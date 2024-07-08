Тур: 1. Стадион: Провиденс.
4:1
Конец матча
0'
1:0
18' ГолМора Фелипе
2:0
21' ГолРодригес Джонатан
3:0
24' ГолРодригес Джонатан
4:0
29' ГолУильямсон Эрик
35' Красная карточкаАнунга Брайан
4:1
82' ГолСарридж Сэм
90' Желтая карточкаКоллман Брент
90'+5
Ход матча
18'
1:0
21'
24'
29'
35'
46'
82'
4:1
90'
Прогноз на матч от Liveresult
29
Москера
Хуан
21
Чара
Диего
24
Айяла
Давид
18
Мур
Шак
16
Йервуд
Дрю
19
Мьюл
Алекс
10
Мухтар
Хани
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Москера ХуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Чара ДиегоПолузащитник
-
24 Айяла ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Мьюз ТрейВратарь
-
15 Миллер ЭрикЗащитник
-
18 Макгро ЗакЗащитник
- Защитник
-
11 АнтониПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Фогаса НатанНападающий
-
-
Главный тренер: Невилл Фил
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Мур ШакЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Йервуд ДрюПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Мьюл АлексПолузащитник
-
10 Мухтар ХаниПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Бауэр ДжошЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
54 Дэвис ШонПолузащитник
-
11 Бойд ТайлерПолузащитник
-
12 Банбери ТилНападающий
-
-
Главный тренер: Rumba Munthali
История личных встреч
Портленд Тимберс
Нэшвилл
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
0.5
Среднее время на гол
45
180
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
1.33
1
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
67
90
Бомбардиры внутри турнира
Портленд Тимберс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Родригес Джонатан
|11 (1)
|0.48
|Феррейра Эвандер
|10 (3)
|0.43
|Мора Фелипе
|10 (1)
|0.43
|Морено Сантьяго
|4
|0.17
|Антони
|4
|0.17
|Уильямсон Эрик
|2
|0.09
|Миллер Эрик
|1
|0.04
|Асприлья Дайрон
|1
|0.04
|Фогаса Натан
|1
|0.04
|Москера Хуан
|0
|0
|Паредес Кристиан
|0
|0
|Браво Клаудио III
|0
|0
|Айяла Давид
|0
|0
Нэшвилл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сарридж Сэм
|8
|0.36
|Мухтар Хани
|5 (3)
|0.23
|Банбери Тил
|3 (2)
|0.14
|Шаффельбург Джейкоб
|1
|0.05
|Бойд Тайлер
|1
|0.05
|Мур Шак
|1
|0.05
|Циммерман Уокер
|1
|0.05
|Мьюл Алекс
|1
|0.05
|Йервуд Дрю
|1
|0.05
|Годой Анибал
|1
|0.05
|Махер Джек
|1
|0.05
|Вашингтон Тейлор
|0
|0
|Гейнс Маккинзи
|0
|0
Карточки
Портленд Тимберс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чара Диего
|5
|1
|Феррейра Эвандер
|5
|0
|Жупарич Дарио
|4
|0
|Паредес Кристиан
|4
|0
|Миллер Камаль
|4
|0
|Родригес Джонатан
|3
|0
|Миллер Эрик
|3
|0
|Уильямсон Эрик
|3
|0
|Крепо Максим
|1
|1
|Мора Фелипе
|2
|0
|Браво Клаудио III
|2
|0
|Макгро Зак
|2
|0
|Асприлья Дайрон
|1
|0
|Араухо Мигель
|1
|0
|Фогаса Натан
|1
|0
|Морено Сантьяго
|1
|0
|Айяла Давид
|1
|0
Нэшвилл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йервуд Дрю
|5
|0
|Годой Анибал
|4
|0
|Мухтар Хани
|3
|0
|Бауэр Джош
|3
|0
|Анунга Брайан
|1
|1
|Бойд Тайлер
|2
|0
|Ловитц Дэниел
|2
|0
|Махер Джек
|2
|0
|Дэвис Шон II
|2
|0
|Уиллис Джо
|0
|1
|Мур Шак
|1
|0
|Коллман Брент
|1
|0
|Мьюл Алекс
|1
|0
|Сарридж Сэм
|1
|0
|Шаффельбург Джейкоб
|1
|0
|МакНотон Лукас
|1
|0
Результаты матчей
Портленд Тимберс
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
Нэшвилл
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
8
1
Упущенные победы
8
3
Портленд Тимберс
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Нэшвилл
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
12
6
Упущенные победы
11
16
Портленд Тимберс
70.6%
29.4%
12 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (10)
22% (5)
35% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
22% (5)
48% (11)
Нэшвилл
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
14% (3)
32% (7)
55% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
41% (9)
32% (7)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
20
7
Упущенные победы
19
19
Голы по времени матча
Забито
26
7
15 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 2
12 Не забивали 18
4
15%
0
0%
1-15
7
27%
2
29%
16-30
4
15%
0
0%
31-45
1
4%
1
14%
46-60
3
12%
1
14%
61-75
7
27%
3
43%
76-90
Пропущено
19
17
9 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 6
1
5%
3
18%
1-15
4
21%
6
35%
16-30
4
21%
2
12%
31-45
5
26%
2
12%
46-60
3
16%
2
12%
61-75
2
11%
2
12%
76-90
Забито
20
19
6 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 8
14 Не забивали 11
2
10%
1
5%
1-15
2
10%
3
16%
16-30
2
10%
6
32%
31-45
2
10%
3
16%
46-60
7
35%
2
11%
61-75
5
25%
4
21%
76-90
Пропущено
19
13
8 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 8
3
16%
0
0%
1-15
1
5%
2
15%
16-30
4
21%
3
23%
31-45
4
21%
2
15%
46-60
3
16%
3
23%
61-75
4
21%
3
23%
76-90
Забито
46
26
21 В 1-м тайме 12
25 Во 2-м тайме 14
13 Забивали первыми 10
3 Не забивали 7
6
13%
1
4%
1-15
9
20%
5
19%
16-30
6
13%
6
23%
31-45
3
7%
4
15%
46-60
10
22%
3
12%
61-75
12
26%
7
27%
76-90
Пропущено
38
30
17 В 1-м тайме 16
21 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 9
20 Не пропускали 14
4
11%
3
10%
1-15
5
13%
8
27%
16-30
8
21%
5
17%
31-45
9
24%
4
13%
46-60
6
16%
5
17%
61-75
6
16%
5
17%
76-90
Результаты последних матчей
Портленд Тимберс
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Даллас - Портленд Тимберс 3:2 Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 3:2 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Портленд Тимберс 1:2
Сент-Луис Сити - Портленд Тимберс 0:0 Портленд Тимберс - Хьюстон Динамо 2:2 Остин - Портленд Тимберс 0:2 Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Миннесота Юнайтед - Портленд Тимберс 2:1 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:2 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 1:2 Шарлотт - Портленд Тимберс 2:0 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 3:2 Коламбус Крю - Портленд Тимберс 2:2 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Портленд Тимберс 3:3 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 3:2 Портленд Тимберс - Филадельфия Юнион 1:3 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 1:0 Нью-Йорк Сити - Портленд Тимберс 1:2
Нэшвилл
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Коламбус Крю - Нэшвилл 2:0 Нэшвилл - Интер Майами 1:2 Нэшвилл - Нью-Йорк Сити 1:0 Торонто - Нэшвилл 1:2
Нью-Йорк Ред Буллз - Нэшвилл 0:0 Нэшвилл - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Цинциннати - Нэшвилл 0:2 ФК Монреаль - Нэшвилл 0:0 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 1:1 Нэшвилл - Торонто 2:0 Шарлотт - Нэшвилл 1:0 Нэшвилл - ФК Монреаль 4:1 Нэшвилл - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Интер Майами - Нэшвилл 3:1 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 1:2 Нэшвилл - Коламбус Крю 2:2 Лос-Анджелес - Нэшвилл 5:0 Нэшвилл - Шарлотт 2:1 Интер Майами - Нэшвилл 3:1 Нэшвилл - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2
Результаты матчей
Портленд Тимберс
Нэшвилл
Точный счет
2:2
3 раза 27%
4:1
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
1:2
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 45%
4
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
1
6 раз 50%
2
4 раза 33%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
3:2
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
0:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
Точное количество голов
2
7 раз 58%
0
3 раза 25%
1
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
Точный счет
3:2
4 раза 17%
2:2
4 раза 17%
1:2
3 раза 13%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
4:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:2
4 раза 18%
0:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
1:0
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
4:1
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
Точное количество голов
2
12 раз 52%
0
3 раза 13%
1
3 раза 13%
4
3 раза 13%
3
2 раза 9%
1
9 раз 41%
0
6 раз 27%
2
6 раз 27%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Портленд Тимберс
Нэшвилл
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
57
47
111
38
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
55
84
28
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
203
Больше Меньше
166
176
715
518
121
320
121
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|21
|13
|4
|4
|43 - 24
|43
|2.
|Заявка
|22
|12
|7
|3
|48 - 27
|43
|3.
|Заявка
|23
|12
|7
|4
|44 - 30
|43
|4.
|Заявка
|23
|11
|4
|8
|44 - 37
|37
|5.
|Заявка
|23
|9
|6
|8
|45 - 39
|33
|6.
|Заявка
|21
|9
|5
|7
|34 - 29
|32
|7.
|Заявка
|22
|8
|7
|7
|31 - 26
|31
|8.
|Заявка
|21
|8
|6
|7
|29 - 26
|30
|9.
|Заявка
|22
|8
|6
|8
|25 - 31
|30
|10.
|Заявка
|22
|8
|5
|9
|35 - 37
|29
|11.
|Заявка
|22
|6
|5
|11
|32 - 37
|23
|12.
|Заявка
|22
|4
|10
|8
|30 - 39
|22
|13.
|Заявка
|23
|5
|5
|13
|37 - 48
|20
|14.
|Заявка
|22
|4
|2
|16
|30 - 56
|14
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|22
|15
|3
|4
|42 - 26
|48
|2.
|Заявка
|23
|14
|5
|4
|51 - 37
|47
|3.
|Заявка
|20
|11
|6
|3
|40 - 18
|39
|4.
|Заявка
|22
|9
|9
|4
|36 - 27
|36
|5.
|Заявка
|22
|11
|2
|9
|33 - 27
|35
|6.
|Заявка
|22
|9
|5
|8
|24 - 23
|32
|7.
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|32 - 36
|27
|8.
|Заявка
|22
|6
|8
|8
|25 - 31
|26
|9.
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|31 - 32
|24
|10.
|Заявка
|23
|7
|3
|13
|30 - 43
|24
|11.
|Заявка
|22
|5
|8
|9
|31 - 46
|23
|12.
|Заявка
|20
|7
|1
|12
|20 - 38
|22
|13.
|Заявка
|22
|5
|6
|11
|28 - 40
|21
|14.
|Заявка
|22
|4
|9
|9
|36 - 39
|21
|15.
|Заявка
|23
|4
|8
|11
|30 - 47
|20
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|29 - 8
|29
|2.
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|28 - 12
|25
|3.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|25 - 16
|24
|4.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|24 - 14
|23
|5.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|27 - 18
|21
|6.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|20 - 16
|21
|7.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|21 - 16
|20
|8.
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|17 - 8
|20
|9.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|13 - 12
|17
|10.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|12 - 9
|16
|11.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|16 - 14
|16
|12.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|25 - 25
|15
|13.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|17 - 14
|14
|14.
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|12 - 22
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|25 - 14
|25
|2.
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|20 - 7
|22
|3.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|14 - 10
|22
|4.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|20 - 6
|21
|5.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|28 - 16
|21
|6.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|19 - 12
|20
|7.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|18 - 14
|17
|8.
|Заявка
|11
|5
|0
|6
|21 - 20
|15
|9.
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|18 - 16
|14
|10.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|21 - 17
|14
|11.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 20
|14
|12.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|11 - 20
|13
|13.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 14
|12
|14.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|18 - 25
|12
|15.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|13 - 18
|7
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|19 - 14
|19
|2.
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|20 - 15
|18
|3.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 15
|18
|4.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 16
|14
|5.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|17 - 17
|14
|6.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|20 - 23
|14
|7.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|19 - 23
|13
|8.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|18 - 21
|12
|9.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|14 - 18
|11
|10.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|5 - 15
|9
|11.
|Заявка
|10
|0
|5
|5
|17 - 27
|5
|12.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|12 - 23
|5
|13.
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|18 - 34
|4
|14.
|Заявка
|11
|0
|3
|8
|11 - 21
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|23 - 14
|28
|2.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|23 - 21
|26
|3.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|20 - 12
|18
|4.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 22
|15
|5.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|23 - 21
|14
|6.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|16 - 20
|14
|7.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|10 - 13
|10
|8.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|8 - 13
|10
|9.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|10 - 15
|10
|10.
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|9 - 18
|9
|11.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|7 - 17
|9
|12.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|9 - 23
|9
|13.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|13 - 30
|9
|14.
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|12 - 22
|8
|15.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|13 - 20
|7
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|17 (5)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|14 (9)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|14 (3)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|12 (10)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|12 (5)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|1 9
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 7
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 8
|Ди Си Юнайтед
|Дахоме Кристиан
|1 8
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Коста Витор
|9