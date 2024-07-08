  1. Футбол
  2. Матчи
  3. США
  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Портленд Тимберс
4:1
Конец матча
Нэшвилл
0'
1:0
18' Гол
Мора Фелипе
2:0
21' Гол
Родригес Джонатан
3:0
24' Гол
Родригес Джонатан
4:0
29' Гол
Уильямсон Эрик
35' Красная карточка
Анунга Брайан
4:1
82' Гол
Сарридж Сэм
90' Желтая карточка
Коллман Брент
90'+5
41
Пантемис
Джеймс
29
Москера
Хуан
2
Араухо
Мигель
13
Жупарич
Дарио
5
Браво
Клаудио
III
21
Чара
Диего
24
Айяла
Давид
30
Морено
Сантьяго
19
Уильямсон
Эрик
14
Родригес
Джонатан
9
Мора
Фелипе
1
Уиллис
Джо
18
Мур
Шак
25
Циммерман
Уокер
5
Махер
Джек
2
Ловитц
Дэниел
16
Йервуд
Дрю
27
Анунга
Брайан
19
Мьюл
Алекс
10
Мухтар
Хани
9
Сарридж
Сэм
21
Аджаго
Форстер
Портленд Тимберс
4-2-3-1
Нэшвилл
4-2-3-1

История личных встреч

Портленд Тимберс
Нэшвилл

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

М
1:1
М
2:2
М
1:0

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
0.5

Среднее время на гол

45
180

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1.33
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

67
90

Бомбардиры внутри турнира

Портленд Тимберс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родригес Джонатан 11 (1) 0.48
Феррейра Эвандер 10 (3) 0.43
Мора Фелипе 10 (1) 0.43
Морено Сантьяго 4 0.17
Антони 4 0.17
Уильямсон Эрик 2 0.09
Миллер Эрик 1 0.04
Асприлья Дайрон 1 0.04
Фогаса Натан 1 0.04
Москера Хуан 0 0
Паредес Кристиан 0 0
Браво Клаудио III 0 0
Айяла Давид 0 0
Нэшвилл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сарридж Сэм 8 0.36
Мухтар Хани 5 (3) 0.23
Банбери Тил 3 (2) 0.14
Шаффельбург Джейкоб 1 0.05
Бойд Тайлер 1 0.05
Мур Шак 1 0.05
Циммерман Уокер 1 0.05
Мьюл Алекс 1 0.05
Йервуд Дрю 1 0.05
Годой Анибал 1 0.05
Махер Джек 1 0.05
Вашингтон Тейлор 0 0
Гейнс Маккинзи 0 0

Карточки

Портленд Тимберс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чара Диего 5 1
Феррейра Эвандер 5 0
Жупарич Дарио 4 0
Паредес Кристиан 4 0
Миллер Камаль 4 0
Родригес Джонатан 3 0
Миллер Эрик 3 0
Уильямсон Эрик 3 0
Крепо Максим 1 1
Мора Фелипе 2 0
Браво Клаудио III 2 0
Макгро Зак 2 0
Асприлья Дайрон 1 0
Араухо Мигель 1 0
Фогаса Натан 1 0
Морено Сантьяго 1 0
Айяла Давид 1 0
Нэшвилл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йервуд Дрю 5 0
Годой Анибал 4 0
Мухтар Хани 3 0
Бауэр Джош 3 0
Анунга Брайан 1 1
Бойд Тайлер 2 0
Ловитц Дэниел 2 0
Махер Джек 2 0
Дэвис Шон II 2 0
Уиллис Джо 0 1
Мур Шак 1 0
Коллман Брент 1 0
Мьюл Алекс 1 0
Сарридж Сэм 1 0
Шаффельбург Джейкоб 1 0
МакНотон Лукас 1 0

Результаты матчей

Портленд Тимберс
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
Нэшвилл
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

8
1

Упущенные победы

8
3
Портленд Тимберс
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Нэшвилл
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

12
6

Упущенные победы

11
16
Портленд Тимберс
70.6%
29.4%
12 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (10)
22% (5)
35% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
22% (5)
48% (11)
Нэшвилл
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
14% (3)
32% (7)
55% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
41% (9)
32% (7)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

20
7

Упущенные победы

19
19

Голы по времени матча

Забито

26
7
15 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 2
12 Не забивали 18
4
15%
0
0%
1-15
7
27%
2
29%
16-30
4
15%
0
0%
31-45
1
4%
1
14%
46-60
3
12%
1
14%
61-75
7
27%
3
43%
76-90

Пропущено

19
17
9 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 6
1
5%
3
18%
1-15
4
21%
6
35%
16-30
4
21%
2
12%
31-45
5
26%
2
12%
46-60
3
16%
2
12%
61-75
2
11%
2
12%
76-90

Забито

20
19
6 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 8
14 Не забивали 11
2
10%
1
5%
1-15
2
10%
3
16%
16-30
2
10%
6
32%
31-45
2
10%
3
16%
46-60
7
35%
2
11%
61-75
5
25%
4
21%
76-90

Пропущено

19
13
8 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 8
3
16%
0
0%
1-15
1
5%
2
15%
16-30
4
21%
3
23%
31-45
4
21%
2
15%
46-60
3
16%
3
23%
61-75
4
21%
3
23%
76-90

Забито

46
26
21 В 1-м тайме 12
25 Во 2-м тайме 14
13 Забивали первыми 10
3 Не забивали 7
6
13%
1
4%
1-15
9
20%
5
19%
16-30
6
13%
6
23%
31-45
3
7%
4
15%
46-60
10
22%
3
12%
61-75
12
26%
7
27%
76-90

Пропущено

38
30
17 В 1-м тайме 16
21 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 9
20 Не пропускали 14
4
11%
3
10%
1-15
5
13%
8
27%
16-30
8
21%
5
17%
31-45
9
24%
4
13%
46-60
6
16%
5
17%
61-75
6
16%
5
17%
76-90

Результаты последних матчей

Портленд Тимберс
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Даллас - Портленд Тимберс 3:2 Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 3:2 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Портленд Тимберс 1:2
Сент-Луис Сити - Портленд Тимберс 0:0 Портленд Тимберс - Хьюстон Динамо 2:2 Остин - Портленд Тимберс 0:2 Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Миннесота Юнайтед - Портленд Тимберс 2:1 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:2 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 1:2 Шарлотт - Портленд Тимберс 2:0 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 3:2 Коламбус Крю - Портленд Тимберс 2:2 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Портленд Тимберс 3:3 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 3:2 Портленд Тимберс - Филадельфия Юнион 1:3 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 1:0 Нью-Йорк Сити - Портленд Тимберс 1:2
Нэшвилл
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Коламбус Крю - Нэшвилл 2:0 Нэшвилл - Интер Майами 1:2 Нэшвилл - Нью-Йорк Сити 1:0 Торонто - Нэшвилл 1:2
Нью-Йорк Ред Буллз - Нэшвилл 0:0 Нэшвилл - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Цинциннати - Нэшвилл 0:2 ФК Монреаль - Нэшвилл 0:0 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 1:1 Нэшвилл - Торонто 2:0 Шарлотт - Нэшвилл 1:0 Нэшвилл - ФК Монреаль 4:1 Нэшвилл - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Интер Майами - Нэшвилл 3:1 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 1:2 Нэшвилл - Коламбус Крю 2:2 Лос-Анджелес - Нэшвилл 5:0 Нэшвилл - Шарлотт 2:1 Интер Майами - Нэшвилл 3:1 Нэшвилл - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2

Результаты матчей

Портленд Тимберс
Нэшвилл

Точный счет

2:2
3 раза 27%
4:1
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
1:2
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 45%
4
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
1
6 раз 50%
2
4 раза 33%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

3:2
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
0:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%

Точное количество голов

2
7 раз 58%
0
3 раза 25%
1
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%

Точный счет

3:2
4 раза 17%
2:2
4 раза 17%
1:2
3 раза 13%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
4:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:2
4 раза 18%
0:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
1:0
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
4:1
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%

Точное количество голов

2
12 раз 52%
0
3 раза 13%
1
3 раза 13%
4
3 раза 13%
3
2 раза 9%
1
9 раз 41%
0
6 раз 27%
2
6 раз 27%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Портленд Тимберс
Нэшвилл

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
1.5
Больше Меньше
5
7
4
7
2.5
1
11
3
8
3.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
5
5
8
4
1.5
2
8
1
11
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
3
0.5
Больше Меньше
16
6
17
6
1.5
7
15
5
18
2.5
1
21
3
20
3.5
1
21

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 21 13 4 4 43 - 24 43
2.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 22 12 7 3 48 - 27 43
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 23 12 7 4 44 - 30 43
4.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 23 11 4 8 44 - 37 37
5.
Портленд Тимберс
 Заявка 23 9 6 8 45 - 39 33
6.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 21 9 5 7 34 - 29 32
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 22 8 7 7 31 - 26 31
8.
Хьюстон Динамо
 Заявка 21 8 6 7 29 - 26 30
9.
Остин
 Заявка 22 8 6 8 25 - 31 30
10.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 22 8 5 9 35 - 37 29
11.
Даллас
 Заявка 22 6 5 11 32 - 37 23
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 22 4 10 8 30 - 39 22
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 23 5 5 13 37 - 48 20
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 22 4 2 16 30 - 56 14

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 22 15 3 4 42 - 26 48
2.
Интер Майами
 Заявка 23 14 5 4 51 - 37 47
3.
Коламбус Крю
 Заявка 20 11 6 3 40 - 18 39
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 22 9 9 4 36 - 27 36
5.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 22 11 2 9 33 - 27 35
6.
Шарлотт
 Заявка 22 9 5 8 24 - 23 32
7.
Орландо Сити
 Заявка 22 7 6 9 32 - 36 27
8.
Нэшвилл
 Заявка 22 6 8 8 25 - 31 26
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 22 6 6 10 31 - 32 24
10.
Торонто
 Заявка 23 7 3 13 30 - 43 24
11.
ФК Монреаль
 Заявка 22 5 8 9 31 - 46 23
12.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 20 7 1 12 20 - 38 22
13.
Чикаго Файр
 Заявка 22 5 6 11 28 - 40 21
14.
Филадельфия Юнион
 Заявка 22 4 9 9 36 - 39 21
15.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 23 4 8 11 30 - 47 20

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 11 9 2 0 29 - 8 29
2.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 11 8 1 2 28 - 12 25
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 11 7 3 1 25 - 16 24
4.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 11 7 2 2 24 - 14 23
5.
Портленд Тимберс
 Заявка 11 6 3 2 27 - 18 21
6.
Остин
 Заявка 11 6 3 2 20 - 16 21
7.
Даллас
 Заявка 11 6 2 3 21 - 16 20
8.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 11 5 5 1 17 - 8 20
9.
Сент-Луис Сити
 Заявка 12 4 5 3 13 - 12 17
10.
Хьюстон Динамо
 Заявка 10 4 4 2 12 - 9 16
11.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 11 4 4 3 16 - 14 16
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 12 4 3 5 25 - 25 15
13.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 9 4 2 3 17 - 14 14
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 11 3 1 7 12 - 22 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 12 8 1 3 25 - 14 25
2.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 10 6 4 0 20 - 7 22
3.
Шарлотт
 Заявка 12 6 4 2 14 - 10 22
4.
Коламбус Крю
 Заявка 10 6 3 1 20 - 6 21
5.
Интер Майами
 Заявка 11 6 3 2 28 - 16 21
6.
Цинциннати
 Заявка 11 6 2 3 19 - 12 20
7.
Нэшвилл
 Заявка 12 4 5 3 18 - 14 17
8.
Торонто
 Заявка 11 5 0 6 21 - 20 15
9.
ФК Монреаль
 Заявка 10 3 5 2 18 - 16 14
10.
Атланта Юнайтед
 Заявка 11 4 2 5 21 - 17 14
11.
Чикаго Файр
 Заявка 11 4 2 5 15 - 20 14
12.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 11 4 1 6 11 - 20 13
13.
Орландо Сити
 Заявка 11 3 3 5 16 - 14 12
14.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 12 3 3 6 18 - 25 12
15.
Филадельфия Юнион
 Заявка 11 1 4 6 13 - 18 7

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 12 5 4 3 19 - 14 19
2.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 11 4 6 1 20 - 15 18
3.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 12 5 3 4 17 - 15 18
4.
Лос-Анджелес
 Заявка 10 4 2 4 14 - 16 14
5.
Хьюстон Динамо
 Заявка 11 4 2 5 17 - 17 14
6.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 12 4 2 6 20 - 23 14
7.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 11 4 1 6 19 - 23 13
8.
Портленд Тимберс
 Заявка 12 3 3 6 18 - 21 12
9.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 11 3 2 6 14 - 18 11
10.
Остин
 Заявка 11 2 3 6 5 - 15 9
11.
Сент-Луис Сити
 Заявка 10 0 5 5 17 - 27 5
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 11 1 2 8 12 - 23 5
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 11 1 1 9 18 - 34 4
14.
Даллас
 Заявка 11 0 3 8 11 - 21 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 11 9 1 1 23 - 14 28
2.
Интер Майами
 Заявка 12 8 2 2 23 - 21 26
3.
Коламбус Крю
 Заявка 10 5 3 2 20 - 12 18
4.
Орландо Сити
 Заявка 11 4 3 4 16 - 22 15
5.
Филадельфия Юнион
 Заявка 11 3 5 3 23 - 21 14
6.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 12 3 5 4 16 - 20 14
7.
Шарлотт
 Заявка 10 3 1 6 10 - 13 10
8.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 10 3 1 6 8 - 13 10
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 11 2 4 5 10 - 15 10
10.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 9 3 0 6 9 - 18 9
11.
Нэшвилл
 Заявка 10 2 3 5 7 - 17 9
12.
Торонто
 Заявка 12 2 3 7 9 - 23 9
13.
ФК Монреаль
 Заявка 12 2 3 7 13 - 30 9
14.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 11 1 5 5 12 - 22 8
15.
Чикаго Файр
 Заявка 11 1 4 6 13 - 20 7
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 17 (5)
Лос-Анджелес Буанга Денис 14 (9)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 14 (3)
Интер Майами Месси Лионель 12 (10)
Интер Майами Суарес Луис 12 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 1 9
Торонто Бернардески Федерико 2 7
Торонто Лонг Кевин 1 8
Ди Си Юнайтед Дахоме Кристиан 1 8
Сан-Хосе Эрткуэйкс Коста Витор 9
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 18'
      Г О О О О Л - Мора Фелипе бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Портленд Тимберс 4:1 Нэшвилл онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (27) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный