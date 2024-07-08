Тур: 1. Стадион: Дигнити Хелс Спортс Парк.
1:0
Второй тайм: 66'
Ход матча
20'
22'
25'
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
14
Нельсон
Джон
11
Пек
Габриэл
10
Пуч
Рикард
30
Alec
Smir
17
Лод
Робин
11
Чжон
Сан
Бин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Нельсон ДжонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Пек ГабриэлПолузащитник
-
10 Пуч РикардПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Нил ДжаленЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Берри МигельНападающий
-
-
Главный тренер: Вэнни Грег
- Основной состав
-
30 Alec SmirВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Лод РобинНападающий
-
11 Чжон Сан БинНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
37 Кларк КейденЗащитник
-
67 Харви КарлосЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Пукки ТеэмуНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Eric Ramsay
История личных встреч
Лос-Анджелес Гэлакси
Миннесота Юнайтед
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
77.8%
22.2%
7 побед 0 ничьих 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы
15 матчей
46.7%
33.3%
20%
7 побед 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
40%
20%
40%
6 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
46.7%
26.7%
26.6%
7 побед 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
17
13
Голов в среднем за матч
2.83
1.44
Среднее время на гол
31
62
Всего голов
14
13
Голов в среднем за матч
1.56
2.17
Среднее время на гол
57
41
Всего голов
31
26
Голов в среднем за матч
2.07
1.73
Тотал матчей
2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
Среднее время на гол
43
51
Бомбардиры внутри турнира
Лос-Анджелес Гэлакси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йовелич Деян
|12
|0.52
|Пек Габриэл
|8
|0.35
|Пуч Рикард
|6 (1)
|0.26
|Пейнтсил Джозеф
|6 (1)
|0.26
|Фагундес Диего
|3
|0.13
|Ёсида Мая
|2
|0.09
|Берри Мигель
|2
|0.09
|Дельгадо Марко
|1
|0.04
|Ауде Хулиан
|1
|0.04
|Завалета Эрик
|1
|0.04
|Куэвас Маурисио
|1
|0.04
|Ямане Мики
|0
|0
|Бругман Гастон
|0
|0
Миннесота Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Олувасейи Тани
|7
|0.32
|Хлонгвейн Бонгокуле
|6
|0.27
|Лод Робин
|5
|0.23
|Чжон Сан Бин
|4
|0.18
|Ариага Кервин
|3
|0.14
|Дотсон Хассани
|3
|0.14
|Пукки Теэму
|2
|0.09
|Фрагапане Франко
|1
|0.05
|Боксолл Михаэл
|1
|0.05
|Бран Алехандро
|1
|0.05
|Трапп Уилл
|1 (1)
|0.05
|Росалес Джозеф
|0
|0
|Тейлор Ди Джей
|0
|0
|Тапиас Мигель
|0
|0
|Харви Карлос
|0
|0
Карточки
Лос-Анджелес Гэлакси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пуч Рикард
|6
|0
|Дельгадо Марко
|4
|1
|Касерес Мартин
|3
|1
|Пейнтсил Джозеф
|4
|0
|Серрильо Эдвин
|4
|0
|Нил Джален
|3
|0
|Ауде Хулиан
|3
|0
|Ямане Мики
|2
|0
|Завалета Эрик
|0
|1
|Ёсида Мая
|1
|0
|Бругман Гастон
|1
|0
|Фагундес Диего
|1
|0
|Маккарти Джон
|1
|0
|Йовелич Деян
|1
|0
|Нельсон Джон
|1
|0
|Куэвас Маурисио
|1
|0
Миннесота Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Росалес Джозеф
|5
|1
|Боксолл Михаэл
|5
|0
|Трапп Уилл
|5
|0
|Тапиас Мигель
|3
|1
|Дотсон Хассани
|2
|1
|Ариага Кервин
|3
|0
|Тейлор Ди Джей
|3
|0
|Кларк Кейден
|3
|0
|Олувасейи Тани
|3
|0
|Паделфорд Девин
|3
|0
|Адебайо-Смит Джордан
|2
|0
|Чжон Сан Бин
|2
|0
|Бран Алехандро
|2
|0
|Ньеман Моузес
|0
|1
|Лод Робин
|1
|0
|Фрагапане Франко
|1
|0
|Харви Карлос
|1
|0
|Хлонгвейн Бонгокуле
|1
|0
|Сент-Клэр Дейн
|1
|0
Результаты матчей
Лос-Анджелес Гэлакси
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Миннесота Юнайтед
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
4
Упущенные победы
8
8
Лос-Анджелес Гэлакси
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Миннесота Юнайтед
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
6
5
Упущенные победы
17
14
Лос-Анджелес Гэлакси
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (8)
45% (10)
18% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
41% (9)
27% (6)
Миннесота Юнайтед
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
48% (10)
14% (3)
38% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (4)
33% (7)
48% (10)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
13
9
Упущенные победы
25
22
Голы по времени матча
Забито
24
18
9 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 5
12 Не забивали 14
4
17%
2
11%
1-15
2
8%
2
11%
16-30
3
13%
6
33%
31-45
7
29%
29%
5
28%
46-60
3
13%
0
0%
61-75
5
21%
3
17%
76-90
Пропущено
14
21
8 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
0
0%
1
5%
1-15
4
29%
4
19%
16-30
4
29%
3
14%
31-45
2
14%
1
5%
46-60
2
14%
5
24%
61-75
2
14%
7
33%
76-90
Забито
19
17
5 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 6
13 Не забивали 11
1
5%
2
12%
1-15
2
11%
4
24%
16-30
2
11%
2
12%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
7
37%
3
18%
61-75
5
26%
6
35%
76-90
Пропущено
14
13
8 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 10
2
14%
2
15%
1-15
2
14%
3
23%
16-30
4
29%
2
15%
31-45
2
14%
2
15%
46-60
2
14%
2
15%
61-75
2
14%
2
15%
76-90
Забито
43
35
14 В 1-м тайме 18
29 Во 2-м тайме 17
12 Забивали первыми 11
3 Не забивали 4
5
12%
4
11%
1-15
4
9%
6
17%
16-30
5
12%
8
23%
31-45
9
21%
5
14%
46-60
10
23%
3
9%
61-75
10
23%
9
26%
76-90
Пропущено
28
34
16 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 19
8 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 19
2
7%
3
9%
1-15
6
21%
7
21%
16-30
8
29%
5
15%
31-45
4
14%
3
9%
46-60
4
14%
7
21%
61-75
4
14%
9
26%
76-90
Результаты последних матчей
Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:3 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 2:0
Лос-Анджелес Гэлакси - Спортинг Канзас-Сити 4:2 Чикаго Файр - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 2:1 Шарлотт - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Реал Солт-Лейк 2:2 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Сент-Луис Сити 3:3 Нэшвилл - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2
Миннесота Юнайтед
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Миннесота Юнайтед - Ванкувер Уайткэпс 1:3 Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 3:2 Миннесота Юнайтед - Остин 0:1 Даллас - Миннесота Юнайтед 5:3
Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 2:0 Миннесота Юнайтед - Даллас 1:1 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед 2:0 Колорадо Рэпидс - Миннесота Юнайтед 3:3 Миннесота Юнайтед - Портленд Тимберс 2:1 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Атланта Юнайтед - Миннесота Юнайтед 1:2 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Шарлотт - Миннесота Юнайтед 0:3 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 1:2 Миннесота Юнайтед - Реал Солт-Лейк 1:1 Филадельфия Юнион - Миннесота Юнайтед 2:0 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес 2:0 Орландо Сити - Миннесота Юнайтед 2:3 Миннесота Юнайтед - Коламбус Крю 1:1
Результаты матчей
Лос-Анджелес Гэлакси
Миннесота Юнайтед
Точный счет
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
1:1
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
3
2 раза 20%
4
2 раза 20%
1
5 раз 45%
2
4 раза 36%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
Точный счет
0:0
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:0
3 раза 30%
1:2
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
5:3
1 раз 10%
Точное количество голов
3
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
Точный счет
2:1
3 раза 14%
2:2
3 раза 14%
1:3
2 раза 9%
0:0
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
2:0
4 раза 19%
1:1
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
2:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
Точное количество голов
1
6 раз 27%
3
6 раз 27%
2
5 раз 23%
0
3 раза 14%
4
2 раза 9%
2
7 раз 33%
1
5 раз 24%
3
5 раз 24%
0
4 раза 19%
Тоталы голов в матче
Лос-Анджелес Гэлакси
Миннесота Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
56
46
110
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
73
66
73
48
46
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
193
Больше Меньше
174
139
129
814
516
220
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|21
|13
|4
|4
|43 - 24
|43
|2.
|Заявка
|22
|12
|7
|3
|48 - 27
|43
|3.
|1:0 Заявка
|23
|12
|7
|4
|43 - 29
|43
|4.
|Заявка
|23
|11
|4
|8
|44 - 37
|37
|5.
|4:0 Заявка
|23
|9
|6
|8
|45 - 38
|33
|6.
|Заявка
|21
|9
|5
|7
|34 - 29
|32
|7.
|Заявка
|22
|8
|7
|7
|31 - 26
|31
|8.
|Заявка
|21
|8
|6
|7
|29 - 26
|30
|9.
|Заявка
|22
|8
|6
|8
|25 - 31
|30
|10.
|0:1 Заявка
|22
|8
|5
|9
|34 - 36
|29
|11.
|Заявка
|22
|6
|5
|11
|32 - 37
|23
|12.
|Заявка
|22
|4
|10
|8
|30 - 39
|22
|13.
|Заявка
|23
|5
|5
|13
|37 - 48
|20
|14.
|Заявка
|22
|4
|2
|16
|30 - 56
|14
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|22
|15
|3
|4
|42 - 26
|48
|2.
|Заявка
|23
|14
|5
|4
|51 - 37
|47
|3.
|Заявка
|20
|11
|6
|3
|40 - 18
|39
|4.
|Заявка
|22
|9
|9
|4
|36 - 27
|36
|5.
|Заявка
|22
|11
|2
|9
|33 - 27
|35
|6.
|Заявка
|22
|9
|5
|8
|24 - 23
|32
|7.
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|32 - 36
|27
|8.
|0:4 Заявка
|22
|6
|8
|8
|24 - 31
|26
|9.
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|31 - 32
|24
|10.
|Заявка
|23
|7
|3
|13
|30 - 43
|24
|11.
|Заявка
|22
|5
|8
|9
|31 - 46
|23
|12.
|Заявка
|20
|7
|1
|12
|20 - 38
|22
|13.
|Заявка
|22
|5
|6
|11
|28 - 40
|21
|14.
|Заявка
|22
|4
|9
|9
|36 - 39
|21
|15.
|Заявка
|23
|4
|8
|11
|30 - 47
|20
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|29 - 8
|29
|2.
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|28 - 12
|25
|3.
|1:0 Заявка
|11
|7
|3
|1
|24 - 15
|24
|4.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|24 - 14
|23
|5.
|4:0 Заявка
|11
|6
|3
|2
|27 - 17
|21
|6.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|20 - 16
|21
|7.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|21 - 16
|20
|8.
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|17 - 8
|20
|9.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|13 - 12
|17
|10.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|12 - 9
|16
|11.
|0:1 Заявка
|11
|4
|4
|3
|16 - 14
|16
|12.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|25 - 25
|15
|13.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|17 - 14
|14
|14.
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|12 - 22
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|25 - 14
|25
|2.
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|20 - 7
|22
|3.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|14 - 10
|22
|4.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|20 - 6
|21
|5.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|28 - 16
|21
|6.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|19 - 12
|20
|7.
|0:4 Заявка
|12
|4
|5
|3
|18 - 14
|17
|8.
|Заявка
|11
|5
|0
|6
|21 - 20
|15
|9.
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|18 - 16
|14
|10.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|21 - 17
|14
|11.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 20
|14
|12.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|11 - 20
|13
|13.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 14
|12
|14.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|18 - 25
|12
|15.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|13 - 18
|7
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|12
|5
|4
|3
|19 - 14
|19
|2.
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|20 - 15
|18
|3.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 15
|18
|4.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 16
|14
|5.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|17 - 17
|14
|6.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|20 - 23
|14
|7.
|0:1 Заявка
|11
|4
|1
|6
|18 - 22
|13
|8.
|4:0 Заявка
|12
|3
|3
|6
|18 - 21
|12
|9.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|14 - 18
|11
|10.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|5 - 15
|9
|11.
|Заявка
|10
|0
|5
|5
|17 - 27
|5
|12.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|12 - 23
|5
|13.
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|18 - 34
|4
|14.
|Заявка
|11
|0
|3
|8
|11 - 21
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|23 - 14
|28
|2.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|23 - 21
|26
|3.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|20 - 12
|18
|4.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 22
|15
|5.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|23 - 21
|14
|6.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|16 - 20
|14
|7.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|10 - 13
|10
|8.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|8 - 13
|10
|9.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|10 - 15
|10
|10.
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|9 - 18
|9
|11.
|0:4 Заявка
|10
|2
|3
|5
|6 - 17
|9
|12.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|9 - 23
|9
|13.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|13 - 30
|9
|14.
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|12 - 22
|8
|15.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|13 - 20
|7
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|17 (5)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|14 (9)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|14 (3)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|12 (10)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|12 (5)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|1 9
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 7
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 8
|Ди Си Юнайтед
|Дахоме Кристиан
|1 8
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Коста Витор
|9