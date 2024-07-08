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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Лос-Анджелес Гэлакси
2:1
Конец матча
Миннесота Юнайтед
0'
20' Желтая карточка
Нельсон Джон
22' Желтая карточка
Пуч Рикард
1:0
25' Гол
Пек Габриэл
1:1
73' Гол
Пукки Теэму
89' Желтая карточка
Чжон Сан Бин
2:1
90' Гол
Пек Габриэл
90'+6
77
Маккарти
Джон
2
Ямане
Мики
22
Касерес
Мартин
4
Ёсида
Мая
14
Нельсон
Джон
8
Дельгадо
Марко
7
Фагундес
Диего
11
Пек
Габриэл
10
Пуч
Рикард
28
Пейнтсил
Джозеф
9
Йовелич
Деян
30
Alec
Smir
27
Тейлор
Ди
Джей
15
Боксолл
Михаэл
4
Тапиас
Мигель
2
Паделфорд
Девин
21
Хлонгвейн
Бонгокуле
25
Бран
Алехандро
31
Дотсон
Хассани
8
Росалес
Джозеф
17
Лод
Робин
11
Чжон
Сан
Бин
Лос-Анджелес Гэлакси
4-2-3-1
Миннесота Юнайтед
4-4-2

История личных встреч

Лос-Анджелес Гэлакси
Миннесота Юнайтед

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.8%
22.2%
7 побед 0 ничьих 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы

15 матчей

46.7%
33.3%
20%
7 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

40%
20%
40%
6 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

46.7%
26.7%
26.6%
7 побед 4 ничьи 4 победы

История матчей

М
2:2
М
5:2
М
4:3
М
2:3
М
1:1
М
3:3
М
3:0
М
0:1
М
1:2
М
0:0
М
3:2
М
1:3
М
2:2
М
3:0
М
1:2

Голы

Всего голов

17
13

Голов в среднем за матч

2.83
1.44

Среднее время на гол

31
62

Всего голов

14
13

Голов в среднем за матч

1.56
2.17

Среднее время на гол

57
41

Всего голов

31
26

Голов в среднем за матч

2.07
1.73

Тотал матчей

2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
2
Больше 13%
Меньше 87%
13

Среднее время на гол

43
51

Бомбардиры внутри турнира

Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йовелич Деян 12 0.52
Пек Габриэл 9 0.39
Пуч Рикард 6 (1) 0.26
Пейнтсил Джозеф 6 (1) 0.26
Фагундес Диего 3 0.13
Ёсида Мая 2 0.09
Берри Мигель 2 0.09
Дельгадо Марко 1 0.04
Ауде Хулиан 1 0.04
Куэвас Маурисио 1 0.04
Завалета Эрик 1 0.04
Ямане Мики 0 0
Бругман Гастон 0 0
Миннесота Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Олувасейи Тани 7 0.32
Хлонгвейн Бонгокуле 6 0.27
Лод Робин 5 0.23
Чжон Сан Бин 4 0.18
Дотсон Хассани 3 0.14
Пукки Теэму 3 0.14
Ариага Кервин 3 0.14
Фрагапане Франко 1 0.05
Боксолл Михаэл 1 0.05
Бран Алехандро 1 0.05
Трапп Уилл 1 (1) 0.05
Росалес Джозеф 0 0
Тейлор Ди Джей 0 0
Тапиас Мигель 0 0
Харви Карлос 0 0

Карточки

Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пуч Рикард 6 0
Дельгадо Марко 4 1
Касерес Мартин 3 1
Пейнтсил Джозеф 4 0
Серрильо Эдвин 4 0
Нил Джален 3 0
Ауде Хулиан 3 0
Ямане Мики 2 0
Завалета Эрик 0 1
Ёсида Мая 1 0
Бругман Гастон 1 0
Фагундес Диего 1 0
Маккарти Джон 1 0
Йовелич Деян 1 0
Нельсон Джон 1 0
Куэвас Маурисио 1 0
Миннесота Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Росалес Джозеф 5 1
Боксолл Михаэл 5 0
Трапп Уилл 5 0
Тапиас Мигель 3 1
Дотсон Хассани 2 1
Ариага Кервин 3 0
Тейлор Ди Джей 3 0
Чжон Сан Бин 3 0
Кларк Кейден 3 0
Олувасейи Тани 3 0
Паделфорд Девин 3 0
Адебайо-Смит Джордан 2 0
Бран Алехандро 2 0
Ньеман Моузес 0 1
Лод Робин 1 0
Фрагапане Франко 1 0
Харви Карлос 1 0
Хлонгвейн Бонгокуле 1 0
Сент-Клэр Дейн 1 0

Результаты матчей

Лос-Анджелес Гэлакси
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Миннесота Юнайтед
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

8
4

Упущенные победы

8
9
Лос-Анджелес Гэлакси
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Миннесота Юнайтед
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
45% (5)
9% (1)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

6
5

Упущенные победы

17
14
Лос-Анджелес Гэлакси
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
39% (9)
43% (10)
17% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
43% (10)
26% (6)
Миннесота Юнайтед
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
45% (10)
14% (3)
41% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (4)
36% (8)
45% (10)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

14
9

Упущенные победы

25
23

Голы по времени матча

Забито

26
19
10 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 5
12 Не забивали 14
4
15%
2
11%
1-15
3
12%
2
11%
16-30
3
12%
6
32%
31-45
7
27%
5
26%
46-60
3
12%
1
5%
61-75
6
23%
3
16%
76-90

Пропущено

15
23
8 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
0
0%
1
4%
1-15
4
27%
5
22%
16-30
4
27%
3
13%
31-45
2
13%
1
4%
46-60
3
20%
5
22%
61-75
2
13%
8
35%
76-90

Забито

19
17
5 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 6
14 Не забивали 12
1
5%
2
12%
1-15
2
11%
4
24%
16-30
2
11%
2
12%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
7
37%
3
18%
61-75
5
26%
6
35%
76-90

Пропущено

14
13
8 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 10
2
14%
2
15%
1-15
2
14%
3
23%
16-30
4
29%
2
15%
31-45
2
14%
2
15%
46-60
2
14%
2
15%
61-75
2
14%
2
15%
76-90

Забито

45
36
15 В 1-м тайме 18
30 Во 2-м тайме 18
13 Забивали первыми 11
3 Не забивали 4
5
11%
4
11%
1-15
5
11%
6
17%
16-30
5
11%
8
22%
31-45
9
20%
5
14%
46-60
10
22%
4
11%
61-75
11
24%
9
25%
76-90

Пропущено

29
36
16 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 20
8 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 20
2
7%
3
8%
1-15
6
21%
8
22%
16-30
8
28%
5
14%
31-45
4
14%
3
8%
46-60
5
17%
7
19%
61-75
4
14%
10
28%
76-90

Результаты последних матчей

Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:3 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 2:0
Лос-Анджелес Гэлакси - Спортинг Канзас-Сити 4:2 Чикаго Файр - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 2:1 Шарлотт - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Реал Солт-Лейк 2:2 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Сент-Луис Сити 3:3 Нэшвилл - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2
Миннесота Юнайтед
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Миннесота Юнайтед - Ванкувер Уайткэпс 1:3 Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 3:2 Миннесота Юнайтед - Остин 0:1 Даллас - Миннесота Юнайтед 5:3
Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 2:0 Миннесота Юнайтед - Даллас 1:1 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед 2:0 Колорадо Рэпидс - Миннесота Юнайтед 3:3 Миннесота Юнайтед - Портленд Тимберс 2:1 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Атланта Юнайтед - Миннесота Юнайтед 1:2 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Шарлотт - Миннесота Юнайтед 0:3 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 1:2 Миннесота Юнайтед - Реал Солт-Лейк 1:1 Филадельфия Юнион - Миннесота Юнайтед 2:0 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес 2:0 Орландо Сити - Миннесота Юнайтед 2:3 Миннесота Юнайтед - Коламбус Крю 1:1

Результаты матчей

Лос-Анджелес Гэлакси
Миннесота Юнайтед

Точный счет

2:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
4
2 раза 18%
1
5 раз 45%
2
4 раза 36%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%

Точный счет

0:0
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:0
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
5:3
1 раз 9%

Точное количество голов

3
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
1
1 раз 9%

Точный счет

2:1
4 раза 17%
2:2
3 раза 13%
1:3
2 раза 9%
0:0
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
2:0
4 раза 18%
1:1
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%

Точное количество голов

2
6 раз 26%
1
6 раз 26%
3
6 раз 26%
0
3 раза 13%
4
2 раза 9%
2
7 раз 32%
1
6 раз 27%
3
5 раз 23%
0
4 раза 18%

Тоталы голов в матче

Лос-Анджелес Гэлакси
Миннесота Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
1.5
Больше Меньше
5
6
4
7
2.5
1
10
2
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
8
3
6
6
1.5
7
4
4
8
2.5
4
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
3
0.5
Больше Меньше
18
4
14
9
1.5
12
10
8
15
2.5
5
17
2
21
3.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 21 13 4 4 43 - 24 43
2.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 22 12 7 3 48 - 27 43
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 23 12 7 4 44 - 30 43
4.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 23 11 4 8 44 - 37 37
5.
Портленд Тимберс
 Заявка 23 9 6 8 45 - 39 33
6.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 21 9 5 7 34 - 29 32
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 22 8 7 7 31 - 26 31
8.
Хьюстон Динамо
 Заявка 21 8 6 7 29 - 26 30
9.
Остин
 Заявка 22 8 6 8 25 - 31 30
10.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 22 8 5 9 35 - 37 29
11.
Даллас
 Заявка 22 6 5 11 32 - 37 23
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 22 4 10 8 30 - 39 22
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 23 5 5 13 37 - 48 20
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 22 4 2 16 30 - 56 14

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 22 15 3 4 42 - 26 48
2.
Интер Майами
 Заявка 23 14 5 4 51 - 37 47
3.
Коламбус Крю
 Заявка 20 11 6 3 40 - 18 39
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 22 9 9 4 36 - 27 36
5.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 22 11 2 9 33 - 27 35
6.
Шарлотт
 Заявка 22 9 5 8 24 - 23 32
7.
Орландо Сити
 Заявка 22 7 6 9 32 - 36 27
8.
Нэшвилл
 Заявка 22 6 8 8 25 - 31 26
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 22 6 6 10 31 - 32 24
10.
Торонто
 Заявка 23 7 3 13 30 - 43 24
11.
ФК Монреаль
 Заявка 22 5 8 9 31 - 46 23
12.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 20 7 1 12 20 - 38 22
13.
Чикаго Файр
 Заявка 22 5 6 11 28 - 40 21
14.
Филадельфия Юнион
 Заявка 22 4 9 9 36 - 39 21
15.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 23 4 8 11 30 - 47 20

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 11 9 2 0 29 - 8 29
2.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 11 8 1 2 28 - 12 25
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 11 7 3 1 25 - 16 24
4.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 11 7 2 2 24 - 14 23
5.
Портленд Тимберс
 Заявка 11 6 3 2 27 - 18 21
6.
Остин
 Заявка 11 6 3 2 20 - 16 21
7.
Даллас
 Заявка 11 6 2 3 21 - 16 20
8.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 11 5 5 1 17 - 8 20
9.
Сент-Луис Сити
 Заявка 12 4 5 3 13 - 12 17
10.
Хьюстон Динамо
 Заявка 10 4 4 2 12 - 9 16
11.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 11 4 4 3 16 - 14 16
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 12 4 3 5 25 - 25 15
13.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 9 4 2 3 17 - 14 14
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 11 3 1 7 12 - 22 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 12 8 1 3 25 - 14 25
2.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 10 6 4 0 20 - 7 22
3.
Шарлотт
 Заявка 12 6 4 2 14 - 10 22
4.
Коламбус Крю
 Заявка 10 6 3 1 20 - 6 21
5.
Интер Майами
 Заявка 11 6 3 2 28 - 16 21
6.
Цинциннати
 Заявка 11 6 2 3 19 - 12 20
7.
Нэшвилл
 Заявка 12 4 5 3 18 - 14 17
8.
Торонто
 Заявка 11 5 0 6 21 - 20 15
9.
ФК Монреаль
 Заявка 10 3 5 2 18 - 16 14
10.
Атланта Юнайтед
 Заявка 11 4 2 5 21 - 17 14
11.
Чикаго Файр
 Заявка 11 4 2 5 15 - 20 14
12.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 11 4 1 6 11 - 20 13
13.
Орландо Сити
 Заявка 11 3 3 5 16 - 14 12
14.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 12 3 3 6 18 - 25 12
15.
Филадельфия Юнион
 Заявка 11 1 4 6 13 - 18 7

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 12 5 4 3 19 - 14 19
2.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 11 4 6 1 20 - 15 18
3.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 12 5 3 4 17 - 15 18
4.
Лос-Анджелес
 Заявка 10 4 2 4 14 - 16 14
5.
Хьюстон Динамо
 Заявка 11 4 2 5 17 - 17 14
6.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 12 4 2 6 20 - 23 14
7.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 11 4 1 6 19 - 23 13
8.
Портленд Тимберс
 Заявка 12 3 3 6 18 - 21 12
9.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 11 3 2 6 14 - 18 11
10.
Остин
 Заявка 11 2 3 6 5 - 15 9
11.
Сент-Луис Сити
 Заявка 10 0 5 5 17 - 27 5
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 11 1 2 8 12 - 23 5
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 11 1 1 9 18 - 34 4
14.
Даллас
 Заявка 11 0 3 8 11 - 21 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 11 9 1 1 23 - 14 28
2.
Интер Майами
 Заявка 12 8 2 2 23 - 21 26
3.
Коламбус Крю
 Заявка 10 5 3 2 20 - 12 18
4.
Орландо Сити
 Заявка 11 4 3 4 16 - 22 15
5.
Филадельфия Юнион
 Заявка 11 3 5 3 23 - 21 14
6.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 12 3 5 4 16 - 20 14
7.
Шарлотт
 Заявка 10 3 1 6 10 - 13 10
8.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 10 3 1 6 8 - 13 10
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 11 2 4 5 10 - 15 10
10.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 9 3 0 6 9 - 18 9
11.
Нэшвилл
 Заявка 10 2 3 5 7 - 17 9
12.
Торонто
 Заявка 12 2 3 7 9 - 23 9
13.
ФК Монреаль
 Заявка 12 2 3 7 13 - 30 9
14.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 11 1 5 5 12 - 22 8
15.
Чикаго Файр
 Заявка 11 1 4 6 13 - 20 7
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 17 (5)
Лос-Анджелес Буанга Денис 14 (9)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 14 (3)
Интер Майами Месси Лионель 12 (10)
Интер Майами Суарес Луис 12 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 1 9
Торонто Бернардески Федерико 2 7
Торонто Лонг Кевин 1 8
Ди Си Юнайтед Дахоме Кристиан 1 8
Сан-Хосе Эрткуэйкс Коста Витор 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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