Тур: 1. Стадион: Веритас.
1:0
Первый тайм: 17'
Ход матча
3'
19
Ярвинен
Ииро
28
Axel
Kouame
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Ярвинен ИироПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Axel KouameПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
36 Ville SeppaeВратарь
-
11 Ботье ЖанНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Весара Веса
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Кастро ПаблоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Иванович ЛюкНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
-
-
22 Lucas Morais
-
-
-
-
Главный тренер: Ricardo Duarte
История личных встреч
Интер Турку
Лахти
24 матча
79.2%
20.8%
19 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
37.5%
16 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.3%
25%
16.7%
14 побед 6 ничьих 0 побед
24 матча
33.3%
66.7%
0 побед 8 ничьих 16 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 12 ничьих 11 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 16 ничьих 12 побед
48 матчей
39.6%
27.1%
33.3%
19 побед 13 ничьих 16 побед
Первый тайм
33.3%
43.8%
22.9%
16 побед 21 ничья 11 побед
Второй тайм
29.2%
45.8%
25%
14 побед 22 ничьи 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
35
34
Голов в среднем за матч
1.59
1.31
Среднее время на гол
56
68
Всего голов
27
28
Голов в среднем за матч
1.04
1.27
Среднее время на гол
86
70
Всего голов
62
62
Голов в среднем за матч
1.29
1.29
Тотал матчей
2.5
43
Больше 90%
Меньше 10%
5
35
Больше 73%
Меньше 27%
13
22
Больше 46%
Меньше 54%
26
11
Больше 23%
Меньше 77%
37
6
Больше 13%
Меньше 88%
42
4
Больше 8%
Меньше 92%
44
3
Больше 6%
Меньше 94%
45
Среднее время на гол
69
69
Бомбардиры внутри турнира
Интер Турку
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ботье Жан
|4 (2)
|0.27
|Ставицки Тимо
|3
|0.2
|Darren Smith III
|3 (1)
|0.2
|Luka Kuittinen
|2
|0.13
|Djoully Nzoko
|2
|0.13
|Тамминен Матиас
|1
|0.07
|Флориан Кребс
|1
|0.07
|Ярвинен Ииро
|1
|0.07
|Хямяляйнен Юусо
|1
|0.07
|Joonas Kekarainen
|1
|0.07
|Алмен Микаэль
|0
|0
|Bismark Ampofo
|0
|0
Лахти
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иванович Люк
|4
|0.29
|Лопес Майкл
|3 (1)
|0.21
|Colin Odutayo
|3 (1)
|0.21
|Julius Tauriainen
|1 (1)
|0.07
|Кастро Пабло
|1
|0.07
|Коскинен Отсо
|1
|0.07
|Akseli Puukko
|0
|0
|Бабикер Асаад
|0
|0
|Samuel Pasanen
|0
|0
Карточки
Интер Турку
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ставицки Тимо
|5
|0
|Ботье Жан
|3
|1
|Хямяляйнен Юусо
|4
|0
|Алмен Микаэль
|4
|0
|Ярвинен Ииро
|3
|0
|Thomas Lahdensuo
|3
|0
|Гранлунд Альбин
|2
|0
|Jussi Niska
|2
|0
|Luka Kuittinen
|2
|0
|Dimitri Legbo
|2
|0
|Bismark Ampofo
|2
|0
|Хуухтанен Ээту
|0
|1
|Darren Smith III
|1
|0
|Ville Seppae
|1
|0
|Флориан Кребс
|1
|0
|Eero Vuorjoki
|1
|0
Лахти
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вийтикко Микко
|3
|1
|Samuel Pasanen
|4
|0
|Riku Selander
|3
|0
|Colin Odutayo
|3
|0
|Кастро Пабло
|2
|0
|Вирта Эмели
|2
|0
|Julius Tauriainen
|2
|0
|Коскинен Отсо
|2
|0
|Фокс Дилан
|1
|0
|Иванович Люк
|1
|0
|Вайнионпяя Матиас
|1
|0
|Олувайеми Джош
|1
|0
|Бабикер Асаад
|1
|0
|Akseli Puukko
|1
|0
Результаты матчей
Интер Турку
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Лахти
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
86% (6)
0% (0)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
4
4
Интер Турку
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Лахти
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
14
7
Упущенные победы
2
9
Интер Турку
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
57% (8)
21% (3)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Лахти
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
17
7
Упущенные победы
6
13
Голы по времени матча
Забито
12
4
7 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 0
9 Не забивали 10
3
25%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
25%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
3
25%
1
25%
61-75
2
17%
0
0%
76-90
Пропущено
9
12
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 5
1
11%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
11%
3
25%
31-45
1
11%
3
25%
46-60
1
11%
3
25%
61-75
5
56%
1
8%
76-90
Забито
6
9
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
2
33%
2
22%
1-15
1
17%
1
11%
16-30
1
17%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
33%
1
11%
76-90
Пропущено
14
13
8 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
2
14%
4
31%
1-15
3
21%
4
31%
16-30
3
21%
3
23%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
29%
2
15%
76-90
Забито
18
13
11 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
5
28%
2
15%
1-15
2
11%
1
8%
16-30
4
22%
3
23%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
3
17%
3
23%
61-75
4
22%
1
8%
76-90
Пропущено
23
25
10 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 11
3
13%
5
20%
1-15
3
13%
5
20%
16-30
4
17%
6
24%
31-45
3
13%
3
12%
46-60
1
4%
3
12%
61-75
9
39%
3
12%
76-90
Результаты последних матчей
Интер Турку
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Интер Турку - ТПС 3:2 Интер Турку - ВПС 3:1 Интер Турку - ГрИФК Гранкула 6:1 Хака - Интер Турку 0:0
КТП - Интер Турку 1:5 Интер Турку - Ильвес 0:2 Лахти - Интер Турку 0:2 Интер Турку - Хака 3:1 ВПС - Интер Турку 3:1 Ильвес - Интер Турку 3:0 СЯК Сейнайоки - Интер Турку 3:1 Интер Турку - ХИК 0:1 Ильвес Тампере-2 - Интер Турку 0:3 Мариехамн - Интер Турку 3:1 Интер Турку - ЕИФ Экенас 2:1 Интер Турку - КуПС 1:1 Интер Турку - Оулу 3:3 Гнистан - Интер Турку 2:1 Интер Турку - Хака 1:0 Интер Турку - Ильвес 2:0
Лахти
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Лахти - Ильвес 2:2 КПВ Кокола - Лахти 2:1 Лахти - Гнистан 3:3 Эспоон Паллосеура - Лахти 2:2
Оулу - Лахти 2:2 Лахти - Интер Турку 0:2 Гнистан - Лахти 2:1 Лахти - СЯК Сейнайоки 0:4 ЕИФ Экенас - Лахти 1:1 Лахти - Мариехамн 3:0 Культсу - Лахти 0:7 ВПС - Лахти 3:0 Лахти - КуПС 0:1 Лахти - Хака 1:1 ХИК - Лахти 4:0 Ильвес - Лахти 0:0 Лахти - Гнистан 2:2 Лахти - Миккели 2:0 Лахти - Хака 1:0 Лахти - ЯПС 1:1
Результаты матчей
Интер Турку
Лахти
Точный счет
3:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
Точное количество голов
3
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
0
3 раза 43%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
Точный счет
3:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
3:1
5 раз 36%
0:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
2:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
3
3 раза 21%
2
2 раза 14%
0
6 раз 46%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
Тоталы голов в матче
Интер Турку
Лахти
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
43
43
34
34
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
33
16
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
76
59
49
311
211
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|8
|4
|3
|27 - 16
|28
|2.
|16
|8
|4
|4
|28 - 18
|28
|3.
|15
|7
|5
|3
|30 - 17
|26
|4.
|0:1
|15
|7
|4
|4
|24 - 20
|25
|5.
|15
|7
|4
|4
|25 - 21
|25
|6.
|14
|7
|3
|4
|22 - 18
|24
|7.
|1:0
|15
|5
|3
|7
|19 - 24
|18
|8.
|14
|4
|4
|6
|16 - 21
|16
|9.
|1:0
|14
|3
|6
|5
|20 - 24
|15
|10.
|15
|3
|4
|8
|19 - 29
|13
|11.
|14
|3
|3
|8
|16 - 25
|12
|12.
|0:1
|14
|1
|6
|7
|13 - 26
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|2
|1
|16 - 6
|17
|2.
|0:1
|8
|5
|2
|1
|15 - 10
|17
|3.
|6
|5
|0
|1
|16 - 6
|15
|4.
|7
|4
|2
|1
|12 - 7
|14
|5.
|8
|4
|2
|2
|21 - 12
|14
|6.
|1:0
|8
|4
|2
|2
|13 - 10
|14
|7.
|1:0
|7
|3
|3
|1
|8 - 6
|12
|8.
|8
|3
|3
|2
|15 - 12
|12
|9.
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|10.
|7
|2
|1
|4
|5 - 12
|7
|11.
|0:1
|7
|1
|3
|3
|9 - 13
|6
|12.
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|4
|1
|2
|10 - 9
|13
|2.
|9
|3
|4
|2
|11 - 10
|13
|3.
|7
|3
|3
|1
|9 - 5
|12
|4.
|8
|3
|2
|3
|12 - 12
|11
|5.
|7
|3
|1
|3
|10 - 11
|10
|6.
|0:1
|7
|2
|2
|3
|9 - 10
|8
|7.
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|8.
|8
|2
|1
|5
|11 - 17
|7
|9.
|8
|1
|3
|4
|14 - 17
|6
|10.
|1:0
|7
|1
|1
|5
|6 - 14
|4
|11.
|1:0
|7
|0
|3
|4
|12 - 18
|3
|12.
|0:1
|7
|0
|3
|4
|4 - 13
|3
- — Группа лидеров
- — Группа вылета
|ВПС
|Mads Borchers
|9 (3)
|ХИК
|Планж Люк
|7 (3)
|Оулу
|Коффей Эшли
|7 (2)
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|7
|Ильвес
|Хаарала Сантери
|6 (4)
|ЕИФ Экенас
|Кабаши Ариан
|1 6
|Ильвес
|Арифи Дони
|1 5
|Оулу
|Коффей Эшли
|1 5
|ЕИФ Экенас
|Abdoulaye Kante
|2 3
|Гнистан
|Ояла Юхани
|6