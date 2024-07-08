Тур: 1. Стадион: Веритас.
3:0
Конец матча
0'
1:0
3' ГолDarren Smith III
2:0
36' ГолDjoully Nzoko
49' Желтая карточкаХямяляйнен Юусо
3:0
64' ГолDarren Smith III
70' Желтая карточкаВийтикко Микко
83' Желтая карточкаLucas Morais
85' Желтая карточкаAxel Kouame
90'+3
Ход матча
3'
36'
2:0
49'
64'
3:0
70'
83'
85'
86'
19
Ярвинен
Ииро
28
Axel
Kouame
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Ярвинен ИироПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Axel KouameПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
36 Ville SeppaeВратарь
-
11 Ботье ЖанНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Весара Веса
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Кастро ПаблоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Иванович ЛюкНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
-
-
22 Lucas Morais
-
-
-
-
Главный тренер: Ricardo Duarte
История личных встреч
Интер Турку
Лахти
24 матча
79.2%
20.8%
19 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
37.5%
16 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.3%
25%
16.7%
14 побед 6 ничьих 0 побед
24 матча
33.3%
66.7%
0 побед 8 ничьих 16 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 12 ничьих 11 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 16 ничьих 12 побед
48 матчей
39.6%
27.1%
33.3%
19 побед 13 ничьих 16 побед
Первый тайм
33.3%
43.8%
22.9%
16 побед 21 ничья 11 побед
Второй тайм
29.2%
45.8%
25%
14 побед 22 ничьи 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
35
34
Голов в среднем за матч
1.59
1.31
Среднее время на гол
56
68
Всего голов
27
28
Голов в среднем за матч
1.04
1.27
Среднее время на гол
86
70
Всего голов
62
62
Голов в среднем за матч
1.29
1.29
Тотал матчей
2.5
43
Больше 90%
Меньше 10%
5
35
Больше 73%
Меньше 27%
13
22
Больше 46%
Меньше 54%
26
11
Больше 23%
Меньше 77%
37
6
Больше 13%
Меньше 88%
42
4
Больше 8%
Меньше 92%
44
3
Больше 6%
Меньше 94%
45
Среднее время на гол
69
69
Бомбардиры внутри турнира
Интер Турку
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Darren Smith III
|4 (1)
|0.27
|Ботье Жан
|4 (2)
|0.27
|Ставицки Тимо
|3
|0.2
|Djoully Nzoko
|3
|0.2
|Luka Kuittinen
|2
|0.13
|Тамминен Матиас
|1
|0.07
|Флориан Кребс
|1
|0.07
|Ярвинен Ииро
|1
|0.07
|Хямяляйнен Юусо
|1
|0.07
|Joonas Kekarainen
|1
|0.07
|Axel Kouame
|0
|0
|Алмен Микаэль
|0
|0
|Bismark Ampofo
|0
|0
Лахти
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иванович Люк
|4
|0.29
|Лопес Майкл
|3 (1)
|0.21
|Colin Odutayo
|3 (1)
|0.21
|Julius Tauriainen
|1 (1)
|0.07
|Кастро Пабло
|1
|0.07
|Коскинен Отсо
|1
|0.07
|Akseli Puukko
|0
|0
|Бабикер Асаад
|0
|0
|Samuel Pasanen
|0
|0
Карточки
Интер Турку
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хямяляйнен Юусо
|5
|0
|Ставицки Тимо
|5
|0
|Ботье Жан
|3
|1
|Алмен Микаэль
|4
|0
|Ярвинен Ииро
|3
|0
|Thomas Lahdensuo
|3
|0
|Гранлунд Альбин
|2
|0
|Jussi Niska
|2
|0
|Luka Kuittinen
|2
|0
|Dimitri Legbo
|2
|0
|Bismark Ampofo
|2
|0
|Хуухтанен Ээту
|0
|1
|Darren Smith III
|1
|0
|Ville Seppae
|1
|0
|Флориан Кребс
|1
|0
|Axel Kouame
|1
|0
|Eero Vuorjoki
|1
|0
Лахти
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вийтикко Микко
|4
|1
|Samuel Pasanen
|4
|0
|Riku Selander
|3
|0
|Colin Odutayo
|3
|0
|Кастро Пабло
|2
|0
|Вирта Эмели
|2
|0
|Julius Tauriainen
|2
|0
|Коскинен Отсо
|2
|0
|Фокс Дилан
|1
|0
|Lucas Morais
|1
|0
|Иванович Люк
|1
|0
|Вайнионпяя Матиас
|1
|0
|Олувайеми Джош
|1
|0
|Бабикер Асаад
|1
|0
|Akseli Puukko
|1
|0
Результаты матчей
Интер Турку
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Лахти
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
86% (6)
0% (0)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
4
4
Интер Турку
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Лахти
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
14
7
Упущенные победы
2
9
Интер Турку
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
60% (9)
20% (3)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Лахти
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
17
7
Упущенные победы
6
13
Голы по времени матча
Забито
15
4
9 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 0
9 Не забивали 11
4
27%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
4
27%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
4
27%
1
25%
61-75
2
13%
0
0%
76-90
Пропущено
9
15
2 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 6
1
11%
2
13%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
11%
4
27%
31-45
1
11%
3
20%
46-60
1
11%
4
27%
61-75
5
56%
1
7%
76-90
Забито
6
9
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
10 Не забивали 10
2
33%
2
22%
1-15
1
17%
1
11%
16-30
1
17%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
33%
1
11%
76-90
Пропущено
14
13
8 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
2
14%
4
31%
1-15
3
21%
4
31%
16-30
3
21%
3
23%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
29%
2
15%
76-90
Забито
21
13
13 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 2
4 Не забивали 7
6
29%
2
15%
1-15
2
10%
1
8%
16-30
5
24%
3
23%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
4
19%
3
23%
61-75
4
19%
1
8%
76-90
Пропущено
23
28
10 В 1-м тайме 18
13 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 12
3
13%
6
21%
1-15
3
13%
5
18%
16-30
4
17%
7
25%
31-45
3
13%
3
11%
46-60
1
4%
4
14%
61-75
9
39%
3
11%
76-90
Результаты последних матчей
Интер Турку
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Интер Турку - ТПС 3:2 Интер Турку - ВПС 3:1 Интер Турку - ГрИФК Гранкула 6:1 Хака - Интер Турку 0:0
КТП - Интер Турку 1:5 Интер Турку - Ильвес 0:2 Лахти - Интер Турку 0:2 Интер Турку - Хака 3:1 ВПС - Интер Турку 3:1 Ильвес - Интер Турку 3:0 СЯК Сейнайоки - Интер Турку 3:1 Интер Турку - ХИК 0:1 Ильвес Тампере-2 - Интер Турку 0:3 Мариехамн - Интер Турку 3:1 Интер Турку - ЕИФ Экенас 2:1 Интер Турку - КуПС 1:1 Интер Турку - Оулу 3:3 Гнистан - Интер Турку 2:1 Интер Турку - Хака 1:0 Интер Турку - Ильвес 2:0
Лахти
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Лахти - Ильвес 2:2 КПВ Кокола - Лахти 2:1 Лахти - Гнистан 3:3 Эспоон Паллосеура - Лахти 2:2
Оулу - Лахти 2:2 Лахти - Интер Турку 0:2 Гнистан - Лахти 2:1 Лахти - СЯК Сейнайоки 0:4 ЕИФ Экенас - Лахти 1:1 Лахти - Мариехамн 3:0 Культсу - Лахти 0:7 ВПС - Лахти 3:0 Лахти - КуПС 0:1 Лахти - Хака 1:1 ХИК - Лахти 4:0 Ильвес - Лахти 0:0 Лахти - Гнистан 2:2 Лахти - Миккели 2:0 Лахти - Хака 1:0 Лахти - ЯПС 1:1
Результаты матчей
Интер Турку
Лахти
Точный счет
3:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
Точное количество голов
3
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
0
3 раза 43%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
Точный счет
3:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Точный счет
3:1
5 раз 33%
0:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
3:0
3 раза 21%
2:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
3
4 раза 27%
2
2 раза 13%
0
7 раз 50%
1
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
Тоталы голов в матче
Интер Турку
Лахти
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
43
53
34
44
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
34
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
77
69
410
411
212
- — Группа лидеров
- — Группа вылета
|ВПС
|Mads Borchers
|9 (3)
|ХИК
|Планж Люк
|7 (3)
|Оулу
|Коффей Эшли
|7 (2)
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|7 (1)
|Ильвес
|Хаарала Сантери
|6 (4)
|ЕИФ Экенас
|Кабаши Ариан
|1 6
|Ильвес
|Арифи Дони
|1 5
|Оулу
|Коффей Эшли
|1 5
|ЕИФ Экенас
|Abdoulaye Kante
|2 3
|Гнистан
|Ояла Юхани
|6