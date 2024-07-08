  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Финляндия
  4. Вейккауслига 2024
Тур: 1. Стадион: .
Интер Турку
3:0
Конец матча
Лахти
0'
1:0
3' Гол
Darren Smith III
2:0
36' Гол
Djoully Nzoko
49' Желтая карточка
Хямяляйнен Юусо
3:0
64' Гол
Darren Smith III
70' Желтая карточка
Вийтикко Микко
83' Желтая карточка
Lucas Morais
85' Желтая карточка
Axel Kouame
90'+3
1
Хуухтанен
Ээту
5
Гранлунд Альбин
3
Хямяляйнен
Юусо
22
Luka
Kuittinen
2
Jussi
Niska
19
Ярвинен
Ииро
10
Флориан
Кребс
28
Axel
Kouame
24
Ставицки
Тимо
9
Darren
Smith
III
20
Djoully
Nzoko
1
Олувайеми
Джош
8
Riku
Selander
21
Вайнионпяя
Матиас
4
Вийтикко
Микко
26
Кастро
Пабло
16
Julius
Tauriainen
27
Benjamin
Mulahalilovic
6
Samuel
Pasanen
11
Коскинен
Отсо
15
Иванович
Люк
9
Лопес
Майкл
Интер Турку
Лахти

История личных встреч

Интер Турку
Лахти

24 матча

79.2%
20.8%
19 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
37.5%
16 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.3%
25%
16.7%
14 побед 6 ничьих 0 побед

24 матча

33.3%
66.7%
0 побед 8 ничьих 16 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 12 ничьих 11 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 16 ничьих 12 побед

48 матчей

39.6%
27.1%
33.3%
19 побед 13 ничьих 16 побед

Первый тайм

33.3%
43.8%
22.9%
16 побед 21 ничья 11 побед

Второй тайм

29.2%
45.8%
25%
14 побед 22 ничьи 12 побед

История матчей

В
0:2
В
1:2
В
2:1
В
2:1
В
5:1
В
1:1
В
2:1
В
3:0
В
2:2
К
5:0
В
2:0
В
1:1
К
1:2
В
2:0
В
0:0
В
1:2
В
1:6
В
1:0
В
0:0
В
1:2
В
1:0
В
1:1
КЛ
2:1
В
3:1
В
0:2
В
1:1
В
0:0
КС
1:2
В
0:1
В
0:0
В
1:3
В
1:0
В
2:0
КЛ(1
2:1
КЛ(1
0:1
В
3:4
В
2:0
В
0:5
В
1:1
В
1:3
КЛ
0:1
К
3:4
В
1:3
В
1:1
КЛ
1:1
В
1:0
В
0:1
КЛ
0:0

Голы

Всего голов

35
34

Голов в среднем за матч

1.59
1.31

Среднее время на гол

56
68

Всего голов

27
28

Голов в среднем за матч

1.04
1.27

Среднее время на гол

86
70

Всего голов

62
62

Голов в среднем за матч

1.29
1.29

Тотал матчей

2.5
43
Больше 90%
Меньше 10%
5
35
Больше 73%
Меньше 27%
13
22
Больше 46%
Меньше 54%
26
11
Больше 23%
Меньше 77%
37
6
Больше 13%
Меньше 88%
42
4
Больше 8%
Меньше 92%
44
3
Больше 6%
Меньше 94%
45

Среднее время на гол

69
69

Бомбардиры внутри турнира

Интер Турку
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Darren Smith III 4 (1) 0.27
Ботье Жан 4 (2) 0.27
Ставицки Тимо 3 0.2
Djoully Nzoko 3 0.2
Luka Kuittinen 2 0.13
Тамминен Матиас 1 0.07
Флориан Кребс 1 0.07
Ярвинен Ииро 1 0.07
Хямяляйнен Юусо 1 0.07
Joonas Kekarainen 1 0.07
Axel Kouame 0 0
Алмен Микаэль 0 0
Bismark Ampofo 0 0
Лахти
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иванович Люк 4 0.29
Лопес Майкл 3 (1) 0.21
Colin Odutayo 3 (1) 0.21
Julius Tauriainen 1 (1) 0.07
Кастро Пабло 1 0.07
Коскинен Отсо 1 0.07
Akseli Puukko 0 0
Бабикер Асаад 0 0
Samuel Pasanen 0 0

Карточки

Интер Турку
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хямяляйнен Юусо 5 0
Ставицки Тимо 5 0
Ботье Жан 3 1
Алмен Микаэль 4 0
Ярвинен Ииро 3 0
Thomas Lahdensuo 3 0
Гранлунд Альбин 2 0
Jussi Niska 2 0
Luka Kuittinen 2 0
Dimitri Legbo 2 0
Bismark Ampofo 2 0
Хуухтанен Ээту 0 1
Darren Smith III 1 0
Ville Seppae 1 0
Флориан Кребс 1 0
Axel Kouame 1 0
Eero Vuorjoki 1 0
Лахти
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вийтикко Микко 4 1
Samuel Pasanen 4 0
Riku Selander 3 0
Colin Odutayo 3 0
Кастро Пабло 2 0
Вирта Эмели 2 0
Julius Tauriainen 2 0
Коскинен Отсо 2 0
Фокс Дилан 1 0
Lucas Morais 1 0
Иванович Люк 1 0
Вайнионпяя Матиас 1 0
Олувайеми Джош 1 0
Бабикер Асаад 1 0
Akseli Puukko 1 0

Результаты матчей

Интер Турку
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Лахти
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
86% (6)
0% (0)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

4
4
Интер Турку
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Лахти
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

14
7

Упущенные победы

2
9
Интер Турку
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
60% (9)
20% (3)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Лахти
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

17
7

Упущенные победы

6
13

Голы по времени матча

Забито

15
4
9 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 0
9 Не забивали 11
4
27%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
4
27%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
4
27%
1
25%
61-75
2
13%
0
0%
76-90

Пропущено

9
15
2 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 6
1
11%
2
13%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
11%
4
27%
31-45
1
11%
3
20%
46-60
1
11%
4
27%
61-75
5
56%
1
7%
76-90

Забито

6
9
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
10 Не забивали 10
2
33%
2
22%
1-15
1
17%
1
11%
16-30
1
17%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
33%
1
11%
76-90

Пропущено

14
13
8 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
2
14%
4
31%
1-15
3
21%
4
31%
16-30
3
21%
3
23%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
29%
2
15%
76-90

Забито

21
13
13 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 2
4 Не забивали 7
6
29%
2
15%
1-15
2
10%
1
8%
16-30
5
24%
3
23%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
4
19%
3
23%
61-75
4
19%
1
8%
76-90

Пропущено

23
28
10 В 1-м тайме 18
13 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 12
3
13%
6
21%
1-15
3
13%
5
18%
16-30
4
17%
7
25%
31-45
3
13%
3
11%
46-60
1
4%
4
14%
61-75
9
39%
3
11%
76-90

Результаты последних матчей

Интер Турку
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Интер Турку - ТПС 3:2 Интер Турку - ВПС 3:1 Интер Турку - ГрИФК Гранкула 6:1 Хака - Интер Турку 0:0
КТП - Интер Турку 1:5 Интер Турку - Ильвес 0:2 Лахти - Интер Турку 0:2 Интер Турку - Хака 3:1 ВПС - Интер Турку 3:1 Ильвес - Интер Турку 3:0 СЯК Сейнайоки - Интер Турку 3:1 Интер Турку - ХИК 0:1 Ильвес Тампере-2 - Интер Турку 0:3 Мариехамн - Интер Турку 3:1 Интер Турку - ЕИФ Экенас 2:1 Интер Турку - КуПС 1:1 Интер Турку - Оулу 3:3 Гнистан - Интер Турку 2:1 Интер Турку - Хака 1:0 Интер Турку - Ильвес 2:0
Лахти
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Лахти - Ильвес 2:2 КПВ Кокола - Лахти 2:1 Лахти - Гнистан 3:3 Эспоон Паллосеура - Лахти 2:2
Оулу - Лахти 2:2 Лахти - Интер Турку 0:2 Гнистан - Лахти 2:1 Лахти - СЯК Сейнайоки 0:4 ЕИФ Экенас - Лахти 1:1 Лахти - Мариехамн 3:0 Культсу - Лахти 0:7 ВПС - Лахти 3:0 Лахти - КуПС 0:1 Лахти - Хака 1:1 ХИК - Лахти 4:0 Ильвес - Лахти 0:0 Лахти - Гнистан 2:2 Лахти - Миккели 2:0 Лахти - Хака 1:0 Лахти - ЯПС 1:1

Результаты матчей

Интер Турку
Лахти

Точный счет

3:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%

Точное количество голов

3
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
0
3 раза 43%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%

Точный счет

3:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

3:1
5 раз 33%
0:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
3:0
3 раза 21%
2:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
3
4 раза 27%
2
2 раза 13%
0
7 раз 50%
1
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%

Тоталы голов в матче

Интер Турку
Лахти

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
4
3
5
3
1.5
3
4
4
4
2.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
3
4
1
6
1.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
7
7
6
9
1.5
4
10
4
11
2.5
2
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 15 8 4 3 27 - 16 28
2.
СЯК Сейнайоки
 15 8 4 3 26 - 20 28
3.
ХИК
 16 8 4 4 28 - 18 28
4.
Ильвес
 15 7 5 3 30 - 17 26
5.
ВПС
 15 7 4 4 25 - 21 25
6.
Хака
 14 7 3 4 22 - 18 24
7.
Интер Турку
 15 5 3 7 21 - 24 18
8.
Мариехамн
 14 4 4 6 16 - 21 16
9.
Гнистан
 15 3 4 8 19 - 29 13
10.
ЕИФ Экенас
 14 3 3 8 16 - 25 12
11.
Оулу
 14 2 6 6 20 - 26 12
12.
Лахти
 14 1 6 7 13 - 28 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 8 5 2 1 16 - 6 17
2.
СЯК Сейнайоки
 8 5 2 1 15 - 10 17
3.
КуПС
 6 5 0 1 16 - 6 15
4.
Хака
 7 4 2 1 12 - 7 14
5.
Ильвес
 8 4 2 2 21 - 12 14
6.
Интер Турку
 8 4 2 2 15 - 10 14
7.
ВПС
 8 3 3 2 15 - 12 12
8.
Оулу
 7 2 3 2 8 - 8 9
9.
Мариехамн
 8 2 3 3 10 - 12 9
10.
Гнистан
 7 2 1 4 5 - 12 7
11.
Лахти
 7 1 3 3 9 - 13 6
12.
ЕИФ Экенас
 6 1 2 3 5 - 8 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ВПС
 7 4 1 2 10 - 9 13
2.
КуПС
 9 3 4 2 11 - 10 13
3.
Ильвес
 7 3 3 1 9 - 5 12
4.
СЯК Сейнайоки
 7 3 2 2 11 - 10 11
5.
ХИК
 8 3 2 3 12 - 12 11
6.
Хака
 7 3 1 3 10 - 11 10
7.
Мариехамн
 6 2 1 3 6 - 9 7
8.
ЕИФ Экенас
 8 2 1 5 11 - 17 7
9.
Гнистан
 8 1 3 4 14 - 17 6
10.
Интер Турку
 7 1 1 5 6 - 14 4
11.
Оулу
 7 0 3 4 12 - 18 3
12.
Лахти
 7 0 3 4 4 - 15 3
  • — Группа лидеров
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
ВПС Mads Borchers 9 (3)
ХИК Планж Люк 7 (3)
Оулу Коффей Эшли 7 (2)
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 7 (1)
Ильвес Хаарала Сантери 6 (4)
Весь список

Топ нарушителей
ЕИФ Экенас Кабаши Ариан 1 6
Ильвес Арифи Дони 1 5
Оулу Коффей Эшли 1 5
ЕИФ Экенас Abdoulaye Kante 2 3
Гнистан Ояла Юхани 6
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 36'
      Axel Kouame сделал результативную передачу.
    • 36'
      Г О О О О Л - Djoully Nzoko бьет в цель!
    • 3'
      Ставицки Тимо сделал результативную передачу.
    • 3'
      Г О О О О Л - Darren Smith бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Интер Турку 3:0 Лахти онлайн

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