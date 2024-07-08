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  2. Матчи
  3. Финляндия
  4. Вейккауслига 2024
Тур: 1. Стадион: .
Оулу
1:2
Конец матча
СЯК Сейнайоки
0'
1:0
8' Гол
Ренникс Джастин
1:1
41' Гол
Карялайнен Расмус
1:2
45' Гол
Ханнола Пюрю
56' Желтая карточка
Daniel Barrow
57' Желтая карточка
Konstantinos Bratsos
58' Желтая карточка
Otto Salmensuu
59' Желтая карточка
Fallou Ndiaye
85' Желтая карточка
Наамо Дарио
90'+4
35
Уорд
Каллум
4
Liiban
Abdirahman
Abadid
2
Samuli
Hoelttae
5
Эло
Айето
Хосе
16
Otto
Salmensuu
20
Juho
Lehtiranta
8
Каллинен
Йере
22
Данвуди
Джейк
10
Daniel
Barrow
14
Йокелайнен
Никлас
12
Ренникс
Джастин
1
Паунио
Роопе
4
Пирес
Келвин
44
Fallou
Ndiaye
24
Tuomas
Koivisto
26
Наамо
Дарио
15
Salim
Giabo
Yussif
8
Valentin
Gasc
2
Фати
Бабакар
10
Ханнола
Пюрю
9
Jaime
Moreno
II
7
Карялайнен
Расмус
Оулу
СЯК Сейнайоки

История личных встреч

Оулу
СЯК Сейнайоки

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед

18 матчей

38.9%
11.1%
50%
7 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

22.2%
27.8%
50%
4 победы 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

33.3%
38.9%
27.8%
6 побед 7 ничьих 5 побед

История матчей

К
2:0
В
2:1
В
2:2
В
1:4
К
1:4
В
0:3
В
0:1
В
3:2
В
1:0
В
3:2
В
0:2
К
0:1
И
1:0
И
1:1
И
2:1
И
0:2
И
2:2
И
1:3

Голы

Всего голов

3
22

Голов в среднем за матч

0.5
1.83

Среднее время на гол

180
49

Всего голов

19
9

Голов в среднем за матч

1.58
1.5

Среднее время на гол

56
60

Всего голов

22
31

Голов в среднем за матч

1.22
1.72

Тотал матчей

2.5
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
4
Больше 22%
Меньше 78%
14

Среднее время на гол

73
52

Бомбардиры внутри турнира

Оулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коффей Эшли 7 (2) 0.5
Ренникс Джастин 5 0.36
Йокелайнен Никлас 3 (1) 0.21
Yassin Daoussi 2 0.14
Метаксас Димитрис 1 0.07
Julius Koerkkoe 1 0.07
Данвуди Джейк 0 0
Daniel Barrow 0 0
Андре Маркос 0 0
Juho Lehtiranta 0 0
СЯК Сейнайоки
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jaime Moreno II 7 (1) 0.47
Карялайнен Расмус 4 0.27
Kasper Paananen 4 0.27
Ханнола Пюрю 3 0.2
Фати Бабакар 2 0.13
Fallou Ndiaye 2 0.13
Valentin Gasc 1 0.07
Пирес Келвин 1 0.07
Salim Giabo Yussif 1 0.07
Наамо Дарио 0 0
Tuomas Kaukua 0 0
Tuomas Koivisto 0 0

Карточки

Оулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коффей Эшли 5 1
Samuli Hoelttae 4 0
Yassin Daoussi 4 0
Йокелайнен Никлас 3 0
Каллинен Йере 3 0
Метаксас Димитрис 3 0
Данвуди Джейк 2 0
Liiban Abdirahman Abadid 2 0
Julius Koerkkoe 2 0
Konstantinos Bratsos 2 0
Андре Маркос 1 0
Ренникс Джастин 1 0
Эло Айето Хосе 1 0
Juho Lehtiranta 1 0
Eelis Taskila 1 0
Daniel Barrow 1 0
Jowin Radzinski 1 0
Otto Salmensuu 1 0
Роопе Сало 1 0
СЯК Сейнайоки
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пирес Келвин 5 0
Тикканен Вилле 4 0
Fallou Ndiaye 4 0
Арсало Маркус 3 0
Фати Бабакар 3 0
Valentin Gasc 3 0
Jaime Moreno II 2 0
Ханнола Пюрю 2 0
Родригес Мигель 1 0
Карялайнен Расмус 1 0
Паунио Роопе 1 0
Kingsley Ofori 1 0
Наамо Дарио 1 0
Salim Giabo Yussif 1 0

Результаты матчей

Оулу
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
СЯК Сейнайоки
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

6
4
Оулу
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
СЯК Сейнайоки
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

13
2

Упущенные победы

4
14
Оулу
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
СЯК Сейнайоки
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

13
3

Упущенные победы

10
18

Голы по времени матча

Забито

8
11
5 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 4
7 Не забивали 9
2
25%
4
36%
1-15
1
13%
1
9%
16-30
2
25%
3
27%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
1
9%
61-75
2
25%
2
18%
76-90

Пропущено

8
10
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
4
50%
2
20%
31-45
2
25%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
25%
4
40%
76-90

Забито

11
14
3 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 5
7 Не забивали 9
1
9%
2
14%
1-15
2
18%
2
14%
16-30
0
0%
4
29%
31-45
2
18%
2
14%
46-60
3
27%
1
7%
61-75
3
27%
3
21%
76-90

Пропущено

18
11
7 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
4
22%
1
9%
1-15
1
6%
1
9%
16-30
2
11%
2
18%
31-45
3
17%
5
45%
46-60
4
22%
1
9%
61-75
4
22%
1
9%
76-90

Забито

19
25
8 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 9
0 Не забивали 3
3
16%
6
24%
1-15
3
16%
3
12%
16-30
2
11%
7
28%
31-45
2
11%
2
8%
46-60
4
21%
2
8%
61-75
5
26%
5
20%
76-90

Пропущено

26
21
11 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 12
4
15%
2
10%
1-15
1
4%
2
10%
16-30
6
23%
4
19%
31-45
5
19%
6
29%
46-60
4
15%
2
10%
61-75
6
23%
5
24%
76-90

Результаты последних матчей

Оулу
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
СЯК Сейнайоки - Оулу 2:0 Оулу - КуПС 1:0 Вантаан Ялкапаллосеура - Оулу 0:2 ВПС - Оулу 1:1
Оулу - КяПа 5:1 Оулу - Лахти 2:2 КуПС - Оулу 4:1 Оулу - ХИК 1:0 Хака - Оулу 4:3 Оулу - Мариехамн 1:1 Оулу - Гнистан 1:1 ГБК - Оулу 0:3 Ильвес - Оулу 3:2 Оулу - ВПС 1:2 ЕИФ Экенас - Оулу 1:1 Интер Турку - Оулу 3:3 СЯК Сейнайоки - Оулу 2:1 Ильвес - Оулу 1:0 Оулу - ЙИППО 2:2 Оулу - КуПС 2:5
СЯК Сейнайоки
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
СЯК Сейнайоки - Оулу 2:0 СЯК Сейнайоки - Хака 2:1 СЯК Сейнайоки - ВПС 5:1 Ильвес - СЯК Сейнайоки 2:2
Ильвес - СЯК Сейнайоки 2:4 СЯК Сейнайоки - ЕИФ Экенас 3:1 ХИК - СЯК Сейнайоки 4:1 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 0:2 Лахти - СЯК Сейнайоки 0:4 СЯК Сейнайоки - Интер Турку 3:1 Хака - СЯК Сейнайоки 2:0 ОЛС - СЯК Сейнайоки 1:2 СЯК Сейнайоки - КуПС 1:1 Гнистан - СЯК Сейнайоки 0:1 СЯК Сейнайоки - ХИК 3:3 СЯК Сейнайоки - Ильвес 1:0 ВПС - СЯК Сейнайоки 1:1 СЯК Сейнайоки - Оулу 2:1 СЯК Сейнайоки - Хака 2:0 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 2:1

Результаты матчей

Оулу
СЯК Сейнайоки

Точный счет

1:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
2:2
1 раз 14%
2:1
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%

Точное количество голов

1
6 раз 86%
2
1 раз 14%
3
3 раза 38%
2
2 раза 25%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:1
4 раза 29%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
10 раз 71%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Оулу
СЯК Сейнайоки

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
6
1.5
Больше Меньше
5
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
1.5
Больше Меньше
3
4
2
5
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
10
1.5
Больше Меньше
8
7
2
12
2.5
4
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 15 8 4 3 27 - 16 28
2.
СЯК Сейнайоки
 15 8 4 3 26 - 20 28
3.
ХИК
 16 8 4 4 28 - 18 28
4.
Ильвес
 15 7 5 3 30 - 17 26
5.
ВПС
 15 7 4 4 25 - 21 25
6.
Хака
 14 7 3 4 22 - 18 24
7.
Интер Турку
 15 5 3 7 21 - 24 18
8.
Мариехамн
 14 4 4 6 16 - 21 16
9.
Гнистан
 15 3 4 8 19 - 29 13
10.
ЕИФ Экенас
 14 3 3 8 16 - 25 12
11.
Оулу
 14 2 6 6 20 - 26 12
12.
Лахти
 14 1 6 7 13 - 28 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 8 5 2 1 16 - 6 17
2.
СЯК Сейнайоки
 8 5 2 1 15 - 10 17
3.
КуПС
 6 5 0 1 16 - 6 15
4.
Хака
 7 4 2 1 12 - 7 14
5.
Ильвес
 8 4 2 2 21 - 12 14
6.
Интер Турку
 8 4 2 2 15 - 10 14
7.
ВПС
 8 3 3 2 15 - 12 12
8.
Оулу
 7 2 3 2 8 - 8 9
9.
Мариехамн
 8 2 3 3 10 - 12 9
10.
Гнистан
 7 2 1 4 5 - 12 7
11.
Лахти
 7 1 3 3 9 - 13 6
12.
ЕИФ Экенас
 6 1 2 3 5 - 8 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ВПС
 7 4 1 2 10 - 9 13
2.
КуПС
 9 3 4 2 11 - 10 13
3.
Ильвес
 7 3 3 1 9 - 5 12
4.
СЯК Сейнайоки
 7 3 2 2 11 - 10 11
5.
ХИК
 8 3 2 3 12 - 12 11
6.
Хака
 7 3 1 3 10 - 11 10
7.
Мариехамн
 6 2 1 3 6 - 9 7
8.
ЕИФ Экенас
 8 2 1 5 11 - 17 7
9.
Гнистан
 8 1 3 4 14 - 17 6
10.
Интер Турку
 7 1 1 5 6 - 14 4
11.
Оулу
 7 0 3 4 12 - 18 3
12.
Лахти
 7 0 3 4 4 - 15 3
  • — Группа лидеров
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
ВПС Mads Borchers 9 (3)
ХИК Планж Люк 7 (3)
Оулу Коффей Эшли 7 (2)
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 7 (1)
Ильвес Хаарала Сантери 6 (4)
Весь список

Топ нарушителей
ЕИФ Экенас Кабаши Ариан 1 6
Ильвес Арифи Дони 1 5
Оулу Коффей Эшли 1 5
ЕИФ Экенас Abdoulaye Kante 2 3
Гнистан Ояла Юхани 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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