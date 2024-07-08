Тур: 1. Стадион: Raatin stadion.
1:2
Конец матча
0'
1:0
8' ГолРенникс Джастин
1:1
41' ГолКарялайнен Расмус
1:2
45' ГолХаннола Пюрю
56' Желтая карточкаDaniel Barrow
57' Желтая карточкаKonstantinos Bratsos
58' Желтая карточкаOtto Salmensuu
59' Желтая карточкаFallou Ndiaye
85' Желтая карточкаНаамо Дарио
90'+4
Ход матча
8'
1:0
41'
45'
1:2
56'
58'
59'
85'
35
Уорд
Каллум
- Основной состав
-
35 Уорд КаллумВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Konstantinos Bratsos
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Наамо ДариоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ханнола ПюрюНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Lewis StrappЗащитник
-
11 Мёммё ЭэтуПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Лайне ЛауриНападающий
-
-
-
Главный тренер: Stevie Grieve
История личных встреч
Оулу
СЯК Сейнайоки
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Второй тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед
18 матчей
38.9%
11.1%
50%
7 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
22.2%
27.8%
50%
4 победы 5 ничьих 9 побед
Второй тайм
33.3%
38.9%
27.8%
6 побед 7 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
22
Голов в среднем за матч
0.5
1.83
Среднее время на гол
180
49
Всего голов
19
9
Голов в среднем за матч
1.58
1.5
Среднее время на гол
56
60
Всего голов
22
31
Голов в среднем за матч
1.22
1.72
Тотал матчей
2.5
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
Среднее время на гол
73
52
Бомбардиры внутри турнира
Оулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коффей Эшли
|7 (2)
|0.5
|Ренникс Джастин
|5
|0.36
|Йокелайнен Никлас
|3 (1)
|0.21
|Yassin Daoussi
|2
|0.14
|Метаксас Димитрис
|1
|0.07
|Julius Koerkkoe
|1
|0.07
|Данвуди Джейк
|0
|0
|Daniel Barrow
|0
|0
|Андре Маркос
|0
|0
|Juho Lehtiranta
|0
|0
СЯК Сейнайоки
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jaime Moreno II
|7 (1)
|0.47
|Карялайнен Расмус
|4
|0.27
|Kasper Paananen
|4
|0.27
|Ханнола Пюрю
|3
|0.2
|Фати Бабакар
|2
|0.13
|Fallou Ndiaye
|2
|0.13
|Valentin Gasc
|1
|0.07
|Пирес Келвин
|1
|0.07
|Salim Giabo Yussif
|1
|0.07
|Наамо Дарио
|0
|0
|Tuomas Kaukua
|0
|0
|Tuomas Koivisto
|0
|0
Карточки
Оулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коффей Эшли
|5
|1
|Samuli Hoelttae
|4
|0
|Yassin Daoussi
|4
|0
|Йокелайнен Никлас
|3
|0
|Каллинен Йере
|3
|0
|Метаксас Димитрис
|3
|0
|Данвуди Джейк
|2
|0
|Liiban Abdirahman Abadid
|2
|0
|Julius Koerkkoe
|2
|0
|Konstantinos Bratsos
|2
|0
|Андре Маркос
|1
|0
|Ренникс Джастин
|1
|0
|Эло Айето Хосе
|1
|0
|Juho Lehtiranta
|1
|0
|Eelis Taskila
|1
|0
|Daniel Barrow
|1
|0
|Jowin Radzinski
|1
|0
|Otto Salmensuu
|1
|0
|Роопе Сало
|1
|0
СЯК Сейнайоки
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пирес Келвин
|5
|0
|Тикканен Вилле
|4
|0
|Fallou Ndiaye
|4
|0
|Арсало Маркус
|3
|0
|Фати Бабакар
|3
|0
|Valentin Gasc
|3
|0
|Jaime Moreno II
|2
|0
|Ханнола Пюрю
|2
|0
|Родригес Мигель
|1
|0
|Карялайнен Расмус
|1
|0
|Паунио Роопе
|1
|0
|Kingsley Ofori
|1
|0
|Наамо Дарио
|1
|0
|Salim Giabo Yussif
|1
|0
Результаты матчей
Оулу
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
СЯК Сейнайоки
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
6
4
Оулу
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
СЯК Сейнайоки
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
13
2
Упущенные победы
4
14
Оулу
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
СЯК Сейнайоки
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
13
3
Упущенные победы
10
18
Голы по времени матча
Забито
8
11
5 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 4
7 Не забивали 9
2
25%
4
36%
1-15
1
13%
1
9%
16-30
2
25%
3
27%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
1
9%
61-75
2
25%
2
18%
76-90
Пропущено
8
10
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
4
50%
2
20%
31-45
2
25%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
25%
4
40%
76-90
Забито
11
14
3 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 5
7 Не забивали 9
1
9%
2
14%
1-15
2
18%
2
14%
16-30
0
0%
4
29%
31-45
2
18%
2
14%
46-60
3
27%
1
7%
61-75
3
27%
3
21%
76-90
Пропущено
18
11
7 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
4
22%
1
9%
1-15
1
6%
1
9%
16-30
2
11%
2
18%
31-45
3
17%
5
45%
46-60
4
22%
1
9%
61-75
4
22%
1
9%
76-90
Забито
19
25
8 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 9
0 Не забивали 3
3
16%
6
24%
1-15
3
16%
3
12%
16-30
2
11%
7
28%
31-45
2
11%
2
8%
46-60
4
21%
2
8%
61-75
5
26%
5
20%
76-90
Пропущено
26
21
11 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 12
4
15%
2
10%
1-15
1
4%
2
10%
16-30
6
23%
4
19%
31-45
5
19%
6
29%
46-60
4
15%
2
10%
61-75
6
23%
5
24%
76-90
Результаты последних матчей
Оулу
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
СЯК Сейнайоки - Оулу 2:0 Оулу - КуПС 1:0 Вантаан Ялкапаллосеура - Оулу 0:2 ВПС - Оулу 1:1
Оулу - КяПа 5:1 Оулу - Лахти 2:2 КуПС - Оулу 4:1 Оулу - ХИК 1:0 Хака - Оулу 4:3 Оулу - Мариехамн 1:1 Оулу - Гнистан 1:1 ГБК - Оулу 0:3 Ильвес - Оулу 3:2 Оулу - ВПС 1:2 ЕИФ Экенас - Оулу 1:1 Интер Турку - Оулу 3:3 СЯК Сейнайоки - Оулу 2:1 Ильвес - Оулу 1:0 Оулу - ЙИППО 2:2 Оулу - КуПС 2:5
СЯК Сейнайоки
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
СЯК Сейнайоки - Оулу 2:0 СЯК Сейнайоки - Хака 2:1 СЯК Сейнайоки - ВПС 5:1 Ильвес - СЯК Сейнайоки 2:2
Ильвес - СЯК Сейнайоки 2:4 СЯК Сейнайоки - ЕИФ Экенас 3:1 ХИК - СЯК Сейнайоки 4:1 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 0:2 Лахти - СЯК Сейнайоки 0:4 СЯК Сейнайоки - Интер Турку 3:1 Хака - СЯК Сейнайоки 2:0 ОЛС - СЯК Сейнайоки 1:2 СЯК Сейнайоки - КуПС 1:1 Гнистан - СЯК Сейнайоки 0:1 СЯК Сейнайоки - ХИК 3:3 СЯК Сейнайоки - Ильвес 1:0 ВПС - СЯК Сейнайоки 1:1 СЯК Сейнайоки - Оулу 2:1 СЯК Сейнайоки - Хака 2:0 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 2:1
Результаты матчей
Оулу
СЯК Сейнайоки
Точный счет
1:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
2:2
1 раз 14%
2:1
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
Точное количество голов
1
6 раз 86%
2
1 раз 14%
3
3 раза 38%
2
2 раза 25%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
1:1
4 раза 29%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
10 раз 71%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Оулу
СЯК Сейнайоки
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
16
Больше Меньше
53
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
34
25
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
410
Больше Меньше
87
212
411
- — Группа лидеров
- — Группа вылета
|ВПС
|Mads Borchers
|9 (3)
|ХИК
|Планж Люк
|7 (3)
|Оулу
|Коффей Эшли
|7 (2)
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|7 (1)
|Ильвес
|Хаарала Сантери
|6 (4)
|ЕИФ Экенас
|Кабаши Ариан
|1 6
|Ильвес
|Арифи Дони
|1 5
|Оулу
|Коффей Эшли
|1 5
|ЕИФ Экенас
|Abdoulaye Kante
|2 3
|Гнистан
|Ояла Юхани
|6