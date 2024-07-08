Тур: 13. Стадион: Мариенлист. Зрители: 4871 Главный судья: Моен Кристиан
1:1
Конец матча
0'
30' Желтая карточкаJesper Taaje
1:0
42' ГолТомассон Логи
1:1
45' ГолLoris Mettler
49' Желтая карточкаСтенгель Херман
58' Желтая карточкаОттоссон Филип
58' Желтая карточкаЭгели Ветле Валле
90'+8
Ход матча
30'
42'
1:0
45'
1:1
49'
58'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
9 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 3
-
7 Угловые 5
-
1 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 2
-
429 Количество передач 417
-
51 Владение мячом, % 49
25
Jesper
Taaje
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Jesper TaajeЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Стопл ФрэнкВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Joergen Isnes
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 МаудуЗащитник
- Полузащитник
-
21 Амин СимонПолузащитник
-
-
22 Martin Gjone
-
-
-
-
Главный тренер: Andreas Tegstroem
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Стрёмсгодсет
Саннефьёрд
16 матчей
81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
56.3%
31.3%
12.4%
9 побед 5 ничьих 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 7 побед
26 матчей
50%
19.2%
30.8%
13 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
46.2%
30.8%
23%
12 побед 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
34.6%
38.5%
26.9%
9 побед 10 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
36
10
Голов в среднем за матч
2.12
1.11
Среднее время на гол
42
81
Всего голов
11
22
Голов в среднем за матч
1.22
1.29
Среднее время на гол
73
69
Всего голов
47
32
Голов в среднем за матч
1.81
1.23
Тотал матчей
2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
20
Больше 77%
Меньше 23%
6
16
Больше 62%
Меньше 38%
10
9
Больше 35%
Меньше 65%
17
5
Больше 19%
Меньше 81%
21
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
Среднее время на гол
49
73
Бомбардиры внутри турнира
Стрёмсгодсет
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мелькерсен Элиас Хофф
|3
|0.23
|Стенгель Херман
|2
|0.15
|Томассон Логи
|2
|0.15
|Валсвик Густав
|2
|0.15
|Jonas Torrissen Therkelsen
|2
|0.15
|Jesper Taaje
|1
|0.08
|Андерсен Эйрик Улланд
|1
|0.08
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|0
|0
|Marko Lawk Farji
|0
|0
Саннефьёрд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Марковик Эман
|4
|0.29
|Тветер Александер Рууд
|3 (1)
|0.21
|Амин Симон
|2
|0.14
|Кристиансен Стиан
|2
|0.14
|Оттоссон Филип
|1
|0.07
|Loris Mettler
|1
|0.07
|Danilo Al-Saed
|1
|0.07
|Рисан Сандер
|1
|0.07
|Fredrik Tobias Berglie
|1
|0.07
|Нильссон Александер II
|1
|0.07
|Sebastian Holm Mathisen
|1
|0.07
|Ченг Кристофер
|0
|0
Карточки
Стрёмсгодсет
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Marko Lawk Farji
|3
|0
|Андерсен Эйрик Улланд
|2
|0
|Jesper Taaje
|2
|0
|Красники Крешник
|2
|0
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|1
|0
|Стенгель Херман
|1
|0
|Fredrik Kristensen Dahl
|1
|0
|Jostein Ekeland
|1
|0
|Sivert Westerlund
|1
|0
|Мелькерсен Элиас Хофф
|1
|0
|Jonas Torrissen Therkelsen
|1
|0
|Joergen Isnes
|1
|0
Саннефьёрд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кристиансен Стиан
|3
|1
|Амин Симон
|4
|0
|Jakob Masloe Dunsby
|3
|0
|Оттоссон Филип
|3
|0
|Эгели Ветле Валле
|3
|0
|Loris Mettler
|3
|0
|Марковик Эман
|2
|0
|Fredrik Tobias Berglie
|2
|0
|Нильссон Александер II
|2
|0
|Карсон-Педерсен Фредрик
|2
|0
|Ченг Кристофер
|2
|0
|Martin Gjone
|2
|0
Результаты матчей
Стрёмсгодсет
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Саннефьёрд
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
4
9
Стрёмсгодсет
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Саннефьёрд
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
88% (7)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
9
8
Упущенные победы
7
7
Стрёмсгодсет
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Саннефьёрд
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
10
8
Упущенные победы
11
16
Голы по времени матча
Забито
6
9
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
17%
2
22%
31-45
1
17%
2
22%
46-60
2
33%
2
22%
61-75
1
17%
2
22%
76-90
Пропущено
6
14
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
2
14%
16-30
3
50%
2
14%
31-45
2
33%
1
7%
46-60
0
0%
5
36%
61-75
0
0%
4
29%
76-90
Забито
8
9
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 1
9 Не забивали 10
2
25%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
13%
4
44%
61-75
2
25%
2
22%
76-90
Пропущено
11
10
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
2
18%
3
30%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
2
20%
31-45
1
9%
4
40%
46-60
5
45%
1
10%
61-75
1
9%
0
0%
76-90
Забито
14
18
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 4
4 Не забивали 4
3
21%
1
6%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
4
29%
3
17%
31-45
1
7%
3
17%
46-60
3
21%
6
33%
61-75
3
21%
4
22%
76-90
Пропущено
17
24
8 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 14
2
12%
3
13%
1-15
2
12%
2
8%
16-30
4
24%
4
17%
31-45
3
18%
5
21%
46-60
5
29%
29%
6
25%
61-75
1
6%
4
17%
76-90
Результаты последних матчей
Стрёмсгодсет
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Бранн - Стрёмсгодсет 0:0 Будё / Глимт - Стрёмсгодсет 2:1 Стрёмсгодсет - Одд 1:1 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 1:3
Стрёмсгодсет - Хёугесунн 2:0 Фредрикстад - Стрёмсгодсет 4:1 Стрёмсгодсет - Викинг 0:1 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 3:4 Будё / Глимт - Стрёмсгодсет 1:0 Стрёмсгодсет - ФК Кристиансунн 4:0 Стрёмсгодсет - ФК Кристиансунн 2:2 Дьерв - Стрёмсгодсет 0:3 Хам-Кам - Стрёмсгодсет 0:1 КФУМ Осло - Стрёмсгодсет 1:3 Халлингдал - Стрёмсгодсет 0:7 Стрёмсгодсет - Русенборг 1:0 Мольде - Стрёмсгодсет 4:0 Стрёмсгодсет - Фредрикстад 1:1 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 0:3 Стрёмсгодсет - Одд 1:3
Саннефьёрд
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Саннефьёрд - Тромсё 1:2 Саннефьёрд - Хам-Кам 1:2 Саннефьёрд - Фредрикстад 4:2 КФУМ Осло - Саннефьёрд 3:3
Будё / Глимт - Саннефьёрд 1:1 Хёугесунн - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Викинг 0:3 Бранн - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 4:1 Саннефьёрд - Мольде 3:1 Фредрикстад - Саннефьёрд 1:0 Саннефьёрд - Лиллестрём 0:1 Одд - Саннефьёрд 2:2 Флеккерёй - Саннефьёрд 1:0 Русенборг - Саннефьёрд 2:0 Одд - Саннефьёрд 0:2 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 0:3 Фредрикстад - Саннефьёрд 2:0 Саннефьёрд - Ранхейм 2:2 Саннефьёрд - Нордшелланн (дублёры) 2:1
Результаты матчей
Стрёмсгодсет
Саннефьёрд
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
1:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
1:3
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Стрёмсгодсет
Саннефьёрд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
24
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
62
25
26
25
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
104
49
410
211
311
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|8 (2)
|Будё / Глимт
|Грёнбек Альберт
|8 (2)
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|7 (2)
|Фредрикстад
|Бьёрло Мортен
|7 (1)
|Викинг
|Трипич Златко
|6 (6)
|Одд
|Хуссейн Эцаз
|6
|Бранн
|Нильсен Сиверт
|1 3
|Тромсё
|Енссен Андерс
|1 3
|Саннефьёрд
|Кристиансен Стиан
|1 3
|Одд
|Миеттинен Тони
|1 3