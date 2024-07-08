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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 13. Стадион: . Зрители: 4871 Главный судья: Моен Кристиан
Стрёмсгодсет
1:1
Конец матча
Саннефьёрд
0'
30' Желтая карточка
Jesper Taaje
1:0
42' Гол
Томассон Логи
1:1
45' Гол
Loris Mettler
49' Желтая карточка
Стенгель Херман
58' Желтая карточка
Оттоссон Филип
58' Желтая карточка
Эгели Ветле Валле
90'+8

Ход матча

30'
Jesper Taaje
 
42'
Томассон Логи
1:0
45'
1:1
Loris Mettler
49'
Стенгель Херман
 
58'
 
Оттоссон Филип
58'
 
Эгели Ветле Валле
65'
Jostein Ekeland
Менерт Маркус
 
67'
 
Амин Симон
Loris Mettler
67'
 
Мельхиор Маркус
Рисан Сандер
78'
Дансо Эммануэл
Marko Lawk Farji
 
84'
Андерсен Эйрик Улланд
Jonas Torrissen Therkelsen
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 9 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 5
  • 1 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 2
  • 429 Количество передач 417
  • 51 Владение мячом, % 49
1
Бротвейт
Пер-Кристиан
25
Jesper
Taaje
71
Валсвик
Густав
27
Fredrik
Kristensen
Dahl
26
Вильсвик
Ларс-Кристофер
21
Marko
Lawk
Farji
10
Стенгель
Херман
22
Jonas
Torrissen
Therkelsen
17
Томассон
Логи
9
Мелькерсен
Элиас
Хофф
77
Менерт
Маркус
1
Кето
Хуго
3
Эгели
Ветле
Валле
2
Fredrik
Tobias
Berglie
47
Кристиансен
Стиан
17
Ченг
Кристофер
6
Рисан
Сандер
18
Оттоссон
Филип
10
Loris
Mettler
27
Jakob
Masloe
Dunsby
9
Тветер
Александер
Рууд
7
Марковик
Эман
Стрёмсгодсет
3-5-2
Саннефьёрд
4-3-3

История личных встреч

Стрёмсгодсет
Саннефьёрд

16 матчей

81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

56.3%
31.3%
12.4%
9 побед 5 ничьих 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 7 побед

26 матчей

50%
19.2%
30.8%
13 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

46.2%
30.8%
23%
12 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

34.6%
38.5%
26.9%
9 побед 10 ничьих 7 побед

История матчей

ТМК
0:3
Э
2:0
Э
1:0
ТМК
2:2
Э
2:2
Э
0:5
Э
2:0
Э
4:0
ТМК
1:0
Э
0:0
Э
3:4
Э
2:1
Э
2:0
ТМК
6:0
Э
1:2
Э
1:0
ТМК
2:2
Э
1:2
Э
3:2
ТМК
3:0
ТМС
3:0
Э
0:3
Э
4:2
Э
1:1
Э
1:0
ТМС
0:1

Голы

Всего голов

36
10

Голов в среднем за матч

2.12
1.11

Среднее время на гол

42
81

Всего голов

11
22

Голов в среднем за матч

1.22
1.29

Среднее время на гол

73
69

Всего голов

47
32

Голов в среднем за матч

1.81
1.23

Тотал матчей

2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
20
Больше 77%
Меньше 23%
6
16
Больше 62%
Меньше 38%
10
9
Больше 35%
Меньше 65%
17
5
Больше 19%
Меньше 81%
21
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

49
73

Бомбардиры внутри турнира

Стрёмсгодсет
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мелькерсен Элиас Хофф 3 0.23
Стенгель Херман 2 0.15
Томассон Логи 2 0.15
Валсвик Густав 2 0.15
Jonas Torrissen Therkelsen 2 0.15
Jesper Taaje 1 0.08
Андерсен Эйрик Улланд 1 0.08
Вильсвик Ларс-Кристофер 0 0
Marko Lawk Farji 0 0
Саннефьёрд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марковик Эман 4 0.29
Тветер Александер Рууд 3 (1) 0.21
Амин Симон 2 0.14
Кристиансен Стиан 2 0.14
Оттоссон Филип 1 0.07
Loris Mettler 1 0.07
Danilo Al-Saed 1 0.07
Рисан Сандер 1 0.07
Fredrik Tobias Berglie 1 0.07
Нильссон Александер II 1 0.07
Sebastian Holm Mathisen 1 0.07
Ченг Кристофер 0 0

Карточки

Стрёмсгодсет
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Marko Lawk Farji 3 0
Андерсен Эйрик Улланд 2 0
Jesper Taaje 2 0
Красники Крешник 2 0
Вильсвик Ларс-Кристофер 1 0
Стенгель Херман 1 0
Fredrik Kristensen Dahl 1 0
Jostein Ekeland 1 0
Sivert Westerlund 1 0
Мелькерсен Элиас Хофф 1 0
Jonas Torrissen Therkelsen 1 0
Joergen Isnes 1 0
Саннефьёрд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кристиансен Стиан 3 1
Амин Симон 4 0
Jakob Masloe Dunsby 3 0
Оттоссон Филип 3 0
Эгели Ветле Валле 3 0
Loris Mettler 3 0
Марковик Эман 2 0
Fredrik Tobias Berglie 2 0
Нильссон Александер II 2 0
Карсон-Педерсен Фредрик 2 0
Ченг Кристофер 2 0
Martin Gjone 2 0

Результаты матчей

Стрёмсгодсет
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Саннефьёрд
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

4
9
Стрёмсгодсет
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Саннефьёрд
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
88% (7)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

9
8

Упущенные победы

7
7
Стрёмсгодсет
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Саннефьёрд
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

10
8

Упущенные победы

11
16

Голы по времени матча

Забито

6
9
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
17%
2
22%
31-45
1
17%
2
22%
46-60
2
33%
2
22%
61-75
1
17%
2
22%
76-90

Пропущено

6
14
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
2
14%
16-30
3
50%
2
14%
31-45
2
33%
1
7%
46-60
0
0%
5
36%
61-75
0
0%
4
29%
76-90

Забито

8
9
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 1
9 Не забивали 10
2
25%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
13%
4
44%
61-75
2
25%
2
22%
76-90

Пропущено

11
10
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
2
18%
3
30%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
2
20%
31-45
1
9%
4
40%
46-60
5
45%
1
10%
61-75
1
9%
0
0%
76-90

Забито

14
18
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 4
4 Не забивали 4
3
21%
1
6%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
4
29%
3
17%
31-45
1
7%
3
17%
46-60
3
21%
6
33%
61-75
3
21%
4
22%
76-90

Пропущено

17
24
8 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 14
2
12%
3
13%
1-15
2
12%
2
8%
16-30
4
24%
4
17%
31-45
3
18%
5
21%
46-60
5
29%
29%
6
25%
61-75
1
6%
4
17%
76-90

Результаты последних матчей

Стрёмсгодсет
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Бранн - Стрёмсгодсет 0:0 Будё / Глимт - Стрёмсгодсет 2:1 Стрёмсгодсет - Одд 1:1 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 1:3
Стрёмсгодсет - Хёугесунн 2:0 Фредрикстад - Стрёмсгодсет 4:1 Стрёмсгодсет - Викинг 0:1 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 3:4 Будё / Глимт - Стрёмсгодсет 1:0 Стрёмсгодсет - ФК Кристиансунн 4:0 Стрёмсгодсет - ФК Кристиансунн 2:2 Дьерв - Стрёмсгодсет 0:3 Хам-Кам - Стрёмсгодсет 0:1 КФУМ Осло - Стрёмсгодсет 1:3 Халлингдал - Стрёмсгодсет 0:7 Стрёмсгодсет - Русенборг 1:0 Мольде - Стрёмсгодсет 4:0 Стрёмсгодсет - Фредрикстад 1:1 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 0:3 Стрёмсгодсет - Одд 1:3
Саннефьёрд
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Саннефьёрд - Тромсё 1:2 Саннефьёрд - Хам-Кам 1:2 Саннефьёрд - Фредрикстад 4:2 КФУМ Осло - Саннефьёрд 3:3
Будё / Глимт - Саннефьёрд 1:1 Хёугесунн - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Викинг 0:3 Бранн - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 4:1 Саннефьёрд - Мольде 3:1 Фредрикстад - Саннефьёрд 1:0 Саннефьёрд - Лиллестрём 0:1 Одд - Саннефьёрд 2:2 Флеккерёй - Саннефьёрд 1:0 Русенборг - Саннефьёрд 2:0 Одд - Саннефьёрд 0:2 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 0:3 Фредрикстад - Саннефьёрд 2:0 Саннефьёрд - Ранхейм 2:2 Саннефьёрд - Нордшелланн (дублёры) 2:1

Результаты матчей

Стрёмсгодсет
Саннефьёрд

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
1:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

1:3
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Стрёмсгодсет
Саннефьёрд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
2
4
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
6
2
2
5
1.5
2
6
2
5
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
10
4
4
9
1.5
4
10
2
11
2.5
3
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё / Глимт
 14 10 3 1 32 - 10 33
2.
Бранн
 15 8 4 3 23 - 18 28
3.
Мольде
 14 8 3 3 30 - 16 27
4.
Викинг
 13 7 4 2 24 - 16 25
5.
Фредрикстад
 13 6 4 3 21 - 14 22
6.
Стрёмсгодсет
 13 5 4 4 15 - 16 19
7.
Русенборг
 13 5 2 6 19 - 23 17
8.
ФК Кристиансунн
 14 4 5 5 21 - 22 17
9.
Лиллестрём
 13 5 1 7 15 - 23 16
10.
КФУМ Осло
 13 3 6 4 17 - 19 15
11.
Тромсё
 14 4 2 8 16 - 22 14
12.
Хам-Кам
 14 3 5 6 16 - 16 14
13.
Одд
 14 3 5 6 14 - 25 14
14.
Хёугесунн
 12 4 1 7 11 - 17 13
15.
Сарпсборг-08
 13 4 1 8 17 - 28 13
16.
Саннефьёрд
 14 2 4 8 18 - 24 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 8 5 1 2 11 - 7 16
2.
Будё / Глимт
 7 4 3 0 15 - 5 15
3.
Викинг
 7 4 2 1 13 - 9 14
4.
Мольде
 8 4 2 2 18 - 11 14
5.
Русенборг
 7 4 1 2 10 - 9 13
6.
ФК Кристиансунн
 7 3 3 1 13 - 10 12
7.
Стрёмсгодсет
 6 2 3 1 7 - 5 9
8.
Тромсё
 8 3 0 5 13 - 14 9
9.
Фредрикстад
 5 2 2 1 7 - 5 8
10.
Саннефьёрд
 6 2 0 4 9 - 10 6
11.
Хёугесунн
 7 2 0 5 5 - 10 6
12.
Одд
 7 1 3 3 9 - 15 6
13.
Хам-Кам
 6 1 2 3 4 - 6 5
14.
Лиллестрём
 6 1 1 4 5 - 15 4
15.
КФУМ Осло
 7 0 4 3 7 - 13 4
16.
Сарпсборг-08
 6 1 0 5 4 - 15 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё / Глимт
 7 6 0 1 17 - 5 18
2.
Фредрикстад
 8 4 2 2 14 - 9 14
3.
Мольде
 6 4 1 1 12 - 5 13
4.
Лиллестрём
 7 4 0 3 10 - 8 12
5.
Бранн
 7 3 3 1 12 - 11 12
6.
КФУМ Осло
 6 3 2 1 10 - 6 11
7.
Викинг
 6 3 2 1 11 - 7 11
8.
Сарпсборг-08
 7 3 1 3 13 - 13 10
9.
Стрёмсгодсет
 7 3 1 3 8 - 11 10
10.
Хам-Кам
 8 2 3 3 12 - 10 9
11.
Одд
 7 2 2 3 5 - 10 8
12.
Хёугесунн
 5 2 1 2 6 - 7 7
13.
Тромсё
 6 1 2 3 3 - 8 5
14.
ФК Кристиансунн
 7 1 2 4 8 - 12 5
15.
Русенборг
 6 1 1 4 9 - 14 4
16.
Саннефьёрд
 8 0 4 4 9 - 14 4
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мольде Эриксен Кристиан I 8 (2)
Будё / Глимт Грёнбек Альберт 8 (2)
Мольде Эйкрем Магнус 7 (2)
Фредрикстад Бьёрло Мортен 7 (1)
Викинг Трипич Златко 6 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Одд Хуссейн Эцаз 6
Бранн Нильсен Сиверт 1 3
Тромсё Енссен Андерс 1 3
Саннефьёрд Кристиансен Стиан 1 3
Одд Миеттинен Тони 1 3
Весь список
  • 58'
    Оттоссон Филип совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • 49'
    Стенгель Херман совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Г О О О О Л - Loris Mettler из команды Саннефьёрд правой ногой наносит голевой удар из-за пределов штрафной!
  • 42'
    Г О О О О Л - Томассон Логи забивает ударом с левой ноги!
  • 30'
    Судья подбегает и показывает Jesper Taaje из команды Стрёмсгодсет отложенную желтую карточку за фол.
  • 1'
    Судья начинает матч
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