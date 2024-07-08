Тур: 1. Стадион: PayPal Park.
1:0
Второй тайм: 68'
0'
24' Желтая карточкаКцихос Рафаэль
37' Желтая карточкаАкоста Келлин
1:0
49' ГолHernan Lopez
62' Желтая карточкаHernan Lopez
Ход матча
24'
37'
49'
62'
15
Бисон
Таннер
26
Тоньяо
94
Коста
Витор
14
Юилл
Джексон
23
Hernan
Lopez
34
Брэди
Крис
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Бисон ТаннерЗащитник
- Защитник
-
26 ТоньяоЗащитник
-
94 Коста ВиторЗащитник
-
14 Юилл ДжексонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Hernan LopezПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
98 Джексон ЯкобВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Скахен ДжекПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ian Russell
- Основной состав
-
34 Брэди КрисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Ричи СпенсерВратарь
- Защитник
-
37 Казас ХавьерПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Дин ДжонатанПолузащитник
-
12 Барлоу ТомНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Клопас Фрэнк
История личных встреч
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Чикаго Файр
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
11.1%
33.3%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
18 матчей
38.9%
22.2%
38.9%
7 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
27.8%
44.4%
27.8%
5 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
38.9%
27.8%
33.3%
7 побед 5 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
9
Голов в среднем за матч
2
1.13
Среднее время на гол
45
80
Всего голов
11
16
Голов в среднем за матч
1.38
1.6
Среднее время на гол
65
56
Всего голов
31
25
Голов в среднем за матч
1.72
1.39
Тотал матчей
2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
Среднее время на гол
52
64
Бомбардиры внутри турнира
Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пеллегрино Амаль
|5
|0.23
|Hernan Lopez
|4
|0.18
|Эбобисс Жереми
|4 (1)
|0.18
|Эспиноса Кристиан
|3
|0.14
|Тоньяо
|3
|0.14
|Киканович Бенджамин
|3
|0.14
|Коста Витор
|2
|0.09
|Марье Поль
|2
|0.09
|Скахен Джек
|1
|0.05
|Вилсон Бруно
|1
|0.05
|Джадд Престон
|1
|0.05
|Цакирис Нико
|0
|0
Чикаго Файр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кейперс Уго
|9
|0.41
|Хайле-Селассие Марен
|5 (1)
|0.23
|Гутьеррес Брайан
|4 (1)
|0.18
|Герберс Фабиан
|2
|0.09
|Шакири Джердан
|2 (2)
|0.09
|Акоста Келлин
|2
|0.09
|Хименес Гастон
|1
|0.05
|Теран Карлос
|1
|0.05
|Аригони Аллан
|1
|0.05
|Пинеда Маурисио
|1
|0.05
|Кцихос Рафаэль
|0
|0
|Суке Арно
|0
|0
|Мюллер Крис
|0
|0
|Гутман Эндрю
|0
|0
|Куциас Георгиос
|0
|0
|Брэди Крис
|0
|0
Карточки
Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коста Витор
|9
|0
|Акапо Карлос
|5
|0
|Вилсон Бруно
|3
|1
|Джадд Престон
|3
|1
|Эспиноса Кристиан
|4
|0
|Юилл Джексон
|2
|1
|Груэсо Карлос
|3
|0
|Марье Поль
|3
|0
|Скахен Джек
|3
|0
|Моралес Альфредо
|2
|0
|Hernan Lopez
|2
|0
|Тоньяо
|2
|0
|Ярброуг Вильям
|1
|0
|Томпсон Томми
|1
|0
|Бисон Таннер
|1
|0
|Киканович Бенджамин
|1
|0
|Цакирис Нико
|1
|0
|Боуда Уссени
|1
|0
Чикаго Файр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аригони Аллан
|6
|0
|Кцихос Рафаэль
|5
|0
|Герберс Фабиан
|5
|0
|Теран Карлос
|3
|1
|Акоста Келлин
|4
|0
|Пинеда Маурисио
|4
|0
|Гутьеррес Брайан
|4
|0
|Барлоу Том
|2
|0
|Наварро Федерико
|2
|0
|Дин Джонатан
|2
|0
|Брэди Крис
|2
|0
|Шакири Джердан
|1
|0
|Сальквист Тобиас
|1
|0
|Кейперс Уго
|1
|0
|Омсберг Уайетт
|1
|0
|Гаспер Чейз
|1
|0
Результаты матчей
Сан-Хосе Эрткуэйкс
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Чикаго Файр
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
4
0
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
5
9
Сан-Хосе Эрткуэйкс
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Чикаго Файр
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
31
11
Упущенные победы
4
13
Сан-Хосе Эрткуэйкс
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (7)
33% (7)
33% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
24% (5)
43% (9)
Чикаго Файр
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
33% (7)
43% (9)
24% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
19% (4)
43% (9)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
35
12
Упущенные победы
9
22
Голы по времени матча
Забито
10
13
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 4
15 Не забивали 13
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
2
20%
2
15%
31-45
3
30%
5
38%
46-60
2
20%
2
15%
61-75
1
10%
2
15%
76-90
Пропущено
23
19
6 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
1
4%
2
11%
1-15
2
9%
3
16%
16-30
3
13%
3
16%
31-45
4
17%
4
21%
46-60
5
22%
3
16%
61-75
8
35%
4
21%
76-90
Забито
18
15
10 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 2
11 Не забивали 14
3
17%
1
7%
1-15
1
6%
1
7%
16-30
6
33%
3
20%
31-45
4
22%
0
0%
46-60
4
22%
2
13%
61-75
0
0%
8
53%
76-90
Пропущено
34
20
15 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 10
2
6%
4
20%
1-15
8
24%
2
10%
16-30
5
15%
5
25%
31-45
3
9%
3
15%
46-60
4
12%
4
20%
61-75
12
35%
2
10%
76-90
Забито
28
28
14 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 6
5 Не забивали 6
5
18%
1
4%
1-15
1
4%
3
11%
16-30
8
29%
5
18%
31-45
7
25%
5
18%
46-60
6
21%
4
14%
61-75
1
4%
10
36%
76-90
Пропущено
57
39
21 В 1-м тайме 19
36 Во 2-м тайме 20
13 Пропускали первыми 13
21 Не пропускали 19
3
5%
6
15%
1-15
10
18%
5
13%
16-30
8
14%
8
21%
31-45
7
12%
7
18%
46-60
9
16%
7
18%
61-75
20
35%
6
15%
76-90
Результаты последних матчей
Сан-Хосе Эрткуэйкс
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Сент-Луис Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:3 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 6:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Портленд Тимберс 1:2
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Цинциннати 2:4 Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 5:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 1:1 Сакраменто Репаблик - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Орландо Сити 0:1 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:2 Колорадо Рэпидс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Окленд Рутс 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 3:1 Нэшвилл - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 0:3 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Хьюстон Динамо - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 3:2 Спортинг Канзас-Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1
Чикаго Файр
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Чикаго Файр - Филадельфия Юнион 4:3 Сиэтл Саундерс - Чикаго Файр 2:1 Орландо Сити - Чикаго Файр 4:2 Торонто - Чикаго Файр 1:4
Чикаго Файр - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Чикаго Файр - Орландо Сити 1:1 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 1:1 Чикаго Файр - Коламбус Крю 1:3 Чикаго Файр - Шарлотт 0:1 Сент-Луис Сити - Чикаго Файр 3:1 Чикаго Файр - Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Чикаго Файр - Атланта Юнайтед 0:0 Чикаго Файр - Реал Солт-Лейк 0:4 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 0:0 Чикаго Файр - Хьюстон Динамо 2:1 Атланта Юнайтед - Чикаго Файр 3:0 Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр 1:1 Чикаго Файр - ФК Монреаль 4:3 Коламбус Крю - Чикаго Файр 2:1 Чикаго Файр - Цинциннати 1:2
Результаты матчей
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Чикаго Файр
Точный счет
0:3
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
2:1
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
4:3
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
4
2 раза 18%
Точный счет
2:1
3 раза 27%
4:3
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
6:2
1 раз 9%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
3
3 раза 27%
2
2 раза 18%
0
1 раз 9%
1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%
Точный счет
2:1
3 раза 14%
0:3
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
4:3
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
6:2
1 раз 5%
2:1
4 раза 19%
1:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
4:3
2 раза 10%
0:4
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 38%
0
5 раз 24%
3
5 раз 24%
2
3 раза 14%
1
8 раз 38%
0
6 раз 29%
2
4 раза 19%
4
3 раза 14%
Тоталы голов в матче
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Чикаго Файр
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
74
37
47
28
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
82
56
37
38
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
165
Больше Меньше
156
813
714
516
318
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|21
|13
|4
|4
|43 - 24
|43
|2.
|Заявка
|22
|12
|7
|3
|48 - 27
|43
|3.
|Заявка
|22
|11
|7
|4
|42 - 29
|40
|4.
|1:1 Заявка
|23
|10
|5
|8
|41 - 37
|35
|5.
|Заявка
|21
|9
|5
|7
|34 - 29
|32
|6.
|Заявка
|22
|8
|7
|7
|31 - 26
|31
|7.
|Заявка
|21
|8
|6
|7
|29 - 26
|30
|8.
|Заявка
|22
|8
|6
|8
|41 - 38
|30
|9.
|Заявка
|22
|8
|6
|8
|25 - 31
|30
|10.
|Заявка
|21
|8
|5
|8
|34 - 35
|29
|11.
|2:2 Заявка
|22
|6
|6
|10
|32 - 36
|24
|12.
|1:1 Заявка
|22
|4
|11
|7
|30 - 36
|23
|13.
|2:2 Заявка
|23
|4
|6
|13
|36 - 48
|18
|14.
|1:0 Заявка
|22
|4
|2
|16
|30 - 56
|14
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|22
|15
|3
|4
|42 - 26
|48
|2.
|Заявка
|23
|14
|5
|4
|51 - 37
|47
|3.
|Заявка
|20
|11
|6
|3
|40 - 18
|39
|4.
|Заявка
|22
|9
|9
|4
|36 - 27
|36
|5.
|Заявка
|22
|11
|2
|9
|33 - 27
|35
|6.
|Заявка
|22
|9
|5
|8
|24 - 23
|32
|7.
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|32 - 36
|27
|8.
|Заявка
|21
|6
|8
|7
|24 - 27
|26
|9.
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|31 - 32
|24
|10.
|Заявка
|23
|7
|3
|13
|30 - 43
|24
|11.
|Заявка
|22
|5
|8
|9
|31 - 46
|23
|12.
|Заявка
|20
|7
|1
|12
|20 - 38
|22
|13.
|0:1 Заявка
|22
|5
|6
|11
|28 - 40
|21
|14.
|Заявка
|22
|4
|9
|9
|36 - 39
|21
|15.
|Заявка
|23
|4
|8
|11
|30 - 47
|20
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|29 - 8
|29
|2.
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|28 - 12
|25
|3.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|23 - 15
|21
|4.
|1:1 Заявка
|11
|6
|3
|2
|21 - 14
|21
|5.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|20 - 16
|21
|6.
|2:2 Заявка
|11
|6
|2
|3
|21 - 16
|20
|7.
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|17 - 8
|20
|8.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|23 - 17
|18
|9.
|1:1 Заявка
|12
|4
|5
|3
|13 - 12
|17
|10.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|12 - 9
|16
|11.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|16 - 14
|16
|12.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|17 - 14
|14
|13.
|2:2 Заявка
|12
|3
|4
|5
|24 - 25
|13
|14.
|1:0 Заявка
|11
|3
|1
|7
|12 - 22
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|25 - 14
|25
|2.
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|20 - 7
|22
|3.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|14 - 10
|22
|4.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|20 - 6
|21
|5.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|28 - 16
|21
|6.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|19 - 12
|20
|7.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|18 - 14
|17
|8.
|Заявка
|11
|5
|0
|6
|21 - 20
|15
|9.
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|18 - 16
|14
|10.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|21 - 17
|14
|11.
|0:1 Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 20
|14
|12.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|11 - 20
|13
|13.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 14
|12
|14.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|18 - 25
|12
|15.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|13 - 18
|7
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|19 - 14
|19
|2.
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|20 - 15
|18
|3.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 15
|18
|4.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 16
|14
|5.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|17 - 17
|14
|6.
|1:1 Заявка
|12
|4
|2
|6
|20 - 23
|14
|7.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|18 - 21
|13
|8.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|18 - 21
|12
|9.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|14 - 18
|11
|10.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|5 - 15
|9
|11.
|1:1 Заявка
|10
|0
|6
|4
|17 - 24
|6
|12.
|2:2 Заявка
|11
|1
|2
|8
|12 - 23
|5
|13.
|1:0 Заявка
|11
|1
|1
|9
|18 - 34
|4
|14.
|2:2 Заявка
|11
|0
|4
|7
|11 - 20
|4
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|23 - 14
|28
|2.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|23 - 21
|26
|3.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|20 - 12
|18
|4.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 22
|15
|5.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|23 - 21
|14
|6.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|16 - 20
|14
|7.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|10 - 13
|10
|8.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|8 - 13
|10
|9.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|10 - 15
|10
|10.
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|9 - 18
|9
|11.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|6 - 13
|9
|12.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|9 - 23
|9
|13.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|13 - 30
|9
|14.
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|12 - 22
|8
|15.
|0:1 Заявка
|11
|1
|4
|6
|13 - 20
|7
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|17 (5)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|14 (9)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|14 (3)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|12 (10)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|12 (5)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|1 9
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 7
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 8
|Ди Си Юнайтед
|Дахоме Кристиан
|1 8
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Коста Витор
|9