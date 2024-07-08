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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Сан-Хосе Эрткуэйкс
1:0
Конец матча
Чикаго Файр
0'
24' Желтая карточка
Кцихос Рафаэль
37' Желтая карточка
Акоста Келлин
1:0
49' Гол
Hernan Lopez
62' Желтая карточка
Hernan Lopez
87' Желтая карточка
Скахен Джек
90' Желтая карточка
Герберс Фабиан
90'+8
25
Ярброуг
Вильям
15
Бисон
Таннер
24
Мюнье
Даниэль
26
Тоньяо
94
Коста
Витор
14
Юилл
Джексон
7
Груэсо
Карлос
10
Эспиноса
Кристиан
23
Hernan
Lopez
28
Киканович
Бенджамин
11
Эбобисс
Жереми
34
Брэди
Крис
2
Суке
Арно
16
Омсберг
Уайетт
5
Кцихос
Рафаэль
27
Аригони
Аллан
30
Хименес
Гастон
17
Гутьеррес
Брайан
23
Акоста
Келлин
7
Хайле-Селассие
Марен
9
Кейперс
Уго
8
Мюллер
Крис
Сан-Хосе Эрткуэйкс
4-2-3-1
Чикаго Файр
3-5-2

История личных встреч

Сан-Хосе Эрткуэйкс
Чикаго Файр

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
11.1%
33.3%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

18 матчей

38.9%
22.2%
38.9%
7 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

27.8%
44.4%
27.8%
5 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

38.9%
27.8%
33.3%
7 побед 5 ничьих 6 побед

История матчей

М
2:1
М
0:2
М
4:1
М
2:1
М
1:4
М
1:0
М
2:1
М
5:1
М
3:2
М
1:1
М
2:0
М
2:2
М
0:3
М
1:2
М
2:0
М
3:3
М
0:0
М
0:1

Голы

Всего голов

20
9

Голов в среднем за матч

2
1.13

Среднее время на гол

45
80

Всего голов

11
16

Голов в среднем за матч

1.38
1.6

Среднее время на гол

65
56

Всего голов

31
25

Голов в среднем за матч

1.72
1.39

Тотал матчей

2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
2
Больше 11%
Меньше 89%
16

Среднее время на гол

52
64

Бомбардиры внутри турнира

Сан-Хосе Эрткуэйкс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пеллегрино Амаль 5 0.23
Hernan Lopez 4 0.18
Эбобисс Жереми 4 (1) 0.18
Эспиноса Кристиан 3 0.14
Тоньяо 3 0.14
Киканович Бенджамин 3 0.14
Коста Витор 2 0.09
Марье Поль 2 0.09
Скахен Джек 1 0.05
Вилсон Бруно 1 0.05
Джадд Престон 1 0.05
Цакирис Нико 0 0
Чикаго Файр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейперс Уго 9 0.41
Хайле-Селассие Марен 5 (1) 0.23
Гутьеррес Брайан 4 (1) 0.18
Герберс Фабиан 2 0.09
Шакири Джердан 2 (2) 0.09
Акоста Келлин 2 0.09
Хименес Гастон 1 0.05
Теран Карлос 1 0.05
Аригони Аллан 1 0.05
Пинеда Маурисио 1 0.05
Кцихос Рафаэль 0 0
Суке Арно 0 0
Мюллер Крис 0 0
Гутман Эндрю 0 0
Куциас Георгиос 0 0
Брэди Крис 0 0

Карточки

Сан-Хосе Эрткуэйкс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коста Витор 9 0
Акапо Карлос 5 0
Вилсон Бруно 3 1
Джадд Престон 3 1
Эспиноса Кристиан 4 0
Скахен Джек 4 0
Юилл Джексон 2 1
Hernan Lopez 3 0
Груэсо Карлос 3 0
Марье Поль 3 0
Моралес Альфредо 2 0
Тоньяо 2 0
Ярброуг Вильям 1 0
Томпсон Томми 1 0
Бисон Таннер 1 0
Киканович Бенджамин 1 0
Цакирис Нико 1 0
Боуда Уссени 1 0
Чикаго Файр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Герберс Фабиан 6 0
Аригони Аллан 6 0
Кцихос Рафаэль 5 0
Теран Карлос 3 1
Акоста Келлин 4 0
Пинеда Маурисио 4 0
Гутьеррес Брайан 4 0
Барлоу Том 2 0
Наварро Федерико 2 0
Дин Джонатан 2 0
Брэди Крис 2 0
Шакири Джердан 1 0
Сальквист Тобиас 1 0
Кейперс Уго 1 0
Омсберг Уайетт 1 0
Гаспер Чейз 1 0

Результаты матчей

Сан-Хосе Эрткуэйкс
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Чикаго Файр
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

5
9
Сан-Хосе Эрткуэйкс
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Чикаго Файр
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

31
11

Упущенные победы

4
13
Сан-Хосе Эрткуэйкс
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
32% (7)
36% (8)
32% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
23% (5)
41% (9)
Чикаго Файр
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
32% (7)
45% (10)
23% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
18% (4)
45% (10)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

35
12

Упущенные победы

9
22

Голы по времени матча

Забито

11
13
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
15 Не забивали 14
2
18%
0
0%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
2
18%
2
15%
31-45
4
36%
5
38%
46-60
2
18%
2
15%
61-75
1
9%
2
15%
76-90

Пропущено

23
20
6 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
1
4%
2
10%
1-15
2
9%
3
15%
16-30
3
13%
3
15%
31-45
4
17%
5
25%
46-60
5
22%
3
15%
61-75
8
35%
4
20%
76-90

Забито

18
15
10 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 2
12 Не забивали 15
3
17%
1
7%
1-15
1
6%
1
7%
16-30
6
33%
3
20%
31-45
4
22%
0
0%
46-60
4
22%
2
13%
61-75
0
0%
8
53%
76-90

Пропущено

34
20
15 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 10
2
6%
4
20%
1-15
8
24%
2
10%
16-30
5
15%
5
25%
31-45
3
9%
3
15%
46-60
4
12%
4
20%
61-75
12
35%
2
10%
76-90

Забито

29
28
14 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 19
9 Забивали первыми 6
5 Не забивали 7
5
17%
1
4%
1-15
1
3%
3
11%
16-30
8
28%
5
18%
31-45
8
28%
5
18%
46-60
6
21%
4
14%
61-75
1
3%
10
36%
76-90

Пропущено

57
40
21 В 1-м тайме 19
36 Во 2-м тайме 21
13 Пропускали первыми 14
21 Не пропускали 20
3
5%
6
15%
1-15
10
18%
5
13%
16-30
8
14%
8
20%
31-45
7
12%
8
20%
46-60
9
16%
7
18%
61-75
20
35%
6
15%
76-90

Результаты последних матчей

Сан-Хосе Эрткуэйкс
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Сент-Луис Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:3 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 6:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Портленд Тимберс 1:2
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Цинциннати 2:4 Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 5:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 1:1 Сакраменто Репаблик - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Орландо Сити 0:1 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:2 Колорадо Рэпидс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Окленд Рутс 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 3:1 Нэшвилл - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 0:3 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Хьюстон Динамо - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 3:2 Спортинг Канзас-Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1
Чикаго Файр
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Чикаго Файр - Филадельфия Юнион 4:3 Сиэтл Саундерс - Чикаго Файр 2:1 Орландо Сити - Чикаго Файр 4:2 Торонто - Чикаго Файр 1:4
Чикаго Файр - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Чикаго Файр - Орландо Сити 1:1 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 1:1 Чикаго Файр - Коламбус Крю 1:3 Чикаго Файр - Шарлотт 0:1 Сент-Луис Сити - Чикаго Файр 3:1 Чикаго Файр - Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Чикаго Файр - Атланта Юнайтед 0:0 Чикаго Файр - Реал Солт-Лейк 0:4 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 0:0 Чикаго Файр - Хьюстон Динамо 2:1 Атланта Юнайтед - Чикаго Файр 3:0 Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр 1:1 Чикаго Файр - ФК Монреаль 4:3 Коламбус Крю - Чикаго Файр 2:1 Чикаго Файр - Цинциннати 1:2

Результаты матчей

Сан-Хосе Эрткуэйкс
Чикаго Файр

Точный счет

0:3
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
2:1
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
4:3
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
4
2 раза 18%

Точный счет

2:1
3 раза 27%
4:3
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
6:2
1 раз 9%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
3
3 раза 27%
2
2 раза 18%
0
1 раз 9%
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%

Точный счет

2:1
3 раза 14%
0:3
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
4:3
2 раза 9%
2:4
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
6:2
1 раз 5%
2:1
4 раза 18%
1:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
4:3
2 раза 9%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 41%
0
5 раз 23%
3
5 раз 23%
2
3 раза 14%
1
8 раз 36%
0
7 раз 32%
2
4 раза 18%
4
3 раза 14%

Тоталы голов в матче

Сан-Хосе Эрткуэйкс
Чикаго Файр

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
7
4
3
8
1.5
4
7
2
9
2.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
8
3
5
6
1.5
3
8
3
8
2.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
5
0.5
Больше Меньше
15
7
8
14
1.5
7
15
5
17
2.5
3
19

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 21 13 4 4 43 - 24 43
2.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 22 12 7 3 48 - 27 43
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1:0 Заявка 23 12 7 4 43 - 29 43
4.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 23 11 4 8 44 - 37 37
5.
Портленд Тимберс
 4:0 Заявка 23 9 6 8 45 - 38 33
6.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 21 9 5 7 34 - 29 32
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 22 8 7 7 31 - 26 31
8.
Хьюстон Динамо
 Заявка 21 8 6 7 29 - 26 30
9.
Остин
 Заявка 22 8 6 8 25 - 31 30
10.
Миннесота Юнайтед
 0:1 Заявка 22 8 5 9 34 - 36 29
11.
Даллас
 Заявка 22 6 5 11 32 - 37 23
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 22 4 10 8 30 - 39 22
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 23 5 5 13 37 - 48 20
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 22 4 2 16 30 - 56 14

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 22 15 3 4 42 - 26 48
2.
Интер Майами
 Заявка 23 14 5 4 51 - 37 47
3.
Коламбус Крю
 Заявка 20 11 6 3 40 - 18 39
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 22 9 9 4 36 - 27 36
5.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 22 11 2 9 33 - 27 35
6.
Шарлотт
 Заявка 22 9 5 8 24 - 23 32
7.
Орландо Сити
 Заявка 22 7 6 9 32 - 36 27
8.
Нэшвилл
 0:4 Заявка 22 6 8 8 24 - 31 26
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 22 6 6 10 31 - 32 24
10.
Торонто
 Заявка 23 7 3 13 30 - 43 24
11.
ФК Монреаль
 Заявка 22 5 8 9 31 - 46 23
12.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 20 7 1 12 20 - 38 22
13.
Чикаго Файр
 Заявка 22 5 6 11 28 - 40 21
14.
Филадельфия Юнион
 Заявка 22 4 9 9 36 - 39 21
15.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 23 4 8 11 30 - 47 20

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 11 9 2 0 29 - 8 29
2.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 11 8 1 2 28 - 12 25
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1:0 Заявка 11 7 3 1 24 - 15 24
4.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 11 7 2 2 24 - 14 23
5.
Портленд Тимберс
 4:0 Заявка 11 6 3 2 27 - 17 21
6.
Остин
 Заявка 11 6 3 2 20 - 16 21
7.
Даллас
 Заявка 11 6 2 3 21 - 16 20
8.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 11 5 5 1 17 - 8 20
9.
Сент-Луис Сити
 Заявка 12 4 5 3 13 - 12 17
10.
Хьюстон Динамо
 Заявка 10 4 4 2 12 - 9 16
11.
Миннесота Юнайтед
 0:1 Заявка 11 4 4 3 16 - 14 16
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 12 4 3 5 25 - 25 15
13.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 9 4 2 3 17 - 14 14
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 11 3 1 7 12 - 22 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 12 8 1 3 25 - 14 25
2.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 10 6 4 0 20 - 7 22
3.
Шарлотт
 Заявка 12 6 4 2 14 - 10 22
4.
Коламбус Крю
 Заявка 10 6 3 1 20 - 6 21
5.
Интер Майами
 Заявка 11 6 3 2 28 - 16 21
6.
Цинциннати
 Заявка 11 6 2 3 19 - 12 20
7.
Нэшвилл
 0:4 Заявка 12 4 5 3 18 - 14 17
8.
Торонто
 Заявка 11 5 0 6 21 - 20 15
9.
ФК Монреаль
 Заявка 10 3 5 2 18 - 16 14
10.
Атланта Юнайтед
 Заявка 11 4 2 5 21 - 17 14
11.
Чикаго Файр
 Заявка 11 4 2 5 15 - 20 14
12.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 11 4 1 6 11 - 20 13
13.
Орландо Сити
 Заявка 11 3 3 5 16 - 14 12
14.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 12 3 3 6 18 - 25 12
15.
Филадельфия Юнион
 Заявка 11 1 4 6 13 - 18 7

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1:0 Заявка 12 5 4 3 19 - 14 19
2.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 11 4 6 1 20 - 15 18
3.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 12 5 3 4 17 - 15 18
4.
Лос-Анджелес
 Заявка 10 4 2 4 14 - 16 14
5.
Хьюстон Динамо
 Заявка 11 4 2 5 17 - 17 14
6.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 12 4 2 6 20 - 23 14
7.
Миннесота Юнайтед
 0:1 Заявка 11 4 1 6 18 - 22 13
8.
Портленд Тимберс
 4:0 Заявка 12 3 3 6 18 - 21 12
9.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 11 3 2 6 14 - 18 11
10.
Остин
 Заявка 11 2 3 6 5 - 15 9
11.
Сент-Луис Сити
 Заявка 10 0 5 5 17 - 27 5
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 11 1 2 8 12 - 23 5
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 11 1 1 9 18 - 34 4
14.
Даллас
 Заявка 11 0 3 8 11 - 21 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 11 9 1 1 23 - 14 28
2.
Интер Майами
 Заявка 12 8 2 2 23 - 21 26
3.
Коламбус Крю
 Заявка 10 5 3 2 20 - 12 18
4.
Орландо Сити
 Заявка 11 4 3 4 16 - 22 15
5.
Филадельфия Юнион
 Заявка 11 3 5 3 23 - 21 14
6.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 12 3 5 4 16 - 20 14
7.
Шарлотт
 Заявка 10 3 1 6 10 - 13 10
8.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 10 3 1 6 8 - 13 10
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 11 2 4 5 10 - 15 10
10.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 9 3 0 6 9 - 18 9
11.
Нэшвилл
 0:4 Заявка 10 2 3 5 6 - 17 9
12.
Торонто
 Заявка 12 2 3 7 9 - 23 9
13.
ФК Монреаль
 Заявка 12 2 3 7 13 - 30 9
14.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 11 1 5 5 12 - 22 8
15.
Чикаго Файр
 Заявка 11 1 4 6 13 - 20 7
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 17 (5)
Лос-Анджелес Буанга Денис 14 (9)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 14 (3)
Интер Майами Месси Лионель 12 (10)
Интер Майами Суарес Луис 12 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 1 9
Торонто Бернардески Федерико 2 7
Торонто Лонг Кевин 1 8
Ди Си Юнайтед Дахоме Кристиан 1 8
Сан-Хосе Эрткуэйкс Коста Витор 9
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 37'
      Акоста Келлин получил желтую карточку от судьи
    • 24'
      Кцихос Рафаэль получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Чикаго Файр онлайн

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