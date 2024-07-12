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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Daniel Higraff
Сарпсборг-08
3:0
Перерыв
Русенборг
0'
1:0
11' Гол
Henrik Meister
2:0
26' Гол
Henrik Meister
3:0
31' Гол
Henrik Meister

Ход матча

11'
Henrik Meister
1:0
26'
Henrik Meister
(Victor Halvorsen)
2:0
31'
Henrik Meister
(Victor Halvorsen)
3:0

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 163 Количество передач 281
  • 36 Владение мячом, % 64
Лучшие коэффициенты
Сарпсборг-08
Ничья
Русенборг
2.18
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Все Коэффициенты
31
Илич
Марко
72
Сандер
Кристиансен
3
Скиппер
Антон
30
Тебо
Франклин
17
Anders
Hiim
10
Йохансен
Стефан
6
Шер
Аймар
37
Хрупалла
Павел
22
Victor
Halvorsen
27
Sondre
Oerjasaeter
19
Henrik
Meister
1
Тангвик
Сандер
32
Корник
Лео
38
Конрадсен-Сейде
Миккель
23
Йенссен
Ульрик
2
Рейтан
Эрленд
Даль
6
Вяянянен
Сантери
10
Сельнес
Оле
41
Нипан
Сверре
Халсет
39
Брохолм
Мариус
18
Хольм
Ноа
45
Jesper
Reitan-Sunde
Сарпсборг-08
4-2-3-1
Русенборг
4-3-3

История личных встреч

Сарпсборг-08
Русенборг

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

77.8%
33.3%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

14 матчей

7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед

23 матча

21.7%
21.7%
56.6%
5 побед 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

30.4%
30.4%
39.2%
7 побед 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

21.7%
43.5%
34.8%
5 побед 10 ничьих 8 побед

История матчей

Э
5:2
Э
0:3
Э
2:3
Э
1:1
Э
1:3
Э
0:1
Э
1:2
Э
5:1
Э
1:1
Э
1:0
Э
3:1
Э
1:0
Э
1:1
Э
1:2
Э
2:2
Э
5:2
К
2:0
Э
3:2
Э
0:2
Э
2:0
Э
1:1
Э
1:2
Э
4:2

Голы

Всего голов

15
16

Голов в среднем за матч

1.36
1.33

Среднее время на гол

66
67

Всего голов

28
18

Голов в среднем за матч

2.33
1.64

Среднее время на гол

38
55

Всего голов

43
34

Голов в среднем за матч

1.87
1.48

Тотал матчей

2.5
20
Больше 87%
Меньше 13%
3
13
Больше 57%
Меньше 43%
10
9
Больше 39%
Меньше 61%
14
6
Больше 26%
Меньше 74%
17
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
21

Среднее время на гол

48
60

Бомбардиры внутри турнира

Сарпсборг-08
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sondre Oerjasaeter 4 0.29
Henrik Meister 4 0.29
Бергет Йо Инге 3 0.21
Хрупалла Павел 2 0.14
Йохансен Стефан 2 (1) 0.14
Сандберг Никлас 2 (2) 0.14
Вишне Эйрик 1 0.07
Тебо Франклин 1 0.07
Peter Reinhardsen 1 0.07
Шер Аймар 0 0
Victor Halvorsen 0 0
Martin Hoel Andersen 0 0
Anders Hiim 0 0
Сандер Кристиансен 0 0
Русенборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сэтер Оле Кристиан 6 (2) 0.43
Брохолм Мариус 3 (1) 0.21
Нипан Сверре Халсет 2 0.14
Jesper Reitan-Sunde 1 0.07
Хенриксен Маркус 1 0.07
Фредериксен Эмиль 1 0.07
Нельсон Джейден 1 0.07
Сельнес Оле 1 0.07
Тагсет Эдвард 1 0.07
Вяянянен Сантери 1 0.07
Рейтан Эрленд Даль 0 0

Карточки

Сарпсборг-08
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андерсен Йеппе 4 0
Вишне Эйрик 2 0
Шер Аймар 2 0
Henrik Meister 2 0
Касас Арнау 2 0
Мартинссон-Нгуали Серж 1 0
Martin Hoel Andersen 1 0
Эдегор Магнар 1 0
Зехнини Рафик 1 0
Илич Марко 1 0
Хрупалла Павел 1 0
Тебо Франклин 1 0
Anders Hiim 1 0
Sondre Oerjasaeter 1 0
Сандер Кристиансен 1 0
Русенборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сельнес Оле 4 0
Хенриксен Маркус 3 0
Тагсет Эдвард 3 0
Перейра Адриан 3 0
Нельсон Джейден 3 0
Йенссен Ульрик 2 0
Вяянянен Сантери 2 0
Jesper Reitan-Sunde 2 0
Рейтан Эрленд Даль 1 0
Сэтер Оле Кристиан 1 0
Тангвик Сандер 1 0
Немчик Томаш 1 0
Нипан Сверре Халсет 1 0

Результаты матчей

Сарпсборг-08
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Русенборг
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

4
6
Сарпсборг-08
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Русенборг
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

7
7

Упущенные победы

11
8
Сарпсборг-08
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Русенборг
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

7
8

Упущенные победы

15
14

Голы по времени матча

Забито

5
9
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
0
0%
2
22%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
1
20%
3
33%
76-90

Пропущено

14
14
9 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
7%
1
7%
1-15
5
36%
1
7%
16-30
3
21%
1
7%
31-45
1
7%
4
29%
46-60
1
7%
4
29%
61-75
3
21%
3
21%
76-90

Забито

14
9
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
6 Не забивали 7
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
2
22%
16-30
2
14%
1
11%
31-45
3
21%
3
33%
46-60
1
7%
1
11%
61-75
4
29%
2
22%
76-90

Пропущено

12
10
2 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
8%
2
20%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
2
17%
2
20%
46-60
6
50%
1
10%
61-75
2
17%
2
20%
76-90

Забито

19
18
7 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 6
2 Не забивали 3
2
11%
2
11%
1-15
3
16%
2
11%
16-30
2
11%
3
17%
31-45
3
16%
5
28%
46-60
4
21%
1
6%
61-75
5
26%
5
28%
76-90

Пропущено

26
24
11 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
2
8%
3
13%
1-15
6
23%
1
4%
16-30
3
12%
4
17%
31-45
3
12%
6
25%
46-60
7
27%
5
21%
61-75
5
19%
5
21%
76-90

Результаты последних матчей

Сарпсборг-08
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Хёугесунн - Сарпсборг-08 1:2 Сарпсборг-08 - Будё / Глимт 1:2 Сарпсборг-08 - Тромсё 1:2 ФК Кристиансунн - Сарпсборг-08 3:1
Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 1:3 Мольде - Сарпсборг-08 2:4 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 1:7 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 4:1 Мольде - Сарпсборг-08 4:2 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 1:0 Рааде - Сарпсборг-08 0:1 Тромсё - Сарпсборг-08 0:3 Хёнефосс - Сарпсборг-08 1:2 Сарпсборг-08 - КФУМ Осло 0:2 Фредрикстад - Сарпсборг-08 2:2 Сарпсборг - Сарпсборг-08 1:5 Сарпсборг-08 - Одд 0:1 Викинг - Сарпсборг-08 1:0 Гётеборг - Сарпсборг-08 0:3 Хам-Кам - Сарпсборг-08 0:0
Русенборг
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Русенборг - Одд 2:1 Викинг - Русенборг 4:2 Русенборг - Фредрикстад 1:1 Русенборг - ФК Кристиансунн 2:1
Тромсё - Русенборг 3:2 Русенборг - КФУМ Осло 1:3 Мольде - Русенборг 2:2 Бранн - Русенборг 3:0 Фредрикстад - Русенборг 1:0 Русенборг - Будё / Глимт 1:3 Улленсакер-Киса - Русенборг 1:3 Хёугесунн - Русенборг 1:3 Русенборг - Хам-Кам 1:0 Сверресборг - Русенборг 0:6 Стрёмсгодсет - Русенборг 1:0 Русенборг - Саннефьёрд 2:0 Викинг - Русенборг 5:0 Русенборг - Нардо 2:0 Русенборг - ФК Кристиансунн 2:2 Русенборг - Тромсё 3:0

Результаты матчей

Сарпсборг-08
Русенборг

Точный счет

0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:7
1 раз 17%
1:3
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
1
4 раза 57%
2
3 раза 43%

Точный счет

0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:7
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:3
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
6 раз 46%
1
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Сарпсборг-08
Русенборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
2
4
3
1.5
4
2
2
5
2.5
1
5
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
11
2
4
9
1.5
7
6
2
11
2.5
1
12
1
12
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё / Глимт
 14 10 3 1 32 - 10 33
2.
Бранн
 15 8 4 3 23 - 18 28
3.
Мольде
 14 8 3 3 30 - 16 27
4.
Викинг
 13 7 4 2 24 - 16 25
5.
Фредрикстад
 13 6 4 3 21 - 14 22
6.
Стрёмсгодсет
 13 5 4 4 15 - 16 19
7.
Русенборг
 0:3 14 5 2 7 19 - 26 17
8.
ФК Кристиансунн
 14 4 5 5 21 - 22 17
9.
Лиллестрём
 13 5 1 7 15 - 23 16
10.
Сарпсборг-08
 3:0 14 5 1 8 20 - 28 16
11.
КФУМ Осло
 13 3 6 4 17 - 19 15
12.
Тромсё
 14 4 2 8 16 - 22 14
13.
Хам-Кам
 14 3 5 6 16 - 16 14
14.
Одд
 14 3 5 6 14 - 25 14
15.
Хёугесунн
 12 4 1 7 11 - 17 13
16.
Саннефьёрд
 14 2 4 8 18 - 24 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 8 5 1 2 11 - 7 16
2.
Будё / Глимт
 7 4 3 0 15 - 5 15
3.
Викинг
 7 4 2 1 13 - 9 14
4.
Мольде
 8 4 2 2 18 - 11 14
5.
Русенборг
 0:3 7 4 1 2 10 - 9 13
6.
ФК Кристиансунн
 7 3 3 1 13 - 10 12
7.
Стрёмсгодсет
 6 2 3 1 7 - 5 9
8.
Тромсё
 8 3 0 5 13 - 14 9
9.
Фредрикстад
 5 2 2 1 7 - 5 8
10.
Саннефьёрд
 6 2 0 4 9 - 10 6
11.
Хёугесунн
 7 2 0 5 5 - 10 6
12.
Сарпсборг-08
 3:0 7 2 0 5 7 - 15 6
13.
Одд
 7 1 3 3 9 - 15 6
14.
Хам-Кам
 6 1 2 3 4 - 6 5
15.
Лиллестрём
 6 1 1 4 5 - 15 4
16.
КФУМ Осло
 7 0 4 3 7 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё / Глимт
 7 6 0 1 17 - 5 18
2.
Фредрикстад
 8 4 2 2 14 - 9 14
3.
Мольде
 6 4 1 1 12 - 5 13
4.
Лиллестрём
 7 4 0 3 10 - 8 12
5.
Бранн
 7 3 3 1 12 - 11 12
6.
КФУМ Осло
 6 3 2 1 10 - 6 11
7.
Викинг
 6 3 2 1 11 - 7 11
8.
Сарпсборг-08
 3:0 7 3 1 3 13 - 13 10
9.
Стрёмсгодсет
 7 3 1 3 8 - 11 10
10.
Хам-Кам
 8 2 3 3 12 - 10 9
11.
Одд
 7 2 2 3 5 - 10 8
12.
Хёугесунн
 5 2 1 2 6 - 7 7
13.
Тромсё
 6 1 2 3 3 - 8 5
14.
ФК Кристиансунн
 7 1 2 4 8 - 12 5
15.
Русенборг
 0:3 7 1 1 5 9 - 17 4
16.
Саннефьёрд
 8 0 4 4 9 - 14 4
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мольде Эриксен Кристиан I 8 (2)
Будё / Глимт Грёнбек Альберт 8 (2)
Мольде Эйкрем Магнус 7 (2)
Фредрикстад Бьёрло Мортен 7 (1)
Викинг Трипич Златко 6 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Одд Хуссейн Эцаз 6
Бранн Нильсен Сиверт 1 3
Тромсё Енссен Андерс 1 3
Саннефьёрд Кристиансен Стиан 1 3
Одд Миеттинен Тони 1 3
Весь список
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  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 31'
    Victor Halvorsen сделал результативную передачу.
  • 31'
    Г О О О О Л - Тони Майстер забивает с правой ноги!
  • 26'
    Victor Halvorsen сделал результативную передачу.
  • 26'
    Г О О О О О Л - Тони Майстер из команды Сарпсборг-08 легко посылает мяч в пустые ворота левой! Тони Майстер легко с этим справился!
  • 11'
    Г О О О О Л - Тони Майстер забивает ударом с правой ноги!
  • 1'
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сарпсборг-08
Ничья
Русенборг
2.18
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6.50
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40.00
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Где смотреть матч Сарпсборг-08 3:0 Русенборг онлайн

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Сарпсборг-08
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