Тур: 14. Стадион: Сарпсборг. Главный судья: Daniel Higraff
3:0
Перерыв
Ход матча
11'
1:0
26'
31'
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
1 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 1
-
0 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
163 Количество передач 281
-
36 Владение мячом, % 64
31
Илич
Марко
17
Anders
Hiim
- Основной состав
-
31 Илич МаркоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Anders HiimЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Вишне ЭйрикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
40 Leander Oy
-
-
Главный тренер: Christian Michelsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Корник ЛеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Сельнес ОлеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Хольм НоаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Немчик ТомашЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
44 Magnus Holte
-
50 Hakon Volden
-
Главный тренер: Alfred Johansson
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Сарпсборг-08
Русенборг
9 матчей
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
77.8%
33.3%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
14 матчей
7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед
23 матча
21.7%
21.7%
56.6%
5 побед 5 ничьих 13 побед
Первый тайм
30.4%
30.4%
39.2%
7 побед 7 ничьих 9 побед
Второй тайм
21.7%
43.5%
34.8%
5 побед 10 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
16
Голов в среднем за матч
1.36
1.33
Среднее время на гол
66
67
Всего голов
28
18
Голов в среднем за матч
2.33
1.64
Среднее время на гол
38
55
Всего голов
43
34
Голов в среднем за матч
1.87
1.48
Тотал матчей
2.5
20
Больше 87%
Меньше 13%
3
13
Больше 57%
Меньше 43%
10
9
Больше 39%
Меньше 61%
14
6
Больше 26%
Меньше 74%
17
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
Среднее время на гол
48
60
Бомбардиры внутри турнира
Сарпсборг-08
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Sondre Oerjasaeter
|4
|0.29
|Henrik Meister
|4
|0.29
|Бергет Йо Инге
|3
|0.21
|Хрупалла Павел
|2
|0.14
|Йохансен Стефан
|2 (1)
|0.14
|Сандберг Никлас
|2 (2)
|0.14
|Вишне Эйрик
|1
|0.07
|Тебо Франклин
|1
|0.07
|Peter Reinhardsen
|1
|0.07
|Шер Аймар
|0
|0
|Victor Halvorsen
|0
|0
|Martin Hoel Andersen
|0
|0
|Anders Hiim
|0
|0
|Сандер Кристиансен
|0
|0
Русенборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сэтер Оле Кристиан
|6 (2)
|0.43
|Брохолм Мариус
|3 (1)
|0.21
|Нипан Сверре Халсет
|2
|0.14
|Jesper Reitan-Sunde
|1
|0.07
|Хенриксен Маркус
|1
|0.07
|Фредериксен Эмиль
|1
|0.07
|Нельсон Джейден
|1
|0.07
|Сельнес Оле
|1
|0.07
|Тагсет Эдвард
|1
|0.07
|Вяянянен Сантери
|1
|0.07
|Рейтан Эрленд Даль
|0
|0
Карточки
Сарпсборг-08
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андерсен Йеппе
|4
|0
|Вишне Эйрик
|2
|0
|Шер Аймар
|2
|0
|Henrik Meister
|2
|0
|Касас Арнау
|2
|0
|Мартинссон-Нгуали Серж
|1
|0
|Martin Hoel Andersen
|1
|0
|Эдегор Магнар
|1
|0
|Зехнини Рафик
|1
|0
|Илич Марко
|1
|0
|Хрупалла Павел
|1
|0
|Тебо Франклин
|1
|0
|Anders Hiim
|1
|0
|Sondre Oerjasaeter
|1
|0
|Сандер Кристиансен
|1
|0
Русенборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сельнес Оле
|4
|0
|Хенриксен Маркус
|3
|0
|Тагсет Эдвард
|3
|0
|Перейра Адриан
|3
|0
|Нельсон Джейден
|3
|0
|Йенссен Ульрик
|2
|0
|Вяянянен Сантери
|2
|0
|Jesper Reitan-Sunde
|2
|0
|Рейтан Эрленд Даль
|1
|0
|Сэтер Оле Кристиан
|1
|0
|Тангвик Сандер
|1
|0
|Немчик Томаш
|1
|0
|Нипан Сверре Халсет
|1
|0
Результаты матчей
Сарпсборг-08
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Русенборг
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
4
6
Сарпсборг-08
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Русенборг
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
7
7
Упущенные победы
11
8
Сарпсборг-08
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Русенборг
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
7
8
Упущенные победы
15
14
Голы по времени матча
Забито
5
9
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
0
0%
2
22%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
1
20%
3
33%
76-90
Пропущено
14
14
9 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
7%
1
7%
1-15
5
36%
1
7%
16-30
3
21%
1
7%
31-45
1
7%
4
29%
46-60
1
7%
4
29%
61-75
3
21%
3
21%
76-90
Забито
14
9
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
6 Не забивали 7
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
2
22%
16-30
2
14%
1
11%
31-45
3
21%
3
33%
46-60
1
7%
1
11%
61-75
4
29%
2
22%
76-90
Пропущено
12
10
2 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
8%
2
20%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
2
17%
2
20%
46-60
6
50%
1
10%
61-75
2
17%
2
20%
76-90
Забито
19
18
7 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 6
2 Не забивали 3
2
11%
2
11%
1-15
3
16%
2
11%
16-30
2
11%
3
17%
31-45
3
16%
5
28%
46-60
4
21%
1
6%
61-75
5
26%
5
28%
76-90
Пропущено
26
24
11 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
2
8%
3
13%
1-15
6
23%
1
4%
16-30
3
12%
4
17%
31-45
3
12%
6
25%
46-60
7
27%
5
21%
61-75
5
19%
5
21%
76-90
Результаты последних матчей
Сарпсборг-08
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Хёугесунн - Сарпсборг-08 1:2 Сарпсборг-08 - Будё / Глимт 1:2 Сарпсборг-08 - Тромсё 1:2 ФК Кристиансунн - Сарпсборг-08 3:1
Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 1:3 Мольде - Сарпсборг-08 2:4 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 1:7 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 4:1 Мольде - Сарпсборг-08 4:2 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 1:0 Рааде - Сарпсборг-08 0:1 Тромсё - Сарпсборг-08 0:3 Хёнефосс - Сарпсборг-08 1:2 Сарпсборг-08 - КФУМ Осло 0:2 Фредрикстад - Сарпсборг-08 2:2 Сарпсборг - Сарпсборг-08 1:5 Сарпсборг-08 - Одд 0:1 Викинг - Сарпсборг-08 1:0 Гётеборг - Сарпсборг-08 0:3 Хам-Кам - Сарпсборг-08 0:0
Русенборг
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Русенборг - Одд 2:1 Викинг - Русенборг 4:2 Русенборг - Фредрикстад 1:1 Русенборг - ФК Кристиансунн 2:1
Тромсё - Русенборг 3:2 Русенборг - КФУМ Осло 1:3 Мольде - Русенборг 2:2 Бранн - Русенборг 3:0 Фредрикстад - Русенборг 1:0 Русенборг - Будё / Глимт 1:3 Улленсакер-Киса - Русенборг 1:3 Хёугесунн - Русенборг 1:3 Русенборг - Хам-Кам 1:0 Сверресборг - Русенборг 0:6 Стрёмсгодсет - Русенборг 1:0 Русенборг - Саннефьёрд 2:0 Викинг - Русенборг 5:0 Русенборг - Нардо 2:0 Русенборг - ФК Кристиансунн 2:2 Русенборг - Тромсё 3:0
Результаты матчей
Сарпсборг-08
Русенборг
Точный счет
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:7
1 раз 17%
1:3
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
1
4 раза 57%
2
3 раза 43%
Точный счет
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:7
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:3
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
6 раз 46%
1
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Сарпсборг-08
Русенборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
42
43
42
25
15
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
112
49
76
211
112
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|10
|3
|1
|32 - 10
|33
|2.
|15
|8
|4
|3
|23 - 18
|28
|3.
|14
|8
|3
|3
|30 - 16
|27
|4.
|13
|7
|4
|2
|24 - 16
|25
|5.
|13
|6
|4
|3
|21 - 14
|22
|6.
|13
|5
|4
|4
|15 - 16
|19
|7.
|0:3
|14
|5
|2
|7
|19 - 26
|17
|8.
|14
|4
|5
|5
|21 - 22
|17
|9.
|13
|5
|1
|7
|15 - 23
|16
|10.
|3:0
|14
|5
|1
|8
|20 - 28
|16
|11.
|13
|3
|6
|4
|17 - 19
|15
|12.
|14
|4
|2
|8
|16 - 22
|14
|13.
|14
|3
|5
|6
|16 - 16
|14
|14.
|14
|3
|5
|6
|14 - 25
|14
|15.
|12
|4
|1
|7
|11 - 17
|13
|16.
|14
|2
|4
|8
|18 - 24
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|1
|2
|11 - 7
|16
|2.
|7
|4
|3
|0
|15 - 5
|15
|3.
|7
|4
|2
|1
|13 - 9
|14
|4.
|8
|4
|2
|2
|18 - 11
|14
|5.
|0:3
|7
|4
|1
|2
|10 - 9
|13
|6.
|7
|3
|3
|1
|13 - 10
|12
|7.
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|8.
|8
|3
|0
|5
|13 - 14
|9
|9.
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|10.
|6
|2
|0
|4
|9 - 10
|6
|11.
|7
|2
|0
|5
|5 - 10
|6
|12.
|3:0
|7
|2
|0
|5
|7 - 15
|6
|13.
|7
|1
|3
|3
|9 - 15
|6
|14.
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|15.
|6
|1
|1
|4
|5 - 15
|4
|16.
|7
|0
|4
|3
|7 - 13
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|0
|1
|17 - 5
|18
|2.
|8
|4
|2
|2
|14 - 9
|14
|3.
|6
|4
|1
|1
|12 - 5
|13
|4.
|7
|4
|0
|3
|10 - 8
|12
|5.
|7
|3
|3
|1
|12 - 11
|12
|6.
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|7.
|6
|3
|2
|1
|11 - 7
|11
|8.
|3:0
|7
|3
|1
|3
|13 - 13
|10
|9.
|7
|3
|1
|3
|8 - 11
|10
|10.
|8
|2
|3
|3
|12 - 10
|9
|11.
|7
|2
|2
|3
|5 - 10
|8
|12.
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|13.
|6
|1
|2
|3
|3 - 8
|5
|14.
|7
|1
|2
|4
|8 - 12
|5
|15.
|0:3
|7
|1
|1
|5
|9 - 17
|4
|16.
|8
|0
|4
|4
|9 - 14
|4
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- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|8 (2)
|Будё / Глимт
|Грёнбек Альберт
|8 (2)
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|7 (2)
|Фредрикстад
|Бьёрло Мортен
|7 (1)
|Викинг
|Трипич Златко
|6 (6)
|Одд
|Хуссейн Эцаз
|6
|Бранн
|Нильсен Сиверт
|1 3
|Тромсё
|Енссен Андерс
|1 3
|Саннефьёрд
|Кристиансен Стиан
|1 3
|Одд
|Миеттинен Тони
|1 3