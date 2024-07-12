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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Daniel Higraff
Сарпсборг-08
4:1
Конец матча
Русенборг
0'
1:0
11' Гол
Henrik Meister
2:0
26' Гол
Henrik Meister
3:0
31' Гол
Henrik Meister
55' Желтая карточка
Йенссен Ульрик
4:0
69' Гол
Henrik Meister
74' Желтая карточка
Сандер Кристиансен
4:1
76' Гол
Сэтер Оле Кристиан
83' Желтая карточка
Немчик Томаш
90'+6

Ход матча

11'
Henrik Meister
1:0
26'
Henrik Meister
(Victor Halvorsen)
2:0
31'
Henrik Meister
(Victor Halvorsen)
3:0
46'
 
Фредериксен Эмиль
Вяянянен Сантери
55'
 
Йенссен Ульрик
61'
 
Magnus Holte
Jesper Reitan-Sunde
61'
 
Сэтер Оле Кристиан
Хольм Ноа
63'
Скиппер Антон
Йохансен Стефан
 
63'
Андерсен Йеппе
Касас Арнау
 
64'
Бергет Йо Инге
Victor Halvorsen
 
64'
Вишне Эйрик
Хрупалла Павел
 
64'
 
Немчик Томаш
Рейтан Эрленд Даль
69'
Henrik Meister
4:0
74'
Сандер Кристиансен
 
76'
4:1
Сэтер Оле Кристиан
(Нипан Сверре Халсет)
81'
Мартинссон-Нгуали Серж
Henrik Meister
 
83'
 
Немчик Томаш

Статистика матча

  • 4 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 8
  • 0 Угловые 11
  • 1 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 382 Количество передач 480
  • 43 Владение мячом, % 57
31
Илич
Марко
72
Сандер
Кристиансен
3
Скиппер
Антон
30
Тебо
Франклин
17
Anders
Hiim
10
Йохансен
Стефан
6
Шер
Аймар
37
Хрупалла
Павел
22
Victor
Halvorsen
27
Sondre
Oerjasaeter
19
Henrik
Meister
1
Тангвик
Сандер
32
Корник
Лео
38
Конрадсен-Сейде
Миккель
23
Йенссен
Ульрик
2
Рейтан
Эрленд
Даль
6
Вяянянен
Сантери
10
Сельнес
Оле
41
Нипан
Сверре
Халсет
39
Брохолм
Мариус
18
Хольм
Ноа
45
Jesper
Reitan-Sunde
Сарпсборг-08
4-2-3-1
Русенборг
4-3-3

История личных встреч

Сарпсборг-08
Русенборг

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

77.8%
33.3%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

14 матчей

7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед

23 матча

21.7%
21.7%
56.6%
5 побед 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

30.4%
30.4%
39.2%
7 побед 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

21.7%
43.5%
34.8%
5 побед 10 ничьих 8 побед

История матчей

Э
5:2
Э
0:3
Э
2:3
Э
1:1
Э
1:3
Э
0:1
Э
1:2
Э
5:1
Э
1:1
Э
1:0
Э
3:1
Э
1:0
Э
1:1
Э
1:2
Э
2:2
Э
5:2
К
2:0
Э
3:2
Э
0:2
Э
2:0
Э
1:1
Э
1:2
Э
4:2

Голы

Всего голов

15
16

Голов в среднем за матч

1.36
1.33

Среднее время на гол

66
67

Всего голов

28
18

Голов в среднем за матч

2.33
1.64

Среднее время на гол

38
55

Всего голов

43
34

Голов в среднем за матч

1.87
1.48

Тотал матчей

2.5
20
Больше 87%
Меньше 13%
3
13
Больше 57%
Меньше 43%
10
9
Больше 39%
Меньше 61%
14
6
Больше 26%
Меньше 74%
17
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
21

Среднее время на гол

48
60

Бомбардиры внутри турнира

Сарпсборг-08
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Henrik Meister 5 0.36
Sondre Oerjasaeter 4 0.29
Бергет Йо Инге 3 0.21
Хрупалла Павел 2 0.14
Йохансен Стефан 2 (1) 0.14
Сандберг Никлас 2 (2) 0.14
Вишне Эйрик 1 0.07
Тебо Франклин 1 0.07
Peter Reinhardsen 1 0.07
Шер Аймар 0 0
Victor Halvorsen 0 0
Martin Hoel Andersen 0 0
Anders Hiim 0 0
Сандер Кристиансен 0 0
Русенборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сэтер Оле Кристиан 7 (2) 0.5
Брохолм Мариус 3 (1) 0.21
Нипан Сверре Халсет 2 0.14
Jesper Reitan-Sunde 1 0.07
Хенриксен Маркус 1 0.07
Фредериксен Эмиль 1 0.07
Нельсон Джейден 1 0.07
Сельнес Оле 1 0.07
Тагсет Эдвард 1 0.07
Вяянянен Сантери 1 0.07
Рейтан Эрленд Даль 0 0

Карточки

Сарпсборг-08
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андерсен Йеппе 4 0
Вишне Эйрик 2 0
Шер Аймар 2 0
Henrik Meister 2 0
Касас Арнау 2 0
Сандер Кристиансен 2 0
Мартинссон-Нгуали Серж 1 0
Martin Hoel Andersen 1 0
Эдегор Магнар 1 0
Зехнини Рафик 1 0
Илич Марко 1 0
Хрупалла Павел 1 0
Тебо Франклин 1 0
Anders Hiim 1 0
Sondre Oerjasaeter 1 0
Русенборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сельнес Оле 4 0
Хенриксен Маркус 3 0
Йенссен Ульрик 3 0
Тагсет Эдвард 3 0
Перейра Адриан 3 0
Нельсон Джейден 3 0
Вяянянен Сантери 2 0
Немчик Томаш 2 0
Jesper Reitan-Sunde 2 0
Рейтан Эрленд Даль 1 0
Сэтер Оле Кристиан 1 0
Тангвик Сандер 1 0
Нипан Сверре Халсет 1 0

Результаты матчей

Сарпсборг-08
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Русенборг
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

4
7
Сарпсборг-08
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Русенборг
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

7
7

Упущенные победы

11
8
Сарпсборг-08
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Русенборг
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

8
8

Упущенные победы

15
15

Голы по времени матча

Забито

9
10
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
1
11%
2
20%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
4
44%
0
0%
61-75
1
11%
4
40%
76-90

Пропущено

15
18
9 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
7%
2
11%
1-15
5
33%
2
11%
16-30
3
20%
2
11%
31-45
1
7%
4
22%
46-60
1
7%
5
28%
61-75
4
27%
3
17%
76-90

Забито

14
9
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 8
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
2
22%
16-30
2
14%
1
11%
31-45
3
21%
3
33%
46-60
1
7%
1
11%
61-75
4
29%
2
22%
76-90

Пропущено

12
10
2 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
8%
2
20%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
2
17%
2
20%
46-60
6
50%
1
10%
61-75
2
17%
2
20%
76-90

Забито

23
19
10 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 6
2 Не забивали 3
3
13%
2
11%
1-15
4
17%
2
11%
16-30
3
13%
3
16%
31-45
3
13%
5
26%
46-60
5
22%
1
5%
61-75
5
22%
6
32%
76-90

Пропущено

27
28
11 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
2
7%
4
14%
1-15
6
22%
2
7%
16-30
3
11%
5
18%
31-45
3
11%
6
21%
46-60
7
26%
6
21%
61-75
6
22%
5
18%
76-90

Результаты последних матчей

Сарпсборг-08
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Хёугесунн - Сарпсборг-08 1:2 Сарпсборг-08 - Будё / Глимт 1:2 Сарпсборг-08 - Тромсё 1:2 ФК Кристиансунн - Сарпсборг-08 3:1
Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 1:3 Мольде - Сарпсборг-08 2:4 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 1:7 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 4:1 Мольде - Сарпсборг-08 4:2 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 1:0 Рааде - Сарпсборг-08 0:1 Тромсё - Сарпсборг-08 0:3 Хёнефосс - Сарпсборг-08 1:2 Сарпсборг-08 - КФУМ Осло 0:2 Фредрикстад - Сарпсборг-08 2:2 Сарпсборг - Сарпсборг-08 1:5 Сарпсборг-08 - Одд 0:1 Викинг - Сарпсборг-08 1:0 Гётеборг - Сарпсборг-08 0:3 Хам-Кам - Сарпсборг-08 0:0
Русенборг
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Русенборг - Одд 2:1 Викинг - Русенборг 4:2 Русенборг - Фредрикстад 1:1 Русенборг - ФК Кристиансунн 2:1
Тромсё - Русенборг 3:2 Русенборг - КФУМ Осло 1:3 Мольде - Русенборг 2:2 Бранн - Русенборг 3:0 Фредрикстад - Русенборг 1:0 Русенборг - Будё / Глимт 1:3 Улленсакер-Киса - Русенборг 1:3 Хёугесунн - Русенборг 1:3 Русенборг - Хам-Кам 1:0 Сверресборг - Русенборг 0:6 Стрёмсгодсет - Русенборг 1:0 Русенборг - Саннефьёрд 2:0 Викинг - Русенборг 5:0 Русенборг - Нардо 2:0 Русенборг - ФК Кристиансунн 2:2 Русенборг - Тромсё 3:0

Результаты матчей

Сарпсборг-08
Русенборг

Точный счет

0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:7
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
1:3
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
4
1 раз 14%
1
4 раза 57%
2
3 раза 43%

Точный счет

0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%

Точное количество голов

2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:7
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:3
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
4
2 раза 14%
3
1 раз 7%
2
6 раз 43%
1
5 раз 36%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Сарпсборг-08
Русенборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
1
6
1.5
3
4
1
6
2.5
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
2
4
3
1.5
4
3
2
5
2.5
1
6
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
12
2
5
9
1.5
7
7
3
11
2.5
1
13
2
12
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё / Глимт
 14 10 3 1 32 - 10 33
2.
Бранн
 15 8 4 3 23 - 18 28
3.
Мольде
 14 8 3 3 30 - 16 27
4.
Викинг
 13 7 4 2 24 - 16 25
5.
Фредрикстад
 13 6 4 3 21 - 14 22
6.
Стрёмсгодсет
 13 5 4 4 15 - 16 19
7.
Русенборг
 14 5 2 7 20 - 27 17
8.
ФК Кристиансунн
 14 4 5 5 21 - 22 17
9.
Лиллестрём
 13 5 1 7 15 - 23 16
10.
Сарпсборг-08
 14 5 1 8 21 - 29 16
11.
КФУМ Осло
 13 3 6 4 17 - 19 15
12.
Тромсё
 14 4 2 8 16 - 22 14
13.
Хам-Кам
 14 3 5 6 16 - 16 14
14.
Одд
 14 3 5 6 14 - 25 14
15.
Хёугесунн
 12 4 1 7 11 - 17 13
16.
Саннефьёрд
 14 2 4 8 18 - 24 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 8 5 1 2 11 - 7 16
2.
Будё / Глимт
 7 4 3 0 15 - 5 15
3.
Викинг
 7 4 2 1 13 - 9 14
4.
Мольде
 8 4 2 2 18 - 11 14
5.
Русенборг
 7 4 1 2 10 - 9 13
6.
ФК Кристиансунн
 7 3 3 1 13 - 10 12
7.
Стрёмсгодсет
 6 2 3 1 7 - 5 9
8.
Тромсё
 8 3 0 5 13 - 14 9
9.
Фредрикстад
 5 2 2 1 7 - 5 8
10.
Саннефьёрд
 6 2 0 4 9 - 10 6
11.
Хёугесунн
 7 2 0 5 5 - 10 6
12.
Сарпсборг-08
 7 2 0 5 8 - 16 6
13.
Одд
 7 1 3 3 9 - 15 6
14.
Хам-Кам
 6 1 2 3 4 - 6 5
15.
Лиллестрём
 6 1 1 4 5 - 15 4
16.
КФУМ Осло
 7 0 4 3 7 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё / Глимт
 7 6 0 1 17 - 5 18
2.
Фредрикстад
 8 4 2 2 14 - 9 14
3.
Мольде
 6 4 1 1 12 - 5 13
4.
Лиллестрём
 7 4 0 3 10 - 8 12
5.
Бранн
 7 3 3 1 12 - 11 12
6.
КФУМ Осло
 6 3 2 1 10 - 6 11
7.
Викинг
 6 3 2 1 11 - 7 11
8.
Сарпсборг-08
 7 3 1 3 13 - 13 10
9.
Стрёмсгодсет
 7 3 1 3 8 - 11 10
10.
Хам-Кам
 8 2 3 3 12 - 10 9
11.
Одд
 7 2 2 3 5 - 10 8
12.
Хёугесунн
 5 2 1 2 6 - 7 7
13.
Тромсё
 6 1 2 3 3 - 8 5
14.
ФК Кристиансунн
 7 1 2 4 8 - 12 5
15.
Русенборг
 7 1 1 5 10 - 18 4
16.
Саннефьёрд
 8 0 4 4 9 - 14 4
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мольде Эриксен Кристиан I 8 (2)
Будё / Глимт Грёнбек Альберт 8 (2)
Мольде Эйкрем Магнус 7 (2)
Фредрикстад Бьёрло Мортен 7 (1)
Русенборг Сэтер Оле Кристиан 7
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Топ нарушителей
Одд Хуссейн Эцаз 6
Бранн Нильсен Сиверт 1 3
Тромсё Енссен Андерс 1 3
Саннефьёрд Кристиансен Стиан 1 3
Одд Миеттинен Тони 1 3
Весь список
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    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 31'
      Victor Halvorsen сделал результативную передачу.
    • 31'
      Г О О О О Л - Тони Майстер забивает с правой ноги!
    • 26'
      Victor Halvorsen сделал результативную передачу.
    • 26'
      Г О О О О О Л - Тони Майстер из команды Сарпсборг-08 легко посылает мяч в пустые ворота левой! Тони Майстер легко с этим справился!
    • 11'
      Г О О О О Л - Тони Майстер забивает ударом с правой ноги!
    • 1'
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Сарпсборг-08 4:1 Русенборг онлайн

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