Тур: 14. Стадион: Сарпсборг. Главный судья: Daniel Higraff
4:1
Конец матча
0'
1:0
11' ГолHenrik Meister
2:0
26' ГолHenrik Meister
3:0
31' ГолHenrik Meister
55' Желтая карточкаЙенссен Ульрик
4:0
69' ГолHenrik Meister
74' Желтая карточкаСандер Кристиансен
4:1
76' ГолСэтер Оле Кристиан
83' Желтая карточкаНемчик Томаш
90'+6
Ход матча
11'
1:0
26'
31'
55'
69'
4:0
76'
83'
Статистика матча
-
4 Голы 1
-
2 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 8
-
0 Угловые 11
-
1 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
382 Количество передач 480
-
43 Владение мячом, % 57
31
Илич
Марко
17
Anders
Hiim
- Основной состав
-
31 Илич МаркоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Anders HiimЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Вишне ЭйрикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
40 Leander Oy
-
-
Главный тренер: Christian Michelsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Корник ЛеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Сельнес ОлеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Хольм НоаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Немчик ТомашЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
44 Magnus Holte
-
50 Hakon Volden
-
Главный тренер: Alfred Johansson
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Сарпсборг-08
Русенборг
9 матчей
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
77.8%
33.3%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
14 матчей
7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед
23 матча
21.7%
21.7%
56.6%
5 побед 5 ничьих 13 побед
Первый тайм
30.4%
30.4%
39.2%
7 побед 7 ничьих 9 побед
Второй тайм
21.7%
43.5%
34.8%
5 побед 10 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
16
Голов в среднем за матч
1.36
1.33
Среднее время на гол
66
67
Всего голов
28
18
Голов в среднем за матч
2.33
1.64
Среднее время на гол
38
55
Всего голов
43
34
Голов в среднем за матч
1.87
1.48
Тотал матчей
2.5
20
Больше 87%
Меньше 13%
3
13
Больше 57%
Меньше 43%
10
9
Больше 39%
Меньше 61%
14
6
Больше 26%
Меньше 74%
17
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
Среднее время на гол
48
60
Бомбардиры внутри турнира
Сарпсборг-08
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Henrik Meister
|5
|0.36
|Sondre Oerjasaeter
|4
|0.29
|Бергет Йо Инге
|3
|0.21
|Хрупалла Павел
|2
|0.14
|Йохансен Стефан
|2 (1)
|0.14
|Сандберг Никлас
|2 (2)
|0.14
|Вишне Эйрик
|1
|0.07
|Тебо Франклин
|1
|0.07
|Peter Reinhardsen
|1
|0.07
|Шер Аймар
|0
|0
|Victor Halvorsen
|0
|0
|Martin Hoel Andersen
|0
|0
|Anders Hiim
|0
|0
|Сандер Кристиансен
|0
|0
Русенборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сэтер Оле Кристиан
|7 (2)
|0.5
|Брохолм Мариус
|3 (1)
|0.21
|Нипан Сверре Халсет
|2
|0.14
|Jesper Reitan-Sunde
|1
|0.07
|Хенриксен Маркус
|1
|0.07
|Фредериксен Эмиль
|1
|0.07
|Нельсон Джейден
|1
|0.07
|Сельнес Оле
|1
|0.07
|Тагсет Эдвард
|1
|0.07
|Вяянянен Сантери
|1
|0.07
|Рейтан Эрленд Даль
|0
|0
Карточки
Сарпсборг-08
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андерсен Йеппе
|4
|0
|Вишне Эйрик
|2
|0
|Шер Аймар
|2
|0
|Henrik Meister
|2
|0
|Касас Арнау
|2
|0
|Сандер Кристиансен
|2
|0
|Мартинссон-Нгуали Серж
|1
|0
|Martin Hoel Andersen
|1
|0
|Эдегор Магнар
|1
|0
|Зехнини Рафик
|1
|0
|Илич Марко
|1
|0
|Хрупалла Павел
|1
|0
|Тебо Франклин
|1
|0
|Anders Hiim
|1
|0
|Sondre Oerjasaeter
|1
|0
Русенборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сельнес Оле
|4
|0
|Хенриксен Маркус
|3
|0
|Йенссен Ульрик
|3
|0
|Тагсет Эдвард
|3
|0
|Перейра Адриан
|3
|0
|Нельсон Джейден
|3
|0
|Вяянянен Сантери
|2
|0
|Немчик Томаш
|2
|0
|Jesper Reitan-Sunde
|2
|0
|Рейтан Эрленд Даль
|1
|0
|Сэтер Оле Кристиан
|1
|0
|Тангвик Сандер
|1
|0
|Нипан Сверре Халсет
|1
|0
Результаты матчей
Сарпсборг-08
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Русенборг
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
4
7
Сарпсборг-08
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Русенборг
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
7
7
Упущенные победы
11
8
Сарпсборг-08
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Русенборг
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
8
8
Упущенные победы
15
15
Голы по времени матча
Забито
9
10
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
1
11%
2
20%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
4
44%
0
0%
61-75
1
11%
4
40%
76-90
Пропущено
15
18
9 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
7%
2
11%
1-15
5
33%
2
11%
16-30
3
20%
2
11%
31-45
1
7%
4
22%
46-60
1
7%
5
28%
61-75
4
27%
3
17%
76-90
Забито
14
9
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 8
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
2
22%
16-30
2
14%
1
11%
31-45
3
21%
3
33%
46-60
1
7%
1
11%
61-75
4
29%
2
22%
76-90
Пропущено
12
10
2 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
8%
2
20%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
2
17%
2
20%
46-60
6
50%
1
10%
61-75
2
17%
2
20%
76-90
Забито
23
19
10 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 6
2 Не забивали 3
3
13%
2
11%
1-15
4
17%
2
11%
16-30
3
13%
3
16%
31-45
3
13%
5
26%
46-60
5
22%
1
5%
61-75
5
22%
6
32%
76-90
Пропущено
27
28
11 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
2
7%
4
14%
1-15
6
22%
2
7%
16-30
3
11%
5
18%
31-45
3
11%
6
21%
46-60
7
26%
6
21%
61-75
6
22%
5
18%
76-90
Результаты последних матчей
Сарпсборг-08
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Хёугесунн - Сарпсборг-08 1:2 Сарпсборг-08 - Будё / Глимт 1:2 Сарпсборг-08 - Тромсё 1:2 ФК Кристиансунн - Сарпсборг-08 3:1
Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 1:3 Мольде - Сарпсборг-08 2:4 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 1:7 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 4:1 Мольде - Сарпсборг-08 4:2 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 1:0 Рааде - Сарпсборг-08 0:1 Тромсё - Сарпсборг-08 0:3 Хёнефосс - Сарпсборг-08 1:2 Сарпсборг-08 - КФУМ Осло 0:2 Фредрикстад - Сарпсборг-08 2:2 Сарпсборг - Сарпсборг-08 1:5 Сарпсборг-08 - Одд 0:1 Викинг - Сарпсборг-08 1:0 Гётеборг - Сарпсборг-08 0:3 Хам-Кам - Сарпсборг-08 0:0
Русенборг
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Русенборг - Одд 2:1 Викинг - Русенборг 4:2 Русенборг - Фредрикстад 1:1 Русенборг - ФК Кристиансунн 2:1
Тромсё - Русенборг 3:2 Русенборг - КФУМ Осло 1:3 Мольде - Русенборг 2:2 Бранн - Русенборг 3:0 Фредрикстад - Русенборг 1:0 Русенборг - Будё / Глимт 1:3 Улленсакер-Киса - Русенборг 1:3 Хёугесунн - Русенборг 1:3 Русенборг - Хам-Кам 1:0 Сверресборг - Русенборг 0:6 Стрёмсгодсет - Русенборг 1:0 Русенборг - Саннефьёрд 2:0 Викинг - Русенборг 5:0 Русенборг - Нардо 2:0 Русенборг - ФК Кристиансунн 2:2 Русенборг - Тромсё 3:0
Результаты матчей
Сарпсборг-08
Русенборг
Точный счет
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:7
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
1:3
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
4
1 раз 14%
1
4 раза 57%
2
3 раза 43%
Точный счет
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
Точное количество голов
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:7
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:3
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
4
2 раза 14%
3
1 раз 7%
2
6 раз 43%
1
5 раз 36%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Сарпсборг-08
Русенборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
16
34
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
52
43
43
25
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
122
59
77
311
113
212
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|8 (2)
|Будё / Глимт
|Грёнбек Альберт
|8 (2)
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|7 (2)
|Фредрикстад
|Бьёрло Мортен
|7 (1)
|Русенборг
|Сэтер Оле Кристиан
|7
|Одд
|Хуссейн Эцаз
|6
|Бранн
|Нильсен Сиверт
|1 3
|Тромсё
|Енссен Андерс
|1 3
|Саннефьёрд
|Кристиансен Стиан
|1 3
|Одд
|Миеттинен Тони
|1 3