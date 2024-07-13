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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 14. Стадион: . Зрители: 3783 Главный судья: Крингстад Сигурд
Одд
1:2
Конец матча
Хам-Кам
0'
0:1
24' Гол
John Olav Norheim
1:1
29' Гол
Ингебритсен Микаэль
31' Желтая карточка
Йонссон Видар
1:2
63' Гол
Tore Andre Soeraas
84' Желтая карточка
Mihajlo Ivancevic
90'+9

Ход матча

24'
0:1
John Olav Norheim
(Gard Simenstad)
29'
Ингебритсен Микаэль
(Рууд Эспен)
1:1
31'
 
Йонссон Видар
46'
 
Нилсен Снорре
Йонссон Видар
46'
Mihajlo Ivancevic
Овусу Соломон
 
58'
 
Киркеволд Пол
Эдегор Никлас
63'
1:2
Tore Andre Soeraas
67'
Аас Сайвер
Рууд Эспен
 
67'
Нжи Билал
Faniel Temesgen Tewelde
 
83'
Oliver Hagen
Мидтскуген Оле-Эрик
 
83'
Юхансен Сондре
Свендсен Тобиас
 
84'
Mihajlo Ivancevic
 
90'
 
Мава Мозес
Удаль Хенрик

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 5
  • 6 Угловые 7
  • 1 Офсайды 2
  • 15 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 401 Количество передач 395
  • 50 Владение мячом, % 50
1
Хансен
Андре
2
Рууд
Эспен
21
Хаген
Стеффен
5
Миеттинен
Тони
13
Samuel
Skree
Skjeldal
10
Ингебритсен
Микаэль
7
Йоргенсен
Филип
17
Овусу
Соломон
6
Свендсен
Тобиас
9
Мидтскуген
Оле-Эрик
11
Faniel
Temesgen
Tewelde
12
Сандберг
Маркус
14
Марес
Люк
26
Бьярнасон
Бриньяр
Инги
6
John
Olav
Norheim
21
Йонссон
Видар
18
Gard
Simenstad
7
Kristian
Loenstad
Onsrud
11
Tore
Andre
Soeraas
2
Конгсро
Вегар
9
Удаль
Хенрик
17
Эдегор
Никлас
Одд
4-4-2
Хам-Кам
3-5-2

История личных встреч

Одд
Хам-Кам

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

Э
2:0
Э
0:1
Э
2:0
Э
1:2

Голы

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

2
1.5

Среднее время на гол

45
60

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1.25
0.75

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

72
120

Бомбардиры внутри турнира

Одд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ингебритсен Микаэль 4 0.27
Faniel Temesgen Tewelde 3 0.2
Свендсен Тобиас 2 0.13
Bork Classoenn Bang-Kitlisen 2 0.13
Мидтскуген Оле-Эрик 1 0.07
Нжи Билал 1 0.07
Миеттинен Тони 1 0.07
Аас Сайвер 1 0.07
Рууд Эспен 0 0
Samuel Skree Skjeldal 0 0
Хуссейн Эцаз 0 0
Йоргенсен Филип 0 0
Хам-Кам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gard Simenstad 3 0.2
John Olav Norheim 3 0.2
Удаль Хенрик 2 (1) 0.13
Йонссон Видар 2 0.13
Kristian Loenstad Onsrud 2 0.13
Эдегор Никлас 2 0.13
Киркеволд Пол 1 0.07
Tore Andre Soeraas 1 0.07
Мава Мозес 1 0.07
Марес Люк 1 (1) 0.07
Конгсро Вегар 0 0
Куртович Виллиам 0 0
Бьярнасон Бриньяр Инги 0 0

Карточки

Одд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хуссейн Эцаз 6 0
Миеттинен Тони 3 1
Mihajlo Ivancevic 3 1
Баккай Йосеф Бриан 3 0
Свендсен Тобиас 2 0
Овусу Соломон 2 0
Йоргенсен Филип 2 0
Рууд Эспен 1 0
Ингебритсен Микаэль 1 0
Юхансен Сондре 1 0
Мидтскуген Оле-Эрик 1 0
Jesper Svenungsen Skau 1 0
Bork Classoenn Bang-Kitlisen 1 0
Хам-Кам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куртович Виллиам 4 0
John Olav Norheim 2 1
Мава Мозес 3 0
Шельстад Фредрик 1 1
Kristian Loenstad Onsrud 2 0
Марес Люк 2 0
Кьяергор Оливер 2 0
Эдегор Никлас 2 0
Йонссон Видар 1 0
Gard Simenstad 1 0
Конгсро Вегар 1 0
Tore Andre Soeraas 1 0
Бьярнасон Бриньяр Инги 1 0

Результаты матчей

Одд
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Хам-Кам
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

8
3
Одд
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Хам-Кам
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

8
4

Упущенные победы

4
3
Одд
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Хам-Кам
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

9
7

Упущенные победы

12
6

Голы по времени матча

Забито

10
14
4 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 5
9 Не забивали 9
0
0%
3
21%
1-15
3
30%
5
36%
16-30
1
10%
1
7%
31-45
1
10%
2
14%
46-60
1
10%
1
7%
61-75
4
40%
2
14%
76-90

Пропущено

17
11
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
0
0%
0
0%
1-15
4
24%
4
36%
16-30
3
18%
3
27%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
2
12%
1
9%
61-75
7
41%
3
27%
76-90

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
11 Не забивали 12
0
0%
1
25%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

10
6
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
10%
1
17%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
2
33%
31-45
2
20%
1
17%
46-60
2
20%
2
33%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Забито

15
18
6 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 7
5 Не забивали 6
0
0%
4
22%
1-15
4
27%
6
33%
16-30
2
13%
1
6%
31-45
2
13%
3
17%
46-60
2
13%
2
11%
61-75
5
33%
2
11%
76-90

Пропущено

27
17
12 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 7
12 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 13
1
4%
1
6%
1-15
6
22%
4
24%
16-30
5
19%
5
29%
29%
31-45
3
11%
1
6%
46-60
4
15%
3
18%
61-75
8
30%
30%
3
18%
76-90

Результаты последних матчей

Одд
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Русенборг - Одд 2:1 Одд - ФК Кристиансунн 1:1 Мольде - Одд 2:0 Стрёмсгодсет - Одд 1:1
Одд - Лиллестрём 2:1 КФУМ Осло - Одд 0:0 Одд - Мольде 0:4 Тромсё - Одд 4:0 Одд - Фредрикстад 0:2 Санднес - Одд 5:4 Одд - Викинг 3:3 Порс Гренланд - Одд 0:1 Бранн - Одд 2:0 Мольде - Одд 1:2 Одд - Саннефьёрд 2:2 Асколлен - Одд 1:3 Сарпсборг-08 - Одд 0:1 Одд - Хёугесунн 1:2 Одд - Саннефьёрд 0:2 Лиллестрём - Одд 2:1
Хам-Кам
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Хам-Кам - Тромсё 0:0 Саннефьёрд - Хам-Кам 1:2 Хам-Кам - КФУМ Осло 3:2 Хам-Кам - Бранн 1:2
Викинг - Хам-Кам 3:0 Хам-Кам - Будё / Глимт 1:0 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 1:7 Хам-Кам - Хёугесунн 2:2 Волеренга - Хам-Кам 2:2 ФК Кристиансунн - Хам-Кам 1:1 Эгерсунд - Хам-Кам 1:3 Лиллестрём - Хам-Кам 1:1 Эльверум - Хам-Кам 2:4 Хам-Кам - Стрёмсгодсет 0:1 Бранн - Хам-Кам 1:0 Русенборг - Хам-Кам 1:0 Ридабу - Хам-Кам 0:5 Хам-Кам - Мольде 0:1 КФУМ Осло - Хам-Кам 1:1 Тромсё - Хам-Кам 0:1

Результаты матчей

Одд
Хам-Кам

Точный счет

1:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:1
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
1:7
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
7
1 раз 11%

Точный счет

1:2
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:7
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
7
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Одд
Хам-Кам

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
3
3
3
5
1.5
1
5
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
6
3
1
6
1.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
9
6
4
11
1.5
4
11
1
14
2.5
1
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё / Глимт
 15 10 3 2 33 - 12 33
2.
Бранн
 1:1 16 8 5 3 24 - 19 29
3.
Викинг
 14 8 4 2 26 - 16 28
4.
Мольде
 15 8 4 3 30 - 16 28
5.
Фредрикстад
 14 6 5 3 21 - 14 23
6.
Лиллестрём
 14 6 1 7 18 - 24 19
7.
Стрёмсгодсет
 14 5 4 5 16 - 19 19
8.
Русенборг
 14 5 2 7 20 - 27 17
9.
Хам-Кам
 15 4 5 6 18 - 17 17
10.
ФК Кристиансунн
 15 4 5 6 21 - 24 17
11.
Сарпсборг-08
 14 5 1 8 21 - 29 16
12.
КФУМ Осло
 13 3 6 4 17 - 19 15
13.
Хёугесунн
 1:1 13 4 2 7 12 - 18 14
14.
Тромсё
 14 4 2 8 16 - 22 14
15.
Одд
 15 3 5 7 15 - 27 14
16.
Саннефьёрд
 15 3 4 8 20 - 25 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Викинг
 8 5 2 1 15 - 9 17
2.
Бранн
 1:1 9 5 2 2 12 - 8 17
3.
Будё / Глимт
 7 4 3 0 15 - 5 15
4.
Мольде
 8 4 2 2 18 - 11 14
5.
Русенборг
 7 4 1 2 10 - 9 13
6.
ФК Кристиансунн
 7 3 3 1 13 - 10 12
7.
Стрёмсгодсет
 6 2 3 1 7 - 5 9
8.
Фредрикстад
 6 2 3 1 7 - 5 9
9.
Саннефьёрд
 7 3 0 4 11 - 11 9
10.
Тромсё
 8 3 0 5 13 - 14 9
11.
Лиллестрём
 7 2 1 4 8 - 16 7
12.
Хёугесунн
 1:1 7 2 0 5 5 - 10 6
13.
Сарпсборг-08
 7 2 0 5 8 - 16 6
14.
Одд
 8 1 3 4 10 - 17 6
15.
Хам-Кам
 6 1 2 3 4 - 6 5
16.
КФУМ Осло
 7 0 4 3 7 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё / Глимт
 8 6 0 2 18 - 7 18
2.
Мольде
 7 4 2 1 12 - 5 14
3.
Фредрикстад
 8 4 2 2 14 - 9 14
4.
Лиллестрём
 7 4 0 3 10 - 8 12
5.
Бранн
 1:1 7 3 3 1 12 - 11 12
6.
Хам-Кам
 9 3 3 3 14 - 11 12
7.
КФУМ Осло
 6 3 2 1 10 - 6 11
8.
Викинг
 6 3 2 1 11 - 7 11
9.
Сарпсборг-08
 7 3 1 3 13 - 13 10
10.
Стрёмсгодсет
 8 3 1 4 9 - 14 10
11.
Хёугесунн
 1:1 6 2 2 2 7 - 8 8
12.
Одд
 7 2 2 3 5 - 10 8
13.
Тромсё
 6 1 2 3 3 - 8 5
14.
ФК Кристиансунн
 8 1 2 5 8 - 14 5
15.
Русенборг
 7 1 1 5 10 - 18 4
16.
Саннефьёрд
 8 0 4 4 9 - 14 4
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Топ бомбардиров
Мольде Эриксен Кристиан I 8 (2)
Будё / Глимт Грёнбек Альберт 8 (2)
Мольде Эйкрем Магнус 7 (2)
Фредрикстад Бьёрло Мортен 7 (1)
Русенборг Сэтер Оле Кристиан 7
Весь список

Топ нарушителей
Одд Хуссейн Эцаз 6
Саннефьёрд Кристиансен Стиан 1 4
Бранн Нильсен Сиверт 1 3
Тромсё Енссен Андерс 1 3
Одд Миеттинен Тони 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 52'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 31'
    Йонссон Видар получил желтую карточку от судьи
  • 29'
    Рууд Эспен сделал результативную передачу.
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