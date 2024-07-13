Тур: 14. Стадион: Скагерак Арена. Зрители: 3783 Главный судья: Крингстад Сигурд
0'
0:1
24' ГолJohn Olav Norheim
1:1
29' ГолИнгебритсен Микаэль
31' Желтая карточкаЙонссон Видар
1:2
63' ГолTore Andre Soeraas
84' Желтая карточкаMihajlo Ivancevic
90'+9
Ход матча
24'
29'
31'
63'
67'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
2 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 5
-
6 Угловые 7
-
1 Офсайды 2
-
15 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
401 Количество передач 395
-
50 Владение мячом, % 50
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
18 Аас СайверПолузащитник
-
24 Нжи БилалНападающий
-
-
-
-
27 Oliver Hagen
-
Главный тренер: Kenneth Dokken
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Марес ЛюкЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Мава МозесНападающий
- Нападающий
-
-
24 Arne Odegard
-
25 Jonas Rasen
-
-
Главный тренер: Jakob Michelsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Одд
Хам-Кам
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
2
1.5
Среднее время на гол
45
60
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
1.25
0.75
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
72
120
Бомбардиры внутри турнира
Одд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ингебритсен Микаэль
|4
|0.27
|Faniel Temesgen Tewelde
|3
|0.2
|Свендсен Тобиас
|2
|0.13
|Bork Classoenn Bang-Kitlisen
|2
|0.13
|Мидтскуген Оле-Эрик
|1
|0.07
|Нжи Билал
|1
|0.07
|Миеттинен Тони
|1
|0.07
|Аас Сайвер
|1
|0.07
|Рууд Эспен
|0
|0
|Samuel Skree Skjeldal
|0
|0
|Хуссейн Эцаз
|0
|0
|Йоргенсен Филип
|0
|0
Хам-Кам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gard Simenstad
|3
|0.2
|John Olav Norheim
|3
|0.2
|Удаль Хенрик
|2 (1)
|0.13
|Йонссон Видар
|2
|0.13
|Kristian Loenstad Onsrud
|2
|0.13
|Эдегор Никлас
|2
|0.13
|Киркеволд Пол
|1
|0.07
|Tore Andre Soeraas
|1
|0.07
|Мава Мозес
|1
|0.07
|Марес Люк
|1 (1)
|0.07
|Конгсро Вегар
|0
|0
|Куртович Виллиам
|0
|0
|Бьярнасон Бриньяр Инги
|0
|0
Карточки
Одд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хуссейн Эцаз
|6
|0
|Миеттинен Тони
|3
|1
|Mihajlo Ivancevic
|3
|1
|Баккай Йосеф Бриан
|3
|0
|Свендсен Тобиас
|2
|0
|Овусу Соломон
|2
|0
|Йоргенсен Филип
|2
|0
|Рууд Эспен
|1
|0
|Ингебритсен Микаэль
|1
|0
|Юхансен Сондре
|1
|0
|Мидтскуген Оле-Эрик
|1
|0
|Jesper Svenungsen Skau
|1
|0
|Bork Classoenn Bang-Kitlisen
|1
|0
Хам-Кам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куртович Виллиам
|4
|0
|John Olav Norheim
|2
|1
|Мава Мозес
|3
|0
|Шельстад Фредрик
|1
|1
|Kristian Loenstad Onsrud
|2
|0
|Марес Люк
|2
|0
|Кьяергор Оливер
|2
|0
|Эдегор Никлас
|2
|0
|Йонссон Видар
|1
|0
|Gard Simenstad
|1
|0
|Конгсро Вегар
|1
|0
|Tore Andre Soeraas
|1
|0
|Бьярнасон Бриньяр Инги
|1
|0
Результаты матчей
Одд
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Хам-Кам
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
8
3
Одд
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Хам-Кам
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
8
4
Упущенные победы
4
3
Одд
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Хам-Кам
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
9
7
Упущенные победы
12
6
Голы по времени матча
Забито
10
14
4 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 5
9 Не забивали 9
0
0%
3
21%
1-15
3
30%
5
36%
16-30
1
10%
1
7%
31-45
1
10%
2
14%
46-60
1
10%
1
7%
61-75
4
40%
2
14%
76-90
Пропущено
17
11
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
0
0%
0
0%
1-15
4
24%
4
36%
16-30
3
18%
3
27%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
2
12%
1
9%
61-75
7
41%
3
27%
76-90
Забито
5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
11 Не забивали 12
0
0%
1
25%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
10
6
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
10%
1
17%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
2
33%
31-45
2
20%
1
17%
46-60
2
20%
2
33%
61-75
1
10%
0
0%
76-90
Забито
15
18
6 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 7
5 Не забивали 6
0
0%
4
22%
1-15
4
27%
6
33%
16-30
2
13%
1
6%
31-45
2
13%
3
17%
46-60
2
13%
2
11%
61-75
5
33%
2
11%
76-90
Пропущено
27
17
12 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 7
12 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 13
1
4%
1
6%
1-15
6
22%
4
24%
16-30
5
19%
5
29%
29%
31-45
3
11%
1
6%
46-60
4
15%
3
18%
61-75
8
30%
30%
3
18%
76-90
Результаты последних матчей
Одд
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Русенборг - Одд 2:1 Одд - ФК Кристиансунн 1:1 Мольде - Одд 2:0 Стрёмсгодсет - Одд 1:1
Одд - Лиллестрём 2:1 КФУМ Осло - Одд 0:0 Одд - Мольде 0:4 Тромсё - Одд 4:0 Одд - Фредрикстад 0:2 Санднес - Одд 5:4 Одд - Викинг 3:3 Порс Гренланд - Одд 0:1 Бранн - Одд 2:0 Мольде - Одд 1:2 Одд - Саннефьёрд 2:2 Асколлен - Одд 1:3 Сарпсборг-08 - Одд 0:1 Одд - Хёугесунн 1:2 Одд - Саннефьёрд 0:2 Лиллестрём - Одд 2:1
Хам-Кам
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Хам-Кам - Тромсё 0:0 Саннефьёрд - Хам-Кам 1:2 Хам-Кам - КФУМ Осло 3:2 Хам-Кам - Бранн 1:2
Викинг - Хам-Кам 3:0 Хам-Кам - Будё / Глимт 1:0 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 1:7 Хам-Кам - Хёугесунн 2:2 Волеренга - Хам-Кам 2:2 ФК Кристиансунн - Хам-Кам 1:1 Эгерсунд - Хам-Кам 1:3 Лиллестрём - Хам-Кам 1:1 Эльверум - Хам-Кам 2:4 Хам-Кам - Стрёмсгодсет 0:1 Бранн - Хам-Кам 1:0 Русенборг - Хам-Кам 1:0 Ридабу - Хам-Кам 0:5 Хам-Кам - Мольде 0:1 КФУМ Осло - Хам-Кам 1:1 Тромсё - Хам-Кам 0:1
Результаты матчей
Одд
Хам-Кам
Точный счет
1:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:1
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
1:7
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
7
1 раз 11%
Точный счет
1:2
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:7
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
7
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Одд
Хам-Кам
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
33
35
15
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
63
16
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
96
411
411
114
114
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|10
|3
|2
|33 - 12
|33
|2.
|1:1
|16
|8
|5
|3
|24 - 19
|29
|3.
|14
|8
|4
|2
|26 - 16
|28
|4.
|15
|8
|4
|3
|30 - 16
|28
|5.
|14
|6
|5
|3
|21 - 14
|23
|6.
|14
|6
|1
|7
|18 - 24
|19
|7.
|14
|5
|4
|5
|16 - 19
|19
|8.
|14
|5
|2
|7
|20 - 27
|17
|9.
|15
|4
|5
|6
|18 - 17
|17
|10.
|15
|4
|5
|6
|21 - 24
|17
|11.
|14
|5
|1
|8
|21 - 29
|16
|12.
|13
|3
|6
|4
|17 - 19
|15
|13.
|1:1
|13
|4
|2
|7
|12 - 18
|14
|14.
|14
|4
|2
|8
|16 - 22
|14
|15.
|15
|3
|5
|7
|15 - 27
|14
|16.
|15
|3
|4
|8
|20 - 25
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|2
|1
|15 - 9
|17
|2.
|1:1
|9
|5
|2
|2
|12 - 8
|17
|3.
|7
|4
|3
|0
|15 - 5
|15
|4.
|8
|4
|2
|2
|18 - 11
|14
|5.
|7
|4
|1
|2
|10 - 9
|13
|6.
|7
|3
|3
|1
|13 - 10
|12
|7.
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|8.
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|9.
|7
|3
|0
|4
|11 - 11
|9
|10.
|8
|3
|0
|5
|13 - 14
|9
|11.
|7
|2
|1
|4
|8 - 16
|7
|12.
|1:1
|7
|2
|0
|5
|5 - 10
|6
|13.
|7
|2
|0
|5
|8 - 16
|6
|14.
|8
|1
|3
|4
|10 - 17
|6
|15.
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|16.
|7
|0
|4
|3
|7 - 13
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|0
|2
|18 - 7
|18
|2.
|7
|4
|2
|1
|12 - 5
|14
|3.
|8
|4
|2
|2
|14 - 9
|14
|4.
|7
|4
|0
|3
|10 - 8
|12
|5.
|1:1
|7
|3
|3
|1
|12 - 11
|12
|6.
|9
|3
|3
|3
|14 - 11
|12
|7.
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|8.
|6
|3
|2
|1
|11 - 7
|11
|9.
|7
|3
|1
|3
|13 - 13
|10
|10.
|8
|3
|1
|4
|9 - 14
|10
|11.
|1:1
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|12.
|7
|2
|2
|3
|5 - 10
|8
|13.
|6
|1
|2
|3
|3 - 8
|5
|14.
|8
|1
|2
|5
|8 - 14
|5
|15.
|7
|1
|1
|5
|10 - 18
|4
|16.
|8
|0
|4
|4
|9 - 14
|4
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|8 (2)
|Будё / Глимт
|Грёнбек Альберт
|8 (2)
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|7 (2)
|Фредрикстад
|Бьёрло Мортен
|7 (1)
|Русенборг
|Сэтер Оле Кристиан
|7
|Одд
|Хуссейн Эцаз
|6
|Саннефьёрд
|Кристиансен Стиан
|1 4
|Бранн
|Нильсен Сиверт
|1 3
|Тромсё
|Енссен Андерс
|1 3
|Одд
|Миеттинен Тони
|1 3