Тур: 14. Стадион: Aaraasen Stadion. Зрители: 5918 Главный судья: Эскас Эспен
3:1
Конец матча
0'
1:0
15' ПенальтиОльсен Томас
2:0
17' ГолКитолано Эрик
24' Желтая карточкаТомассон Логи
2:1
32' ГолТомассон Логи
39' Желтая карточкаМенерт Маркус
3:1
47' ГолЛундему Мариус
64' Желтая карточкаАнтонио Владимиро
90' Желтая карточкаAlexander Roessing
90'+6
Ход матча
15'
1:0
17'
2:0
24'
32'
39'
47'
3:1
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
6 Удары по воротам 3
-
10 Удары в створ 3
-
10 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
465 Количество передач 390
-
55 Владение мячом, % 45
16
Uba
Charles
23
Осен
Йермунд
10
Ольсен
Томас
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Uba CharlesЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Осен ЙермундПолузащитник
- Нападающий
-
10 Ольсен ТомасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Болли МатисНападающий
- Нападающий
-
-
24 _Efe L.
-
-
-
-
Главный тренер: Andreas Georgson
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Jesper TaajeЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Стопл ФрэнкВратарь
- Защитник
-
18 Боаэн ЭрнестЗащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Joergen Isnes
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Лиллестрём
Стрёмсгодсет
19 матчей
78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
78.9%
36.8%
15 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
42.1%
31.6%
26.3%
8 побед 6 ничьих 0 побед
21 матч
14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 18 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 11 побед
Второй тайм
52.4%
47.6%
0 побед 11 ничьих 15 побед
40 матчей
37.5%
17.5%
45%
15 побед 7 ничьих 18 побед
Первый тайм
37.5%
35%
27.5%
15 побед 14 ничьих 11 побед
Второй тайм
20%
42.5%
37.5%
8 побед 17 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
39
27
Голов в среднем за матч
1.95
1.35
Среднее время на гол
46
66
Всего голов
46
25
Голов в среднем за матч
2.3
1.25
Среднее время на гол
39
72
Всего голов
85
52
Голов в среднем за матч
2.13
1.3
Тотал матчей
2.5
37
Больше 93%
Меньше 8%
3
28
Больше 70%
Меньше 30%
12
15
Больше 38%
Меньше 63%
25
7
Больше 18%
Меньше 83%
33
5
Больше 13%
Меньше 88%
35
3
Больше 8%
Меньше 93%
37
1
Больше 3%
Меньше 98%
39
1
Больше 3%
Меньше 98%
39
Среднее время на гол
42
69
Бомбардиры внутри турнира
Лиллестрём
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ольсен Томас
|6 (2)
|0.43
|Гарнас Эспен
|3
|0.21
|Китолано Эрик
|3
|0.21
|Осен Йермунд
|1
|0.07
|Лундему Мариус
|1
|0.07
|Кнутсон Эрлинг
|1
|0.07
|Фосс Сандер Моэн
|1
|0.07
|Антонио Владимиро
|1
|0.07
|Frederik Elkaer
|0
|0
|Uba Charles
|0
|0
|Хофф Вебьёрн
|0
|0
|Тённесен Кристоффер
|0
|0
Стрёмсгодсет
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Томассон Логи
|3
|0.21
|Мелькерсен Элиас Хофф
|3
|0.21
|Стенгель Херман
|2
|0.14
|Валсвик Густав
|2
|0.14
|Jonas Torrissen Therkelsen
|2
|0.14
|Jesper Taaje
|1
|0.07
|Андерсен Эйрик Улланд
|1
|0.07
|Marko Lawk Farji
|0
|0
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|0
|0
Карточки
Лиллестрём
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Антонио Владимиро
|2
|1
|Alexander Roessing
|3
|0
|Росет Мартин-Уве
|1
|1
|Лундему Мариус
|2
|0
|Гарнас Эспен
|2
|0
|_Efe L.
|2
|0
|Кнутсон Эрлинг
|1
|0
|Габриэльсен Рубен
|1
|0
|Ольсен Томас
|1
|0
|Китолано Эрик
|1
|0
|Кристиансен Мадс
|1
|0
|August Karlin
|1
|0
|Uba Charles
|1
|0
Стрёмсгодсет
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Marko Lawk Farji
|3
|0
|Андерсен Эйрик Улланд
|2
|0
|Jesper Taaje
|2
|0
|Красники Крешник
|2
|0
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|1
|0
|Стенгель Херман
|1
|0
|Менерт Маркус
|1
|0
|Томассон Логи
|1
|0
|Fredrik Kristensen Dahl
|1
|0
|Jostein Ekeland
|1
|0
|Sivert Westerlund
|1
|0
|Мелькерсен Элиас Хофф
|1
|0
|Jonas Torrissen Therkelsen
|1
|0
|Joergen Isnes
|1
|0
Результаты матчей
Лиллестрём
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Стрёмсгодсет
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
3
2
Лиллестрём
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Стрёмсгодсет
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
8
6
Лиллестрём
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Стрёмсгодсет
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
7
3
Упущенные победы
11
8
Голы по времени матча
Забито
8
9
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 9
1
13%
2
22%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
4
44%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
25%
2
22%
76-90
Пропущено
16
14
4 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
2
13%
3
21%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
2
13%
1
7%
31-45
6
38%
2
14%
46-60
2
13%
5
36%
61-75
4
25%
1
7%
76-90
Забито
10
6
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
3
30%
1
17%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
1
17%
31-45
2
20%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
20%
1
17%
76-90
Пропущено
8
6
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
17%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
4
50%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Забито
18
15
10 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 6
4 Не забивали 4
4
22%
3
20%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
3
17%
5
33%
31-45
4
22%
1
7%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
4
22%
3
20%
76-90
Пропущено
24
20
6 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
3
13%
3
15%
1-15
1
4%
3
15%
16-30
2
8%
4
20%
31-45
6
25%
4
20%
46-60
6
25%
5
25%
61-75
6
25%
1
5%
76-90
Результаты последних матчей
Лиллестрём
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Мольде - Лиллестрём 3:0 Лиллестрём - КФУМ Осло 2:1 Лиллестрём - Гётеборг 2:0 Тромсё - Лиллестрём 1:2
Одд - Лиллестрём 2:1 Лиллестрём - Фредрикстад 0:3 Викинг - Лиллестрём 1:4 Лиллестрём - Бранн 0:2 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 3:4 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 1:0 Будё / Глимт - Лиллестрём 2:4 Лиллестрём - Хам-Кам 1:1 Стрёммен - Лиллестрём 4:5 Саннефьёрд - Лиллестрём 0:1 Лиллестрём - Будё / Глимт 0:5 Бьеркеланген - Лиллестрём 0:7 Хёугесунн - Лиллестрём 0:2 Лиллестрём - ФК Кристиансунн 2:3 Стабек - Лиллестрём 0:1 Лиллестрём - Одд 2:1
Стрёмсгодсет
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 1:1 Бранн - Стрёмсгодсет 0:0 Будё / Глимт - Стрёмсгодсет 2:1 Стрёмсгодсет - Одд 1:1
Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 1:3 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 2:0 Фредрикстад - Стрёмсгодсет 4:1 Стрёмсгодсет - Викинг 0:1 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 3:4 Будё / Глимт - Стрёмсгодсет 1:0 Стрёмсгодсет - ФК Кристиансунн 4:0 Стрёмсгодсет - ФК Кристиансунн 2:2 Дьерв - Стрёмсгодсет 0:3 Хам-Кам - Стрёмсгодсет 0:1 КФУМ Осло - Стрёмсгодсет 1:3 Халлингдал - Стрёмсгодсет 0:7 Стрёмсгодсет - Русенборг 1:0 Мольде - Стрёмсгодсет 4:0 Стрёмсгодсет - Фредрикстад 1:1 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 0:3
Результаты матчей
Лиллестрём
Стрёмсгодсет
Точный счет
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
Точный счет
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
1:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
4
1 раз 14%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
3
2 раза 25%
Точный счет
2:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
Тоталы голов в матче
Лиллестрём
Стрёмсгодсет
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
51
34
24
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
53
34
26
16
26
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
104
68
410
212
212
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|10
|3
|2
|33 - 12
|33
|2.
|1:1
|16
|8
|5
|3
|24 - 19
|29
|3.
|14
|8
|4
|2
|26 - 16
|28
|4.
|15
|8
|4
|3
|30 - 16
|28
|5.
|14
|6
|5
|3
|21 - 14
|23
|6.
|14
|6
|1
|7
|18 - 24
|19
|7.
|14
|5
|4
|5
|16 - 19
|19
|8.
|14
|5
|2
|7
|20 - 27
|17
|9.
|15
|4
|5
|6
|18 - 17
|17
|10.
|15
|4
|5
|6
|21 - 24
|17
|11.
|14
|5
|1
|8
|21 - 29
|16
|12.
|13
|3
|6
|4
|17 - 19
|15
|13.
|1:1
|13
|4
|2
|7
|12 - 18
|14
|14.
|14
|4
|2
|8
|16 - 22
|14
|15.
|15
|3
|5
|7
|15 - 27
|14
|16.
|15
|3
|4
|8
|20 - 25
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|2
|1
|15 - 9
|17
|2.
|1:1
|9
|5
|2
|2
|12 - 8
|17
|3.
|7
|4
|3
|0
|15 - 5
|15
|4.
|8
|4
|2
|2
|18 - 11
|14
|5.
|7
|4
|1
|2
|10 - 9
|13
|6.
|7
|3
|3
|1
|13 - 10
|12
|7.
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|8.
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|9.
|7
|3
|0
|4
|11 - 11
|9
|10.
|8
|3
|0
|5
|13 - 14
|9
|11.
|7
|2
|1
|4
|8 - 16
|7
|12.
|1:1
|7
|2
|0
|5
|5 - 10
|6
|13.
|7
|2
|0
|5
|8 - 16
|6
|14.
|8
|1
|3
|4
|10 - 17
|6
|15.
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|16.
|7
|0
|4
|3
|7 - 13
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|0
|2
|18 - 7
|18
|2.
|7
|4
|2
|1
|12 - 5
|14
|3.
|8
|4
|2
|2
|14 - 9
|14
|4.
|7
|4
|0
|3
|10 - 8
|12
|5.
|1:1
|7
|3
|3
|1
|12 - 11
|12
|6.
|9
|3
|3
|3
|14 - 11
|12
|7.
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|8.
|6
|3
|2
|1
|11 - 7
|11
|9.
|7
|3
|1
|3
|13 - 13
|10
|10.
|8
|3
|1
|4
|9 - 14
|10
|11.
|1:1
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|12.
|7
|2
|2
|3
|5 - 10
|8
|13.
|6
|1
|2
|3
|3 - 8
|5
|14.
|8
|1
|2
|5
|8 - 14
|5
|15.
|7
|1
|1
|5
|10 - 18
|4
|16.
|8
|0
|4
|4
|9 - 14
|4
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- — Зона вылета
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|8 (2)
|Будё / Глимт
|Грёнбек Альберт
|8 (2)
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|7 (2)
|Фредрикстад
|Бьёрло Мортен
|7 (1)
|Русенборг
|Сэтер Оле Кристиан
|7
|Одд
|Хуссейн Эцаз
|6
|Саннефьёрд
|Кристиансен Стиан
|1 4
|Бранн
|Нильсен Сиверт
|1 3
|Тромсё
|Енссен Андерс
|1 3
|Одд
|Миеттинен Тони
|1 3