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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 14. Стадион: . Зрители: 5918 Главный судья: Эскас Эспен
Лиллестрём
3:1
Конец матча
Стрёмсгодсет
0'
1:0
15' Пенальти
Ольсен Томас
2:0
17' Гол
Китолано Эрик
24' Желтая карточка
Томассон Логи
2:1
32' Гол
Томассон Логи
39' Желтая карточка
Менерт Маркус
3:1
47' Гол
Лундему Мариус
64' Желтая карточка
Антонио Владимиро
90' Желтая карточка
Alexander Roessing
90'+6

Ход матча

15'
Ольсен Томас
1:0
17'
Китолано Эрик
2:0
24'
 
Томассон Логи
32'
2:1
Томассон Логи
(Marko Lawk Farji)
39'
 
Менерт Маркус
46'
Скогволд Хенрик
Ольсен Томас
 
47'
Лундему Мариус
(Uba Charles)
3:1
57'
 
Sivert Westerlund
Fredrik Kristensen Dahl
57'
 
Андерсен Эйрик Улланд
Marko Lawk Farji
64'
Антонио Владимиро
 
73'
 
Сормо Бент
Томассон Логи
73'
 
Samuel Silalahi
Мелькерсен Элиас Хофф
79'
Alexander Roessing
Антонио Владимиро
 
83'
Фосс Сандер Моэн
Габриэльсен Рубен
 
89'
 
Jostein Ekeland
Вильсвик Ларс-Кристофер
90'
Alexander Roessing
 

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 3
  • 10 Удары в створ 3
  • 10 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 465 Количество передач 390
  • 55 Владение мячом, % 45
12
Кристиансен
Мадс
16
Uba
Charles
4
Гарнас
Эспен
28
Габриэльсен
Рубен
19
Тённесен
Кристоффер
7
Ибрахимай
Илльдрен
8
Лундему
Мариус
23
Осен
Йермунд
17
Китолано
Эрик
10
Ольсен
Томас
20
Антонио
Владимиро
1
Бротвейт
Пер-Кристиан
25
Jesper
Taaje
71
Валсвик
Густав
27
Fredrik
Kristensen
Dahl
26
Вильсвик
Ларс-Кристофер
21
Marko
Lawk
Farji
10
Стенгель
Херман
22
Jonas
Torrissen
Therkelsen
17
Томассон
Логи
77
Менерт
Маркус
9
Мелькерсен
Элиас
Хофф
Лиллестрём
4-3-3
Стрёмсгодсет
3-5-2

История личных встреч

Лиллестрём
Стрёмсгодсет

19 матчей

78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

78.9%
36.8%
15 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

42.1%
31.6%
26.3%
8 побед 6 ничьих 0 побед

21 матч

14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 18 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 11 побед

Второй тайм

52.4%
47.6%
0 побед 11 ничьих 15 побед

40 матчей

37.5%
17.5%
45%
15 побед 7 ничьих 18 побед

Первый тайм

37.5%
35%
27.5%
15 побед 14 ничьих 11 побед

Второй тайм

20%
42.5%
37.5%
8 побед 17 ничьих 15 побед

История матчей

К
3:4
ТМК
1:0
Э
1:2
Э
4:3
Э
2:1
Э
3:0
Э
4:1
Э
3:1
ТМК
2:3
Э
1:1
Э
2:1
Э
2:2
К
3:0
Э
1:1
Э
3:1
Э
2:0
ТМК
2:0
Э
2:0
Э
3:1
Э
1:2
Э
2:0
ТМС
1:2
ТМК
1:2
Э
2:1
Э
3:0
Э
1:1
Э
1:0
Э
3:3
Э
0:1
ТМС
1:1
Э
3:1
Э
4:2
ТМС
0:2
Э
5:4
Э
3:1
Э
2:1
Э
1:2
Э
3:1
Э
2:1
ТМС
2:2

Голы

Всего голов

39
27

Голов в среднем за матч

1.95
1.35

Среднее время на гол

46
66

Всего голов

46
25

Голов в среднем за матч

2.3
1.25

Среднее время на гол

39
72

Всего голов

85
52

Голов в среднем за матч

2.13
1.3

Тотал матчей

2.5
37
Больше 93%
Меньше 8%
3
28
Больше 70%
Меньше 30%
12
15
Больше 38%
Меньше 63%
25
7
Больше 18%
Меньше 83%
33
5
Больше 13%
Меньше 88%
35
3
Больше 8%
Меньше 93%
37
1
Больше 3%
Меньше 98%
39
1
Больше 3%
Меньше 98%
39

Среднее время на гол

42
69

Бомбардиры внутри турнира

Лиллестрём
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ольсен Томас 6 (2) 0.43
Гарнас Эспен 3 0.21
Китолано Эрик 3 0.21
Осен Йермунд 1 0.07
Лундему Мариус 1 0.07
Кнутсон Эрлинг 1 0.07
Фосс Сандер Моэн 1 0.07
Антонио Владимиро 1 0.07
Frederik Elkaer 0 0
Uba Charles 0 0
Хофф Вебьёрн 0 0
Тённесен Кристоффер 0 0
Стрёмсгодсет
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Томассон Логи 3 0.21
Мелькерсен Элиас Хофф 3 0.21
Стенгель Херман 2 0.14
Валсвик Густав 2 0.14
Jonas Torrissen Therkelsen 2 0.14
Jesper Taaje 1 0.07
Андерсен Эйрик Улланд 1 0.07
Marko Lawk Farji 0 0
Вильсвик Ларс-Кристофер 0 0

Карточки

Лиллестрём
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Антонио Владимиро 2 1
Alexander Roessing 3 0
Росет Мартин-Уве 1 1
Лундему Мариус 2 0
Гарнас Эспен 2 0
_Efe L. 2 0
Кнутсон Эрлинг 1 0
Габриэльсен Рубен 1 0
Ольсен Томас 1 0
Китолано Эрик 1 0
Кристиансен Мадс 1 0
August Karlin 1 0
Uba Charles 1 0
Стрёмсгодсет
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Marko Lawk Farji 3 0
Андерсен Эйрик Улланд 2 0
Jesper Taaje 2 0
Красники Крешник 2 0
Вильсвик Ларс-Кристофер 1 0
Стенгель Херман 1 0
Менерт Маркус 1 0
Томассон Логи 1 0
Fredrik Kristensen Dahl 1 0
Jostein Ekeland 1 0
Sivert Westerlund 1 0
Мелькерсен Элиас Хофф 1 0
Jonas Torrissen Therkelsen 1 0
Joergen Isnes 1 0

Результаты матчей

Лиллестрём
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Стрёмсгодсет
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

3
2
Лиллестрём
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Стрёмсгодсет
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

8
6
Лиллестрём
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Стрёмсгодсет
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

11
8

Голы по времени матча

Забито

8
9
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 9
1
13%
2
22%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
4
44%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
25%
2
22%
76-90

Пропущено

16
14
4 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
2
13%
3
21%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
2
13%
1
7%
31-45
6
38%
2
14%
46-60
2
13%
5
36%
61-75
4
25%
1
7%
76-90

Забито

10
6
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
3
30%
1
17%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
1
17%
31-45
2
20%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
20%
1
17%
76-90

Пропущено

8
6
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
17%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
4
50%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Забито

18
15
10 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 6
4 Не забивали 4
4
22%
3
20%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
3
17%
5
33%
31-45
4
22%
1
7%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
4
22%
3
20%
76-90

Пропущено

24
20
6 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
3
13%
3
15%
1-15
1
4%
3
15%
16-30
2
8%
4
20%
31-45
6
25%
4
20%
46-60
6
25%
5
25%
61-75
6
25%
1
5%
76-90

Результаты последних матчей

Лиллестрём
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Мольде - Лиллестрём 3:0 Лиллестрём - КФУМ Осло 2:1 Лиллестрём - Гётеборг 2:0 Тромсё - Лиллестрём 1:2
Одд - Лиллестрём 2:1 Лиллестрём - Фредрикстад 0:3 Викинг - Лиллестрём 1:4 Лиллестрём - Бранн 0:2 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 3:4 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 1:0 Будё / Глимт - Лиллестрём 2:4 Лиллестрём - Хам-Кам 1:1 Стрёммен - Лиллестрём 4:5 Саннефьёрд - Лиллестрём 0:1 Лиллестрём - Будё / Глимт 0:5 Бьеркеланген - Лиллестрём 0:7 Хёугесунн - Лиллестрём 0:2 Лиллестрём - ФК Кристиансунн 2:3 Стабек - Лиллестрём 0:1 Лиллестрём - Одд 2:1
Стрёмсгодсет
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 1:1 Бранн - Стрёмсгодсет 0:0 Будё / Глимт - Стрёмсгодсет 2:1 Стрёмсгодсет - Одд 1:1
Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 1:3 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 2:0 Фредрикстад - Стрёмсгодсет 4:1 Стрёмсгодсет - Викинг 0:1 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 3:4 Будё / Глимт - Стрёмсгодсет 1:0 Стрёмсгодсет - ФК Кристиансунн 4:0 Стрёмсгодсет - ФК Кристиансунн 2:2 Дьерв - Стрёмсгодсет 0:3 Хам-Кам - Стрёмсгодсет 0:1 КФУМ Осло - Стрёмсгодсет 1:3 Халлингдал - Стрёмсгодсет 0:7 Стрёмсгодсет - Русенборг 1:0 Мольде - Стрёмсгодсет 4:0 Стрёмсгодсет - Фредрикстад 1:1 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 0:3

Результаты матчей

Лиллестрём
Стрёмсгодсет

Точный счет

0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Точный счет

0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
1:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
4
1 раз 14%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
3
2 раза 25%

Точный счет

2:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%

Тоталы голов в матче

Лиллестрём
Стрёмсгодсет

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
5
1
3
4
1.5
2
4
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
3
3
4
1.5
2
6
1
6
2.5
2
6
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
10
4
6
8
1.5
4
10
2
12
2.5
2
12
1
13
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё / Глимт
 15 10 3 2 33 - 12 33
2.
Бранн
 1:1 16 8 5 3 24 - 19 29
3.
Викинг
 14 8 4 2 26 - 16 28
4.
Мольде
 15 8 4 3 30 - 16 28
5.
Фредрикстад
 14 6 5 3 21 - 14 23
6.
Лиллестрём
 14 6 1 7 18 - 24 19
7.
Стрёмсгодсет
 14 5 4 5 16 - 19 19
8.
Русенборг
 14 5 2 7 20 - 27 17
9.
Хам-Кам
 15 4 5 6 18 - 17 17
10.
ФК Кристиансунн
 15 4 5 6 21 - 24 17
11.
Сарпсборг-08
 14 5 1 8 21 - 29 16
12.
КФУМ Осло
 13 3 6 4 17 - 19 15
13.
Хёугесунн
 1:1 13 4 2 7 12 - 18 14
14.
Тромсё
 14 4 2 8 16 - 22 14
15.
Одд
 15 3 5 7 15 - 27 14
16.
Саннефьёрд
 15 3 4 8 20 - 25 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Викинг
 8 5 2 1 15 - 9 17
2.
Бранн
 1:1 9 5 2 2 12 - 8 17
3.
Будё / Глимт
 7 4 3 0 15 - 5 15
4.
Мольде
 8 4 2 2 18 - 11 14
5.
Русенборг
 7 4 1 2 10 - 9 13
6.
ФК Кристиансунн
 7 3 3 1 13 - 10 12
7.
Стрёмсгодсет
 6 2 3 1 7 - 5 9
8.
Фредрикстад
 6 2 3 1 7 - 5 9
9.
Саннефьёрд
 7 3 0 4 11 - 11 9
10.
Тромсё
 8 3 0 5 13 - 14 9
11.
Лиллестрём
 7 2 1 4 8 - 16 7
12.
Хёугесунн
 1:1 7 2 0 5 5 - 10 6
13.
Сарпсборг-08
 7 2 0 5 8 - 16 6
14.
Одд
 8 1 3 4 10 - 17 6
15.
Хам-Кам
 6 1 2 3 4 - 6 5
16.
КФУМ Осло
 7 0 4 3 7 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё / Глимт
 8 6 0 2 18 - 7 18
2.
Мольде
 7 4 2 1 12 - 5 14
3.
Фредрикстад
 8 4 2 2 14 - 9 14
4.
Лиллестрём
 7 4 0 3 10 - 8 12
5.
Бранн
 1:1 7 3 3 1 12 - 11 12
6.
Хам-Кам
 9 3 3 3 14 - 11 12
7.
КФУМ Осло
 6 3 2 1 10 - 6 11
8.
Викинг
 6 3 2 1 11 - 7 11
9.
Сарпсборг-08
 7 3 1 3 13 - 13 10
10.
Стрёмсгодсет
 8 3 1 4 9 - 14 10
11.
Хёугесунн
 1:1 6 2 2 2 7 - 8 8
12.
Одд
 7 2 2 3 5 - 10 8
13.
Тромсё
 6 1 2 3 3 - 8 5
14.
ФК Кристиансунн
 8 1 2 5 8 - 14 5
15.
Русенборг
 7 1 1 5 10 - 18 4
16.
Саннефьёрд
 8 0 4 4 9 - 14 4
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мольде Эриксен Кристиан I 8 (2)
Будё / Глимт Грёнбек Альберт 8 (2)
Мольде Эйкрем Магнус 7 (2)
Фредрикстад Бьёрло Мортен 7 (1)
Русенборг Сэтер Оле Кристиан 7
Весь список

Топ нарушителей
Одд Хуссейн Эцаз 6
Саннефьёрд Кристиансен Стиан 1 4
Бранн Нильсен Сиверт 1 3
Тромсё Енссен Андерс 1 3
Одд Миеттинен Тони 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    • 39'
      Менерт Маркус тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
    • 32'
      Marko Lawk Farji сделал результативную передачу.
    • 32'
      Г О О О О Л - Томассон Логи из команды Стрёмсгодсет левой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!
    • 24'
      Томассон Логи - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • 17'
      Г О О О О Л - Китолано Эрик из команды Лиллестрём забивает после удара левой ногой. Мяч из-за рикошета пролетел мимо голкипера.
    • 15'
      Г О О О О О Л - Ольсен Томас из команды Лиллестрём забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Пер-Кристиан Бротвейт прыгнул не в ту сторону.
    • 1'
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Лиллестрём 3:1 Стрёмсгодсет онлайн

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