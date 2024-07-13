Тур: 14. Стадион: SR-Bank Arena. Главный судья: Svein Torre Sinnes
2:0
Конец матча
0'
1:0
46' ГолСвеннсен Сандер
2:0
67' ГолСвеннсен Сандер
79' Желтая карточкаБелл Джо
85' Желтая карточкаУрбанчич Йошт
90'+6
Ход матча
46'
67'
2:0
79'
85'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
5 Удары по воротам 6
-
8 Удары в створ 1
-
6 Угловые 5
-
0 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
607 Количество передач 383
-
60 Владение мячом, % 40
8
Белл
Джо
14
Язбек
Патрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 Белл ДжоПолузащитник
-
14 Язбек ПатрикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Аарсхайм Бьярте Лунде
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Брусет ХейнеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Амунд Шири
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Викинг
ФК Кристиансунн
10 матчей
100%
10 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
10%
10%
8 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
14 матчей
71.4%
28.6%
10 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
28.6%
50%
21.4%
4 победы 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
57.1%
21.4%
21.5%
8 побед 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
15
16
Голов в среднем за матч
2.14
2.29
Среднее время на гол
42
39
Всего голов
17
7
Голов в среднем за матч
2.43
1
Среднее время на гол
37
90
Всего голов
32
23
Голов в среднем за матч
2.29
1.64
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
39
54
Бомбардиры внутри турнира
Викинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Трипич Златко
|6 (3)
|0.43
|Сальвесен Ларс-Йорген
|4
|0.29
|Свеннсен Сандер
|3
|0.21
|Кристиансен Петер
|2
|0.14
|Танген Харальд
|2
|0.14
|Эукленн Сондре
|2
|0.14
|Simen Kvia-Egeskog
|2
|0.14
|Д'Агостино Николас
|1
|0.07
|Бьёрсхоль Сондре
|1
|0.07
|Белл Джо
|0
|0
|Веватне Вильяр
|0
|0
|Урбанчич Йошт
|0
|0
|Хауген Херман
|0
|0
|Гуннарссон Патрик
|0
|0
ФК Кристиансунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сивертсен Оскар
|4 (4)
|0.27
|Гейе Папе Хабиб
|4
|0.27
|Ruben Kristensen Alte
|3
|0.2
|Брусет Хейне
|2
|0.13
|Исаксен Йеспер
|2
|0.13
|Hilmir Mikaelsson
|2 (1)
|0.13
|Ульвестад Дан Петер
|1
|0.07
|Ярл Себастиан
|1
|0.07
|Виллюмссон Бриньольфур Дарри
|1
|0.07
|Mikkel Rakneberg
|0
|0
Карточки
Викинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Д'Агостино Николас
|4
|0
|Трипич Златко
|2
|0
|Сальвесен Ларс-Йорген
|2
|0
|Белл Джо
|2
|0
|Эукленн Сондре
|2
|0
|Язбек Патрик
|2
|0
|Урбанчич Йошт
|2
|0
|Bjarte L. Aarsheim
|1
|0
|Morten Jensen II
|1
|0
|Стенснесс Джанни
|1
|0
|Хауген Херман
|1
|0
|Гуннарссон Патрик
|1
|0
|Sondre Klingen Langaas
|1
|0
|Диоп Джибрил
|1
|0
ФК Кристиансунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гейе Папе Хабиб
|3
|0
|Ярл Себастиан
|3
|0
|Ruben Kristensen Alte
|3
|0
|Исаксен Йеспер
|2
|0
|Виллюмссон Бриньольфур Дарри
|2
|0
|Hilmir Mikaelsson
|2
|0
|Mikkel Rakneberg
|2
|0
|Marius Olsen
|2
|0
|Амунд Скири
|1
|0
|Ульвестад Дан Петер
|1
|0
|Осбак Кристоффер
|1
|0
|Сивертсен Оскар
|1
|0
|Виллиамсен Макс
|1
|0
|Брусет Хейне
|1
|0
Результаты матчей
Викинг
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
ФК Кристиансунн
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
3
5
Викинг
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
ФК Кристиансунн
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (2)
75% (6)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
1
4
Упущенные победы
9
10
Викинг
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
ФК Кристиансунн
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
40% (6)
53% (8)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
5
6
Упущенные победы
12
15
Голы по времени матча
Забито
14
8
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 4
7 Не забивали 10
0
0%
1
13%
1-15
3
21%
1
13%
16-30
2
14%
3
38%
31-45
2
14%
1
13%
46-60
4
29%
2
25%
61-75
3
21%
0
0%
76-90
Пропущено
10
14
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
3
30%
0
0%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
2
20%
1
7%
31-45
2
20%
5
36%
46-60
1
10%
3
21%
61-75
2
20%
4
29%
76-90
Забито
9
12
2 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 8
1
11%
2
17%
1-15
1
11%
1
8%
16-30
0
0%
4
33%
31-45
2
22%
1
8%
46-60
1
11%
2
17%
61-75
4
44%
2
17%
76-90
Пропущено
9
11
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
1
11%
2
18%
1-15
3
33%
1
9%
16-30
1
11%
2
18%
31-45
1
11%
1
9%
46-60
1
11%
1
9%
61-75
2
22%
4
36%
76-90
Забито
23
20
7 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 8
3 Не забивали 3
1
4%
3
15%
1-15
4
17%
2
10%
16-30
2
9%
7
35%
31-45
4
17%
2
10%
46-60
5
22%
4
20%
61-75
7
30%
2
10%
76-90
Пропущено
19
25
10 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 14
4
21%
2
8%
1-15
3
16%
2
8%
16-30
3
16%
3
12%
31-45
3
16%
6
24%
46-60
2
11%
4
16%
61-75
4
21%
8
32%
76-90
Результаты последних матчей
Викинг
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
КФУМ Осло - Викинг 1:2 Викинг - Русенборг 4:2 АИК - Викинг 1:2 Мольде - Викинг 2:2
Викинг - Хам-Кам 3:0 Саннефьёрд - Викинг 0:3 Викинг - Лиллестрём 1:4 Стрёмсгодсет - Викинг 0:1 Левангер - Викинг 4:2 Викинг - Тромсё 2:1 Тромсдален - Викинг 0:4 Одд - Викинг 3:3 Торвастад - Викинг 3:4 Викинг - Фредрикстад 1:1 Викинг - Бранн 1:1 Вархауг - Викинг 0:5 Будё / Глимт - Викинг 1:0 Викинг - Сарпсборг-08 1:0 Викинг - Русенборг 5:0 Викинг - Хёугесунн 2:0
ФК Кристиансунн
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
ФК Кристиансунн - Фредрикстад 3:1 Одд - ФК Кристиансунн 1:1 Бранн - ФК Кристиансунн 5:0 ФК Кристиансунн - Сарпсборг-08 3:1
Бранн - ФК Кристиансунн 2:1 Русенборг - ФК Кристиансунн 2:1 ФК Кристиансунн - Бранн 2:2 Хёугесунн - ФК Кристиансунн 1:0 ФК Кристиансунн - Будё / Глимт 2:4 ФК Кристиансунн - Хам-Кам 1:1 Стрёмсгодсет - ФК Кристиансунн 4:0 Стрёмсгодсет - ФК Кристиансунн 2:2 Трефф - ФК Кристиансунн 1:2 ФК Кристиансунн - Тромсё 1:0 Мольде - ФК Кристиансунн 2:0 Браттвог - ФК Кристиансунн 1:2 ФК Кристиансунн - КФУМ Осло 1:1 Лиллестрём - ФК Кристиансунн 2:3 ФК Кристиансунн - Олесунн 1:1 ФК Кристиансунн - Левангер 1:1
Результаты матчей
Викинг
ФК Кристиансунн
Точный счет
1:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
1:1
2 раза 29%
3:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
Точный счет
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
2:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
6 раз 40%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
Тоталы голов в матче
Викинг
ФК Кристиансунн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
43
26
25
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
53
42
26
24
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
123
86
69
410
312
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|10
|3
|2
|33 - 12
|33
|2.
|1:1
|16
|8
|5
|3
|24 - 19
|29
|3.
|14
|8
|4
|2
|26 - 16
|28
|4.
|15
|8
|4
|3
|30 - 16
|28
|5.
|14
|6
|5
|3
|21 - 14
|23
|6.
|14
|6
|1
|7
|18 - 24
|19
|7.
|14
|5
|4
|5
|16 - 19
|19
|8.
|14
|5
|2
|7
|20 - 27
|17
|9.
|15
|4
|5
|6
|18 - 17
|17
|10.
|15
|4
|5
|6
|21 - 24
|17
|11.
|14
|5
|1
|8
|21 - 29
|16
|12.
|13
|3
|6
|4
|17 - 19
|15
|13.
|1:1
|13
|4
|2
|7
|12 - 18
|14
|14.
|14
|4
|2
|8
|16 - 22
|14
|15.
|15
|3
|5
|7
|15 - 27
|14
|16.
|15
|3
|4
|8
|20 - 25
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|2
|1
|15 - 9
|17
|2.
|1:1
|9
|5
|2
|2
|12 - 8
|17
|3.
|7
|4
|3
|0
|15 - 5
|15
|4.
|8
|4
|2
|2
|18 - 11
|14
|5.
|7
|4
|1
|2
|10 - 9
|13
|6.
|7
|3
|3
|1
|13 - 10
|12
|7.
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|8.
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|9.
|7
|3
|0
|4
|11 - 11
|9
|10.
|8
|3
|0
|5
|13 - 14
|9
|11.
|7
|2
|1
|4
|8 - 16
|7
|12.
|1:1
|7
|2
|0
|5
|5 - 10
|6
|13.
|7
|2
|0
|5
|8 - 16
|6
|14.
|8
|1
|3
|4
|10 - 17
|6
|15.
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|16.
|7
|0
|4
|3
|7 - 13
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|0
|2
|18 - 7
|18
|2.
|7
|4
|2
|1
|12 - 5
|14
|3.
|8
|4
|2
|2
|14 - 9
|14
|4.
|7
|4
|0
|3
|10 - 8
|12
|5.
|1:1
|7
|3
|3
|1
|12 - 11
|12
|6.
|9
|3
|3
|3
|14 - 11
|12
|7.
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|8.
|6
|3
|2
|1
|11 - 7
|11
|9.
|7
|3
|1
|3
|13 - 13
|10
|10.
|8
|3
|1
|4
|9 - 14
|10
|11.
|1:1
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|12.
|7
|2
|2
|3
|5 - 10
|8
|13.
|6
|1
|2
|3
|3 - 8
|5
|14.
|8
|1
|2
|5
|8 - 14
|5
|15.
|7
|1
|1
|5
|10 - 18
|4
|16.
|8
|0
|4
|4
|9 - 14
|4
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|8 (2)
|Будё / Глимт
|Грёнбек Альберт
|8 (2)
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|7 (2)
|Фредрикстад
|Бьёрло Мортен
|7 (1)
|Русенборг
|Сэтер Оле Кристиан
|7
|Одд
|Хуссейн Эцаз
|6
|Саннефьёрд
|Кристиансен Стиан
|1 4
|Бранн
|Нильсен Сиверт
|1 3
|Тромсё
|Енссен Андерс
|1 3
|Одд
|Миеттинен Тони
|1 3