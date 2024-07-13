  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Svein Torre Sinnes
Викинг
2:0
Конец матча
ФК Кристиансунн
0'
1:0
46' Гол
Свеннсен Сандер
2:0
67' Гол
Свеннсен Сандер
79' Желтая карточка
Белл Джо
85' Желтая карточка
Урбанчич Йошт
90'+6

Ход матча

14'
Танген Харальд
Сальвесен Ларс-Йорген
 
46'
Свеннсен Сандер
(Гуннарссон Патрик)
1:0
63'
 
Осбак Кристоффер
Hilmir Mikaelsson
63'
 
David Tufekcic
Marius Olsen
67'
Свеннсен Сандер
(Урбанчич Йошт)
2:0
73'
Хауген Херман
Бьёрсхоль Сондре
 
73'
Niklas Fuglestad
Simen Kvia-Egeskog
 
79'
Белл Джо
 
85'
Урбанчич Йошт
 
87'
 
Ruben Kristensen Alte
Haakon Sjaatil
87'
 
Wilfred George Igor
Leander Alvheim
87'
Jakob Segadal Hansen
Язбек Патрик
 
87'
Kasper Saetherboe
Свеннсен Сандер
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 6
  • 8 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 5
  • 0 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 607 Количество передач 383
  • 60 Владение мячом, % 40
30
Гуннарссон
Патрик
18
Бьёрсхоль
Сондре
4
Sondre
Klingen
Langaas
6
Стенснесс
Джанни
23
Урбанчич
Йошт
26
Simen
Kvia-Egeskog
8
Белл
Джо
14
Язбек
Патрик
20
Кристиансен
Петер
9
Сальвесен
Ларс-Йорген
29
Свеннсен
Сандер
1
Лэнсинг
Майкл
22
Haakon
Sjaatil
18
Ярл
Себастиан
3
Осбак
Кристоффер
15
Mikkel
Rakneberg
23
Брусет
Хейне
14
Исаксен
Йеспер
8
Ruben
Kristensen
Alte
7
Гейе
Папе
Хабиб
9
Hilmir
Mikaelsson
37
Сивертсен
Оскар
Викинг
4-3-3
ФК Кристиансунн
4-3-3

История личных встреч

Викинг
ФК Кристиансунн

10 матчей

100%
10 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
10%
10%
8 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

28.6%
50%
21.4%
4 победы 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

57.1%
21.4%
21.5%
8 побед 3 ничьи 3 победы

История матчей

ТМК
4:1
К
1:0
Э
2:1
Э
2:1
ТМК
4:1
Э
2:3
Э
3:2
Э
3:5
Э
1:2
Э
4:2
Э
2:0
Э
0:2
Э
2:1
К
2:2

Голы

Всего голов

15
16

Голов в среднем за матч

2.14
2.29

Среднее время на гол

42
39

Всего голов

17
7

Голов в среднем за матч

2.43
1

Среднее время на гол

37
90

Всего голов

32
23

Голов в среднем за матч

2.29
1.64

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

39
54

Бомбардиры внутри турнира

Викинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Трипич Златко 6 (3) 0.43
Сальвесен Ларс-Йорген 4 0.29
Свеннсен Сандер 3 0.21
Кристиансен Петер 2 0.14
Танген Харальд 2 0.14
Эукленн Сондре 2 0.14
Simen Kvia-Egeskog 2 0.14
Д'Агостино Николас 1 0.07
Бьёрсхоль Сондре 1 0.07
Белл Джо 0 0
Веватне Вильяр 0 0
Урбанчич Йошт 0 0
Хауген Херман 0 0
Гуннарссон Патрик 0 0
ФК Кристиансунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сивертсен Оскар 4 (4) 0.27
Гейе Папе Хабиб 4 0.27
Ruben Kristensen Alte 3 0.2
Брусет Хейне 2 0.13
Исаксен Йеспер 2 0.13
Hilmir Mikaelsson 2 (1) 0.13
Ульвестад Дан Петер 1 0.07
Ярл Себастиан 1 0.07
Виллюмссон Бриньольфур Дарри 1 0.07
Mikkel Rakneberg 0 0

Карточки

Викинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Д'Агостино Николас 4 0
Трипич Златко 2 0
Сальвесен Ларс-Йорген 2 0
Белл Джо 2 0
Эукленн Сондре 2 0
Язбек Патрик 2 0
Урбанчич Йошт 2 0
Bjarte L. Aarsheim 1 0
Morten Jensen II 1 0
Стенснесс Джанни 1 0
Хауген Херман 1 0
Гуннарссон Патрик 1 0
Sondre Klingen Langaas 1 0
Диоп Джибрил 1 0
ФК Кристиансунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гейе Папе Хабиб 3 0
Ярл Себастиан 3 0
Ruben Kristensen Alte 3 0
Исаксен Йеспер 2 0
Виллюмссон Бриньольфур Дарри 2 0
Hilmir Mikaelsson 2 0
Mikkel Rakneberg 2 0
Marius Olsen 2 0
Амунд Скири 1 0
Ульвестад Дан Петер 1 0
Осбак Кристоффер 1 0
Сивертсен Оскар 1 0
Виллиамсен Макс 1 0
Брусет Хейне 1 0

Результаты матчей

Викинг
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
ФК Кристиансунн
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

3
5
Викинг
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
ФК Кристиансунн
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (2)
75% (6)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

9
10
Викинг
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
ФК Кристиансунн
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
40% (6)
53% (8)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

5
6

Упущенные победы

12
15

Голы по времени матча

Забито

14
8
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 4
7 Не забивали 10
0
0%
1
13%
1-15
3
21%
1
13%
16-30
2
14%
3
38%
31-45
2
14%
1
13%
46-60
4
29%
2
25%
61-75
3
21%
0
0%
76-90

Пропущено

10
14
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
3
30%
0
0%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
2
20%
1
7%
31-45
2
20%
5
36%
46-60
1
10%
3
21%
61-75
2
20%
4
29%
76-90

Забито

9
12
2 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 8
1
11%
2
17%
1-15
1
11%
1
8%
16-30
0
0%
4
33%
31-45
2
22%
1
8%
46-60
1
11%
2
17%
61-75
4
44%
2
17%
76-90

Пропущено

9
11
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
1
11%
2
18%
1-15
3
33%
1
9%
16-30
1
11%
2
18%
31-45
1
11%
1
9%
46-60
1
11%
1
9%
61-75
2
22%
4
36%
76-90

Забито

23
20
7 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 8
3 Не забивали 3
1
4%
3
15%
1-15
4
17%
2
10%
16-30
2
9%
7
35%
31-45
4
17%
2
10%
46-60
5
22%
4
20%
61-75
7
30%
2
10%
76-90

Пропущено

19
25
10 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 14
4
21%
2
8%
1-15
3
16%
2
8%
16-30
3
16%
3
12%
31-45
3
16%
6
24%
46-60
2
11%
4
16%
61-75
4
21%
8
32%
76-90

Результаты последних матчей

Викинг
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
КФУМ Осло - Викинг 1:2 Викинг - Русенборг 4:2 АИК - Викинг 1:2 Мольде - Викинг 2:2
Викинг - Хам-Кам 3:0 Саннефьёрд - Викинг 0:3 Викинг - Лиллестрём 1:4 Стрёмсгодсет - Викинг 0:1 Левангер - Викинг 4:2 Викинг - Тромсё 2:1 Тромсдален - Викинг 0:4 Одд - Викинг 3:3 Торвастад - Викинг 3:4 Викинг - Фредрикстад 1:1 Викинг - Бранн 1:1 Вархауг - Викинг 0:5 Будё / Глимт - Викинг 1:0 Викинг - Сарпсборг-08 1:0 Викинг - Русенборг 5:0 Викинг - Хёугесунн 2:0
ФК Кристиансунн
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
ФК Кристиансунн - Фредрикстад 3:1 Одд - ФК Кристиансунн 1:1 Бранн - ФК Кристиансунн 5:0 ФК Кристиансунн - Сарпсборг-08 3:1
Бранн - ФК Кристиансунн 2:1 Русенборг - ФК Кристиансунн 2:1 ФК Кристиансунн - Бранн 2:2 Хёугесунн - ФК Кристиансунн 1:0 ФК Кристиансунн - Будё / Глимт 2:4 ФК Кристиансунн - Хам-Кам 1:1 Стрёмсгодсет - ФК Кристиансунн 4:0 Стрёмсгодсет - ФК Кристиансунн 2:2 Трефф - ФК Кристиансунн 1:2 ФК Кристиансунн - Тромсё 1:0 Мольде - ФК Кристиансунн 2:0 Браттвог - ФК Кристиансунн 1:2 ФК Кристиансунн - КФУМ Осло 1:1 Лиллестрём - ФК Кристиансунн 2:3 ФК Кристиансунн - Олесунн 1:1 ФК Кристиансунн - Левангер 1:1

Результаты матчей

Викинг
ФК Кристиансунн

Точный счет

1:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
1:1
2 раза 29%
3:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
2:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
6 раз 40%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%

Тоталы голов в матче

Викинг
ФК Кристиансунн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
1.5
Больше Меньше
4
3
2
6
2.5
2
5
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
3
4
2
1.5
2
6
2
4
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
12
3
8
6
1.5
6
9
4
10
2.5
3
12
1
13
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё / Глимт
 15 10 3 2 33 - 12 33
2.
Бранн
 1:1 16 8 5 3 24 - 19 29
3.
Викинг
 14 8 4 2 26 - 16 28
4.
Мольде
 15 8 4 3 30 - 16 28
5.
Фредрикстад
 14 6 5 3 21 - 14 23
6.
Лиллестрём
 14 6 1 7 18 - 24 19
7.
Стрёмсгодсет
 14 5 4 5 16 - 19 19
8.
Русенборг
 14 5 2 7 20 - 27 17
9.
Хам-Кам
 15 4 5 6 18 - 17 17
10.
ФК Кристиансунн
 15 4 5 6 21 - 24 17
11.
Сарпсборг-08
 14 5 1 8 21 - 29 16
12.
КФУМ Осло
 13 3 6 4 17 - 19 15
13.
Хёугесунн
 1:1 13 4 2 7 12 - 18 14
14.
Тромсё
 14 4 2 8 16 - 22 14
15.
Одд
 15 3 5 7 15 - 27 14
16.
Саннефьёрд
 15 3 4 8 20 - 25 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Викинг
 8 5 2 1 15 - 9 17
2.
Бранн
 1:1 9 5 2 2 12 - 8 17
3.
Будё / Глимт
 7 4 3 0 15 - 5 15
4.
Мольде
 8 4 2 2 18 - 11 14
5.
Русенборг
 7 4 1 2 10 - 9 13
6.
ФК Кристиансунн
 7 3 3 1 13 - 10 12
7.
Стрёмсгодсет
 6 2 3 1 7 - 5 9
8.
Фредрикстад
 6 2 3 1 7 - 5 9
9.
Саннефьёрд
 7 3 0 4 11 - 11 9
10.
Тромсё
 8 3 0 5 13 - 14 9
11.
Лиллестрём
 7 2 1 4 8 - 16 7
12.
Хёугесунн
 1:1 7 2 0 5 5 - 10 6
13.
Сарпсборг-08
 7 2 0 5 8 - 16 6
14.
Одд
 8 1 3 4 10 - 17 6
15.
Хам-Кам
 6 1 2 3 4 - 6 5
16.
КФУМ Осло
 7 0 4 3 7 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё / Глимт
 8 6 0 2 18 - 7 18
2.
Мольде
 7 4 2 1 12 - 5 14
3.
Фредрикстад
 8 4 2 2 14 - 9 14
4.
Лиллестрём
 7 4 0 3 10 - 8 12
5.
Бранн
 1:1 7 3 3 1 12 - 11 12
6.
Хам-Кам
 9 3 3 3 14 - 11 12
7.
КФУМ Осло
 6 3 2 1 10 - 6 11
8.
Викинг
 6 3 2 1 11 - 7 11
9.
Сарпсборг-08
 7 3 1 3 13 - 13 10
10.
Стрёмсгодсет
 8 3 1 4 9 - 14 10
11.
Хёугесунн
 1:1 6 2 2 2 7 - 8 8
12.
Одд
 7 2 2 3 5 - 10 8
13.
Тромсё
 6 1 2 3 3 - 8 5
14.
ФК Кристиансунн
 8 1 2 5 8 - 14 5
15.
Русенборг
 7 1 1 5 10 - 18 4
16.
Саннефьёрд
 8 0 4 4 9 - 14 4
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мольде Эриксен Кристиан I 8 (2)
Будё / Глимт Грёнбек Альберт 8 (2)
Мольде Эйкрем Магнус 7 (2)
Фредрикстад Бьёрло Мортен 7 (1)
Русенборг Сэтер Оле Кристиан 7
Весь список

Топ нарушителей
Одд Хуссейн Эцаз 6
Саннефьёрд Кристиансен Стиан 1 4
Бранн Нильсен Сиверт 1 3
Тромсё Енссен Андерс 1 3
Одд Миеттинен Тони 1 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Где смотреть матч Викинг 2:0 ФК Кристиансунн онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный