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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 14. Стадион: . Зрители: 9115 Главный судья: Хагенес Кристоффер
Фредрикстад
0:0
Конец матча
Мольде
0'
49' Желтая карточка
Траоре Маи
81' Желтая карточка
Эриксен Кристиан
84' Желтая карточка
Хауган Эйрик
90'+7

Ход матча

46'
 
Alwande Roaldsoey
Дели Матс Мёллер
49'
Траоре Маи
 
66'
 
Лунд Йенсен Вальдемар
Хагельскьер Андерс
66'
 
Стеневик Халлдор
Хестад Эйрик
79'
Ludvig Begby
Траоре Маи
 
79'
 
Оланаре Аарон
Эйкрем Магнус
81'
 
Эриксен Кристиан
84'
 
Хауган Эйрик
85'
Хельсруд-Юхансен Хенрик
Скарет Браге
 
85'
Philip Sandvik Aukland
Sondre Soerloekk
 
88'
 
Хёуген Кристоффер
Ловик Матиас
90'
Ольсен Брандур
Ага Оскар
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 5
  • 6 Удары в створ 3
  • 9 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 272 Количество передач 564
  • 33 Владение мячом, % 67
30
Jonathan
Fischer
22
Воледзи
Максвелл
17
Квиле
Сигур
3
Скарет
Браге
5
Simen
Rafn
12
Меткалф
Патрик
19
Магнуссон
Юлиус
4
Stian
Stray
Molde
13
Sondre
Soerloekk
29
Ага
Оскар
11
Траоре
Маи
22
Albert
Posiadala
19
Хауган
Эйрик
3
Эйванн
Каспер
25
Хагельскьер
Андерс
21
Линнес
Мартин
5
Хестад
Эйрик
17
Дели
Матс
Мёллер
16
Брейвик
Эмиль
31
Ловик
Матиас
20
Эриксен
Кристиан
I
7
Эйкрем
Магнус
Фредрикстад
3-4-3
Мольде
3-5-2

История личных встреч

Фредрикстад
Мольде

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

133.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
3 победы 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

44.4%
55.6%
4 победы 0 ничьих 5 побед

История матчей

Э
0:2
Э
2:0
Э
0:1
КН
3:2
Э
2:1
Э
1:2
Э
2:0
Э
1:2
Э
2:1

Голы

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

1.2
0.75

Среднее время на гол

75
120

Всего голов

7
8

Голов в среднем за матч

1.75
1.6

Среднее время на гол

51
56

Всего голов

13
11

Голов в среднем за матч

1.44
1.22

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

62
73

Бомбардиры внутри турнира

Фредрикстад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бьёрло Мортен 7 (2) 0.5
Stian Stray Molde 3 0.21
Sondre Soerloekk 2 0.14
Хельсруд-Юхансен Хенрик 2 0.14
Кьяер Йеппе 2 0.14
Ага Оскар 2 (1) 0.14
Магнуссон Юлиус 1 0.07
Квиле Сигур 1 0.07
Ludvig Begby 0 0
Траоре Маи 0 0
Ольсен Брандур 0 0
Скарет Браге 0 0
Меткалф Патрик 0 0
Мольде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эриксен Кристиан I 8 0.53
Эйкрем Магнус 7 0.47
Хестад Эйрик 3 0.2
Ловик Матиас 3 0.2
Стеневик Халлдор 2 0.13
Гульбрандсен Фредрик 2 0.13
Хёуген Кристоффер 1 0.07
Оланаре Аарон 1 0.07
Хагельскьер Андерс 1 0.07
Коса Маркус Андреас 1 (1) 0.07
Линнес Мартин 0 0
Дели Матс Мёллер 0 0
Эйванн Каспер 0 0
Брейвик Эмиль 0 0
Амундсен Исак 0 0
Бакке Йохан 0 0
Sondre Granaas 0 0

Карточки

Фредрикстад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Philip Sandvik Aukland 4 0
Stian Stray Molde 2 1
Воледзи Максвелл 3 0
Квиле Сигур 3 0
Бьёрло Мортен 1 1
Mikkjal Thomassen 2 0
Траоре Маи 2 0
Ольсен Брандур 1 0
Ага Оскар 1 0
Магнуссон Юлиус 1 0
Меткалф Патрик 1 0
Jonathan Fischer 1 0
Мольде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эриксен Кристиан I 4 0
Амундсен Исак 4 0
Гульбрандсен Фредрик 3 0
Ловик Матиас 3 0
Хагельскьер Андерс 2 0
Линнес Мартин 1 0
Хёуген Кристоффер 1 0
Хестад Эйрик 1 0
Хауган Эйрик 1 0
Дели Матс Мёллер 1 0
Стеневик Халлдор 1 0
Коса Маркус Андреас 1 0
Брейвик Эмиль 1 0
Albert Posiadala 1 0
Лунд Йенсен Вальдемар 1 0

Результаты матчей

Фредрикстад
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Мольде
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

2
2
Фредрикстад
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Мольде
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

5
6

Упущенные победы

13
16
Фредрикстад
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Мольде
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
20% (3)
27% (4)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

6
7

Упущенные победы

15
18

Голы по времени матча

Забито

7
12
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
11 Не забивали 9
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
1
8%
16-30
1
14%
4
33%
31-45
1
14%
2
17%
46-60
1
14%
4
33%
61-75
1
14%
1
8%
76-90

Пропущено

5
5
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
40%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

15
19
8 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 7
7 Не забивали 7
4
27%
4
21%
1-15
0
0%
4
21%
16-30
4
27%
2
11%
31-45
1
7%
3
16%
46-60
1
7%
4
21%
61-75
5
33%
2
11%
76-90

Пропущено

8
10
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 5
1
13%
1
10%
1-15
1
13%
1
10%
16-30
3
38%
2
20%
31-45
2
25%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
13%
2
20%
76-90

Забито

22
31
12 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 11
4 Не забивали 1
6
27%
4
13%
1-15
1
5%
5
16%
16-30
5
23%
6
19%
31-45
2
9%
5
16%
46-60
2
9%
8
26%
61-75
6
27%
3
10%
76-90

Пропущено

13
15
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 8
3
23%
2
13%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
3
23%
3
20%
31-45
3
23%
2
13%
46-60
2
15%
3
20%
61-75
1
8%
4
27%
76-90

Результаты последних матчей

Фредрикстад
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
ФК Кристиансунн - Фредрикстад 3:1 Эльфсборг - Фредрикстад 0:0 Саннефьёрд - Фредрикстад 4:2 Русенборг - Фредрикстад 1:1
Тромсё - Фредрикстад 3:0 Фредрикстад - Тромсё 0:0 Лиллестрём - Фредрикстад 0:3 Фредрикстад - Стрёмсгодсет 4:1 КФУМ Осло - Фредрикстад 1:4 Рёуфосс - Фредрикстад 2:3 Одд - Фредрикстад 0:2 Фредрикстад - Русенборг 1:0 Фредрикстад - Саннефьёрд 1:0 Эик-Тенсберг - Фредрикстад 2:5 Викинг - Фредрикстад 1:1 Фредрикстад - Сарпсборг-08 2:2 Дробак-Фрон - Фредрикстад 0:10 Бранн - Фредрикстад 0:2 Фредрикстад - Будё / Глимт 0:2 Стрёмсгодсет - Фредрикстад 1:1
Мольде
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Мольде - Лиллестрём 3:0 Тромсё - Мольде 0:2 Мольде - Одд 2:0 Мольде - Викинг 2:2
Бранн - Мольде 1:3 Мольде - Сарпсборг-08 2:4 Одд - Мольде 0:4 Мольде - Русенборг 2:2 Мольде - Сарпсборг-08 4:2 Саннефьёрд - Мольде 3:1 Хёдд - Мольде 1:3 Мольде - Хёугесунн 2:1 Стриндхейм - Мольде 1:2 Будё / Глимт - Мольде 1:1 Мольде - Одд 1:2 Мольде - ФК Кристиансунн 2:0 Эйде Омень - Мольде 0:5 Хам-Кам - Мольде 0:1 Мольде - Стрёмсгодсет 4:0 Будё / Глимт - Мольде 3:5

Результаты матчей

Фредрикстад
Мольде

Точный счет

0:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
2:2
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
5 раз 63%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

0:2
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

0:2
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
4
2 раза 14%
3
1 раз 7%
2
6 раз 40%
1
4 раза 27%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
0
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Фредрикстад
Мольде

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5
7
1
1
5
2.5
2
6
1
5
3.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
6
1
4
4
1.5
3
4
2
6
2.5
2
5
1
7
3.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
14
1
6
8
1.5
10
5
3
11
2.5
4
11
2
12
3.5
2
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё / Глимт
 15 10 3 2 33 - 12 33
2.
Бранн
 1:1 16 8 5 3 24 - 19 29
3.
Викинг
 14 8 4 2 26 - 16 28
4.
Мольде
 15 8 4 3 30 - 16 28
5.
Фредрикстад
 14 6 5 3 21 - 14 23
6.
Лиллестрём
 14 6 1 7 18 - 24 19
7.
Стрёмсгодсет
 14 5 4 5 16 - 19 19
8.
Русенборг
 14 5 2 7 20 - 27 17
9.
Хам-Кам
 15 4 5 6 18 - 17 17
10.
ФК Кристиансунн
 15 4 5 6 21 - 24 17
11.
Сарпсборг-08
 14 5 1 8 21 - 29 16
12.
КФУМ Осло
 13 3 6 4 17 - 19 15
13.
Хёугесунн
 1:1 13 4 2 7 12 - 18 14
14.
Тромсё
 14 4 2 8 16 - 22 14
15.
Одд
 15 3 5 7 15 - 27 14
16.
Саннефьёрд
 15 3 4 8 20 - 25 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Викинг
 8 5 2 1 15 - 9 17
2.
Бранн
 1:1 9 5 2 2 12 - 8 17
3.
Будё / Глимт
 7 4 3 0 15 - 5 15
4.
Мольде
 8 4 2 2 18 - 11 14
5.
Русенборг
 7 4 1 2 10 - 9 13
6.
ФК Кристиансунн
 7 3 3 1 13 - 10 12
7.
Стрёмсгодсет
 6 2 3 1 7 - 5 9
8.
Фредрикстад
 6 2 3 1 7 - 5 9
9.
Саннефьёрд
 7 3 0 4 11 - 11 9
10.
Тромсё
 8 3 0 5 13 - 14 9
11.
Лиллестрём
 7 2 1 4 8 - 16 7
12.
Хёугесунн
 1:1 7 2 0 5 5 - 10 6
13.
Сарпсборг-08
 7 2 0 5 8 - 16 6
14.
Одд
 8 1 3 4 10 - 17 6
15.
Хам-Кам
 6 1 2 3 4 - 6 5
16.
КФУМ Осло
 7 0 4 3 7 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё / Глимт
 8 6 0 2 18 - 7 18
2.
Мольде
 7 4 2 1 12 - 5 14
3.
Фредрикстад
 8 4 2 2 14 - 9 14
4.
Лиллестрём
 7 4 0 3 10 - 8 12
5.
Бранн
 1:1 7 3 3 1 12 - 11 12
6.
Хам-Кам
 9 3 3 3 14 - 11 12
7.
КФУМ Осло
 6 3 2 1 10 - 6 11
8.
Викинг
 6 3 2 1 11 - 7 11
9.
Сарпсборг-08
 7 3 1 3 13 - 13 10
10.
Стрёмсгодсет
 8 3 1 4 9 - 14 10
11.
Хёугесунн
 1:1 6 2 2 2 7 - 8 8
12.
Одд
 7 2 2 3 5 - 10 8
13.
Тромсё
 6 1 2 3 3 - 8 5
14.
ФК Кристиансунн
 8 1 2 5 8 - 14 5
15.
Русенборг
 7 1 1 5 10 - 18 4
16.
Саннефьёрд
 8 0 4 4 9 - 14 4
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мольде Эриксен Кристиан I 8 (2)
Будё / Глимт Грёнбек Альберт 8 (2)
Мольде Эйкрем Магнус 7 (2)
Фредрикстад Бьёрло Мортен 7 (1)
Русенборг Сэтер Оле Кристиан 7
Весь список

Топ нарушителей
Одд Хуссейн Эцаз 6
Саннефьёрд Кристиансен Стиан 1 4
Бранн Нильсен Сиверт 1 3
Тромсё Енссен Андерс 1 3
Одд Миеттинен Тони 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    • 1'
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