Тур: 14. Стадион: Jotun Arena. Зрители: 4179 Главный судья: Mohammad Aslam
2:1
Конец матча
0'
1:0
28' ГолТветер Александер Рууд
2:0
60' ГолКристиансен Стиан
2:1
61' ГолБерг Патрик
74' Желтая карточкаКристиансен Стиан
76' Желтая карточкаКето Хуго
90'+8
Ход матча
28'
60'
61'
2:1
76'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
2 Удары по воротам 7
-
4 Удары в створ 6
-
2 Угловые 16
-
0 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 5
-
223 Количество передач 659
-
25 Владение мячом, % 75
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 МаудуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Амин СимонПолузащитник
-
-
22 Martin Gjone
-
-
-
-
Главный тренер: Andreas Tegstroem
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
26 Эвьен ХэконНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Кьетил ХаугВратарь
- Защитник
-
18 Мо БредеЗащитник
-
19 Фет СондреПолузащитник
-
23 Хёуге ЙенсНападающий
- Нападающий
-
99 Зугеля НиноНападающий
-
-
Главный тренер: Кьетил Кнутсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Саннефьёрд
Будё / Глимт
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
12.5%
100%
1 победа 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
87.5%
75%
7 побед 6 ничьих 0 побед
16 матчей
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед
Первый тайм
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 4 ничьи 7 побед
24 матча
20.8%
25%
54.2%
5 побед 6 ничьих 13 побед
Первый тайм
4.2%
62.5%
33.3%
1 победа 15 ничьих 8 побед
Второй тайм
29.2%
41.7%
29.1%
7 побед 10 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
10
Голов в среднем за матч
1.5
0.83
Среднее время на гол
60
108
Всего голов
25
17
Голов в среднем за матч
2.08
1.42
Среднее время на гол
43
63
Всего голов
43
27
Голов в среднем за матч
1.79
1.13
Тотал матчей
2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
20
Больше 83%
Меньше 17%
4
14
Больше 58%
Меньше 42%
10
6
Больше 25%
Меньше 75%
18
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
Среднее время на гол
50
80
Бомбардиры внутри турнира
Саннефьёрд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Марковик Эман
|4
|0.27
|Тветер Александер Рууд
|4 (1)
|0.27
|Кристиансен Стиан
|3
|0.2
|Амин Симон
|2
|0.13
|Оттоссон Филип
|1
|0.07
|Loris Mettler
|1
|0.07
|Danilo Al-Saed
|1
|0.07
|Рисан Сандер
|1
|0.07
|Fredrik Tobias Berglie
|1
|0.07
|Нильссон Александер II
|1
|0.07
|Sebastian Holm Mathisen
|1
|0.07
|Ченг Кристофер
|0
|0
Будё / Глимт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грёнбек Альберт
|8 (1)
|0.53
|Берг Патрик
|5
|0.33
|Хог Каспер Ваарст
|4
|0.27
|Зугеля Нино
|3
|0.2
|Хёуге Йенс
|3
|0.2
|Салтнес Ульрик
|3
|0.2
|Эвьен Хэкон
|2
|0.13
|Гундерсен Йостейн
|1
|0.07
|Миккельсен Эугуст
|1
|0.07
|Бьоркан Фредерик
|1
|0.07
|Фет Сондре
|1
|0.07
|Сёрли Сондре
|0
|0
|Сёренсен Адам
|0
|0
|Сьоволд Фредрик
|0
|0
Карточки
Саннефьёрд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кристиансен Стиан
|4
|1
|Амин Симон
|4
|0
|Jakob Masloe Dunsby
|3
|0
|Оттоссон Филип
|3
|0
|Эгели Ветле Валле
|3
|0
|Loris Mettler
|3
|0
|Марковик Эман
|2
|0
|Fredrik Tobias Berglie
|2
|0
|Нильссон Александер II
|2
|0
|Карсон-Педерсен Фредрик
|2
|0
|Ченг Кристофер
|2
|0
|Martin Gjone
|2
|0
|Кето Хуго
|1
|0
Будё / Глимт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Берг Патрик
|3
|0
|Гундерсен Йостейн
|3
|0
|Хёуге Йенс
|3
|0
|Эвьен Хэкон
|3
|0
|Бьоркан Фредерик
|3
|0
|Сёренсен Адам
|2
|0
|Хог Каспер Ваарст
|1
|0
|Грёнбек Альберт
|1
|0
Результаты матчей
Саннефьёрд
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Будё / Глимт
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
3
5
Упущенные победы
2
1
Саннефьёрд
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
13% (1)
88% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Будё / Глимт
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
7
15
Саннефьёрд
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Будё / Глимт
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
10
5
Упущенные победы
9
16
Голы по времени матча
Забито
11
17
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 5
10 Не забивали 8
1
9%
2
12%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
2
12%
31-45
2
18%
5
29%
29%
46-60
4
36%
4
24%
61-75
2
18%
4
24%
76-90
Пропущено
11
8
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
3
27%
0
0%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
2
18%
1
13%
31-45
4
36%
2
25%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Забито
9
15
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 6
9 Не забивали 8
0
0%
1
7%
1-15
1
11%
3
20%
16-30
2
22%
3
20%
31-45
2
22%
1
7%
46-60
2
22%
4
27%
61-75
2
22%
3
20%
76-90
Пропущено
14
5
4 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
2
14%
2
40%
31-45
1
7%
1
20%
46-60
5
36%
1
20%
61-75
4
29%
1
20%
76-90
Забито
20
32
6 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 21
5 Забивали первыми 11
4 Не забивали 1
1
5%
3
9%
1-15
2
10%
3
9%
16-30
3
15%
5
16%
31-45
4
20%
6
19%
46-60
6
30%
8
25%
61-75
4
20%
7
22%
76-90
Пропущено
25
13
9 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 4
15 Не пропускали 9
3
12%
0
0%
1-15
2
8%
3
23%
16-30
4
16%
3
23%
31-45
5
20%
3
23%
46-60
7
28%
1
8%
61-75
4
16%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Саннефьёрд
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 1:1 Саннефьёрд - Тромсё 1:2 Саннефьёрд - Хам-Кам 1:2 Саннефьёрд - Фредрикстад 4:2
КФУМ Осло - Саннефьёрд 3:3 Будё / Глимт - Саннефьёрд 1:1 Хёугесунн - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Викинг 0:3 Бранн - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 4:1 Саннефьёрд - Мольде 3:1 Фредрикстад - Саннефьёрд 1:0 Саннефьёрд - Лиллестрём 0:1 Одд - Саннефьёрд 2:2 Флеккерёй - Саннефьёрд 1:0 Русенборг - Саннефьёрд 2:0 Одд - Саннефьёрд 0:2 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 0:3 Фредрикстад - Саннефьёрд 2:0 Саннефьёрд - Ранхейм 2:2
Будё / Глимт
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Будё / Глимт - Бранн 5:1 Сарпсборг-08 - Будё / Глимт 1:2 Будё / Глимт - Стрёмсгодсет 2:1 Хёугесунн - Будё / Глимт 0:1
Будё / Глимт - Саннефьёрд 1:1 Будё / Глимт - КФУМ Осло 2:2 Хам-Кам - Будё / Глимт 1:0 Будё / Глимт - Тромсё 4:0 ФК Кристиансунн - Будё / Глимт 2:4 Будё / Глимт - Стрёмсгодсет 1:0 Будё / Глимт - Лиллестрём 2:4 Русенборг - Будё / Глимт 1:3 Юнкерен - Будё / Глимт 0:2 Будё / Глимт - Мольде 1:1 Лиллестрём - Будё / Глимт 0:5 Брённейсунд - Будё / Глимт 0:6 Будё / Глимт - Викинг 1:0 Фредрикстад - Будё / Глимт 0:2 Будё / Глимт - Мольде 3:5 Будё / Глимт - Кристал Пэлас 0:1
Результаты матчей
Саннефьёрд
Будё / Глимт
Точный счет
1:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
2:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
4 раза 57%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Точный счет
2:1
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
1
6 раз 40%
2
3 раза 20%
4
2 раза 13%
5
2 раза 13%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Саннефьёрд
Будё / Глимт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
34
34
25
25
16
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
71
26
53
17
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
141
510
87
312
510
114
411
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|10
|3
|2
|33 - 12
|33
|2.
|1:1
|16
|8
|5
|3
|24 - 19
|29
|3.
|14
|8
|4
|2
|26 - 16
|28
|4.
|15
|8
|4
|3
|30 - 16
|28
|5.
|14
|6
|5
|3
|21 - 14
|23
|6.
|14
|6
|1
|7
|18 - 24
|19
|7.
|14
|5
|4
|5
|16 - 19
|19
|8.
|14
|5
|2
|7
|20 - 27
|17
|9.
|15
|4
|5
|6
|18 - 17
|17
|10.
|15
|4
|5
|6
|21 - 24
|17
|11.
|14
|5
|1
|8
|21 - 29
|16
|12.
|13
|3
|6
|4
|17 - 19
|15
|13.
|1:1
|13
|4
|2
|7
|12 - 18
|14
|14.
|14
|4
|2
|8
|16 - 22
|14
|15.
|15
|3
|5
|7
|15 - 27
|14
|16.
|15
|3
|4
|8
|20 - 25
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|2
|1
|15 - 9
|17
|2.
|1:1
|9
|5
|2
|2
|12 - 8
|17
|3.
|7
|4
|3
|0
|15 - 5
|15
|4.
|8
|4
|2
|2
|18 - 11
|14
|5.
|7
|4
|1
|2
|10 - 9
|13
|6.
|7
|3
|3
|1
|13 - 10
|12
|7.
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|8.
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|9.
|7
|3
|0
|4
|11 - 11
|9
|10.
|8
|3
|0
|5
|13 - 14
|9
|11.
|7
|2
|1
|4
|8 - 16
|7
|12.
|1:1
|7
|2
|0
|5
|5 - 10
|6
|13.
|7
|2
|0
|5
|8 - 16
|6
|14.
|8
|1
|3
|4
|10 - 17
|6
|15.
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|16.
|7
|0
|4
|3
|7 - 13
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|0
|2
|18 - 7
|18
|2.
|7
|4
|2
|1
|12 - 5
|14
|3.
|8
|4
|2
|2
|14 - 9
|14
|4.
|7
|4
|0
|3
|10 - 8
|12
|5.
|1:1
|7
|3
|3
|1
|12 - 11
|12
|6.
|9
|3
|3
|3
|14 - 11
|12
|7.
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|8.
|6
|3
|2
|1
|11 - 7
|11
|9.
|7
|3
|1
|3
|13 - 13
|10
|10.
|8
|3
|1
|4
|9 - 14
|10
|11.
|1:1
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|12.
|7
|2
|2
|3
|5 - 10
|8
|13.
|6
|1
|2
|3
|3 - 8
|5
|14.
|8
|1
|2
|5
|8 - 14
|5
|15.
|7
|1
|1
|5
|10 - 18
|4
|16.
|8
|0
|4
|4
|9 - 14
|4
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|8 (2)
|Будё / Глимт
|Грёнбек Альберт
|8 (2)
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|7 (2)
|Фредрикстад
|Бьёрло Мортен
|7 (1)
|Русенборг
|Сэтер Оле Кристиан
|7
|Одд
|Хуссейн Эцаз
|6
|Саннефьёрд
|Кристиансен Стиан
|1 4
|Бранн
|Нильсен Сиверт
|1 3
|Тромсё
|Енссен Андерс
|1 3
|Одд
|Миеттинен Тони
|1 3