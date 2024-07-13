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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 14. Стадион: . Зрители: 4179 Главный судья: Mohammad Aslam
Саннефьёрд
2:1
Конец матча
Будё / Глимт
0'
1:0
28' Гол
Тветер Александер Рууд
2:0
60' Гол
Кристиансен Стиан
2:1
61' Гол
Берг Патрик
74' Желтая карточка
Кристиансен Стиан
76' Желтая карточка
Кето Хуго
90'+8

Ход матча

28'
Тветер Александер Рууд
(Марковик Эман)
1:0
46'
 
Зугеля Нино
Вембангомо Брис
46'
 
Бьоркан Фредерик
Сёренсен Адам
46'
 
Хёуге Йенс
Миккельсен Эугуст
51'
 
Капскармо Оскар
Зугеля Нино
60'
Кристиансен Стиан
(Оттоссон Филип)
2:0
61'
2:1
Берг Патрик
(Эвьен Хэкон)
73'
Амин Симон
Рисан Сандер
 
74'
Кристиансен Стиан
 
76'
Кето Хуго
 
82'
Мельхиор Маркус
Loris Mettler
 
87'
 
Фет Сондре
Гундерсен Йостейн

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 7
  • 4 Удары в створ 6
  • 2 Угловые 16
  • 0 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 5
  • 223 Количество передач 659
  • 25 Владение мячом, % 75
1
Кето
Хуго
3
Эгели
Ветле
Валле
2
Fredrik
Tobias
Berglie
47
Кристиансен
Стиан
17
Ченг
Кристофер
6
Рисан
Сандер
18
Оттоссон
Филип
10
Loris
Mettler
27
Jakob
Masloe
Dunsby
9
Тветер
Александер
Рууд
7
Марковик
Эман
12
Хайкин
Никита
5
Вембангомо
Брис
6
Гундерсен
Йостейн
4
Бьортуфт
Один
Лурас
30
Сёренсен
Адам
14
Салтнес
Ульрик
7
Берг
Патрик
8
Грёнбек
Альберт
20
Сьоволд
Фредрик
26
Эвьен
Хэкон
94
Миккельсен
Эугуст
Саннефьёрд
4-3-3
Будё / Глимт
4-3-3

История личных встреч

Саннефьёрд
Будё / Глимт

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

12.5%
100%
1 победа 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

87.5%
75%
7 побед 6 ничьих 0 побед

16 матчей

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед

Первый тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 7 побед

24 матча

20.8%
25%
54.2%
5 побед 6 ничьих 13 побед

Первый тайм

4.2%
62.5%
33.3%
1 победа 15 ничьих 8 побед

Второй тайм

29.2%
41.7%
29.1%
7 побед 10 ничьих 7 побед

История матчей

Э
1:1
Э
4:3
Э
2:5
Э
4:1
Э
1:2
Э
1:0
Э
1:0
Э
2:1
Э
1:2
Э
1:1
Э
1:1
ТМК
2:1
Э
2:1
Э
3:1
Э
3:1
ПД
2:0
ПД
2:1
ПД
2:1
ПД
4:0
ТМС
0:0
А
1:2
А
1:1
Э
1:0
Э
1:1

Голы

Всего голов

18
10

Голов в среднем за матч

1.5
0.83

Среднее время на гол

60
108

Всего голов

25
17

Голов в среднем за матч

2.08
1.42

Среднее время на гол

43
63

Всего голов

43
27

Голов в среднем за матч

1.79
1.13

Тотал матчей

2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
20
Больше 83%
Меньше 17%
4
14
Больше 58%
Меньше 42%
10
6
Больше 25%
Меньше 75%
18
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
22

Среднее время на гол

50
80

Бомбардиры внутри турнира

Саннефьёрд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марковик Эман 4 0.27
Тветер Александер Рууд 4 (1) 0.27
Кристиансен Стиан 3 0.2
Амин Симон 2 0.13
Оттоссон Филип 1 0.07
Loris Mettler 1 0.07
Danilo Al-Saed 1 0.07
Рисан Сандер 1 0.07
Fredrik Tobias Berglie 1 0.07
Нильссон Александер II 1 0.07
Sebastian Holm Mathisen 1 0.07
Ченг Кристофер 0 0
Будё / Глимт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грёнбек Альберт 8 (1) 0.53
Берг Патрик 5 0.33
Хог Каспер Ваарст 4 0.27
Зугеля Нино 3 0.2
Хёуге Йенс 3 0.2
Салтнес Ульрик 3 0.2
Эвьен Хэкон 2 0.13
Гундерсен Йостейн 1 0.07
Миккельсен Эугуст 1 0.07
Бьоркан Фредерик 1 0.07
Фет Сондре 1 0.07
Сёрли Сондре 0 0
Сёренсен Адам 0 0
Сьоволд Фредрик 0 0

Карточки

Саннефьёрд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кристиансен Стиан 4 1
Амин Симон 4 0
Jakob Masloe Dunsby 3 0
Оттоссон Филип 3 0
Эгели Ветле Валле 3 0
Loris Mettler 3 0
Марковик Эман 2 0
Fredrik Tobias Berglie 2 0
Нильссон Александер II 2 0
Карсон-Педерсен Фредрик 2 0
Ченг Кристофер 2 0
Martin Gjone 2 0
Кето Хуго 1 0
Будё / Глимт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Берг Патрик 3 0
Гундерсен Йостейн 3 0
Хёуге Йенс 3 0
Эвьен Хэкон 3 0
Бьоркан Фредерик 3 0
Сёренсен Адам 2 0
Хог Каспер Ваарст 1 0
Грёнбек Альберт 1 0

Результаты матчей

Саннефьёрд
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Будё / Глимт
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

3
5

Упущенные победы

2
1
Саннефьёрд
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
13% (1)
88% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Будё / Глимт
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

7
15
Саннефьёрд
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Будё / Глимт
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

10
5

Упущенные победы

9
16

Голы по времени матча

Забито

11
17
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 5
10 Не забивали 8
1
9%
2
12%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
2
12%
31-45
2
18%
5
29%
29%
46-60
4
36%
4
24%
61-75
2
18%
4
24%
76-90

Пропущено

11
8
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
3
27%
0
0%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
2
18%
1
13%
31-45
4
36%
2
25%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Забито

9
15
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 6
9 Не забивали 8
0
0%
1
7%
1-15
1
11%
3
20%
16-30
2
22%
3
20%
31-45
2
22%
1
7%
46-60
2
22%
4
27%
61-75
2
22%
3
20%
76-90

Пропущено

14
5
4 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
2
14%
2
40%
31-45
1
7%
1
20%
46-60
5
36%
1
20%
61-75
4
29%
1
20%
76-90

Забито

20
32
6 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 21
5 Забивали первыми 11
4 Не забивали 1
1
5%
3
9%
1-15
2
10%
3
9%
16-30
3
15%
5
16%
31-45
4
20%
6
19%
46-60
6
30%
8
25%
61-75
4
20%
7
22%
76-90

Пропущено

25
13
9 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 4
15 Не пропускали 9
3
12%
0
0%
1-15
2
8%
3
23%
16-30
4
16%
3
23%
31-45
5
20%
3
23%
46-60
7
28%
1
8%
61-75
4
16%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Саннефьёрд
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 1:1 Саннефьёрд - Тромсё 1:2 Саннефьёрд - Хам-Кам 1:2 Саннефьёрд - Фредрикстад 4:2
КФУМ Осло - Саннефьёрд 3:3 Будё / Глимт - Саннефьёрд 1:1 Хёугесунн - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Викинг 0:3 Бранн - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 4:1 Саннефьёрд - Мольде 3:1 Фредрикстад - Саннефьёрд 1:0 Саннефьёрд - Лиллестрём 0:1 Одд - Саннефьёрд 2:2 Флеккерёй - Саннефьёрд 1:0 Русенборг - Саннефьёрд 2:0 Одд - Саннефьёрд 0:2 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 0:3 Фредрикстад - Саннефьёрд 2:0 Саннефьёрд - Ранхейм 2:2
Будё / Глимт
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Будё / Глимт - Бранн 5:1 Сарпсборг-08 - Будё / Глимт 1:2 Будё / Глимт - Стрёмсгодсет 2:1 Хёугесунн - Будё / Глимт 0:1
Будё / Глимт - Саннефьёрд 1:1 Будё / Глимт - КФУМ Осло 2:2 Хам-Кам - Будё / Глимт 1:0 Будё / Глимт - Тромсё 4:0 ФК Кристиансунн - Будё / Глимт 2:4 Будё / Глимт - Стрёмсгодсет 1:0 Будё / Глимт - Лиллестрём 2:4 Русенборг - Будё / Глимт 1:3 Юнкерен - Будё / Глимт 0:2 Будё / Глимт - Мольде 1:1 Лиллестрём - Будё / Глимт 0:5 Брённейсунд - Будё / Глимт 0:6 Будё / Глимт - Викинг 1:0 Фредрикстад - Будё / Глимт 0:2 Будё / Глимт - Мольде 3:5 Будё / Глимт - Кристал Пэлас 0:1

Результаты матчей

Саннефьёрд
Будё / Глимт

Точный счет

1:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
2:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
4 раза 57%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Точный счет

2:1
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
1
6 раз 40%
2
3 раза 20%
4
2 раза 13%
5
2 раза 13%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Саннефьёрд
Будё / Глимт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
3
4
1.5
3
4
2
5
2.5
2
5
1
6
3.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
7
1
2
6
1.5
5
3
1
7
2.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
14
1
5
10
1.5
8
7
3
12
2.5
5
10
1
14
3.5
4
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё / Глимт
 15 10 3 2 33 - 12 33
2.
Бранн
 1:1 16 8 5 3 24 - 19 29
3.
Викинг
 14 8 4 2 26 - 16 28
4.
Мольде
 15 8 4 3 30 - 16 28
5.
Фредрикстад
 14 6 5 3 21 - 14 23
6.
Лиллестрём
 14 6 1 7 18 - 24 19
7.
Стрёмсгодсет
 14 5 4 5 16 - 19 19
8.
Русенборг
 14 5 2 7 20 - 27 17
9.
Хам-Кам
 15 4 5 6 18 - 17 17
10.
ФК Кристиансунн
 15 4 5 6 21 - 24 17
11.
Сарпсборг-08
 14 5 1 8 21 - 29 16
12.
КФУМ Осло
 13 3 6 4 17 - 19 15
13.
Хёугесунн
 1:1 13 4 2 7 12 - 18 14
14.
Тромсё
 14 4 2 8 16 - 22 14
15.
Одд
 15 3 5 7 15 - 27 14
16.
Саннефьёрд
 15 3 4 8 20 - 25 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Викинг
 8 5 2 1 15 - 9 17
2.
Бранн
 1:1 9 5 2 2 12 - 8 17
3.
Будё / Глимт
 7 4 3 0 15 - 5 15
4.
Мольде
 8 4 2 2 18 - 11 14
5.
Русенборг
 7 4 1 2 10 - 9 13
6.
ФК Кристиансунн
 7 3 3 1 13 - 10 12
7.
Стрёмсгодсет
 6 2 3 1 7 - 5 9
8.
Фредрикстад
 6 2 3 1 7 - 5 9
9.
Саннефьёрд
 7 3 0 4 11 - 11 9
10.
Тромсё
 8 3 0 5 13 - 14 9
11.
Лиллестрём
 7 2 1 4 8 - 16 7
12.
Хёугесунн
 1:1 7 2 0 5 5 - 10 6
13.
Сарпсборг-08
 7 2 0 5 8 - 16 6
14.
Одд
 8 1 3 4 10 - 17 6
15.
Хам-Кам
 6 1 2 3 4 - 6 5
16.
КФУМ Осло
 7 0 4 3 7 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё / Глимт
 8 6 0 2 18 - 7 18
2.
Мольде
 7 4 2 1 12 - 5 14
3.
Фредрикстад
 8 4 2 2 14 - 9 14
4.
Лиллестрём
 7 4 0 3 10 - 8 12
5.
Бранн
 1:1 7 3 3 1 12 - 11 12
6.
Хам-Кам
 9 3 3 3 14 - 11 12
7.
КФУМ Осло
 6 3 2 1 10 - 6 11
8.
Викинг
 6 3 2 1 11 - 7 11
9.
Сарпсборг-08
 7 3 1 3 13 - 13 10
10.
Стрёмсгодсет
 8 3 1 4 9 - 14 10
11.
Хёугесунн
 1:1 6 2 2 2 7 - 8 8
12.
Одд
 7 2 2 3 5 - 10 8
13.
Тромсё
 6 1 2 3 3 - 8 5
14.
ФК Кристиансунн
 8 1 2 5 8 - 14 5
15.
Русенборг
 7 1 1 5 10 - 18 4
16.
Саннефьёрд
 8 0 4 4 9 - 14 4
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мольде Эриксен Кристиан I 8 (2)
Будё / Глимт Грёнбек Альберт 8 (2)
Мольде Эйкрем Магнус 7 (2)
Фредрикстад Бьёрло Мортен 7 (1)
Русенборг Сэтер Оле Кристиан 7
Весь список

Топ нарушителей
Одд Хуссейн Эцаз 6
Саннефьёрд Кристиансен Стиан 1 4
Бранн Нильсен Сиверт 1 3
Тромсё Енссен Андерс 1 3
Одд Миеттинен Тони 1 3
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 28'
      Марковик Эман сделал результативную передачу.
    • 28'
      Г О О О О Л - Тветер Александер Рууд забивает с левой ноги!
    • 1'
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Саннефьёрд 2:1 Будё / Глимт онлайн

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