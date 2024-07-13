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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Marius Hansen Groetta
Бранн
1:1
Второй тайм: 87'
Хёугесунн
0'
6' Желтая карточка
Sorry Diarra
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Anders Baertelsen
68' Желтая карточка
Кастро Никлас
71' Желтая карточка
Сельвик Эгиль
1:0
72' Гол
Варминг Магнус
1:1
84' Гол в свои ворота
Сери Яфет

Ход матча

6'
 
Sorry Diarra
53'
 
Anders Baertelsen
58'
Матисен Ульрик
Картум Сандер Эрик
 
58'
Финне Бор
Селанн-Хеггебе Эуне
 
61'
 
Людвикссон Антон
Troy Nyhammer
68'
Кастро Никлас
 
69'
Варминг Магнус
Педерсен Торе
 
71'
 
Сельвик Эгиль
72'
Варминг Магнус
(Хорн Майер)
1:0
74'
 
Sander Innvaer
Лейте Бруно
82'
 
Ismael Seone
Mathias Sauer
84'
1:1
Сери Яфет

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 3
  • 8 Удары в створ 3
  • 9 Угловые 3
  • 2 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 63 Владение мячом, % 37
Лучшие коэффициенты
Бранн
Ничья
Хёугесунн
1.82
8.90
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9.93
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Все Коэффициенты
1
Дингеланд
Матиас
13
Кроне
Свенн
3
Кнудсен
Фредрик
6
Сери
Яфет
21
Кристиансен
Рубен
8
Хорн
Майер
23
Педерсен
Торе
10
Корнвиг
Эмиль
18
Картум
Сандер
Эрик
9
Кастро
Никлас
20
Селанн-Хеггебе
Эуне
1
Сельвик
Эгиль
25
Mikkel
Hope
4
Anders
Baertelsen
6
Фредриксен
Ульрик
3
Oscar
Krusnell
7
Mathias
Sauer
8
Конрадсен
Мортен
24
Troy
Nyhammer
16
Лейте
Бруно
11
Тунекти
Себастьян
29
Sorry
Diarra
Бранн
4-2-3-1
Хёугесунн
4-5-1

История личных встреч

Бранн
Хёугесунн

18 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
10 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

38.9%
44.4%
16.7%
7 побед 8 ничьих 0 побед

15 матчей

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

60%
40%
0 побед 9 ничьих 9 побед

33 матча

42.4%
24.2%
33.4%
14 побед 8 ничьих 11 побед

Первый тайм

30.3%
48.5%
21.2%
10 побед 16 ничьих 7 побед

Второй тайм

21.2%
51.5%
27.3%
7 побед 17 ничьих 9 побед

История матчей

Э
0:2
Э
3:0
К
3:1
ТМК
0:2
Э
1:3
Э
1:0
Э
1:2
Э
1:2
ТМС
3:0
Э
0:0
Э
1:1
ТМК
3:0
Э
1:3
ТМК
3:1
Э
1:1
Э
2:3
ТМК
3:2
Э
3:1
ТМК
1:1
Э
3:2
Э
1:0
ТМК
1:1
Э
2:3
Э
1:3
Э
0:1
Э
2:1
Э
3:2
Э
2:1
ТМС
2:1
Э
1:0
Э
3:3
Э
1:1
Э
0:0

Голы

Всего голов

25
27

Голов в среднем за матч

1.56
1.59

Среднее время на гол

57
56

Всего голов

28
17

Голов в среднем за матч

1.65
1.06

Среднее время на гол

54
84

Всего голов

53
44

Голов в среднем за матч

1.61
1.33

Тотал матчей

2.5
31
Больше 94%
Меньше 6%
2
27
Больше 82%
Меньше 18%
6
20
Больше 61%
Меньше 39%
13
12
Больше 36%
Меньше 64%
21
6
Больше 18%
Меньше 82%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
32

Среднее время на гол

56
67

Бомбардиры внутри турнира

Бранн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Солтведт Йоахим 5 (3) 0.31
Селанн-Хеггебе Эуне 5 0.31
Финне Бор 3 0.19
Бломберг Оле-Дидрик 3 0.19
Нильсен Сиверт 2 0.13
Корнвиг Эмиль 2 (1) 0.13
Кастро Никлас 1 0.06
Хорн Майер 1 0.06
Варминг Магнус 1 0.06
Кнудсен Фредрик 1 0.06
Кристиансен Рубен 0 0
Кроне Свенн 0 0
Картум Сандер Эрик 0 0
Матисен Ульрик 0 0
Хёугесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sorry Diarra 3 0.23
Лейте Бруно 2 0.15
Эскесен Юлиус 1 (1) 0.08
Конрадсен Мортен 1 0.08
Тунекти Себастьян 1 0.08
Mathias Sauer 1 0.08
Claus Niyukuri 1 0.08
Ismael Seone 1 0.08
Oscar Krusnell 0 0
Mikkel Hope 0 0

Карточки

Бранн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нильсен Сиверт 3 1
Кроне Свенн 3 0
Корнвиг Эмиль 3 0
Сери Яфет 3 0
Кристиансен Рубен 2 0
Кастро Никлас 2 0
Финне Бор 0 1
Eirik Horneland 1 0
Хорн Майер 1 0
Картум Сандер Эрик 1 0
Варминг Магнус 1 0
Селанн-Хеггебе Эуне 1 0
Бломберг Оле-Дидрик 1 0
Хёугесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лейте Бруно 4 0
Sorry Diarra 4 0
Лисет Сёндре 2 1
Troy Nyhammer 2 1
Claus Niyukuri 3 0
Сельвик Эгиль 2 0
Тунекти Себастьян 2 0
Людвикссон Антон 2 0
Mikkel Hope 2 0
Sancheev Manoharan 2 0
Эскесен Юлиус 1 0
Oscar Krusnell 1 0
Anders Baertelsen 1 0
Ismael Seone 1 0

Результаты матчей

Бранн
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Хёугесунн
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

1
4
Бранн
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Хёугесунн
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
9

Упущенные победы

11
3
Бранн
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Хёугесунн
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

7
10

Упущенные победы

12
7

Голы по времени матча

Забито

11
7
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 3
9 Не забивали 7
1
9%
1
14%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
2
29%
31-45
2
18%
1
14%
46-60
2
18%
2
29%
61-75
3
27%
1
14%
76-90

Пропущено

7
6
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
3
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
2
33%
46-60
4
57%
1
17%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

12
5
4 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
17%
2
40%
46-60
3
25%
2
40%
61-75
3
25%
1
20%
76-90

Пропущено

11
10
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
1
9%
2
20%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
3
30%
31-45
3
27%
1
10%
46-60
2
18%
1
10%
61-75
2
18%
3
30%
76-90

Забито

23
12
8 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 5
3 Не забивали 3
3
13%
1
8%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
2
9%
2
17%
31-45
4
17%
3
25%
46-60
5
22%
4
33%
61-75
6
26%
2
17%
76-90

Пропущено

18
16
5 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
1
6%
5
31%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
2
11%
3
19%
31-45
4
22%
3
19%
46-60
6
33%
2
13%
61-75
3
17%
3
19%
76-90

Результаты последних матчей

Бранн
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Будё / Глимт - Бранн 5:1 Бранн - Стрёмсгодсет 0:0 Бранн - ФК Кристиансунн 5:0 Хам-Кам - Бранн 1:2
Бранн - ФК Кристиансунн 2:1 Бранн - Мольде 1:3 ФК Кристиансунн - Бранн 2:2 Бранн - Саннефьёрд 2:1 Лиллестрём - Бранн 0:2 Бранн - Русенборг 3:0 Левангер - Бранн 1:0 КФУМ Осло - Бранн 0:0 Аской - Бранн 2:5 Бранн - Одд 2:0 Бранн - Хам-Кам 1:0 Викинг - Бранн 1:1 Люнгбё - Бранн 1:7 Бранн - Фредрикстад 0:2 Тромсё - Бранн 2:4 Согндаль - Бранн 1:2
Хёугесунн
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Хёугесунн - Сарпсборг-08 1:2 Силькеборг - Хёугесунн 2:2 Виборг - Хёугесунн 0:1 Хёугесунн - Будё / Глимт 0:1
Хёугесунн - Саннефьёрд 2:1 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 2:0 Хёугесунн - ФК Кристиансунн 1:0 Хам-Кам - Хёугесунн 2:2 Хёугесунн - КФУМ Осло 0:1 Мольде - Хёугесунн 2:1 Хёугесунн - Русенборг 1:3 Тромсё - Хёугесунн 0:1 Торвастад - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Лиллестрём 0:2 Одд - Хёугесунн 1:2 Хёугесунн - Эгерсунд 0:1 Викинг - Хёугесунн 2:0 Хёугесунн - Осане 2:1 Хёугесунн - Хам-Кам 1:1 Хёугесунн - Брюне 3:1

Результаты матчей

Бранн
Хёугесунн

Точный счет

2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
0:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
0:1
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 40%
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
3 раза 25%

Тоталы голов в матче

Бранн
Хёугесунн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
4
3
4
4
1.5
1
6
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
1
4
3
1.5
2
3
1
6
2.5
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
8
4
8
7
1.5
3
9
2
13
2.5
1
14
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё / Глимт
 15 10 3 2 33 - 12 33
2.
Бранн
 1:1 16 8 5 3 24 - 19 29
3.
Викинг
 14 8 4 2 26 - 16 28
4.
Мольде
 15 8 4 3 30 - 16 28
5.
Фредрикстад
 14 6 5 3 21 - 14 23
6.
Лиллестрём
 14 6 1 7 18 - 24 19
7.
Стрёмсгодсет
 14 5 4 5 16 - 19 19
8.
Русенборг
 14 5 2 7 20 - 27 17
9.
Хам-Кам
 15 4 5 6 18 - 17 17
10.
ФК Кристиансунн
 15 4 5 6 21 - 24 17
11.
Сарпсборг-08
 14 5 1 8 21 - 29 16
12.
КФУМ Осло
 13 3 6 4 17 - 19 15
13.
Хёугесунн
 1:1 13 4 2 7 12 - 18 14
14.
Тромсё
 14 4 2 8 16 - 22 14
15.
Одд
 15 3 5 7 15 - 27 14
16.
Саннефьёрд
 15 3 4 8 20 - 25 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Викинг
 8 5 2 1 15 - 9 17
2.
Бранн
 1:1 9 5 2 2 12 - 8 17
3.
Будё / Глимт
 7 4 3 0 15 - 5 15
4.
Мольде
 8 4 2 2 18 - 11 14
5.
Русенборг
 7 4 1 2 10 - 9 13
6.
ФК Кристиансунн
 7 3 3 1 13 - 10 12
7.
Стрёмсгодсет
 6 2 3 1 7 - 5 9
8.
Фредрикстад
 6 2 3 1 7 - 5 9
9.
Саннефьёрд
 7 3 0 4 11 - 11 9
10.
Тромсё
 8 3 0 5 13 - 14 9
11.
Лиллестрём
 7 2 1 4 8 - 16 7
12.
Хёугесунн
 1:1 7 2 0 5 5 - 10 6
13.
Сарпсборг-08
 7 2 0 5 8 - 16 6
14.
Одд
 8 1 3 4 10 - 17 6
15.
Хам-Кам
 6 1 2 3 4 - 6 5
16.
КФУМ Осло
 7 0 4 3 7 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё / Глимт
 8 6 0 2 18 - 7 18
2.
Мольде
 7 4 2 1 12 - 5 14
3.
Фредрикстад
 8 4 2 2 14 - 9 14
4.
Лиллестрём
 7 4 0 3 10 - 8 12
5.
Бранн
 1:1 7 3 3 1 12 - 11 12
6.
Хам-Кам
 9 3 3 3 14 - 11 12
7.
КФУМ Осло
 6 3 2 1 10 - 6 11
8.
Викинг
 6 3 2 1 11 - 7 11
9.
Сарпсборг-08
 7 3 1 3 13 - 13 10
10.
Стрёмсгодсет
 8 3 1 4 9 - 14 10
11.
Хёугесунн
 1:1 6 2 2 2 7 - 8 8
12.
Одд
 7 2 2 3 5 - 10 8
13.
Тромсё
 6 1 2 3 3 - 8 5
14.
ФК Кристиансунн
 8 1 2 5 8 - 14 5
15.
Русенборг
 7 1 1 5 10 - 18 4
16.
Саннефьёрд
 8 0 4 4 9 - 14 4
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мольде Эриксен Кристиан I 8 (2)
Будё / Глимт Грёнбек Альберт 8 (2)
Мольде Эйкрем Магнус 7 (2)
Фредрикстад Бьёрло Мортен 7 (1)
Русенборг Сэтер Оле Кристиан 7
Весь список

Топ нарушителей
Одд Хуссейн Эцаз 6
Саннефьёрд Кристиансен Стиан 1 4
Бранн Нильсен Сиверт 1 3
Тромсё Енссен Андерс 1 3
Одд Миеттинен Тони 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 6'
    Sory Diarra из команды Хёугесунн получает желтую после опасной игры.
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    • 1'
      Судья начинает матч
    Лучшие коэффициенты
    Бранн
    Ничья
    Хёугесунн
    1.82
    8.90
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    9.93
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