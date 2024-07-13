Тур: 14. Стадион: Бранн. Главный судья: Marius Hansen Groetta
0'
6' Желтая карточкаSorry Diarra
53' Undefined phrase: football_event_Anders Baertelsen
68' Желтая карточкаКастро Никлас
71' Желтая карточкаСельвик Эгиль
1:0
72' ГолВарминг Магнус
1:1
84' Гол в свои воротаСери Яфет
Ход матча
6'
68'
71'
72'
1:0
84'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
4 Удары по воротам 3
-
8 Удары в створ 3
-
9 Угловые 3
-
2 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
63 Владение мячом, % 37
13
Кроне
Свенн
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Кроне СвеннЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Финне БорНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Хорнеланд Эйрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Mikkel HopeЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Лейте БруноПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Sorry DiarraНападающий
- Запасные игроки
-
22 Фальк АслакВратарь
- Полузащитник
-
20 Ismael Seone
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Sancheev Manoharan
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Бранн
Хёугесунн
18 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
10 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
38.9%
44.4%
16.7%
7 побед 8 ничьих 0 побед
15 матчей
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед
Первый тайм
53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
60%
40%
0 побед 9 ничьих 9 побед
33 матча
42.4%
24.2%
33.4%
14 побед 8 ничьих 11 побед
Первый тайм
30.3%
48.5%
21.2%
10 побед 16 ничьих 7 побед
Второй тайм
21.2%
51.5%
27.3%
7 побед 17 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
27
Голов в среднем за матч
1.56
1.59
Среднее время на гол
57
56
Всего голов
28
17
Голов в среднем за матч
1.65
1.06
Среднее время на гол
54
84
Всего голов
53
44
Голов в среднем за матч
1.61
1.33
Тотал матчей
2.5
31
Больше 94%
Меньше 6%
2
27
Больше 82%
Меньше 18%
6
20
Больше 61%
Меньше 39%
13
12
Больше 36%
Меньше 64%
21
6
Больше 18%
Меньше 82%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
Среднее время на гол
56
67
Бомбардиры внутри турнира
Бранн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Солтведт Йоахим
|5 (3)
|0.31
|Селанн-Хеггебе Эуне
|5
|0.31
|Финне Бор
|3
|0.19
|Бломберг Оле-Дидрик
|3
|0.19
|Нильсен Сиверт
|2
|0.13
|Корнвиг Эмиль
|2 (1)
|0.13
|Кастро Никлас
|1
|0.06
|Хорн Майер
|1
|0.06
|Варминг Магнус
|1
|0.06
|Кнудсен Фредрик
|1
|0.06
|Кристиансен Рубен
|0
|0
|Кроне Свенн
|0
|0
|Картум Сандер Эрик
|0
|0
|Матисен Ульрик
|0
|0
Хёугесунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Sorry Diarra
|3
|0.23
|Лейте Бруно
|2
|0.15
|Эскесен Юлиус
|1 (1)
|0.08
|Конрадсен Мортен
|1
|0.08
|Тунекти Себастьян
|1
|0.08
|Mathias Sauer
|1
|0.08
|Claus Niyukuri
|1
|0.08
|Ismael Seone
|1
|0.08
|Oscar Krusnell
|0
|0
|Mikkel Hope
|0
|0
Карточки
Бранн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нильсен Сиверт
|3
|1
|Кроне Свенн
|3
|0
|Корнвиг Эмиль
|3
|0
|Сери Яфет
|3
|0
|Кристиансен Рубен
|2
|0
|Кастро Никлас
|2
|0
|Финне Бор
|0
|1
|Eirik Horneland
|1
|0
|Хорн Майер
|1
|0
|Картум Сандер Эрик
|1
|0
|Варминг Магнус
|1
|0
|Селанн-Хеггебе Эуне
|1
|0
|Бломберг Оле-Дидрик
|1
|0
Хёугесунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лейте Бруно
|4
|0
|Sorry Diarra
|4
|0
|Лисет Сёндре
|2
|1
|Troy Nyhammer
|2
|1
|Claus Niyukuri
|3
|0
|Сельвик Эгиль
|2
|0
|Тунекти Себастьян
|2
|0
|Людвикссон Антон
|2
|0
|Mikkel Hope
|2
|0
|Sancheev Manoharan
|2
|0
|Эскесен Юлиус
|1
|0
|Oscar Krusnell
|1
|0
|Anders Baertelsen
|1
|0
|Ismael Seone
|1
|0
Результаты матчей
Бранн
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Хёугесунн
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
1
4
Бранн
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Хёугесунн
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
9
Упущенные победы
11
3
Бранн
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Хёугесунн
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
7
10
Упущенные победы
12
7
Голы по времени матча
Забито
11
7
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 3
9 Не забивали 7
1
9%
1
14%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
2
29%
31-45
2
18%
1
14%
46-60
2
18%
2
29%
61-75
3
27%
1
14%
76-90
Пропущено
7
6
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
3
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
2
33%
46-60
4
57%
1
17%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
12
5
4 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
17%
2
40%
46-60
3
25%
2
40%
61-75
3
25%
1
20%
76-90
Пропущено
11
10
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
1
9%
2
20%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
3
30%
31-45
3
27%
1
10%
46-60
2
18%
1
10%
61-75
2
18%
3
30%
76-90
Забито
23
12
8 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 5
3 Не забивали 3
3
13%
1
8%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
2
9%
2
17%
31-45
4
17%
3
25%
46-60
5
22%
4
33%
61-75
6
26%
2
17%
76-90
Пропущено
18
16
5 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
1
6%
5
31%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
2
11%
3
19%
31-45
4
22%
3
19%
46-60
6
33%
2
13%
61-75
3
17%
3
19%
76-90
Результаты последних матчей
Бранн
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Будё / Глимт - Бранн 5:1 Бранн - Стрёмсгодсет 0:0 Бранн - ФК Кристиансунн 5:0 Хам-Кам - Бранн 1:2
Бранн - ФК Кристиансунн 2:1 Бранн - Мольде 1:3 ФК Кристиансунн - Бранн 2:2 Бранн - Саннефьёрд 2:1 Лиллестрём - Бранн 0:2 Бранн - Русенборг 3:0 Левангер - Бранн 1:0 КФУМ Осло - Бранн 0:0 Аской - Бранн 2:5 Бранн - Одд 2:0 Бранн - Хам-Кам 1:0 Викинг - Бранн 1:1 Люнгбё - Бранн 1:7 Бранн - Фредрикстад 0:2 Тромсё - Бранн 2:4 Согндаль - Бранн 1:2
Хёугесунн
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Хёугесунн - Сарпсборг-08 1:2 Силькеборг - Хёугесунн 2:2 Виборг - Хёугесунн 0:1 Хёугесунн - Будё / Глимт 0:1
Хёугесунн - Саннефьёрд 2:1 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 2:0 Хёугесунн - ФК Кристиансунн 1:0 Хам-Кам - Хёугесунн 2:2 Хёугесунн - КФУМ Осло 0:1 Мольде - Хёугесунн 2:1 Хёугесунн - Русенборг 1:3 Тромсё - Хёугесунн 0:1 Торвастад - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Лиллестрём 0:2 Одд - Хёугесунн 1:2 Хёугесунн - Эгерсунд 0:1 Викинг - Хёугесунн 2:0 Хёугесунн - Осане 2:1 Хёугесунн - Хам-Кам 1:1 Хёугесунн - Брюне 3:1
Результаты матчей
Бранн
Хёугесунн
Точный счет
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
0:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Точный счет
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
0:1
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
6 раз 40%
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
3 раза 25%
Тоталы голов в матче
Бранн
Хёугесунн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
43
44
16
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
41
43
23
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
84
87
39
213
114
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|10
|3
|2
|33 - 12
|33
|2.
|1:1
|16
|8
|5
|3
|24 - 19
|29
|3.
|14
|8
|4
|2
|26 - 16
|28
|4.
|15
|8
|4
|3
|30 - 16
|28
|5.
|14
|6
|5
|3
|21 - 14
|23
|6.
|14
|6
|1
|7
|18 - 24
|19
|7.
|14
|5
|4
|5
|16 - 19
|19
|8.
|14
|5
|2
|7
|20 - 27
|17
|9.
|15
|4
|5
|6
|18 - 17
|17
|10.
|15
|4
|5
|6
|21 - 24
|17
|11.
|14
|5
|1
|8
|21 - 29
|16
|12.
|13
|3
|6
|4
|17 - 19
|15
|13.
|1:1
|13
|4
|2
|7
|12 - 18
|14
|14.
|14
|4
|2
|8
|16 - 22
|14
|15.
|15
|3
|5
|7
|15 - 27
|14
|16.
|15
|3
|4
|8
|20 - 25
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|2
|1
|15 - 9
|17
|2.
|1:1
|9
|5
|2
|2
|12 - 8
|17
|3.
|7
|4
|3
|0
|15 - 5
|15
|4.
|8
|4
|2
|2
|18 - 11
|14
|5.
|7
|4
|1
|2
|10 - 9
|13
|6.
|7
|3
|3
|1
|13 - 10
|12
|7.
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|8.
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|9.
|7
|3
|0
|4
|11 - 11
|9
|10.
|8
|3
|0
|5
|13 - 14
|9
|11.
|7
|2
|1
|4
|8 - 16
|7
|12.
|1:1
|7
|2
|0
|5
|5 - 10
|6
|13.
|7
|2
|0
|5
|8 - 16
|6
|14.
|8
|1
|3
|4
|10 - 17
|6
|15.
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|16.
|7
|0
|4
|3
|7 - 13
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|0
|2
|18 - 7
|18
|2.
|7
|4
|2
|1
|12 - 5
|14
|3.
|8
|4
|2
|2
|14 - 9
|14
|4.
|7
|4
|0
|3
|10 - 8
|12
|5.
|1:1
|7
|3
|3
|1
|12 - 11
|12
|6.
|9
|3
|3
|3
|14 - 11
|12
|7.
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|8.
|6
|3
|2
|1
|11 - 7
|11
|9.
|7
|3
|1
|3
|13 - 13
|10
|10.
|8
|3
|1
|4
|9 - 14
|10
|11.
|1:1
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|12.
|7
|2
|2
|3
|5 - 10
|8
|13.
|6
|1
|2
|3
|3 - 8
|5
|14.
|8
|1
|2
|5
|8 - 14
|5
|15.
|7
|1
|1
|5
|10 - 18
|4
|16.
|8
|0
|4
|4
|9 - 14
|4
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|8 (2)
|Будё / Глимт
|Грёнбек Альберт
|8 (2)
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|7 (2)
|Фредрикстад
|Бьёрло Мортен
|7 (1)
|Русенборг
|Сэтер Оле Кристиан
|7
|Одд
|Хуссейн Эцаз
|6
|Саннефьёрд
|Кристиансен Стиан
|1 4
|Бранн
|Нильсен Сиверт
|1 3
|Тромсё
|Енссен Андерс
|1 3
|Одд
|Миеттинен Тони
|1 3