Тур: 14. Стадион: Romsaa Arena. Зрители: 5267 Главный судья: Лиен Мариус
0'
44' Желтая карточкаAkinsola Akinyemi
0:1
50' ГолJohannes Hummelvoll-Nunez
62' Желтая карточкаНордас Лассе
1:1
63' ГолJakob Napoleon Romsaas
68' Желтая карточкаНорхейм Рунар
1:2
84' ГолMomodou Lion Njie
90'+16
Ход матча
50'
62'
63'
68'
84'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
5 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 3
-
3 Угловые 9
-
0 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
537 Количество передач 446
-
55 Владение мячом, % 45
17
Yaw
Paintsil
11
Йенсен
Рубен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Yaw PaintsilЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Йенсен РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Томас СаймонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Gard Holme
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Лисгард ИдарВратарь
- Полузащитник
-
43 Салдана АдамПолузащитник
-
10 Нджиэ МуссаНападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Johannes Moesgaard
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Тромсё
КФУМ Осло
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
4 матча
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
1
4
Голов в среднем за матч
1
1.33
Среднее время на гол
90
67
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
1.75
1.25
Тотал матчей
2.5
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
51
72
Бомбардиры внутри турнира
Тромсё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нордас Лассе
|5 (1)
|0.33
|Jakob Napoleon Romsaas
|3
|0.2
|Vegard Oestraat Erlien
|2
|0.13
|Йенсен Рубен
|2
|0.13
|Норхейм Рунар
|1
|0.07
|Антонсен Кент-Аре
|1
|0.07
|Vetle Skjaervik
|1
|0.07
|Tobias Guddal
|1
|0.07
|Jens Hjertoe-Dahl
|1
|0.07
|Енссен Андерс
|0
|0
КФУМ Осло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Johannes Hummelvoll-Nunez
|6
|0.43
|Носа Даль Петтер
|5
|0.36
|Simen Hestnes
|2
|0.14
|Robin Rasch
|1
|0.07
|Алеесами Хайтам
|1
|0.07
|Haakon Hoseth
|1
|0.07
|Mame Mor Ndiaye
|1
|0.07
|Momodou Lion Njie
|1
|0.07
|Remi Svindland
|1 (1)
|0.07
|Jonas Lange Hjorth
|0
|0
|Teodor Berg Haltvik
|0
|0
Карточки
Тромсё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Енссен Андерс
|3
|1
|Нордас Лассе
|3
|0
|Норхейм Рунар
|3
|0
|Йенсен Рубен
|2
|0
|Хаугор Якоб
|2
|0
|Винтер Феликс
|2
|0
|Робертсен Йеспер
|2
|0
|Tobias Guddal
|2
|0
|Псише Кристоф
|1
|0
|Антонсен Кент-Аре
|1
|0
|Vegard Oestraat Erlien
|1
|0
|Yaw Paintsil
|1
|0
|Jakob Napoleon Romsaas
|1
|0
|Mamadou Barry
|1
|0
КФУМ Осло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Akinsola Akinyemi
|4
|0
|Simen Hestnes
|3
|0
|Robin Rasch
|2
|0
|Алеесами Хайтам
|2
|0
|Носа Даль Петтер
|2
|0
|Momodou Lion Njie
|2
|0
|David Hickson
|1
|0
|Remi Svindland
|1
|0
|Haakon Hoseth
|1
|0
|Ayoub Aleesami
|1
|0
|Салдана Адам
|1
|0
|Teodor Berg Haltvik
|1
|0
|Sverre Hakami Sandal
|1
|0
|Johannes Hummelvoll-Nunez
|1
|0
|Mathias Toennessen
|1
|0
Результаты матчей
Тромсё
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
КФУМ Осло
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
5
4
Тромсё
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
КФУМ Осло
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
9
Упущенные победы
2
4
Тромсё
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
КФУМ Осло
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
9
10
Упущенные победы
7
8
Голы по времени матча
Забито
15
13
3 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 7
0
0%
1
8%
1-15
2
13%
1
8%
16-30
1
7%
5
38%
31-45
4
27%
3
23%
46-60
6
40%
2
15%
61-75
2
13%
1
8%
76-90
Пропущено
15
6
8 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
2
13%
0
0%
1-15
4
27%
1
17%
16-30
2
13%
2
33%
31-45
4
27%
0
0%
46-60
1
7%
2
33%
61-75
2
13%
1
17%
76-90
Забито
3
7
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
13 Не забивали 9
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
14%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
8
13
3 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
4
31%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
3
23%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
3
38%
2
15%
61-75
1
13%
4
31%
76-90
Забито
18
20
5 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 6
7 Не забивали 2
1
6%
1
5%
1-15
2
11%
2
10%
16-30
2
11%
5
25%
31-45
5
28%
4
20%
46-60
6
33%
5
25%
61-75
2
11%
3
15%
76-90
Пропущено
23
19
11 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 9
2
9%
4
21%
1-15
6
26%
1
5%
16-30
3
13%
5
26%
31-45
5
22%
0
0%
46-60
4
17%
4
21%
61-75
3
13%
5
26%
76-90
Результаты последних матчей
Тромсё
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Хам-Кам - Тромсё 0:0 Саннефьёрд - Тромсё 1:2 Тромсё - Мольде 0:2 Сарпсборг-08 - Тромсё 1:2
Тромсё - Лиллестрём 1:2 Тромсё - Фредрикстад 3:0 Фредрикстад - Тромсё 0:0 Тромсё - Русенборг 3:2 Будё / Глимт - Тромсё 4:0 Тромсё - Одд 4:0 Викинг - Тромсё 2:1 Волеренга - Тромсё 1:0 Тромсё - Сарпсборг-08 0:3 Флёя - Тромсё 0:6 ФК Кристиансунн - Тромсё 1:0 Тромсё - Хёугесунн 0:1 Сортланд - Тромсё 0:6 Тромсё - Бранн 2:4 Тромсё - Хам-Кам 0:1 Волеренга - Тромсё 3:1
КФУМ Осло
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
КФУМ Осло - Викинг 1:2 Лиллестрём - КФУМ Осло 2:1 Хам-Кам - КФУМ Осло 3:2 КФУМ Осло - Саннефьёрд 3:3
Будё / Глимт - КФУМ Осло 2:2 КФУМ Осло - Одд 0:0 Русенборг - КФУМ Осло 1:3 КФУМ Осло - Фредрикстад 1:4 Лисеклостер - КФУМ Осло 2:3 Хёугесунн - КФУМ Осло 0:1 Согндаль - КФУМ Осло 1:1 КФУМ Осло - Бранн 0:0 Фригг - КФУМ Осло 0:3 Сарпсборг-08 - КФУМ Осло 0:2 КФУМ Осло - Стрёмсгодсет 1:3 Арволл - КФУМ Осло 0:2 ФК Кристиансунн - КФУМ Осло 1:1 КФУМ Осло - Хам-Кам 1:1 КФУМ Осло - Люн 2:1 Фредрикстад - КФУМ Осло 1:1
Результаты матчей
Тромсё
КФУМ Осло
Точный счет
1:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
0:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
1
3 раза 43%
2
3 раза 43%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 47%
1
3 раза 20%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
1
7 раз 50%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
Тоталы голов в матче
Тромсё
КФУМ Осло
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
52
45
16
36
16
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
15
43
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
122
510
59
312
212
114
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|8 (2)
|Будё / Глимт
|Грёнбек Альберт
|8 (2)
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|7 (2)
|Фредрикстад
|Бьёрло Мортен
|7 (1)
|Русенборг
|Сэтер Оле Кристиан
|7
|Одд
|Хуссейн Эцаз
|6
|Саннефьёрд
|Кристиансен Стиан
|1 4
|Бранн
|Нильсен Сиверт
|1 3
|Тромсё
|Енссен Андерс
|1 3
|Одд
|Миеттинен Тони
|1 3