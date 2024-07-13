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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 14. Стадион: . Зрители: 5267 Главный судья: Лиен Мариус
Тромсё
1:2
Конец матча
КФУМ Осло
0'
44' Желтая карточка
Akinsola Akinyemi
0:1
50' Гол
Johannes Hummelvoll-Nunez
62' Желтая карточка
Нордас Лассе
1:1
63' Гол
Jakob Napoleon Romsaas
68' Желтая карточка
Норхейм Рунар
1:2
84' Гол
Momodou Lion Njie
90'+16

Ход матча

18'
Томас Саймон
Хаугор Якоб
 
44'
 
Akinsola Akinyemi
46'
 
Momodou Lion Njie
Akinsola Akinyemi
46'
 
Jonas Lange Hjorth
David Hickson
50'
0:1
Johannes Hummelvoll-Nunez
(Jonas Lange Hjorth)
62'
Нордас Лассе
 
63'
Jakob Napoleon Romsaas
(Нордас Лассе)
1:1
68'
Норхейм Рунар
 
74'
 
Remi Svindland
Teodor Berg Haltvik
82'
Винтер Феликс
Jens Hjertoe-Dahl
 
84'
1:2
Momodou Lion Njie
(Johannes Hummelvoll-Nunez)
90'
 
Нджиэ Мусса
Носа Даль Петтер
90'
Markus Johnsgaard
Антонсен Кент-Аре
 
90'
Енссен Андерс
Vetle Skjaervik
 
90'
Опсал Сакариас
Yaw Paintsil
 
90'
 
Sverre Hakami Sandal
Robin Rasch

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 9
  • 0 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 537 Количество передач 446
  • 55 Владение мячом, % 45
1
Хаугор
Якоб
14
Mamadou
Barry
21
Tobias
Guddal
4
Vetle
Skjaervik
17
Yaw
Paintsil
23
Норхейм
Рунар
6
Jens
Hjertoe-Dahl
11
Йенсен
Рубен
8
Антонсен
Кент-Аре
10
Jakob
Napoleon
Romsaas
9
Нордас
Лассе
1
Emil
Oedegaard
5
Akinsola
Akinyemi
3
Ayoub
Aleesami
2
Алеесами
Хайтам
14
Haakon
Hoseth
42
David
Hickson
8
Simen
Hestnes
7
Robin
Rasch
17
Teodor
Berg
Haltvik
22
Носа
Даль
Петтер
9
Johannes
Hummelvoll-Nunez
Тромсё
5-3-2
КФУМ Осло
3-4-2-1

История личных встреч

Тромсё
КФУМ Осло

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ТМК
1:1
ПД
1:1
ПД
1:1
ТМС
4:2

Голы

Всего голов

6
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

1
1.33

Среднее время на гол

90
67

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1.75
1.25

Тотал матчей

2.5
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

51
72

Бомбардиры внутри турнира

Тромсё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нордас Лассе 5 (1) 0.33
Jakob Napoleon Romsaas 3 0.2
Vegard Oestraat Erlien 2 0.13
Йенсен Рубен 2 0.13
Норхейм Рунар 1 0.07
Антонсен Кент-Аре 1 0.07
Vetle Skjaervik 1 0.07
Tobias Guddal 1 0.07
Jens Hjertoe-Dahl 1 0.07
Енссен Андерс 0 0
КФУМ Осло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Johannes Hummelvoll-Nunez 6 0.43
Носа Даль Петтер 5 0.36
Simen Hestnes 2 0.14
Robin Rasch 1 0.07
Алеесами Хайтам 1 0.07
Haakon Hoseth 1 0.07
Mame Mor Ndiaye 1 0.07
Momodou Lion Njie 1 0.07
Remi Svindland 1 (1) 0.07
Jonas Lange Hjorth 0 0
Teodor Berg Haltvik 0 0

Карточки

Тромсё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Енссен Андерс 3 1
Нордас Лассе 3 0
Норхейм Рунар 3 0
Йенсен Рубен 2 0
Хаугор Якоб 2 0
Винтер Феликс 2 0
Робертсен Йеспер 2 0
Tobias Guddal 2 0
Псише Кристоф 1 0
Антонсен Кент-Аре 1 0
Vegard Oestraat Erlien 1 0
Yaw Paintsil 1 0
Jakob Napoleon Romsaas 1 0
Mamadou Barry 1 0
КФУМ Осло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Akinsola Akinyemi 4 0
Simen Hestnes 3 0
Robin Rasch 2 0
Алеесами Хайтам 2 0
Носа Даль Петтер 2 0
Momodou Lion Njie 2 0
David Hickson 1 0
Remi Svindland 1 0
Haakon Hoseth 1 0
Ayoub Aleesami 1 0
Салдана Адам 1 0
Teodor Berg Haltvik 1 0
Sverre Hakami Sandal 1 0
Johannes Hummelvoll-Nunez 1 0
Mathias Toennessen 1 0

Результаты матчей

Тромсё
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
КФУМ Осло
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

5
4
Тромсё
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
КФУМ Осло
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
9

Упущенные победы

2
4
Тромсё
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
КФУМ Осло
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

9
10

Упущенные победы

7
8

Голы по времени матча

Забито

15
13
3 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 7
0
0%
1
8%
1-15
2
13%
1
8%
16-30
1
7%
5
38%
31-45
4
27%
3
23%
46-60
6
40%
2
15%
61-75
2
13%
1
8%
76-90

Пропущено

15
6
8 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
2
13%
0
0%
1-15
4
27%
1
17%
16-30
2
13%
2
33%
31-45
4
27%
0
0%
46-60
1
7%
2
33%
61-75
2
13%
1
17%
76-90

Забито

3
7
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
13 Не забивали 9
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
14%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

8
13
3 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
4
31%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
3
23%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
3
38%
2
15%
61-75
1
13%
4
31%
76-90

Забито

18
20
5 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 6
7 Не забивали 2
1
6%
1
5%
1-15
2
11%
2
10%
16-30
2
11%
5
25%
31-45
5
28%
4
20%
46-60
6
33%
5
25%
61-75
2
11%
3
15%
76-90

Пропущено

23
19
11 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 9
2
9%
4
21%
1-15
6
26%
1
5%
16-30
3
13%
5
26%
31-45
5
22%
0
0%
46-60
4
17%
4
21%
61-75
3
13%
5
26%
76-90

Результаты последних матчей

Тромсё
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Хам-Кам - Тромсё 0:0 Саннефьёрд - Тромсё 1:2 Тромсё - Мольде 0:2 Сарпсборг-08 - Тромсё 1:2
Тромсё - Лиллестрём 1:2 Тромсё - Фредрикстад 3:0 Фредрикстад - Тромсё 0:0 Тромсё - Русенборг 3:2 Будё / Глимт - Тромсё 4:0 Тромсё - Одд 4:0 Викинг - Тромсё 2:1 Волеренга - Тромсё 1:0 Тромсё - Сарпсборг-08 0:3 Флёя - Тромсё 0:6 ФК Кристиансунн - Тромсё 1:0 Тромсё - Хёугесунн 0:1 Сортланд - Тромсё 0:6 Тромсё - Бранн 2:4 Тромсё - Хам-Кам 0:1 Волеренга - Тромсё 3:1
КФУМ Осло
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
КФУМ Осло - Викинг 1:2 Лиллестрём - КФУМ Осло 2:1 Хам-Кам - КФУМ Осло 3:2 КФУМ Осло - Саннефьёрд 3:3
Будё / Глимт - КФУМ Осло 2:2 КФУМ Осло - Одд 0:0 Русенборг - КФУМ Осло 1:3 КФУМ Осло - Фредрикстад 1:4 Лисеклостер - КФУМ Осло 2:3 Хёугесунн - КФУМ Осло 0:1 Согндаль - КФУМ Осло 1:1 КФУМ Осло - Бранн 0:0 Фригг - КФУМ Осло 0:3 Сарпсборг-08 - КФУМ Осло 0:2 КФУМ Осло - Стрёмсгодсет 1:3 Арволл - КФУМ Осло 0:2 ФК Кристиансунн - КФУМ Осло 1:1 КФУМ Осло - Хам-Кам 1:1 КФУМ Осло - Люн 2:1 Фредрикстад - КФУМ Осло 1:1

Результаты матчей

Тромсё
КФУМ Осло

Точный счет

1:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
0:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
1
3 раза 43%
2
3 раза 43%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 47%
1
3 раза 20%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
1
7 раз 50%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%

Тоталы голов в матче

Тромсё
КФУМ Осло

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
5
2
4
5
1.5
1
6
3
6
2.5
1
6
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
0.5
Больше Меньше
1
5
1.5
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
0.5
Больше Меньше
12
2
5
10
1.5
5
9
3
12
2.5
2
12
1
14
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё / Глимт
 15 10 3 2 33 - 12 33
2.
Бранн
 16 8 5 3 24 - 19 29
3.
Викинг
 14 8 4 2 26 - 16 28
4.
Мольде
 15 8 4 3 30 - 16 28
5.
Фредрикстад
 14 6 5 3 21 - 14 23
6.
Лиллестрём
 14 6 1 7 18 - 24 19
7.
Стрёмсгодсет
 14 5 4 5 16 - 19 19
8.
КФУМ Осло
 14 4 6 4 19 - 20 18
9.
Русенборг
 14 5 2 7 20 - 27 17
10.
Хам-Кам
 15 4 5 6 18 - 17 17
11.
ФК Кристиансунн
 15 4 5 6 21 - 24 17
12.
Сарпсборг-08
 14 5 1 8 21 - 29 16
13.
Хёугесунн
 13 4 2 7 12 - 18 14
14.
Тромсё
 15 4 2 9 17 - 24 14
15.
Одд
 15 3 5 7 15 - 27 14
16.
Саннефьёрд
 15 3 4 8 20 - 25 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Викинг
 8 5 2 1 15 - 9 17
2.
Бранн
 9 5 2 2 12 - 8 17
3.
Будё / Глимт
 7 4 3 0 15 - 5 15
4.
Мольде
 8 4 2 2 18 - 11 14
5.
Русенборг
 7 4 1 2 10 - 9 13
6.
ФК Кристиансунн
 7 3 3 1 13 - 10 12
7.
Стрёмсгодсет
 6 2 3 1 7 - 5 9
8.
Фредрикстад
 6 2 3 1 7 - 5 9
9.
Саннефьёрд
 7 3 0 4 11 - 11 9
10.
Тромсё
 9 3 0 6 14 - 16 9
11.
Лиллестрём
 7 2 1 4 8 - 16 7
12.
Хёугесунн
 7 2 0 5 5 - 10 6
13.
Сарпсборг-08
 7 2 0 5 8 - 16 6
14.
Одд
 8 1 3 4 10 - 17 6
15.
Хам-Кам
 6 1 2 3 4 - 6 5
16.
КФУМ Осло
 7 0 4 3 7 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё / Глимт
 8 6 0 2 18 - 7 18
2.
Мольде
 7 4 2 1 12 - 5 14
3.
КФУМ Осло
 7 4 2 1 12 - 7 14
4.
Фредрикстад
 8 4 2 2 14 - 9 14
5.
Лиллестрём
 7 4 0 3 10 - 8 12
6.
Бранн
 7 3 3 1 12 - 11 12
7.
Хам-Кам
 9 3 3 3 14 - 11 12
8.
Викинг
 6 3 2 1 11 - 7 11
9.
Сарпсборг-08
 7 3 1 3 13 - 13 10
10.
Стрёмсгодсет
 8 3 1 4 9 - 14 10
11.
Хёугесунн
 6 2 2 2 7 - 8 8
12.
Одд
 7 2 2 3 5 - 10 8
13.
Тромсё
 6 1 2 3 3 - 8 5
14.
ФК Кристиансунн
 8 1 2 5 8 - 14 5
15.
Русенборг
 7 1 1 5 10 - 18 4
16.
Саннефьёрд
 8 0 4 4 9 - 14 4
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мольде Эриксен Кристиан I 8 (2)
Будё / Глимт Грёнбек Альберт 8 (2)
Мольде Эйкрем Магнус 7 (2)
Фредрикстад Бьёрло Мортен 7 (1)
Русенборг Сэтер Оле Кристиан 7
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Топ нарушителей
Одд Хуссейн Эцаз 6
Саннефьёрд Кристиансен Стиан 1 4
Бранн Нильсен Сиверт 1 3
Тромсё Енссен Андерс 1 3
Одд Миеттинен Тони 1 3
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    • 50'
      Г О О О О Л - Johannes Hummelvoll-Nunez забивает с правой ноги!
    • 46'
      Тактическая замена. David Hickson Gyedu уходит с поля и его заменяет Jonas Lange Hjorth
    • 46'
      Тактическая замена. Akinsola Akinyemi уходит с поля и его заменяет Momodou Lion Njie
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 44'
      Akinsola Akinyemi получил желтую карточку от судьи
    • 18'
      Хаугор Якоб получил травму и заменен. Томас Саймон выходит на поле.
    • 1'
      Судья начинает матч
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