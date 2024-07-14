Тур: 1. Стадион: Джилетт.
1:3
Конец матча
0'
1:0
23' ГолВриони Джакомо
50' Желтая карточкаЯнссон Робин
1:1
51' ГолТоррес Факундо
1:2
59' ГолЭнрике Рамиро
68' Желтая карточкаХаркс Иэн
78' Желтая карточкаШлегель Родриго
1:3
81' ГолТоррес Факундо
90'+7
Ход матча
23'
1:0
50'
51'
1:1
59'
1:2
68'
78'
81'
1:3
Прогноз на матч от Liveresult
31
Ивачич
Альяз
15
Бай
Брэндон
24
Джонс
Дехуан
14
Харкс
Иэн
24
Смит
Кайл
11
Охеда
Мартин
77
Ангуло
Иван
- Основной состав
-
31 Ивачич АльязВратарь
-
15 Бай БрэндонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Джонс ДехуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Харкс ИэнПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
36 Эдвардс ЭрлВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Вуд БоббиНападающий
-
39 Marcos Dias
-
32 Malcolm Fry
-
Главный тренер: Caleb Porter
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Смит КайлЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Охеда МартинПолузащитник
-
77 Ангуло ИванПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
50 Отеро ХавьерВратарь
-
30 Фриман АлексЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 ФелипеНападающий
-
27 Линн ДжекНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пареха Оскар
История личных встреч
Нью-Инглэнд Революшн
Орландо Сити
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
90.9%
45.5%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
90.9%
27.3%
10 побед 3 ничьи 0 побед
10 матчей
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
10%
90%
0 побед 1 ничья 7 побед
21 матч
42.9%
33.3%
23.8%
9 побед 7 ничьих 5 побед
Первый тайм
47.6%
33.3%
19.1%
10 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
47.6%
19%
33.4%
10 побед 4 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
25
Голов в среднем за матч
2.44
2.08
Среднее время на гол
36
43
Всего голов
28
9
Голов в среднем за матч
2.33
1
Среднее время на гол
38
90
Всего голов
50
34
Голов в среднем за матч
2.38
1.62
Тотал матчей
2.5
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
14
Больше 67%
Меньше 33%
7
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
37
55
Бомбардиры внутри турнира
Нью-Инглэнд Революшн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вриони Джакомо
|8
|0.38
|Хиль Карлес
|5
|0.24
|Боатенг Эммануль II
|2
|0.1
|Чанкалай Томас
|2
|0.1
|Байрактаревич Есмир
|2
|0.1
|Хиль Начо
|1
|0.05
|Бак Ноуэл
|1
|0.05
|Джонс Дехуан
|0
|0
|Борреро Дилан
|0
|0
|Полстер Мэтт
|0
|0
Орландо Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Торрес Факундо
|8 (1)
|0.35
|Макгуайр Дункан
|7
|0.3
|Охеда Мартин
|3
|0.13
|Ангуло Иван
|3
|0.13
|Муриэль Луис
|3 (1)
|0.13
|Тоурхалльссон Дагюр Дан
|2
|0.09
|Линн Джек
|2
|0.09
|Энрике Рамиро
|2
|0.09
|Лодейро Николас
|1
|0.04
|Брекало Давид
|1
|0.04
|Янссон Робин
|1
|0.04
|Рафаэл Дос Сантос
|0
|0
|Вильдер Картахена
|0
|0
|Араухо Сесар
|0
|0
|Фриман Алекс
|0
|0
Карточки
Нью-Инглэнд Революшн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Полстер Мэтт
|7
|0
|Вриони Джакомо
|4
|1
|Арреага Хавьер
|5
|0
|Харкс Иэн
|5
|0
|Кесслер Генри
|5
|0
|Чанкалай Томас
|4
|0
|Хиль Карлес
|3
|0
|Ивачич Альяз
|2
|0
|Хиль Начо
|2
|0
|Борреро Дилан
|2
|0
|Спаулдинг Райан
|0
|1
|Лима Ник
|1
|0
|Джонс Дехуан
|1
|0
Орландо Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Араухо Сесар
|7
|0
|Янссон Робин
|6
|0
|Вильдер Картахена
|4
|0
|Макгуайр Дункан
|4
|0
|Шлегель Родриго
|2
|1
|Ангуло Иван
|3
|0
|Фелипе
|3
|0
|Тоурхалльссон Дагюр Дан
|2
|0
|Лодейро Николас
|1
|0
|Холлидей Майкл
|1
|0
|Муриэль Луис
|1
|0
|Гальесе Педро
|1
|0
|Торрес Факундо
|1
|0
|Брекало Давид
|1
|0
|Смит Кайл
|1
|0
|Энрике Рамиро
|1
|0
Результаты матчей
Нью-Инглэнд Революшн
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
25% (3)
67% (8)
Орландо Сити
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
3
7
Упущенные победы
5
7
Нью-Инглэнд Революшн
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
78% (7)
11% (1)
11% (1)
Орландо Сити
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
16
11
Упущенные победы
5
11
Нью-Инглэнд Революшн
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
38% (8)
38% (8)
24% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
19% (4)
43% (9)
Орландо Сити
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (8)
22% (5)
43% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
35% (8)
26% (6)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
19
18
Упущенные победы
10
18
Голы по времени матча
Забито
12
18
10 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 2
12 Не забивали 14
4
33%
1
6%
1-15
2
17%
4
22%
16-30
4
33%
1
6%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
1
8%
2
11%
61-75
1
8%
7
39%
76-90
Пропущено
23
24
8 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 11
1
4%
8
33%
1-15
3
13%
3
13%
16-30
4
17%
4
17%
31-45
5
22%
1
4%
46-60
2
9%
5
21%
61-75
8
35%
3
13%
76-90
Забито
9
15
4 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
15 Не забивали 17
0
0%
2
13%
1-15
3
33%
4
27%
16-30
1
11%
3
20%
31-45
1
11%
1
7%
46-60
2
22%
3
20%
61-75
2
22%
2
13%
76-90
Пропущено
18
15
5 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
2
11%
2
13%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
3
17%
3
20%
31-45
3
17%
1
7%
46-60
4
22%
2
13%
61-75
6
33%
6
40%
76-90
Забито
21
33
14 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 18
10 Забивали первыми 7
6 Не забивали 8
4
19%
3
9%
1-15
5
24%
8
24%
16-30
5
24%
4
12%
31-45
1
5%
4
12%
46-60
3
14%
5
15%
61-75
3
14%
9
27%
76-90
Пропущено
41
39
13 В 1-м тайме 21
28 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 14
18 Не пропускали 18
3
7%
10
26%
1-15
3
7%
4
10%
16-30
7
17%
7
18%
31-45
8
20%
2
5%
46-60
6
15%
7
18%
61-75
14
34%
9
23%
76-90
Результаты последних матчей
Нью-Инглэнд Революшн
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Сиэтл Саундерс - Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Атланта Юнайтед 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Крю 1:5 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 1:2
Нью-Инглэнд Революшн - Ванкувер Уайткэпс 3:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нэшвилл - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 0:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 4:2 Чикаго Файр - Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 1:4 Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Клуб Америка - Нью-Инглэнд Революшн 5:2 Нью-Инглэнд Революшн - Шарлотт 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Клуб Америка 0:4 Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 1:2 Алахуэленсе - Нью-Инглэнд Революшн 1:1
Орландо Сити
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 5:0 Торонто - Орландо Сити 1:2 Нью-Йорк Сити - Орландо Сити 4:2 Орландо Сити - Чикаго Файр 4:2
Шарлотт - Орландо Сити 2:2 Орландо Сити - Лос-Анджелес 1:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Орландо Сити 1:0 Чикаго Файр - Орландо Сити 1:1 Орландо Сити - Коламбус Крю 0:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Орландо Сити 0:1 Орландо Сити - Интер Майами 0:0 Филадельфия Юнион - Орландо Сити 2:3 Орландо Сити - Цинциннати 0:1 Орландо Сити - Торонто 1:2 ФК Монреаль - Орландо Сити 2:2 Ди Си Юнайтед - Орландо Сити 2:3 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Орландо Сити - Остин 2:0 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 2:0 Тигрес - Орландо Сити 4:2
Результаты матчей
Нью-Инглэнд Революшн
Орландо Сити
Точный счет
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
7 раз 58%
0
3 раза 25%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
Точный счет
1:2
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
2:2
2 раза 17%
2:3
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
3
3 раза 25%
1
2 раза 17%
Точный счет
0:1
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
2:0
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
2:3
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
4:2
2 раза 9%
5:0
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 48%
0
6 раз 29%
2
4 раза 19%
3
1 раз 5%
0
7 раз 30%
2
6 раз 26%
1
5 раз 22%
3
3 раза 13%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Нью-Инглэнд Революшн
Орландо Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
74
210
47
111
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
93
36
75
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
156
Больше Меньше
167
516
1112
120
518
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|21
|13
|4
|4
|43 - 24
|43
|2.
|Заявка
|22
|12
|7
|3
|48 - 27
|43
|3.
|0:2 Заявка
|24
|12
|7
|5
|44 - 32
|43
|4.
|0:0 Заявка
|24
|11
|5
|8
|44 - 37
|38
|5.
|3:1 Заявка
|22
|10
|5
|7
|37 - 30
|35
|6.
|1:0 Заявка
|23
|9
|7
|7
|32 - 26
|34
|7.
|Заявка
|23
|9
|6
|8
|45 - 39
|33
|8.
|0:0 Заявка
|22
|8
|7
|7
|29 - 26
|31
|9.
|0:0 Заявка
|23
|8
|6
|9
|35 - 37
|30
|10.
|0:1 Заявка
|23
|8
|6
|9
|25 - 32
|30
|11.
|2:0 Заявка
|23
|7
|5
|11
|34 - 37
|26
|12.
|1:3 Заявка
|23
|4
|10
|9
|31 - 42
|22
|13.
|Заявка
|23
|5
|5
|13
|37 - 48
|20
|14.
|Заявка
|22
|4
|2
|16
|30 - 56
|14
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|23
|15
|3
|5
|43 - 29
|48
|2.
|Заявка
|23
|14
|5
|4
|51 - 37
|47
|3.
|Заявка
|20
|11
|6
|3
|40 - 18
|39
|4.
|0:0 Заявка
|23
|9
|10
|4
|36 - 27
|37
|5.
|0:0 Заявка
|23
|11
|3
|9
|33 - 27
|36
|6.
|Заявка
|23
|10
|5
|8
|27 - 24
|35
|7.
|Заявка
|23
|8
|6
|9
|35 - 37
|30
|8.
|Заявка
|24
|8
|3
|13
|32 - 44
|27
|9.
|Заявка
|23
|6
|8
|9
|26 - 33
|26
|10.
|Заявка
|23
|6
|8
|9
|32 - 46
|26
|11.
|Заявка
|23
|6
|6
|11
|31 - 33
|24
|12.
|Заявка
|24
|5
|8
|11
|32 - 48
|23
|13.
|Заявка
|21
|7
|1
|13
|21 - 41
|22
|14.
|0:0 Заявка
|23
|5
|7
|11
|28 - 40
|22
|15.
|Заявка
|23
|4
|9
|10
|37 - 41
|21
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|29 - 8
|29
|2.
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|28 - 12
|25
|3.
|0:2 Заявка
|11
|7
|3
|1
|25 - 16
|24
|4.
|0:0 Заявка
|12
|7
|3
|2
|24 - 14
|24
|5.
|2:0 Заявка
|12
|7
|2
|3
|23 - 16
|23
|6.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|27 - 18
|21
|7.
|0:1 Заявка
|12
|6
|3
|3
|20 - 17
|21
|8.
|1:0 Заявка
|11
|5
|5
|1
|17 - 8
|20
|9.
|0:0 Заявка
|11
|4
|5
|2
|12 - 9
|17
|10.
|1:3 Заявка
|13
|4
|5
|4
|14 - 15
|17
|11.
|0:0 Заявка
|11
|4
|4
|3
|16 - 14
|16
|12.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|25 - 25
|15
|13.
|3:1 Заявка
|9
|4
|2
|3
|17 - 14
|14
|14.
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|12 - 22
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|12
|8
|1
|3
|25 - 14
|25
|2.
|0:0 Заявка
|10
|6
|4
|0
|20 - 7
|22
|3.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|14 - 10
|22
|4.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|20 - 6
|21
|5.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|28 - 16
|21
|6.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|20 - 15
|20
|7.
|Заявка
|12
|6
|0
|6
|23 - 21
|18
|8.
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|19 - 16
|17
|9.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|18 - 14
|17
|10.
|0:0 Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 20
|15
|11.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|20 - 26
|15
|12.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|21 - 17
|14
|13.
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|12 - 23
|13
|14.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 14
|12
|15.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|13 - 18
|7
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:1 Заявка
|13
|6
|3
|4
|20 - 16
|21
|2.
|0:2 Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 16
|19
|3.
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|20 - 15
|18
|4.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 16
|14
|5.
|0:0 Заявка
|11
|4
|2
|5
|17 - 17
|14
|6.
|1:0 Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 18
|14
|7.
|0:0 Заявка
|12
|4
|2
|6
|20 - 23
|14
|8.
|0:0 Заявка
|12
|4
|2
|6
|19 - 23
|14
|9.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|18 - 21
|12
|10.
|0:1 Заявка
|11
|2
|3
|6
|5 - 15
|9
|11.
|1:3 Заявка
|10
|0
|5
|5
|17 - 27
|5
|12.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|12 - 23
|5
|13.
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|18 - 34
|4
|14.
|2:0 Заявка
|11
|0
|3
|8
|11 - 21
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|23 - 14
|28
|2.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|23 - 21
|26
|3.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|20 - 12
|18
|4.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|19 - 23
|18
|5.
|0:0 Заявка
|13
|3
|6
|4
|16 - 20
|15
|6.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|24 - 23
|14
|7.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|13 - 14
|13
|8.
|0:0 Заявка
|11
|3
|2
|6
|8 - 13
|11
|9.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|10 - 16
|10
|10.
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|9 - 18
|9
|11.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|8 - 19
|9
|12.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|9 - 23
|9
|13.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|13 - 30
|9
|14.
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|12 - 22
|8
|15.
|0:0 Заявка
|11
|1
|4
|6
|13 - 20
|7
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|17 (5)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|14 (9)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|14 (4)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|12 (10)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|12 (5)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|1 9
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 7
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 8
|Ди Си Юнайтед
|Дахоме Кристиан
|1 8
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Коста Витор
|9