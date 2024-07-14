  1. Футбол
  2. Матчи
  3. США
  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Нью-Инглэнд Революшн
1:3
Конец матча
Орландо Сити
0'
1:0
23' Гол
Вриони Джакомо
50' Желтая карточка
Янссон Робин
1:1
51' Гол
Торрес Факундо
1:2
59' Гол
Энрике Рамиро
68' Желтая карточка
Харкс Иэн
78' Желтая карточка
Шлегель Родриго
1:3
81' Гол
Торрес Факундо
90'+7
31
Ивачич
Альяз
15
Бай
Брэндон
4
Кесслер
Генри
2
Ромни
Дейв
24
Джонс
Дехуан
26
Макнамара
Томас
8
Полстер
Мэтт
14
Харкс
Иэн
22
Панайоту
Джек
9
Вриони
Джакомо
47
Байрактаревич
Есмир
1
Гальесе
Педро
17
Тоурхалльссон
Дагюр
Дан
15
Шлегель
Родриго
6
Янссон
Робин
24
Смит
Кайл
5
Араухо
Сесар
16
Вильдер
Картахена
10
Торрес
Факундо
11
Охеда
Мартин
77
Ангуло
Иван
7
Энрике
Рамиро
Нью-Инглэнд Революшн
4-3-3
Орландо Сити
4-2-3-1

История личных встреч

Нью-Инглэнд Революшн
Орландо Сити

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

90.9%
45.5%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

90.9%
27.3%
10 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

10%
90%
0 побед 1 ничья 7 побед

21 матч

42.9%
33.3%
23.8%
9 побед 7 ничьих 5 побед

Первый тайм

47.6%
33.3%
19.1%
10 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

47.6%
19%
33.4%
10 побед 4 ничьи 7 побед

История матчей

ТМК
1:3
М
3:2
М
3:1
ТМК
1:2
М
0:3
М
1:1
М
2:2
М
2:1
М
1:3
М
3:3
М
4:1
ОК
2:1
М
2:0
М
3:3
М
6:1
М
4:0
М
3:1
М
2:2
М
2:2
М
3:0
М
2:2

Голы

Всего голов

22
25

Голов в среднем за матч

2.44
2.08

Среднее время на гол

36
43

Всего голов

28
9

Голов в среднем за матч

2.33
1

Среднее время на гол

38
90

Всего голов

50
34

Голов в среднем за матч

2.38
1.62

Тотал матчей

2.5
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
14
Больше 67%
Меньше 33%
7
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

37
55

Бомбардиры внутри турнира

Нью-Инглэнд Революшн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вриони Джакомо 8 0.38
Хиль Карлес 5 0.24
Боатенг Эммануль II 2 0.1
Чанкалай Томас 2 0.1
Байрактаревич Есмир 2 0.1
Хиль Начо 1 0.05
Бак Ноуэл 1 0.05
Джонс Дехуан 0 0
Борреро Дилан 0 0
Полстер Мэтт 0 0
Орландо Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Торрес Факундо 8 (1) 0.35
Макгуайр Дункан 7 0.3
Охеда Мартин 3 0.13
Ангуло Иван 3 0.13
Муриэль Луис 3 (1) 0.13
Тоурхалльссон Дагюр Дан 2 0.09
Линн Джек 2 0.09
Энрике Рамиро 2 0.09
Лодейро Николас 1 0.04
Брекало Давид 1 0.04
Янссон Робин 1 0.04
Рафаэл Дос Сантос 0 0
Вильдер Картахена 0 0
Араухо Сесар 0 0
Фриман Алекс 0 0

Карточки

Нью-Инглэнд Революшн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Полстер Мэтт 7 0
Вриони Джакомо 4 1
Арреага Хавьер 5 0
Харкс Иэн 5 0
Кесслер Генри 5 0
Чанкалай Томас 4 0
Хиль Карлес 3 0
Ивачич Альяз 2 0
Хиль Начо 2 0
Борреро Дилан 2 0
Спаулдинг Райан 0 1
Лима Ник 1 0
Джонс Дехуан 1 0
Орландо Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Араухо Сесар 7 0
Янссон Робин 6 0
Вильдер Картахена 4 0
Макгуайр Дункан 4 0
Шлегель Родриго 2 1
Ангуло Иван 3 0
Фелипе 3 0
Тоурхалльссон Дагюр Дан 2 0
Лодейро Николас 1 0
Холлидей Майкл 1 0
Муриэль Луис 1 0
Гальесе Педро 1 0
Торрес Факундо 1 0
Брекало Давид 1 0
Смит Кайл 1 0
Энрике Рамиро 1 0

Результаты матчей

Нью-Инглэнд Революшн
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
25% (3)
67% (8)
Орландо Сити
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

3
7

Упущенные победы

5
7
Нью-Инглэнд Революшн
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
78% (7)
11% (1)
11% (1)
Орландо Сити
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

16
11

Упущенные победы

5
11
Нью-Инглэнд Революшн
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
38% (8)
38% (8)
24% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
19% (4)
43% (9)
Орландо Сити
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (8)
22% (5)
43% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
35% (8)
26% (6)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

19
18

Упущенные победы

10
18

Голы по времени матча

Забито

12
18
10 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 2
12 Не забивали 14
4
33%
1
6%
1-15
2
17%
4
22%
16-30
4
33%
1
6%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
1
8%
2
11%
61-75
1
8%
7
39%
76-90

Пропущено

23
24
8 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 11
1
4%
8
33%
1-15
3
13%
3
13%
16-30
4
17%
4
17%
31-45
5
22%
1
4%
46-60
2
9%
5
21%
61-75
8
35%
3
13%
76-90

Забито

9
15
4 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
15 Не забивали 17
0
0%
2
13%
1-15
3
33%
4
27%
16-30
1
11%
3
20%
31-45
1
11%
1
7%
46-60
2
22%
3
20%
61-75
2
22%
2
13%
76-90

Пропущено

18
15
5 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
2
11%
2
13%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
3
17%
3
20%
31-45
3
17%
1
7%
46-60
4
22%
2
13%
61-75
6
33%
6
40%
76-90

Забито

21
33
14 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 18
10 Забивали первыми 7
6 Не забивали 8
4
19%
3
9%
1-15
5
24%
8
24%
16-30
5
24%
4
12%
31-45
1
5%
4
12%
46-60
3
14%
5
15%
61-75
3
14%
9
27%
76-90

Пропущено

41
39
13 В 1-м тайме 21
28 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 14
18 Не пропускали 18
3
7%
10
26%
1-15
3
7%
4
10%
16-30
7
17%
7
18%
31-45
8
20%
2
5%
46-60
6
15%
7
18%
61-75
14
34%
9
23%
76-90

Результаты последних матчей

Нью-Инглэнд Революшн
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Сиэтл Саундерс - Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Атланта Юнайтед 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Крю 1:5 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 1:2
Нью-Инглэнд Революшн - Ванкувер Уайткэпс 3:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нэшвилл - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 0:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 4:2 Чикаго Файр - Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 1:4 Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Клуб Америка - Нью-Инглэнд Революшн 5:2 Нью-Инглэнд Революшн - Шарлотт 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Клуб Америка 0:4 Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 1:2 Алахуэленсе - Нью-Инглэнд Революшн 1:1
Орландо Сити
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 5:0 Торонто - Орландо Сити 1:2 Нью-Йорк Сити - Орландо Сити 4:2 Орландо Сити - Чикаго Файр 4:2
Шарлотт - Орландо Сити 2:2 Орландо Сити - Лос-Анджелес 1:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Орландо Сити 1:0 Чикаго Файр - Орландо Сити 1:1 Орландо Сити - Коламбус Крю 0:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Орландо Сити 0:1 Орландо Сити - Интер Майами 0:0 Филадельфия Юнион - Орландо Сити 2:3 Орландо Сити - Цинциннати 0:1 Орландо Сити - Торонто 1:2 ФК Монреаль - Орландо Сити 2:2 Ди Си Юнайтед - Орландо Сити 2:3 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Орландо Сити - Остин 2:0 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 2:0 Тигрес - Орландо Сити 4:2

Результаты матчей

Нью-Инглэнд Революшн
Орландо Сити

Точный счет

0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
7 раз 58%
0
3 раза 25%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%

Точный счет

1:2
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
2:2
2 раза 17%
2:3
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
3
3 раза 25%
1
2 раза 17%

Точный счет

0:1
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
2:0
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
2:3
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
4:2
2 раза 9%
5:0
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 48%
0
6 раз 29%
2
4 раза 19%
3
1 раз 5%
0
7 раз 30%
2
6 раз 26%
1
5 раз 22%
3
3 раза 13%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Нью-Инглэнд Революшн
Орландо Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
7
4
2
10
1.5
4
7
1
11
2.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
9
3
3
6
1.5
7
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
6
0.5
Больше Меньше
16
7
5
16
1.5
11
12
1
20
2.5
5
18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 21 13 4 4 43 - 24 43
2.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 22 12 7 3 48 - 27 43
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:2 Заявка 24 12 7 5 44 - 32 43
4.
Колорадо Рэпидс
 0:0 Заявка 24 11 5 8 44 - 37 38
5.
Ванкувер Уайткэпс
 3:1 Заявка 22 10 5 7 37 - 30 35
6.
Сиэтл Саундерс
 1:0 Заявка 23 9 7 7 32 - 26 34
7.
Портленд Тимберс
 Заявка 23 9 6 8 45 - 39 33
8.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 22 8 7 7 29 - 26 31
9.
Миннесота Юнайтед
 0:0 Заявка 23 8 6 9 35 - 37 30
10.
Остин
 0:1 Заявка 23 8 6 9 25 - 32 30
11.
Даллас
 2:0 Заявка 23 7 5 11 34 - 37 26
12.
Сент-Луис Сити
 1:3 Заявка 23 4 10 9 31 - 42 22
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 23 5 5 13 37 - 48 20
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 22 4 2 16 30 - 56 14

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 23 15 3 5 43 - 29 48
2.
Интер Майами
 Заявка 23 14 5 4 51 - 37 47
3.
Коламбус Крю
 Заявка 20 11 6 3 40 - 18 39
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:0 Заявка 23 9 10 4 36 - 27 37
5.
Нью-Йорк Сити
 0:0 Заявка 23 11 3 9 33 - 27 36
6.
Шарлотт
 Заявка 23 10 5 8 27 - 24 35
7.
Орландо Сити
 Заявка 23 8 6 9 35 - 37 30
8.
Торонто
 Заявка 24 8 3 13 32 - 44 27
9.
Нэшвилл
 Заявка 23 6 8 9 26 - 33 26
10.
ФК Монреаль
 Заявка 23 6 8 9 32 - 46 26
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 23 6 6 11 31 - 33 24
12.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 24 5 8 11 32 - 48 23
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 21 7 1 13 21 - 41 22
14.
Чикаго Файр
 0:0 Заявка 23 5 7 11 28 - 40 22
15.
Филадельфия Юнион
 Заявка 23 4 9 10 37 - 41 21

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 11 9 2 0 29 - 8 29
2.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 11 8 1 2 28 - 12 25
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:2 Заявка 11 7 3 1 25 - 16 24
4.
Колорадо Рэпидс
 0:0 Заявка 12 7 3 2 24 - 14 24
5.
Даллас
 2:0 Заявка 12 7 2 3 23 - 16 23
6.
Портленд Тимберс
 Заявка 11 6 3 2 27 - 18 21
7.
Остин
 0:1 Заявка 12 6 3 3 20 - 17 21
8.
Сиэтл Саундерс
 1:0 Заявка 11 5 5 1 17 - 8 20
9.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 11 4 5 2 12 - 9 17
10.
Сент-Луис Сити
 1:3 Заявка 13 4 5 4 14 - 15 17
11.
Миннесота Юнайтед
 0:0 Заявка 11 4 4 3 16 - 14 16
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 12 4 3 5 25 - 25 15
13.
Ванкувер Уайткэпс
 3:1 Заявка 9 4 2 3 17 - 14 14
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 11 3 1 7 12 - 22 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нью-Йорк Сити
 0:0 Заявка 12 8 1 3 25 - 14 25
2.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:0 Заявка 10 6 4 0 20 - 7 22
3.
Шарлотт
 Заявка 12 6 4 2 14 - 10 22
4.
Коламбус Крю
 Заявка 10 6 3 1 20 - 6 21
5.
Интер Майами
 Заявка 11 6 3 2 28 - 16 21
6.
Цинциннати
 Заявка 12 6 2 4 20 - 15 20
7.
Торонто
 Заявка 12 6 0 6 23 - 21 18
8.
ФК Монреаль
 Заявка 11 4 5 2 19 - 16 17
9.
Нэшвилл
 Заявка 12 4 5 3 18 - 14 17
10.
Чикаго Файр
 0:0 Заявка 12 4 3 5 15 - 20 15
11.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 13 4 3 6 20 - 26 15
12.
Атланта Юнайтед
 Заявка 11 4 2 5 21 - 17 14
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 12 4 1 7 12 - 23 13
14.
Орландо Сити
 Заявка 11 3 3 5 16 - 14 12
15.
Филадельфия Юнион
 Заявка 11 1 4 6 13 - 18 7

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ванкувер Уайткэпс
 3:1 Заявка 13 6 3 4 20 - 16 21
2.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:2 Заявка 13 5 4 4 19 - 16 19
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 11 4 6 1 20 - 15 18
4.
Лос-Анджелес
 Заявка 10 4 2 4 14 - 16 14
5.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 11 4 2 5 17 - 17 14
6.
Сиэтл Саундерс
 1:0 Заявка 12 4 2 6 15 - 18 14
7.
Колорадо Рэпидс
 0:0 Заявка 12 4 2 6 20 - 23 14
8.
Миннесота Юнайтед
 0:0 Заявка 12 4 2 6 19 - 23 14
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 12 3 3 6 18 - 21 12
10.
Остин
 0:1 Заявка 11 2 3 6 5 - 15 9
11.
Сент-Луис Сити
 1:3 Заявка 10 0 5 5 17 - 27 5
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 11 1 2 8 12 - 23 5
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 11 1 1 9 18 - 34 4
14.
Даллас
 2:0 Заявка 11 0 3 8 11 - 21 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 11 9 1 1 23 - 14 28
2.
Интер Майами
 Заявка 12 8 2 2 23 - 21 26
3.
Коламбус Крю
 Заявка 10 5 3 2 20 - 12 18
4.
Орландо Сити
 Заявка 12 5 3 4 19 - 23 18
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:0 Заявка 13 3 6 4 16 - 20 15
6.
Филадельфия Юнион
 Заявка 12 3 5 4 24 - 23 14
7.
Шарлотт
 Заявка 11 4 1 6 13 - 14 13
8.
Нью-Йорк Сити
 0:0 Заявка 11 3 2 6 8 - 13 11
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 12 2 4 6 10 - 16 10
10.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 9 3 0 6 9 - 18 9
11.
Нэшвилл
 Заявка 11 2 3 6 8 - 19 9
12.
Торонто
 Заявка 12 2 3 7 9 - 23 9
13.
ФК Монреаль
 Заявка 12 2 3 7 13 - 30 9
14.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 11 1 5 5 12 - 22 8
15.
Чикаго Файр
 0:0 Заявка 11 1 4 6 13 - 20 7
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 17 (5)
Лос-Анджелес Буанга Денис 14 (9)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 14 (4)
Интер Майами Месси Лионель 12 (10)
Интер Майами Суарес Луис 12 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 1 9
Торонто Бернардески Федерико 2 7
Торонто Лонг Кевин 1 8
Ди Си Юнайтед Дахоме Кристиан 1 8
Сан-Хосе Эрткуэйкс Коста Витор 9
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 23'
      Джонс Дехуан сделал результативную передачу.
    • 23'
      Г О О О О Л - Вриони Джакомо бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Нью-Инглэнд Революшн 1:3 Орландо Сити онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный