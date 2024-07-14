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  3. США
  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Цинциннати
1:3
Конец матча
Шарлотт
0'
3' Желтая карточка
Диани Джибриль
0:1
20' Гол
Тавареш Юри
0:2
22' Гол
Абада Лиэль
1:2
45' Гол
Акоста Лусиано
45' Желтая карточка
Вествуд Эшли
47' Желтая карточка
Маланда Адилсон
1:2
48' Не забитый пенальти
Акоста Лусиано
54' Желтая карточка
Бёрн Натан
59' Желтая карточка
Робинсон Майлз
1:3
66' Гол
Варгас Кервин Кальдерон
72' Красная карточка
Робинсон Майлз
87' Желтая карточка
Акоста Лусиано
90' Желтая карточка
Tyger Smalls
90'+10
18
Челентано
Роман
2
Пауэлл
Альвас
12
Робинсон
Майлз
32
Мерфи
Ян
91
Йедлин
Деандре
27
Асад
Ямиль
7
Кубо
Юя
20
Буха
Павел
23
Орельяно
Лука
10
Акоста
Лусиано
19
Келси
Кевин
1
Кахлина
Кристиян
14
Бёрн
Натан
29
Маланда
Адилсон
34
Приветт
Эндрю
21
Уронен
Йере
8
Вествуд
Эшли
28
Диани
Джибриль
11
Абада
Лиэль
13
Бронико
Брандт
18
Варгас
Кервин
Кальдерон
38
Тавареш
Юри
Цинциннати
3-4-2-1
Шарлотт
4-2-3-1

История личных встреч

Цинциннати
Шарлотт

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

150%
3 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

5 матчей

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

М
1:1
М
3:0
М
2:2
М
2:0
М
2:0

Голы

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

2.5
1

Среднее время на гол

36
90

Всего голов

5
0

Голов в среднем за матч

1.67
0

Среднее время на гол

54
0

Всего голов

10
3

Голов в среднем за матч

2
0.6

Тотал матчей

2.5
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

45
150

Бомбардиры внутри турнира

Цинциннати
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Акоста Лусиано 11 (2) 0.48
Кубо Юя 9 0.39
Орельяно Лука 5 0.22
Келси Кевин 5 0.22
Буха Павел 4 0.17
Асад Ямиль 2 0.09
Сантос Сержио II 2 0.09
Бупендза Аарон 2 0.09
Бэрд Кори 1 0.04
Валенсуэла Херардо 1 0.04
Робинсон Майлз 1 0.04
Йедлин Деандре 0 0
Нвободо Обинна 0 0
Шарлотт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Агьеманг Патрик 6 0.26
Варгас Кервин Кальдерон 5 0.22
Абада Лиэль 4 0.17
Вествуд Эшли 2 0.09
Тавареш Юри 2 0.09
Деягере Брехт 1 0.04
Петкович Никола 1 0.04
Бронико Брандт 1 0.04
Копетти Энцо 1 0.04
Диани Джибриль 1 (1) 0.04
Маланда Адилсон 1 0.04
Бендер Бен 1 0.04
Уронен Йере 0 0
Бёрн Натан 0 0
Педро Жоао 0 0
Линдси Джейлин 0 0

Карточки

Цинциннати
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нвободо Обинна 6 1
Кубо Юя 6 0
Акоста Лусиано 6 0
Робинсон Майлз 3 1
Йедлин Деандре 4 0
Буха Павел 4 0
Орельяно Лука 4 0
Мерфи Ян 4 0
Келси Кевин 4 0
Миазга Мэтт 3 0
Хэлси Бретт 1 1
Пауэлл Альвас 2 0
Бупендза Аарон 2 0
Челентано Роман 2 0
Бэрд Кори 1 0
Сантос Сержио II 1 0
Келлер Кипп 1 0
Валенсуэла Херардо 1 0
Шарлотт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вествуд Эшли 7 0
Варгас Кервин Кальдерон 6 0
Агьеманг Патрик 4 1
Деягере Брехт 5 0
Бёрн Натан 4 0
Диани Джибриль 4 0
Тавареш Юри 4 0
Приветт Эндрю 4 0
Арфилд Скотт 2 1
Кахлина Кристиян 3 0
Урсо Жуниор 3 0
Бронико Брандт 3 0
Tyger Smalls 3 0
Петкович Никола 2 0
Уронен Йере 2 0
Педро Жоао 1 0
Копетти Энцо 1 0
Линдси Джейлин 1 0
Абада Лиэль 1 0
Маланда Адилсон 1 0
Бендер Бен 1 0

Результаты матчей

Цинциннати
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Шарлотт
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

3
4
Цинциннати
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
36% (4)
64% (7)
Шарлотт
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

23
13
Цинциннати
35%
65%
7 побед 13 поражений
Первый тайм
26% (6)
52% (12)
22% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
39% (9)
39% (9)
Шарлотт
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
9% (2)
61% (14)
30% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
43% (10)
26% (6)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

7
9

Упущенные победы

26
17

Голы по времени матча

Забито

21
12
10 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 5
14 Не забивали 15
3
14%
1
8%
1-15
2
10%
2
17%
16-30
5
24%
2
17%
31-45
6
29%
3
25%
46-60
3
14%
3
25%
61-75
2
10%
1
8%
76-90

Пропущено

14
15
9 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
0
0%
1
7%
1-15
7
50%
0
0%
16-30
2
14%
8
53%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
2
14%
1
7%
61-75
1
7%
5
33%
76-90

Забито

24
14
4 В 1-м тайме 5
20 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 8
12 Не забивали 14
2
8%
2
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
8%
3
21%
31-45
7
29%
29%
3
21%
46-60
6
25%
1
7%
61-75
7
29%
29%
5
36%
76-90

Пропущено

13
10
4 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
15%
1
10%
16-30
2
15%
1
10%
31-45
3
23%
3
30%
46-60
4
31%
1
10%
61-75
2
15%
4
40%
76-90

Забито

45
26
14 В 1-м тайме 10
31 Во 2-м тайме 16
14 Забивали первыми 13
3 Не забивали 6
5
11%
3
12%
1-15
2
4%
2
8%
16-30
7
16%
5
19%
31-45
13
29%
6
23%
46-60
9
20%
4
15%
61-75
9
20%
6
23%
76-90

Пропущено

27
25
13 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 14
0
0%
1
4%
1-15
9
33%
1
4%
16-30
4
15%
9
36%
31-45
5
19%
3
12%
46-60
6
22%
2
8%
61-75
3
11%
9
36%
76-90

Результаты последних матчей

Цинциннати
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Цинциннати - Интер Майами 6:1 Ди Си Юнайтед - Цинциннати 2:3 Даллас - Цинциннати 0:1 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 1:2
Цинциннати - Филадельфия Юнион 4:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Цинциннати 2:4 Цинциннати - Нэшвилл 0:2 Торонто - Цинциннати 3:4 Цинциннати - Сент-Луис Сити 3:1 Цинциннати - Атланта Юнайтед 1:0 Коламбус Крю - Цинциннати 1:2 Орландо Сити - Цинциннати 0:1 Цинциннати - Колорадо Рэпидс 2:1 Атланта Юнайтед - Цинциннати 1:2 ФК Монреаль - Цинциннати 2:1 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Шарлотт - Цинциннати 1:1 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 1:2 Монтеррей - Цинциннати 2:1
Шарлотт
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Шарлотт - Интер Майами 1:2 Хьюстон Динамо - Шарлотт 1:0 Филадельфия Юнион - Шарлотт 0:2 Шарлотт - Орландо Сити 2:2
Шарлотт - Ди Си Юнайтед 1:0 Атланта Юнайтед - Шарлотт 2:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 3:1 Шарлотт - Филадельфия Юнион 0:0 Шарлотт - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Чикаго Файр - Шарлотт 0:1 Шарлотт - Нэшвилл 1:0 Шарлотт - Портленд Тимберс 2:0 Нью-Йорк Сити - Шарлотт 2:1 Шарлотт - Миннесота Юнайтед 0:3 Шарлотт - Торонто 3:2 Нью-Инглэнд Революшн - Шарлотт 1:0 Шарлотт - Цинциннати 1:1 Шарлотт - Коламбус Крю 2:0 Нэшвилл - Шарлотт 2:1 Торонто - Шарлотт 1:0

Результаты матчей

Цинциннати
Шарлотт

Точный счет

0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
6
1 раз 8%
1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:2
4 раза 36%
0:1
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
1:0
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
2
4 раза 36%
4
2 раза 18%
3
1 раз 9%
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%

Точный счет

1:2
6 раз 26%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
1:0
6 раз 26%
0:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 39%
2
5 раз 22%
0
3 раза 13%
4
3 раза 13%
3
2 раза 9%
6
1 раз 4%
1
10 раз 43%
0
6 раз 26%
2
4 раза 17%
3
3 раза 13%

Тоталы голов в матче

Цинциннати
Шарлотт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
9
3
4
8
1.5
4
8
3
9
2.5
1
11
2
10
3.5
1
11
4.5
1
11
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
1.5
Больше Меньше
3
8
3
8
2.5
2
9
2
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
3
0.5
Больше Меньше
17
6
11
12
1.5
7
16
6
17
2.5
3
20
4
19
3.5
1
22
4.5
1
22
5.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 21 13 4 4 43 - 24 43
2.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 22 12 7 3 48 - 27 43
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:2 Заявка 24 12 7 5 44 - 32 43
4.
Колорадо Рэпидс
 0:0 Заявка 24 11 5 8 44 - 37 38
5.
Ванкувер Уайткэпс
 3:1 Заявка 22 10 5 7 37 - 30 35
6.
Сиэтл Саундерс
 1:0 Заявка 23 9 7 7 32 - 26 34
7.
Портленд Тимберс
 Заявка 23 9 6 8 45 - 39 33
8.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 22 8 7 7 29 - 26 31
9.
Миннесота Юнайтед
 0:0 Заявка 23 8 6 9 35 - 37 30
10.
Остин
 0:1 Заявка 23 8 6 9 25 - 32 30
11.
Даллас
 2:0 Заявка 23 7 5 11 34 - 37 26
12.
Сент-Луис Сити
 1:3 Заявка 23 4 10 9 31 - 42 22
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 23 5 5 13 37 - 48 20
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 22 4 2 16 30 - 56 14

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 23 15 3 5 43 - 29 48
2.
Интер Майами
 Заявка 23 14 5 4 51 - 37 47
3.
Коламбус Крю
 Заявка 20 11 6 3 40 - 18 39
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:0 Заявка 23 9 10 4 36 - 27 37
5.
Нью-Йорк Сити
 0:0 Заявка 23 11 3 9 33 - 27 36
6.
Шарлотт
 Заявка 23 10 5 8 27 - 24 35
7.
Орландо Сити
 Заявка 23 8 6 9 35 - 37 30
8.
Торонто
 Заявка 24 8 3 13 32 - 44 27
9.
Нэшвилл
 Заявка 23 6 8 9 26 - 33 26
10.
ФК Монреаль
 Заявка 23 6 8 9 32 - 46 26
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 23 6 6 11 31 - 33 24
12.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 24 5 8 11 32 - 48 23
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 21 7 1 13 21 - 41 22
14.
Чикаго Файр
 0:0 Заявка 23 5 7 11 28 - 40 22
15.
Филадельфия Юнион
 Заявка 23 4 9 10 37 - 41 21

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 11 9 2 0 29 - 8 29
2.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 11 8 1 2 28 - 12 25
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:2 Заявка 11 7 3 1 25 - 16 24
4.
Колорадо Рэпидс
 0:0 Заявка 12 7 3 2 24 - 14 24
5.
Даллас
 2:0 Заявка 12 7 2 3 23 - 16 23
6.
Портленд Тимберс
 Заявка 11 6 3 2 27 - 18 21
7.
Остин
 0:1 Заявка 12 6 3 3 20 - 17 21
8.
Сиэтл Саундерс
 1:0 Заявка 11 5 5 1 17 - 8 20
9.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 11 4 5 2 12 - 9 17
10.
Сент-Луис Сити
 1:3 Заявка 13 4 5 4 14 - 15 17
11.
Миннесота Юнайтед
 0:0 Заявка 11 4 4 3 16 - 14 16
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 12 4 3 5 25 - 25 15
13.
Ванкувер Уайткэпс
 3:1 Заявка 9 4 2 3 17 - 14 14
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 11 3 1 7 12 - 22 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нью-Йорк Сити
 0:0 Заявка 12 8 1 3 25 - 14 25
2.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:0 Заявка 10 6 4 0 20 - 7 22
3.
Шарлотт
 Заявка 12 6 4 2 14 - 10 22
4.
Коламбус Крю
 Заявка 10 6 3 1 20 - 6 21
5.
Интер Майами
 Заявка 11 6 3 2 28 - 16 21
6.
Цинциннати
 Заявка 12 6 2 4 20 - 15 20
7.
Торонто
 Заявка 12 6 0 6 23 - 21 18
8.
ФК Монреаль
 Заявка 11 4 5 2 19 - 16 17
9.
Нэшвилл
 Заявка 12 4 5 3 18 - 14 17
10.
Чикаго Файр
 0:0 Заявка 12 4 3 5 15 - 20 15
11.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 13 4 3 6 20 - 26 15
12.
Атланта Юнайтед
 Заявка 11 4 2 5 21 - 17 14
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 12 4 1 7 12 - 23 13
14.
Орландо Сити
 Заявка 11 3 3 5 16 - 14 12
15.
Филадельфия Юнион
 Заявка 11 1 4 6 13 - 18 7

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ванкувер Уайткэпс
 3:1 Заявка 13 6 3 4 20 - 16 21
2.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:2 Заявка 13 5 4 4 19 - 16 19
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 11 4 6 1 20 - 15 18
4.
Лос-Анджелес
 Заявка 10 4 2 4 14 - 16 14
5.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 11 4 2 5 17 - 17 14
6.
Сиэтл Саундерс
 1:0 Заявка 12 4 2 6 15 - 18 14
7.
Колорадо Рэпидс
 0:0 Заявка 12 4 2 6 20 - 23 14
8.
Миннесота Юнайтед
 0:0 Заявка 12 4 2 6 19 - 23 14
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 12 3 3 6 18 - 21 12
10.
Остин
 0:1 Заявка 11 2 3 6 5 - 15 9
11.
Сент-Луис Сити
 1:3 Заявка 10 0 5 5 17 - 27 5
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 11 1 2 8 12 - 23 5
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 11 1 1 9 18 - 34 4
14.
Даллас
 2:0 Заявка 11 0 3 8 11 - 21 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 11 9 1 1 23 - 14 28
2.
Интер Майами
 Заявка 12 8 2 2 23 - 21 26
3.
Коламбус Крю
 Заявка 10 5 3 2 20 - 12 18
4.
Орландо Сити
 Заявка 12 5 3 4 19 - 23 18
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:0 Заявка 13 3 6 4 16 - 20 15
6.
Филадельфия Юнион
 Заявка 12 3 5 4 24 - 23 14
7.
Шарлотт
 Заявка 11 4 1 6 13 - 14 13
8.
Нью-Йорк Сити
 0:0 Заявка 11 3 2 6 8 - 13 11
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 12 2 4 6 10 - 16 10
10.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 9 3 0 6 9 - 18 9
11.
Нэшвилл
 Заявка 11 2 3 6 8 - 19 9
12.
Торонто
 Заявка 12 2 3 7 9 - 23 9
13.
ФК Монреаль
 Заявка 12 2 3 7 13 - 30 9
14.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 11 1 5 5 12 - 22 8
15.
Чикаго Файр
 0:0 Заявка 11 1 4 6 13 - 20 7
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 17 (5)
Лос-Анджелес Буанга Денис 14 (9)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 14 (4)
Интер Майами Месси Лионель 12 (10)
Интер Майами Суарес Луис 12 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 1 9
Торонто Бернардески Федерико 2 7
Торонто Лонг Кевин 1 8
Ди Си Юнайтед Дахоме Кристиан 1 8
Сан-Хосе Эрткуэйкс Коста Витор 9
Весь список
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