Тур: 1. Стадион: TQL Stadium.
1:3
Конец матча
0'
3' Желтая карточкаДиани Джибриль
0:1
20' ГолТавареш Юри
0:2
22' ГолАбада Лиэль
1:2
45' ГолАкоста Лусиано
45' Желтая карточкаВествуд Эшли
47' Желтая карточкаМаланда Адилсон
1:2
48' Не забитый пенальтиАкоста Лусиано
54' Желтая карточкаБёрн Натан
59' Желтая карточкаРобинсон Майлз
1:3
66' ГолВаргас Кервин Кальдерон
72' Красная карточкаРобинсон Майлз
87' Желтая карточкаАкоста Лусиано
90' Желтая карточкаTyger Smalls
90'+10
Ход матча
20'
0:1
22'
0:2
45'
1:2
45'
47'
48'
1:2
54'
59'
66'
72'
78'
87'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
32
Мерфи
Ян
27
Асад
Ямиль
7
Кубо
Юя
20
Буха
Павел
19
Келси
Кевин
14
Бёрн
Натан
21
Уронен
Йере
11
Абада
Лиэль
38
Тавареш
Юри
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Мерфи ЯнЗащитник
- Защитник
-
27 Асад ЯмильЗащитник
-
7 Кубо ЮяПолузащитник
-
20 Буха ПавелПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Келси КевинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Келлер КиппЗащитник
-
15 Хэлси БреттЗащитник
-
33 Фостер ИсайяЗащитник
-
34 Агедо ЛондонЗащитник
- Нападающий
-
11 Бэрд КориНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Нунан Пэт
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Бёрн НатанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Уронен ЙереЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Абада ЛиэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Тавареш ЮриНападающий
- Запасные игроки
-
22 Бингэм ДэвидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Педро ЖоаоПолузащитник
-
15 Бендер БенПолузащитник
-
35 Скардина НикНападающий
- Нападающий
-
25 Tyger Smalls
-
Главный тренер: Смит Дин
История личных встреч
Цинциннати
Шарлотт
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
150%
3 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
5 матчей
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
2.5
1
Среднее время на гол
36
90
Всего голов
5
0
Голов в среднем за матч
1.67
0
Среднее время на гол
54
0
Всего голов
10
3
Голов в среднем за матч
2
0.6
Тотал матчей
2.5
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
45
150
Бомбардиры внутри турнира
Цинциннати
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Акоста Лусиано
|11 (2)
|0.48
|Кубо Юя
|9
|0.39
|Орельяно Лука
|5
|0.22
|Келси Кевин
|5
|0.22
|Буха Павел
|4
|0.17
|Асад Ямиль
|2
|0.09
|Сантос Сержио II
|2
|0.09
|Бупендза Аарон
|2
|0.09
|Бэрд Кори
|1
|0.04
|Валенсуэла Херардо
|1
|0.04
|Робинсон Майлз
|1
|0.04
|Йедлин Деандре
|0
|0
|Нвободо Обинна
|0
|0
Шарлотт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Агьеманг Патрик
|6
|0.26
|Варгас Кервин Кальдерон
|5
|0.22
|Абада Лиэль
|4
|0.17
|Вествуд Эшли
|2
|0.09
|Тавареш Юри
|2
|0.09
|Деягере Брехт
|1
|0.04
|Петкович Никола
|1
|0.04
|Бронико Брандт
|1
|0.04
|Копетти Энцо
|1
|0.04
|Диани Джибриль
|1 (1)
|0.04
|Маланда Адилсон
|1
|0.04
|Бендер Бен
|1
|0.04
|Уронен Йере
|0
|0
|Бёрн Натан
|0
|0
|Педро Жоао
|0
|0
|Линдси Джейлин
|0
|0
Карточки
Цинциннати
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нвободо Обинна
|6
|1
|Кубо Юя
|6
|0
|Акоста Лусиано
|6
|0
|Робинсон Майлз
|3
|1
|Йедлин Деандре
|4
|0
|Буха Павел
|4
|0
|Орельяно Лука
|4
|0
|Мерфи Ян
|4
|0
|Келси Кевин
|4
|0
|Миазга Мэтт
|3
|0
|Хэлси Бретт
|1
|1
|Пауэлл Альвас
|2
|0
|Бупендза Аарон
|2
|0
|Челентано Роман
|2
|0
|Бэрд Кори
|1
|0
|Сантос Сержио II
|1
|0
|Келлер Кипп
|1
|0
|Валенсуэла Херардо
|1
|0
Шарлотт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вествуд Эшли
|7
|0
|Варгас Кервин Кальдерон
|6
|0
|Агьеманг Патрик
|4
|1
|Деягере Брехт
|5
|0
|Бёрн Натан
|4
|0
|Диани Джибриль
|4
|0
|Тавареш Юри
|4
|0
|Приветт Эндрю
|4
|0
|Арфилд Скотт
|2
|1
|Кахлина Кристиян
|3
|0
|Урсо Жуниор
|3
|0
|Бронико Брандт
|3
|0
|Tyger Smalls
|3
|0
|Петкович Никола
|2
|0
|Уронен Йере
|2
|0
|Педро Жоао
|1
|0
|Копетти Энцо
|1
|0
|Линдси Джейлин
|1
|0
|Абада Лиэль
|1
|0
|Маланда Адилсон
|1
|0
|Бендер Бен
|1
|0
Результаты матчей
Цинциннати
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Шарлотт
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
3
4
Цинциннати
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
36% (4)
64% (7)
Шарлотт
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
2
5
Упущенные победы
23
13
Цинциннати
35%
65%
7 побед 13 поражений
Первый тайм
26% (6)
52% (12)
22% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
39% (9)
39% (9)
Шарлотт
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
9% (2)
61% (14)
30% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
43% (10)
26% (6)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
7
9
Упущенные победы
26
17
Голы по времени матча
Забито
21
12
10 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 5
14 Не забивали 15
3
14%
1
8%
1-15
2
10%
2
17%
16-30
5
24%
2
17%
31-45
6
29%
3
25%
46-60
3
14%
3
25%
61-75
2
10%
1
8%
76-90
Пропущено
14
15
9 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
0
0%
1
7%
1-15
7
50%
0
0%
16-30
2
14%
8
53%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
2
14%
1
7%
61-75
1
7%
5
33%
76-90
Забито
24
14
4 В 1-м тайме 5
20 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 8
12 Не забивали 14
2
8%
2
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
8%
3
21%
31-45
7
29%
29%
3
21%
46-60
6
25%
1
7%
61-75
7
29%
29%
5
36%
76-90
Пропущено
13
10
4 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
15%
1
10%
16-30
2
15%
1
10%
31-45
3
23%
3
30%
46-60
4
31%
1
10%
61-75
2
15%
4
40%
76-90
Забито
45
26
14 В 1-м тайме 10
31 Во 2-м тайме 16
14 Забивали первыми 13
3 Не забивали 6
5
11%
3
12%
1-15
2
4%
2
8%
16-30
7
16%
5
19%
31-45
13
29%
6
23%
46-60
9
20%
4
15%
61-75
9
20%
6
23%
76-90
Пропущено
27
25
13 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 14
0
0%
1
4%
1-15
9
33%
1
4%
16-30
4
15%
9
36%
31-45
5
19%
3
12%
46-60
6
22%
2
8%
61-75
3
11%
9
36%
76-90
Результаты последних матчей
Цинциннати
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Цинциннати - Интер Майами 6:1 Ди Си Юнайтед - Цинциннати 2:3 Даллас - Цинциннати 0:1 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 1:2
Цинциннати - Филадельфия Юнион 4:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Цинциннати 2:4 Цинциннати - Нэшвилл 0:2 Торонто - Цинциннати 3:4 Цинциннати - Сент-Луис Сити 3:1 Цинциннати - Атланта Юнайтед 1:0 Коламбус Крю - Цинциннати 1:2 Орландо Сити - Цинциннати 0:1 Цинциннати - Колорадо Рэпидс 2:1 Атланта Юнайтед - Цинциннати 1:2 ФК Монреаль - Цинциннати 2:1 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Шарлотт - Цинциннати 1:1 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 1:2 Монтеррей - Цинциннати 2:1
Шарлотт
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Шарлотт - Интер Майами 1:2 Хьюстон Динамо - Шарлотт 1:0 Филадельфия Юнион - Шарлотт 0:2 Шарлотт - Орландо Сити 2:2
Шарлотт - Ди Си Юнайтед 1:0 Атланта Юнайтед - Шарлотт 2:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 3:1 Шарлотт - Филадельфия Юнион 0:0 Шарлотт - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Чикаго Файр - Шарлотт 0:1 Шарлотт - Нэшвилл 1:0 Шарлотт - Портленд Тимберс 2:0 Нью-Йорк Сити - Шарлотт 2:1 Шарлотт - Миннесота Юнайтед 0:3 Шарлотт - Торонто 3:2 Нью-Инглэнд Революшн - Шарлотт 1:0 Шарлотт - Цинциннати 1:1 Шарлотт - Коламбус Крю 2:0 Нэшвилл - Шарлотт 2:1 Торонто - Шарлотт 1:0
Результаты матчей
Цинциннати
Шарлотт
Точный счет
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
6
1 раз 8%
1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:2
4 раза 36%
0:1
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
1:0
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
2
4 раза 36%
4
2 раза 18%
3
1 раз 9%
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
Точный счет
1:2
6 раз 26%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
1:0
6 раз 26%
0:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 39%
2
5 раз 22%
0
3 раза 13%
4
3 раза 13%
3
2 раза 9%
6
1 раз 4%
1
10 раз 43%
0
6 раз 26%
2
4 раза 17%
3
3 раза 13%
Тоталы голов в матче
Цинциннати
Шарлотт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
93
48
48
39
111
210
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
38
38
29
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
203
Больше Меньше
176
1112
716
617
320
419
122
122
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|21
|13
|4
|4
|43 - 24
|43
|2.
|Заявка
|22
|12
|7
|3
|48 - 27
|43
|3.
|0:2 Заявка
|24
|12
|7
|5
|44 - 32
|43
|4.
|0:0 Заявка
|24
|11
|5
|8
|44 - 37
|38
|5.
|3:1 Заявка
|22
|10
|5
|7
|37 - 30
|35
|6.
|1:0 Заявка
|23
|9
|7
|7
|32 - 26
|34
|7.
|Заявка
|23
|9
|6
|8
|45 - 39
|33
|8.
|0:0 Заявка
|22
|8
|7
|7
|29 - 26
|31
|9.
|0:0 Заявка
|23
|8
|6
|9
|35 - 37
|30
|10.
|0:1 Заявка
|23
|8
|6
|9
|25 - 32
|30
|11.
|2:0 Заявка
|23
|7
|5
|11
|34 - 37
|26
|12.
|1:3 Заявка
|23
|4
|10
|9
|31 - 42
|22
|13.
|Заявка
|23
|5
|5
|13
|37 - 48
|20
|14.
|Заявка
|22
|4
|2
|16
|30 - 56
|14
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|23
|15
|3
|5
|43 - 29
|48
|2.
|Заявка
|23
|14
|5
|4
|51 - 37
|47
|3.
|Заявка
|20
|11
|6
|3
|40 - 18
|39
|4.
|0:0 Заявка
|23
|9
|10
|4
|36 - 27
|37
|5.
|0:0 Заявка
|23
|11
|3
|9
|33 - 27
|36
|6.
|Заявка
|23
|10
|5
|8
|27 - 24
|35
|7.
|Заявка
|23
|8
|6
|9
|35 - 37
|30
|8.
|Заявка
|24
|8
|3
|13
|32 - 44
|27
|9.
|Заявка
|23
|6
|8
|9
|26 - 33
|26
|10.
|Заявка
|23
|6
|8
|9
|32 - 46
|26
|11.
|Заявка
|23
|6
|6
|11
|31 - 33
|24
|12.
|Заявка
|24
|5
|8
|11
|32 - 48
|23
|13.
|Заявка
|21
|7
|1
|13
|21 - 41
|22
|14.
|0:0 Заявка
|23
|5
|7
|11
|28 - 40
|22
|15.
|Заявка
|23
|4
|9
|10
|37 - 41
|21
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|29 - 8
|29
|2.
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|28 - 12
|25
|3.
|0:2 Заявка
|11
|7
|3
|1
|25 - 16
|24
|4.
|0:0 Заявка
|12
|7
|3
|2
|24 - 14
|24
|5.
|2:0 Заявка
|12
|7
|2
|3
|23 - 16
|23
|6.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|27 - 18
|21
|7.
|0:1 Заявка
|12
|6
|3
|3
|20 - 17
|21
|8.
|1:0 Заявка
|11
|5
|5
|1
|17 - 8
|20
|9.
|0:0 Заявка
|11
|4
|5
|2
|12 - 9
|17
|10.
|1:3 Заявка
|13
|4
|5
|4
|14 - 15
|17
|11.
|0:0 Заявка
|11
|4
|4
|3
|16 - 14
|16
|12.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|25 - 25
|15
|13.
|3:1 Заявка
|9
|4
|2
|3
|17 - 14
|14
|14.
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|12 - 22
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|12
|8
|1
|3
|25 - 14
|25
|2.
|0:0 Заявка
|10
|6
|4
|0
|20 - 7
|22
|3.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|14 - 10
|22
|4.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|20 - 6
|21
|5.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|28 - 16
|21
|6.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|20 - 15
|20
|7.
|Заявка
|12
|6
|0
|6
|23 - 21
|18
|8.
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|19 - 16
|17
|9.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|18 - 14
|17
|10.
|0:0 Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 20
|15
|11.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|20 - 26
|15
|12.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|21 - 17
|14
|13.
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|12 - 23
|13
|14.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 14
|12
|15.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|13 - 18
|7
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:1 Заявка
|13
|6
|3
|4
|20 - 16
|21
|2.
|0:2 Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 16
|19
|3.
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|20 - 15
|18
|4.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 16
|14
|5.
|0:0 Заявка
|11
|4
|2
|5
|17 - 17
|14
|6.
|1:0 Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 18
|14
|7.
|0:0 Заявка
|12
|4
|2
|6
|20 - 23
|14
|8.
|0:0 Заявка
|12
|4
|2
|6
|19 - 23
|14
|9.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|18 - 21
|12
|10.
|0:1 Заявка
|11
|2
|3
|6
|5 - 15
|9
|11.
|1:3 Заявка
|10
|0
|5
|5
|17 - 27
|5
|12.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|12 - 23
|5
|13.
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|18 - 34
|4
|14.
|2:0 Заявка
|11
|0
|3
|8
|11 - 21
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|23 - 14
|28
|2.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|23 - 21
|26
|3.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|20 - 12
|18
|4.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|19 - 23
|18
|5.
|0:0 Заявка
|13
|3
|6
|4
|16 - 20
|15
|6.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|24 - 23
|14
|7.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|13 - 14
|13
|8.
|0:0 Заявка
|11
|3
|2
|6
|8 - 13
|11
|9.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|10 - 16
|10
|10.
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|9 - 18
|9
|11.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|8 - 19
|9
|12.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|9 - 23
|9
|13.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|13 - 30
|9
|14.
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|12 - 22
|8
|15.
|0:0 Заявка
|11
|1
|4
|6
|13 - 20
|7
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|17 (5)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|14 (9)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|14 (4)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|12 (10)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|12 (5)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|1 9
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 7
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 8
|Ди Си Юнайтед
|Дахоме Кристиан
|1 8
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Коста Витор
|9