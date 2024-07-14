Тур: 1. Стадион: БМО Филд.
2:1
Конец матча
0'
0:1
39' ГолБарибо Тай
1:1
74' Гол в свои воротаЭллиотт Джек
77' Желтая карточкаСалливан Куинн
2:1
78' ГолКерр Деандре
90'+6
Ход матча
39'
0:1
74'
1:1
77'
78'
2:1
27
О'Нил
Шейн
47
Томпсон
Коси
11
Этьенн
Дерик
76
Рик
Эндрю
17
Лоу
Дэмион
15
Мбезо
Оливье
27
Вагнер
Кай
20
Буэно
Хесус
31
Флэк
Леон
28
Барибо
Тай
- Основной состав
- Вратарь
-
27 О'Нил ШейнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
47 Томпсон КосиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Этьенн ДерикПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Гавран ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Флорес ДейбиПолузащитник
-
29 Керр ДеандреНападающий
-
-
Главный тренер: Хердман Джон
- Основной состав
-
76 Рик ЭндрюВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Лоу ДэмионЗащитник
-
15 Мбезо ОливьеЗащитник
-
27 Вагнер КайЗащитник
-
20 Буэно ХесусПолузащитник
-
31 Флэк ЛеонПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Барибо ТайНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
25 Донован КрисНападающий
-
-
41 Васкез Дэвид
-
Главный тренер: Кёртин Джим
История личных встреч
Торонто
Филадельфия Юнион
18 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
9 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
83.3%
22.2%
15 побед 4 ничьи 0 побед
16 матчей
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Первый тайм
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 12 побед
Второй тайм
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 8 побед
34 матча
41.2%
26.5%
32.3%
14 побед 9 ничьих 11 побед
Первый тайм
26.5%
38.2%
35.3%
9 побед 13 ничьих 12 побед
Второй тайм
44.1%
32.4%
23.5%
15 побед 11 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
32
16
Голов в среднем за матч
1.88
0.94
Среднее время на гол
47
95
Всего голов
29
22
Голов в среднем за матч
1.71
1.29
Среднее время на гол
52
69
Всего голов
61
38
Голов в среднем за матч
1.79
1.12
Тотал матчей
2.5
32
Больше 94%
Меньше 6%
2
28
Больше 82%
Меньше 18%
6
21
Больше 62%
Меньше 38%
13
11
Больше 32%
Меньше 68%
23
3
Больше 9%
Меньше 91%
31
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
Среднее время на гол
50
80
Бомбардиры внутри турнира
Торонто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бернардески Федерико
|8
|0.33
|Овусу Принс-Осеи
|6
|0.25
|Инсинье Лоренцо
|4 (1)
|0.17
|Лонгстафф Мэттью
|2
|0.08
|Спайсер Тайрис
|2
|0.08
|Этьенн Дерик
|2
|0.08
|Петретта Рауль
|1
|0.04
|Маршалл-Ратти Джакил
|1
|0.04
|Камареро Алонсо Коэльо
|1
|0.04
|Осорио Джонатан
|1
|0.04
|Флорес Дейби
|1
|0.04
|Керр Деандре
|1
|0.04
|Франклин Кобе
|0
|0
Филадельфия Юнион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Газдаг Даниэль
|11 (4)
|0.48
|Уре Микаэль
|6
|0.26
|Карранса Хулиан
|6
|0.26
|МакГлинн Джек
|3
|0.13
|Барибо Тай
|3
|0.13
|Салливан Куинн
|2
|0.09
|Бедойя Алехандро
|2
|0.09
|Буэно Хесус
|2
|0.09
|Вагнер Кай
|1
|0.04
|Донован Крис
|1
|0.04
|Харриэль Натан
|0
|0
|Флэк Леон
|0
|0
|Глеснес Якоб
|0
|0
|Мартинес Хосе Андрес
|0
|0
|Эллиотт Джек
|0
|0
|Рафанелло Жереми
|0
|0
Карточки
Торонто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бернардески Федерико
|7
|2
|Лонг Кевин
|8
|1
|Флорес Дейби
|6
|0
|Гомис Никесон
|4
|1
|Осорио Джонатан
|5
|0
|Петретта Рауль
|5
|0
|Лонгстафф Мэттью
|5
|0
|Инсинье Лоренцо
|4
|0
|О'Нил Шейн
|3
|0
|Джонсон Шон
|3
|0
|Рустед Сигурд
|3
|0
|Камареро Алонсо Коэльо
|3
|0
|Томпсон Коси
|2
|0
|Спайсер Тайрис
|2
|0
|Этьенн Дерик
|1
|0
|Овусу Принс-Осеи
|1
|0
|Акинола Айо
|1
|0
|Франклин Кобе
|1
|0
|Маршалл-Ратти Джакил
|1
|0
Филадельфия Юнион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бедойя Алехандро
|6
|0
|Эллиотт Джек
|4
|1
|Карранса Хулиан
|5
|0
|Газдаг Даниэль
|4
|0
|Лоу Дэмион
|4
|0
|Мартинес Хосе Андрес
|4
|0
|Вагнер Кай
|4
|0
|Глеснес Якоб
|3
|0
|МакГлинн Джек
|3
|0
|Харриэль Натан
|3
|0
|Салливан Куинн
|3
|0
|Уре Микаэль
|2
|0
|Флэк Леон
|2
|0
|Семмле Оливер
|1
|0
Результаты матчей
Торонто
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
8% (1)
33% (4)
Филадельфия Юнион
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
9
17
Торонто
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Филадельфия Юнион
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
20
14
Упущенные победы
5
6
Торонто
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
46% (11)
33% (8)
21% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (13)
25% (6)
21% (5)
Филадельфия Юнион
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
52% (12)
26% (6)
22% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
26% (6)
43% (10)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
24
16
Упущенные победы
14
23
Голы по времени матча
Забито
22
25
10 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 5
12 Не забивали 12
3
14%
1
4%
1-15
2
9%
2
8%
16-30
5
23%
7
28%
31-45
4
18%
4
16%
46-60
2
9%
5
20%
61-75
6
27%
6
24%
76-90
Пропущено
22
22
5 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
0
0%
1
5%
1-15
2
9%
3
14%
16-30
3
14%
3
14%
31-45
5
23%
6
27%
46-60
5
23%
1
5%
61-75
7
32%
8
36%
76-90
Забито
9
13
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 3
18 Не забивали 15
2
22%
2
15%
1-15
1
11%
1
8%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
7
54%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
3
33%
2
15%
76-90
Пропущено
23
18
8 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
2
9%
3
17%
1-15
3
13%
2
11%
16-30
3
13%
5
28%
31-45
2
9%
3
17%
46-60
3
13%
2
11%
61-75
10
43%
3
17%
76-90
Забито
31
38
14 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 25
11 Забивали первыми 8
6 Не забивали 4
5
16%
3
8%
1-15
3
10%
3
8%
16-30
6
19%
7
18%
31-45
6
19%
11
29%
46-60
2
6%
6
16%
61-75
9
29%
29%
8
21%
76-90
Пропущено
45
40
13 В 1-м тайме 17
32 Во 2-м тайме 23
11 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 18
2
4%
4
10%
1-15
5
11%
5
13%
16-30
6
13%
8
20%
31-45
7
16%
9
23%
46-60
8
18%
3
8%
61-75
17
38%
11
28%
76-90
Результаты последних матчей
Торонто
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Коламбус Крю - Торонто 4:0 Торонто - Орландо Сити 1:2 Атланта Юнайтед - Торонто 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 3:0
Торонто - Нэшвилл 1:2 Торонто - Чикаго Файр 1:4 Ди Си Юнайтед - Торонто 2:2 Филадельфия Юнион - Торонто 0:0 Торонто - Цинциннати 3:4 Торонто - ФК Монреаль 5:1 Нэшвилл - Торонто 2:0 Торонто - Нью-Йорк Сити 2:3 Торонто - Даллас 3:1 Орландо Сити - Торонто 1:2 Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Шарлотт - Торонто 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Торонто 4:0 Торонто - Спортинг Канзас-Сити 1:3 Торонто - Атланта Юнайтед 2:0 Нью-Йорк Сити - Торонто 2:1
Филадельфия Юнион
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Чикаго Файр - Филадельфия Юнион 4:3 ФК Монреаль - Филадельфия Юнион 4:2 Филадельфия Юнион - Шарлотт 0:2
Цинциннати - Филадельфия Юнион 4:3 Филадельфия Юнион - Интер Майами 1:2 Филадельфия Юнион - ФК Монреаль 2:2 Филадельфия Юнион - Торонто 0:0 Шарлотт - Филадельфия Юнион 0:0 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 0:3 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 1:2 Филадельфия Юнион - Орландо Сити 2:3 Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион 2:2 Филадельфия Юнион - Сиэтл Саундерс 2:3 Филадельфия Юнион - Реал Солт-Лейк 1:2 Атланта Юнайтед - Филадельфия Юнион 2:2 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 1:2 Филадельфия Юнион - Миннесота Юнайтед 2:0 Портленд Тимберс - Филадельфия Юнион 1:3 Остин - Филадельфия Юнион 2:2
Результаты матчей
Торонто
Филадельфия Юнион
Точный счет
1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:2
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
2:3
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
5
1 раз 8%
2
5 раз 45%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
Точный счет
0:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
4:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
2:2
3 раза 25%
4:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
2
5 раз 42%
3
4 раза 33%
1
2 раза 17%
0
1 раз 8%
Точный счет
1:2
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
2:2
5 раз 22%
1:2
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
2:3
2 раза 9%
4:3
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 38%
0
6 раз 25%
2
6 раз 25%
3
2 раза 8%
5
1 раз 4%
2
10 раз 43%
1
5 раз 22%
0
4 раза 17%
3
4 раза 17%
Тоталы голов в матче
Торонто
Филадельфия Юнион
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
56
39
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
111
39
93
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
186
Больше Меньше
194
915
149
321
419
123
123
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|21
|13
|4
|4
|43 - 24
|43
|2.
|Заявка
|22
|12
|7
|3
|48 - 27
|43
|3.
|0:2 Заявка
|24
|12
|7
|5
|44 - 32
|43
|4.
|0:0 Заявка
|24
|11
|5
|8
|44 - 37
|38
|5.
|3:1 Заявка
|22
|10
|5
|7
|37 - 30
|35
|6.
|1:0 Заявка
|23
|9
|7
|7
|32 - 26
|34
|7.
|Заявка
|23
|9
|6
|8
|45 - 39
|33
|8.
|0:0 Заявка
|22
|8
|7
|7
|29 - 26
|31
|9.
|0:0 Заявка
|23
|8
|6
|9
|35 - 37
|30
|10.
|0:1 Заявка
|23
|8
|6
|9
|25 - 32
|30
|11.
|2:0 Заявка
|23
|7
|5
|11
|34 - 37
|26
|12.
|1:3 Заявка
|23
|4
|10
|9
|31 - 42
|22
|13.
|Заявка
|23
|5
|5
|13
|37 - 48
|20
|14.
|Заявка
|22
|4
|2
|16
|30 - 56
|14
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|23
|15
|3
|5
|43 - 29
|48
|2.
|Заявка
|23
|14
|5
|4
|51 - 37
|47
|3.
|Заявка
|20
|11
|6
|3
|40 - 18
|39
|4.
|0:0 Заявка
|23
|9
|10
|4
|36 - 27
|37
|5.
|0:0 Заявка
|23
|11
|3
|9
|33 - 27
|36
|6.
|Заявка
|23
|10
|5
|8
|27 - 24
|35
|7.
|Заявка
|23
|8
|6
|9
|35 - 37
|30
|8.
|Заявка
|24
|8
|3
|13
|32 - 44
|27
|9.
|Заявка
|23
|6
|8
|9
|26 - 33
|26
|10.
|Заявка
|23
|6
|8
|9
|32 - 46
|26
|11.
|Заявка
|23
|6
|6
|11
|31 - 33
|24
|12.
|Заявка
|24
|5
|8
|11
|32 - 48
|23
|13.
|Заявка
|21
|7
|1
|13
|21 - 41
|22
|14.
|0:0 Заявка
|23
|5
|7
|11
|28 - 40
|22
|15.
|Заявка
|23
|4
|9
|10
|37 - 41
|21
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|29 - 8
|29
|2.
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|28 - 12
|25
|3.
|0:2 Заявка
|11
|7
|3
|1
|25 - 16
|24
|4.
|0:0 Заявка
|12
|7
|3
|2
|24 - 14
|24
|5.
|2:0 Заявка
|12
|7
|2
|3
|23 - 16
|23
|6.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|27 - 18
|21
|7.
|0:1 Заявка
|12
|6
|3
|3
|20 - 17
|21
|8.
|1:0 Заявка
|11
|5
|5
|1
|17 - 8
|20
|9.
|0:0 Заявка
|11
|4
|5
|2
|12 - 9
|17
|10.
|1:3 Заявка
|13
|4
|5
|4
|14 - 15
|17
|11.
|0:0 Заявка
|11
|4
|4
|3
|16 - 14
|16
|12.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|25 - 25
|15
|13.
|3:1 Заявка
|9
|4
|2
|3
|17 - 14
|14
|14.
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|12 - 22
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|12
|8
|1
|3
|25 - 14
|25
|2.
|0:0 Заявка
|10
|6
|4
|0
|20 - 7
|22
|3.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|14 - 10
|22
|4.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|20 - 6
|21
|5.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|28 - 16
|21
|6.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|20 - 15
|20
|7.
|Заявка
|12
|6
|0
|6
|23 - 21
|18
|8.
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|19 - 16
|17
|9.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|18 - 14
|17
|10.
|0:0 Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 20
|15
|11.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|20 - 26
|15
|12.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|21 - 17
|14
|13.
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|12 - 23
|13
|14.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 14
|12
|15.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|13 - 18
|7
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:1 Заявка
|13
|6
|3
|4
|20 - 16
|21
|2.
|0:2 Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 16
|19
|3.
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|20 - 15
|18
|4.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 16
|14
|5.
|0:0 Заявка
|11
|4
|2
|5
|17 - 17
|14
|6.
|1:0 Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 18
|14
|7.
|0:0 Заявка
|12
|4
|2
|6
|20 - 23
|14
|8.
|0:0 Заявка
|12
|4
|2
|6
|19 - 23
|14
|9.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|18 - 21
|12
|10.
|0:1 Заявка
|11
|2
|3
|6
|5 - 15
|9
|11.
|1:3 Заявка
|10
|0
|5
|5
|17 - 27
|5
|12.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|12 - 23
|5
|13.
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|18 - 34
|4
|14.
|2:0 Заявка
|11
|0
|3
|8
|11 - 21
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|23 - 14
|28
|2.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|23 - 21
|26
|3.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|20 - 12
|18
|4.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|19 - 23
|18
|5.
|0:0 Заявка
|13
|3
|6
|4
|16 - 20
|15
|6.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|24 - 23
|14
|7.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|13 - 14
|13
|8.
|0:0 Заявка
|11
|3
|2
|6
|8 - 13
|11
|9.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|10 - 16
|10
|10.
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|9 - 18
|9
|11.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|8 - 19
|9
|12.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|9 - 23
|9
|13.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|13 - 30
|9
|14.
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|12 - 22
|8
|15.
|0:0 Заявка
|11
|1
|4
|6
|13 - 20
|7
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|17 (5)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|14 (9)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|14 (4)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|12 (10)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|12 (5)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|1 9
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 7
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 8
|Ди Си Юнайтед
|Дахоме Кристиан
|1 8
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Коста Витор
|9