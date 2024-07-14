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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Торонто
2:1
Конец матча
Филадельфия Юнион
0'
0:1
39' Гол
Барибо Тай
1:1
74' Гол в свои ворота
Эллиотт Джек
77' Желтая карточка
Салливан Куинн
2:1
78' Гол
Керр Деандре
90'+6
1
Джонсон
Шон
27
О'Нил
Шейн
5
Лонг
Кевин
17
Рустед
Сигурд
10
Бернардески
Федерико
28
Петретта
Рауль
47
Томпсон
Коси
8
Лонгстафф
Мэттью
7
Маршалл-Ратти
Джакил
11
Этьенн
Дерик
99
Овусу
Принс-Осеи
76
Рик
Эндрю
5
Глеснес
Якоб
3
Эллиотт
Джек
17
Лоу
Дэмион
15
Мбезо
Оливье
27
Вагнер
Кай
20
Буэно
Хесус
31
Флэк
Леон
10
Газдаг
Даниэль
28
Барибо
Тай
7
Уре
Микаэль
Торонто
3-4-2-1
Филадельфия Юнион
3-4-1-2

История личных встреч

Торонто
Филадельфия Юнион

18 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
22.2%
15 побед 4 ничьи 0 побед

16 матчей

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 12 побед

Второй тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 8 побед

34 матча

41.2%
26.5%
32.3%
14 побед 9 ничьих 11 побед

Первый тайм

26.5%
38.2%
35.3%
9 побед 13 ничьих 12 побед

Второй тайм

44.1%
32.4%
23.5%
15 побед 11 ничьих 8 побед

История матчей

М
0:0
М
3:1
М
4:2
М
4:0
М
2:1
М
2:2
М
3:0
М
5:0
М
2:1
М
1:2
М
1:3
М
0:2
М
3:0
М
3:0
М
2:2
М
3:1
М
1:1
М
1:3
М
3:1
М
2:1
М
0:1
М
0:2
М
1:0
ТМС
0:0
М
1:0
М
1:1
М
1:1
М
1:1
М
3:0
М
1:0
М
1:1
М
2:6
М
2:1
М
2:1

Голы

Всего голов

32
16

Голов в среднем за матч

1.88
0.94

Среднее время на гол

47
95

Всего голов

29
22

Голов в среднем за матч

1.71
1.29

Среднее время на гол

52
69

Всего голов

61
38

Голов в среднем за матч

1.79
1.12

Тотал матчей

2.5
32
Больше 94%
Меньше 6%
2
28
Больше 82%
Меньше 18%
6
21
Больше 62%
Меньше 38%
13
11
Больше 32%
Меньше 68%
23
3
Больше 9%
Меньше 91%
31
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
33

Среднее время на гол

50
80

Бомбардиры внутри турнира

Торонто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бернардески Федерико 8 0.33
Овусу Принс-Осеи 6 0.25
Инсинье Лоренцо 4 (1) 0.17
Лонгстафф Мэттью 2 0.08
Спайсер Тайрис 2 0.08
Этьенн Дерик 2 0.08
Петретта Рауль 1 0.04
Маршалл-Ратти Джакил 1 0.04
Камареро Алонсо Коэльо 1 0.04
Осорио Джонатан 1 0.04
Флорес Дейби 1 0.04
Керр Деандре 1 0.04
Франклин Кобе 0 0
Филадельфия Юнион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Газдаг Даниэль 11 (4) 0.48
Уре Микаэль 6 0.26
Карранса Хулиан 6 0.26
МакГлинн Джек 3 0.13
Барибо Тай 3 0.13
Салливан Куинн 2 0.09
Бедойя Алехандро 2 0.09
Буэно Хесус 2 0.09
Вагнер Кай 1 0.04
Донован Крис 1 0.04
Харриэль Натан 0 0
Флэк Леон 0 0
Глеснес Якоб 0 0
Мартинес Хосе Андрес 0 0
Эллиотт Джек 0 0
Рафанелло Жереми 0 0

Карточки

Торонто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бернардески Федерико 7 2
Лонг Кевин 8 1
Флорес Дейби 6 0
Гомис Никесон 4 1
Осорио Джонатан 5 0
Петретта Рауль 5 0
Лонгстафф Мэттью 5 0
Инсинье Лоренцо 4 0
О'Нил Шейн 3 0
Джонсон Шон 3 0
Рустед Сигурд 3 0
Камареро Алонсо Коэльо 3 0
Томпсон Коси 2 0
Спайсер Тайрис 2 0
Этьенн Дерик 1 0
Овусу Принс-Осеи 1 0
Акинола Айо 1 0
Франклин Кобе 1 0
Маршалл-Ратти Джакил 1 0
Филадельфия Юнион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бедойя Алехандро 6 0
Эллиотт Джек 4 1
Карранса Хулиан 5 0
Газдаг Даниэль 4 0
Лоу Дэмион 4 0
Мартинес Хосе Андрес 4 0
Вагнер Кай 4 0
Глеснес Якоб 3 0
МакГлинн Джек 3 0
Харриэль Натан 3 0
Салливан Куинн 3 0
Уре Микаэль 2 0
Флэк Леон 2 0
Семмле Оливер 1 0

Результаты матчей

Торонто
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
8% (1)
33% (4)
Филадельфия Юнион
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

9
17
Торонто
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Филадельфия Юнион
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

20
14

Упущенные победы

5
6
Торонто
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
46% (11)
33% (8)
21% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (13)
25% (6)
21% (5)
Филадельфия Юнион
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
52% (12)
26% (6)
22% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
26% (6)
43% (10)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

24
16

Упущенные победы

14
23

Голы по времени матча

Забито

22
25
10 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 5
12 Не забивали 12
3
14%
1
4%
1-15
2
9%
2
8%
16-30
5
23%
7
28%
31-45
4
18%
4
16%
46-60
2
9%
5
20%
61-75
6
27%
6
24%
76-90

Пропущено

22
22
5 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
0
0%
1
5%
1-15
2
9%
3
14%
16-30
3
14%
3
14%
31-45
5
23%
6
27%
46-60
5
23%
1
5%
61-75
7
32%
8
36%
76-90

Забито

9
13
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 3
18 Не забивали 15
2
22%
2
15%
1-15
1
11%
1
8%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
7
54%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
3
33%
2
15%
76-90

Пропущено

23
18
8 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
2
9%
3
17%
1-15
3
13%
2
11%
16-30
3
13%
5
28%
31-45
2
9%
3
17%
46-60
3
13%
2
11%
61-75
10
43%
3
17%
76-90

Забито

31
38
14 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 25
11 Забивали первыми 8
6 Не забивали 4
5
16%
3
8%
1-15
3
10%
3
8%
16-30
6
19%
7
18%
31-45
6
19%
11
29%
46-60
2
6%
6
16%
61-75
9
29%
29%
8
21%
76-90

Пропущено

45
40
13 В 1-м тайме 17
32 Во 2-м тайме 23
11 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 18
2
4%
4
10%
1-15
5
11%
5
13%
16-30
6
13%
8
20%
31-45
7
16%
9
23%
46-60
8
18%
3
8%
61-75
17
38%
11
28%
76-90

Результаты последних матчей

Торонто
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Коламбус Крю - Торонто 4:0 Торонто - Орландо Сити 1:2 Атланта Юнайтед - Торонто 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 3:0
Торонто - Нэшвилл 1:2 Торонто - Чикаго Файр 1:4 Ди Си Юнайтед - Торонто 2:2 Филадельфия Юнион - Торонто 0:0 Торонто - Цинциннати 3:4 Торонто - ФК Монреаль 5:1 Нэшвилл - Торонто 2:0 Торонто - Нью-Йорк Сити 2:3 Торонто - Даллас 3:1 Орландо Сити - Торонто 1:2 Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Шарлотт - Торонто 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Торонто 4:0 Торонто - Спортинг Канзас-Сити 1:3 Торонто - Атланта Юнайтед 2:0 Нью-Йорк Сити - Торонто 2:1
Филадельфия Юнион
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Чикаго Файр - Филадельфия Юнион 4:3 ФК Монреаль - Филадельфия Юнион 4:2 Филадельфия Юнион - Шарлотт 0:2
Цинциннати - Филадельфия Юнион 4:3 Филадельфия Юнион - Интер Майами 1:2 Филадельфия Юнион - ФК Монреаль 2:2 Филадельфия Юнион - Торонто 0:0 Шарлотт - Филадельфия Юнион 0:0 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 0:3 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 1:2 Филадельфия Юнион - Орландо Сити 2:3 Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион 2:2 Филадельфия Юнион - Сиэтл Саундерс 2:3 Филадельфия Юнион - Реал Солт-Лейк 1:2 Атланта Юнайтед - Филадельфия Юнион 2:2 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 1:2 Филадельфия Юнион - Миннесота Юнайтед 2:0 Портленд Тимберс - Филадельфия Юнион 1:3 Остин - Филадельфия Юнион 2:2

Результаты матчей

Торонто
Филадельфия Юнион

Точный счет

1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:2
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
2:3
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
5
1 раз 8%
2
5 раз 45%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%

Точный счет

0:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
4:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
2:2
3 раза 25%
4:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
2
5 раз 42%
3
4 раза 33%
1
2 раза 17%
0
1 раз 8%

Точный счет

1:2
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
2:2
5 раз 22%
1:2
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
2:3
2 раза 9%
4:3
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 38%
0
6 раз 25%
2
6 раз 25%
3
2 раза 8%
5
1 раз 4%
2
10 раз 43%
1
5 раз 22%
0
4 раза 17%
3
4 раза 17%

Тоталы голов в матче

Торонто
Филадельфия Юнион

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
1.5
Больше Меньше
5
6
3
9
2.5
1
11
3.5
1
11
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
0.5
Больше Меньше
11
1
3
9
1.5
9
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
6
0.5
Больше Меньше
19
4
9
15
1.5
14
9
3
21
2.5
4
19
1
23
3.5
1
23
4.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 21 13 4 4 43 - 24 43
2.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 22 12 7 3 48 - 27 43
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:2 Заявка 24 12 7 5 44 - 32 43
4.
Колорадо Рэпидс
 0:0 Заявка 24 11 5 8 44 - 37 38
5.
Ванкувер Уайткэпс
 3:1 Заявка 22 10 5 7 37 - 30 35
6.
Сиэтл Саундерс
 1:0 Заявка 23 9 7 7 32 - 26 34
7.
Портленд Тимберс
 Заявка 23 9 6 8 45 - 39 33
8.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 22 8 7 7 29 - 26 31
9.
Миннесота Юнайтед
 0:0 Заявка 23 8 6 9 35 - 37 30
10.
Остин
 0:1 Заявка 23 8 6 9 25 - 32 30
11.
Даллас
 2:0 Заявка 23 7 5 11 34 - 37 26
12.
Сент-Луис Сити
 1:3 Заявка 23 4 10 9 31 - 42 22
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 23 5 5 13 37 - 48 20
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 22 4 2 16 30 - 56 14

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 23 15 3 5 43 - 29 48
2.
Интер Майами
 Заявка 23 14 5 4 51 - 37 47
3.
Коламбус Крю
 Заявка 20 11 6 3 40 - 18 39
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:0 Заявка 23 9 10 4 36 - 27 37
5.
Нью-Йорк Сити
 0:0 Заявка 23 11 3 9 33 - 27 36
6.
Шарлотт
 Заявка 23 10 5 8 27 - 24 35
7.
Орландо Сити
 Заявка 23 8 6 9 35 - 37 30
8.
Торонто
 Заявка 24 8 3 13 32 - 44 27
9.
Нэшвилл
 Заявка 23 6 8 9 26 - 33 26
10.
ФК Монреаль
 Заявка 23 6 8 9 32 - 46 26
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 23 6 6 11 31 - 33 24
12.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 24 5 8 11 32 - 48 23
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 21 7 1 13 21 - 41 22
14.
Чикаго Файр
 0:0 Заявка 23 5 7 11 28 - 40 22
15.
Филадельфия Юнион
 Заявка 23 4 9 10 37 - 41 21

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 11 9 2 0 29 - 8 29
2.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 11 8 1 2 28 - 12 25
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:2 Заявка 11 7 3 1 25 - 16 24
4.
Колорадо Рэпидс
 0:0 Заявка 12 7 3 2 24 - 14 24
5.
Даллас
 2:0 Заявка 12 7 2 3 23 - 16 23
6.
Портленд Тимберс
 Заявка 11 6 3 2 27 - 18 21
7.
Остин
 0:1 Заявка 12 6 3 3 20 - 17 21
8.
Сиэтл Саундерс
 1:0 Заявка 11 5 5 1 17 - 8 20
9.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 11 4 5 2 12 - 9 17
10.
Сент-Луис Сити
 1:3 Заявка 13 4 5 4 14 - 15 17
11.
Миннесота Юнайтед
 0:0 Заявка 11 4 4 3 16 - 14 16
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 12 4 3 5 25 - 25 15
13.
Ванкувер Уайткэпс
 3:1 Заявка 9 4 2 3 17 - 14 14
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 11 3 1 7 12 - 22 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нью-Йорк Сити
 0:0 Заявка 12 8 1 3 25 - 14 25
2.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:0 Заявка 10 6 4 0 20 - 7 22
3.
Шарлотт
 Заявка 12 6 4 2 14 - 10 22
4.
Коламбус Крю
 Заявка 10 6 3 1 20 - 6 21
5.
Интер Майами
 Заявка 11 6 3 2 28 - 16 21
6.
Цинциннати
 Заявка 12 6 2 4 20 - 15 20
7.
Торонто
 Заявка 12 6 0 6 23 - 21 18
8.
ФК Монреаль
 Заявка 11 4 5 2 19 - 16 17
9.
Нэшвилл
 Заявка 12 4 5 3 18 - 14 17
10.
Чикаго Файр
 0:0 Заявка 12 4 3 5 15 - 20 15
11.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 13 4 3 6 20 - 26 15
12.
Атланта Юнайтед
 Заявка 11 4 2 5 21 - 17 14
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 12 4 1 7 12 - 23 13
14.
Орландо Сити
 Заявка 11 3 3 5 16 - 14 12
15.
Филадельфия Юнион
 Заявка 11 1 4 6 13 - 18 7

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ванкувер Уайткэпс
 3:1 Заявка 13 6 3 4 20 - 16 21
2.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:2 Заявка 13 5 4 4 19 - 16 19
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 11 4 6 1 20 - 15 18
4.
Лос-Анджелес
 Заявка 10 4 2 4 14 - 16 14
5.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 11 4 2 5 17 - 17 14
6.
Сиэтл Саундерс
 1:0 Заявка 12 4 2 6 15 - 18 14
7.
Колорадо Рэпидс
 0:0 Заявка 12 4 2 6 20 - 23 14
8.
Миннесота Юнайтед
 0:0 Заявка 12 4 2 6 19 - 23 14
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 12 3 3 6 18 - 21 12
10.
Остин
 0:1 Заявка 11 2 3 6 5 - 15 9
11.
Сент-Луис Сити
 1:3 Заявка 10 0 5 5 17 - 27 5
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 11 1 2 8 12 - 23 5
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 11 1 1 9 18 - 34 4
14.
Даллас
 2:0 Заявка 11 0 3 8 11 - 21 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 11 9 1 1 23 - 14 28
2.
Интер Майами
 Заявка 12 8 2 2 23 - 21 26
3.
Коламбус Крю
 Заявка 10 5 3 2 20 - 12 18
4.
Орландо Сити
 Заявка 12 5 3 4 19 - 23 18
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:0 Заявка 13 3 6 4 16 - 20 15
6.
Филадельфия Юнион
 Заявка 12 3 5 4 24 - 23 14
7.
Шарлотт
 Заявка 11 4 1 6 13 - 14 13
8.
Нью-Йорк Сити
 0:0 Заявка 11 3 2 6 8 - 13 11
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 12 2 4 6 10 - 16 10
10.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 9 3 0 6 9 - 18 9
11.
Нэшвилл
 Заявка 11 2 3 6 8 - 19 9
12.
Торонто
 Заявка 12 2 3 7 9 - 23 9
13.
ФК Монреаль
 Заявка 12 2 3 7 13 - 30 9
14.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 11 1 5 5 12 - 22 8
15.
Чикаго Файр
 0:0 Заявка 11 1 4 6 13 - 20 7
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 17 (5)
Лос-Анджелес Буанга Денис 14 (9)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 14 (4)
Интер Майами Месси Лионель 12 (10)
Интер Майами Суарес Луис 12 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 1 9
Торонто Бернардески Федерико 2 7
Торонто Лонг Кевин 1 8
Ди Си Юнайтед Дахоме Кристиан 1 8
Сан-Хосе Эрткуэйкс Коста Витор 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Бонусы букмекеров
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    • 39'
      Вагнер Кай сделал результативную передачу.
    • 39'
      Г О О О О Л - Барибо Тай бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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