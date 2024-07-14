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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Хьюстон Динамо
0:0
Перерыв
Миннесота Юнайтед
0'
36' Желтая карточка
Дорси Гриффин

Ход матча

36'
Дорси Гриффин
 
Лучшие коэффициенты
Хьюстон Динамо
Ничья
Миннесота Юнайтед
1.67
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5.20
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6.02
Все Коэффициенты
12
Кларк
Стив
25
Дорси
Гриффин
28
Святченко
Эрик
31
Микаэль
5
Стирс
Дэниэл
16
Эррера
Эктор
6
Артур
Хосе
20
Карраскилья
Адальберто
8
Басси
Амине
18
Алию
Ибрахим
11
Феррейра
Карлос
III
30
Alec
Smir
67
Харви
Карлос
15
Боксолл
Михаэл
4
Тапиас
Мигель
11
Чжон
Сан
Бин
2
Паделфорд
Девин
25
Бран
Алехандро
31
Дотсон
Хассани
8
Росалес
Джозеф
21
Хлонгвейн
Бонгокуле
17
Лод
Робин
Хьюстон Динамо
4-2-3-1
Миннесота Юнайтед
5-3-2

История личных встреч

Хьюстон Динамо
Миннесота Юнайтед

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

88.9%
33.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

21 матч

33.3%
19%
47.7%
7 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

38.1%
23.8%
38.1%
8 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
7 побед 7 ничьих 7 побед

История матчей

М
1:2
М
0:3
ОК
4:0
М
1:0
М
2:1
М
1:2
М
2:0
М
1:2
М
2:0
М
2:2
М
2:2
М
3:0
М
2:0
ОК
2:3
М
1:0
М
3:0
ОК
1:0
М
2:1
М
2:1
М
0:0
М
2:2

Голы

Всего голов

23
6

Голов в среднем за матч

1.92
0.67

Среднее время на гол

46
135

Всего голов

13
15

Голов в среднем за матч

1.44
1.25

Среднее время на гол

62
72

Всего голов

36
21

Голов в среднем за матч

1.71
1

Тотал матчей

2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 81%
Меньше 19%
4
14
Больше 67%
Меньше 33%
7
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

52
90

Бомбардиры внутри турнира

Хьюстон Динамо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алию Ибрахим 6 0.27
Блессинг Латиф 5 0.23
Феррейра Карлос III 4 (1) 0.18
Ковальчик Себастьян 3 0.14
Басси Амине 2 0.09
Эскобар Франко 2 0.09
Сегал Габриэль 2 0.09
Карраскилья Адальберто 1 0.05
Смит Брэд 1 0.05
Эррера Эктор 1 0.05
Дорси Гриффин 0 0
Стирс Дэниэл 0 0
Артур Хосе 0 0
Бартлоу Итан 0 0
Миннесота Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Олувасейи Тани 7 0.3
Хлонгвейн Бонгокуле 6 0.26
Лод Робин 5 0.22
Чжон Сан Бин 4 0.17
Дотсон Хассани 3 0.13
Пукки Теэму 3 0.13
Ариага Кервин 3 0.13
Фрагапане Франко 1 0.04
Боксолл Михаэл 1 0.04
Бран Алехандро 1 0.04
Трапп Уилл 1 (1) 0.04
Росалес Джозеф 0 0
Тейлор Ди Джей 0 0
Тапиас Мигель 0 0
Харви Карлос 0 0

Карточки

Хьюстон Динамо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дорси Гриффин 5 1
Эскобар Франко 5 0
Ковальчик Себастьян 5 0
Микаэль 4 0
Карраскилья Адальберто 4 0
Алию Ибрахим 4 0
Стирс Дэниэл 3 0
Феррейра Карлос III 2 0
Артур Хосе 2 0
Рейнс Бруклин 2 0
Святченко Эрик 1 0
Кларк Стив 1 0
Эррера Эктор 1 0
Блессинг Латиф 1 0
Басси Амине 1 0
Гейнс Маккинзи 1 0
Шмитт Тейт 1 0
Сегал Габриэль 1 0
Миннесота Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Росалес Джозеф 5 1
Боксолл Михаэл 5 0
Трапп Уилл 5 0
Тапиас Мигель 3 1
Дотсон Хассани 2 1
Ариага Кервин 3 0
Тейлор Ди Джей 3 0
Чжон Сан Бин 3 0
Кларк Кейден 3 0
Олувасейи Тани 3 0
Паделфорд Девин 3 0
Адебайо-Смит Джордан 2 0
Бран Алехандро 2 0
Ньеман Моузес 0 1
Лод Робин 1 0
Фрагапане Франко 1 0
Харви Карлос 1 0
Хлонгвейн Бонгокуле 1 0
Сент-Клэр Дейн 1 0

Результаты матчей

Хьюстон Динамо
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Миннесота Юнайтед
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

5
9
Хьюстон Динамо
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Миннесота Юнайтед
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
45% (5)
9% (1)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

11
5

Упущенные победы

12
14
Хьюстон Динамо
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (8)
48% (10)
14% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
48% (10)
29% (6)
Миннесота Юнайтед
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
45% (10)
14% (3)
41% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (4)
36% (8)
45% (10)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

13
9

Упущенные победы

17
23

Голы по времени матча

Забито

12
19
7 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 5
13 Не забивали 14
2
17%
2
11%
1-15
1
8%
2
11%
16-30
4
33%
6
32%
31-45
0
0%
5
26%
46-60
2
17%
1
5%
61-75
3
25%
3
16%
76-90

Пропущено

9
23
2 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 10
1
11%
1
4%
1-15
0
0%
5
22%
16-30
1
11%
3
13%
31-45
3
33%
1
4%
46-60
3
33%
5
22%
61-75
1
11%
8
35%
76-90

Забито

15
17
5 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 6
12 Не забивали 12
3
20%
2
12%
1-15
1
7%
4
24%
16-30
1
7%
2
12%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
1
7%
3
18%
61-75
6
40%
6
35%
76-90

Пропущено

19
13
8 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 10
1
5%
2
15%
1-15
2
11%
3
23%
16-30
5
26%
2
15%
31-45
4
21%
2
15%
46-60
3
16%
2
15%
61-75
4
21%
2
15%
76-90

Забито

27
36
12 В 1-м тайме 18
15 Во 2-м тайме 18
12 Забивали первыми 11
4 Не забивали 4
5
19%
4
11%
1-15
2
7%
6
17%
16-30
5
19%
8
22%
31-45
3
11%
5
14%
46-60
3
11%
4
11%
61-75
9
33%
9
25%
76-90

Пропущено

28
36
10 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 20
8 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 20
2
7%
3
8%
1-15
2
7%
8
22%
16-30
6
21%
5
14%
31-45
7
25%
3
8%
46-60
6
21%
7
19%
61-75
5
18%
10
28%
76-90

Результаты последних матчей

Хьюстон Динамо
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 3:2 Хьюстон Динамо - Шарлотт 1:0 Ди Си Юнайтед - Хьюстон Динамо 1:4 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 2:2
Атланта Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:2 Портленд Тимберс - Хьюстон Динамо 2:2 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Даллас 1:1 Остин - Хьюстон Динамо 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 1:2 Хьюстон Динамо - Детройт Сити 3:3 Хьюстон Динамо - Сент-Луис Сити 0:0 Даллас - Хьюстон Динамо 2:0 Хьюстон Динамо - Остин 0:1 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 1:2 Чикаго Файр - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Колорадо Рэпидс - Хьюстон Динамо 0:1 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 1:0
Миннесота Юнайтед
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 2:1 Миннесота Юнайтед - Ванкувер Уайткэпс 1:3 Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 3:2 Миннесота Юнайтед - Остин 0:1
Даллас - Миннесота Юнайтед 5:3 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 2:0 Миннесота Юнайтед - Даллас 1:1 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед 2:0 Колорадо Рэпидс - Миннесота Юнайтед 3:3 Миннесота Юнайтед - Портленд Тимберс 2:1 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Атланта Юнайтед - Миннесота Юнайтед 1:2 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Шарлотт - Миннесота Юнайтед 0:3 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 1:2 Миннесота Юнайтед - Реал Солт-Лейк 1:1 Филадельфия Юнион - Миннесота Юнайтед 2:0 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес 2:0 Орландо Сити - Миннесота Юнайтед 2:3

Результаты матчей

Хьюстон Динамо
Миннесота Юнайтед

Точный счет

1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
1:1
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
1
5 раз 45%
2
4 раза 36%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%

Точный счет

1:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
2:0
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
5:3
1 раз 9%

Точное количество голов

2
5 раз 45%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
4
1 раз 9%
3
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
1
1 раз 9%

Точный счет

1:0
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
2:2
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
2:0
4 раза 18%
1:1
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 38%
2
7 раз 33%
0
4 раза 19%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
2
7 раз 32%
1
6 раз 27%
3
5 раз 23%
0
4 раза 18%

Тоталы голов в матче

Хьюстон Динамо
Миннесота Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
10
1
3
7
1.5
5
6
1
9
2.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
8
3
6
5
1.5
7
4
1
10
2.5
4
7
1
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
4
0.5
Больше Меньше
18
4
9
12
1.5
12
10
2
19
2.5
5
17
1
20
3.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 21 13 4 4 43 - 24 43
2.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 22 12 7 3 48 - 27 43
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:2 Заявка 24 12 7 5 44 - 32 43
4.
Колорадо Рэпидс
 0:0 Заявка 24 11 5 8 44 - 37 38
5.
Ванкувер Уайткэпс
 3:1 Заявка 22 10 5 7 37 - 30 35
6.
Сиэтл Саундерс
 1:0 Заявка 23 9 7 7 32 - 26 34
7.
Портленд Тимберс
 Заявка 23 9 6 8 45 - 39 33
8.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 22 8 7 7 29 - 26 31
9.
Миннесота Юнайтед
 0:0 Заявка 23 8 6 9 35 - 37 30
10.
Остин
 0:1 Заявка 23 8 6 9 25 - 32 30
11.
Даллас
 2:0 Заявка 23 7 5 11 34 - 37 26
12.
Сент-Луис Сити
 1:3 Заявка 23 4 10 9 31 - 42 22
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 23 5 5 13 37 - 48 20
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 22 4 2 16 30 - 56 14

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 23 15 3 5 43 - 29 48
2.
Интер Майами
 Заявка 23 14 5 4 51 - 37 47
3.
Коламбус Крю
 Заявка 20 11 6 3 40 - 18 39
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:0 Заявка 23 9 10 4 36 - 27 37
5.
Нью-Йорк Сити
 0:0 Заявка 23 11 3 9 33 - 27 36
6.
Шарлотт
 Заявка 23 10 5 8 27 - 24 35
7.
Орландо Сити
 Заявка 23 8 6 9 35 - 37 30
8.
Торонто
 Заявка 24 8 3 13 32 - 44 27
9.
Нэшвилл
 Заявка 23 6 8 9 26 - 33 26
10.
ФК Монреаль
 Заявка 23 6 8 9 32 - 46 26
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 23 6 6 11 31 - 33 24
12.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 24 5 8 11 32 - 48 23
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 21 7 1 13 21 - 41 22
14.
Чикаго Файр
 0:0 Заявка 23 5 7 11 28 - 40 22
15.
Филадельфия Юнион
 Заявка 23 4 9 10 37 - 41 21

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 11 9 2 0 29 - 8 29
2.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 11 8 1 2 28 - 12 25
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:2 Заявка 11 7 3 1 25 - 16 24
4.
Колорадо Рэпидс
 0:0 Заявка 12 7 3 2 24 - 14 24
5.
Даллас
 2:0 Заявка 12 7 2 3 23 - 16 23
6.
Портленд Тимберс
 Заявка 11 6 3 2 27 - 18 21
7.
Остин
 0:1 Заявка 12 6 3 3 20 - 17 21
8.
Сиэтл Саундерс
 1:0 Заявка 11 5 5 1 17 - 8 20
9.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 11 4 5 2 12 - 9 17
10.
Сент-Луис Сити
 1:3 Заявка 13 4 5 4 14 - 15 17
11.
Миннесота Юнайтед
 0:0 Заявка 11 4 4 3 16 - 14 16
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 12 4 3 5 25 - 25 15
13.
Ванкувер Уайткэпс
 3:1 Заявка 9 4 2 3 17 - 14 14
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 11 3 1 7 12 - 22 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нью-Йорк Сити
 0:0 Заявка 12 8 1 3 25 - 14 25
2.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:0 Заявка 10 6 4 0 20 - 7 22
3.
Шарлотт
 Заявка 12 6 4 2 14 - 10 22
4.
Коламбус Крю
 Заявка 10 6 3 1 20 - 6 21
5.
Интер Майами
 Заявка 11 6 3 2 28 - 16 21
6.
Цинциннати
 Заявка 12 6 2 4 20 - 15 20
7.
Торонто
 Заявка 12 6 0 6 23 - 21 18
8.
ФК Монреаль
 Заявка 11 4 5 2 19 - 16 17
9.
Нэшвилл
 Заявка 12 4 5 3 18 - 14 17
10.
Чикаго Файр
 0:0 Заявка 12 4 3 5 15 - 20 15
11.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 13 4 3 6 20 - 26 15
12.
Атланта Юнайтед
 Заявка 11 4 2 5 21 - 17 14
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 12 4 1 7 12 - 23 13
14.
Орландо Сити
 Заявка 11 3 3 5 16 - 14 12
15.
Филадельфия Юнион
 Заявка 11 1 4 6 13 - 18 7

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ванкувер Уайткэпс
 3:1 Заявка 13 6 3 4 20 - 16 21
2.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:2 Заявка 13 5 4 4 19 - 16 19
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 11 4 6 1 20 - 15 18
4.
Лос-Анджелес
 Заявка 10 4 2 4 14 - 16 14
5.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 11 4 2 5 17 - 17 14
6.
Сиэтл Саундерс
 1:0 Заявка 12 4 2 6 15 - 18 14
7.
Колорадо Рэпидс
 0:0 Заявка 12 4 2 6 20 - 23 14
8.
Миннесота Юнайтед
 0:0 Заявка 12 4 2 6 19 - 23 14
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 12 3 3 6 18 - 21 12
10.
Остин
 0:1 Заявка 11 2 3 6 5 - 15 9
11.
Сент-Луис Сити
 1:3 Заявка 10 0 5 5 17 - 27 5
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 11 1 2 8 12 - 23 5
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 11 1 1 9 18 - 34 4
14.
Даллас
 2:0 Заявка 11 0 3 8 11 - 21 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 11 9 1 1 23 - 14 28
2.
Интер Майами
 Заявка 12 8 2 2 23 - 21 26
3.
Коламбус Крю
 Заявка 10 5 3 2 20 - 12 18
4.
Орландо Сити
 Заявка 12 5 3 4 19 - 23 18
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:0 Заявка 13 3 6 4 16 - 20 15
6.
Филадельфия Юнион
 Заявка 12 3 5 4 24 - 23 14
7.
Шарлотт
 Заявка 11 4 1 6 13 - 14 13
8.
Нью-Йорк Сити
 0:0 Заявка 11 3 2 6 8 - 13 11
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 12 2 4 6 10 - 16 10
10.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 9 3 0 6 9 - 18 9
11.
Нэшвилл
 Заявка 11 2 3 6 8 - 19 9
12.
Торонто
 Заявка 12 2 3 7 9 - 23 9
13.
ФК Монреаль
 Заявка 12 2 3 7 13 - 30 9
14.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 11 1 5 5 12 - 22 8
15.
Чикаго Файр
 0:0 Заявка 11 1 4 6 13 - 20 7
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 17 (5)
Лос-Анджелес Буанга Денис 14 (9)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 14 (4)
Интер Майами Месси Лионель 12 (10)
Интер Майами Суарес Луис 12 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 1 9
Торонто Бернардески Федерико 2 7
Торонто Лонг Кевин 1 8
Ди Си Юнайтед Дахоме Кристиан 1 8
Сан-Хосе Эрткуэйкс Коста Витор 9
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  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 36'
    Дорси Гриффин получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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Хьюстон Динамо
Ничья
Миннесота Юнайтед
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