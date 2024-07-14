Тур: 1. Стадион: Шелл Энерджи Стэдиум.
0:0
Перерыв
Ход матча
36'
12
Кларк
Стив
31
Микаэль
16
Эррера
Эктор
18
Алию
Ибрахим
30
Alec
Smir
67
Харви
Карлос
11
Чжон
Сан
Бин
17
Лод
Робин
- Основной состав
-
12 Кларк СтивВратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 МикаэльЗащитник
- Защитник
-
16 Эррера ЭкторПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Алию ИбрахимПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Шмитт ТейтЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Олсен Бен
- Основной состав
-
30 Alec SmirВратарь
-
67 Харви КарлосЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Чжон Сан БинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Лод РобинНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
37 Кларк КейденЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Пукки ТеэмуНападающий
-
-
Главный тренер: Eric Ramsay
История личных встреч
Хьюстон Динамо
Миннесота Юнайтед
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
88.9%
33.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
12 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Второй тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
21 матч
33.3%
19%
47.7%
7 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
38.1%
23.8%
38.1%
8 побед 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
7 побед 7 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
6
Голов в среднем за матч
1.92
0.67
Среднее время на гол
46
135
Всего голов
13
15
Голов в среднем за матч
1.44
1.25
Среднее время на гол
62
72
Всего голов
36
21
Голов в среднем за матч
1.71
1
Тотал матчей
2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 81%
Меньше 19%
4
14
Больше 67%
Меньше 33%
7
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
52
90
Бомбардиры внутри турнира
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алию Ибрахим
|6
|0.27
|Блессинг Латиф
|5
|0.23
|Феррейра Карлос III
|4 (1)
|0.18
|Ковальчик Себастьян
|3
|0.14
|Басси Амине
|2
|0.09
|Эскобар Франко
|2
|0.09
|Сегал Габриэль
|2
|0.09
|Карраскилья Адальберто
|1
|0.05
|Смит Брэд
|1
|0.05
|Эррера Эктор
|1
|0.05
|Дорси Гриффин
|0
|0
|Стирс Дэниэл
|0
|0
|Артур Хосе
|0
|0
|Бартлоу Итан
|0
|0
Миннесота Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Олувасейи Тани
|7
|0.3
|Хлонгвейн Бонгокуле
|6
|0.26
|Лод Робин
|5
|0.22
|Чжон Сан Бин
|4
|0.17
|Дотсон Хассани
|3
|0.13
|Пукки Теэму
|3
|0.13
|Ариага Кервин
|3
|0.13
|Фрагапане Франко
|1
|0.04
|Боксолл Михаэл
|1
|0.04
|Бран Алехандро
|1
|0.04
|Трапп Уилл
|1 (1)
|0.04
|Росалес Джозеф
|0
|0
|Тейлор Ди Джей
|0
|0
|Тапиас Мигель
|0
|0
|Харви Карлос
|0
|0
Карточки
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дорси Гриффин
|5
|1
|Эскобар Франко
|5
|0
|Ковальчик Себастьян
|5
|0
|Микаэль
|4
|0
|Карраскилья Адальберто
|4
|0
|Алию Ибрахим
|4
|0
|Стирс Дэниэл
|3
|0
|Феррейра Карлос III
|2
|0
|Артур Хосе
|2
|0
|Рейнс Бруклин
|2
|0
|Святченко Эрик
|1
|0
|Кларк Стив
|1
|0
|Эррера Эктор
|1
|0
|Блессинг Латиф
|1
|0
|Басси Амине
|1
|0
|Гейнс Маккинзи
|1
|0
|Шмитт Тейт
|1
|0
|Сегал Габриэль
|1
|0
Миннесота Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Росалес Джозеф
|5
|1
|Боксолл Михаэл
|5
|0
|Трапп Уилл
|5
|0
|Тапиас Мигель
|3
|1
|Дотсон Хассани
|2
|1
|Ариага Кервин
|3
|0
|Тейлор Ди Джей
|3
|0
|Чжон Сан Бин
|3
|0
|Кларк Кейден
|3
|0
|Олувасейи Тани
|3
|0
|Паделфорд Девин
|3
|0
|Адебайо-Смит Джордан
|2
|0
|Бран Алехандро
|2
|0
|Ньеман Моузес
|0
|1
|Лод Робин
|1
|0
|Фрагапане Франко
|1
|0
|Харви Карлос
|1
|0
|Хлонгвейн Бонгокуле
|1
|0
|Сент-Клэр Дейн
|1
|0
Результаты матчей
Хьюстон Динамо
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Миннесота Юнайтед
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
5
9
Хьюстон Динамо
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Миннесота Юнайтед
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
45% (5)
9% (1)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
11
5
Упущенные победы
12
14
Хьюстон Динамо
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (8)
48% (10)
14% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
48% (10)
29% (6)
Миннесота Юнайтед
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
45% (10)
14% (3)
41% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (4)
36% (8)
45% (10)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
13
9
Упущенные победы
17
23
Голы по времени матча
Забито
12
19
7 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 5
13 Не забивали 14
2
17%
2
11%
1-15
1
8%
2
11%
16-30
4
33%
6
32%
31-45
0
0%
5
26%
46-60
2
17%
1
5%
61-75
3
25%
3
16%
76-90
Пропущено
9
23
2 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 10
1
11%
1
4%
1-15
0
0%
5
22%
16-30
1
11%
3
13%
31-45
3
33%
1
4%
46-60
3
33%
5
22%
61-75
1
11%
8
35%
76-90
Забито
15
17
5 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 6
12 Не забивали 12
3
20%
2
12%
1-15
1
7%
4
24%
16-30
1
7%
2
12%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
1
7%
3
18%
61-75
6
40%
6
35%
76-90
Пропущено
19
13
8 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 10
1
5%
2
15%
1-15
2
11%
3
23%
16-30
5
26%
2
15%
31-45
4
21%
2
15%
46-60
3
16%
2
15%
61-75
4
21%
2
15%
76-90
Забито
27
36
12 В 1-м тайме 18
15 Во 2-м тайме 18
12 Забивали первыми 11
4 Не забивали 4
5
19%
4
11%
1-15
2
7%
6
17%
16-30
5
19%
8
22%
31-45
3
11%
5
14%
46-60
3
11%
4
11%
61-75
9
33%
9
25%
76-90
Пропущено
28
36
10 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 20
8 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 20
2
7%
3
8%
1-15
2
7%
8
22%
16-30
6
21%
5
14%
31-45
7
25%
3
8%
46-60
6
21%
7
19%
61-75
5
18%
10
28%
76-90
Результаты последних матчей
Хьюстон Динамо
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 3:2 Хьюстон Динамо - Шарлотт 1:0 Ди Си Юнайтед - Хьюстон Динамо 1:4 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 2:2
Атланта Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:2 Портленд Тимберс - Хьюстон Динамо 2:2 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Даллас 1:1 Остин - Хьюстон Динамо 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 1:2 Хьюстон Динамо - Детройт Сити 3:3 Хьюстон Динамо - Сент-Луис Сити 0:0 Даллас - Хьюстон Динамо 2:0 Хьюстон Динамо - Остин 0:1 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 1:2 Чикаго Файр - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Колорадо Рэпидс - Хьюстон Динамо 0:1 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 1:0
Миннесота Юнайтед
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 2:1 Миннесота Юнайтед - Ванкувер Уайткэпс 1:3 Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 3:2 Миннесота Юнайтед - Остин 0:1
Даллас - Миннесота Юнайтед 5:3 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 2:0 Миннесота Юнайтед - Даллас 1:1 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед 2:0 Колорадо Рэпидс - Миннесота Юнайтед 3:3 Миннесота Юнайтед - Портленд Тимберс 2:1 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Атланта Юнайтед - Миннесота Юнайтед 1:2 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Шарлотт - Миннесота Юнайтед 0:3 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 1:2 Миннесота Юнайтед - Реал Солт-Лейк 1:1 Филадельфия Юнион - Миннесота Юнайтед 2:0 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес 2:0 Орландо Сити - Миннесота Юнайтед 2:3
Результаты матчей
Хьюстон Динамо
Миннесота Юнайтед
Точный счет
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
1:1
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
1
5 раз 45%
2
4 раза 36%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
Точный счет
1:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
2:0
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
5:3
1 раз 9%
Точное количество голов
2
5 раз 45%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
4
1 раз 9%
3
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
1
1 раз 9%
Точный счет
1:0
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
2:2
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
2:0
4 раза 18%
1:1
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 38%
2
7 раз 33%
0
4 раза 19%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
2
7 раз 32%
1
6 раз 27%
3
5 раз 23%
0
4 раза 18%
Тоталы голов в матче
Хьюстон Динамо
Миннесота Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
101
37
56
19
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
83
65
74
110
47
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
174
Больше Меньше
184
912
1210
219
517
120
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|21
|13
|4
|4
|43 - 24
|43
|2.
|Заявка
|22
|12
|7
|3
|48 - 27
|43
|3.
|0:2 Заявка
|24
|12
|7
|5
|44 - 32
|43
|4.
|0:0 Заявка
|24
|11
|5
|8
|44 - 37
|38
|5.
|3:1 Заявка
|22
|10
|5
|7
|37 - 30
|35
|6.
|1:0 Заявка
|23
|9
|7
|7
|32 - 26
|34
|7.
|Заявка
|23
|9
|6
|8
|45 - 39
|33
|8.
|0:0 Заявка
|22
|8
|7
|7
|29 - 26
|31
|9.
|0:0 Заявка
|23
|8
|6
|9
|35 - 37
|30
|10.
|0:1 Заявка
|23
|8
|6
|9
|25 - 32
|30
|11.
|2:0 Заявка
|23
|7
|5
|11
|34 - 37
|26
|12.
|1:3 Заявка
|23
|4
|10
|9
|31 - 42
|22
|13.
|Заявка
|23
|5
|5
|13
|37 - 48
|20
|14.
|Заявка
|22
|4
|2
|16
|30 - 56
|14
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|23
|15
|3
|5
|43 - 29
|48
|2.
|Заявка
|23
|14
|5
|4
|51 - 37
|47
|3.
|Заявка
|20
|11
|6
|3
|40 - 18
|39
|4.
|0:0 Заявка
|23
|9
|10
|4
|36 - 27
|37
|5.
|0:0 Заявка
|23
|11
|3
|9
|33 - 27
|36
|6.
|Заявка
|23
|10
|5
|8
|27 - 24
|35
|7.
|Заявка
|23
|8
|6
|9
|35 - 37
|30
|8.
|Заявка
|24
|8
|3
|13
|32 - 44
|27
|9.
|Заявка
|23
|6
|8
|9
|26 - 33
|26
|10.
|Заявка
|23
|6
|8
|9
|32 - 46
|26
|11.
|Заявка
|23
|6
|6
|11
|31 - 33
|24
|12.
|Заявка
|24
|5
|8
|11
|32 - 48
|23
|13.
|Заявка
|21
|7
|1
|13
|21 - 41
|22
|14.
|0:0 Заявка
|23
|5
|7
|11
|28 - 40
|22
|15.
|Заявка
|23
|4
|9
|10
|37 - 41
|21
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|29 - 8
|29
|2.
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|28 - 12
|25
|3.
|0:2 Заявка
|11
|7
|3
|1
|25 - 16
|24
|4.
|0:0 Заявка
|12
|7
|3
|2
|24 - 14
|24
|5.
|2:0 Заявка
|12
|7
|2
|3
|23 - 16
|23
|6.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|27 - 18
|21
|7.
|0:1 Заявка
|12
|6
|3
|3
|20 - 17
|21
|8.
|1:0 Заявка
|11
|5
|5
|1
|17 - 8
|20
|9.
|0:0 Заявка
|11
|4
|5
|2
|12 - 9
|17
|10.
|1:3 Заявка
|13
|4
|5
|4
|14 - 15
|17
|11.
|0:0 Заявка
|11
|4
|4
|3
|16 - 14
|16
|12.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|25 - 25
|15
|13.
|3:1 Заявка
|9
|4
|2
|3
|17 - 14
|14
|14.
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|12 - 22
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|12
|8
|1
|3
|25 - 14
|25
|2.
|0:0 Заявка
|10
|6
|4
|0
|20 - 7
|22
|3.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|14 - 10
|22
|4.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|20 - 6
|21
|5.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|28 - 16
|21
|6.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|20 - 15
|20
|7.
|Заявка
|12
|6
|0
|6
|23 - 21
|18
|8.
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|19 - 16
|17
|9.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|18 - 14
|17
|10.
|0:0 Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 20
|15
|11.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|20 - 26
|15
|12.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|21 - 17
|14
|13.
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|12 - 23
|13
|14.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 14
|12
|15.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|13 - 18
|7
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:1 Заявка
|13
|6
|3
|4
|20 - 16
|21
|2.
|0:2 Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 16
|19
|3.
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|20 - 15
|18
|4.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 16
|14
|5.
|0:0 Заявка
|11
|4
|2
|5
|17 - 17
|14
|6.
|1:0 Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 18
|14
|7.
|0:0 Заявка
|12
|4
|2
|6
|20 - 23
|14
|8.
|0:0 Заявка
|12
|4
|2
|6
|19 - 23
|14
|9.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|18 - 21
|12
|10.
|0:1 Заявка
|11
|2
|3
|6
|5 - 15
|9
|11.
|1:3 Заявка
|10
|0
|5
|5
|17 - 27
|5
|12.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|12 - 23
|5
|13.
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|18 - 34
|4
|14.
|2:0 Заявка
|11
|0
|3
|8
|11 - 21
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|23 - 14
|28
|2.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|23 - 21
|26
|3.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|20 - 12
|18
|4.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|19 - 23
|18
|5.
|0:0 Заявка
|13
|3
|6
|4
|16 - 20
|15
|6.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|24 - 23
|14
|7.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|13 - 14
|13
|8.
|0:0 Заявка
|11
|3
|2
|6
|8 - 13
|11
|9.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|10 - 16
|10
|10.
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|9 - 18
|9
|11.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|8 - 19
|9
|12.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|9 - 23
|9
|13.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|13 - 30
|9
|14.
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|12 - 22
|8
|15.
|0:0 Заявка
|11
|1
|4
|6
|13 - 20
|7
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|17 (5)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|14 (9)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|14 (4)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|12 (10)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|12 (5)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|1 9
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 7
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 8
|Ди Си Юнайтед
|Дахоме Кристиан
|1 8
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Коста Витор
|9