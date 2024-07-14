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  3. США
  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Чикаго Файр
0:0
Второй тайм: 84'
Нью-Йорк Сити
0'
21' Желтая карточка
Хаак Джастин
25' Желтая карточка
Омсберг Уайетт
45' Желтая карточка
Акоста Келлин
59' Желтая карточка
Сэндс Джеймс
79' Желтая карточка
Куциас Георгиос
84' Желтая карточка
Пинеда Маурисио
34
Брэди
Крис
2
Суке
Арно
16
Омсберг
Уайетт
5
Кцихос
Рафаэль
8
Мюллер
Крис
17
Гутьеррес
Брайан
30
Хименес
Гастон
23
Акоста
Келлин
27
Аригони
Аллан
7
Хайле-Селассие
Марен
9
Кейперс
Уго
49
Фриз
Мэтт
35
Иленчич
Митя
13
Мартинс
Тьяго
II
12
Танасиевич
Страхиня
18
Макфарлейн
Кристиан
55
Паркс
Китон
6
Сэндс
Джеймс
8
Перея
Андрес
17
Вольф
Ханнес
16
Мартинес
Алонсо
10
Родригес
Сантьяго
Чикаго Файр
3-5-2
Нью-Йорк Сити
4-3-3

История личных встреч

Чикаго Файр
Нью-Йорк Сити

7 матчей

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед

13 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 9 побед

20 матчей

15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 побед

Первый тайм

10%
55%
35%
2 победы 11 ничьих 7 побед

Второй тайм

20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 побед

История матчей

М
1:0
М
1:1
М
0:2
М
1:0
М
1:0
М
2:0
М
0:0
М
3:4
М
3:1
М
1:1
М
1:0
М
2:0
М
3:2
М
1:1
М
2:1
М
4:1
М
0:0
М
3:4
М
2:2
М
1:0

Голы

Всего голов

15
5

Голов в среднем за матч

1.5
0.5

Среднее время на гол

60
180

Всего голов

17
15

Голов в среднем за матч

1.7
1.5

Среднее время на гол

52
60

Всего голов

32
20

Голов в среднем за матч

1.6
1

Тотал матчей

2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
13
Больше 65%
Меньше 35%
7
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
2
Больше 10%
Меньше 90%
18

Среднее время на гол

56
90

Бомбардиры внутри турнира

Чикаго Файр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейперс Уго 9 0.39
Хайле-Селассие Марен 5 (1) 0.22
Гутьеррес Брайан 4 (1) 0.17
Герберс Фабиан 2 0.09
Шакири Джердан 2 (2) 0.09
Акоста Келлин 2 0.09
Хименес Гастон 1 0.04
Теран Карлос 1 0.04
Аригони Аллан 1 0.04
Пинеда Маурисио 1 0.04
Кцихос Рафаэль 0 0
Суке Арно 0 0
Мюллер Крис 0 0
Гутман Эндрю 0 0
Куциас Георгиос 0 0
Брэди Крис 0 0
Нью-Йорк Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родригес Сантьяго 8 (2) 0.35
Мартинес Алонсо 8 0.35
Вольф Ханнес 4 0.17
Охеда Агустин 3 0.13
Фернандес Джулиан 2 0.09
Паркс Китон 2 0.09
Перея Андрес 2 0.09
Бакрар Монсеф 2 0.09
О'Тул Кевин 1 0.04
Джонс Малачи 1 0.04
Грей Тэйвон 0 0
Моралес Максимильяно 0 0
Мартинс Тьяго II 0 0
Сэндс Джеймс 0 0

Карточки

Чикаго Файр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Герберс Фабиан 6 0
Аригони Аллан 6 0
Кцихос Рафаэль 5 0
Акоста Келлин 5 0
Теран Карлос 3 1
Пинеда Маурисио 4 0
Гутьеррес Брайан 4 0
Барлоу Том 2 0
Омсберг Уайетт 2 0
Наварро Федерико 2 0
Дин Джонатан 2 0
Брэди Крис 2 0
Шакири Джердан 1 0
Сальквист Тобиас 1 0
Кейперс Уго 1 0
Гаспер Чейз 1 0
Куциас Георгиос 1 0
Нью-Йорк Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сэндс Джеймс 7 1
Паркс Китон 4 1
Родригес Сантьяго 5 0
Перея Андрес 4 0
Иленчич Митя 2 1
Мартинс Тьяго II 3 0
Бакрар Монсеф 3 0
Джонс Малачи 3 0
Танасиевич Страхиня 2 0
Фриз Мэтт 2 0
Хаак Джастин 2 0
Грей Тэйвон 2 0
Моралес Максимильяно 1 0
Фернандес Джулиан 1 0
Вольф Ханнес 1 0
Охеда Агустин 1 0
Риса Бирк 1 0
Мартинес Алонсо 1 0

Результаты матчей

Чикаго Файр
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Нью-Йорк Сити
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
0% (0)
58% (7)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

8
3

Упущенные победы

3
2
Чикаго Файр
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Нью-Йорк Сити
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

15
7

Упущенные победы

8
22
Чикаго Файр
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
23% (5)
45% (10)
32% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (10)
18% (4)
36% (8)
Нью-Йорк Сити
30%
70%
6 побед 14 поражений
Первый тайм
14% (3)
41% (9)
45% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
14% (3)
59% (13)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

23
10

Упущенные победы

11
24

Голы по времени матча

Забито

15
8
5 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 4
15 Не забивали 17
1
7%
2
25%
1-15
1
7%
1
13%
16-30
3
20%
3
38%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
8
53%
2
25%
76-90

Пропущено

20
13
11 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
4
20%
2
15%
1-15
2
10%
1
8%
16-30
5
25%
3
23%
31-45
3
15%
4
31%
46-60
4
20%
2
15%
61-75
2
10%
1
8%
76-90

Забито

13
25
4 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 9
14 Не забивали 11
0
0%
4
16%
1-15
2
15%
2
8%
16-30
2
15%
5
20%
31-45
5
38%
3
12%
46-60
2
15%
2
8%
61-75
2
15%
9
36%
76-90

Пропущено

20
14
8 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 9
2
10%
2
14%
1-15
3
15%
1
7%
16-30
3
15%
1
7%
31-45
5
25%
3
21%
46-60
3
15%
3
21%
61-75
4
20%
4
29%
76-90

Забито

28
33
9 В 1-м тайме 17
19 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 13
7 Не забивали 6
1
4%
6
18%
1-15
3
11%
3
9%
16-30
5
18%
8
24%
31-45
5
18%
3
9%
46-60
4
14%
2
6%
61-75
10
36%
11
33%
76-90

Пропущено

40
27
19 В 1-м тайме 10
21 Во 2-м тайме 17
14 Пропускали первыми 9
20 Не пропускали 18
6
15%
4
15%
1-15
5
13%
2
7%
16-30
8
20%
4
15%
31-45
8
20%
7
26%
46-60
7
18%
5
19%
61-75
6
15%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

Чикаго Файр
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Чикаго Файр 1:0 Чикаго Файр - Филадельфия Юнион 4:3 Сиэтл Саундерс - Чикаго Файр 2:1 Орландо Сити - Чикаго Файр 4:2
Торонто - Чикаго Файр 1:4 Чикаго Файр - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Чикаго Файр - Орландо Сити 1:1 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 1:1 Чикаго Файр - Коламбус Крю 1:3 Чикаго Файр - Шарлотт 0:1 Сент-Луис Сити - Чикаго Файр 3:1 Чикаго Файр - Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Чикаго Файр - Атланта Юнайтед 0:0 Чикаго Файр - Реал Солт-Лейк 0:4 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 0:0 Чикаго Файр - Хьюстон Динамо 2:1 Атланта Юнайтед - Чикаго Файр 3:0 Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр 1:1 Чикаго Файр - ФК Монреаль 4:3 Коламбус Крю - Чикаго Файр 2:1
Нью-Йорк Сити
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Остин - Нью-Йорк Сити 2:1 Нью-Йорк Сити - ФК Монреаль 2:0 Нью-Йорк Сити - Орландо Сити 4:2 Нэшвилл - Нью-Йорк Сити 1:0
Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 2:0 Нью-Йорк Сити - Коламбус Крю 2:3 Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 5:1 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 0:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 1:2 Торонто - Нью-Йорк Сити 2:3 Нью-Йорк Сити - Колорадо Рэпидс 0:2 Нью-Йорк Сити - Шарлотт 2:1 Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 2:0 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:1 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Сити - Торонто 2:1 Нью-Йорк Сити - Портленд Тимберс 1:2

Результаты матчей

Чикаго Файр
Нью-Йорк Сити

Точный счет

2:1
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
4:3
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
3 раза 25%
2:1
3 раза 25%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
4
2 раза 18%
2
7 раз 58%
1
2 раза 17%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
1:0
3 раза 30%
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Точный счет

2:1
4 раза 18%
1:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
4:3
2 раза 9%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
2:0
5 раз 23%
2:1
4 раза 18%
1:0
3 раза 14%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:3
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 36%
0
7 раз 32%
2
4 раза 18%
4
3 раза 14%
2
8 раз 36%
0
6 раз 27%
1
5 раз 23%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Чикаго Файр
Нью-Йорк Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
11
1
4
7
1.5
9
3
2
9
2.5
2
10
2
9
3.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
5
5
3
8
1.5
2
8
1
10
2.5
1
9
1
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
7
0.5
Больше Меньше
16
6
7
15
1.5
11
11
3
19
2.5
3
19
3
19
3.5
2
20

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 21 13 4 4 43 - 24 43
2.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 22 12 7 3 48 - 27 43
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:2 Заявка 24 12 7 5 44 - 32 43
4.
Колорадо Рэпидс
 0:0 Заявка 24 11 5 8 44 - 37 38
5.
Ванкувер Уайткэпс
 3:1 Заявка 22 10 5 7 37 - 30 35
6.
Сиэтл Саундерс
 1:0 Заявка 23 9 7 7 32 - 26 34
7.
Портленд Тимберс
 Заявка 23 9 6 8 45 - 39 33
8.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 22 8 7 7 29 - 26 31
9.
Миннесота Юнайтед
 0:0 Заявка 23 8 6 9 35 - 37 30
10.
Остин
 0:1 Заявка 23 8 6 9 25 - 32 30
11.
Даллас
 2:0 Заявка 23 7 5 11 34 - 37 26
12.
Сент-Луис Сити
 1:3 Заявка 23 4 10 9 31 - 42 22
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 23 5 5 13 37 - 48 20
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 22 4 2 16 30 - 56 14

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 23 15 3 5 43 - 29 48
2.
Интер Майами
 Заявка 23 14 5 4 51 - 37 47
3.
Коламбус Крю
 Заявка 20 11 6 3 40 - 18 39
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:0 Заявка 23 9 10 4 36 - 27 37
5.
Нью-Йорк Сити
 0:0 Заявка 23 11 3 9 33 - 27 36
6.
Шарлотт
 Заявка 23 10 5 8 27 - 24 35
7.
Орландо Сити
 Заявка 23 8 6 9 35 - 37 30
8.
Торонто
 Заявка 24 8 3 13 32 - 44 27
9.
Нэшвилл
 Заявка 23 6 8 9 26 - 33 26
10.
ФК Монреаль
 Заявка 23 6 8 9 32 - 46 26
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 23 6 6 11 31 - 33 24
12.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 24 5 8 11 32 - 48 23
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 21 7 1 13 21 - 41 22
14.
Чикаго Файр
 0:0 Заявка 23 5 7 11 28 - 40 22
15.
Филадельфия Юнион
 Заявка 23 4 9 10 37 - 41 21

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 11 9 2 0 29 - 8 29
2.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 11 8 1 2 28 - 12 25
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:2 Заявка 11 7 3 1 25 - 16 24
4.
Колорадо Рэпидс
 0:0 Заявка 12 7 3 2 24 - 14 24
5.
Даллас
 2:0 Заявка 12 7 2 3 23 - 16 23
6.
Портленд Тимберс
 Заявка 11 6 3 2 27 - 18 21
7.
Остин
 0:1 Заявка 12 6 3 3 20 - 17 21
8.
Сиэтл Саундерс
 1:0 Заявка 11 5 5 1 17 - 8 20
9.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 11 4 5 2 12 - 9 17
10.
Сент-Луис Сити
 1:3 Заявка 13 4 5 4 14 - 15 17
11.
Миннесота Юнайтед
 0:0 Заявка 11 4 4 3 16 - 14 16
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 12 4 3 5 25 - 25 15
13.
Ванкувер Уайткэпс
 3:1 Заявка 9 4 2 3 17 - 14 14
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 11 3 1 7 12 - 22 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нью-Йорк Сити
 0:0 Заявка 12 8 1 3 25 - 14 25
2.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:0 Заявка 10 6 4 0 20 - 7 22
3.
Шарлотт
 Заявка 12 6 4 2 14 - 10 22
4.
Коламбус Крю
 Заявка 10 6 3 1 20 - 6 21
5.
Интер Майами
 Заявка 11 6 3 2 28 - 16 21
6.
Цинциннати
 Заявка 12 6 2 4 20 - 15 20
7.
Торонто
 Заявка 12 6 0 6 23 - 21 18
8.
ФК Монреаль
 Заявка 11 4 5 2 19 - 16 17
9.
Нэшвилл
 Заявка 12 4 5 3 18 - 14 17
10.
Чикаго Файр
 0:0 Заявка 12 4 3 5 15 - 20 15
11.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 13 4 3 6 20 - 26 15
12.
Атланта Юнайтед
 Заявка 11 4 2 5 21 - 17 14
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 12 4 1 7 12 - 23 13
14.
Орландо Сити
 Заявка 11 3 3 5 16 - 14 12
15.
Филадельфия Юнион
 Заявка 11 1 4 6 13 - 18 7

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ванкувер Уайткэпс
 3:1 Заявка 13 6 3 4 20 - 16 21
2.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:2 Заявка 13 5 4 4 19 - 16 19
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 11 4 6 1 20 - 15 18
4.
Лос-Анджелес
 Заявка 10 4 2 4 14 - 16 14
5.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 11 4 2 5 17 - 17 14
6.
Сиэтл Саундерс
 1:0 Заявка 12 4 2 6 15 - 18 14
7.
Колорадо Рэпидс
 0:0 Заявка 12 4 2 6 20 - 23 14
8.
Миннесота Юнайтед
 0:0 Заявка 12 4 2 6 19 - 23 14
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 12 3 3 6 18 - 21 12
10.
Остин
 0:1 Заявка 11 2 3 6 5 - 15 9
11.
Сент-Луис Сити
 1:3 Заявка 10 0 5 5 17 - 27 5
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 11 1 2 8 12 - 23 5
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 11 1 1 9 18 - 34 4
14.
Даллас
 2:0 Заявка 11 0 3 8 11 - 21 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 11 9 1 1 23 - 14 28
2.
Интер Майами
 Заявка 12 8 2 2 23 - 21 26
3.
Коламбус Крю
 Заявка 10 5 3 2 20 - 12 18
4.
Орландо Сити
 Заявка 12 5 3 4 19 - 23 18
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:0 Заявка 13 3 6 4 16 - 20 15
6.
Филадельфия Юнион
 Заявка 12 3 5 4 24 - 23 14
7.
Шарлотт
 Заявка 11 4 1 6 13 - 14 13
8.
Нью-Йорк Сити
 0:0 Заявка 11 3 2 6 8 - 13 11
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 12 2 4 6 10 - 16 10
10.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 9 3 0 6 9 - 18 9
11.
Нэшвилл
 Заявка 11 2 3 6 8 - 19 9
12.
Торонто
 Заявка 12 2 3 7 9 - 23 9
13.
ФК Монреаль
 Заявка 12 2 3 7 13 - 30 9
14.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 11 1 5 5 12 - 22 8
15.
Чикаго Файр
 0:0 Заявка 11 1 4 6 13 - 20 7
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 17 (5)
Лос-Анджелес Буанга Денис 14 (9)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 14 (4)
Интер Майами Месси Лионель 12 (10)
Интер Майами Суарес Луис 12 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 1 9
Торонто Бернардески Федерико 2 7
Торонто Лонг Кевин 1 8
Ди Си Юнайтед Дахоме Кристиан 1 8
Сан-Хосе Эрткуэйкс Коста Витор 9
Весь список
  • 57'
    Омсберг Уайетт уходит с поля. Пинеда Маурисио выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Акоста Келлин получил желтую карточку от судьи
  • 25'
    Омсберг Уайетт получил желтую карточку от судьи
  • 21'
    Джастин Хаак получил желтую карточку от судьи
  • 14'
    Перея Андрес уходит с поля. Джастин Хаак выходит вместо него
  • Судья начинает матч
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Чикаго Файр
    Ничья
    Нью-Йорк Сити
    4.70
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