Тур: 1. Стадион: Солджер Филд.
0:0
Второй тайм: 84'
0'
21' Желтая карточкаХаак Джастин
25' Желтая карточкаОмсберг Уайетт
45' Желтая карточкаАкоста Келлин
59' Желтая карточкаСэндс Джеймс
79' Желтая карточкаКуциас Георгиос
84' Желтая карточкаПинеда Маурисио
Ход матча
21'
25'
45'
59'
79'
84'
34
Брэди
Крис
49
Фриз
Мэтт
35
Иленчич
Митя
55
Паркс
Китон
17
Вольф
Ханнес
- Основной состав
-
34 Брэди КрисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Ричи СпенсерВратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Дин ДжонатанПолузащитник
-
37 Казас ХавьерПолузащитник
-
48 Пореба ДавидПолузащитник
-
12 Барлоу ТомНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Клопас Фрэнк
- Основной состав
-
49 Фриз МэттВратарь
-
35 Иленчич МитяЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Паркс КитонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Вольф ХаннесНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
80 Хаак ДжастинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
43 Магно ТаллесНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кашинг Ник
История личных встреч
Чикаго Файр
Нью-Йорк Сити
7 матчей
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед
13 матчей
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 9 побед
20 матчей
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 побед
Первый тайм
10%
55%
35%
2 победы 11 ничьих 7 побед
Второй тайм
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
5
Голов в среднем за матч
1.5
0.5
Среднее время на гол
60
180
Всего голов
17
15
Голов в среднем за матч
1.7
1.5
Среднее время на гол
52
60
Всего голов
32
20
Голов в среднем за матч
1.6
1
Тотал матчей
2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
13
Больше 65%
Меньше 35%
7
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
Среднее время на гол
56
90
Бомбардиры внутри турнира
Чикаго Файр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кейперс Уго
|9
|0.39
|Хайле-Селассие Марен
|5 (1)
|0.22
|Гутьеррес Брайан
|4 (1)
|0.17
|Герберс Фабиан
|2
|0.09
|Шакири Джердан
|2 (2)
|0.09
|Акоста Келлин
|2
|0.09
|Хименес Гастон
|1
|0.04
|Теран Карлос
|1
|0.04
|Аригони Аллан
|1
|0.04
|Пинеда Маурисио
|1
|0.04
|Кцихос Рафаэль
|0
|0
|Суке Арно
|0
|0
|Мюллер Крис
|0
|0
|Гутман Эндрю
|0
|0
|Куциас Георгиос
|0
|0
|Брэди Крис
|0
|0
Нью-Йорк Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Родригес Сантьяго
|8 (2)
|0.35
|Мартинес Алонсо
|8
|0.35
|Вольф Ханнес
|4
|0.17
|Охеда Агустин
|3
|0.13
|Фернандес Джулиан
|2
|0.09
|Паркс Китон
|2
|0.09
|Перея Андрес
|2
|0.09
|Бакрар Монсеф
|2
|0.09
|О'Тул Кевин
|1
|0.04
|Джонс Малачи
|1
|0.04
|Грей Тэйвон
|0
|0
|Моралес Максимильяно
|0
|0
|Мартинс Тьяго II
|0
|0
|Сэндс Джеймс
|0
|0
Карточки
Чикаго Файр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Герберс Фабиан
|6
|0
|Аригони Аллан
|6
|0
|Кцихос Рафаэль
|5
|0
|Акоста Келлин
|5
|0
|Теран Карлос
|3
|1
|Пинеда Маурисио
|4
|0
|Гутьеррес Брайан
|4
|0
|Барлоу Том
|2
|0
|Омсберг Уайетт
|2
|0
|Наварро Федерико
|2
|0
|Дин Джонатан
|2
|0
|Брэди Крис
|2
|0
|Шакири Джердан
|1
|0
|Сальквист Тобиас
|1
|0
|Кейперс Уго
|1
|0
|Гаспер Чейз
|1
|0
|Куциас Георгиос
|1
|0
Нью-Йорк Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сэндс Джеймс
|7
|1
|Паркс Китон
|4
|1
|Родригес Сантьяго
|5
|0
|Перея Андрес
|4
|0
|Иленчич Митя
|2
|1
|Мартинс Тьяго II
|3
|0
|Бакрар Монсеф
|3
|0
|Джонс Малачи
|3
|0
|Танасиевич Страхиня
|2
|0
|Фриз Мэтт
|2
|0
|Хаак Джастин
|2
|0
|Грей Тэйвон
|2
|0
|Моралес Максимильяно
|1
|0
|Фернандес Джулиан
|1
|0
|Вольф Ханнес
|1
|0
|Охеда Агустин
|1
|0
|Риса Бирк
|1
|0
|Мартинес Алонсо
|1
|0
Результаты матчей
Чикаго Файр
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Нью-Йорк Сити
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
0% (0)
58% (7)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
8
3
Упущенные победы
3
2
Чикаго Файр
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Нью-Йорк Сити
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
15
7
Упущенные победы
8
22
Чикаго Файр
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
23% (5)
45% (10)
32% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (10)
18% (4)
36% (8)
Нью-Йорк Сити
30%
70%
6 побед 14 поражений
Первый тайм
14% (3)
41% (9)
45% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
14% (3)
59% (13)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
23
10
Упущенные победы
11
24
Голы по времени матча
Забито
15
8
5 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 4
15 Не забивали 17
1
7%
2
25%
1-15
1
7%
1
13%
16-30
3
20%
3
38%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
8
53%
2
25%
76-90
Пропущено
20
13
11 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
4
20%
2
15%
1-15
2
10%
1
8%
16-30
5
25%
3
23%
31-45
3
15%
4
31%
46-60
4
20%
2
15%
61-75
2
10%
1
8%
76-90
Забито
13
25
4 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 9
14 Не забивали 11
0
0%
4
16%
1-15
2
15%
2
8%
16-30
2
15%
5
20%
31-45
5
38%
3
12%
46-60
2
15%
2
8%
61-75
2
15%
9
36%
76-90
Пропущено
20
14
8 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 9
2
10%
2
14%
1-15
3
15%
1
7%
16-30
3
15%
1
7%
31-45
5
25%
3
21%
46-60
3
15%
3
21%
61-75
4
20%
4
29%
76-90
Забито
28
33
9 В 1-м тайме 17
19 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 13
7 Не забивали 6
1
4%
6
18%
1-15
3
11%
3
9%
16-30
5
18%
8
24%
31-45
5
18%
3
9%
46-60
4
14%
2
6%
61-75
10
36%
11
33%
76-90
Пропущено
40
27
19 В 1-м тайме 10
21 Во 2-м тайме 17
14 Пропускали первыми 9
20 Не пропускали 18
6
15%
4
15%
1-15
5
13%
2
7%
16-30
8
20%
4
15%
31-45
8
20%
7
26%
46-60
7
18%
5
19%
61-75
6
15%
5
19%
76-90
Результаты последних матчей
Чикаго Файр
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Чикаго Файр 1:0 Чикаго Файр - Филадельфия Юнион 4:3 Сиэтл Саундерс - Чикаго Файр 2:1 Орландо Сити - Чикаго Файр 4:2
Торонто - Чикаго Файр 1:4 Чикаго Файр - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Чикаго Файр - Орландо Сити 1:1 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 1:1 Чикаго Файр - Коламбус Крю 1:3 Чикаго Файр - Шарлотт 0:1 Сент-Луис Сити - Чикаго Файр 3:1 Чикаго Файр - Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Чикаго Файр - Атланта Юнайтед 0:0 Чикаго Файр - Реал Солт-Лейк 0:4 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 0:0 Чикаго Файр - Хьюстон Динамо 2:1 Атланта Юнайтед - Чикаго Файр 3:0 Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр 1:1 Чикаго Файр - ФК Монреаль 4:3 Коламбус Крю - Чикаго Файр 2:1
Нью-Йорк Сити
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Остин - Нью-Йорк Сити 2:1 Нью-Йорк Сити - ФК Монреаль 2:0 Нью-Йорк Сити - Орландо Сити 4:2 Нэшвилл - Нью-Йорк Сити 1:0
Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 2:0 Нью-Йорк Сити - Коламбус Крю 2:3 Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 5:1 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 0:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 1:2 Торонто - Нью-Йорк Сити 2:3 Нью-Йорк Сити - Колорадо Рэпидс 0:2 Нью-Йорк Сити - Шарлотт 2:1 Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 2:0 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:1 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Сити - Торонто 2:1 Нью-Йорк Сити - Портленд Тимберс 1:2
Результаты матчей
Чикаго Файр
Нью-Йорк Сити
Точный счет
2:1
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
4:3
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
3 раза 25%
2:1
3 раза 25%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
4
2 раза 18%
2
7 раз 58%
1
2 раза 17%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
1:0
3 раза 30%
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Точный счет
2:1
4 раза 18%
1:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
4:3
2 раза 9%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
2:0
5 раз 23%
2:1
4 раза 18%
1:0
3 раза 14%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:3
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 36%
0
7 раз 32%
2
4 раза 18%
4
3 раза 14%
2
8 раз 36%
0
6 раз 27%
1
5 раз 23%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Чикаго Файр
Нью-Йорк Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
111
47
93
29
210
29
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
55
38
28
110
19
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
157
Больше Меньше
166
715
1111
319
319
319
220
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|21
|13
|4
|4
|43 - 24
|43
|2.
|Заявка
|22
|12
|7
|3
|48 - 27
|43
|3.
|0:2 Заявка
|24
|12
|7
|5
|44 - 32
|43
|4.
|0:0 Заявка
|24
|11
|5
|8
|44 - 37
|38
|5.
|3:1 Заявка
|22
|10
|5
|7
|37 - 30
|35
|6.
|1:0 Заявка
|23
|9
|7
|7
|32 - 26
|34
|7.
|Заявка
|23
|9
|6
|8
|45 - 39
|33
|8.
|0:0 Заявка
|22
|8
|7
|7
|29 - 26
|31
|9.
|0:0 Заявка
|23
|8
|6
|9
|35 - 37
|30
|10.
|0:1 Заявка
|23
|8
|6
|9
|25 - 32
|30
|11.
|2:0 Заявка
|23
|7
|5
|11
|34 - 37
|26
|12.
|1:3 Заявка
|23
|4
|10
|9
|31 - 42
|22
|13.
|Заявка
|23
|5
|5
|13
|37 - 48
|20
|14.
|Заявка
|22
|4
|2
|16
|30 - 56
|14
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|23
|15
|3
|5
|43 - 29
|48
|2.
|Заявка
|23
|14
|5
|4
|51 - 37
|47
|3.
|Заявка
|20
|11
|6
|3
|40 - 18
|39
|4.
|0:0 Заявка
|23
|9
|10
|4
|36 - 27
|37
|5.
|0:0 Заявка
|23
|11
|3
|9
|33 - 27
|36
|6.
|Заявка
|23
|10
|5
|8
|27 - 24
|35
|7.
|Заявка
|23
|8
|6
|9
|35 - 37
|30
|8.
|Заявка
|24
|8
|3
|13
|32 - 44
|27
|9.
|Заявка
|23
|6
|8
|9
|26 - 33
|26
|10.
|Заявка
|23
|6
|8
|9
|32 - 46
|26
|11.
|Заявка
|23
|6
|6
|11
|31 - 33
|24
|12.
|Заявка
|24
|5
|8
|11
|32 - 48
|23
|13.
|Заявка
|21
|7
|1
|13
|21 - 41
|22
|14.
|0:0 Заявка
|23
|5
|7
|11
|28 - 40
|22
|15.
|Заявка
|23
|4
|9
|10
|37 - 41
|21
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|29 - 8
|29
|2.
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|28 - 12
|25
|3.
|0:2 Заявка
|11
|7
|3
|1
|25 - 16
|24
|4.
|0:0 Заявка
|12
|7
|3
|2
|24 - 14
|24
|5.
|2:0 Заявка
|12
|7
|2
|3
|23 - 16
|23
|6.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|27 - 18
|21
|7.
|0:1 Заявка
|12
|6
|3
|3
|20 - 17
|21
|8.
|1:0 Заявка
|11
|5
|5
|1
|17 - 8
|20
|9.
|0:0 Заявка
|11
|4
|5
|2
|12 - 9
|17
|10.
|1:3 Заявка
|13
|4
|5
|4
|14 - 15
|17
|11.
|0:0 Заявка
|11
|4
|4
|3
|16 - 14
|16
|12.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|25 - 25
|15
|13.
|3:1 Заявка
|9
|4
|2
|3
|17 - 14
|14
|14.
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|12 - 22
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|12
|8
|1
|3
|25 - 14
|25
|2.
|0:0 Заявка
|10
|6
|4
|0
|20 - 7
|22
|3.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|14 - 10
|22
|4.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|20 - 6
|21
|5.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|28 - 16
|21
|6.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|20 - 15
|20
|7.
|Заявка
|12
|6
|0
|6
|23 - 21
|18
|8.
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|19 - 16
|17
|9.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|18 - 14
|17
|10.
|0:0 Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 20
|15
|11.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|20 - 26
|15
|12.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|21 - 17
|14
|13.
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|12 - 23
|13
|14.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 14
|12
|15.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|13 - 18
|7
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:1 Заявка
|13
|6
|3
|4
|20 - 16
|21
|2.
|0:2 Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 16
|19
|3.
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|20 - 15
|18
|4.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 16
|14
|5.
|0:0 Заявка
|11
|4
|2
|5
|17 - 17
|14
|6.
|1:0 Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 18
|14
|7.
|0:0 Заявка
|12
|4
|2
|6
|20 - 23
|14
|8.
|0:0 Заявка
|12
|4
|2
|6
|19 - 23
|14
|9.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|18 - 21
|12
|10.
|0:1 Заявка
|11
|2
|3
|6
|5 - 15
|9
|11.
|1:3 Заявка
|10
|0
|5
|5
|17 - 27
|5
|12.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|12 - 23
|5
|13.
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|18 - 34
|4
|14.
|2:0 Заявка
|11
|0
|3
|8
|11 - 21
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|23 - 14
|28
|2.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|23 - 21
|26
|3.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|20 - 12
|18
|4.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|19 - 23
|18
|5.
|0:0 Заявка
|13
|3
|6
|4
|16 - 20
|15
|6.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|24 - 23
|14
|7.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|13 - 14
|13
|8.
|0:0 Заявка
|11
|3
|2
|6
|8 - 13
|11
|9.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|10 - 16
|10
|10.
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|9 - 18
|9
|11.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|8 - 19
|9
|12.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|9 - 23
|9
|13.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|13 - 30
|9
|14.
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|12 - 22
|8
|15.
|0:0 Заявка
|11
|1
|4
|6
|13 - 20
|7
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|17 (5)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|14 (9)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|14 (4)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|12 (10)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|12 (5)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|1 9
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 7
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 8
|Ди Си Юнайтед
|Дахоме Кристиан
|1 8
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Коста Витор
|9