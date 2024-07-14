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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Сент-Луис Сити
1:3
Второй тайм: 79'
Ванкувер Уайткэпс
0'
0:1
10' Гол
Уайт Брайан
19' Желтая карточка
Блом Нджабуло
1:1
27' Гол
Ториссон Ноккви Тейр
1:2
44' Гол
Уайт Брайан
45' Желтая карточка
Берхальтер Себастьян
53' Желтая карточка
Рид Джейден
1:3
64' Гол
Рапосо Райан
71' Желтая карточка
Дуркин Кристофер
1
Бюрки
Роман
14
Тотлэнд
Томас
15
Яро
Джошуа
26
Паркер
Тим
99
Рид
Джейден
6
Блом
Нджабуло
8
Дуркин
Кристофер
41
Кляйн
Джонни
10
Лёвен
Эдуард
19
Вассилев
Индиана
29
Ториссон
Ноккви
Тейр
1
Такаока
Ёхеи
2
Лаборда
Матиас
4
Веселинович
Ранко
15
Утвик
Бьорн
7
Рапосо
Райан
16
Берхальтер
Себастьян
20
Кубас
Андрес
14
Мартинш
Луиш
25
Голд
Райан
24
Уайт
Брайан
11
Пико
Фабрис
Сент-Луис Сити
4-2-3-1
Ванкувер Уайткэпс
3-4-3

История личных встреч

Сент-Луис Сити
Ванкувер Уайткэпс

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

4 матча

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

М
4:3
М
3:0
М
3:1
ТМК
0:0

Голы

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Всего голов

7
1

Голов в среднем за матч

2.33
1

Среднее время на гол

38
90

Всего голов

10
4

Голов в среднем за матч

2.5
1

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

36
90

Бомбардиры внутри турнира

Сент-Луис Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Клаусс Жоао 5 (1) 0.22
Вассилев Индиана 3 0.13
Помпеу Селио 3 0.13
Лёвен Эдуард 3 (2) 0.13
Тотлэнд Томас 2 0.09
Адениран Сэмюэл 2 0.09
Ториссон Ноккви Тейр 2 0.09
Альм Расмус 1 0.04
Дуркин Кристофер 1 0.04
Кидзима Хосэи 1 0.04
Нильссон Йоаким 1 0.04
Яро Джошуа 1 0.04
Блом Нджабуло 1 0.04
Острак Томаш 1 0.04
Кляйн Джонни 1 0.04
Рид Джейден 0 0
Марканич Энтони 0 0
Ванкувер Уайткэпс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уайт Брайан 12 0.55
Голд Райан 9 (2) 0.41
Пико Фабрис 4 0.18
Рапосо Райан 3 0.14
Лаборда Матиас 2 0.09
Крейлах Дамир 2 0.09
Берхальтер Себастьян 2 0.09
Шёпф Алессандро 1 0.05
Али Ахмед 1 0.05
Веселинович Ранко 1 0.05
Блэкмон Тристан 0 0
Мартинш Луиш 0 0
Кубас Андрес 0 0
Адекугбе Сэм 0 0
Браун Джавейн 0 0
Вите Педро 0 0
Присо-Мбонге Ральф 0 0

Карточки

Сент-Луис Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуркин Кристофер 8 0
Марканич Энтони 5 1
Паркер Тим 6 0
Тотлэнд Томас 5 0
Вассилев Индиана 5 0
Помпеу Селио 5 0
Нильссон Йоаким 4 0
Блом Нджабуло 4 0
Острак Томаш 3 0
Рид Джейден 3 0
Джексон Азиэл 3 0
Кидзима Хосэи 3 0
Альм Расмус 2 0
Адениран Сэмюэл 2 0
Карнелл Брэдли 1 0
Яро Джошуа 1 0
Лёвен Эдуард 1 0
Нервински Джейк 1 0
Клаусс Жоао 1 0
Ториссон Ноккви Тейр 1 0
Уоттс Акил 1 0
Ванкувер Уайткэпс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кубас Андрес 5 0
Уайт Брайан 5 0
Шёпф Алессандро 3 1
Пико Фабрис 4 0
Голд Райан 3 0
Блэкмон Тристан 3 0
Лаборда Матиас 3 0
Берхальтер Себастьян 3 0
Утвик Бьорн 1 1
Али Ахмед 2 0
Адекугбе Сэм 2 0
Веселинович Ранко 2 0
Рапосо Райан 2 0
Браун Джавейн 1 0

Результаты матчей

Сент-Луис Сити
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Ванкувер Уайткэпс
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

6
5
Сент-Луис Сити
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Ванкувер Уайткэпс
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

17
7

Упущенные победы

10
14
Сент-Луис Сити
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
32% (7)
45% (10)
23% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (10)
36% (8)
18% (4)
Ванкувер Уайткэпс
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (7)
29% (6)
38% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
33% (7)
29% (6)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

18
10

Упущенные победы

16
19

Голы по времени матча

Забито

14
17
5 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 7
14 Не забивали 12
1
7%
3
18%
1-15
2
14%
4
24%
16-30
2
14%
2
12%
31-45
3
21%
2
12%
46-60
4
29%
2
12%
61-75
2
14%
4
24%
76-90

Пропущено

11
15
3 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 10
1
9%
2
13%
1-15
1
9%
4
27%
16-30
1
9%
5
33%
31-45
3
27%
2
13%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
2
18%
2
13%
76-90

Забито

15
17
9 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 4
15 Не забивали 13
5
33%
2
12%
1-15
1
7%
2
12%
16-30
3
20%
3
18%
31-45
2
13%
2
12%
46-60
1
7%
2
12%
61-75
3
20%
6
35%
76-90

Пропущено

29
14
10 В 1-м тайме 4
19 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
3
10%
2
14%
1-15
4
14%
0
0%
16-30
3
10%
2
14%
31-45
5
17%
4
29%
46-60
3
10%
1
7%
61-75
11
38%
5
36%
76-90

Забито

29
34
14 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 18
10 Забивали первыми 11
7 Не забивали 4
6
21%
5
15%
1-15
3
10%
6
18%
16-30
5
17%
5
15%
31-45
5
17%
4
12%
46-60
5
17%
4
12%
61-75
5
17%
10
29%
29%
76-90

Пропущено

40
29
13 В 1-м тайме 15
27 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 17
4
10%
4
14%
1-15
5
13%
4
14%
16-30
4
10%
7
24%
31-45
8
20%
6
21%
46-60
6
15%
1
3%
61-75
13
33%
7
24%
76-90

Результаты последних матчей

Сент-Луис Сити
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Колорадо Рэпидс - Сент-Луис Сити 4:1 Сент-Луис Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Сент-Луис Сити 4:3 Сент-Луис Сити - Атланта Юнайтед 1:1
Сент-Луис Сити - Колорадо Рэпидс 0:3 Даллас - Сент-Луис Сити 2:0 Сент-Луис Сити - Портленд Тимберс 0:0 Интер Майами - Сент-Луис Сити 3:3 Сент-Луис Сити - Сиэтл Саундерс 1:2 Цинциннати - Сент-Луис Сити 3:1 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес 0:2 Сент-Луис Сити - Чикаго Файр 3:1 Хьюстон Динамо - Сент-Луис Сити 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Сент-Луис Сити 3:3 Сент-Луис Сити - Остин 1:0 Сент-Луис Сити - Даллас 0:0 Реал Солт-Лейк - Сент-Луис Сити 3:1 Сент-Луис Сити - Ди Си Юнайтед 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Сент-Луис Сити 3:3 Остин - Сент-Луис Сити 2:2
Ванкувер Уайткэпс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
ФК Монреаль - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Миннесота Юнайтед - Ванкувер Уайткэпс 1:3 Ванкувер Уайткэпс - Сент-Луис Сити 4:3 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 2:0
Нью-Инглэнд Революшн - Ванкувер Уайткэпс 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Колорадо Рэпидс 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 1:2 Ванкувер Уайткэпс - Интер Майами 1:2 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Колорадо Рэпидс - Ванкувер Уайткэпс 1:0 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Остин 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 0:2 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Ванкувер Уайткэпс - Торонто 4:0 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 1:2 Даллас - Ванкувер Уайткэпс 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 0:2

Результаты матчей

Сент-Луис Сити
Ванкувер Уайткэпс

Точный счет

0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
1
4 раза 44%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

3:3
3 раза 30%
3:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
1:1
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

3
4 раза 40%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%

Точный счет

2:0
3 раза 14%
0:0
3 раза 14%
3:1
3 раза 14%
3:3
3 раза 14%
1:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
1:1
4 раза 19%
1:2
3 раза 14%
1:3
3 раза 14%
0:2
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%

Точное количество голов

1
7 раз 32%
0
6 раз 27%
3
5 раз 23%
2
4 раза 18%
1
7 раз 33%
2
5 раз 24%
0
4 раза 19%
3
3 раза 14%
4
2 раза 10%

Тоталы голов в матче

Сент-Луис Сити
Ванкувер Уайткэпс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
8
1
4
8
1.5
4
5
1
11
2.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
9
3
5
5
1.5
6
6
4
6
2.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
6
0.5
Больше Меньше
17
4
9
13
1.5
10
11
5
17
2.5
5
16

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 21 13 4 4 43 - 24 43
2.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 22 12 7 3 48 - 27 43
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:2 Заявка 24 12 7 5 44 - 32 43
4.
Колорадо Рэпидс
 0:0 Заявка 24 11 5 8 44 - 37 38
5.
Ванкувер Уайткэпс
 3:1 Заявка 22 10 5 7 37 - 30 35
6.
Сиэтл Саундерс
 1:0 Заявка 23 9 7 7 32 - 26 34
7.
Портленд Тимберс
 Заявка 23 9 6 8 45 - 39 33
8.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 22 8 7 7 29 - 26 31
9.
Миннесота Юнайтед
 0:0 Заявка 23 8 6 9 35 - 37 30
10.
Остин
 0:1 Заявка 23 8 6 9 25 - 32 30
11.
Даллас
 2:0 Заявка 23 7 5 11 34 - 37 26
12.
Сент-Луис Сити
 1:3 Заявка 23 4 10 9 31 - 42 22
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 23 5 5 13 37 - 48 20
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 22 4 2 16 30 - 56 14

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 23 15 3 5 43 - 29 48
2.
Интер Майами
 Заявка 23 14 5 4 51 - 37 47
3.
Коламбус Крю
 Заявка 20 11 6 3 40 - 18 39
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:0 Заявка 23 9 10 4 36 - 27 37
5.
Нью-Йорк Сити
 0:0 Заявка 23 11 3 9 33 - 27 36
6.
Шарлотт
 Заявка 23 10 5 8 27 - 24 35
7.
Орландо Сити
 Заявка 23 8 6 9 35 - 37 30
8.
Торонто
 Заявка 24 8 3 13 32 - 44 27
9.
Нэшвилл
 Заявка 23 6 8 9 26 - 33 26
10.
ФК Монреаль
 Заявка 23 6 8 9 32 - 46 26
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 23 6 6 11 31 - 33 24
12.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 24 5 8 11 32 - 48 23
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 21 7 1 13 21 - 41 22
14.
Чикаго Файр
 0:0 Заявка 23 5 7 11 28 - 40 22
15.
Филадельфия Юнион
 Заявка 23 4 9 10 37 - 41 21

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 11 9 2 0 29 - 8 29
2.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 11 8 1 2 28 - 12 25
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:2 Заявка 11 7 3 1 25 - 16 24
4.
Колорадо Рэпидс
 0:0 Заявка 12 7 3 2 24 - 14 24
5.
Даллас
 2:0 Заявка 12 7 2 3 23 - 16 23
6.
Портленд Тимберс
 Заявка 11 6 3 2 27 - 18 21
7.
Остин
 0:1 Заявка 12 6 3 3 20 - 17 21
8.
Сиэтл Саундерс
 1:0 Заявка 11 5 5 1 17 - 8 20
9.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 11 4 5 2 12 - 9 17
10.
Сент-Луис Сити
 1:3 Заявка 13 4 5 4 14 - 15 17
11.
Миннесота Юнайтед
 0:0 Заявка 11 4 4 3 16 - 14 16
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 12 4 3 5 25 - 25 15
13.
Ванкувер Уайткэпс
 3:1 Заявка 9 4 2 3 17 - 14 14
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 11 3 1 7 12 - 22 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нью-Йорк Сити
 0:0 Заявка 12 8 1 3 25 - 14 25
2.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:0 Заявка 10 6 4 0 20 - 7 22
3.
Шарлотт
 Заявка 12 6 4 2 14 - 10 22
4.
Коламбус Крю
 Заявка 10 6 3 1 20 - 6 21
5.
Интер Майами
 Заявка 11 6 3 2 28 - 16 21
6.
Цинциннати
 Заявка 12 6 2 4 20 - 15 20
7.
Торонто
 Заявка 12 6 0 6 23 - 21 18
8.
ФК Монреаль
 Заявка 11 4 5 2 19 - 16 17
9.
Нэшвилл
 Заявка 12 4 5 3 18 - 14 17
10.
Чикаго Файр
 0:0 Заявка 12 4 3 5 15 - 20 15
11.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 13 4 3 6 20 - 26 15
12.
Атланта Юнайтед
 Заявка 11 4 2 5 21 - 17 14
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 12 4 1 7 12 - 23 13
14.
Орландо Сити
 Заявка 11 3 3 5 16 - 14 12
15.
Филадельфия Юнион
 Заявка 11 1 4 6 13 - 18 7

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ванкувер Уайткэпс
 3:1 Заявка 13 6 3 4 20 - 16 21
2.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:2 Заявка 13 5 4 4 19 - 16 19
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 11 4 6 1 20 - 15 18
4.
Лос-Анджелес
 Заявка 10 4 2 4 14 - 16 14
5.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 11 4 2 5 17 - 17 14
6.
Сиэтл Саундерс
 1:0 Заявка 12 4 2 6 15 - 18 14
7.
Колорадо Рэпидс
 0:0 Заявка 12 4 2 6 20 - 23 14
8.
Миннесота Юнайтед
 0:0 Заявка 12 4 2 6 19 - 23 14
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 12 3 3 6 18 - 21 12
10.
Остин
 0:1 Заявка 11 2 3 6 5 - 15 9
11.
Сент-Луис Сити
 1:3 Заявка 10 0 5 5 17 - 27 5
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 11 1 2 8 12 - 23 5
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 11 1 1 9 18 - 34 4
14.
Даллас
 2:0 Заявка 11 0 3 8 11 - 21 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 11 9 1 1 23 - 14 28
2.
Интер Майами
 Заявка 12 8 2 2 23 - 21 26
3.
Коламбус Крю
 Заявка 10 5 3 2 20 - 12 18
4.
Орландо Сити
 Заявка 12 5 3 4 19 - 23 18
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:0 Заявка 13 3 6 4 16 - 20 15
6.
Филадельфия Юнион
 Заявка 12 3 5 4 24 - 23 14
7.
Шарлотт
 Заявка 11 4 1 6 13 - 14 13
8.
Нью-Йорк Сити
 0:0 Заявка 11 3 2 6 8 - 13 11
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 12 2 4 6 10 - 16 10
10.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 9 3 0 6 9 - 18 9
11.
Нэшвилл
 Заявка 11 2 3 6 8 - 19 9
12.
Торонто
 Заявка 12 2 3 7 9 - 23 9
13.
ФК Монреаль
 Заявка 12 2 3 7 13 - 30 9
14.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 11 1 5 5 12 - 22 8
15.
Чикаго Файр
 0:0 Заявка 11 1 4 6 13 - 20 7
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 17 (5)
Лос-Анджелес Буанга Денис 14 (9)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 14 (4)
Интер Майами Месси Лионель 12 (10)
Интер Майами Суарес Луис 12 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 1 9
Торонто Бернардески Федерико 2 7
Торонто Лонг Кевин 1 8
Ди Си Юнайтед Дахоме Кристиан 1 8
Сан-Хосе Эрткуэйкс Коста Витор 9
Весь список
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    • 10'
      Г О О О О Л - Уайт Брайан бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Лучшие коэффициенты
    Сент-Луис Сити
    Ничья
    Ванкувер Уайткэпс
    7.64
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    3.50
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    1.60
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