  1. Футбол
  2. Матчи
  3. США
  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Остин
0:1
Второй тайм: 84'
Сиэтл Саундерс
0'
34' Желтая карточка
Гомес Еймар
58' Желтая карточка
Хайнс-Айк Брендан
0:1
63' Гол
Моррис Джордан
78' Вторая желтая карточка
Хайнс-Айк Брендан
1
Стувер
Брэд
17
Галлахер
Джон
18
Касканте
Хулио
4
Хайнс-Айк
Брендан
29
Гильерме
дос
Сантос
6
Даниэль
Перейра
8
Ринг
Александр
33
Вольфф
Оуэн
10
Дриусси
Себастьян
11
Обриан
Хадер
9
Зардес
Гьяси
24
Фрай
Стефан
16
Рольдан
Александер
28
Гомес
Еймар
25
Раген
Джексон
5
Толо
Нуху
18
Варгас
Обед
6
Пауло
Жуан
I
14
Ротрок
Пол
10
Де
Ла
Вега
Педро
23
Чу
Лео
17
Мусовски
Дэниел
Остин
4-2-3-1
Сиэтл Саундерс
4-2-3-1

История личных встреч

Остин
Сиэтл Саундерс

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

7 матчей

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

История матчей

М
0:0
М
1:2
М
1:2
М
3:0
М
1:1
М
0:1
М
0:0

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

0.67
0.5

Среднее время на гол

135
180

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1
1.33

Среднее время на гол

90
67

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

0.86
0.86

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4

Среднее время на гол

105
105

Бомбардиры внутри турнира

Остин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Обриан Хадер 5 0.22
Дриусси Себастьян 5 (2) 0.22
Рубио Диего 4 0.17
Зардес Гьяси 2 0.09
Касканте Хулио 2 0.09
Гильерме дос Сантос 2 0.09
Ринг Александр 1 (1) 0.04
Галлахер Джон 1 0.04
Хеджес Мэтт 1 0.04
Ригони Эмилиано 1 0.04
Хайнс-Айк Брендан 1 0.04
Вольфф Оуэн 0 0
Даниэль Перейра 0 0
Хименес Эктор 0 0
Колманич Жан 0 0
Фодри Си-Джей 0 0
Сиэтл Саундерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моррис Джордан 9 0.39
Руидиас Рауль 8 (4) 0.35
Руснак Альберт 4 (2) 0.17
Ротрок Пол 2 0.09
Варгас Обед 1 0.04
Чу Лео 1 0.04
Ролдан Кристиан 1 0.04
Мусовски Дэниел 1 0.04
Раген Джексон 1 0.04
Рольдан Александер 1 0.04
Тевес Дилан 1 0.04
Де Ла Вега Педро 1 (1) 0.04
Пауло Жуан I 0 0
Бейкер Коди 0 0

Карточки

Остин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Касканте Хулио 6 0
Валенсия Йохан 6 0
Даниэль Перейра 5 0
Рубио Диего 4 0
Дриусси Себастьян 4 0
Гильерме дос Сантос 4 0
Обриан Хадер 4 0
Галлахер Джон 4 0
Ринг Александр 3 0
Вольфф Оуэн 3 0
Зардес Гьяси 2 0
Хайнс-Айк Брендан 2 0
Колманич Жан 2 0
Фодри Си-Джей 2 0
Хименес Эктор 1 0
Стувер Брэд 1 0
Сиэтл Саундерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Толо Нуху 6 1
Раген Джексон 4 1
Моррис Джордан 4 0
Рольдан Александер 2 1
Reed Baker-Whiting 2 1
Гомес Еймар 3 0
Варгас Обед 3 0
Атенсио Джошуа 1 1
Руидиас Рауль 2 0
Арреага Хавьер 2 0
Фрай Стефан 0 1
Руснак Альберт 1 0
Ролдан Кристиан 1 0
Пауло Жуан I 1 0
Мусовски Дэниел 1 0
Лейва Дэнни 1 0
Тевес Дилан 1 0
Бейкер Коди 1 0
Kalani Rienzi 1 0

Результаты матчей

Остин
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Сиэтл Саундерс
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

7
5

Упущенные победы

6
7
Остин
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Сиэтл Саундерс
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

14
2

Упущенные победы

3
17
Остин
75%
25%
12 побед 4 поражения
Первый тайм
41% (9)
36% (8)
23% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (9)
41% (9)
18% (4)
Сиэтл Саундерс
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
9% (2)
41% (9)
50% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
32% (7)
36% (8)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

21
7

Упущенные победы

9
24

Голы по времени матча

Забито

20
13
7 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
12 Не забивали 14
2
10%
3
23%
1-15
3
15%
2
15%
16-30
2
10%
1
8%
31-45
5
25%
2
15%
46-60
5
25%
4
31%
61-75
3
15%
1
8%
76-90

Пропущено

16
19
6 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
2
13%
2
11%
1-15
2
13%
3
16%
16-30
2
13%
6
32%
31-45
3
19%
4
21%
46-60
4
25%
1
5%
61-75
3
19%
3
16%
76-90

Забито

5
17
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 6
17 Не забивали 14
0
0%
3
18%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
3
60%
7
41%
76-90

Пропущено

15
8
9 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
2
13%
0
0%
1-15
4
27%
1
13%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
3
20%
1
13%
46-60
3
20%
3
38%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Забито

25
30
9 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 9
7 Не забивали 6
2
8%
6
20%
1-15
3
12%
5
17%
16-30
4
16%
1
3%
31-45
5
20%
5
17%
46-60
5
20%
5
17%
61-75
6
24%
8
27%
76-90

Пропущено

31
27
15 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 15
14 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 16
4
13%
2
7%
1-15
6
19%
4
15%
16-30
5
16%
6
22%
31-45
6
19%
5
19%
46-60
7
23%
4
15%
61-75
3
10%
6
22%
76-90

Результаты последних матчей

Остин
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Остин - Нью-Йорк Сити 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Остин 2:0 Миннесота Юнайтед - Остин 0:1 Остин - Лос-Анджелес 1:1
Колорадо Рэпидс - Остин 2:0 Реал Солт-Лейк - Остин 5:1 Остин - Портленд Тимберс 0:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 1:1 Остин - Спортинг Канзас-Сити 3:2 Остин - Хьюстон Динамо 1:0 Даллас - Остин 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Остин 0:0 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Хьюстон Динамо - Остин 0:1 Сент-Луис Сити - Остин 1:0 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Остин - Даллас 2:1 Орландо Сити - Остин 2:0 Остин - Филадельфия Юнион 2:2 Остин - Сент-Луис Сити 2:2
Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Сакраменто Репаблик - Сиэтл Саундерс 1:2 Сиэтл Саундерс - Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Сиэтл Саундерс - Чикаго Файр 2:1 Сиэтл Саундерс - Даллас 3:2
Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 2:2 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 2:0 Спортинг Канзас-Сити - Сиэтл Саундерс 2:1 Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 1:1 Сент-Луис Сити - Сиэтл Саундерс 1:2 Сиэтл Саундерс - Финикс Райзинг 2:1 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 2:0 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 1:2 Сиэтл Саундерс - Луисвилл Сити 2:2 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Филадельфия Юнион - Сиэтл Саундерс 2:3 Ди Си Юнайтед - Сиэтл Саундерс 2:1 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 0:2 Даллас - Сиэтл Саундерс 0:0 Сиэтл Саундерс - ФК Монреаль 5:0

Результаты матчей

Остин
Сиэтл Саундерс

Точный счет

2:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%

Точное количество голов

2
5 раз 45%
1
3 раза 27%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%

Точный счет

2:0
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
2:1
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
6 раз 55%
1
5 раз 45%
2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
1 раз 9%

Точный счет

2:0
4 раза 18%
2:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
2:1
4 раза 18%
0:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
1:2
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 36%
0
7 раз 32%
2
5 раз 23%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
2
7 раз 32%
0
6 раз 27%
1
6 раз 27%
3
2 раза 9%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Остин
Сиэтл Саундерс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
8
3
7
4
1.5
5
6
2
9
2.5
2
9
1
10
3.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
6
0.5
Больше Меньше
8
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
7
0.5
Больше Меньше
16
6
7
15
1.5
10
12
2
20
2.5
3
19
1
21
3.5
1
21

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 21 13 4 4 43 - 24 43
2.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 22 12 7 3 48 - 27 43
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:2 Заявка 24 12 7 5 44 - 32 43
4.
Колорадо Рэпидс
 0:0 Заявка 24 11 5 8 44 - 37 38
5.
Ванкувер Уайткэпс
 3:1 Заявка 22 10 5 7 37 - 30 35
6.
Сиэтл Саундерс
 1:0 Заявка 23 9 7 7 32 - 26 34
7.
Портленд Тимберс
 Заявка 23 9 6 8 45 - 39 33
8.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 22 8 7 7 29 - 26 31
9.
Миннесота Юнайтед
 0:0 Заявка 23 8 6 9 35 - 37 30
10.
Остин
 0:1 Заявка 23 8 6 9 25 - 32 30
11.
Даллас
 2:0 Заявка 23 7 5 11 34 - 37 26
12.
Сент-Луис Сити
 1:3 Заявка 23 4 10 9 31 - 42 22
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 23 5 5 13 37 - 48 20
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 22 4 2 16 30 - 56 14

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 23 15 3 5 43 - 29 48
2.
Интер Майами
 Заявка 23 14 5 4 51 - 37 47
3.
Коламбус Крю
 Заявка 20 11 6 3 40 - 18 39
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:0 Заявка 23 9 10 4 36 - 27 37
5.
Нью-Йорк Сити
 0:0 Заявка 23 11 3 9 33 - 27 36
6.
Шарлотт
 Заявка 23 10 5 8 27 - 24 35
7.
Орландо Сити
 Заявка 23 8 6 9 35 - 37 30
8.
Торонто
 Заявка 24 8 3 13 32 - 44 27
9.
Нэшвилл
 Заявка 23 6 8 9 26 - 33 26
10.
ФК Монреаль
 Заявка 23 6 8 9 32 - 46 26
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 23 6 6 11 31 - 33 24
12.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 24 5 8 11 32 - 48 23
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 21 7 1 13 21 - 41 22
14.
Чикаго Файр
 0:0 Заявка 23 5 7 11 28 - 40 22
15.
Филадельфия Юнион
 Заявка 23 4 9 10 37 - 41 21

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 11 9 2 0 29 - 8 29
2.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 11 8 1 2 28 - 12 25
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:2 Заявка 11 7 3 1 25 - 16 24
4.
Колорадо Рэпидс
 0:0 Заявка 12 7 3 2 24 - 14 24
5.
Даллас
 2:0 Заявка 12 7 2 3 23 - 16 23
6.
Портленд Тимберс
 Заявка 11 6 3 2 27 - 18 21
7.
Остин
 0:1 Заявка 12 6 3 3 20 - 17 21
8.
Сиэтл Саундерс
 1:0 Заявка 11 5 5 1 17 - 8 20
9.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 11 4 5 2 12 - 9 17
10.
Сент-Луис Сити
 1:3 Заявка 13 4 5 4 14 - 15 17
11.
Миннесота Юнайтед
 0:0 Заявка 11 4 4 3 16 - 14 16
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 12 4 3 5 25 - 25 15
13.
Ванкувер Уайткэпс
 3:1 Заявка 9 4 2 3 17 - 14 14
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 11 3 1 7 12 - 22 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нью-Йорк Сити
 0:0 Заявка 12 8 1 3 25 - 14 25
2.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:0 Заявка 10 6 4 0 20 - 7 22
3.
Шарлотт
 Заявка 12 6 4 2 14 - 10 22
4.
Коламбус Крю
 Заявка 10 6 3 1 20 - 6 21
5.
Интер Майами
 Заявка 11 6 3 2 28 - 16 21
6.
Цинциннати
 Заявка 12 6 2 4 20 - 15 20
7.
Торонто
 Заявка 12 6 0 6 23 - 21 18
8.
ФК Монреаль
 Заявка 11 4 5 2 19 - 16 17
9.
Нэшвилл
 Заявка 12 4 5 3 18 - 14 17
10.
Чикаго Файр
 0:0 Заявка 12 4 3 5 15 - 20 15
11.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 13 4 3 6 20 - 26 15
12.
Атланта Юнайтед
 Заявка 11 4 2 5 21 - 17 14
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 12 4 1 7 12 - 23 13
14.
Орландо Сити
 Заявка 11 3 3 5 16 - 14 12
15.
Филадельфия Юнион
 Заявка 11 1 4 6 13 - 18 7

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ванкувер Уайткэпс
 3:1 Заявка 13 6 3 4 20 - 16 21
2.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:2 Заявка 13 5 4 4 19 - 16 19
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 11 4 6 1 20 - 15 18
4.
Лос-Анджелес
 Заявка 10 4 2 4 14 - 16 14
5.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 11 4 2 5 17 - 17 14
6.
Сиэтл Саундерс
 1:0 Заявка 12 4 2 6 15 - 18 14
7.
Колорадо Рэпидс
 0:0 Заявка 12 4 2 6 20 - 23 14
8.
Миннесота Юнайтед
 0:0 Заявка 12 4 2 6 19 - 23 14
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 12 3 3 6 18 - 21 12
10.
Остин
 0:1 Заявка 11 2 3 6 5 - 15 9
11.
Сент-Луис Сити
 1:3 Заявка 10 0 5 5 17 - 27 5
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 11 1 2 8 12 - 23 5
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 11 1 1 9 18 - 34 4
14.
Даллас
 2:0 Заявка 11 0 3 8 11 - 21 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 11 9 1 1 23 - 14 28
2.
Интер Майами
 Заявка 12 8 2 2 23 - 21 26
3.
Коламбус Крю
 Заявка 10 5 3 2 20 - 12 18
4.
Орландо Сити
 Заявка 12 5 3 4 19 - 23 18
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:0 Заявка 13 3 6 4 16 - 20 15
6.
Филадельфия Юнион
 Заявка 12 3 5 4 24 - 23 14
7.
Шарлотт
 Заявка 11 4 1 6 13 - 14 13
8.
Нью-Йорк Сити
 0:0 Заявка 11 3 2 6 8 - 13 11
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 12 2 4 6 10 - 16 10
10.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 9 3 0 6 9 - 18 9
11.
Нэшвилл
 Заявка 11 2 3 6 8 - 19 9
12.
Торонто
 Заявка 12 2 3 7 9 - 23 9
13.
ФК Монреаль
 Заявка 12 2 3 7 13 - 30 9
14.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 11 1 5 5 12 - 22 8
15.
Чикаго Файр
 0:0 Заявка 11 1 4 6 13 - 20 7
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 17 (5)
Лос-Анджелес Буанга Денис 14 (9)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 14 (4)
Интер Майами Месси Лионель 12 (10)
Интер Майами Суарес Луис 12 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 1 9
Торонто Бернардески Федерико 2 7
Торонто Лонг Кевин 1 8
Ди Си Юнайтед Дахоме Кристиан 1 8
Сан-Хосе Эрткуэйкс Коста Витор 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 34'
    Гомес Еймар получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Остин
Ничья
Сиэтл Саундерс
72.00
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7.30
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Сиэтл Саундерс
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