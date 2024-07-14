Тур: 1. Стадион: Стадион Ку2.
0:1
Второй тайм: 84'
0'
34' Желтая карточкаГомес Еймар
58' Желтая карточкаХайнс-Айк Брендан
0:1
63' ГолМоррис Джордан
78' Вторая желтая карточкаХайнс-Айк Брендан
Ход матча
34'
63'
0:1
33
Вольфф
Оуэн
11
Обриан
Хадер
24
Фрай
Стефан
28
Гомес
Еймар
18
Варгас
Обед
14
Ротрок
Пол
23
Чу
Лео
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Вольфф ОуэнПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Обриан ХадерПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Вяйсянен ЛеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Колманич ЖанПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Финлей ИтанПолузащитник
-
14 Рубио ДиегоНападающий
-
Главный тренер: Вольф Джош
- Основной состав
-
24 Фрай СтефанВратарь
- Защитник
-
28 Гомес ЕймарЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Варгас ОбедПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Ротрок ПолПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Чу ЛеоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Томас ЭндрюВратарь
-
33 Бейкер КодиЗащитник
- Защитник
-
15 Белл ДжонЗащитник
-
99 Тевес ДиланПолузащитник
- Полузащитник
-
75 Лейва ДэнниПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Шметцер Брайан
История личных встреч
Остин
Сиэтл Саундерс
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы
7 матчей
14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
0.67
0.5
Среднее время на гол
135
180
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
1
1.33
Среднее время на гол
90
67
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
0.86
0.86
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
Среднее время на гол
105
105
Бомбардиры внутри турнира
Остин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Обриан Хадер
|5
|0.22
|Дриусси Себастьян
|5 (2)
|0.22
|Рубио Диего
|4
|0.17
|Зардес Гьяси
|2
|0.09
|Касканте Хулио
|2
|0.09
|Гильерме дос Сантос
|2
|0.09
|Ринг Александр
|1 (1)
|0.04
|Галлахер Джон
|1
|0.04
|Хеджес Мэтт
|1
|0.04
|Ригони Эмилиано
|1
|0.04
|Хайнс-Айк Брендан
|1
|0.04
|Вольфф Оуэн
|0
|0
|Даниэль Перейра
|0
|0
|Хименес Эктор
|0
|0
|Колманич Жан
|0
|0
|Фодри Си-Джей
|0
|0
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моррис Джордан
|9
|0.39
|Руидиас Рауль
|8 (4)
|0.35
|Руснак Альберт
|4 (2)
|0.17
|Ротрок Пол
|2
|0.09
|Варгас Обед
|1
|0.04
|Чу Лео
|1
|0.04
|Ролдан Кристиан
|1
|0.04
|Мусовски Дэниел
|1
|0.04
|Раген Джексон
|1
|0.04
|Рольдан Александер
|1
|0.04
|Тевес Дилан
|1
|0.04
|Де Ла Вега Педро
|1 (1)
|0.04
|Пауло Жуан I
|0
|0
|Бейкер Коди
|0
|0
Карточки
Остин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Касканте Хулио
|6
|0
|Валенсия Йохан
|6
|0
|Даниэль Перейра
|5
|0
|Рубио Диего
|4
|0
|Дриусси Себастьян
|4
|0
|Гильерме дос Сантос
|4
|0
|Обриан Хадер
|4
|0
|Галлахер Джон
|4
|0
|Ринг Александр
|3
|0
|Вольфф Оуэн
|3
|0
|Зардес Гьяси
|2
|0
|Хайнс-Айк Брендан
|2
|0
|Колманич Жан
|2
|0
|Фодри Си-Джей
|2
|0
|Хименес Эктор
|1
|0
|Стувер Брэд
|1
|0
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Толо Нуху
|6
|1
|Раген Джексон
|4
|1
|Моррис Джордан
|4
|0
|Рольдан Александер
|2
|1
|Reed Baker-Whiting
|2
|1
|Гомес Еймар
|3
|0
|Варгас Обед
|3
|0
|Атенсио Джошуа
|1
|1
|Руидиас Рауль
|2
|0
|Арреага Хавьер
|2
|0
|Фрай Стефан
|0
|1
|Руснак Альберт
|1
|0
|Ролдан Кристиан
|1
|0
|Пауло Жуан I
|1
|0
|Мусовски Дэниел
|1
|0
|Лейва Дэнни
|1
|0
|Тевес Дилан
|1
|0
|Бейкер Коди
|1
|0
|Kalani Rienzi
|1
|0
Результаты матчей
Остин
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Сиэтл Саундерс
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
7
5
Упущенные победы
6
7
Остин
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Сиэтл Саундерс
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
14
2
Упущенные победы
3
17
Остин
75%
25%
12 побед 4 поражения
Первый тайм
41% (9)
36% (8)
23% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (9)
41% (9)
18% (4)
Сиэтл Саундерс
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
9% (2)
41% (9)
50% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
32% (7)
36% (8)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
21
7
Упущенные победы
9
24
Голы по времени матча
Забито
20
13
7 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
12 Не забивали 14
2
10%
3
23%
1-15
3
15%
2
15%
16-30
2
10%
1
8%
31-45
5
25%
2
15%
46-60
5
25%
4
31%
61-75
3
15%
1
8%
76-90
Пропущено
16
19
6 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
2
13%
2
11%
1-15
2
13%
3
16%
16-30
2
13%
6
32%
31-45
3
19%
4
21%
46-60
4
25%
1
5%
61-75
3
19%
3
16%
76-90
Забито
5
17
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 6
17 Не забивали 14
0
0%
3
18%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
3
60%
7
41%
76-90
Пропущено
15
8
9 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
2
13%
0
0%
1-15
4
27%
1
13%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
3
20%
1
13%
46-60
3
20%
3
38%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Забито
25
30
9 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 9
7 Не забивали 6
2
8%
6
20%
1-15
3
12%
5
17%
16-30
4
16%
1
3%
31-45
5
20%
5
17%
46-60
5
20%
5
17%
61-75
6
24%
8
27%
76-90
Пропущено
31
27
15 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 15
14 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 16
4
13%
2
7%
1-15
6
19%
4
15%
16-30
5
16%
6
22%
31-45
6
19%
5
19%
46-60
7
23%
4
15%
61-75
3
10%
6
22%
76-90
Результаты последних матчей
Остин
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Остин - Нью-Йорк Сити 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Остин 2:0 Миннесота Юнайтед - Остин 0:1 Остин - Лос-Анджелес 1:1
Колорадо Рэпидс - Остин 2:0 Реал Солт-Лейк - Остин 5:1 Остин - Портленд Тимберс 0:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 1:1 Остин - Спортинг Канзас-Сити 3:2 Остин - Хьюстон Динамо 1:0 Даллас - Остин 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Остин 0:0 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Хьюстон Динамо - Остин 0:1 Сент-Луис Сити - Остин 1:0 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Остин - Даллас 2:1 Орландо Сити - Остин 2:0 Остин - Филадельфия Юнион 2:2 Остин - Сент-Луис Сити 2:2
Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Сакраменто Репаблик - Сиэтл Саундерс 1:2 Сиэтл Саундерс - Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Сиэтл Саундерс - Чикаго Файр 2:1 Сиэтл Саундерс - Даллас 3:2
Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 2:2 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 2:0 Спортинг Канзас-Сити - Сиэтл Саундерс 2:1 Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 1:1 Сент-Луис Сити - Сиэтл Саундерс 1:2 Сиэтл Саундерс - Финикс Райзинг 2:1 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 2:0 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 1:2 Сиэтл Саундерс - Луисвилл Сити 2:2 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Филадельфия Юнион - Сиэтл Саундерс 2:3 Ди Си Юнайтед - Сиэтл Саундерс 2:1 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 0:2 Даллас - Сиэтл Саундерс 0:0 Сиэтл Саундерс - ФК Монреаль 5:0
Результаты матчей
Остин
Сиэтл Саундерс
Точный счет
2:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
Точное количество голов
2
5 раз 45%
1
3 раза 27%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%
Точный счет
2:0
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
2:1
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
6 раз 55%
1
5 раз 45%
2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
1 раз 9%
Точный счет
2:0
4 раза 18%
2:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
2:1
4 раза 18%
0:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
1:2
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 36%
0
7 раз 32%
2
5 раз 23%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
2
7 раз 32%
0
6 раз 27%
1
6 раз 27%
3
2 раза 9%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Остин
Сиэтл Саундерс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
83
74
56
29
29
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
56
Больше Меньше
83
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
157
Больше Меньше
166
715
1012
220
319
121
121
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|21
|13
|4
|4
|43 - 24
|43
|2.
|Заявка
|22
|12
|7
|3
|48 - 27
|43
|3.
|0:2 Заявка
|24
|12
|7
|5
|44 - 32
|43
|4.
|0:0 Заявка
|24
|11
|5
|8
|44 - 37
|38
|5.
|3:1 Заявка
|22
|10
|5
|7
|37 - 30
|35
|6.
|1:0 Заявка
|23
|9
|7
|7
|32 - 26
|34
|7.
|Заявка
|23
|9
|6
|8
|45 - 39
|33
|8.
|0:0 Заявка
|22
|8
|7
|7
|29 - 26
|31
|9.
|0:0 Заявка
|23
|8
|6
|9
|35 - 37
|30
|10.
|0:1 Заявка
|23
|8
|6
|9
|25 - 32
|30
|11.
|2:0 Заявка
|23
|7
|5
|11
|34 - 37
|26
|12.
|1:3 Заявка
|23
|4
|10
|9
|31 - 42
|22
|13.
|Заявка
|23
|5
|5
|13
|37 - 48
|20
|14.
|Заявка
|22
|4
|2
|16
|30 - 56
|14
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|23
|15
|3
|5
|43 - 29
|48
|2.
|Заявка
|23
|14
|5
|4
|51 - 37
|47
|3.
|Заявка
|20
|11
|6
|3
|40 - 18
|39
|4.
|0:0 Заявка
|23
|9
|10
|4
|36 - 27
|37
|5.
|0:0 Заявка
|23
|11
|3
|9
|33 - 27
|36
|6.
|Заявка
|23
|10
|5
|8
|27 - 24
|35
|7.
|Заявка
|23
|8
|6
|9
|35 - 37
|30
|8.
|Заявка
|24
|8
|3
|13
|32 - 44
|27
|9.
|Заявка
|23
|6
|8
|9
|26 - 33
|26
|10.
|Заявка
|23
|6
|8
|9
|32 - 46
|26
|11.
|Заявка
|23
|6
|6
|11
|31 - 33
|24
|12.
|Заявка
|24
|5
|8
|11
|32 - 48
|23
|13.
|Заявка
|21
|7
|1
|13
|21 - 41
|22
|14.
|0:0 Заявка
|23
|5
|7
|11
|28 - 40
|22
|15.
|Заявка
|23
|4
|9
|10
|37 - 41
|21
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|29 - 8
|29
|2.
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|28 - 12
|25
|3.
|0:2 Заявка
|11
|7
|3
|1
|25 - 16
|24
|4.
|0:0 Заявка
|12
|7
|3
|2
|24 - 14
|24
|5.
|2:0 Заявка
|12
|7
|2
|3
|23 - 16
|23
|6.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|27 - 18
|21
|7.
|0:1 Заявка
|12
|6
|3
|3
|20 - 17
|21
|8.
|1:0 Заявка
|11
|5
|5
|1
|17 - 8
|20
|9.
|0:0 Заявка
|11
|4
|5
|2
|12 - 9
|17
|10.
|1:3 Заявка
|13
|4
|5
|4
|14 - 15
|17
|11.
|0:0 Заявка
|11
|4
|4
|3
|16 - 14
|16
|12.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|25 - 25
|15
|13.
|3:1 Заявка
|9
|4
|2
|3
|17 - 14
|14
|14.
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|12 - 22
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|12
|8
|1
|3
|25 - 14
|25
|2.
|0:0 Заявка
|10
|6
|4
|0
|20 - 7
|22
|3.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|14 - 10
|22
|4.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|20 - 6
|21
|5.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|28 - 16
|21
|6.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|20 - 15
|20
|7.
|Заявка
|12
|6
|0
|6
|23 - 21
|18
|8.
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|19 - 16
|17
|9.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|18 - 14
|17
|10.
|0:0 Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 20
|15
|11.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|20 - 26
|15
|12.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|21 - 17
|14
|13.
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|12 - 23
|13
|14.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 14
|12
|15.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|13 - 18
|7
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:1 Заявка
|13
|6
|3
|4
|20 - 16
|21
|2.
|0:2 Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 16
|19
|3.
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|20 - 15
|18
|4.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 16
|14
|5.
|0:0 Заявка
|11
|4
|2
|5
|17 - 17
|14
|6.
|1:0 Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 18
|14
|7.
|0:0 Заявка
|12
|4
|2
|6
|20 - 23
|14
|8.
|0:0 Заявка
|12
|4
|2
|6
|19 - 23
|14
|9.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|18 - 21
|12
|10.
|0:1 Заявка
|11
|2
|3
|6
|5 - 15
|9
|11.
|1:3 Заявка
|10
|0
|5
|5
|17 - 27
|5
|12.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|12 - 23
|5
|13.
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|18 - 34
|4
|14.
|2:0 Заявка
|11
|0
|3
|8
|11 - 21
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|23 - 14
|28
|2.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|23 - 21
|26
|3.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|20 - 12
|18
|4.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|19 - 23
|18
|5.
|0:0 Заявка
|13
|3
|6
|4
|16 - 20
|15
|6.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|24 - 23
|14
|7.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|13 - 14
|13
|8.
|0:0 Заявка
|11
|3
|2
|6
|8 - 13
|11
|9.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|10 - 16
|10
|10.
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|9 - 18
|9
|11.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|8 - 19
|9
|12.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|9 - 23
|9
|13.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|13 - 30
|9
|14.
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|12 - 22
|8
|15.
|0:0 Заявка
|11
|1
|4
|6
|13 - 20
|7
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|17 (5)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|14 (9)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|14 (4)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|12 (10)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|12 (5)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|1 9
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 7
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 8
|Ди Си Юнайтед
|Дахоме Кристиан
|1 8
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Коста Витор
|9