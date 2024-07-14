Тур: 1. Стадион: Тойота.
2:0
Второй тайм: 83'
Ход матча
28'
1:0
56'
Прогноз на матч от Liveresult
30
Пас
Мартен
29
Джункуа
Сэм
22
Твумаси
Эма
24
Нил
Джален
14
Нельсон
Джон
11
Пек
Габриэл
10
Пуч
Рикард
- Основной состав
-
30 Пас МартенВратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Джункуа СэмЗащитник
-
22 Твумаси ЭмаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Сент КарлПолузащитник
-
31 Анса ЮджинПолузащитник
-
32 Норрис НоланПолузащитник
-
11 Сили ДантеПолузащитник
-
41 Tarik Scott
-
Главный тренер: Петер Люксен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Нил ДжаленЗащитник
- Защитник
-
14 Нельсон ДжонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Пек ГабриэлПолузащитник
-
10 Пуч РикардПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
84 Рамос РубенПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Берри МигельНападающий
-
-
Главный тренер: Вэнни Грег
История личных встреч
Даллас
Лос-Анджелес Гэлакси
21 матч
90.5%
9.5%
19 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
61.9%
38.1%
13 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
28.6%
4.7%
14 побед 6 ничьих 0 побед
18 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 12 ничьих 6 побед
Второй тайм
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 14 побед
39 матчей
48.7%
15.4%
35.9%
19 побед 6 ничьих 14 побед
Первый тайм
33.3%
51.3%
15.4%
13 побед 20 ничьих 6 побед
Второй тайм
35.9%
28.2%
35.9%
14 побед 11 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
36
36
Голов в среднем за матч
2
1.71
Среднее время на гол
45
52
Всего голов
38
20
Голов в среднем за матч
1.81
1.11
Среднее время на гол
49
81
Всего голов
74
56
Голов в среднем за матч
1.9
1.44
Тотал матчей
2.5
38
Больше 97%
Меньше 3%
1
33
Больше 85%
Меньше 15%
6
27
Больше 69%
Меньше 31%
12
17
Больше 44%
Меньше 56%
22
8
Больше 21%
Меньше 79%
31
4
Больше 10%
Меньше 90%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
38
1
Больше 3%
Меньше 97%
38
1
Больше 3%
Меньше 97%
38
Среднее время на гол
47
62
Бомбардиры внутри турнира
Даллас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Муса Петар
|12
|0.52
|Феррейра Хесус
|4 (1)
|0.17
|Дельгадо Патриксон
|3
|0.13
|Ильяраменди Асьер
|2
|0.09
|Фаррингтон Логан
|2
|0.09
|Берджесс Нкоси
|2
|0.09
|Льетгет Себастьян
|1
|0.04
|Джункуа Сэм
|1
|0.04
|Анса Юджин
|1
|0.04
|Арриола Пол
|1
|0.04
|Фрейзер Лиам
|1
|0.04
|Ибеага Себастьен
|1
|0.04
|Сили Данте
|1
|0.04
|Камунго Бернард
|0
|0
|Фарфан Марко
|0
|0
|Твумаси Эма
|0
|0
|Нтсабеленг Тсики
|0
|0
Лос-Анджелес Гэлакси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йовелич Деян
|12
|0.5
|Пек Габриэл
|9
|0.38
|Пуч Рикард
|6 (1)
|0.25
|Пейнтсил Джозеф
|6 (1)
|0.25
|Фагундес Диего
|3
|0.13
|Ёсида Мая
|2
|0.08
|Берри Мигель
|2
|0.08
|Дельгадо Марко
|1
|0.04
|Ауде Хулиан
|1
|0.04
|Куэвас Маурисио
|1
|0.04
|Завалета Эрик
|1
|0.04
|Ямане Мики
|0
|0
|Бругман Гастон
|0
|0
Карточки
Даллас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ильяраменди Асьер
|5
|0
|Арриола Пол
|5
|0
|Ибеага Себастьен
|5
|0
|Муса Петар
|4
|0
|Фрейзер Лиам
|4
|0
|Берджесс Нкоси
|2
|1
|Сили Данте
|3
|0
|Норрис Нолан
|3
|0
|Пас Мартен
|2
|0
|Твумаси Эма
|2
|0
|Камунго Бернард
|2
|0
|Дельгадо Патриксон
|2
|0
|Фаррингтон Логан
|2
|0
|Льетгет Себастьян
|1
|0
|Фарфан Марко
|1
|0
|Джункуа Сэм
|1
|0
|Нтсабеленг Тсики
|1
|0
|Tarik Scott
|1
|0
Лос-Анджелес Гэлакси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пуч Рикард
|6
|0
|Дельгадо Марко
|4
|1
|Касерес Мартин
|3
|1
|Пейнтсил Джозеф
|4
|0
|Серрильо Эдвин
|4
|0
|Нил Джален
|3
|0
|Ауде Хулиан
|3
|0
|Ямане Мики
|2
|0
|Завалета Эрик
|0
|1
|Ёсида Мая
|1
|0
|Бругман Гастон
|1
|0
|Фагундес Диего
|1
|0
|Маккарти Джон
|1
|0
|Йовелич Деян
|1
|0
|Нельсон Джон
|1
|0
|Куэвас Маурисио
|1
|0
Результаты матчей
Даллас
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Лос-Анджелес Гэлакси
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
8
4
Упущенные победы
5
6
Даллас
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
45% (5)
55% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Лос-Анджелес Гэлакси
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
19
2
Упущенные победы
2
25
Даллас
82.4%
17.6%
14 побед 3 поражения
Первый тайм
41% (9)
50% (11)
9% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (10)
36% (8)
18% (4)
Лос-Анджелес Гэлакси
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
17% (4)
43% (10)
39% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
43% (10)
30% (7)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
27
6
Упущенные победы
7
31
Голы по времени матча
Забито
20
19
8 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 5
13 Не забивали 14
1
5%
1
5%
1-15
3
15%
2
11%
16-30
4
20%
2
11%
31-45
5
25%
2
11%
46-60
3
15%
7
37%
61-75
4
20%
5
26%
76-90
Пропущено
17
14
7 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
2
12%
2
14%
1-15
3
18%
2
14%
16-30
2
12%
4
29%
31-45
3
18%
2
14%
46-60
3
18%
2
14%
61-75
4
24%
2
14%
76-90
Забито
11
26
3 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 16
3 Забивали первыми 8
13 Не забивали 12
1
9%
4
15%
1-15
1
9%
3
12%
16-30
1
9%
3
12%
31-45
2
18%
7
27%
46-60
4
36%
3
12%
61-75
2
18%
6
23%
76-90
Пропущено
21
15
8 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 9
3
14%
0
0%
1-15
3
14%
4
27%
16-30
2
10%
4
27%
31-45
4
19%
2
13%
46-60
3
14%
3
20%
61-75
6
29%
2
13%
76-90
Забито
31
45
11 В 1-м тайме 15
20 Во 2-м тайме 30
8 Забивали первыми 13
4 Не забивали 3
2
6%
5
11%
1-15
4
13%
5
11%
16-30
5
16%
5
11%
31-45
7
23%
9
20%
46-60
7
23%
10
22%
61-75
6
19%
11
24%
76-90
Пропущено
38
29
15 В 1-м тайме 16
23 Во 2-м тайме 13
12 Пропускали первыми 8
18 Не пропускали 17
5
13%
2
7%
1-15
6
16%
6
21%
16-30
4
11%
8
28%
31-45
7
18%
4
14%
46-60
6
16%
5
17%
61-75
10
26%
4
14%
76-90
Результаты последних матчей
Даллас
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Спортинг Канзас-Сити - Даллас 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 3:2 Даллас - Портленд Тимберс 3:2 Даллас - Цинциннати 0:1
Сиэтл Саундерс - Даллас 3:2 Даллас - Миннесота Юнайтед 5:3 Даллас - Сент-Луис Сити 2:0 Миннесота Юнайтед - Даллас 1:1 Лос-Анджелес - Даллас 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 3:1 Даллас - Реал Солт-Лейк 3:3 Тампа Бэй - Даллас 1:2 Хьюстон Динамо - Даллас 1:1 Даллас - Остин 2:1 Даллас - Мемфис-901 1:0 Торонто - Даллас 3:1 Даллас - Хьюстон Динамо 2:0 Колорадо Рэпидс - Даллас 2:1 Даллас - Сиэтл Саундерс 0:0 Сент-Луис Сити - Даллас 0:0
Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:3 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 0:1
Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Спортинг Канзас-Сити 4:2 Чикаго Файр - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 2:1 Шарлотт - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Реал Солт-Лейк 2:2 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Сент-Луис Сити 3:3
Результаты матчей
Даллас
Лос-Анджелес Гэлакси
Точный счет
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
5:3
1 раз 9%
2:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
5
1 раз 9%
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
4
2 раза 18%
Точный счет
2:1
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
0:0
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 64%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
Точный счет
2:1
5 раз 23%
3:2
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
2:1
4 раза 17%
2:2
3 раза 13%
1:3
2 раза 9%
0:0
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 41%
2
6 раз 27%
0
4 раза 18%
3
2 раза 9%
5
1 раз 5%
2
6 раз 26%
1
6 раз 26%
3
6 раз 26%
0
3 раза 13%
4
2 раза 9%
Тоталы голов в матче
Даллас
Лос-Анджелес Гэлакси
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
74
83
38
47
110
29
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
93
29
66
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
184
Больше Меньше
203
913
149
319
815
121
221
121
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|21
|13
|4
|4
|43 - 24
|43
|2.
|Заявка
|22
|12
|7
|3
|48 - 27
|43
|3.
|0:2 Заявка
|24
|12
|7
|5
|44 - 32
|43
|4.
|0:0 Заявка
|24
|11
|5
|8
|44 - 37
|38
|5.
|3:1 Заявка
|22
|10
|5
|7
|37 - 30
|35
|6.
|1:0 Заявка
|23
|9
|7
|7
|32 - 26
|34
|7.
|Заявка
|23
|9
|6
|8
|45 - 39
|33
|8.
|0:0 Заявка
|22
|8
|7
|7
|29 - 26
|31
|9.
|0:0 Заявка
|23
|8
|6
|9
|35 - 37
|30
|10.
|0:1 Заявка
|23
|8
|6
|9
|25 - 32
|30
|11.
|2:0 Заявка
|23
|7
|5
|11
|34 - 37
|26
|12.
|1:3 Заявка
|23
|4
|10
|9
|31 - 42
|22
|13.
|Заявка
|23
|5
|5
|13
|37 - 48
|20
|14.
|Заявка
|22
|4
|2
|16
|30 - 56
|14
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|23
|15
|3
|5
|43 - 29
|48
|2.
|Заявка
|23
|14
|5
|4
|51 - 37
|47
|3.
|Заявка
|20
|11
|6
|3
|40 - 18
|39
|4.
|0:0 Заявка
|23
|9
|10
|4
|36 - 27
|37
|5.
|0:0 Заявка
|23
|11
|3
|9
|33 - 27
|36
|6.
|Заявка
|23
|10
|5
|8
|27 - 24
|35
|7.
|Заявка
|23
|8
|6
|9
|35 - 37
|30
|8.
|Заявка
|24
|8
|3
|13
|32 - 44
|27
|9.
|Заявка
|23
|6
|8
|9
|26 - 33
|26
|10.
|Заявка
|23
|6
|8
|9
|32 - 46
|26
|11.
|Заявка
|23
|6
|6
|11
|31 - 33
|24
|12.
|Заявка
|24
|5
|8
|11
|32 - 48
|23
|13.
|Заявка
|21
|7
|1
|13
|21 - 41
|22
|14.
|0:0 Заявка
|23
|5
|7
|11
|28 - 40
|22
|15.
|Заявка
|23
|4
|9
|10
|37 - 41
|21
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|29 - 8
|29
|2.
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|28 - 12
|25
|3.
|0:2 Заявка
|11
|7
|3
|1
|25 - 16
|24
|4.
|0:0 Заявка
|12
|7
|3
|2
|24 - 14
|24
|5.
|2:0 Заявка
|12
|7
|2
|3
|23 - 16
|23
|6.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|27 - 18
|21
|7.
|0:1 Заявка
|12
|6
|3
|3
|20 - 17
|21
|8.
|1:0 Заявка
|11
|5
|5
|1
|17 - 8
|20
|9.
|0:0 Заявка
|11
|4
|5
|2
|12 - 9
|17
|10.
|1:3 Заявка
|13
|4
|5
|4
|14 - 15
|17
|11.
|0:0 Заявка
|11
|4
|4
|3
|16 - 14
|16
|12.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|25 - 25
|15
|13.
|3:1 Заявка
|9
|4
|2
|3
|17 - 14
|14
|14.
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|12 - 22
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|12
|8
|1
|3
|25 - 14
|25
|2.
|0:0 Заявка
|10
|6
|4
|0
|20 - 7
|22
|3.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|14 - 10
|22
|4.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|20 - 6
|21
|5.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|28 - 16
|21
|6.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|20 - 15
|20
|7.
|Заявка
|12
|6
|0
|6
|23 - 21
|18
|8.
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|19 - 16
|17
|9.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|18 - 14
|17
|10.
|0:0 Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 20
|15
|11.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|20 - 26
|15
|12.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|21 - 17
|14
|13.
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|12 - 23
|13
|14.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 14
|12
|15.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|13 - 18
|7
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:1 Заявка
|13
|6
|3
|4
|20 - 16
|21
|2.
|0:2 Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 16
|19
|3.
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|20 - 15
|18
|4.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 16
|14
|5.
|0:0 Заявка
|11
|4
|2
|5
|17 - 17
|14
|6.
|1:0 Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 18
|14
|7.
|0:0 Заявка
|12
|4
|2
|6
|20 - 23
|14
|8.
|0:0 Заявка
|12
|4
|2
|6
|19 - 23
|14
|9.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|18 - 21
|12
|10.
|0:1 Заявка
|11
|2
|3
|6
|5 - 15
|9
|11.
|1:3 Заявка
|10
|0
|5
|5
|17 - 27
|5
|12.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|12 - 23
|5
|13.
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|18 - 34
|4
|14.
|2:0 Заявка
|11
|0
|3
|8
|11 - 21
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|23 - 14
|28
|2.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|23 - 21
|26
|3.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|20 - 12
|18
|4.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|19 - 23
|18
|5.
|0:0 Заявка
|13
|3
|6
|4
|16 - 20
|15
|6.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|24 - 23
|14
|7.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|13 - 14
|13
|8.
|0:0 Заявка
|11
|3
|2
|6
|8 - 13
|11
|9.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|10 - 16
|10
|10.
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|9 - 18
|9
|11.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|8 - 19
|9
|12.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|9 - 23
|9
|13.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|13 - 30
|9
|14.
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|12 - 22
|8
|15.
|0:0 Заявка
|11
|1
|4
|6
|13 - 20
|7
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|17 (5)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|14 (9)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|14 (4)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|12 (10)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|12 (5)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|1 9
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 7
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 8
|Ди Си Юнайтед
|Дахоме Кристиан
|1 8
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Коста Витор
|9