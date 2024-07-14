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  3. США
  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Даллас
2:0
Второй тайм: 83'
Лос-Анджелес Гэлакси
0'
1:0
28' Гол
Муса Петар
2:0
56' Гол
Фаррингтон Логан
30
Пас
Мартен
25
Ибеага
Себастьен
17
Берджесс
Нкоси
29
Джункуа
Сэм
22
Твумаси
Эма
77
Камунго
Бернард
16
Нтсабеленг
Тсики
14
Ильяраменди
Асьер
8
Льетгет
Себастьян
23
Фаррингтон
Логан
9
Муса
Петар
77
Маккарти
Джон
2
Ямане
Мики
24
Нил
Джален
4
Ёсида
Мая
14
Нельсон
Джон
8
Дельгадо
Марко
20
Серрильо
Эдвин
11
Пек
Габриэл
10
Пуч
Рикард
7
Фагундес
Диего
28
Пейнтсил
Джозеф
Даллас
3-4-2-1
Лос-Анджелес Гэлакси
4-2-3-1

История личных встреч

Даллас
Лос-Анджелес Гэлакси

21 матч

90.5%
9.5%
19 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.9%
38.1%
13 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
28.6%
4.7%
14 побед 6 ничьих 0 побед

18 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 12 ничьих 6 побед

Второй тайм

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 14 побед

39 матчей

48.7%
15.4%
35.9%
19 побед 6 ничьих 14 побед

Первый тайм

33.3%
51.3%
15.4%
13 побед 20 ничьих 6 побед

Второй тайм

35.9%
28.2%
35.9%
14 побед 11 ничьих 14 побед

История матчей

М
3:1
М
1:4
М
3:1
М
1:0
М
1:3
М
2:2
М
4:0
М
3:1
М
2:0
М
2:0
М
2:3
М
3:2
М
5:1
М
1:2
М
0:0
М
1:0
ОК
1:2
М
3:2
М
1:2
М
2:1
М
2:1
М
2:1
М
2:1
М
3:3
М
2:0
М
1:0
М
2:0
М
0:1
М
1:1
М
3:1
М
2:1
М
0:3
М
2:1
М
0:1
М
3:6
М
1:1
М
2:2
М
4:0
М
1:5

Голы

Всего голов

36
36

Голов в среднем за матч

2
1.71

Среднее время на гол

45
52

Всего голов

38
20

Голов в среднем за матч

1.81
1.11

Среднее время на гол

49
81

Всего голов

74
56

Голов в среднем за матч

1.9
1.44

Тотал матчей

2.5
38
Больше 97%
Меньше 3%
1
33
Больше 85%
Меньше 15%
6
27
Больше 69%
Меньше 31%
12
17
Больше 44%
Меньше 56%
22
8
Больше 21%
Меньше 79%
31
4
Больше 10%
Меньше 90%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
38
1
Больше 3%
Меньше 97%
38
1
Больше 3%
Меньше 97%
38

Среднее время на гол

47
62

Бомбардиры внутри турнира

Даллас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Муса Петар 12 0.52
Феррейра Хесус 4 (1) 0.17
Дельгадо Патриксон 3 0.13
Ильяраменди Асьер 2 0.09
Фаррингтон Логан 2 0.09
Берджесс Нкоси 2 0.09
Льетгет Себастьян 1 0.04
Джункуа Сэм 1 0.04
Анса Юджин 1 0.04
Арриола Пол 1 0.04
Фрейзер Лиам 1 0.04
Ибеага Себастьен 1 0.04
Сили Данте 1 0.04
Камунго Бернард 0 0
Фарфан Марко 0 0
Твумаси Эма 0 0
Нтсабеленг Тсики 0 0
Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йовелич Деян 12 0.5
Пек Габриэл 9 0.38
Пуч Рикард 6 (1) 0.25
Пейнтсил Джозеф 6 (1) 0.25
Фагундес Диего 3 0.13
Ёсида Мая 2 0.08
Берри Мигель 2 0.08
Дельгадо Марко 1 0.04
Ауде Хулиан 1 0.04
Куэвас Маурисио 1 0.04
Завалета Эрик 1 0.04
Ямане Мики 0 0
Бругман Гастон 0 0

Карточки

Даллас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ильяраменди Асьер 5 0
Арриола Пол 5 0
Ибеага Себастьен 5 0
Муса Петар 4 0
Фрейзер Лиам 4 0
Берджесс Нкоси 2 1
Сили Данте 3 0
Норрис Нолан 3 0
Пас Мартен 2 0
Твумаси Эма 2 0
Камунго Бернард 2 0
Дельгадо Патриксон 2 0
Фаррингтон Логан 2 0
Льетгет Себастьян 1 0
Фарфан Марко 1 0
Джункуа Сэм 1 0
Нтсабеленг Тсики 1 0
Tarik Scott 1 0
Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пуч Рикард 6 0
Дельгадо Марко 4 1
Касерес Мартин 3 1
Пейнтсил Джозеф 4 0
Серрильо Эдвин 4 0
Нил Джален 3 0
Ауде Хулиан 3 0
Ямане Мики 2 0
Завалета Эрик 0 1
Ёсида Мая 1 0
Бругман Гастон 1 0
Фагундес Диего 1 0
Маккарти Джон 1 0
Йовелич Деян 1 0
Нельсон Джон 1 0
Куэвас Маурисио 1 0

Результаты матчей

Даллас
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Лос-Анджелес Гэлакси
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

8
4

Упущенные победы

5
6
Даллас
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
45% (5)
55% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Лос-Анджелес Гэлакси
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

19
2

Упущенные победы

2
25
Даллас
82.4%
17.6%
14 побед 3 поражения
Первый тайм
41% (9)
50% (11)
9% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (10)
36% (8)
18% (4)
Лос-Анджелес Гэлакси
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
17% (4)
43% (10)
39% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
43% (10)
30% (7)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

27
6

Упущенные победы

7
31

Голы по времени матча

Забито

20
19
8 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 5
13 Не забивали 14
1
5%
1
5%
1-15
3
15%
2
11%
16-30
4
20%
2
11%
31-45
5
25%
2
11%
46-60
3
15%
7
37%
61-75
4
20%
5
26%
76-90

Пропущено

17
14
7 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
2
12%
2
14%
1-15
3
18%
2
14%
16-30
2
12%
4
29%
31-45
3
18%
2
14%
46-60
3
18%
2
14%
61-75
4
24%
2
14%
76-90

Забито

11
26
3 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 16
3 Забивали первыми 8
13 Не забивали 12
1
9%
4
15%
1-15
1
9%
3
12%
16-30
1
9%
3
12%
31-45
2
18%
7
27%
46-60
4
36%
3
12%
61-75
2
18%
6
23%
76-90

Пропущено

21
15
8 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 9
3
14%
0
0%
1-15
3
14%
4
27%
16-30
2
10%
4
27%
31-45
4
19%
2
13%
46-60
3
14%
3
20%
61-75
6
29%
2
13%
76-90

Забито

31
45
11 В 1-м тайме 15
20 Во 2-м тайме 30
8 Забивали первыми 13
4 Не забивали 3
2
6%
5
11%
1-15
4
13%
5
11%
16-30
5
16%
5
11%
31-45
7
23%
9
20%
46-60
7
23%
10
22%
61-75
6
19%
11
24%
76-90

Пропущено

38
29
15 В 1-м тайме 16
23 Во 2-м тайме 13
12 Пропускали первыми 8
18 Не пропускали 17
5
13%
2
7%
1-15
6
16%
6
21%
16-30
4
11%
8
28%
31-45
7
18%
4
14%
46-60
6
16%
5
17%
61-75
10
26%
4
14%
76-90

Результаты последних матчей

Даллас
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Спортинг Канзас-Сити - Даллас 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 3:2 Даллас - Портленд Тимберс 3:2 Даллас - Цинциннати 0:1
Сиэтл Саундерс - Даллас 3:2 Даллас - Миннесота Юнайтед 5:3 Даллас - Сент-Луис Сити 2:0 Миннесота Юнайтед - Даллас 1:1 Лос-Анджелес - Даллас 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 3:1 Даллас - Реал Солт-Лейк 3:3 Тампа Бэй - Даллас 1:2 Хьюстон Динамо - Даллас 1:1 Даллас - Остин 2:1 Даллас - Мемфис-901 1:0 Торонто - Даллас 3:1 Даллас - Хьюстон Динамо 2:0 Колорадо Рэпидс - Даллас 2:1 Даллас - Сиэтл Саундерс 0:0 Сент-Луис Сити - Даллас 0:0
Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:3 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 0:1
Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Спортинг Канзас-Сити 4:2 Чикаго Файр - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 2:1 Шарлотт - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Реал Солт-Лейк 2:2 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Сент-Луис Сити 3:3

Результаты матчей

Даллас
Лос-Анджелес Гэлакси

Точный счет

2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
5:3
1 раз 9%
2:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
5
1 раз 9%
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
4
2 раза 18%

Точный счет

2:1
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
0:0
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 64%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%

Точный счет

2:1
5 раз 23%
3:2
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
2:1
4 раза 17%
2:2
3 раза 13%
1:3
2 раза 9%
0:0
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 41%
2
6 раз 27%
0
4 раза 18%
3
2 раза 9%
5
1 раз 5%
2
6 раз 26%
1
6 раз 26%
3
6 раз 26%
0
3 раза 13%
4
2 раза 9%

Тоталы голов в матче

Даллас
Лос-Анджелес Гэлакси

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
7
4
1.5
8
3
3
8
2.5
4
7
1
10
3.5
2
9
1
10
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
9
3
2
9
1.5
6
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
4
0.5
Больше Меньше
20
3
9
13
1.5
14
9
3
19
2.5
8
15
1
21
3.5
2
21
1
21
4.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 21 13 4 4 43 - 24 43
2.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 22 12 7 3 48 - 27 43
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:2 Заявка 24 12 7 5 44 - 32 43
4.
Колорадо Рэпидс
 0:0 Заявка 24 11 5 8 44 - 37 38
5.
Ванкувер Уайткэпс
 3:1 Заявка 22 10 5 7 37 - 30 35
6.
Сиэтл Саундерс
 1:0 Заявка 23 9 7 7 32 - 26 34
7.
Портленд Тимберс
 Заявка 23 9 6 8 45 - 39 33
8.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 22 8 7 7 29 - 26 31
9.
Миннесота Юнайтед
 0:0 Заявка 23 8 6 9 35 - 37 30
10.
Остин
 0:1 Заявка 23 8 6 9 25 - 32 30
11.
Даллас
 2:0 Заявка 23 7 5 11 34 - 37 26
12.
Сент-Луис Сити
 1:3 Заявка 23 4 10 9 31 - 42 22
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 23 5 5 13 37 - 48 20
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 22 4 2 16 30 - 56 14

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 23 15 3 5 43 - 29 48
2.
Интер Майами
 Заявка 23 14 5 4 51 - 37 47
3.
Коламбус Крю
 Заявка 20 11 6 3 40 - 18 39
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:0 Заявка 23 9 10 4 36 - 27 37
5.
Нью-Йорк Сити
 0:0 Заявка 23 11 3 9 33 - 27 36
6.
Шарлотт
 Заявка 23 10 5 8 27 - 24 35
7.
Орландо Сити
 Заявка 23 8 6 9 35 - 37 30
8.
Торонто
 Заявка 24 8 3 13 32 - 44 27
9.
Нэшвилл
 Заявка 23 6 8 9 26 - 33 26
10.
ФК Монреаль
 Заявка 23 6 8 9 32 - 46 26
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 23 6 6 11 31 - 33 24
12.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 24 5 8 11 32 - 48 23
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 21 7 1 13 21 - 41 22
14.
Чикаго Файр
 0:0 Заявка 23 5 7 11 28 - 40 22
15.
Филадельфия Юнион
 Заявка 23 4 9 10 37 - 41 21

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 11 9 2 0 29 - 8 29
2.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 11 8 1 2 28 - 12 25
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:2 Заявка 11 7 3 1 25 - 16 24
4.
Колорадо Рэпидс
 0:0 Заявка 12 7 3 2 24 - 14 24
5.
Даллас
 2:0 Заявка 12 7 2 3 23 - 16 23
6.
Портленд Тимберс
 Заявка 11 6 3 2 27 - 18 21
7.
Остин
 0:1 Заявка 12 6 3 3 20 - 17 21
8.
Сиэтл Саундерс
 1:0 Заявка 11 5 5 1 17 - 8 20
9.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 11 4 5 2 12 - 9 17
10.
Сент-Луис Сити
 1:3 Заявка 13 4 5 4 14 - 15 17
11.
Миннесота Юнайтед
 0:0 Заявка 11 4 4 3 16 - 14 16
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 12 4 3 5 25 - 25 15
13.
Ванкувер Уайткэпс
 3:1 Заявка 9 4 2 3 17 - 14 14
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 11 3 1 7 12 - 22 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нью-Йорк Сити
 0:0 Заявка 12 8 1 3 25 - 14 25
2.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:0 Заявка 10 6 4 0 20 - 7 22
3.
Шарлотт
 Заявка 12 6 4 2 14 - 10 22
4.
Коламбус Крю
 Заявка 10 6 3 1 20 - 6 21
5.
Интер Майами
 Заявка 11 6 3 2 28 - 16 21
6.
Цинциннати
 Заявка 12 6 2 4 20 - 15 20
7.
Торонто
 Заявка 12 6 0 6 23 - 21 18
8.
ФК Монреаль
 Заявка 11 4 5 2 19 - 16 17
9.
Нэшвилл
 Заявка 12 4 5 3 18 - 14 17
10.
Чикаго Файр
 0:0 Заявка 12 4 3 5 15 - 20 15
11.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 13 4 3 6 20 - 26 15
12.
Атланта Юнайтед
 Заявка 11 4 2 5 21 - 17 14
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 12 4 1 7 12 - 23 13
14.
Орландо Сити
 Заявка 11 3 3 5 16 - 14 12
15.
Филадельфия Юнион
 Заявка 11 1 4 6 13 - 18 7

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ванкувер Уайткэпс
 3:1 Заявка 13 6 3 4 20 - 16 21
2.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:2 Заявка 13 5 4 4 19 - 16 19
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 11 4 6 1 20 - 15 18
4.
Лос-Анджелес
 Заявка 10 4 2 4 14 - 16 14
5.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 11 4 2 5 17 - 17 14
6.
Сиэтл Саундерс
 1:0 Заявка 12 4 2 6 15 - 18 14
7.
Колорадо Рэпидс
 0:0 Заявка 12 4 2 6 20 - 23 14
8.
Миннесота Юнайтед
 0:0 Заявка 12 4 2 6 19 - 23 14
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 12 3 3 6 18 - 21 12
10.
Остин
 0:1 Заявка 11 2 3 6 5 - 15 9
11.
Сент-Луис Сити
 1:3 Заявка 10 0 5 5 17 - 27 5
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 11 1 2 8 12 - 23 5
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 11 1 1 9 18 - 34 4
14.
Даллас
 2:0 Заявка 11 0 3 8 11 - 21 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 11 9 1 1 23 - 14 28
2.
Интер Майами
 Заявка 12 8 2 2 23 - 21 26
3.
Коламбус Крю
 Заявка 10 5 3 2 20 - 12 18
4.
Орландо Сити
 Заявка 12 5 3 4 19 - 23 18
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:0 Заявка 13 3 6 4 16 - 20 15
6.
Филадельфия Юнион
 Заявка 12 3 5 4 24 - 23 14
7.
Шарлотт
 Заявка 11 4 1 6 13 - 14 13
8.
Нью-Йорк Сити
 0:0 Заявка 11 3 2 6 8 - 13 11
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 12 2 4 6 10 - 16 10
10.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 9 3 0 6 9 - 18 9
11.
Нэшвилл
 Заявка 11 2 3 6 8 - 19 9
12.
Торонто
 Заявка 12 2 3 7 9 - 23 9
13.
ФК Монреаль
 Заявка 12 2 3 7 13 - 30 9
14.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 11 1 5 5 12 - 22 8
15.
Чикаго Файр
 0:0 Заявка 11 1 4 6 13 - 20 7
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 17 (5)
Лос-Анджелес Буанга Денис 14 (9)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 14 (4)
Интер Майами Месси Лионель 12 (10)
Интер Майами Суарес Луис 12 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 1 9
Торонто Бернардески Федерико 2 7
Торонто Лонг Кевин 1 8
Ди Си Юнайтед Дахоме Кристиан 1 8
Сан-Хосе Эрткуэйкс Коста Витор 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 28'
    Г О О О О Л - Муса Петар бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Даллас
Ничья
Лос-Анджелес Гэлакси
2.80
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4.10
5.96
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Даллас 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси онлайн

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Лос-Анджелес Гэлакси
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