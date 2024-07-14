Тур: 1. Стадион: Дикс Спортинг Гудс Парк.
0:0
Первый тайм: 43'
0'
20
Ронен
Коннор
23
Бассетт
Коул
91
Кабрал
Кевин
15
Нилис
Шон
3
Эйле
Ноа
12
Нилис
Дилан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Ронен КоннорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Бассетт КоулПолузащитник
-
91 Кабрал КевинПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Бодри АдамВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Япи ДарренНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Армас Крис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Нилис ШонЗащитник
-
3 Эйле НоаЗащитник
-
12 Нилис ДиланЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Мира РайанВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
16 Холл ДжулианНападающий
-
Главный тренер: Шварц Сандро
История личных встреч
Колорадо Рэпидс
Нью-Йорк Ред Буллз
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 1 победа
17 матчей
52.9%
23.5%
23.6%
9 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
35.3%
35.3%
29.4%
6 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
35.3%
58.8%
5.9%
6 побед 10 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
18
20
Голов в среднем за матч
2.57
2
Среднее время на гол
35
45
Всего голов
21
5
Голов в среднем за матч
2.1
0.71
Среднее время на гол
42
126
Всего голов
39
25
Голов в среднем за матч
2.29
1.47
Тотал матчей
2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
8
Больше 47%
Меньше 53%
9
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
Среднее время на гол
39
61
Бомбардиры внутри турнира
Колорадо Рэпидс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Наварро Рафа
|11 (4)
|0.46
|Михайлович Джордже
|10 (3)
|0.42
|Бассетт Коул
|7
|0.29
|Харрис Кельвин
|4
|0.17
|Кабрал Кевин
|4
|0.17
|Бомбито Мойзе
|2
|0.08
|Фернандес Омир
|1
|0.04
|Льюис Джонатан
|1
|0.04
|Ларраз Оливер
|1
|0.04
|Япи Даррен
|1
|0.04
|Махсо Андреас
|0
|0
|Ронен Коннор
|0
|0
|Розенберри Киган
|0
|0
|Андерсон Себастьян
|0
|0
|Винс Сэмюэл
|0
|0
|Стюарт-Бэйнес Кимани
|0
|0
Нью-Йорк Ред Буллз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морган Льюис
|9 (1)
|0.39
|Форсберг Эмиль
|6 (3)
|0.26
|Харпер Кэмерон
|5
|0.22
|Маноэль Элиас
|5 (1)
|0.22
|Ванзейр Данте
|2
|0.09
|Кармона Викельман
|2
|0.09
|Амайя Фрэнки
|1
|0.04
|Толкин Джон
|1
|0.04
|Бёрк Кори
|1
|0.04
|Рейес Андрес
|1
|0.04
|Гьенгор Деннис
|1
|0.04
|Холл Джулиан
|1
|0.04
|Нилис Шон
|0
|0
|Данкан Кайл
|0
|0
|Эйле Ноа
|0
|0
|Нилис Дилан
|0
|0
Карточки
Колорадо Рэпидс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Михайлович Джордже
|5
|0
|Кабрал Кевин
|3
|1
|Наварро Рафа
|4
|0
|Япи Даррен
|3
|0
|Стеффен Закари
|2
|0
|Махсо Андреас
|2
|0
|Абубакар Лалас
|2
|0
|Харрис Кельвин
|2
|0
|Леффелсенд Яспер
|2
|0
|Бомбито Мойзе
|2
|0
|Ронен Коннор
|1
|0
|Андерсон Себастьян
|1
|0
|Бассетт Коул
|1
|0
|Ларраз Оливер
|1
|0
Нью-Йорк Ред Буллз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эдельман Даниэль
|7
|1
|Эйле Ноа
|4
|1
|Данкан Кайл
|4
|0
|Амайя Фрэнки
|4
|0
|Нилис Шон
|2
|1
|Харпер Кэмерон
|3
|0
|Рейес Андрес
|1
|1
|Бёрк Кори
|2
|0
|Толкин Джон
|2
|0
|Кармона Викельман
|2
|0
|Sandro Schwarz
|1
|0
|Ванзейр Данте
|1
|0
|Нилис Дилан
|1
|0
|Маноэль Элиас
|1
|0
|Нгома Серж
|1
|0
|Страуд Питер
|1
|0
|Донкор Рональд
|1
|0
Результаты матчей
Колорадо Рэпидс
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Нью-Йорк Ред Буллз
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (4)
60% (6)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
5
8
Колорадо Рэпидс
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
8% (1)
50% (6)
Нью-Йорк Ред Буллз
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
18
0
Упущенные победы
13
20
Колорадо Рэпидс
68.4%
31.6%
13 побед 6 поражений
Первый тайм
43% (10)
35% (8)
22% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (11)
17% (4)
35% (8)
Нью-Йорк Ред Буллз
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
27% (6)
41% (9)
32% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (4)
27% (6)
55% (12)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
24
3
Упущенные победы
18
28
Голы по времени матча
Забито
23
16
10 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 3
14 Не забивали 14
1
4%
0
0%
1-15
3
13%
3
19%
16-30
6
26%
3
19%
31-45
3
13%
4
25%
46-60
3
13%
1
6%
61-75
7
30%
5
31%
76-90
Пропущено
15
20
8 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
3
20%
6
30%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
4
27%
1
5%
31-45
2
13%
3
15%
46-60
1
7%
7
35%
61-75
4
27%
3
15%
76-90
Забито
21
20
8 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 6
12 Не забивали 14
3
14%
2
10%
1-15
2
10%
3
15%
16-30
3
14%
2
10%
31-45
6
29%
4
20%
46-60
2
10%
4
20%
61-75
5
24%
5
25%
76-90
Пропущено
22
7
10 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 5
3
14%
2
29%
1-15
4
18%
1
14%
16-30
3
14%
1
14%
31-45
4
18%
1
14%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
5
23%
2
29%
76-90
Забито
44
36
18 В 1-м тайме 13
26 Во 2-м тайме 23
10 Забивали первыми 9
3 Не забивали 6
4
9%
2
6%
1-15
5
11%
6
17%
16-30
9
20%
5
14%
31-45
9
20%
8
22%
46-60
5
11%
5
14%
61-75
12
27%
10
28%
76-90
Пропущено
37
27
18 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 16
13 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 14
6
16%
8
30%
30%
1-15
5
14%
1
4%
16-30
7
19%
2
7%
31-45
6
16%
4
15%
46-60
4
11%
7
26%
61-75
9
24%
5
19%
76-90
Результаты последних матчей
Колорадо Рэпидс
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Колорадо Рэпидс - Сент-Луис Сити 4:1 Колорадо Рэпидс - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 3:0 Колорадо Рэпидс - ФК Монреаль 4:1
Сент-Луис Сити - Колорадо Рэпидс 0:3 Колорадо Рэпидс - Остин 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Колорадо Рэпидс 2:1 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 3:1 Колорадо Рэпидс - Миннесота Юнайтед 3:3 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 5:3 Колорадо Рэпидс - Ванкувер Уайткэпс 1:0 Колорадо Рэпидс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:3 Нью-Йорк Сити - Колорадо Рэпидс 0:2 Цинциннати - Колорадо Рэпидс 2:1 Колорадо Рэпидс - Даллас 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 0:3 Интер Майами - Колорадо Рэпидс 2:2 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 3:2 Колорадо Рэпидс - Хьюстон Динамо 0:1 Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 1:1
Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 3:0 ФК Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 2:2
Нью-Йорк Ред Буллз - Нэшвилл 0:0 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Орландо Сити 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 3:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:4 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 4:2 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 6:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Лос-Анджелес - Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 0:0 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 4:0 Коламбус Крю - Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Даллас 2:1
Результаты матчей
Колорадо Рэпидс
Нью-Йорк Ред Буллз
Точный счет
4:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
0:0
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
2 раза 18%
0
1 раз 9%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
2 раза 20%
Точный счет
0:3
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
1 раз 8%
2
5 раз 42%
0
4 раза 33%
1
2 раза 17%
4
1 раз 8%
Точный счет
2:1
4 раза 17%
4:1
3 раза 13%
0:3
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
0:0
4 раза 18%
2:2
3 раза 14%
1:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
1:4
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
6:2
1 раз 5%
Точное количество голов
2
7 раз 30%
1
7 раз 30%
3
5 раз 22%
0
2 раза 9%
4
2 раза 9%
2
7 раз 32%
0
6 раз 27%
1
4 раза 18%
4
3 раза 14%
3
2 раза 9%
Тоталы голов в матче
Колорадо Рэпидс
Нью-Йорк Ред Буллз
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
82
83
64
47
46
29
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
84
66
66
39
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
212
Больше Меньше
166
149
1210
716
517
221
319
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|21
|13
|4
|4
|43 - 24
|43
|2.
|Заявка
|22
|12
|7
|3
|48 - 27
|43
|3.
|0:2 Заявка
|24
|12
|7
|5
|44 - 32
|43
|4.
|0:0 Заявка
|24
|11
|5
|8
|44 - 37
|38
|5.
|3:1 Заявка
|22
|10
|5
|7
|37 - 30
|35
|6.
|1:0 Заявка
|23
|9
|7
|7
|32 - 26
|34
|7.
|Заявка
|23
|9
|6
|8
|45 - 39
|33
|8.
|0:0 Заявка
|22
|8
|7
|7
|29 - 26
|31
|9.
|0:0 Заявка
|23
|8
|6
|9
|35 - 37
|30
|10.
|0:1 Заявка
|23
|8
|6
|9
|25 - 32
|30
|11.
|2:0 Заявка
|23
|7
|5
|11
|34 - 37
|26
|12.
|1:3 Заявка
|23
|4
|10
|9
|31 - 42
|22
|13.
|Заявка
|23
|5
|5
|13
|37 - 48
|20
|14.
|Заявка
|22
|4
|2
|16
|30 - 56
|14
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|23
|15
|3
|5
|43 - 29
|48
|2.
|Заявка
|23
|14
|5
|4
|51 - 37
|47
|3.
|Заявка
|20
|11
|6
|3
|40 - 18
|39
|4.
|0:0 Заявка
|23
|9
|10
|4
|36 - 27
|37
|5.
|0:0 Заявка
|23
|11
|3
|9
|33 - 27
|36
|6.
|Заявка
|23
|10
|5
|8
|27 - 24
|35
|7.
|Заявка
|23
|8
|6
|9
|35 - 37
|30
|8.
|Заявка
|24
|8
|3
|13
|32 - 44
|27
|9.
|Заявка
|23
|6
|8
|9
|26 - 33
|26
|10.
|Заявка
|23
|6
|8
|9
|32 - 46
|26
|11.
|Заявка
|23
|6
|6
|11
|31 - 33
|24
|12.
|Заявка
|24
|5
|8
|11
|32 - 48
|23
|13.
|Заявка
|21
|7
|1
|13
|21 - 41
|22
|14.
|0:0 Заявка
|23
|5
|7
|11
|28 - 40
|22
|15.
|Заявка
|23
|4
|9
|10
|37 - 41
|21
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|29 - 8
|29
|2.
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|28 - 12
|25
|3.
|0:2 Заявка
|11
|7
|3
|1
|25 - 16
|24
|4.
|0:0 Заявка
|12
|7
|3
|2
|24 - 14
|24
|5.
|2:0 Заявка
|12
|7
|2
|3
|23 - 16
|23
|6.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|27 - 18
|21
|7.
|0:1 Заявка
|12
|6
|3
|3
|20 - 17
|21
|8.
|1:0 Заявка
|11
|5
|5
|1
|17 - 8
|20
|9.
|0:0 Заявка
|11
|4
|5
|2
|12 - 9
|17
|10.
|1:3 Заявка
|13
|4
|5
|4
|14 - 15
|17
|11.
|0:0 Заявка
|11
|4
|4
|3
|16 - 14
|16
|12.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|25 - 25
|15
|13.
|3:1 Заявка
|9
|4
|2
|3
|17 - 14
|14
|14.
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|12 - 22
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|12
|8
|1
|3
|25 - 14
|25
|2.
|0:0 Заявка
|10
|6
|4
|0
|20 - 7
|22
|3.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|14 - 10
|22
|4.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|20 - 6
|21
|5.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|28 - 16
|21
|6.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|20 - 15
|20
|7.
|Заявка
|12
|6
|0
|6
|23 - 21
|18
|8.
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|19 - 16
|17
|9.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|18 - 14
|17
|10.
|0:0 Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 20
|15
|11.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|20 - 26
|15
|12.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|21 - 17
|14
|13.
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|12 - 23
|13
|14.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 14
|12
|15.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|13 - 18
|7
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:1 Заявка
|13
|6
|3
|4
|20 - 16
|21
|2.
|0:2 Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 16
|19
|3.
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|20 - 15
|18
|4.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 16
|14
|5.
|0:0 Заявка
|11
|4
|2
|5
|17 - 17
|14
|6.
|1:0 Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 18
|14
|7.
|0:0 Заявка
|12
|4
|2
|6
|20 - 23
|14
|8.
|0:0 Заявка
|12
|4
|2
|6
|19 - 23
|14
|9.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|18 - 21
|12
|10.
|0:1 Заявка
|11
|2
|3
|6
|5 - 15
|9
|11.
|1:3 Заявка
|10
|0
|5
|5
|17 - 27
|5
|12.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|12 - 23
|5
|13.
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|18 - 34
|4
|14.
|2:0 Заявка
|11
|0
|3
|8
|11 - 21
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|23 - 14
|28
|2.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|23 - 21
|26
|3.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|20 - 12
|18
|4.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|19 - 23
|18
|5.
|0:0 Заявка
|13
|3
|6
|4
|16 - 20
|15
|6.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|24 - 23
|14
|7.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|13 - 14
|13
|8.
|0:0 Заявка
|11
|3
|2
|6
|8 - 13
|11
|9.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|10 - 16
|10
|10.
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|9 - 18
|9
|11.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|8 - 19
|9
|12.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|9 - 23
|9
|13.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|13 - 30
|9
|14.
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|12 - 22
|8
|15.
|0:0 Заявка
|11
|1
|4
|6
|13 - 20
|7
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|17 (5)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|14 (9)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|14 (4)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|12 (10)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|12 (5)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|1 9
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 7
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 8
|Ди Си Юнайтед
|Дахоме Кристиан
|1 8
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Коста Витор
|9