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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Колорадо Рэпидс
1:1
Конец матча
Нью-Йорк Ред Буллз
0'
0:1
45' Гол
Морган Льюис
1:1
64' Гол в свои ворота
Нилис Шон
70' Желтая карточка
Эдельман Даниэль
80' Желтая карточка
Эйле Ноа
90' Желтая карточка
Льюис Джонатан
90'+7
95
Стеффен
Закари
2
Розенберри
Киган
6
Абубакар
Лалас
5
Махсо
Андреас
3
Винс
Сэмюэл
20
Ронен
Коннор
18
Ларраз
Оливер
11
Фернандес
Омир
23
Бассетт
Коул
91
Кабрал
Кевин
9
Наварро
Рафа
31
Карлос
Мигел
Коронел
4
Рейес
Андрес
15
Нилис
Шон
3
Эйле
Ноа
12
Нилис
Дилан
6
Данкан
Кайл
48
Донкор
Рональд
75
Эдельман
Даниэль
17
Харпер
Кэмерон
9
Морган
Льюис
13
Ванзейр
Данте
Колорадо Рэпидс
4-2-3-1
Нью-Йорк Ред Буллз
3-4-2-1

История личных встреч

Колорадо Рэпидс
Нью-Йорк Ред Буллз

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 1 победа

17 матчей

52.9%
23.5%
23.6%
9 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

35.3%
35.3%
29.4%
6 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

35.3%
58.8%
5.9%
6 побед 10 ничьих 1 победа

История матчей

М
4:5
М
0:2
М
1:2
М
1:0
М
2:1
М
1:1
М
1:1
М
2:0
М
4:1
М
2:2
М
3:1
М
1:1
ОК
3:0
М
4:0
М
2:3
М
4:5
М
4:0

Голы

Всего голов

18
20

Голов в среднем за матч

2.57
2

Среднее время на гол

35
45

Всего голов

21
5

Голов в среднем за матч

2.1
0.71

Среднее время на гол

42
126

Всего голов

39
25

Голов в среднем за матч

2.29
1.47

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
8
Больше 47%
Меньше 53%
9
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
2
Больше 12%
Меньше 88%
15

Среднее время на гол

39
61

Бомбардиры внутри турнира

Колорадо Рэпидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Наварро Рафа 11 (4) 0.46
Михайлович Джордже 10 (3) 0.42
Бассетт Коул 7 0.29
Харрис Кельвин 4 0.17
Кабрал Кевин 4 0.17
Бомбито Мойзе 2 0.08
Фернандес Омир 1 0.04
Льюис Джонатан 1 0.04
Ларраз Оливер 1 0.04
Япи Даррен 1 0.04
Махсо Андреас 0 0
Ронен Коннор 0 0
Розенберри Киган 0 0
Андерсон Себастьян 0 0
Винс Сэмюэл 0 0
Стюарт-Бэйнес Кимани 0 0
Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морган Льюис 10 (1) 0.43
Форсберг Эмиль 6 (3) 0.26
Харпер Кэмерон 5 0.22
Маноэль Элиас 5 (1) 0.22
Ванзейр Данте 2 0.09
Кармона Викельман 2 0.09
Амайя Фрэнки 1 0.04
Толкин Джон 1 0.04
Бёрк Кори 1 0.04
Рейес Андрес 1 0.04
Гьенгор Деннис 1 0.04
Холл Джулиан 1 0.04
Нилис Шон 0 0
Данкан Кайл 0 0
Эйле Ноа 0 0
Нилис Дилан 0 0

Карточки

Колорадо Рэпидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Михайлович Джордже 5 0
Кабрал Кевин 3 1
Наварро Рафа 4 0
Япи Даррен 3 0
Стеффен Закари 2 0
Махсо Андреас 2 0
Абубакар Лалас 2 0
Харрис Кельвин 2 0
Леффелсенд Яспер 2 0
Бомбито Мойзе 2 0
Ронен Коннор 1 0
Андерсон Себастьян 1 0
Льюис Джонатан 1 0
Бассетт Коул 1 0
Ларраз Оливер 1 0
Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эдельман Даниэль 8 1
Эйле Ноа 5 1
Данкан Кайл 4 0
Амайя Фрэнки 4 0
Нилис Шон 2 1
Харпер Кэмерон 3 0
Рейес Андрес 1 1
Бёрк Кори 2 0
Толкин Джон 2 0
Кармона Викельман 2 0
Sandro Schwarz 1 0
Ванзейр Данте 1 0
Нилис Дилан 1 0
Маноэль Элиас 1 0
Нгома Серж 1 0
Страуд Питер 1 0
Донкор Рональд 1 0

Результаты матчей

Колорадо Рэпидс
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Нью-Йорк Ред Буллз
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (4)
60% (6)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

5
10
Колорадо Рэпидс
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
8% (1)
50% (6)
Нью-Йорк Ред Буллз
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
15% (2)
54% (7)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

18
0

Упущенные победы

13
20
Колорадо Рэпидс
68.4%
31.6%
13 побед 6 поражений
Первый тайм
42% (10)
33% (8)
25% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (12)
17% (4)
33% (8)
Нью-Йорк Ред Буллз
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
30% (7)
39% (9)
30% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
26% (6)
57% (13)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

24
3

Упущенные победы

18
30

Голы по времени матча

Забито

23
18
10 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 4
15 Не забивали 14
1
4%
0
0%
1-15
3
13%
3
17%
16-30
6
26%
4
22%
31-45
3
13%
4
22%
46-60
3
13%
2
11%
61-75
7
30%
5
28%
76-90

Пропущено

17
20
9 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
3
18%
6
30%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
5
29%
29%
1
5%
31-45
2
12%
3
15%
46-60
2
12%
7
35%
61-75
4
24%
3
15%
76-90

Забито

21
20
8 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 6
13 Не забивали 15
3
14%
2
10%
1-15
2
10%
3
15%
16-30
3
14%
2
10%
31-45
6
29%
4
20%
46-60
2
10%
4
20%
61-75
5
24%
5
25%
76-90

Пропущено

22
7
10 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 5
3
14%
2
29%
1-15
4
18%
1
14%
16-30
3
14%
1
14%
31-45
4
18%
1
14%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
5
23%
2
29%
76-90

Забито

44
38
18 В 1-м тайме 14
26 Во 2-м тайме 24
10 Забивали первыми 10
4 Не забивали 6
4
9%
2
5%
1-15
5
11%
6
16%
16-30
9
20%
6
16%
31-45
9
20%
8
21%
46-60
5
11%
6
16%
61-75
12
27%
10
26%
76-90

Пропущено

39
27
19 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 16
14 Пропускали первыми 9
18 Не пропускали 14
6
15%
8
30%
30%
1-15
5
13%
1
4%
16-30
8
21%
2
7%
31-45
6
15%
4
15%
46-60
5
13%
7
26%
61-75
9
23%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

Колорадо Рэпидс
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Колорадо Рэпидс - Сент-Луис Сити 4:1 Колорадо Рэпидс - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 3:0 Колорадо Рэпидс - ФК Монреаль 4:1
Сент-Луис Сити - Колорадо Рэпидс 0:3 Колорадо Рэпидс - Остин 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Колорадо Рэпидс 2:1 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 3:1 Колорадо Рэпидс - Миннесота Юнайтед 3:3 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 5:3 Колорадо Рэпидс - Ванкувер Уайткэпс 1:0 Колорадо Рэпидс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:3 Нью-Йорк Сити - Колорадо Рэпидс 0:2 Цинциннати - Колорадо Рэпидс 2:1 Колорадо Рэпидс - Даллас 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 0:3 Интер Майами - Колорадо Рэпидс 2:2 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 3:2 Колорадо Рэпидс - Хьюстон Динамо 0:1 Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 1:1
Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 3:0 ФК Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 2:2
Нью-Йорк Ред Буллз - Нэшвилл 0:0 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Орландо Сити 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 3:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:4 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 4:2 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 6:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Лос-Анджелес - Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 0:0 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 4:0 Коламбус Крю - Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Даллас 2:1

Результаты матчей

Колорадо Рэпидс
Нью-Йорк Ред Буллз

Точный счет

1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
4:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
0:0
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
4
2 раза 17%
0
1 раз 8%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
2 раза 20%

Точный счет

0:3
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
1 раз 8%
2
5 раз 38%
0
4 раза 31%
1
3 раза 23%
4
1 раз 8%

Точный счет

2:1
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
4:1
3 раза 13%
0:3
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
0:0
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
1:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
1:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
8 раз 33%
2
7 раз 29%
3
5 раз 21%
0
2 раза 8%
4
2 раза 8%
2
7 раз 30%
0
6 раз 26%
1
5 раз 22%
4
3 раза 13%
3
2 раза 9%

Тоталы голов в матче

Колорадо Рэпидс
Нью-Йорк Ред Буллз

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
8
2
8
4
1.5
6
4
4
8
2.5
4
6
2
10
3.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
9
4
6
6
1.5
6
7
3
9
2.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
2
0.5
Больше Меньше
17
6
14
10
1.5
12
11
7
17
2.5
5
18
2
22
3.5
3
20

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 1:5 Заявка 22 13 4 5 44 - 29 43
2.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 23 12 7 4 48 - 30 43
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 24 12 7 5 44 - 32 43
4.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 24 11 5 8 45 - 38 38
5.
Портленд Тимберс
 Заявка 24 10 6 8 48 - 39 36
6.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 22 10 5 7 38 - 30 35
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 23 9 7 7 32 - 26 34
8.
Хьюстон Динамо
 Заявка 22 8 7 7 30 - 27 31
9.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 23 8 6 9 36 - 38 30
10.
Остин
 Заявка 23 8 6 9 25 - 32 30
11.
Даллас
 Заявка 23 7 5 11 34 - 37 26
12.
Спортинг Канзас-Сити
 2:1 Заявка 24 6 5 13 39 - 49 23
13.
Сент-Луис Сити
 Заявка 23 4 10 9 31 - 43 22
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:2 Заявка 23 4 2 17 31 - 58 14

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 23 15 3 5 43 - 29 48
2.
Интер Майами
 Заявка 23 14 5 4 51 - 37 47
3.
Коламбус Крю
 5:1 Заявка 21 12 6 3 45 - 19 42
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 23 9 10 4 37 - 28 37
5.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 23 11 3 9 33 - 27 36
6.
Шарлотт
 Заявка 23 10 5 8 27 - 24 35
7.
Орландо Сити
 Заявка 23 8 6 9 35 - 37 30
8.
Торонто
 Заявка 24 8 3 13 32 - 44 27
9.
Нэшвилл
 Заявка 23 6 8 9 26 - 33 26
10.
ФК Монреаль
 Заявка 23 6 8 9 32 - 46 26
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 23 6 6 11 31 - 33 24
12.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 24 5 8 11 32 - 48 23
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 21 7 1 13 21 - 41 22
14.
Чикаго Файр
 Заявка 23 5 7 11 28 - 40 22
15.
Филадельфия Юнион
 Заявка 23 4 9 10 37 - 41 21

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 1:5 Заявка 12 9 2 1 30 - 13 29
2.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 11 8 1 2 28 - 12 25
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 11 7 3 1 25 - 16 24
4.
Портленд Тимберс
 Заявка 12 7 3 2 30 - 18 24
5.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 12 7 3 2 25 - 15 24
6.
Даллас
 Заявка 12 7 2 3 23 - 16 23
7.
Остин
 Заявка 12 6 3 3 20 - 17 21
8.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 11 5 5 1 17 - 8 20
9.
Хьюстон Динамо
 Заявка 11 4 5 2 13 - 10 17
10.
Сент-Луис Сити
 Заявка 13 4 5 4 14 - 16 17
11.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 11 4 4 3 16 - 14 16
12.
Спортинг Канзас-Сити
 2:1 Заявка 12 4 3 5 25 - 25 15
13.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 9 4 2 3 17 - 14 14
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:2 Заявка 12 3 1 8 13 - 24 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 12 8 1 3 25 - 14 25
2.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 10 6 4 0 20 - 7 22
3.
Шарлотт
 Заявка 12 6 4 2 14 - 10 22
4.
Коламбус Крю
 5:1 Заявка 10 6 3 1 20 - 6 21
5.
Интер Майами
 Заявка 11 6 3 2 28 - 16 21
6.
Цинциннати
 Заявка 12 6 2 4 20 - 15 20
7.
Торонто
 Заявка 12 6 0 6 23 - 21 18
8.
ФК Монреаль
 Заявка 11 4 5 2 19 - 16 17
9.
Нэшвилл
 Заявка 12 4 5 3 18 - 14 17
10.
Чикаго Файр
 Заявка 12 4 3 5 15 - 20 15
11.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 13 4 3 6 20 - 26 15
12.
Атланта Юнайтед
 Заявка 11 4 2 5 21 - 17 14
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 12 4 1 7 12 - 23 13
14.
Орландо Сити
 Заявка 11 3 3 5 16 - 14 12
15.
Филадельфия Юнион
 Заявка 11 1 4 6 13 - 18 7

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 13 6 3 4 21 - 16 21
2.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 13 5 4 4 19 - 16 19
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 12 4 6 2 20 - 18 18
4.
Лос-Анджелес
 1:5 Заявка 10 4 2 4 14 - 16 14
5.
Хьюстон Динамо
 Заявка 11 4 2 5 17 - 17 14
6.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 12 4 2 6 15 - 18 14
7.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 12 4 2 6 20 - 23 14
8.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 12 4 2 6 20 - 24 14
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 12 3 3 6 18 - 21 12
10.
Остин
 Заявка 11 2 3 6 5 - 15 9
11.
Спортинг Канзас-Сити
 2:1 Заявка 12 2 2 8 14 - 24 8
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 10 0 5 5 17 - 27 5
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:2 Заявка 11 1 1 9 18 - 34 4
14.
Даллас
 Заявка 11 0 3 8 11 - 21 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 11 9 1 1 23 - 14 28
2.
Интер Майами
 Заявка 12 8 2 2 23 - 21 26
3.
Коламбус Крю
 5:1 Заявка 11 6 3 2 25 - 13 21
4.
Орландо Сити
 Заявка 12 5 3 4 19 - 23 18
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 13 3 6 4 17 - 21 15
6.
Филадельфия Юнион
 Заявка 12 3 5 4 24 - 23 14
7.
Шарлотт
 Заявка 11 4 1 6 13 - 14 13
8.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 11 3 2 6 8 - 13 11
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 12 2 4 6 10 - 16 10
10.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 9 3 0 6 9 - 18 9
11.
Нэшвилл
 Заявка 11 2 3 6 8 - 19 9
12.
Торонто
 Заявка 12 2 3 7 9 - 23 9
13.
ФК Монреаль
 Заявка 12 2 3 7 13 - 30 9
14.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 11 1 5 5 12 - 22 8
15.
Чикаго Файр
 Заявка 11 1 4 6 13 - 20 7
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 17 (5)
Лос-Анджелес Буанга Денис 14 (9)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 14 (4)
Интер Майами Месси Лионель 12 (10)
Коламбус Крю Эрнандес Хуан 12 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 1 9
Торонто Бернардески Федерико 2 7
Торонто Лонг Кевин 1 8
Ди Си Юнайтед Дахоме Кристиан 1 8
Нью-Йорк Ред Буллз Эдельман Даниэль 1 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Ванзейр Данте сделал результативную передачу.
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