Тур: 1. Стадион: BMO Stadium.
1:5
Конец матча
0'
0:1
38' ГолКристиан Рамирез
41' Желтая карточкаПаленсия Серги
0:2
56' ГолЭрнандес Хуан
0:3
60' ГолРосси Диего
63' Желтая карточкаДуэньяс Эрик
65' Желтая карточкаСанчес Илье
83' Вторая желтая карточкаПаленсия Серги
0:4
84' ГолКристиан Рамирез
1:4
85' ГолОрдаз Натан
1:5
89' ГолМэцан Александру
90' Красная карточкаМурильо Хесус
90' Красная карточкаХинестроза Марино
90'+8
Ход матча
38'
0:1
41'
56'
0:2
60'
0:3
63'
65'
82'
83'
84'
85'
1:4
89'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
25
Шано
Максим
18
Дуэньяс
Эрик
19
Богуш
Матеуш
23
Камара
Кей
99
Буанга
Денис
27
Арфстен
Макс
25
Завадски
Шон
10
Росси
Диего
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Шано МаксимЗащитник
- Защитник
-
18 Дуэньяс ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Богуш МатеушНападающий
-
23 Камара КейНападающий
-
99 Буанга ДенисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Лонг АаронЗащитник
- Защитник
-
36 Мусто ТомасПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Анхель ТомасНападающий
- Нападающий
-
27 Ордаз НатанНападающий
-
Главный тренер: Черандоло Стивен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Арфстен МаксЗащитник
-
25 Завадски ШонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Росси ДиегоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Йебоа ЯвЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Хабрун ТахаПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Мровка КолНападающий
-
Главный тренер: Нанси Вильфрид
История личных встреч
Лос-Анджелес
Коламбус Крю
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
1.33
1.33
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
Среднее время на гол
67
67
Бомбардиры внутри турнира
Лос-Анджелес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буанга Денис
|14 (6)
|0.64
|Богуш Матеуш
|12
|0.55
|Тильман Тимоти
|4
|0.18
|Оливера Кристиан
|4
|0.18
|Камара Кей
|3
|0.14
|Атуэста Эдуард
|2
|0.09
|Ордаз Натан
|1
|0.05
|Холлингсхед Райан
|1
|0.05
|Моралес Давид
|1
|0.05
|Анхель Томас
|1
|0.05
|Паленсия Серги
|0
|0
|Санчес Илье
|0
|0
|Шано Максим
|0
|0
|Лонг Аарон
|0
|0
|Кампос Омар
|0
|0
Коламбус Крю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эрнандес Хуан
|12 (1)
|0.57
|Росси Диего
|8 (1)
|0.38
|Кристиан Рамирез
|7
|0.33
|Фарси Мохамед
|3
|0.14
|Арфстен Макс
|3
|0.14
|Рассел-Роу Джейсен
|3
|0.14
|Моррис Эйдан
|2
|0.1
|Морейра Стивен
|2
|0.1
|Хинестроза Марино
|2
|0.1
|Мэцан Александру
|1
|0.05
|Завадски Шон
|1
|0.05
|Камашо Руди
|1
|0.05
|Йебоа Яв
|0
|0
|Амундсен Мальте
|0
|0
|Нагбе Дарлингтон
|0
|0
Карточки
Лос-Анджелес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Атуэста Эдуард
|6
|1
|Паленсия Серги
|5
|1
|Тильман Тимоти
|6
|0
|Мурильо Хесус
|3
|1
|Санчес Илье
|3
|0
|Шано Максим
|3
|0
|Холлингсхед Райан
|3
|0
|Богуш Матеуш
|3
|0
|Дуэньяс Эрик
|3
|0
|Моралес Давид
|1
|1
|Буанга Денис
|2
|0
|Сегура Эдди
|2
|0
|Камара Кей
|1
|0
|Лонг Аарон
|1
|0
|Кампос Омар
|1
|0
|Ордаз Натан
|1
|0
Коламбус Крю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амундсен Мальте
|4
|0
|Камашо Руди
|3
|0
|Росси Диего
|3
|0
|Эрнандес Хуан
|1
|1
|Нагбе Дарлингтон
|2
|0
|Йебоа Яв
|2
|0
|Завадски Шон
|2
|0
|Шульте Патрик
|2
|0
|Джонс Деррик
|0
|1
|Хинестроза Марино
|0
|1
|Буш Ивен
|1
|0
|Чеберко Евгений
|1
|0
|Кинтон Филип
|1
|0
|Арфстен Макс
|1
|0
|Хабрун Таха
|1
|0
Результаты матчей
Лос-Анджелес
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (8)
17% (2)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Коламбус Крю
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
7
6
Упущенные победы
4
4
Лос-Анджелес
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)
Коламбус Крю
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
10
2
Упущенные победы
11
19
Лос-Анджелес
72.2%
27.8%
13 побед 5 поражений
Первый тайм
59% (13)
23% (5)
18% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (11)
18% (4)
32% (7)
Коламбус Крю
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
24% (5)
38% (8)
38% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
29% (6)
33% (7)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
17
8
Упущенные победы
15
23
Голы по времени матча
Забито
30
25
15 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 6
11 Не забивали 12
4
13%
0
0%
1-15
4
13%
4
16%
16-30
7
23%
5
20%
31-45
5
17%
7
28%
46-60
4
13%
3
12%
61-75
6
20%
6
24%
76-90
Пропущено
13
13
4 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 9
0
0%
2
15%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
3
23%
4
31%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
3
23%
6
46%
76-90
Забито
15
20
5 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 6
14 Не забивали 12
1
7%
2
10%
1-15
1
7%
2
10%
16-30
3
20%
2
10%
31-45
3
20%
3
15%
46-60
2
13%
6
30%
61-75
5
33%
5
25%
76-90
Пропущено
15
6
9 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 4
2
13%
1
17%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
4
27%
0
0%
31-45
2
13%
1
17%
46-60
1
7%
3
50%
61-75
3
20%
1
17%
76-90
Забито
45
45
20 В 1-м тайме 15
25 Во 2-м тайме 30
14 Забивали первыми 12
3 Не забивали 3
5
11%
2
4%
1-15
5
11%
6
13%
16-30
10
22%
7
16%
31-45
8
18%
10
22%
46-60
6
13%
9
20%
61-75
11
24%
11
24%
76-90
Пропущено
28
19
13 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 13
2
7%
3
16%
1-15
4
14%
1
5%
16-30
7
25%
4
21%
31-45
5
18%
1
5%
46-60
4
14%
3
16%
61-75
6
21%
7
37%
76-90
Результаты последних матчей
Лос-Анджелес
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Лос-Анджелес - Нью-Мехико Юнайтед 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 1:2 Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 3:0 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 6:2
Остин - Лос-Анджелес 1:1 Орландо Сити - Лос-Анджелес 1:3 Лос-Анджелес - Даллас 1:0 Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед 2:0 Атланта Юнайтед - Лос-Анджелес 0:1 Лос-Анджелес - Лоудаун Юнайтед 3:0 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес 0:2 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Лас-Вегас Лайтс - Лос-Анджелес 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 3:1 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 3:2 Лос-Анджелес - Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 2:2 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 3:2 Лос-Анджелес - Нэшвилл 5:0
Коламбус Крю
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Коламбус Крю - Торонто 4:0 Коламбус Крю - Нэшвилл 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Крю 1:5 Коламбус Крю - Спортинг Канзас-Сити 4:0
Интер Майами - Коламбус Крю 2:1 Нью-Йорк Сити - Коламбус Крю 2:3 Пачука - Коламбус Крю 3:0 Орландо Сити - Коламбус Крю 0:2 Чикаго Файр - Коламбус Крю 1:3 ФК Монреаль - Коламбус Крю 1:3 Коламбус Крю - Цинциннати 1:2 Монтеррей - Коламбус Крю 1:3 Коламбус Крю - ФК Монреаль 0:0 Коламбус Крю - Монтеррей 2:1 Коламбус Крю - Портленд Тимберс 2:2 Реал Солт-Лейк - Коламбус Крю 0:0 Тигрес - Коламбус Крю 1:1 Коламбус Крю - Ди Си Юнайтед 1:1 Коламбус Крю - Тигрес 1:1 Нэшвилл - Коламбус Крю 2:2
Результаты матчей
Лос-Анджелес
Коламбус Крю
Точный счет
3:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%
4:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
3
3 раза 25%
1
2 раза 17%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Точный счет
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
1:3
2 раза 18%
1:5
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
3
3 раза 27%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
5
2 раза 18%
Точный счет
3:0
3 раза 14%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
6:2
1 раз 5%
0:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
1:5
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
4:0
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
Точное количество голов
2
8 раз 36%
1
5 раз 23%
3
4 раза 18%
0
3 раза 14%
5
1 раз 5%
6
1 раз 5%
1
5 раз 24%
2
5 раз 24%
3
4 раза 19%
0
3 раза 14%
4
2 раза 10%
5
2 раза 10%
Тоталы голов в матче
Лос-Анджелес
Коламбус Крю
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
91
93
64
57
37
210
28
210
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
92
55
74
19
56
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
193
Больше Меньше
183
148
138
616
813
220
417
220
219
121
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|22
|13
|4
|5
|44 - 29
|43
|2.
|Заявка
|23
|12
|7
|4
|48 - 30
|43
|3.
|Заявка
|24
|12
|7
|5
|44 - 32
|43
|4.
|Заявка
|24
|11
|5
|8
|45 - 38
|38
|5.
|Заявка
|24
|10
|6
|8
|48 - 39
|36
|6.
|Заявка
|22
|10
|5
|7
|38 - 30
|35
|7.
|Заявка
|23
|9
|7
|7
|32 - 26
|34
|8.
|Заявка
|22
|8
|7
|7
|30 - 27
|31
|9.
|Заявка
|23
|8
|6
|9
|36 - 38
|30
|10.
|Заявка
|23
|8
|6
|9
|25 - 32
|30
|11.
|Заявка
|23
|7
|5
|11
|34 - 37
|26
|12.
|Заявка
|24
|6
|5
|13
|39 - 49
|23
|13.
|Заявка
|23
|4
|10
|9
|31 - 43
|22
|14.
|Заявка
|23
|4
|2
|17
|31 - 58
|14
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|23
|15
|3
|5
|43 - 29
|48
|2.
|Заявка
|23
|14
|5
|4
|51 - 37
|47
|3.
|Заявка
|21
|12
|6
|3
|45 - 19
|42
|4.
|Заявка
|23
|9
|10
|4
|37 - 28
|37
|5.
|Заявка
|23
|11
|3
|9
|33 - 27
|36
|6.
|Заявка
|23
|10
|5
|8
|27 - 24
|35
|7.
|Заявка
|23
|8
|6
|9
|35 - 37
|30
|8.
|Заявка
|24
|8
|3
|13
|32 - 44
|27
|9.
|Заявка
|23
|6
|8
|9
|26 - 33
|26
|10.
|Заявка
|23
|6
|8
|9
|32 - 46
|26
|11.
|Заявка
|23
|6
|6
|11
|31 - 33
|24
|12.
|Заявка
|24
|5
|8
|11
|32 - 48
|23
|13.
|Заявка
|21
|7
|1
|13
|21 - 41
|22
|14.
|Заявка
|23
|5
|7
|11
|28 - 40
|22
|15.
|Заявка
|23
|4
|9
|10
|37 - 41
|21
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|30 - 13
|29
|2.
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|28 - 12
|25
|3.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|25 - 16
|24
|4.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|30 - 18
|24
|5.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|25 - 15
|24
|6.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|23 - 16
|23
|7.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|20 - 17
|21
|8.
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|17 - 8
|20
|9.
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|13 - 10
|17
|10.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|14 - 16
|17
|11.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|16 - 14
|16
|12.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|25 - 25
|15
|13.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|17 - 14
|14
|14.
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|13 - 24
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|25 - 14
|25
|2.
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|20 - 7
|22
|3.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|14 - 10
|22
|4.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|20 - 6
|21
|5.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|28 - 16
|21
|6.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|20 - 15
|20
|7.
|Заявка
|12
|6
|0
|6
|23 - 21
|18
|8.
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|19 - 16
|17
|9.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|18 - 14
|17
|10.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 20
|15
|11.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|20 - 26
|15
|12.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|21 - 17
|14
|13.
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|12 - 23
|13
|14.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 14
|12
|15.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|13 - 18
|7
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 16
|21
|2.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 16
|19
|3.
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|20 - 18
|18
|4.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 16
|14
|5.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|17 - 17
|14
|6.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 18
|14
|7.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|20 - 23
|14
|8.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|20 - 24
|14
|9.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|18 - 21
|12
|10.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|5 - 15
|9
|11.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|14 - 24
|8
|12.
|Заявка
|10
|0
|5
|5
|17 - 27
|5
|13.
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|18 - 34
|4
|14.
|Заявка
|11
|0
|3
|8
|11 - 21
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|23 - 14
|28
|2.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|23 - 21
|26
|3.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|25 - 13
|21
|4.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|19 - 23
|18
|5.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|17 - 21
|15
|6.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|24 - 23
|14
|7.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|13 - 14
|13
|8.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|8 - 13
|11
|9.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|10 - 16
|10
|10.
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|9 - 18
|9
|11.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|8 - 19
|9
|12.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|9 - 23
|9
|13.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|13 - 30
|9
|14.
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|12 - 22
|8
|15.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|13 - 20
|7
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|17 (5)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|14 (9)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|14 (4)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|12 (10)
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|12 (6)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|1 9
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 7
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 8
|Ди Си Юнайтед
|Дахоме Кристиан
|1 8
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Эдельман Даниэль
|1 8