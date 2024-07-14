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  3. США
  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Лос-Анджелес
1:5
Конец матча
Коламбус Крю
0'
0:1
38' Гол
Кристиан Рамирез
41' Желтая карточка
Паленсия Серги
0:2
56' Гол
Эрнандес Хуан
0:3
60' Гол
Росси Диего
63' Желтая карточка
Дуэньяс Эрик
65' Желтая карточка
Санчес Илье
83' Вторая желтая карточка
Паленсия Серги
0:4
84' Гол
Кристиан Рамирез
1:4
85' Гол
Ордаз Натан
1:5
89' Гол
Мэцан Александру
90' Красная карточка
Мурильо Хесус
90' Красная карточка
Хинестроза Марино
90'+8
1
Льорис
Уго
14
Паленсия
Серги
3
Мурильо
Хесус
25
Шано
Максим
24
Холлингсхед
Райан
18
Дуэньяс
Эрик
6
Санчес
Илье
20
Атуэста
Эдуард
19
Богуш
Матеуш
23
Камара
Кей
99
Буанга
Денис
28
Шульте
Патрик
31
Морейра
Стивен
4
Камашо
Руди
18
Амундсен
Мальте
23
Фарси
Мохамед
27
Арфстен
Макс
25
Завадски
Шон
6
Нагбе
Дарлингтон
17
Кристиан
Рамирез
10
Росси
Диего
9
Эрнандес
Хуан
Лос-Анджелес
4-3-3
Коламбус Крю
3-4-2-1

История личных встреч

Лос-Анджелес
Коламбус Крю

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

М
2:1
М
0:3
М
2:0

Голы

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1.33
1.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

67
67

Бомбардиры внутри турнира

Лос-Анджелес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буанга Денис 14 (6) 0.64
Богуш Матеуш 12 0.55
Тильман Тимоти 4 0.18
Оливера Кристиан 4 0.18
Камара Кей 3 0.14
Атуэста Эдуард 2 0.09
Ордаз Натан 1 0.05
Холлингсхед Райан 1 0.05
Моралес Давид 1 0.05
Анхель Томас 1 0.05
Паленсия Серги 0 0
Санчес Илье 0 0
Шано Максим 0 0
Лонг Аарон 0 0
Кампос Омар 0 0
Коламбус Крю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эрнандес Хуан 12 (1) 0.57
Росси Диего 8 (1) 0.38
Кристиан Рамирез 7 0.33
Фарси Мохамед 3 0.14
Арфстен Макс 3 0.14
Рассел-Роу Джейсен 3 0.14
Моррис Эйдан 2 0.1
Морейра Стивен 2 0.1
Хинестроза Марино 2 0.1
Мэцан Александру 1 0.05
Завадски Шон 1 0.05
Камашо Руди 1 0.05
Йебоа Яв 0 0
Амундсен Мальте 0 0
Нагбе Дарлингтон 0 0

Карточки

Лос-Анджелес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Атуэста Эдуард 6 1
Паленсия Серги 5 1
Тильман Тимоти 6 0
Мурильо Хесус 3 1
Санчес Илье 3 0
Шано Максим 3 0
Холлингсхед Райан 3 0
Богуш Матеуш 3 0
Дуэньяс Эрик 3 0
Моралес Давид 1 1
Буанга Денис 2 0
Сегура Эдди 2 0
Камара Кей 1 0
Лонг Аарон 1 0
Кампос Омар 1 0
Ордаз Натан 1 0
Коламбус Крю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амундсен Мальте 4 0
Камашо Руди 3 0
Росси Диего 3 0
Эрнандес Хуан 1 1
Нагбе Дарлингтон 2 0
Йебоа Яв 2 0
Завадски Шон 2 0
Шульте Патрик 2 0
Джонс Деррик 0 1
Хинестроза Марино 0 1
Буш Ивен 1 0
Чеберко Евгений 1 0
Кинтон Филип 1 0
Арфстен Макс 1 0
Хабрун Таха 1 0

Результаты матчей

Лос-Анджелес
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (8)
17% (2)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Коламбус Крю
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

7
6

Упущенные победы

4
4
Лос-Анджелес
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)
Коламбус Крю
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

10
2

Упущенные победы

11
19
Лос-Анджелес
72.2%
27.8%
13 побед 5 поражений
Первый тайм
59% (13)
23% (5)
18% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (11)
18% (4)
32% (7)
Коламбус Крю
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
24% (5)
38% (8)
38% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
29% (6)
33% (7)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

17
8

Упущенные победы

15
23

Голы по времени матча

Забито

30
25
15 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 6
11 Не забивали 12
4
13%
0
0%
1-15
4
13%
4
16%
16-30
7
23%
5
20%
31-45
5
17%
7
28%
46-60
4
13%
3
12%
61-75
6
20%
6
24%
76-90

Пропущено

13
13
4 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 9
0
0%
2
15%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
3
23%
4
31%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
3
23%
6
46%
76-90

Забито

15
20
5 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 6
14 Не забивали 12
1
7%
2
10%
1-15
1
7%
2
10%
16-30
3
20%
2
10%
31-45
3
20%
3
15%
46-60
2
13%
6
30%
61-75
5
33%
5
25%
76-90

Пропущено

15
6
9 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 4
2
13%
1
17%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
4
27%
0
0%
31-45
2
13%
1
17%
46-60
1
7%
3
50%
61-75
3
20%
1
17%
76-90

Забито

45
45
20 В 1-м тайме 15
25 Во 2-м тайме 30
14 Забивали первыми 12
3 Не забивали 3
5
11%
2
4%
1-15
5
11%
6
13%
16-30
10
22%
7
16%
31-45
8
18%
10
22%
46-60
6
13%
9
20%
61-75
11
24%
11
24%
76-90

Пропущено

28
19
13 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 13
2
7%
3
16%
1-15
4
14%
1
5%
16-30
7
25%
4
21%
31-45
5
18%
1
5%
46-60
4
14%
3
16%
61-75
6
21%
7
37%
76-90

Результаты последних матчей

Лос-Анджелес
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Лос-Анджелес - Нью-Мехико Юнайтед 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 1:2 Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 3:0 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 6:2
Остин - Лос-Анджелес 1:1 Орландо Сити - Лос-Анджелес 1:3 Лос-Анджелес - Даллас 1:0 Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед 2:0 Атланта Юнайтед - Лос-Анджелес 0:1 Лос-Анджелес - Лоудаун Юнайтед 3:0 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес 0:2 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Лас-Вегас Лайтс - Лос-Анджелес 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 3:1 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 3:2 Лос-Анджелес - Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 2:2 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 3:2 Лос-Анджелес - Нэшвилл 5:0
Коламбус Крю
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Коламбус Крю - Торонто 4:0 Коламбус Крю - Нэшвилл 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Крю 1:5 Коламбус Крю - Спортинг Канзас-Сити 4:0
Интер Майами - Коламбус Крю 2:1 Нью-Йорк Сити - Коламбус Крю 2:3 Пачука - Коламбус Крю 3:0 Орландо Сити - Коламбус Крю 0:2 Чикаго Файр - Коламбус Крю 1:3 ФК Монреаль - Коламбус Крю 1:3 Коламбус Крю - Цинциннати 1:2 Монтеррей - Коламбус Крю 1:3 Коламбус Крю - ФК Монреаль 0:0 Коламбус Крю - Монтеррей 2:1 Коламбус Крю - Портленд Тимберс 2:2 Реал Солт-Лейк - Коламбус Крю 0:0 Тигрес - Коламбус Крю 1:1 Коламбус Крю - Ди Си Юнайтед 1:1 Коламбус Крю - Тигрес 1:1 Нэшвилл - Коламбус Крю 2:2

Результаты матчей

Лос-Анджелес
Коламбус Крю

Точный счет

3:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%
4:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
3
3 раза 25%
1
2 раза 17%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Точный счет

0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
1:3
2 раза 18%
1:5
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
3
3 раза 27%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
5
2 раза 18%

Точный счет

3:0
3 раза 14%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
6:2
1 раз 5%
0:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
1:5
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
4:0
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%

Точное количество голов

2
8 раз 36%
1
5 раз 23%
3
4 раза 18%
0
3 раза 14%
5
1 раз 5%
6
1 раз 5%
1
5 раз 24%
2
5 раз 24%
3
4 раза 19%
0
3 раза 14%
4
2 раза 10%
5
2 раза 10%

Тоталы голов в матче

Лос-Анджелес
Коламбус Крю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
9
1
9
3
1.5
6
4
5
7
2.5
3
7
2
10
3.5
2
8
2
10
4.5
1
11
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
9
2
5
5
1.5
7
4
1
9
2.5
5
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
3
0.5
Больше Меньше
18
3
14
8
1.5
13
8
6
16
2.5
8
13
2
20
3.5
4
17
2
20
4.5
2
19
1
21
5.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 22 13 4 5 44 - 29 43
2.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 23 12 7 4 48 - 30 43
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 24 12 7 5 44 - 32 43
4.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 24 11 5 8 45 - 38 38
5.
Портленд Тимберс
 Заявка 24 10 6 8 48 - 39 36
6.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 22 10 5 7 38 - 30 35
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 23 9 7 7 32 - 26 34
8.
Хьюстон Динамо
 Заявка 22 8 7 7 30 - 27 31
9.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 23 8 6 9 36 - 38 30
10.
Остин
 Заявка 23 8 6 9 25 - 32 30
11.
Даллас
 Заявка 23 7 5 11 34 - 37 26
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 24 6 5 13 39 - 49 23
13.
Сент-Луис Сити
 Заявка 23 4 10 9 31 - 43 22
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 23 4 2 17 31 - 58 14

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 23 15 3 5 43 - 29 48
2.
Интер Майами
 Заявка 23 14 5 4 51 - 37 47
3.
Коламбус Крю
 Заявка 21 12 6 3 45 - 19 42
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 23 9 10 4 37 - 28 37
5.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 23 11 3 9 33 - 27 36
6.
Шарлотт
 Заявка 23 10 5 8 27 - 24 35
7.
Орландо Сити
 Заявка 23 8 6 9 35 - 37 30
8.
Торонто
 Заявка 24 8 3 13 32 - 44 27
9.
Нэшвилл
 Заявка 23 6 8 9 26 - 33 26
10.
ФК Монреаль
 Заявка 23 6 8 9 32 - 46 26
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 23 6 6 11 31 - 33 24
12.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 24 5 8 11 32 - 48 23
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 21 7 1 13 21 - 41 22
14.
Чикаго Файр
 Заявка 23 5 7 11 28 - 40 22
15.
Филадельфия Юнион
 Заявка 23 4 9 10 37 - 41 21

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 12 9 2 1 30 - 13 29
2.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 11 8 1 2 28 - 12 25
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 11 7 3 1 25 - 16 24
4.
Портленд Тимберс
 Заявка 12 7 3 2 30 - 18 24
5.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 12 7 3 2 25 - 15 24
6.
Даллас
 Заявка 12 7 2 3 23 - 16 23
7.
Остин
 Заявка 12 6 3 3 20 - 17 21
8.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 11 5 5 1 17 - 8 20
9.
Хьюстон Динамо
 Заявка 11 4 5 2 13 - 10 17
10.
Сент-Луис Сити
 Заявка 13 4 5 4 14 - 16 17
11.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 11 4 4 3 16 - 14 16
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 12 4 3 5 25 - 25 15
13.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 9 4 2 3 17 - 14 14
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 12 3 1 8 13 - 24 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 12 8 1 3 25 - 14 25
2.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 10 6 4 0 20 - 7 22
3.
Шарлотт
 Заявка 12 6 4 2 14 - 10 22
4.
Коламбус Крю
 Заявка 10 6 3 1 20 - 6 21
5.
Интер Майами
 Заявка 11 6 3 2 28 - 16 21
6.
Цинциннати
 Заявка 12 6 2 4 20 - 15 20
7.
Торонто
 Заявка 12 6 0 6 23 - 21 18
8.
ФК Монреаль
 Заявка 11 4 5 2 19 - 16 17
9.
Нэшвилл
 Заявка 12 4 5 3 18 - 14 17
10.
Чикаго Файр
 Заявка 12 4 3 5 15 - 20 15
11.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 13 4 3 6 20 - 26 15
12.
Атланта Юнайтед
 Заявка 11 4 2 5 21 - 17 14
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 12 4 1 7 12 - 23 13
14.
Орландо Сити
 Заявка 11 3 3 5 16 - 14 12
15.
Филадельфия Юнион
 Заявка 11 1 4 6 13 - 18 7

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 13 6 3 4 21 - 16 21
2.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 13 5 4 4 19 - 16 19
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 12 4 6 2 20 - 18 18
4.
Лос-Анджелес
 Заявка 10 4 2 4 14 - 16 14
5.
Хьюстон Динамо
 Заявка 11 4 2 5 17 - 17 14
6.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 12 4 2 6 15 - 18 14
7.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 12 4 2 6 20 - 23 14
8.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 12 4 2 6 20 - 24 14
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 12 3 3 6 18 - 21 12
10.
Остин
 Заявка 11 2 3 6 5 - 15 9
11.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 12 2 2 8 14 - 24 8
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 10 0 5 5 17 - 27 5
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 11 1 1 9 18 - 34 4
14.
Даллас
 Заявка 11 0 3 8 11 - 21 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 11 9 1 1 23 - 14 28
2.
Интер Майами
 Заявка 12 8 2 2 23 - 21 26
3.
Коламбус Крю
 Заявка 11 6 3 2 25 - 13 21
4.
Орландо Сити
 Заявка 12 5 3 4 19 - 23 18
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 13 3 6 4 17 - 21 15
6.
Филадельфия Юнион
 Заявка 12 3 5 4 24 - 23 14
7.
Шарлотт
 Заявка 11 4 1 6 13 - 14 13
8.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 11 3 2 6 8 - 13 11
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 12 2 4 6 10 - 16 10
10.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 9 3 0 6 9 - 18 9
11.
Нэшвилл
 Заявка 11 2 3 6 8 - 19 9
12.
Торонто
 Заявка 12 2 3 7 9 - 23 9
13.
ФК Монреаль
 Заявка 12 2 3 7 13 - 30 9
14.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 11 1 5 5 12 - 22 8
15.
Чикаго Файр
 Заявка 11 1 4 6 13 - 20 7
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 17 (5)
Лос-Анджелес Буанга Денис 14 (9)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 14 (4)
Интер Майами Месси Лионель 12 (10)
Коламбус Крю Эрнандес Хуан 12 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 1 9
Торонто Бернардески Федерико 2 7
Торонто Лонг Кевин 1 8
Ди Си Юнайтед Дахоме Кристиан 1 8
Нью-Йорк Ред Буллз Эдельман Даниэль 1 8
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 41'
      Паленсия Серги получил желтую карточку от судьи
    • 38'
      Арфстен Макс сделал результативную передачу.
    • 38'
      Г О О О О Л - Кристиан Рамирез бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
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