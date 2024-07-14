Тур: 1. Стадион: Провиденс.
3:0
Конец матча
0'
1:0
3' ГолМора Фелипе
7' Желтая карточкаЧара Диего
8' Желтая карточкаРодригес Джонатан
23' Желтая карточкаАранго Кристиан
23' Желтая карточкаГомес Карлос
23' Желтая карточкаМора Фелипе
37' Желтая карточкаОхеда Брайан
2:0
48' ГолМорено Сантьяго
56' Желтая карточкаКрукс Мэтт
63' Желтая карточкаЛуна Диего
86' Желтая карточкаБраво Клаудио
3:0
90' ГолФеррейра Эвандер
90'+5
Ход матча
3'
1:0
7'
23'
23'
23'
37'
48'
56'
63'
86'
90'
3:0
29
Москера
Хуан
21
Чара
Диего
18
Макмат
Зак
19
Дэвис
Боде
14
Енели
Эмека
25
Крукс
Мэтт
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Москера ХуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Чара ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Мьюз ТрейВратарь
- Защитник
-
15 Миллер ЭрикЗащитник
-
18 Макгро ЗакЗащитник
-
11 АнтониПолузащитник
-
24 Айяла ДавидПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Фогаса НатанНападающий
-
Главный тренер: Невилл Фил
- Основной состав
-
18 Макмат ЗакВратарь
- Защитник
-
19 Дэвис БодеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Енели ЭмекаПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Гомес КарлосПолузащитник
-
25 Крукс МэттПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Биверс ГэвинВратарь
- Защитник
-
26 Кинтон ФилипЗащитник
-
16 Чанг МайкельПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
12 Matthew Bell
-
33 Tommy Silva
-
Главный тренер: Мастроени Пабло
История личных встреч
Портленд Тимберс
Реал Солт-Лейк
21 матч
66.7%
33.3%
14 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
19%
14.3%
14 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
52.4%
12 побед 11 ничьих 0 побед
17 матчей
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед
Первый тайм
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 14 побед
Второй тайм
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 10 побед
38 матчей
36.8%
26.3%
36.9%
14 побед 10 ничьих 14 побед
Первый тайм
36.8%
26.3%
36.9%
14 побед 10 ничьих 14 побед
Второй тайм
31.6%
42.1%
26.3%
12 побед 16 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
32
27
Голов в среднем за матч
1.78
1.35
Среднее время на гол
50
66
Всего голов
34
21
Голов в среднем за матч
1.7
1.17
Среднее время на гол
52
77
Всего голов
66
48
Голов в среднем за матч
1.74
1.26
Тотал матчей
2.5
33
Больше 87%
Меньше 13%
5
26
Больше 68%
Меньше 32%
12
23
Больше 61%
Меньше 39%
15
14
Больше 37%
Меньше 63%
24
8
Больше 21%
Меньше 79%
30
6
Больше 16%
Меньше 84%
32
3
Больше 8%
Меньше 92%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
Среднее время на гол
51
71
Бомбардиры внутри турнира
Портленд Тимберс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Феррейра Эвандер
|11 (3)
|0.46
|Родригес Джонатан
|11 (1)
|0.46
|Мора Фелипе
|11 (1)
|0.46
|Морено Сантьяго
|5
|0.21
|Антони
|4
|0.17
|Уильямсон Эрик
|2
|0.08
|Миллер Эрик
|1
|0.04
|Асприлья Дайрон
|1
|0.04
|Фогаса Натан
|1
|0.04
|Москера Хуан
|0
|0
|Паредес Кристиан
|0
|0
|Браво Клаудио III
|0
|0
|Айяла Давид
|0
|0
Реал Солт-Лейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аранго Кристиан
|17 (2)
|0.74
|Гомес Карлос III
|11
|0.48
|Джулио Андерсон
|6
|0.26
|Луна Диего
|5
|0.22
|Катранис Александрос
|3
|0.13
|Крукс Мэтт
|2
|0.09
|Охеда Брайан
|2
|0.09
|Паласио Нельсон
|1
|0.04
|Енели Эмека
|1
|0.04
|Чанг Майкель
|0
|0
|Вера Брайан
|0
|0
|Барахас Фидель
|0
|0
|Овьедо Брайан
|0
|0
|Броди Эндрю
|0
|0
|Дэвис Боде
|0
|0
Карточки
Портленд Тимберс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чара Диего
|6
|1
|Феррейра Эвандер
|5
|0
|Родригес Джонатан
|4
|0
|Жупарич Дарио
|4
|0
|Паредес Кристиан
|4
|0
|Миллер Камаль
|4
|0
|Мора Фелипе
|3
|0
|Миллер Эрик
|3
|0
|Браво Клаудио III
|3
|0
|Уильямсон Эрик
|3
|0
|Крепо Максим
|1
|1
|Макгро Зак
|2
|0
|Асприлья Дайрон
|1
|0
|Араухо Мигель
|1
|0
|Фогаса Натан
|1
|0
|Морено Сантьяго
|1
|0
|Айяла Давид
|1
|0
Реал Солт-Лейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вера Брайан
|8
|0
|Гомес Карлос III
|6
|0
|Крукс Мэтт
|6
|0
|Енели Эмека
|5
|0
|Аранго Кристиан
|4
|0
|Катранис Александрос
|4
|0
|Луна Диего
|4
|0
|Охеда Брайан
|4
|0
|Овьедо Брайан
|2
|0
|Макмат Зак
|2
|0
|Дэвис Боде
|2
|0
|Руис Пабло
|1
|0
|Паласио Нельсон
|1
|0
|Барахас Фидель
|1
|0
Результаты матчей
Портленд Тимберс
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)
Реал Солт-Лейк
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
8
5
Упущенные победы
8
8
Портленд Тимберс
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Реал Солт-Лейк
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
12
3
Упущенные победы
11
28
Портленд Тимберс
72.2%
27.8%
13 побед 5 поражений
Первый тайм
46% (11)
21% (5)
33% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
21% (5)
46% (11)
Реал Солт-Лейк
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
26% (6)
39% (9)
35% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
39% (9)
39% (9)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
20
8
Упущенные победы
19
36
Голы по времени матча
Забито
29
20
16 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 6
12 Не забивали 14
5
17%
1
5%
1-15
7
24%
3
15%
16-30
4
14%
5
25%
31-45
2
7%
1
5%
46-60
3
10%
4
20%
61-75
8
28%
6
30%
76-90
Пропущено
19
18
9 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 10
1
5%
1
6%
1-15
4
21%
1
6%
16-30
4
21%
3
17%
31-45
5
26%
5
28%
46-60
3
16%
2
11%
61-75
2
11%
6
33%
76-90
Забито
20
29
6 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 6
15 Не забивали 14
2
10%
1
3%
1-15
2
10%
7
24%
16-30
2
10%
6
21%
31-45
2
10%
3
10%
46-60
7
35%
4
14%
61-75
5
25%
8
28%
76-90
Пропущено
19
11
8 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 7
3
16%
3
27%
1-15
1
5%
1
9%
16-30
4
21%
2
18%
31-45
4
21%
1
9%
46-60
3
16%
2
18%
61-75
4
21%
2
18%
76-90
Забито
49
49
22 В 1-м тайме 23
27 Во 2-м тайме 26
14 Забивали первыми 12
3 Не забивали 5
7
14%
2
4%
1-15
9
18%
10
20%
16-30
6
12%
11
22%
31-45
4
8%
4
8%
46-60
10
20%
8
16%
61-75
13
27%
14
29%
76-90
Пропущено
38
29
17 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 9
20 Не пропускали 17
4
11%
4
14%
1-15
5
13%
2
7%
16-30
8
21%
5
17%
31-45
9
24%
6
21%
46-60
6
16%
4
14%
61-75
6
16%
8
28%
76-90
Результаты последних матчей
Портленд Тимберс
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Портленд Тимберс - Нэшвилл 4:1 Даллас - Портленд Тимберс 3:2 Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 3:2 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 2:0
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Портленд Тимберс 1:2 Сент-Луис Сити - Портленд Тимберс 0:0 Портленд Тимберс - Хьюстон Динамо 2:2 Остин - Портленд Тимберс 0:2 Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Миннесота Юнайтед - Портленд Тимберс 2:1 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:2 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 1:2 Шарлотт - Портленд Тимберс 2:0 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 3:2 Коламбус Крю - Портленд Тимберс 2:2 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Портленд Тимберс 3:3 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 3:2 Портленд Тимберс - Филадельфия Юнион 1:3 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 1:0
Реал Солт-Лейк
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Реал Солт-Лейк - Атланта Юнайтед 5:2 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 3:2 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 3:4
ФК Монреаль - Реал Солт-Лейк 0:0 Реал Солт-Лейк - Остин 5:1 Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 1:1 Даллас - Реал Солт-Лейк 3:3 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 5:3 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Реал Солт-Лейк 2:2 Нью-Мехико Юнайтед - Реал Солт-Лейк 4:2 Реал Солт-Лейк - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Филадельфия Юнион - Реал Солт-Лейк 1:2 Чикаго Файр - Реал Солт-Лейк 0:4 Реал Солт-Лейк - Коламбус Крю 0:0 Миннесота Юнайтед - Реал Солт-Лейк 1:1 Реал Солт-Лейк - Сент-Луис Сити 3:1 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 1:2 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 1:2
Результаты матчей
Портленд Тимберс
Реал Солт-Лейк
Точный счет
2:2
3 раза 25%
4:1
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
5:3
1 раз 9%
Точное количество голов
2
5 раз 42%
4
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
3
3 раза 27%
5
3 раза 27%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
2
1 раз 9%
Точный счет
3:2
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
Точное количество голов
2
7 раз 58%
0
3 раза 25%
1
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
4
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Точный счет
2:2
4 раза 17%
3:2
4 раза 17%
1:2
3 раза 13%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:1
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
Точное количество голов
2
12 раз 50%
0
3 раза 13%
1
3 раза 13%
3
3 раза 13%
4
3 раза 13%
0
5 раз 22%
1
5 раз 22%
2
4 раза 17%
3
4 раза 17%
5
3 раза 13%
4
2 раза 9%
Тоталы голов в матче
Портленд Тимберс
Реал Солт-Лейк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
74
57
65
39
38
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
93
84
66
111
39
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
213
Больше Меньше
185
186
1310
618
914
321
518
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|22
|13
|4
|5
|44 - 29
|43
|2.
|Заявка
|23
|12
|7
|4
|48 - 30
|43
|3.
|Заявка
|24
|12
|7
|5
|44 - 32
|43
|4.
|Заявка
|24
|11
|5
|8
|45 - 38
|38
|5.
|Заявка
|24
|10
|6
|8
|48 - 39
|36
|6.
|Заявка
|22
|10
|5
|7
|38 - 30
|35
|7.
|Заявка
|23
|9
|7
|7
|32 - 26
|34
|8.
|Заявка
|22
|8
|7
|7
|30 - 27
|31
|9.
|Заявка
|23
|8
|6
|9
|36 - 38
|30
|10.
|Заявка
|23
|8
|6
|9
|25 - 32
|30
|11.
|Заявка
|23
|7
|5
|11
|34 - 37
|26
|12.
|Заявка
|24
|6
|5
|13
|39 - 49
|23
|13.
|Заявка
|23
|4
|10
|9
|31 - 43
|22
|14.
|Заявка
|23
|4
|2
|17
|31 - 58
|14
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|23
|15
|3
|5
|43 - 29
|48
|2.
|Заявка
|23
|14
|5
|4
|51 - 37
|47
|3.
|Заявка
|21
|12
|6
|3
|45 - 19
|42
|4.
|Заявка
|23
|9
|10
|4
|37 - 28
|37
|5.
|Заявка
|23
|11
|3
|9
|33 - 27
|36
|6.
|Заявка
|23
|10
|5
|8
|27 - 24
|35
|7.
|Заявка
|23
|8
|6
|9
|35 - 37
|30
|8.
|Заявка
|24
|8
|3
|13
|32 - 44
|27
|9.
|Заявка
|23
|6
|8
|9
|26 - 33
|26
|10.
|Заявка
|23
|6
|8
|9
|32 - 46
|26
|11.
|Заявка
|23
|6
|6
|11
|31 - 33
|24
|12.
|Заявка
|24
|5
|8
|11
|32 - 48
|23
|13.
|Заявка
|21
|7
|1
|13
|21 - 41
|22
|14.
|Заявка
|23
|5
|7
|11
|28 - 40
|22
|15.
|Заявка
|23
|4
|9
|10
|37 - 41
|21
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|30 - 13
|29
|2.
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|28 - 12
|25
|3.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|25 - 16
|24
|4.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|30 - 18
|24
|5.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|25 - 15
|24
|6.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|23 - 16
|23
|7.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|20 - 17
|21
|8.
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|17 - 8
|20
|9.
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|13 - 10
|17
|10.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|14 - 16
|17
|11.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|16 - 14
|16
|12.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|25 - 25
|15
|13.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|17 - 14
|14
|14.
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|13 - 24
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|25 - 14
|25
|2.
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|20 - 7
|22
|3.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|14 - 10
|22
|4.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|20 - 6
|21
|5.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|28 - 16
|21
|6.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|20 - 15
|20
|7.
|Заявка
|12
|6
|0
|6
|23 - 21
|18
|8.
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|19 - 16
|17
|9.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|18 - 14
|17
|10.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 20
|15
|11.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|20 - 26
|15
|12.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|21 - 17
|14
|13.
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|12 - 23
|13
|14.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 14
|12
|15.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|13 - 18
|7
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 16
|21
|2.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 16
|19
|3.
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|20 - 18
|18
|4.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 16
|14
|5.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|17 - 17
|14
|6.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 18
|14
|7.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|20 - 23
|14
|8.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|20 - 24
|14
|9.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|18 - 21
|12
|10.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|5 - 15
|9
|11.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|14 - 24
|8
|12.
|Заявка
|10
|0
|5
|5
|17 - 27
|5
|13.
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|18 - 34
|4
|14.
|Заявка
|11
|0
|3
|8
|11 - 21
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|23 - 14
|28
|2.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|23 - 21
|26
|3.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|25 - 13
|21
|4.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|19 - 23
|18
|5.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|17 - 21
|15
|6.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|24 - 23
|14
|7.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|13 - 14
|13
|8.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|8 - 13
|11
|9.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|10 - 16
|10
|10.
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|9 - 18
|9
|11.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|8 - 19
|9
|12.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|9 - 23
|9
|13.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|13 - 30
|9
|14.
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|12 - 22
|8
|15.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|13 - 20
|7
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|17 (5)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|14 (9)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|14 (4)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|12 (10)
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|12 (6)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|1 9
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 7
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 8
|Ди Си Юнайтед
|Дахоме Кристиан
|1 8
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Эдельман Даниэль
|1 8