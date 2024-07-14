  1. Футбол
  2. Матчи
  3. США
  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Портленд Тимберс
3:0
Конец матча
Реал Солт-Лейк
0'
1:0
3' Гол
Мора Фелипе
7' Желтая карточка
Чара Диего
8' Желтая карточка
Родригес Джонатан
23' Желтая карточка
Аранго Кристиан
23' Желтая карточка
Гомес Карлос
23' Желтая карточка
Мора Фелипе
37' Желтая карточка
Охеда Брайан
2:0
48' Гол
Морено Сантьяго
56' Желтая карточка
Крукс Мэтт
63' Желтая карточка
Луна Диего
86' Желтая карточка
Браво Клаудио
3:0
90' Гол
Феррейра Эвандер
90'+5
41
Пантемис
Джеймс
29
Москера
Хуан
2
Араухо
Мигель
13
Жупарич
Дарио
5
Браво
Клаудио
III
21
Чара
Диего
19
Уильямсон
Эрик
30
Морено
Сантьяго
10
Феррейра
Эвандер
14
Родригес
Джонатан
9
Мора
Фелипе
18
Макмат
Зак
2
Броди
Эндрю
19
Дэвис
Боде
4
Вера
Брайан
98
Катранис
Александрос
14
Енели
Эмека
6
Охеда
Брайан
11
Гомес
Карлос
III
25
Крукс
Мэтт
8
Луна
Диего
9
Аранго
Кристиан
Портленд Тимберс
4-2-3-1
Реал Солт-Лейк
4-2-3-1

История личных встреч

Портленд Тимберс
Реал Солт-Лейк

21 матч

66.7%
33.3%
14 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
19%
14.3%
14 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
52.4%
12 побед 11 ничьих 0 побед

17 матчей

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед

Первый тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 14 побед

Второй тайм

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 10 побед

38 матчей

36.8%
26.3%
36.9%
14 побед 10 ничьих 14 побед

Первый тайм

36.8%
26.3%
36.9%
14 побед 10 ничьих 14 побед

Второй тайм

31.6%
42.1%
26.3%
12 побед 16 ничьих 10 побед

История матчей

М
2:1
М
0:0
ОК
3:4
М
3:1
М
0:0
М
2:0
М
1:3
М
6:1
М
3:2
М
2:1
М
4:4
М
2:1
М
1:0
М
1:2
М
3:0
М
1:4
М
2:1
М
1:3
М
1:0
М
2:2
М
2:2
М
0:1
М
0:1
ОК
2:0
М
0:0
М
0:0
М
1:3
М
1:0
М
0:1
М
4:2
М
0:0
М
4:2
М
3:3
ОК
2:1
М
2:1
М
3:0
М
1:1
М
1:0

Голы

Всего голов

32
27

Голов в среднем за матч

1.78
1.35

Среднее время на гол

50
66

Всего голов

34
21

Голов в среднем за матч

1.7
1.17

Среднее время на гол

52
77

Всего голов

66
48

Голов в среднем за матч

1.74
1.26

Тотал матчей

2.5
33
Больше 87%
Меньше 13%
5
26
Больше 68%
Меньше 32%
12
23
Больше 61%
Меньше 39%
15
14
Больше 37%
Меньше 63%
24
8
Больше 21%
Меньше 79%
30
6
Больше 16%
Меньше 84%
32
3
Больше 8%
Меньше 92%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
37

Среднее время на гол

51
71

Бомбардиры внутри турнира

Портленд Тимберс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Феррейра Эвандер 11 (3) 0.46
Родригес Джонатан 11 (1) 0.46
Мора Фелипе 11 (1) 0.46
Морено Сантьяго 5 0.21
Антони 4 0.17
Уильямсон Эрик 2 0.08
Миллер Эрик 1 0.04
Асприлья Дайрон 1 0.04
Фогаса Натан 1 0.04
Москера Хуан 0 0
Паредес Кристиан 0 0
Браво Клаудио III 0 0
Айяла Давид 0 0
Реал Солт-Лейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аранго Кристиан 17 (2) 0.74
Гомес Карлос III 11 0.48
Джулио Андерсон 6 0.26
Луна Диего 5 0.22
Катранис Александрос 3 0.13
Крукс Мэтт 2 0.09
Охеда Брайан 2 0.09
Паласио Нельсон 1 0.04
Енели Эмека 1 0.04
Чанг Майкель 0 0
Вера Брайан 0 0
Барахас Фидель 0 0
Овьедо Брайан 0 0
Броди Эндрю 0 0
Дэвис Боде 0 0

Карточки

Портленд Тимберс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чара Диего 6 1
Феррейра Эвандер 5 0
Родригес Джонатан 4 0
Жупарич Дарио 4 0
Паредес Кристиан 4 0
Миллер Камаль 4 0
Мора Фелипе 3 0
Миллер Эрик 3 0
Браво Клаудио III 3 0
Уильямсон Эрик 3 0
Крепо Максим 1 1
Макгро Зак 2 0
Асприлья Дайрон 1 0
Араухо Мигель 1 0
Фогаса Натан 1 0
Морено Сантьяго 1 0
Айяла Давид 1 0
Реал Солт-Лейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вера Брайан 8 0
Гомес Карлос III 6 0
Крукс Мэтт 6 0
Енели Эмека 5 0
Аранго Кристиан 4 0
Катранис Александрос 4 0
Луна Диего 4 0
Охеда Брайан 4 0
Овьедо Брайан 2 0
Макмат Зак 2 0
Дэвис Боде 2 0
Руис Пабло 1 0
Паласио Нельсон 1 0
Барахас Фидель 1 0

Результаты матчей

Портленд Тимберс
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)
Реал Солт-Лейк
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

8
5

Упущенные победы

8
8
Портленд Тимберс
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Реал Солт-Лейк
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

12
3

Упущенные победы

11
28
Портленд Тимберс
72.2%
27.8%
13 побед 5 поражений
Первый тайм
46% (11)
21% (5)
33% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
21% (5)
46% (11)
Реал Солт-Лейк
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
26% (6)
39% (9)
35% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
39% (9)
39% (9)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

20
8

Упущенные победы

19
36

Голы по времени матча

Забито

29
20
16 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 6
12 Не забивали 14
5
17%
1
5%
1-15
7
24%
3
15%
16-30
4
14%
5
25%
31-45
2
7%
1
5%
46-60
3
10%
4
20%
61-75
8
28%
6
30%
76-90

Пропущено

19
18
9 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 10
1
5%
1
6%
1-15
4
21%
1
6%
16-30
4
21%
3
17%
31-45
5
26%
5
28%
46-60
3
16%
2
11%
61-75
2
11%
6
33%
76-90

Забито

20
29
6 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 6
15 Не забивали 14
2
10%
1
3%
1-15
2
10%
7
24%
16-30
2
10%
6
21%
31-45
2
10%
3
10%
46-60
7
35%
4
14%
61-75
5
25%
8
28%
76-90

Пропущено

19
11
8 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 7
3
16%
3
27%
1-15
1
5%
1
9%
16-30
4
21%
2
18%
31-45
4
21%
1
9%
46-60
3
16%
2
18%
61-75
4
21%
2
18%
76-90

Забито

49
49
22 В 1-м тайме 23
27 Во 2-м тайме 26
14 Забивали первыми 12
3 Не забивали 5
7
14%
2
4%
1-15
9
18%
10
20%
16-30
6
12%
11
22%
31-45
4
8%
4
8%
46-60
10
20%
8
16%
61-75
13
27%
14
29%
76-90

Пропущено

38
29
17 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 9
20 Не пропускали 17
4
11%
4
14%
1-15
5
13%
2
7%
16-30
8
21%
5
17%
31-45
9
24%
6
21%
46-60
6
16%
4
14%
61-75
6
16%
8
28%
76-90

Результаты последних матчей

Портленд Тимберс
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Портленд Тимберс - Нэшвилл 4:1 Даллас - Портленд Тимберс 3:2 Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 3:2 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 2:0
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Портленд Тимберс 1:2 Сент-Луис Сити - Портленд Тимберс 0:0 Портленд Тимберс - Хьюстон Динамо 2:2 Остин - Портленд Тимберс 0:2 Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Миннесота Юнайтед - Портленд Тимберс 2:1 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:2 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 1:2 Шарлотт - Портленд Тимберс 2:0 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 3:2 Коламбус Крю - Портленд Тимберс 2:2 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Портленд Тимберс 3:3 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 3:2 Портленд Тимберс - Филадельфия Юнион 1:3 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 1:0
Реал Солт-Лейк
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Реал Солт-Лейк - Атланта Юнайтед 5:2 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 3:2 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 3:4
ФК Монреаль - Реал Солт-Лейк 0:0 Реал Солт-Лейк - Остин 5:1 Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 1:1 Даллас - Реал Солт-Лейк 3:3 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 5:3 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Реал Солт-Лейк 2:2 Нью-Мехико Юнайтед - Реал Солт-Лейк 4:2 Реал Солт-Лейк - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Филадельфия Юнион - Реал Солт-Лейк 1:2 Чикаго Файр - Реал Солт-Лейк 0:4 Реал Солт-Лейк - Коламбус Крю 0:0 Миннесота Юнайтед - Реал Солт-Лейк 1:1 Реал Солт-Лейк - Сент-Луис Сити 3:1 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 1:2 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 1:2

Результаты матчей

Портленд Тимберс
Реал Солт-Лейк

Точный счет

2:2
3 раза 25%
4:1
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
5:3
1 раз 9%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
4
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
3
3 раза 27%
5
3 раза 27%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
2
1 раз 9%

Точный счет

3:2
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%

Точное количество голов

2
7 раз 58%
0
3 раза 25%
1
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
4
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Точный счет

2:2
4 раза 17%
3:2
4 раза 17%
1:2
3 раза 13%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:1
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%

Точное количество голов

2
12 раз 50%
0
3 раза 13%
1
3 раза 13%
3
3 раза 13%
4
3 раза 13%
0
5 раз 22%
1
5 раз 22%
2
4 раза 17%
3
4 раза 17%
5
3 раза 13%
4
2 раза 9%

Тоталы голов в матче

Портленд Тимберс
Реал Солт-Лейк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
1.5
Больше Меньше
7
4
5
7
2.5
6
5
3
9
3.5
3
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
9
3
8
4
1.5
6
6
1
11
2.5
3
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
3
0.5
Больше Меньше
18
5
18
6
1.5
13
10
6
18
2.5
9
14
3
21
3.5
5
18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 22 13 4 5 44 - 29 43
2.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 23 12 7 4 48 - 30 43
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 24 12 7 5 44 - 32 43
4.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 24 11 5 8 45 - 38 38
5.
Портленд Тимберс
 Заявка 24 10 6 8 48 - 39 36
6.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 22 10 5 7 38 - 30 35
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 23 9 7 7 32 - 26 34
8.
Хьюстон Динамо
 Заявка 22 8 7 7 30 - 27 31
9.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 23 8 6 9 36 - 38 30
10.
Остин
 Заявка 23 8 6 9 25 - 32 30
11.
Даллас
 Заявка 23 7 5 11 34 - 37 26
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 24 6 5 13 39 - 49 23
13.
Сент-Луис Сити
 Заявка 23 4 10 9 31 - 43 22
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 23 4 2 17 31 - 58 14

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 23 15 3 5 43 - 29 48
2.
Интер Майами
 Заявка 23 14 5 4 51 - 37 47
3.
Коламбус Крю
 Заявка 21 12 6 3 45 - 19 42
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 23 9 10 4 37 - 28 37
5.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 23 11 3 9 33 - 27 36
6.
Шарлотт
 Заявка 23 10 5 8 27 - 24 35
7.
Орландо Сити
 Заявка 23 8 6 9 35 - 37 30
8.
Торонто
 Заявка 24 8 3 13 32 - 44 27
9.
Нэшвилл
 Заявка 23 6 8 9 26 - 33 26
10.
ФК Монреаль
 Заявка 23 6 8 9 32 - 46 26
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 23 6 6 11 31 - 33 24
12.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 24 5 8 11 32 - 48 23
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 21 7 1 13 21 - 41 22
14.
Чикаго Файр
 Заявка 23 5 7 11 28 - 40 22
15.
Филадельфия Юнион
 Заявка 23 4 9 10 37 - 41 21

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 12 9 2 1 30 - 13 29
2.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 11 8 1 2 28 - 12 25
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 11 7 3 1 25 - 16 24
4.
Портленд Тимберс
 Заявка 12 7 3 2 30 - 18 24
5.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 12 7 3 2 25 - 15 24
6.
Даллас
 Заявка 12 7 2 3 23 - 16 23
7.
Остин
 Заявка 12 6 3 3 20 - 17 21
8.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 11 5 5 1 17 - 8 20
9.
Хьюстон Динамо
 Заявка 11 4 5 2 13 - 10 17
10.
Сент-Луис Сити
 Заявка 13 4 5 4 14 - 16 17
11.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 11 4 4 3 16 - 14 16
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 12 4 3 5 25 - 25 15
13.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 9 4 2 3 17 - 14 14
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 12 3 1 8 13 - 24 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 12 8 1 3 25 - 14 25
2.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 10 6 4 0 20 - 7 22
3.
Шарлотт
 Заявка 12 6 4 2 14 - 10 22
4.
Коламбус Крю
 Заявка 10 6 3 1 20 - 6 21
5.
Интер Майами
 Заявка 11 6 3 2 28 - 16 21
6.
Цинциннати
 Заявка 12 6 2 4 20 - 15 20
7.
Торонто
 Заявка 12 6 0 6 23 - 21 18
8.
ФК Монреаль
 Заявка 11 4 5 2 19 - 16 17
9.
Нэшвилл
 Заявка 12 4 5 3 18 - 14 17
10.
Чикаго Файр
 Заявка 12 4 3 5 15 - 20 15
11.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 13 4 3 6 20 - 26 15
12.
Атланта Юнайтед
 Заявка 11 4 2 5 21 - 17 14
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 12 4 1 7 12 - 23 13
14.
Орландо Сити
 Заявка 11 3 3 5 16 - 14 12
15.
Филадельфия Юнион
 Заявка 11 1 4 6 13 - 18 7

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 13 6 3 4 21 - 16 21
2.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 13 5 4 4 19 - 16 19
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 12 4 6 2 20 - 18 18
4.
Лос-Анджелес
 Заявка 10 4 2 4 14 - 16 14
5.
Хьюстон Динамо
 Заявка 11 4 2 5 17 - 17 14
6.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 12 4 2 6 15 - 18 14
7.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 12 4 2 6 20 - 23 14
8.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 12 4 2 6 20 - 24 14
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 12 3 3 6 18 - 21 12
10.
Остин
 Заявка 11 2 3 6 5 - 15 9
11.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 12 2 2 8 14 - 24 8
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 10 0 5 5 17 - 27 5
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 11 1 1 9 18 - 34 4
14.
Даллас
 Заявка 11 0 3 8 11 - 21 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 11 9 1 1 23 - 14 28
2.
Интер Майами
 Заявка 12 8 2 2 23 - 21 26
3.
Коламбус Крю
 Заявка 11 6 3 2 25 - 13 21
4.
Орландо Сити
 Заявка 12 5 3 4 19 - 23 18
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 13 3 6 4 17 - 21 15
6.
Филадельфия Юнион
 Заявка 12 3 5 4 24 - 23 14
7.
Шарлотт
 Заявка 11 4 1 6 13 - 14 13
8.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 11 3 2 6 8 - 13 11
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 12 2 4 6 10 - 16 10
10.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 9 3 0 6 9 - 18 9
11.
Нэшвилл
 Заявка 11 2 3 6 8 - 19 9
12.
Торонто
 Заявка 12 2 3 7 9 - 23 9
13.
ФК Монреаль
 Заявка 12 2 3 7 13 - 30 9
14.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 11 1 5 5 12 - 22 8
15.
Чикаго Файр
 Заявка 11 1 4 6 13 - 20 7
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 17 (5)
Лос-Анджелес Буанга Денис 14 (9)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 14 (4)
Интер Майами Месси Лионель 12 (10)
Коламбус Крю Эрнандес Хуан 12 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 1 9
Торонто Бернардески Федерико 2 7
Торонто Лонг Кевин 1 8
Ди Си Юнайтед Дахоме Кристиан 1 8
Нью-Йорк Ред Буллз Эдельман Даниэль 1 8
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 56'
      Крукс Мэтт получил желтую карточку от судьи
    • 48'
      Г О О О О Л - Морено Сантьяго бьет в цель!
    • 48'
      Феррейра Эвандер сделал результативную передачу.
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Где смотреть матч Портленд Тимберс 3:0 Реал Солт-Лейк онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (28) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный