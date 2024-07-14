Тур: 1. Стадион: PayPal Park.
1:2
Конец матча
0'
37' Желтая карточкаКиканович Бенджамин
38' Желтая карточкаЛяйбольд Тим
0:1
48' ГолТомми Эрик
0:2
57' ГолПулидо Алан
1:2
83' Гол в свои воротаШелтон Кири
87' Желтая карточкаСкахен Джек
90'+6
Ход матча
38'
48'
0:1
57'
0:2
83'
1:2
87'
15
Бисон
Таннер
26
Тоньяо
94
Коста
Витор
14
Юилл
Джексон
23
Hernan
Lopez
29
Мелия
Тим
11
Шелтон
Кири
14
Ляйбольд
Тим
26
Томми
Эрик
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Бисон ТаннерЗащитник
- Защитник
-
26 ТоньяоЗащитник
-
94 Коста ВиторЗащитник
-
14 Юилл ДжексонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Hernan LopezПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
98 Джексон ЯкобВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Скахен ДжекПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ian Russell
- Основной состав
-
29 Мелия ТимВратарь
-
11 Шелтон КириЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Ляйбольд ТимЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Томми ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
24 Пьер КэйденЗащитник
-
54 Вальтер РемиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Агада УильямНападающий
-
36 Ryan Schewe
-
Главный тренер: Вермес Питер
История личных встреч
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Спортинг Канзас-Сити
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
75%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
16 матчей
6.3%
93.7%
0 побед 1 ничья 15 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед
24 матча
25%
12.5%
62.5%
6 побед 3 ничьи 15 побед
Первый тайм
20.8%
50%
29.2%
5 побед 12 ничьих 7 побед
Второй тайм
29.2%
29.2%
41.6%
7 побед 7 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
16
Голов в среднем за матч
1.4
1.14
Среднее время на гол
64
78
Всего голов
23
12
Голов в среднем за матч
1.64
1.2
Среднее время на гол
54
75
Всего голов
37
28
Голов в среднем за матч
1.54
1.17
Тотал матчей
2.5
22
Больше 92%
Меньше 8%
2
17
Больше 71%
Меньше 29%
7
13
Больше 54%
Меньше 46%
11
6
Больше 25%
Меньше 75%
18
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
Среднее время на гол
58
77
Бомбардиры внутри турнира
Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пеллегрино Амаль
|5
|0.22
|Hernan Lopez
|4
|0.17
|Эбобисс Жереми
|4 (1)
|0.17
|Эспиноса Кристиан
|3
|0.13
|Тоньяо
|3
|0.13
|Киканович Бенджамин
|3
|0.13
|Коста Витор
|2
|0.09
|Марье Поль
|2
|0.09
|Скахен Джек
|1
|0.04
|Вилсон Бруно
|1
|0.04
|Джадд Престон
|1
|0.04
|Цакирис Нико
|0
|0
Спортинг Канзас-Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Агада Уильям
|7
|0.29
|Томми Эрик
|5
|0.21
|Расселл Джонни
|4
|0.17
|Пулидо Алан
|4
|0.17
|Африфа Стивен
|3
|0.13
|Родригес Мемо
|2
|0.08
|Дэвис Якоб
|2
|0.08
|Варгас Аленис
|2
|0.08
|Вальтер Реми
|2
|0.08
|Росеро Даниэль
|2
|0.08
|Саллой Даниэль
|1
|0.04
|Радоя Неманья
|1
|0.04
|Ляйбольд Тим
|1
|0.04
|Кастелланос Роберт
|1
|0.04
|Ционис Маринос
|1
|0.04
|Шелтон Кири
|0
|0
|Фонтас Андреу
|0
|0
|Бассонг Зохран
|0
|0
|Володер Роберт
|0
|0
|Пьер Кэйден
|0
|0
Карточки
Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коста Витор
|9
|0
|Акапо Карлос
|5
|0
|Скахен Джек
|5
|0
|Вилсон Бруно
|3
|1
|Джадд Престон
|3
|1
|Эспиноса Кристиан
|4
|0
|Юилл Джексон
|2
|1
|Hernan Lopez
|3
|0
|Груэсо Карлос
|3
|0
|Марье Поль
|3
|0
|Моралес Альфредо
|2
|0
|Тоньяо
|2
|0
|Киканович Бенджамин
|2
|0
|Ярброуг Вильям
|1
|0
|Томпсон Томми
|1
|0
|Бисон Таннер
|1
|0
|Цакирис Нико
|1
|0
|Боуда Уссени
|1
|0
Спортинг Канзас-Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дэвис Якоб
|8
|0
|Родригес Мемо
|6
|0
|Радоя Неманья
|5
|0
|Расселл Джонни
|4
|0
|Фонтас Андреу
|4
|0
|Росеро Даниэль
|4
|0
|Бассонг Зохран
|2
|1
|Ляйбольд Тим
|3
|0
|Томми Эрик
|3
|0
|Шелтон Кири
|2
|0
|Саллой Даниэль
|2
|0
|Кастелланос Роберт
|2
|0
|Пулидо Алан
|1
|0
|Мелия Тим
|1
|0
|Эрнандес Фелипе
|1
|0
Результаты матчей
Сан-Хосе Эрткуэйкс
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
Спортинг Канзас-Сити
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
5
9
Сан-Хосе Эрткуэйкс
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Спортинг Канзас-Сити
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
58% (7)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
31
14
Упущенные победы
4
16
Сан-Хосе Эрткуэйкс
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
30% (7)
39% (9)
30% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
22% (5)
43% (10)
Спортинг Канзас-Сити
36.8%
63.2%
7 побед 12 поражений
Первый тайм
17% (4)
38% (9)
46% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
38% (9)
38% (9)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
35
15
Упущенные победы
9
25
Голы по времени матча
Забито
11
15
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 5
16 Не забивали 15
2
18%
0
0%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
2
18%
1
7%
31-45
4
36%
4
27%
46-60
2
18%
5
33%
61-75
1
9%
4
27%
76-90
Пропущено
26
23
6 В 1-м тайме 8
20 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
1
4%
1
4%
1-15
2
8%
2
9%
16-30
3
12%
5
22%
31-45
6
23%
3
13%
46-60
5
19%
6
26%
61-75
9
35%
6
26%
76-90
Забито
18
25
10 В 1-м тайме 16
8 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 7
13 Не забивали 12
3
17%
3
12%
1-15
1
6%
9
36%
16-30
6
33%
4
16%
31-45
4
22%
1
4%
46-60
4
22%
3
12%
61-75
0
0%
5
20%
76-90
Пропущено
34
25
15 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 11
2
6%
3
12%
1-15
8
24%
1
4%
16-30
5
15%
5
20%
31-45
3
9%
2
8%
46-60
4
12%
7
28%
61-75
12
35%
7
28%
76-90
Забито
29
40
14 В 1-м тайме 18
15 Во 2-м тайме 22
9 Забивали первыми 12
6 Не забивали 3
5
17%
3
8%
1-15
1
3%
10
25%
16-30
8
28%
5
13%
31-45
8
28%
5
13%
46-60
6
21%
8
20%
61-75
1
3%
9
23%
76-90
Пропущено
60
48
21 В 1-м тайме 17
39 Во 2-м тайме 31
14 Пропускали первыми 11
22 Не пропускали 21
3
5%
4
8%
1-15
10
17%
3
6%
16-30
8
13%
10
21%
31-45
9
15%
5
10%
46-60
9
15%
13
27%
61-75
21
35%
13
27%
76-90
Результаты последних матчей
Сан-Хосе Эрткуэйкс
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Чикаго Файр 1:0 Сент-Луис Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:3 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 6:2
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Портленд Тимберс 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Цинциннати 2:4 Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 5:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 1:1 Сакраменто Репаблик - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Орландо Сити 0:1 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:2 Колорадо Рэпидс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Окленд Рутс 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 3:1 Нэшвилл - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 0:3 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Хьюстон Динамо - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 3:2
Спортинг Канзас-Сити
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Спортинг Канзас-Сити - Даллас 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 3:2 Колорадо Рэпидс - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Остин 2:0
Коламбус Крю - Спортинг Канзас-Сити 4:0 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 3:4 Лос-Анджелес Гэлакси - Спортинг Канзас-Сити 4:2 Спортинг Канзас-Сити - Сиэтл Саундерс 2:1 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 1:2 Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Талса 4:0 Остин - Спортинг Канзас-Сити 3:2 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 1:2 Юнион Омаха - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Реал Солт-Лейк - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Сент-Луис Сити 3:3 Спортинг Канзас-Сити - Интер Майами 2:3 Спортинг Канзас-Сити - Портленд Тимберс 3:3
Результаты матчей
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Спортинг Канзас-Сити
Точный счет
0:3
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:3
2 раза 17%
3:3
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
2
5 раз 42%
3
4 раза 33%
1
3 раза 25%
Точный счет
2:1
3 раза 27%
4:3
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
6:2
1 раз 9%
2:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
3
3 раза 27%
2
2 раза 18%
0
1 раз 9%
1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
Точный счет
2:1
3 раза 13%
0:3
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
4:3
2 раза 9%
3:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%
2:1
5 раз 21%
1:2
3 раза 13%
1:1
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 43%
0
5 раз 22%
3
5 раз 22%
2
3 раза 13%
2
8 раз 33%
1
8 раз 33%
3
5 раз 21%
0
3 раза 13%
Тоталы голов в матче
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Спортинг Канзас-Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
39
93
210
48
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
93
56
48
38
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
185
Больше Меньше
213
815
1311
518
519
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|22
|13
|4
|5
|44 - 29
|43
|2.
|Заявка
|23
|12
|7
|4
|48 - 30
|43
|3.
|Заявка
|24
|12
|7
|5
|44 - 32
|43
|4.
|Заявка
|24
|11
|5
|8
|45 - 38
|38
|5.
|Заявка
|24
|10
|6
|8
|48 - 39
|36
|6.
|Заявка
|22
|10
|5
|7
|38 - 30
|35
|7.
|Заявка
|23
|9
|7
|7
|32 - 26
|34
|8.
|Заявка
|22
|8
|7
|7
|30 - 27
|31
|9.
|Заявка
|23
|8
|6
|9
|36 - 38
|30
|10.
|Заявка
|23
|8
|6
|9
|25 - 32
|30
|11.
|Заявка
|23
|7
|5
|11
|34 - 37
|26
|12.
|Заявка
|24
|6
|5
|13
|39 - 49
|23
|13.
|Заявка
|23
|4
|10
|9
|31 - 43
|22
|14.
|Заявка
|23
|4
|2
|17
|31 - 58
|14
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|23
|15
|3
|5
|43 - 29
|48
|2.
|Заявка
|23
|14
|5
|4
|51 - 37
|47
|3.
|Заявка
|21
|12
|6
|3
|45 - 19
|42
|4.
|Заявка
|23
|9
|10
|4
|37 - 28
|37
|5.
|Заявка
|23
|11
|3
|9
|33 - 27
|36
|6.
|Заявка
|23
|10
|5
|8
|27 - 24
|35
|7.
|Заявка
|23
|8
|6
|9
|35 - 37
|30
|8.
|Заявка
|24
|8
|3
|13
|32 - 44
|27
|9.
|Заявка
|23
|6
|8
|9
|26 - 33
|26
|10.
|Заявка
|23
|6
|8
|9
|32 - 46
|26
|11.
|Заявка
|23
|6
|6
|11
|31 - 33
|24
|12.
|Заявка
|24
|5
|8
|11
|32 - 48
|23
|13.
|Заявка
|21
|7
|1
|13
|21 - 41
|22
|14.
|Заявка
|23
|5
|7
|11
|28 - 40
|22
|15.
|Заявка
|23
|4
|9
|10
|37 - 41
|21
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|30 - 13
|29
|2.
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|28 - 12
|25
|3.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|25 - 16
|24
|4.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|30 - 18
|24
|5.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|25 - 15
|24
|6.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|23 - 16
|23
|7.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|20 - 17
|21
|8.
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|17 - 8
|20
|9.
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|13 - 10
|17
|10.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|14 - 16
|17
|11.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|16 - 14
|16
|12.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|25 - 25
|15
|13.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|17 - 14
|14
|14.
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|13 - 24
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|25 - 14
|25
|2.
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|20 - 7
|22
|3.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|14 - 10
|22
|4.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|20 - 6
|21
|5.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|28 - 16
|21
|6.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|20 - 15
|20
|7.
|Заявка
|12
|6
|0
|6
|23 - 21
|18
|8.
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|19 - 16
|17
|9.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|18 - 14
|17
|10.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 20
|15
|11.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|20 - 26
|15
|12.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|21 - 17
|14
|13.
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|12 - 23
|13
|14.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 14
|12
|15.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|13 - 18
|7
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 16
|21
|2.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 16
|19
|3.
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|20 - 18
|18
|4.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 16
|14
|5.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|17 - 17
|14
|6.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 18
|14
|7.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|20 - 23
|14
|8.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|20 - 24
|14
|9.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|18 - 21
|12
|10.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|5 - 15
|9
|11.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|14 - 24
|8
|12.
|Заявка
|10
|0
|5
|5
|17 - 27
|5
|13.
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|18 - 34
|4
|14.
|Заявка
|11
|0
|3
|8
|11 - 21
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|23 - 14
|28
|2.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|23 - 21
|26
|3.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|25 - 13
|21
|4.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|19 - 23
|18
|5.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|17 - 21
|15
|6.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|24 - 23
|14
|7.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|13 - 14
|13
|8.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|8 - 13
|11
|9.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|10 - 16
|10
|10.
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|9 - 18
|9
|11.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|8 - 19
|9
|12.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|9 - 23
|9
|13.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|13 - 30
|9
|14.
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|12 - 22
|8
|15.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|13 - 20
|7
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|17 (5)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|14 (9)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|14 (4)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|12 (10)
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|12 (6)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|1 9
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 7
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 8
|Ди Си Юнайтед
|Дахоме Кристиан
|1 8
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Эдельман Даниэль
|1 8