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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Сан-Хосе Эрткуэйкс
1:2
Конец матча
Спортинг Канзас-Сити
0'
37' Желтая карточка
Киканович Бенджамин
38' Желтая карточка
Ляйбольд Тим
0:1
48' Гол
Томми Эрик
0:2
57' Гол
Пулидо Алан
1:2
83' Гол в свои ворота
Шелтон Кири
87' Желтая карточка
Скахен Джек
90'+6
25
Ярброуг
Вильям
15
Бисон
Таннер
24
Мюнье
Даниэль
26
Тоньяо
94
Коста
Витор
14
Юилл
Джексон
7
Груэсо
Карлос
10
Эспиноса
Кристиан
23
Hernan
Lopez
28
Киканович
Бенджамин
11
Эбобисс
Жереми
29
Мелия
Тим
11
Шелтон
Кири
4
Володер
Роберт
5
Росеро
Даниэль
14
Ляйбольд
Тим
8
Родригес
Мемо
6
Радоя
Неманья
20
Варгас
Аленис
26
Томми
Эрик
30
Африфа
Стивен
9
Пулидо
Алан
Сан-Хосе Эрткуэйкс
4-2-3-1
Спортинг Канзас-Сити
4-2-3-1

История личных встреч

Сан-Хосе Эрткуэйкс
Спортинг Канзас-Сити

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
75%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

16 матчей

6.3%
93.7%
0 побед 1 ничья 15 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед

24 матча

25%
12.5%
62.5%
6 побед 3 ничьи 15 побед

Первый тайм

20.8%
50%
29.2%
5 побед 12 ничьих 7 побед

Второй тайм

29.2%
29.2%
41.6%
7 побед 7 ничьих 10 побед

История матчей

М
2:1
М
0:0
М
3:0
М
3:0
М
1:0
М
1:1
М
1:1
М
1:3
М
3:3
М
2:1
М
4:1
М
1:5
М
3:2
ОК
1:1
М
0:0
М
2:1
М
2:0
М
1:2
М
1:0
М
1:0
М
0:5
М
1:0
М
1:0
М
2:1

Голы

Всего голов

14
16

Голов в среднем за матч

1.4
1.14

Среднее время на гол

64
78

Всего голов

23
12

Голов в среднем за матч

1.64
1.2

Среднее время на гол

54
75

Всего голов

37
28

Голов в среднем за матч

1.54
1.17

Тотал матчей

2.5
22
Больше 92%
Меньше 8%
2
17
Больше 71%
Меньше 29%
7
13
Больше 54%
Меньше 46%
11
6
Больше 25%
Меньше 75%
18
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
2
Больше 8%
Меньше 92%
22

Среднее время на гол

58
77

Бомбардиры внутри турнира

Сан-Хосе Эрткуэйкс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пеллегрино Амаль 5 0.22
Hernan Lopez 4 0.17
Эбобисс Жереми 4 (1) 0.17
Эспиноса Кристиан 3 0.13
Тоньяо 3 0.13
Киканович Бенджамин 3 0.13
Коста Витор 2 0.09
Марье Поль 2 0.09
Скахен Джек 1 0.04
Вилсон Бруно 1 0.04
Джадд Престон 1 0.04
Цакирис Нико 0 0
Спортинг Канзас-Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Агада Уильям 7 0.29
Томми Эрик 5 0.21
Расселл Джонни 4 0.17
Пулидо Алан 4 0.17
Африфа Стивен 3 0.13
Родригес Мемо 2 0.08
Дэвис Якоб 2 0.08
Варгас Аленис 2 0.08
Вальтер Реми 2 0.08
Росеро Даниэль 2 0.08
Саллой Даниэль 1 0.04
Радоя Неманья 1 0.04
Ляйбольд Тим 1 0.04
Кастелланос Роберт 1 0.04
Ционис Маринос 1 0.04
Шелтон Кири 0 0
Фонтас Андреу 0 0
Бассонг Зохран 0 0
Володер Роберт 0 0
Пьер Кэйден 0 0

Карточки

Сан-Хосе Эрткуэйкс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коста Витор 9 0
Акапо Карлос 5 0
Скахен Джек 5 0
Вилсон Бруно 3 1
Джадд Престон 3 1
Эспиноса Кристиан 4 0
Юилл Джексон 2 1
Hernan Lopez 3 0
Груэсо Карлос 3 0
Марье Поль 3 0
Моралес Альфредо 2 0
Тоньяо 2 0
Киканович Бенджамин 2 0
Ярброуг Вильям 1 0
Томпсон Томми 1 0
Бисон Таннер 1 0
Цакирис Нико 1 0
Боуда Уссени 1 0
Спортинг Канзас-Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дэвис Якоб 8 0
Родригес Мемо 6 0
Радоя Неманья 5 0
Расселл Джонни 4 0
Фонтас Андреу 4 0
Росеро Даниэль 4 0
Бассонг Зохран 2 1
Ляйбольд Тим 3 0
Томми Эрик 3 0
Шелтон Кири 2 0
Саллой Даниэль 2 0
Кастелланос Роберт 2 0
Пулидо Алан 1 0
Мелия Тим 1 0
Эрнандес Фелипе 1 0

Результаты матчей

Сан-Хосе Эрткуэйкс
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
Спортинг Канзас-Сити
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

5
9
Сан-Хосе Эрткуэйкс
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Спортинг Канзас-Сити
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
58% (7)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

31
14

Упущенные победы

4
16
Сан-Хосе Эрткуэйкс
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
30% (7)
39% (9)
30% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
22% (5)
43% (10)
Спортинг Канзас-Сити
36.8%
63.2%
7 побед 12 поражений
Первый тайм
17% (4)
38% (9)
46% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
38% (9)
38% (9)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

35
15

Упущенные победы

9
25

Голы по времени матча

Забито

11
15
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 5
16 Не забивали 15
2
18%
0
0%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
2
18%
1
7%
31-45
4
36%
4
27%
46-60
2
18%
5
33%
61-75
1
9%
4
27%
76-90

Пропущено

26
23
6 В 1-м тайме 8
20 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
1
4%
1
4%
1-15
2
8%
2
9%
16-30
3
12%
5
22%
31-45
6
23%
3
13%
46-60
5
19%
6
26%
61-75
9
35%
6
26%
76-90

Забито

18
25
10 В 1-м тайме 16
8 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 7
13 Не забивали 12
3
17%
3
12%
1-15
1
6%
9
36%
16-30
6
33%
4
16%
31-45
4
22%
1
4%
46-60
4
22%
3
12%
61-75
0
0%
5
20%
76-90

Пропущено

34
25
15 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 11
2
6%
3
12%
1-15
8
24%
1
4%
16-30
5
15%
5
20%
31-45
3
9%
2
8%
46-60
4
12%
7
28%
61-75
12
35%
7
28%
76-90

Забито

29
40
14 В 1-м тайме 18
15 Во 2-м тайме 22
9 Забивали первыми 12
6 Не забивали 3
5
17%
3
8%
1-15
1
3%
10
25%
16-30
8
28%
5
13%
31-45
8
28%
5
13%
46-60
6
21%
8
20%
61-75
1
3%
9
23%
76-90

Пропущено

60
48
21 В 1-м тайме 17
39 Во 2-м тайме 31
14 Пропускали первыми 11
22 Не пропускали 21
3
5%
4
8%
1-15
10
17%
3
6%
16-30
8
13%
10
21%
31-45
9
15%
5
10%
46-60
9
15%
13
27%
61-75
21
35%
13
27%
76-90

Результаты последних матчей

Сан-Хосе Эрткуэйкс
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Чикаго Файр 1:0 Сент-Луис Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:3 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 6:2
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Портленд Тимберс 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Цинциннати 2:4 Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 5:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 1:1 Сакраменто Репаблик - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Орландо Сити 0:1 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:2 Колорадо Рэпидс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Окленд Рутс 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 3:1 Нэшвилл - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 0:3 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Хьюстон Динамо - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 3:2
Спортинг Канзас-Сити
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Спортинг Канзас-Сити - Даллас 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 3:2 Колорадо Рэпидс - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Остин 2:0
Коламбус Крю - Спортинг Канзас-Сити 4:0 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 3:4 Лос-Анджелес Гэлакси - Спортинг Канзас-Сити 4:2 Спортинг Канзас-Сити - Сиэтл Саундерс 2:1 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 1:2 Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Талса 4:0 Остин - Спортинг Канзас-Сити 3:2 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 1:2 Юнион Омаха - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Реал Солт-Лейк - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Сент-Луис Сити 3:3 Спортинг Канзас-Сити - Интер Майами 2:3 Спортинг Канзас-Сити - Портленд Тимберс 3:3

Результаты матчей

Сан-Хосе Эрткуэйкс
Спортинг Канзас-Сити

Точный счет

0:3
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:3
2 раза 17%
3:3
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
2
5 раз 42%
3
4 раза 33%
1
3 раза 25%

Точный счет

2:1
3 раза 27%
4:3
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
6:2
1 раз 9%
2:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
3
3 раза 27%
2
2 раза 18%
0
1 раз 9%
1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%

Точный счет

2:1
3 раза 13%
0:3
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
4:3
2 раза 9%
3:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%
2:1
5 раз 21%
1:2
3 раза 13%
1:1
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 43%
0
5 раз 22%
3
5 раз 22%
2
3 раза 13%
2
8 раз 33%
1
8 раз 33%
3
5 раз 21%
0
3 раза 13%

Тоталы голов в матче

Сан-Хосе Эрткуэйкс
Спортинг Канзас-Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
3
9
1.5
9
3
2
10
2.5
4
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
9
3
5
6
1.5
4
8
3
8
2.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
5
0.5
Больше Меньше
21
3
8
15
1.5
13
11
5
18
2.5
5
19

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 22 13 4 5 44 - 29 43
2.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 23 12 7 4 48 - 30 43
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 24 12 7 5 44 - 32 43
4.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 24 11 5 8 45 - 38 38
5.
Портленд Тимберс
 Заявка 24 10 6 8 48 - 39 36
6.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 22 10 5 7 38 - 30 35
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 23 9 7 7 32 - 26 34
8.
Хьюстон Динамо
 Заявка 22 8 7 7 30 - 27 31
9.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 23 8 6 9 36 - 38 30
10.
Остин
 Заявка 23 8 6 9 25 - 32 30
11.
Даллас
 Заявка 23 7 5 11 34 - 37 26
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 24 6 5 13 39 - 49 23
13.
Сент-Луис Сити
 Заявка 23 4 10 9 31 - 43 22
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 23 4 2 17 31 - 58 14

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 23 15 3 5 43 - 29 48
2.
Интер Майами
 Заявка 23 14 5 4 51 - 37 47
3.
Коламбус Крю
 Заявка 21 12 6 3 45 - 19 42
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 23 9 10 4 37 - 28 37
5.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 23 11 3 9 33 - 27 36
6.
Шарлотт
 Заявка 23 10 5 8 27 - 24 35
7.
Орландо Сити
 Заявка 23 8 6 9 35 - 37 30
8.
Торонто
 Заявка 24 8 3 13 32 - 44 27
9.
Нэшвилл
 Заявка 23 6 8 9 26 - 33 26
10.
ФК Монреаль
 Заявка 23 6 8 9 32 - 46 26
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 23 6 6 11 31 - 33 24
12.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 24 5 8 11 32 - 48 23
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 21 7 1 13 21 - 41 22
14.
Чикаго Файр
 Заявка 23 5 7 11 28 - 40 22
15.
Филадельфия Юнион
 Заявка 23 4 9 10 37 - 41 21

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 12 9 2 1 30 - 13 29
2.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 11 8 1 2 28 - 12 25
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 11 7 3 1 25 - 16 24
4.
Портленд Тимберс
 Заявка 12 7 3 2 30 - 18 24
5.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 12 7 3 2 25 - 15 24
6.
Даллас
 Заявка 12 7 2 3 23 - 16 23
7.
Остин
 Заявка 12 6 3 3 20 - 17 21
8.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 11 5 5 1 17 - 8 20
9.
Хьюстон Динамо
 Заявка 11 4 5 2 13 - 10 17
10.
Сент-Луис Сити
 Заявка 13 4 5 4 14 - 16 17
11.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 11 4 4 3 16 - 14 16
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 12 4 3 5 25 - 25 15
13.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 9 4 2 3 17 - 14 14
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 12 3 1 8 13 - 24 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 12 8 1 3 25 - 14 25
2.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 10 6 4 0 20 - 7 22
3.
Шарлотт
 Заявка 12 6 4 2 14 - 10 22
4.
Коламбус Крю
 Заявка 10 6 3 1 20 - 6 21
5.
Интер Майами
 Заявка 11 6 3 2 28 - 16 21
6.
Цинциннати
 Заявка 12 6 2 4 20 - 15 20
7.
Торонто
 Заявка 12 6 0 6 23 - 21 18
8.
ФК Монреаль
 Заявка 11 4 5 2 19 - 16 17
9.
Нэшвилл
 Заявка 12 4 5 3 18 - 14 17
10.
Чикаго Файр
 Заявка 12 4 3 5 15 - 20 15
11.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 13 4 3 6 20 - 26 15
12.
Атланта Юнайтед
 Заявка 11 4 2 5 21 - 17 14
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 12 4 1 7 12 - 23 13
14.
Орландо Сити
 Заявка 11 3 3 5 16 - 14 12
15.
Филадельфия Юнион
 Заявка 11 1 4 6 13 - 18 7

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 13 6 3 4 21 - 16 21
2.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 13 5 4 4 19 - 16 19
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 12 4 6 2 20 - 18 18
4.
Лос-Анджелес
 Заявка 10 4 2 4 14 - 16 14
5.
Хьюстон Динамо
 Заявка 11 4 2 5 17 - 17 14
6.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 12 4 2 6 15 - 18 14
7.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 12 4 2 6 20 - 23 14
8.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 12 4 2 6 20 - 24 14
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 12 3 3 6 18 - 21 12
10.
Остин
 Заявка 11 2 3 6 5 - 15 9
11.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 12 2 2 8 14 - 24 8
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 10 0 5 5 17 - 27 5
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 11 1 1 9 18 - 34 4
14.
Даллас
 Заявка 11 0 3 8 11 - 21 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 11 9 1 1 23 - 14 28
2.
Интер Майами
 Заявка 12 8 2 2 23 - 21 26
3.
Коламбус Крю
 Заявка 11 6 3 2 25 - 13 21
4.
Орландо Сити
 Заявка 12 5 3 4 19 - 23 18
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 13 3 6 4 17 - 21 15
6.
Филадельфия Юнион
 Заявка 12 3 5 4 24 - 23 14
7.
Шарлотт
 Заявка 11 4 1 6 13 - 14 13
8.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 11 3 2 6 8 - 13 11
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 12 2 4 6 10 - 16 10
10.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 9 3 0 6 9 - 18 9
11.
Нэшвилл
 Заявка 11 2 3 6 8 - 19 9
12.
Торонто
 Заявка 12 2 3 7 9 - 23 9
13.
ФК Монреаль
 Заявка 12 2 3 7 13 - 30 9
14.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 11 1 5 5 12 - 22 8
15.
Чикаго Файр
 Заявка 11 1 4 6 13 - 20 7
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 17 (5)
Лос-Анджелес Буанга Денис 14 (9)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 14 (4)
Интер Майами Месси Лионель 12 (10)
Коламбус Крю Эрнандес Хуан 12 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 1 9
Торонто Бернардески Федерико 2 7
Торонто Лонг Кевин 1 8
Ди Си Юнайтед Дахоме Кристиан 1 8
Нью-Йорк Ред Буллз Эдельман Даниэль 1 8
Весь список
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