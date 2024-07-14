Тур: 1. Стадион: Ekenas Centrumplan.
0:6
Второй тайм: 88'
0'
3' Желтая карточкаLuka Kuittinen
18' Желтая карточкаХямяляйнен Юусо
19' Желтая карточкаVaino Vehkonen
0:1
25' ГолЯрвинен Ииро
0:2
34' ГолХямяляйнен Юусо
0:3
55' ГолLuka Kuittinen
0:4
78' ГолThomas Lahdensuo
0:5
81' ГолDarren Smith III
85' Желтая карточкаJussi Niska
0:6
86' ГолКребс Флориан
Ход матча
18'
19'
25'
0:1
34'
0:2
55'
0:3
78'
0:4
81'
83'
85'
86'
0:6
8
Аду
Энох
11
Eetu
Puro
30
Emil
Pallas
19
Ярвинен
Ииро
28
Axel
Kouame
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
8 Аду ЭнохПолузащитник
-
11 Eetu PuroПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Emil PallasПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Gabriel Garcia Xatart
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Ярвинен ИироПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Axel KouameПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
11 Ботье ЖанНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Весара Веса
История личных встреч
ЕИФ Экенас
Интер Турку
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
1
0.33
Среднее время на гол
90
270
Всего голов
10
7
Голов в среднем за матч
3.33
3.5
Среднее время на гол
27
25
Всего голов
12
8
Голов в среднем за матч
2.4
1.6
Тотал матчей
3.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
Среднее время на гол
37
56
Бомбардиры внутри турнира
ЕИФ Экенас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кауфманн Лукас
|3 (3)
|0.2
|Ойала Саломо
|2 (1)
|0.13
|Фофана Тиемоко
|2
|0.13
|Vaino Vehkonen
|2
|0.13
|Noah Lundstroem
|2
|0.13
|Мохаммед Насиру
|1
|0.07
|Кабаши Ариан
|1
|0.07
|Simon Lindholm
|1
|0.07
|Abdoulaye Kante
|1
|0.07
|Emil Pallas
|1
|0.07
|Йоэль Лехтонен
|0
|0
|Катц Калле
|0
|0
Интер Турку
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Darren Smith III
|4 (1)
|0.25
|Ботье Жан
|4 (2)
|0.25
|Ставицки Тимо
|3
|0.19
|Luka Kuittinen
|3
|0.19
|Djoully Nzoko
|3
|0.19
|Ярвинен Ииро
|2
|0.13
|Хямяляйнен Юусо
|2
|0.13
|Тамминен Матиас
|1
|0.06
|Флориан Кребс
|1
|0.06
|Joonas Kekarainen
|1
|0.06
|Axel Kouame
|0
|0
|Алмен Микаэль
|0
|0
|Bismark Ampofo
|0
|0
Карточки
ЕИФ Экенас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кабаши Ариан
|6
|1
|Abdoulaye Kante
|3
|2
|Кауфманн Лукас
|3
|1
|Катц Калле
|4
|0
|Ramilson Almeida
|4
|0
|Йоэль Лехтонен
|4
|0
|Vaino Vehkonen
|3
|0
|Аду Энох
|2
|0
|Мохаммед Насиру
|2
|0
|Лекселль Александр
|2
|0
|Eetu Puro
|2
|0
|Emil Pallas
|2
|0
|Ойала Саломо
|1
|0
|Simon Lindholm
|1
|0
|Фофана Тиемоко
|1
|0
|Fahad Mohamed
|1
|0
|Roni Pietsalo
|1
|0
|Gabriel Garcia Xatart
|1
|0
Интер Турку
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хямяляйнен Юусо
|6
|0
|Ставицки Тимо
|5
|0
|Ботье Жан
|3
|1
|Алмен Микаэль
|4
|0
|Ярвинен Ииро
|3
|0
|Luka Kuittinen
|3
|0
|Thomas Lahdensuo
|3
|0
|Гранлунд Альбин
|2
|0
|Jussi Niska
|2
|0
|Dimitri Legbo
|2
|0
|Bismark Ampofo
|2
|0
|Хуухтанен Ээту
|0
|1
|Darren Smith III
|1
|0
|Ville Seppae
|1
|0
|Флориан Кребс
|1
|0
|Axel Kouame
|1
|0
|Eero Vuorjoki
|1
|0
Результаты матчей
ЕИФ Экенас
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)
Интер Турку
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
4
ЕИФ Экенас
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Интер Турку
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
14
3
Упущенные победы
5
15
ЕИФ Экенас
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Интер Турку
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
20% (3)
20% (3)
60% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
14
3
Упущенные победы
9
19
Голы по времени матча
Забито
5
6
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 4
9 Не забивали 10
0
0%
2
33%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
2
40%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
2
33%
76-90
Пропущено
8
14
2 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
0
0%
2
14%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
2
25%
3
21%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
5
63%
0
0%
61-75
1
13%
4
29%
76-90
Забито
11
15
6 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
7 Не забивали 9
1
9%
4
27%
1-15
3
27%
1
7%
16-30
2
18%
4
27%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
27%
4
27%
61-75
2
18%
2
13%
76-90
Пропущено
17
9
8 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
3
18%
1
11%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
3
18%
1
11%
31-45
3
18%
1
11%
46-60
2
12%
1
11%
61-75
4
24%
5
56%
76-90
Забито
16
21
9 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 9
2 Не забивали 4
1
6%
6
29%
1-15
4
25%
2
10%
16-30
4
25%
5
24%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
25%
4
19%
61-75
3
19%
4
19%
76-90
Пропущено
25
23
10 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 12
3
12%
3
13%
1-15
2
8%
3
13%
16-30
5
20%
4
17%
31-45
3
12%
3
13%
46-60
7
28%
1
4%
61-75
5
20%
9
39%
76-90
Результаты последних матчей
ЕИФ Экенас
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
ВПС - ЕИФ Экенас 2:3 ЕИФ Экенас - КуПС 0:2 Гнистан - ЕИФ Экенас 1:2 ЕИФ Экенас - ХИК 0:0
ЕИФ Экенас - Мариехамн 1:2 Палло-Поят Юниорит - ЕИФ Экенас 1:2 СЯК Сейнайоки - ЕИФ Экенас 3:1 ЕИФ Экенас - Гнистан 1:0 ЕИФ Экенас - ВПС 1:2 КуПС - ЕИФ Экенас 4:1 ЕИФ Экенас - Лахти 1:1 ЕИФ Экенас - Ильвес 0:2 СалПа - ЕИФ Экенас 2:2 ХИК - ЕИФ Экенас 0:0 Интер Турку - ЕИФ Экенас 2:1 ЕИФ Экенас - Оулу 1:1 Хака - ЕИФ Экенас 2:1 Мариехамн - ЕИФ Экенас 3:2 ЕИФ Экенас - Гнистан 3:3 ТПС - ЕИФ Экенас 1:3
Интер Турку
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Интер Турку - Лахти 3:0 Интер Турку - ТПС 3:2 Интер Турку - ВПС 3:1 Интер Турку - ГрИФК Гранкула 6:1
Хака - Интер Турку 0:0 КТП - Интер Турку 1:5 Интер Турку - Ильвес 0:2 Лахти - Интер Турку 0:2 Интер Турку - Хака 3:1 ВПС - Интер Турку 3:1 Ильвес - Интер Турку 3:0 СЯК Сейнайоки - Интер Турку 3:1 Интер Турку - ХИК 0:1 Ильвес Тампере-2 - Интер Турку 0:3 Мариехамн - Интер Турку 3:1 Интер Турку - ЕИФ Экенас 2:1 Интер Турку - КуПС 1:1 Интер Турку - Оулу 3:3 Гнистан - Интер Турку 2:1 Интер Турку - Хака 1:0
Результаты матчей
ЕИФ Экенас
Интер Турку
Точный счет
1:1
2 раза 33%
1:2
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
3:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
Точное количество голов
1
5 раз 83%
0
1 раз 17%
3
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
Точный счет
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
3:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Точный счет
1:2
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
3:1
5 раз 33%
0:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
9 раз 64%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
3
4 раза 27%
2
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
ЕИФ Экенас
Интер Турку
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
62
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
52
35
16
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
114
311
69
113
411
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|8
|4
|3
|27 - 16
|28
|2.
|15
|8
|4
|3
|26 - 20
|28
|3.
|16
|8
|4
|4
|28 - 18
|28
|4.
|15
|7
|5
|3
|30 - 17
|26
|5.
|15
|7
|4
|4
|25 - 21
|25
|6.
|14
|7
|3
|4
|22 - 18
|24
|7.
|6:0
|16
|6
|3
|7
|27 - 24
|21
|8.
|14
|4
|4
|6
|16 - 21
|16
|9.
|15
|3
|4
|8
|19 - 29
|13
|10.
|0:0
|15
|2
|7
|6
|20 - 26
|13
|11.
|0:6
|15
|3
|3
|9
|16 - 31
|12
|12.
|0:0
|15
|1
|7
|7
|13 - 28
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|2
|1
|16 - 6
|17
|2.
|8
|5
|2
|1
|15 - 10
|17
|3.
|6
|5
|0
|1
|16 - 6
|15
|4.
|7
|4
|2
|1
|12 - 7
|14
|5.
|8
|4
|2
|2
|21 - 12
|14
|6.
|6:0
|8
|4
|2
|2
|15 - 10
|14
|7.
|8
|3
|3
|2
|15 - 12
|12
|8.
|0:0
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|9.
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|10.
|7
|2
|1
|4
|5 - 12
|7
|11.
|0:0
|8
|1
|4
|3
|9 - 13
|7
|12.
|0:6
|7
|1
|2
|4
|5 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|4
|1
|2
|10 - 9
|13
|2.
|9
|3
|4
|2
|11 - 10
|13
|3.
|7
|3
|3
|1
|9 - 5
|12
|4.
|7
|3
|2
|2
|11 - 10
|11
|5.
|8
|3
|2
|3
|12 - 12
|11
|6.
|7
|3
|1
|3
|10 - 11
|10
|7.
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|8.
|6:0
|8
|2
|1
|5
|12 - 14
|7
|9.
|0:6
|8
|2
|1
|5
|11 - 17
|7
|10.
|8
|1
|3
|4
|14 - 17
|6
|11.
|0:0
|8
|0
|4
|4
|12 - 18
|4
|12.
|0:0
|7
|0
|3
|4
|4 - 15
|3
- — Группа лидеров
- — Группа вылета
|ВПС
|Mads Borchers
|9 (3)
|ХИК
|Планж Люк
|7 (3)
|Оулу
|Коффей Эшли
|7 (2)
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|7 (1)
|Ильвес
|Хаарала Сантери
|6 (4)
|ЕИФ Экенас
|Кабаши Ариан
|1 6
|Ильвес
|Арифи Дони
|1 5
|Оулу
|Коффей Эшли
|1 5
|ЕИФ Экенас
|Abdoulaye Kante
|2 3
|Гнистан
|Ояла Юхани
|6