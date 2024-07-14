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  2. Матчи
  3. Финляндия
  4. Вейккауслига 2024
Тур: 1. Стадион: .
ЕИФ Экенас
0:6
Второй тайм: 88'
Интер Турку
0'
3' Желтая карточка
Luka Kuittinen
18' Желтая карточка
Хямяляйнен Юусо
19' Желтая карточка
Vaino Vehkonen
0:1
25' Гол
Ярвинен Ииро
0:2
34' Гол
Хямяляйнен Юусо
0:3
55' Гол
Luka Kuittinen
0:4
78' Гол
Thomas Lahdensuo
0:5
81' Гол
Darren Smith III
85' Желтая карточка
Jussi Niska
0:6
86' Гол
Кребс Флориан
19
Хуухтанен
Отто
2
Йоэль
Лехтонен
35
Лекселль
Александр
5
Катц
Калле
3
Vaino
Vehkonen
8
Аду
Энох
11
Eetu
Puro
14
Simon
Lindholm
30
Emil
Pallas
73
Фофана
Тиемоко
9
Ойала
Саломо
1
Хуухтанен
Ээту
5
Гранлунд Альбин
3
Хямяляйнен
Юусо
22
Luka
Kuittinen
2
Jussi
Niska
19
Ярвинен
Ииро
10
Флориан
Кребс
28
Axel
Kouame
24
Ставицки
Тимо
9
Darren
Smith
III
20
Djoully
Nzoko
ЕИФ Экенас
Интер Турку

История личных встреч

ЕИФ Экенас
Интер Турку

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

История матчей

В
2:1
ТМК
2:2
К
0:5
К
3:0
К
5:0

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
0.33

Среднее время на гол

90
270

Всего голов

10
7

Голов в среднем за матч

3.33
3.5

Среднее время на гол

27
25

Всего голов

12
8

Голов в среднем за матч

2.4
1.6

Тотал матчей

3.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3

Среднее время на гол

37
56

Бомбардиры внутри турнира

ЕИФ Экенас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кауфманн Лукас 3 (3) 0.2
Ойала Саломо 2 (1) 0.13
Фофана Тиемоко 2 0.13
Vaino Vehkonen 2 0.13
Noah Lundstroem 2 0.13
Мохаммед Насиру 1 0.07
Кабаши Ариан 1 0.07
Simon Lindholm 1 0.07
Abdoulaye Kante 1 0.07
Emil Pallas 1 0.07
Йоэль Лехтонен 0 0
Катц Калле 0 0
Интер Турку
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Darren Smith III 4 (1) 0.25
Ботье Жан 4 (2) 0.25
Ставицки Тимо 3 0.19
Luka Kuittinen 3 0.19
Djoully Nzoko 3 0.19
Ярвинен Ииро 2 0.13
Хямяляйнен Юусо 2 0.13
Тамминен Матиас 1 0.06
Флориан Кребс 1 0.06
Joonas Kekarainen 1 0.06
Axel Kouame 0 0
Алмен Микаэль 0 0
Bismark Ampofo 0 0

Карточки

ЕИФ Экенас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кабаши Ариан 6 1
Abdoulaye Kante 3 2
Кауфманн Лукас 3 1
Катц Калле 4 0
Ramilson Almeida 4 0
Йоэль Лехтонен 4 0
Vaino Vehkonen 3 0
Аду Энох 2 0
Мохаммед Насиру 2 0
Лекселль Александр 2 0
Eetu Puro 2 0
Emil Pallas 2 0
Ойала Саломо 1 0
Simon Lindholm 1 0
Фофана Тиемоко 1 0
Fahad Mohamed 1 0
Roni Pietsalo 1 0
Gabriel Garcia Xatart 1 0
Интер Турку
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хямяляйнен Юусо 6 0
Ставицки Тимо 5 0
Ботье Жан 3 1
Алмен Микаэль 4 0
Ярвинен Ииро 3 0
Luka Kuittinen 3 0
Thomas Lahdensuo 3 0
Гранлунд Альбин 2 0
Jussi Niska 2 0
Dimitri Legbo 2 0
Bismark Ampofo 2 0
Хуухтанен Ээту 0 1
Darren Smith III 1 0
Ville Seppae 1 0
Флориан Кребс 1 0
Axel Kouame 1 0
Eero Vuorjoki 1 0

Результаты матчей

ЕИФ Экенас
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)
Интер Турку
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
4
ЕИФ Экенас
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Интер Турку
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

14
3

Упущенные победы

5
15
ЕИФ Экенас
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Интер Турку
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
20% (3)
20% (3)
60% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

14
3

Упущенные победы

9
19

Голы по времени матча

Забито

5
6
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 4
9 Не забивали 10
0
0%
2
33%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
2
40%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
2
33%
76-90

Пропущено

8
14
2 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
0
0%
2
14%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
2
25%
3
21%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
5
63%
0
0%
61-75
1
13%
4
29%
76-90

Забито

11
15
6 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
7 Не забивали 9
1
9%
4
27%
1-15
3
27%
1
7%
16-30
2
18%
4
27%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
27%
4
27%
61-75
2
18%
2
13%
76-90

Пропущено

17
9
8 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
3
18%
1
11%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
3
18%
1
11%
31-45
3
18%
1
11%
46-60
2
12%
1
11%
61-75
4
24%
5
56%
76-90

Забито

16
21
9 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 9
2 Не забивали 4
1
6%
6
29%
1-15
4
25%
2
10%
16-30
4
25%
5
24%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
25%
4
19%
61-75
3
19%
4
19%
76-90

Пропущено

25
23
10 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 12
3
12%
3
13%
1-15
2
8%
3
13%
16-30
5
20%
4
17%
31-45
3
12%
3
13%
46-60
7
28%
1
4%
61-75
5
20%
9
39%
76-90

Результаты последних матчей

ЕИФ Экенас
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
ВПС - ЕИФ Экенас 2:3 ЕИФ Экенас - КуПС 0:2 Гнистан - ЕИФ Экенас 1:2 ЕИФ Экенас - ХИК 0:0
ЕИФ Экенас - Мариехамн 1:2 Палло-Поят Юниорит - ЕИФ Экенас 1:2 СЯК Сейнайоки - ЕИФ Экенас 3:1 ЕИФ Экенас - Гнистан 1:0 ЕИФ Экенас - ВПС 1:2 КуПС - ЕИФ Экенас 4:1 ЕИФ Экенас - Лахти 1:1 ЕИФ Экенас - Ильвес 0:2 СалПа - ЕИФ Экенас 2:2 ХИК - ЕИФ Экенас 0:0 Интер Турку - ЕИФ Экенас 2:1 ЕИФ Экенас - Оулу 1:1 Хака - ЕИФ Экенас 2:1 Мариехамн - ЕИФ Экенас 3:2 ЕИФ Экенас - Гнистан 3:3 ТПС - ЕИФ Экенас 1:3
Интер Турку
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Интер Турку - Лахти 3:0 Интер Турку - ТПС 3:2 Интер Турку - ВПС 3:1 Интер Турку - ГрИФК Гранкула 6:1
Хака - Интер Турку 0:0 КТП - Интер Турку 1:5 Интер Турку - Ильвес 0:2 Лахти - Интер Турку 0:2 Интер Турку - Хака 3:1 ВПС - Интер Турку 3:1 Ильвес - Интер Турку 3:0 СЯК Сейнайоки - Интер Турку 3:1 Интер Турку - ХИК 0:1 Ильвес Тампере-2 - Интер Турку 0:3 Мариехамн - Интер Турку 3:1 Интер Турку - ЕИФ Экенас 2:1 Интер Турку - КуПС 1:1 Интер Турку - Оулу 3:3 Гнистан - Интер Турку 2:1 Интер Турку - Хака 1:0

Результаты матчей

ЕИФ Экенас
Интер Турку

Точный счет

1:1
2 раза 33%
1:2
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
3:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 83%
0
1 раз 17%
3
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%

Точный счет

2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
3:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:2
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
3:1
5 раз 33%
0:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
9 раз 64%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
3
4 раза 27%
2
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

ЕИФ Экенас
Интер Турку

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
6
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
5
2
3
5
1.5
1
6
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
11
4
3
11
1.5
6
9
1
13
2.5
4
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 15 8 4 3 27 - 16 28
2.
СЯК Сейнайоки
 15 8 4 3 26 - 20 28
3.
ХИК
 16 8 4 4 28 - 18 28
4.
Ильвес
 15 7 5 3 30 - 17 26
5.
ВПС
 15 7 4 4 25 - 21 25
6.
Хака
 14 7 3 4 22 - 18 24
7.
Интер Турку
 6:0 16 6 3 7 27 - 24 21
8.
Мариехамн
 14 4 4 6 16 - 21 16
9.
Гнистан
 15 3 4 8 19 - 29 13
10.
Оулу
 0:0 15 2 7 6 20 - 26 13
11.
ЕИФ Экенас
 0:6 15 3 3 9 16 - 31 12
12.
Лахти
 0:0 15 1 7 7 13 - 28 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 8 5 2 1 16 - 6 17
2.
СЯК Сейнайоки
 8 5 2 1 15 - 10 17
3.
КуПС
 6 5 0 1 16 - 6 15
4.
Хака
 7 4 2 1 12 - 7 14
5.
Ильвес
 8 4 2 2 21 - 12 14
6.
Интер Турку
 6:0 8 4 2 2 15 - 10 14
7.
ВПС
 8 3 3 2 15 - 12 12
8.
Оулу
 0:0 7 2 3 2 8 - 8 9
9.
Мариехамн
 8 2 3 3 10 - 12 9
10.
Гнистан
 7 2 1 4 5 - 12 7
11.
Лахти
 0:0 8 1 4 3 9 - 13 7
12.
ЕИФ Экенас
 0:6 7 1 2 4 5 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ВПС
 7 4 1 2 10 - 9 13
2.
КуПС
 9 3 4 2 11 - 10 13
3.
Ильвес
 7 3 3 1 9 - 5 12
4.
СЯК Сейнайоки
 7 3 2 2 11 - 10 11
5.
ХИК
 8 3 2 3 12 - 12 11
6.
Хака
 7 3 1 3 10 - 11 10
7.
Мариехамн
 6 2 1 3 6 - 9 7
8.
Интер Турку
 6:0 8 2 1 5 12 - 14 7
9.
ЕИФ Экенас
 0:6 8 2 1 5 11 - 17 7
10.
Гнистан
 8 1 3 4 14 - 17 6
11.
Оулу
 0:0 8 0 4 4 12 - 18 4
12.
Лахти
 0:0 7 0 3 4 4 - 15 3
  • — Группа лидеров
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
ВПС Mads Borchers 9 (3)
ХИК Планж Люк 7 (3)
Оулу Коффей Эшли 7 (2)
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 7 (1)
Ильвес Хаарала Сантери 6 (4)
Весь список

Топ нарушителей
ЕИФ Экенас Кабаши Ариан 1 6
Ильвес Арифи Дони 1 5
Оулу Коффей Эшли 1 5
ЕИФ Экенас Abdoulaye Kante 2 3
Гнистан Ояла Юхани 6
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 45'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • 34'
      Флориан Кребс сделал результативную передачу.
    • 34'
      Г О О О О Л - Хямяляйнен Юусо бьет в цель!
    • 25'
      Axel Kouame сделал результативную передачу.
    • 25'
      Г О О О О Л - Ярвинен Ииро бьет в цель!
    • 19'
      Vaino Vehkonen получил желтую карточку от судьи
    • 18'
      Хямяляйнен Юусо получил желтую карточку от судьи
    • 3'
      Luka Kuittinen получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 64% завершится ничьей.
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