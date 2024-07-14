Тур: 1. Стадион: Ekenas Centrumplan.
0:7
Конец матча
0'
3' Желтая карточкаLuka Kuittinen
18' Желтая карточкаХямяляйнен Юусо
19' Желтая карточкаVaino Vehkonen
0:1
25' ГолЯрвинен Ииро
0:2
34' ГолХямяляйнен Юусо
0:3
55' ГолLuka Kuittinen
0:4
78' ГолThomas Lahdensuo
0:5
81' ГолDarren Smith III
85' Желтая карточкаТамминен Матиас
0:6
86' ГолКребс Флориан
90' Желтая карточкаКатц Калле
0:7
90' ГолDarren Smith III
90'+3
Ход матча
18'
19'
25'
0:1
34'
0:2
55'
0:3
78'
0:4
81'
83'
85'
86'
0:6
90'
90'
8
Аду
Энох
11
Eetu
Puro
30
Emil
Pallas
19
Ярвинен
Ииро
28
Axel
Kouame
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
8 Аду ЭнохПолузащитник
-
11 Eetu PuroПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Emil PallasПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Gabriel Garcia Xatart
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Ярвинен ИироПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Axel KouameПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
11 Ботье ЖанНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Весара Веса
История личных встреч
ЕИФ Экенас
Интер Турку
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
1
0.33
Среднее время на гол
90
270
Всего голов
10
7
Голов в среднем за матч
3.33
3.5
Среднее время на гол
27
25
Всего голов
12
8
Голов в среднем за матч
2.4
1.6
Тотал матчей
3.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
Среднее время на гол
37
56
Бомбардиры внутри турнира
ЕИФ Экенас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кауфманн Лукас
|3 (3)
|0.2
|Ойала Саломо
|2 (1)
|0.13
|Фофана Тиемоко
|2
|0.13
|Vaino Vehkonen
|2
|0.13
|Noah Lundstroem
|2
|0.13
|Мохаммед Насиру
|1
|0.07
|Кабаши Ариан
|1
|0.07
|Simon Lindholm
|1
|0.07
|Abdoulaye Kante
|1
|0.07
|Emil Pallas
|1
|0.07
|Йоэль Лехтонен
|0
|0
|Катц Калле
|0
|0
Интер Турку
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Darren Smith III
|6 (1)
|0.38
|Ботье Жан
|4 (2)
|0.25
|Ставицки Тимо
|3
|0.19
|Luka Kuittinen
|3
|0.19
|Djoully Nzoko
|3
|0.19
|Флориан Кребс
|2
|0.13
|Ярвинен Ииро
|2
|0.13
|Хямяляйнен Юусо
|2
|0.13
|Тамминен Матиас
|1
|0.06
|Thomas Lahdensuo
|1
|0.06
|Joonas Kekarainen
|1
|0.06
|Axel Kouame
|0
|0
|Алмен Микаэль
|0
|0
|Bismark Ampofo
|0
|0
Карточки
ЕИФ Экенас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кабаши Ариан
|6
|1
|Abdoulaye Kante
|3
|2
|Катц Калле
|5
|0
|Кауфманн Лукас
|3
|1
|Ramilson Almeida
|4
|0
|Йоэль Лехтонен
|4
|0
|Vaino Vehkonen
|3
|0
|Аду Энох
|2
|0
|Мохаммед Насиру
|2
|0
|Лекселль Александр
|2
|0
|Eetu Puro
|2
|0
|Emil Pallas
|2
|0
|Ойала Саломо
|1
|0
|Simon Lindholm
|1
|0
|Фофана Тиемоко
|1
|0
|Fahad Mohamed
|1
|0
|Roni Pietsalo
|1
|0
|Gabriel Garcia Xatart
|1
|0
Интер Турку
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хямяляйнен Юусо
|6
|0
|Ставицки Тимо
|5
|0
|Ботье Жан
|3
|1
|Алмен Микаэль
|4
|0
|Ярвинен Ииро
|3
|0
|Luka Kuittinen
|3
|0
|Thomas Lahdensuo
|3
|0
|Гранлунд Альбин
|2
|0
|Jussi Niska
|2
|0
|Dimitri Legbo
|2
|0
|Bismark Ampofo
|2
|0
|Хуухтанен Ээту
|0
|1
|Darren Smith III
|1
|0
|Ville Seppae
|1
|0
|Тамминен Матиас
|1
|0
|Флориан Кребс
|1
|0
|Axel Kouame
|1
|0
|Eero Vuorjoki
|1
|0
Результаты матчей
ЕИФ Экенас
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
0% (0)
86% (6)
Интер Турку
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
4
ЕИФ Экенас
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Интер Турку
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
14
3
Упущенные победы
5
15
ЕИФ Экенас
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Интер Турку
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
25% (4)
19% (3)
56% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
14
3
Упущенные победы
9
19
Голы по времени матча
Забито
5
13
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
10 Не забивали 10
0
0%
2
15%
1-15
1
20%
2
15%
16-30
2
40%
2
15%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
6
46%
76-90
Пропущено
15
14
4 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
0
0%
2
14%
1-15
1
7%
3
21%
16-30
3
20%
3
21%
31-45
1
7%
2
14%
46-60
5
33%
0
0%
61-75
5
33%
4
29%
76-90
Забито
11
15
6 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
8 Не забивали 10
1
9%
4
27%
1-15
3
27%
1
7%
16-30
2
18%
4
27%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
27%
4
27%
61-75
2
18%
2
13%
76-90
Пропущено
17
9
8 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
3
18%
1
11%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
3
18%
1
11%
31-45
3
18%
1
11%
46-60
2
12%
1
11%
61-75
4
24%
5
56%
76-90
Забито
16
28
9 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 10
3 Не забивали 4
1
6%
6
21%
1-15
4
25%
3
11%
16-30
4
25%
6
21%
31-45
0
0%
1
4%
46-60
4
25%
4
14%
61-75
3
19%
8
29%
76-90
Пропущено
32
23
12 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 12
3
9%
3
13%
1-15
3
9%
3
13%
16-30
6
19%
4
17%
31-45
4
13%
3
13%
46-60
7
22%
1
4%
61-75
9
28%
9
39%
76-90
Результаты последних матчей
ЕИФ Экенас
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
ВПС - ЕИФ Экенас 2:3 ЕИФ Экенас - КуПС 0:2 Гнистан - ЕИФ Экенас 1:2 ЕИФ Экенас - ХИК 0:0
ЕИФ Экенас - Мариехамн 1:2 Палло-Поят Юниорит - ЕИФ Экенас 1:2 СЯК Сейнайоки - ЕИФ Экенас 3:1 ЕИФ Экенас - Гнистан 1:0 ЕИФ Экенас - ВПС 1:2 КуПС - ЕИФ Экенас 4:1 ЕИФ Экенас - Лахти 1:1 ЕИФ Экенас - Ильвес 0:2 СалПа - ЕИФ Экенас 2:2 ХИК - ЕИФ Экенас 0:0 Интер Турку - ЕИФ Экенас 2:1 ЕИФ Экенас - Оулу 1:1 Хака - ЕИФ Экенас 2:1 Мариехамн - ЕИФ Экенас 3:2 ЕИФ Экенас - Гнистан 3:3 ТПС - ЕИФ Экенас 1:3
Интер Турку
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Интер Турку - Лахти 3:0 Интер Турку - ТПС 3:2 Интер Турку - ВПС 3:1 Интер Турку - ГрИФК Гранкула 6:1
Хака - Интер Турку 0:0 КТП - Интер Турку 1:5 Интер Турку - Ильвес 0:2 Лахти - Интер Турку 0:2 Интер Турку - Хака 3:1 ВПС - Интер Турку 3:1 Ильвес - Интер Турку 3:0 СЯК Сейнайоки - Интер Турку 3:1 Интер Турку - ХИК 0:1 Ильвес Тампере-2 - Интер Турку 0:3 Мариехамн - Интер Турку 3:1 Интер Турку - ЕИФ Экенас 2:1 Интер Турку - КуПС 1:1 Интер Турку - Оулу 3:3 Гнистан - Интер Турку 2:1 Интер Турку - Хака 1:0
Результаты матчей
ЕИФ Экенас
Интер Турку
Точный счет
1:1
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:7
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
3:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
Точное количество голов
1
5 раз 71%
0
2 раза 29%
3
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
Точный счет
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
3:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:7
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
7
1 раз 13%
Точный счет
1:2
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:7
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
3:1
5 раз 31%
0:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:7
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 60%
0
3 раза 20%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
3
4 раза 25%
2
2 раза 13%
7
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
ЕИФ Экенас
Интер Турку
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
62
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
62
35
26
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
124
312
79
114
511
- — Группа лидеров
- — Группа вылета
|ВПС
|Mads Borchers
|9 (3)
|Оулу
|Коффей Эшли
|9 (2)
|ХИК
|Планж Люк
|7 (3)
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|7 (1)
|Ильвес
|Хаарала Сантери
|6 (4)
|ЕИФ Экенас
|Кабаши Ариан
|1 6
|Ильвес
|Арифи Дони
|1 5
|Оулу
|Коффей Эшли
|1 5
|ЕИФ Экенас
|Abdoulaye Kante
|2 3
|Гнистан
|Ояла Юхани
|6