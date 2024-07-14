Тур: 1. Стадион: Лахден.
0'
26
Кастро
Пабло
15
Иванович
Люк
22
Lucas
Morais
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Кастро ПаблоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Иванович ЛюкНападающий
-
22 Lucas MoraisНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Ricardo Duarte
- Основной состав
-
35 Уорд КаллумВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Konstantinos Bratsos
История личных встреч
Лахти
Оулу
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед
10 матчей
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 6 побед
14 матчей
14.3%
42.9%
42.8%
2 победы 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
21.4%
35.7%
42.9%
3 победы 5 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
7
Голов в среднем за матч
0.57
1
Среднее время на гол
157
90
Всего голов
9
10
Голов в среднем за матч
1.29
1.43
Среднее время на гол
70
63
Всего голов
13
17
Голов в среднем за матч
0.93
1.21
Тотал матчей
2.5
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
96
74
Бомбардиры внутри турнира
Лахти
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иванович Люк
|4
|0.27
|Лопес Майкл
|3 (1)
|0.2
|Colin Odutayo
|3 (1)
|0.2
|Julius Tauriainen
|1 (1)
|0.07
|Кастро Пабло
|1
|0.07
|Коскинен Отсо
|1
|0.07
|Akseli Puukko
|0
|0
|Бабикер Асаад
|0
|0
|Samuel Pasanen
|0
|0
Оулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коффей Эшли
|7 (2)
|0.47
|Ренникс Джастин
|5
|0.33
|Йокелайнен Никлас
|3 (1)
|0.2
|Yassin Daoussi
|2
|0.13
|Метаксас Димитрис
|1
|0.07
|Julius Koerkkoe
|1
|0.07
|Данвуди Джейк
|0
|0
|Daniel Barrow
|0
|0
|Андре Маркос
|0
|0
|Juho Lehtiranta
|0
|0
Карточки
Лахти
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вийтикко Микко
|4
|1
|Samuel Pasanen
|4
|0
|Riku Selander
|3
|0
|Colin Odutayo
|3
|0
|Кастро Пабло
|2
|0
|Вирта Эмели
|2
|0
|Julius Tauriainen
|2
|0
|Коскинен Отсо
|2
|0
|Фокс Дилан
|1
|0
|Lucas Morais
|1
|0
|Иванович Люк
|1
|0
|Вайнионпяя Матиас
|1
|0
|Олувайеми Джош
|1
|0
|Бабикер Асаад
|1
|0
|Akseli Puukko
|1
|0
Оулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коффей Эшли
|5
|1
|Samuli Hoelttae
|4
|0
|Yassin Daoussi
|4
|0
|Йокелайнен Никлас
|3
|0
|Каллинен Йере
|3
|0
|Метаксас Димитрис
|3
|0
|Данвуди Джейк
|2
|0
|Liiban Abdirahman Abadid
|2
|0
|Julius Koerkkoe
|2
|0
|Konstantinos Bratsos
|2
|0
|Андре Маркос
|1
|0
|Ренникс Джастин
|1
|0
|Эло Айето Хосе
|1
|0
|Juho Lehtiranta
|1
|0
|Eelis Taskila
|1
|0
|Daniel Barrow
|1
|0
|Jowin Radzinski
|1
|0
|Otto Salmensuu
|1
|0
|Роопе Сало
|1
|0
Результаты матчей
Лахти
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
0% (0)
86% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Оулу
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
6
11
Лахти
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Оулу
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
12
4
Упущенные победы
3
6
Лахти
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Оулу
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
12
4
Упущенные победы
9
17
Голы по времени матча
Забито
9
11
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 1
10 Не забивали 7
2
22%
1
9%
1-15
1
11%
2
18%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
2
18%
46-60
2
22%
3
27%
61-75
1
11%
3
27%
76-90
Пропущено
13
18
11 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
4
31%
4
22%
1-15
4
31%
1
6%
16-30
3
23%
2
11%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
0
0%
4
22%
61-75
2
15%
4
22%
76-90
Забито
4
8
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 5
11 Не забивали 7
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
50%
2
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Пропущено
15
8
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
2
13%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
4
27%
4
50%
31-45
3
20%
2
25%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
1
7%
2
25%
76-90
Забито
13
19
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 6
7 Не забивали 0
2
15%
3
16%
1-15
1
8%
3
16%
16-30
3
23%
2
11%
31-45
3
23%
2
11%
46-60
3
23%
4
21%
61-75
1
8%
5
26%
76-90
Пропущено
28
26
18 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 15
11 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
6
21%
4
15%
1-15
5
18%
1
4%
16-30
7
25%
6
23%
31-45
3
11%
5
19%
46-60
4
14%
4
15%
61-75
3
11%
6
23%
76-90
Результаты последних матчей
Лахти
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Интер Турку - Лахти 3:0 Лахти - Ильвес 2:2 КПВ Кокола - Лахти 2:1 Лахти - Гнистан 3:3
Эспоон Паллосеура - Лахти 2:2 Оулу - Лахти 2:2 Лахти - Интер Турку 0:2 Гнистан - Лахти 2:1 Лахти - СЯК Сейнайоки 0:4 ЕИФ Экенас - Лахти 1:1 Лахти - Мариехамн 3:0 Культсу - Лахти 0:7 ВПС - Лахти 3:0 Лахти - КуПС 0:1 Лахти - Хака 1:1 ХИК - Лахти 4:0 Ильвес - Лахти 0:0 Лахти - Гнистан 2:2 Лахти - Миккели 2:0 Лахти - Хака 1:0
Оулу
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Оулу - СЯК Сейнайоки 1:2 СЯК Сейнайоки - Оулу 2:0 Оулу - КуПС 1:0 Вантаан Ялкапаллосеура - Оулу 0:2
ВПС - Оулу 1:1 Оулу - КяПа 5:1 Оулу - Лахти 2:2 КуПС - Оулу 4:1 Оулу - ХИК 1:0 Хака - Оулу 4:3 Оулу - Мариехамн 1:1 Оулу - Гнистан 1:1 ГБК - Оулу 0:3 Ильвес - Оулу 3:2 Оулу - ВПС 1:2 ЕИФ Экенас - Оулу 1:1 Интер Турку - Оулу 3:3 СЯК Сейнайоки - Оулу 2:1 Ильвес - Оулу 1:0 Оулу - ЙИППО 2:2
Результаты матчей
Лахти
Оулу
Точный счет
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
1
6 раз 86%
2
1 раз 14%
Точный счет
3:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
1
4 раза 57%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Точный счет
3:0
3 раза 21%
2:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 50%
1
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
1
10 раз 71%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
Тоталы голов в матче
Лахти
Оулу
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
34
16
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
16
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
77
Больше Меньше
410
410
212
212
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|8
|4
|3
|27 - 16
|28
|2.
|15
|8
|4
|3
|26 - 20
|28
|3.
|16
|8
|4
|4
|28 - 18
|28
|4.
|15
|7
|5
|3
|30 - 17
|26
|5.
|15
|7
|4
|4
|25 - 21
|25
|6.
|14
|7
|3
|4
|22 - 18
|24
|7.
|6:0
|16
|6
|3
|7
|27 - 24
|21
|8.
|14
|4
|4
|6
|16 - 21
|16
|9.
|15
|3
|4
|8
|19 - 29
|13
|10.
|0:0
|15
|2
|7
|6
|20 - 26
|13
|11.
|0:6
|15
|3
|3
|9
|16 - 31
|12
|12.
|0:0
|15
|1
|7
|7
|13 - 28
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|2
|1
|16 - 6
|17
|2.
|8
|5
|2
|1
|15 - 10
|17
|3.
|6
|5
|0
|1
|16 - 6
|15
|4.
|7
|4
|2
|1
|12 - 7
|14
|5.
|8
|4
|2
|2
|21 - 12
|14
|6.
|6:0
|8
|4
|2
|2
|15 - 10
|14
|7.
|8
|3
|3
|2
|15 - 12
|12
|8.
|0:0
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|9.
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|10.
|7
|2
|1
|4
|5 - 12
|7
|11.
|0:0
|8
|1
|4
|3
|9 - 13
|7
|12.
|0:6
|7
|1
|2
|4
|5 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|4
|1
|2
|10 - 9
|13
|2.
|9
|3
|4
|2
|11 - 10
|13
|3.
|7
|3
|3
|1
|9 - 5
|12
|4.
|7
|3
|2
|2
|11 - 10
|11
|5.
|8
|3
|2
|3
|12 - 12
|11
|6.
|7
|3
|1
|3
|10 - 11
|10
|7.
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|8.
|6:0
|8
|2
|1
|5
|12 - 14
|7
|9.
|0:6
|8
|2
|1
|5
|11 - 17
|7
|10.
|8
|1
|3
|4
|14 - 17
|6
|11.
|0:0
|8
|0
|4
|4
|12 - 18
|4
|12.
|0:0
|7
|0
|3
|4
|4 - 15
|3
- — Группа лидеров
- — Группа вылета
|ВПС
|Mads Borchers
|9 (3)
|ХИК
|Планж Люк
|7 (3)
|Оулу
|Коффей Эшли
|7 (2)
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|7 (1)
|Ильвес
|Хаарала Сантери
|6 (4)
|ЕИФ Экенас
|Кабаши Ариан
|1 6
|Ильвес
|Арифи Дони
|1 5
|Оулу
|Коффей Эшли
|1 5
|ЕИФ Экенас
|Abdoulaye Kante
|2 3
|Гнистан
|Ояла Юхани
|6