Тур: 1. Стадион: Лахден.
0'
29' Желтая карточкаКастро Пабло
1:0
46' ГолLucas Morais
61' Желтая карточкаSimon Bengtsson
69' Желтая карточкаКоскинен Отсо
73' Желтая карточкаAkseli Puukko
73' Желтая карточкаВайнионпяя Матиас
1:1
74' ПенальтиКоффей Эшли
1:2
79' ПенальтиКоффей Эшли
90'+6
Ход матча
29'
46'
61'
69'
73'
74'
1:1
79'
1:2
26
Кастро
Пабло
15
Иванович
Люк
22
Lucas
Morais
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Кастро ПаблоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Иванович ЛюкНападающий
-
22 Lucas MoraisНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Ricardo Duarte
- Основной состав
-
35 Уорд КаллумВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Konstantinos Bratsos
История личных встреч
Лахти
Оулу
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед
10 матчей
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 6 побед
14 матчей
14.3%
42.9%
42.8%
2 победы 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
21.4%
35.7%
42.9%
3 победы 5 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
7
Голов в среднем за матч
0.57
1
Среднее время на гол
157
90
Всего голов
9
10
Голов в среднем за матч
1.29
1.43
Среднее время на гол
70
63
Всего голов
13
17
Голов в среднем за матч
0.93
1.21
Тотал матчей
2.5
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
96
74
Бомбардиры внутри турнира
Лахти
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иванович Люк
|4
|0.27
|Лопес Майкл
|3 (1)
|0.2
|Colin Odutayo
|3 (1)
|0.2
|Julius Tauriainen
|1 (1)
|0.07
|Кастро Пабло
|1
|0.07
|Lucas Morais
|1
|0.07
|Коскинен Отсо
|1
|0.07
|Akseli Puukko
|0
|0
|Benjamin Mulahalilovic
|0
|0
|Бабикер Асаад
|0
|0
|Samuel Pasanen
|0
|0
Оулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коффей Эшли
|9 (4)
|0.6
|Ренникс Джастин
|5
|0.33
|Йокелайнен Никлас
|3 (1)
|0.2
|Yassin Daoussi
|2
|0.13
|Метаксас Димитрис
|1
|0.07
|Julius Koerkkoe
|1
|0.07
|Данвуди Джейк
|0
|0
|Daniel Barrow
|0
|0
|Андре Маркос
|0
|0
|Juho Lehtiranta
|0
|0
Карточки
Лахти
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вийтикко Микко
|4
|1
|Samuel Pasanen
|4
|0
|Кастро Пабло
|3
|0
|Riku Selander
|3
|0
|Коскинен Отсо
|3
|0
|Colin Odutayo
|3
|0
|Вирта Эмели
|2
|0
|Julius Tauriainen
|2
|0
|Вайнионпяя Матиас
|2
|0
|Akseli Puukko
|2
|0
|Фокс Дилан
|1
|0
|Lucas Morais
|1
|0
|Иванович Люк
|1
|0
|Олувайеми Джош
|1
|0
|Бабикер Асаад
|1
|0
Оулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коффей Эшли
|5
|1
|Samuli Hoelttae
|4
|0
|Yassin Daoussi
|4
|0
|Йокелайнен Никлас
|3
|0
|Каллинен Йере
|3
|0
|Метаксас Димитрис
|3
|0
|Данвуди Джейк
|2
|0
|Liiban Abdirahman Abadid
|2
|0
|Julius Koerkkoe
|2
|0
|Konstantinos Bratsos
|2
|0
|Андре Маркос
|1
|0
|Ренникс Джастин
|1
|0
|Simon Bengtsson
|1
|0
|Эло Айето Хосе
|1
|0
|Juho Lehtiranta
|1
|0
|Eelis Taskila
|1
|0
|Daniel Barrow
|1
|0
|Jowin Radzinski
|1
|0
|Otto Salmensuu
|1
|0
|Роопе Сало
|1
|0
Результаты матчей
Лахти
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Оулу
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
7
11
Лахти
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Оулу
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
12
4
Упущенные победы
3
6
Лахти
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Оулу
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
7% (1)
53% (8)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
12
5
Упущенные победы
10
17
Голы по времени матча
Забито
10
13
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 1
10 Не забивали 7
2
20%
1
8%
1-15
1
10%
2
15%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
3
30%
2
15%
46-60
2
20%
4
31%
61-75
1
10%
4
31%
76-90
Пропущено
15
19
11 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
4
27%
4
21%
1-15
4
27%
1
5%
16-30
3
20%
2
11%
31-45
0
0%
4
21%
46-60
1
7%
4
21%
61-75
3
20%
4
21%
76-90
Забито
4
8
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 5
12 Не забивали 8
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
50%
2
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Пропущено
15
8
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
2
13%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
4
27%
4
50%
31-45
3
20%
2
25%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
1
7%
2
25%
76-90
Забито
14
21
6 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 6
7 Не забивали 0
2
14%
3
14%
1-15
1
7%
3
14%
16-30
3
21%
2
10%
31-45
4
29%
2
10%
46-60
3
21%
5
24%
61-75
1
7%
6
29%
76-90
Пропущено
30
27
18 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 16
11 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 13
6
20%
4
15%
1-15
5
17%
1
4%
16-30
7
23%
6
22%
31-45
3
10%
6
22%
46-60
5
17%
4
15%
61-75
4
13%
6
22%
76-90
Результаты последних матчей
Лахти
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Интер Турку - Лахти 3:0 Лахти - Ильвес 2:2 КПВ Кокола - Лахти 2:1 Лахти - Гнистан 3:3
Эспоон Паллосеура - Лахти 2:2 Оулу - Лахти 2:2 Лахти - Интер Турку 0:2 Гнистан - Лахти 2:1 Лахти - СЯК Сейнайоки 0:4 ЕИФ Экенас - Лахти 1:1 Лахти - Мариехамн 3:0 Культсу - Лахти 0:7 ВПС - Лахти 3:0 Лахти - КуПС 0:1 Лахти - Хака 1:1 ХИК - Лахти 4:0 Ильвес - Лахти 0:0 Лахти - Гнистан 2:2 Лахти - Миккели 2:0 Лахти - Хака 1:0
Оулу
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Оулу - СЯК Сейнайоки 1:2 СЯК Сейнайоки - Оулу 2:0 Оулу - КуПС 1:0 Вантаан Ялкапаллосеура - Оулу 0:2
ВПС - Оулу 1:1 Оулу - КяПа 5:1 Оулу - Лахти 2:2 КуПС - Оулу 4:1 Оулу - ХИК 1:0 Хака - Оулу 4:3 Оулу - Мариехамн 1:1 Оулу - Гнистан 1:1 ГБК - Оулу 0:3 Ильвес - Оулу 3:2 Оулу - ВПС 1:2 ЕИФ Экенас - Оулу 1:1 Интер Турку - Оулу 3:3 СЯК Сейнайоки - Оулу 2:1 Ильвес - Оулу 1:0 Оулу - ЙИППО 2:2
Результаты матчей
Лахти
Оулу
Точный счет
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
1:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
1
6 раз 86%
2
1 раз 14%
Точный счет
3:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:1
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
Точный счет
3:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
1:2
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 47%
1
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
1
10 раз 67%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Лахти
Оулу
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
35
16
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
16
44
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
411
510
213
213
- — Группа лидеров
- — Группа вылета
|ВПС
|Mads Borchers
|9 (3)
|Оулу
|Коффей Эшли
|9 (2)
|ХИК
|Планж Люк
|7 (3)
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|7 (1)
|Ильвес
|Хаарала Сантери
|6 (4)
|ЕИФ Экенас
|Кабаши Ариан
|1 6
|Ильвес
|Арифи Дони
|1 5
|Оулу
|Коффей Эшли
|1 5
|ЕИФ Экенас
|Abdoulaye Kante
|2 3
|Гнистан
|Ояла Юхани
|6