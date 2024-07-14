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  3. Финляндия
  4. Вейккауслига 2024
Тур: 1. Стадион: .
Лахти
1:2
Конец матча
Оулу
0'
29' Желтая карточка
Кастро Пабло
1:0
46' Гол
Lucas Morais
61' Желтая карточка
Simon Bengtsson
69' Желтая карточка
Коскинен Отсо
73' Желтая карточка
Akseli Puukko
73' Желтая карточка
Вайнионпяя Матиас
1:1
74' Пенальти
Коффей Эшли
1:2
79' Пенальти
Коффей Эшли
90'+6
1
Олувайеми
Джош
29
Akseli
Puukko
16
Julius
Tauriainen
21
Вайнионпяя
Матиас
26
Кастро
Пабло
5
Джалу
Бубакар
27
Benjamin
Mulahalilovic
8
Riku
Selander
20
Marius
Koenkkoelae
15
Иванович
Люк
22
Lucas
Morais
35
Уорд
Каллум
16
Otto
Salmensuu
4
Liiban
Abdirahman
Abadid
5
Эло
Айето
Хосе
29
Simon
Bengtsson
14
Йокелайнен
Никлас
18
Метаксас
Димитрис
8
Каллинен
Йере
15
Алсанати
Андре
9
Коффей
Эшли
12
Ренникс
Джастин
Лахти
Оулу

История личных встреч

Лахти
Оулу

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 6 побед

14 матчей

14.3%
42.9%
42.8%
2 победы 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

21.4%
35.7%
42.9%
3 победы 5 ничьих 6 побед

История матчей

В
2:2
В
2:1
В
1:1
В
1:2
В
2:1
В
0:0
В
0:2
В
0:0
В
0:0
В
1:1
И
1:2
И
2:0
В
1:2
В
0:3

Голы

Всего голов

4
7

Голов в среднем за матч

0.57
1

Среднее время на гол

157
90

Всего голов

9
10

Голов в среднем за матч

1.29
1.43

Среднее время на гол

70
63

Всего голов

13
17

Голов в среднем за матч

0.93
1.21

Тотал матчей

2.5
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

96
74

Бомбардиры внутри турнира

Лахти
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иванович Люк 4 0.27
Лопес Майкл 3 (1) 0.2
Colin Odutayo 3 (1) 0.2
Julius Tauriainen 1 (1) 0.07
Кастро Пабло 1 0.07
Lucas Morais 1 0.07
Коскинен Отсо 1 0.07
Akseli Puukko 0 0
Benjamin Mulahalilovic 0 0
Бабикер Асаад 0 0
Samuel Pasanen 0 0
Оулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коффей Эшли 9 (4) 0.6
Ренникс Джастин 5 0.33
Йокелайнен Никлас 3 (1) 0.2
Yassin Daoussi 2 0.13
Метаксас Димитрис 1 0.07
Julius Koerkkoe 1 0.07
Данвуди Джейк 0 0
Daniel Barrow 0 0
Андре Маркос 0 0
Juho Lehtiranta 0 0

Карточки

Лахти
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вийтикко Микко 4 1
Samuel Pasanen 4 0
Кастро Пабло 3 0
Riku Selander 3 0
Коскинен Отсо 3 0
Colin Odutayo 3 0
Вирта Эмели 2 0
Julius Tauriainen 2 0
Вайнионпяя Матиас 2 0
Akseli Puukko 2 0
Фокс Дилан 1 0
Lucas Morais 1 0
Иванович Люк 1 0
Олувайеми Джош 1 0
Бабикер Асаад 1 0
Оулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коффей Эшли 5 1
Samuli Hoelttae 4 0
Yassin Daoussi 4 0
Йокелайнен Никлас 3 0
Каллинен Йере 3 0
Метаксас Димитрис 3 0
Данвуди Джейк 2 0
Liiban Abdirahman Abadid 2 0
Julius Koerkkoe 2 0
Konstantinos Bratsos 2 0
Андре Маркос 1 0
Ренникс Джастин 1 0
Simon Bengtsson 1 0
Эло Айето Хосе 1 0
Juho Lehtiranta 1 0
Eelis Taskila 1 0
Daniel Barrow 1 0
Jowin Radzinski 1 0
Otto Salmensuu 1 0
Роопе Сало 1 0

Результаты матчей

Лахти
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Оулу
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

7
11
Лахти
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Оулу
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

12
4

Упущенные победы

3
6
Лахти
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Оулу
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
7% (1)
53% (8)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

12
5

Упущенные победы

10
17

Голы по времени матча

Забито

10
13
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 1
10 Не забивали 7
2
20%
1
8%
1-15
1
10%
2
15%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
3
30%
2
15%
46-60
2
20%
4
31%
61-75
1
10%
4
31%
76-90

Пропущено

15
19
11 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
4
27%
4
21%
1-15
4
27%
1
5%
16-30
3
20%
2
11%
31-45
0
0%
4
21%
46-60
1
7%
4
21%
61-75
3
20%
4
21%
76-90

Забито

4
8
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 5
12 Не забивали 8
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
50%
2
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

15
8
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
2
13%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
4
27%
4
50%
31-45
3
20%
2
25%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
1
7%
2
25%
76-90

Забито

14
21
6 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 6
7 Не забивали 0
2
14%
3
14%
1-15
1
7%
3
14%
16-30
3
21%
2
10%
31-45
4
29%
2
10%
46-60
3
21%
5
24%
61-75
1
7%
6
29%
76-90

Пропущено

30
27
18 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 16
11 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 13
6
20%
4
15%
1-15
5
17%
1
4%
16-30
7
23%
6
22%
31-45
3
10%
6
22%
46-60
5
17%
4
15%
61-75
4
13%
6
22%
76-90

Результаты последних матчей

Лахти
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Интер Турку - Лахти 3:0 Лахти - Ильвес 2:2 КПВ Кокола - Лахти 2:1 Лахти - Гнистан 3:3
Эспоон Паллосеура - Лахти 2:2 Оулу - Лахти 2:2 Лахти - Интер Турку 0:2 Гнистан - Лахти 2:1 Лахти - СЯК Сейнайоки 0:4 ЕИФ Экенас - Лахти 1:1 Лахти - Мариехамн 3:0 Культсу - Лахти 0:7 ВПС - Лахти 3:0 Лахти - КуПС 0:1 Лахти - Хака 1:1 ХИК - Лахти 4:0 Ильвес - Лахти 0:0 Лахти - Гнистан 2:2 Лахти - Миккели 2:0 Лахти - Хака 1:0
Оулу
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Оулу - СЯК Сейнайоки 1:2 СЯК Сейнайоки - Оулу 2:0 Оулу - КуПС 1:0 Вантаан Ялкапаллосеура - Оулу 0:2
ВПС - Оулу 1:1 Оулу - КяПа 5:1 Оулу - Лахти 2:2 КуПС - Оулу 4:1 Оулу - ХИК 1:0 Хака - Оулу 4:3 Оулу - Мариехамн 1:1 Оулу - Гнистан 1:1 ГБК - Оулу 0:3 Ильвес - Оулу 3:2 Оулу - ВПС 1:2 ЕИФ Экенас - Оулу 1:1 Интер Турку - Оулу 3:3 СЯК Сейнайоки - Оулу 2:1 Ильвес - Оулу 1:0 Оулу - ЙИППО 2:2

Результаты матчей

Лахти
Оулу

Точный счет

0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
1:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
1
6 раз 86%
2
1 раз 14%

Точный счет

3:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:1
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%

Точный счет

3:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
1:2
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 47%
1
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
1
10 раз 67%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Лахти
Оулу

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
3
5
1.5
1
6
2
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
1
6
1.5
4
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
0.5
Больше Меньше
4
11
1.5
5
10
2
13
2.5
2
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 15 8 4 3 27 - 16 28
2.
СЯК Сейнайоки
 15 8 4 3 26 - 20 28
3.
ХИК
 16 8 4 4 28 - 18 28
4.
Ильвес
 15 7 5 3 30 - 17 26
5.
ВПС
 15 7 4 4 25 - 21 25
6.
Хака
 14 7 3 4 22 - 18 24
7.
Интер Турку
 16 6 3 7 28 - 24 21
8.
Мариехамн
 14 4 4 6 16 - 21 16
9.
Оулу
 15 3 6 6 22 - 27 15
10.
Гнистан
 15 3 4 8 19 - 29 13
11.
ЕИФ Экенас
 15 3 3 9 16 - 32 12
12.
Лахти
 15 1 6 8 14 - 30 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 8 5 2 1 16 - 6 17
2.
СЯК Сейнайоки
 8 5 2 1 15 - 10 17
3.
КуПС
 6 5 0 1 16 - 6 15
4.
Хака
 7 4 2 1 12 - 7 14
5.
Ильвес
 8 4 2 2 21 - 12 14
6.
Интер Турку
 8 4 2 2 15 - 10 14
7.
ВПС
 8 3 3 2 15 - 12 12
8.
Оулу
 7 2 3 2 8 - 8 9
9.
Мариехамн
 8 2 3 3 10 - 12 9
10.
Гнистан
 7 2 1 4 5 - 12 7
11.
Лахти
 8 1 3 4 10 - 15 6
12.
ЕИФ Экенас
 7 1 2 4 5 - 15 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ВПС
 7 4 1 2 10 - 9 13
2.
КуПС
 9 3 4 2 11 - 10 13
3.
Ильвес
 7 3 3 1 9 - 5 12
4.
СЯК Сейнайоки
 7 3 2 2 11 - 10 11
5.
ХИК
 8 3 2 3 12 - 12 11
6.
Хака
 7 3 1 3 10 - 11 10
7.
Мариехамн
 6 2 1 3 6 - 9 7
8.
Интер Турку
 8 2 1 5 13 - 14 7
9.
ЕИФ Экенас
 8 2 1 5 11 - 17 7
10.
Гнистан
 8 1 3 4 14 - 17 6
11.
Оулу
 8 1 3 4 14 - 19 6
12.
Лахти
 7 0 3 4 4 - 15 3
  • — Группа лидеров
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
ВПС Mads Borchers 9 (3)
Оулу Коффей Эшли 9 (2)
ХИК Планж Люк 7 (3)
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 7 (1)
Ильвес Хаарала Сантери 6 (4)
Весь список

Топ нарушителей
ЕИФ Экенас Кабаши Ариан 1 6
Ильвес Арифи Дони 1 5
Оулу Коффей Эшли 1 5
ЕИФ Экенас Abdoulaye Kante 2 3
Гнистан Ояла Юхани 6
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Г О О О О Л - Lucas Morais бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 33'
      Liiban Abdirahman Abadid уходит с поля. Samuli Hoelttae выходит вместо него
    • 29'
      Кастро Пабло получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Лахти 1:2 Оулу онлайн

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