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  2. Матчи
  3. Финляндия
  4. Вейккауслига 2024
Тур: 1. Стадион: .
Хака
4:3
Конец матча
Ильвес
0'
1:0
30' Гол
Imani Lanquedoc
1:1
31' Гол
Maksim Stjopin
1:2
41' Гол
Хаарала Сантери
44' Желтая карточка
Маседо Родриго
2:2
46' Гол
Maissa Fall
57' Желтая карточка
Энди Смит
68' Желтая карточка
Nicolas Gianini Dantas
76' Желтая карточка
Guilherme Morais
2:3
80' Гол
Хаарала Сантери
3:3
85' Гол
Oliver Whyte
4:3
90' Гол
Патулидис Эвангелос
90' Желтая карточка
Maissa Fall
90'+7
12
Лепола
Антон
21
Haymenn
Bah-Traore
3
Фриберг
Никлас
5
Nicolas
Gianini
Dantas
27
Маседо
Родриго
6
Guilherme
Morais
23
Maissa
Fall
30
Juho
Kilo
10
Патулидис
Эвангелос
77
Oliver
Whyte
11
Imani
Lanquedoc
12
Ville
Seppae
22
Мяенпя
Аапо
16
Миеттунен
Тату
5
Пиккарайнен
Юханэ
17
Marius
Soederbaeck
14
Попович
Антон
6
Арифи
Дони
19
Oiva
Jukkola
8
Maksim
Stjopin
29
Хаарала
Сантери
7
Ветели
Йоона
Хака
Ильвес

История личных встреч

Хака
Ильвес

11 матчей

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 6 побед

21 матч

28.6%
42.9%
28.5%
6 побед 9 ничьих 6 побед

Первый тайм

23.8%
42.9%
33.3%
5 побед 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

23.8%
47.6%
28.6%
5 побед 10 ничьих 6 побед

История матчей

В
5:0
В
2:2
В
1:2
В
1:1
В
2:3
В
2:1
В
0:1
В
1:0
В
1:1
В
0:2
К
0:1
К
1:1
К
0:0
К
3:1
ТМС
0:0
И
4:1
И
0:0
И
2:1
И
0:0
И
1:1
И
3:0

Голы

Всего голов

13
10

Голов в среднем за матч

1.3
0.91

Среднее время на гол

69
99

Всего голов

16
9

Голов в среднем за матч

1.45
0.9

Среднее время на гол

61
100

Всего голов

29
19

Голов в среднем за матч

1.38
0.9

Тотал матчей

2.5
17
Больше 81%
Меньше 19%
4
14
Больше 67%
Меньше 33%
7
9
Больше 43%
Меньше 57%
12
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
3
Больше 14%
Меньше 86%
18

Среднее время на гол

65
99

Бомбардиры внутри турнира

Хака
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Патулидис Эвангелос 7 0.47
Maissa Fall 6 0.4
Imani Lanquedoc 3 0.2
Oliver Whyte 2 0.13
Juho Kilo 2 0.13
Магута Райан 1 0.07
Фриберг Никлас 1 0.07
Сейдиу Арлинд 1 0.07
Nicolas Gianini Dantas 1 0.07
Marko Bacanin 1 0.07
Haymenn Bah-Traore 0 0
Мастокангас Элиас 0 0
Ильвес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хаарала Сантери 8 (2) 0.5
Риски Роопе 5 0.31
Oiva Jukkola 4 0.25
Maksim Stjopin 3 0.19
Попович Антон 2 0.13
Арифи Дони 2 0.13
Ала-Мюллюмяки Лаури 2 0.13
Улунду Винсент 2 0.13
Ветели Йоона 1 0.06
Luis Pereira de Sousa Jorge1 1 0.06
Аспегрен Фелипе 1 0.06
Миеттунен Тату 1 0.06
Мяенпя Аапо 1 0.06
Marius Soederbaeck 0 0

Карточки

Хака
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Maissa Fall 6 0
Guilherme Morais 6 0
Мастокангас Элиас 4 0
Nicolas Gianini Dantas 4 0
Oliver Whyte 4 0
Nikolas Talo 4 0
Магута Райан 2 1
Патулидис Эвангелос 2 0
Juho Kilo 2 0
Сийра Тууре 1 0
Фриберг Никлас 1 0
Лепола Антон 1 0
Haymenn Bah-Traore 1 0
Маседо Родриго 1 0
Энди Смит 1 0
Imani Lanquedoc 1 0
Ильвес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Арифи Дони 5 1
Ветели Йоона 6 0
Попович Антон 5 0
Хаарала Сантери 3 1
Пиккарайнен Юханэ 4 0
Luis Pereira de Sousa Jorge1 1 1
Миеттунен Тату 2 0
Ала-Мюллюмяки Лаури 2 0
Риски Роопе 2 0
Виртанен Отсо 1 0
Аспегрен Фелипе 1 0
Мяенпя Аапо 1 0
Oiva Jukkola 1 0
Улунду Винсент 1 0
Joonas Rantanen 1 0

Результаты матчей

Хака
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Ильвес
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

2
7
Хака
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Ильвес
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

10
8

Упущенные победы

7
16
Хака
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
53% (8)
7% (1)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Ильвес
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
19% (3)
44% (7)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

17
8

Упущенные победы

9
23

Голы по времени матча

Забито

16
12
6 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
8 Не забивали 9
2
13%
1
8%
1-15
2
13%
1
8%
16-30
2
13%
4
33%
31-45
4
25%
2
17%
46-60
2
13%
1
8%
61-75
4
25%
3
25%
76-90

Пропущено

10
9
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
10%
1
11%
1-15
1
10%
1
11%
16-30
2
20%
2
22%
31-45
1
10%
1
11%
46-60
1
10%
1
11%
61-75
4
40%
3
33%
76-90

Забито

9
21
5 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 5
9 Не забивали 9
2
22%
4
19%
1-15
3
33%
1
5%
16-30
0
0%
6
29%
31-45
1
11%
1
5%
46-60
1
11%
4
19%
61-75
2
22%
5
24%
76-90

Пропущено

12
12
7 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
8%
2
17%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
5
42%
0
0%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
3
25%
3
25%
61-75
1
8%
5
42%
76-90

Забито

25
33
11 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 9
2 Не забивали 2
4
16%
5
15%
1-15
5
20%
2
6%
16-30
2
8%
10
30%
31-45
5
20%
3
9%
46-60
3
12%
5
15%
61-75
6
24%
8
24%
76-90

Пропущено

22
21
11 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
2
9%
3
14%
1-15
2
9%
2
10%
16-30
7
32%
2
10%
31-45
2
9%
2
10%
46-60
4
18%
4
19%
61-75
5
23%
8
38%
76-90

Результаты последних матчей

Хака
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Мариехамн - Хака 0:3 КПВ Кокола - Хака 1:2 СЯК Сейнайоки - Хака 2:1 Хака - ПК-35 Хельсинки 0:0
Хака - Интер Турку 0:0 Эсбо Боллклубб - Хака 1:5 КуПС - Хака 0:1 Хака - Мариехамн 2:0 Интер Турку - Хака 3:1 Хака - Оулу 4:3 Ильвес - Хака 5:0 Хака - СЯК Сейнайоки 2:0 Рейпас - Хака 1:5 Гнистан - Хака 0:3 Хака - ХИК 1:1 Лахти - Хака 1:1 Хака - ЕИФ Экенас 2:1 Хака - ВПС 1:2 СЯК Сейнайоки - Хака 2:0 Интер Турку - Хака 1:0
Ильвес
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Ильвес - ХИК 3:0 Лахти - Ильвес 2:2 Ильвес - СЯК Сейнайоки 2:2 Ильвес - СЯК Сейнайоки 2:4
Интер Турку - Ильвес 0:2 ВПС - Ильвес 1:1 Ильвес - КуПС 1:2 ХИК - Ильвес 1:1 Ильвес - Интер Турку 3:0 Ильвес - Хака 5:0 ЕИФ Экенас - Ильвес 0:2 Ильвес - Оулу 3:2 Мариехамн - Ильвес 0:1 СЯК Сейнайоки - Ильвес 1:0 Ильвес - Гнистан 4:6 Ильвес - Лахти 0:0 Ильвес - Оулу 1:0 Ильвес - ВПС 1:2 Интер Турку - Ильвес 2:0 Ильвес - КТП 0:0

Результаты матчей

Хака
Ильвес

Точный счет

2:0
2 раза 25%
4:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:6
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
3 раза 38%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Точный счет

0:3
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
0:2
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:3
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
4:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
4:6
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
2
3 раза 20%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
4 раза 25%
0
2 раза 13%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Хака
Ильвес

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
7
1
5
3
1.5
6
2
2
6
2.5
5
3
2
6
3.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
7
1
2
5
1.5
4
4
2
5
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
14
2
7
8
1.5
10
6
4
11
2.5
6
10
2
13
3.5
2
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 15 8 4 3 27 - 16 28
2.
СЯК Сейнайоки
 15 8 4 3 26 - 20 28
3.
ХИК
 16 8 4 4 28 - 18 28
4.
Хака
 15 8 3 4 26 - 21 27
5.
Ильвес
 16 7 5 4 33 - 21 26
6.
ВПС
 15 7 4 4 25 - 21 25
7.
Интер Турку
 16 6 3 7 28 - 24 21
8.
Мариехамн
 14 4 4 6 16 - 21 16
9.
Оулу
 15 3 6 6 22 - 27 15
10.
Гнистан
 15 3 4 8 19 - 29 13
11.
ЕИФ Экенас
 15 3 3 9 16 - 32 12
12.
Лахти
 15 1 6 8 14 - 30 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 8 5 2 1 16 - 6 17
2.
Хака
 8 5 2 1 16 - 10 17
3.
СЯК Сейнайоки
 8 5 2 1 15 - 10 17
4.
КуПС
 6 5 0 1 16 - 6 15
5.
Ильвес
 8 4 2 2 21 - 12 14
6.
Интер Турку
 8 4 2 2 15 - 10 14
7.
ВПС
 8 3 3 2 15 - 12 12
8.
Оулу
 7 2 3 2 8 - 8 9
9.
Мариехамн
 8 2 3 3 10 - 12 9
10.
Гнистан
 7 2 1 4 5 - 12 7
11.
Лахти
 8 1 3 4 10 - 15 6
12.
ЕИФ Экенас
 7 1 2 4 5 - 15 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ВПС
 7 4 1 2 10 - 9 13
2.
КуПС
 9 3 4 2 11 - 10 13
3.
Ильвес
 8 3 3 2 12 - 9 12
4.
СЯК Сейнайоки
 7 3 2 2 11 - 10 11
5.
ХИК
 8 3 2 3 12 - 12 11
6.
Хака
 7 3 1 3 10 - 11 10
7.
Мариехамн
 6 2 1 3 6 - 9 7
8.
Интер Турку
 8 2 1 5 13 - 14 7
9.
ЕИФ Экенас
 8 2 1 5 11 - 17 7
10.
Гнистан
 8 1 3 4 14 - 17 6
11.
Оулу
 8 1 3 4 14 - 19 6
12.
Лахти
 7 0 3 4 4 - 15 3
  • — Группа лидеров
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
ВПС Mads Borchers 9 (3)
Оулу Коффей Эшли 9 (2)
Ильвес Хаарала Сантери 8 (4)
ХИК Планж Люк 7 (3)
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ЕИФ Экенас Кабаши Ариан 1 6
Ильвес Арифи Дони 1 5
Оулу Коффей Эшли 1 5
ЕИФ Экенас Abdoulaye Kante 2 3
Гнистан Ояла Юхани 6
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 44'
      Rodrigo Macedo получил желтую карточку от судьи
    • 41'
      Г О О О О Л - Хаарала Сантери бьет в цель!
    Где смотреть матч Хака 4:3 Ильвес онлайн

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