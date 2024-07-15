Тур: 1. Стадион: Tehtaan kentta.
0'
1:0
30' ГолImani Lanquedoc
1:1
31' ГолMaksim Stjopin
1:2
41' ГолХаарала Сантери
44' Желтая карточкаМаседо Родриго
2:2
46' ГолMaissa Fall
57' Желтая карточкаЭнди Смит
68' Желтая карточкаNicolas Gianini Dantas
76' Желтая карточкаGuilherme Morais
2:3
80' ГолХаарала Сантери
3:3
85' ГолOliver Whyte
4:3
90' ГолПатулидис Эвангелос
90' Желтая карточкаMaissa Fall
90'+7
Ход матча
30'
1:0
31'
1:1
41'
1:2
44'
46'
2:2
57'
76'
80'
2:3
85'
3:3
90'
90'
12
Лепола
Антон
23
Maissa
Fall
30
Juho
Kilo
77
Oliver
Whyte
12
Ville
Seppae
22
Мяенпя
Аапо
19
Oiva
Jukkola
- Основной состав
-
12 Лепола АнтонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Maissa FallПолузащитник
-
30 Juho KiloПолузащитник
- Нападающий
-
77 Oliver WhyteНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Магута РайанЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
32 Oliver Heino
-
-
-
-
Главный тренер: Энди Смит
- Основной состав
-
12 Ville SeppaeВратарь
-
22 Мяенпя АапоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Oiva JukkolaПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
10 Риски РоопеНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Joonas Rantanen
История личных встреч
Хака
Ильвес
11 матчей
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед
10 матчей
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 6 побед
21 матч
28.6%
42.9%
28.5%
6 побед 9 ничьих 6 побед
Первый тайм
23.8%
42.9%
33.3%
5 побед 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
23.8%
47.6%
28.6%
5 побед 10 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
10
Голов в среднем за матч
1.3
0.91
Среднее время на гол
69
99
Всего голов
16
9
Голов в среднем за матч
1.45
0.9
Среднее время на гол
61
100
Всего голов
29
19
Голов в среднем за матч
1.38
0.9
Тотал матчей
2.5
17
Больше 81%
Меньше 19%
4
14
Больше 67%
Меньше 33%
7
9
Больше 43%
Меньше 57%
12
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
Среднее время на гол
65
99
Бомбардиры внутри турнира
Хака
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Патулидис Эвангелос
|7
|0.47
|Maissa Fall
|6
|0.4
|Imani Lanquedoc
|3
|0.2
|Oliver Whyte
|2
|0.13
|Juho Kilo
|2
|0.13
|Магута Райан
|1
|0.07
|Фриберг Никлас
|1
|0.07
|Сейдиу Арлинд
|1
|0.07
|Nicolas Gianini Dantas
|1
|0.07
|Marko Bacanin
|1
|0.07
|Haymenn Bah-Traore
|0
|0
|Мастокангас Элиас
|0
|0
Ильвес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хаарала Сантери
|8 (2)
|0.5
|Риски Роопе
|5
|0.31
|Oiva Jukkola
|4
|0.25
|Maksim Stjopin
|3
|0.19
|Попович Антон
|2
|0.13
|Арифи Дони
|2
|0.13
|Ала-Мюллюмяки Лаури
|2
|0.13
|Улунду Винсент
|2
|0.13
|Ветели Йоона
|1
|0.06
|Luis Pereira de Sousa Jorge1
|1
|0.06
|Аспегрен Фелипе
|1
|0.06
|Миеттунен Тату
|1
|0.06
|Мяенпя Аапо
|1
|0.06
|Marius Soederbaeck
|0
|0
Карточки
Хака
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Maissa Fall
|6
|0
|Guilherme Morais
|6
|0
|Мастокангас Элиас
|4
|0
|Nicolas Gianini Dantas
|4
|0
|Oliver Whyte
|4
|0
|Nikolas Talo
|4
|0
|Магута Райан
|2
|1
|Патулидис Эвангелос
|2
|0
|Juho Kilo
|2
|0
|Сийра Тууре
|1
|0
|Фриберг Никлас
|1
|0
|Лепола Антон
|1
|0
|Haymenn Bah-Traore
|1
|0
|Маседо Родриго
|1
|0
|Энди Смит
|1
|0
|Imani Lanquedoc
|1
|0
Ильвес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Арифи Дони
|5
|1
|Ветели Йоона
|6
|0
|Попович Антон
|5
|0
|Хаарала Сантери
|3
|1
|Пиккарайнен Юханэ
|4
|0
|Luis Pereira de Sousa Jorge1
|1
|1
|Миеттунен Тату
|2
|0
|Ала-Мюллюмяки Лаури
|2
|0
|Риски Роопе
|2
|0
|Виртанен Отсо
|1
|0
|Аспегрен Фелипе
|1
|0
|Мяенпя Аапо
|1
|0
|Oiva Jukkola
|1
|0
|Улунду Винсент
|1
|0
|Joonas Rantanen
|1
|0
Результаты матчей
Хака
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Ильвес
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
2
7
Хака
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Ильвес
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
10
8
Упущенные победы
7
16
Хака
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
53% (8)
7% (1)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Ильвес
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
19% (3)
44% (7)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
17
8
Упущенные победы
9
23
Голы по времени матча
Забито
16
12
6 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
8 Не забивали 9
2
13%
1
8%
1-15
2
13%
1
8%
16-30
2
13%
4
33%
31-45
4
25%
2
17%
46-60
2
13%
1
8%
61-75
4
25%
3
25%
76-90
Пропущено
10
9
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
10%
1
11%
1-15
1
10%
1
11%
16-30
2
20%
2
22%
31-45
1
10%
1
11%
46-60
1
10%
1
11%
61-75
4
40%
3
33%
76-90
Забито
9
21
5 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 5
9 Не забивали 9
2
22%
4
19%
1-15
3
33%
1
5%
16-30
0
0%
6
29%
31-45
1
11%
1
5%
46-60
1
11%
4
19%
61-75
2
22%
5
24%
76-90
Пропущено
12
12
7 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
8%
2
17%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
5
42%
0
0%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
3
25%
3
25%
61-75
1
8%
5
42%
76-90
Забито
25
33
11 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 9
2 Не забивали 2
4
16%
5
15%
1-15
5
20%
2
6%
16-30
2
8%
10
30%
31-45
5
20%
3
9%
46-60
3
12%
5
15%
61-75
6
24%
8
24%
76-90
Пропущено
22
21
11 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
2
9%
3
14%
1-15
2
9%
2
10%
16-30
7
32%
2
10%
31-45
2
9%
2
10%
46-60
4
18%
4
19%
61-75
5
23%
8
38%
76-90
Результаты последних матчей
Хака
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Мариехамн - Хака 0:3 КПВ Кокола - Хака 1:2 СЯК Сейнайоки - Хака 2:1 Хака - ПК-35 Хельсинки 0:0
Хака - Интер Турку 0:0 Эсбо Боллклубб - Хака 1:5 КуПС - Хака 0:1 Хака - Мариехамн 2:0 Интер Турку - Хака 3:1 Хака - Оулу 4:3 Ильвес - Хака 5:0 Хака - СЯК Сейнайоки 2:0 Рейпас - Хака 1:5 Гнистан - Хака 0:3 Хака - ХИК 1:1 Лахти - Хака 1:1 Хака - ЕИФ Экенас 2:1 Хака - ВПС 1:2 СЯК Сейнайоки - Хака 2:0 Интер Турку - Хака 1:0
Ильвес
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Ильвес - ХИК 3:0 Лахти - Ильвес 2:2 Ильвес - СЯК Сейнайоки 2:2 Ильвес - СЯК Сейнайоки 2:4
Интер Турку - Ильвес 0:2 ВПС - Ильвес 1:1 Ильвес - КуПС 1:2 ХИК - Ильвес 1:1 Ильвес - Интер Турку 3:0 Ильвес - Хака 5:0 ЕИФ Экенас - Ильвес 0:2 Ильвес - Оулу 3:2 Мариехамн - Ильвес 0:1 СЯК Сейнайоки - Ильвес 1:0 Ильвес - Гнистан 4:6 Ильвес - Лахти 0:0 Ильвес - Оулу 1:0 Ильвес - ВПС 1:2 Интер Турку - Ильвес 2:0 Ильвес - КТП 0:0
Результаты матчей
Хака
Ильвес
Точный счет
2:0
2 раза 25%
4:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:6
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
3 раза 38%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Точный счет
0:3
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
0:2
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:3
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
4:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
4:6
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
2
3 раза 20%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
4 раза 25%
0
2 раза 13%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Хака
Ильвес
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
71
53
62
26
53
26
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
71
25
44
25
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
142
78
106
411
610
213
214
- — Группа лидеров
- — Группа вылета
|ВПС
|Mads Borchers
|9 (3)
|Оулу
|Коффей Эшли
|9 (2)
|Ильвес
|Хаарала Сантери
|8 (4)
|ХИК
|Планж Люк
|7 (3)
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|7 (1)
|ЕИФ Экенас
|Кабаши Ариан
|1 6
|Ильвес
|Арифи Дони
|1 5
|Оулу
|Коффей Эшли
|1 5
|ЕИФ Экенас
|Abdoulaye Kante
|2 3
|Гнистан
|Ояла Юхани
|6