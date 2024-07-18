Флорес и Редондо неудачно столкнулись между собой в борьбе за мяч в центре поля, пауза в игре.

Дал как раз сейчас судья футболистам и небольшую паузу, чтобы они могли попить воды и перевести дух.

Всё нормально с Флоресом и Редондо, оба футболиста после паузы показали, что они готовы играть дальше.

Брайт в центре поля огрел по ногам Осорио. Игроки "Торонто" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

Как-то во втором тайме "Торонто" совсем поник и уже перестал совершать даже подходы к воротам соперника.

Бернардески попытался войти в штрафную площадь с правого фланга, Редондо отлично сыграл в обороне и перехватил мяч.

Бернардески убежал по правой половине поля в штрафную площадь после заброса из центра поля, Федерико в итоге из-под Аллена пробил под дальний угол ворот, Коллендер отлично сложился и перевёл мяч на угловой.

Лонгстафф с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, не без труда, но игроки "Интера" всё же общими усилиями смогли отбиться.

Этьенн с левого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, мяч свалился с ноги у Дерика и в итоге полетел точно в руки Коллендеру.

Брайт из глубины поля выполнил заброс на ход Альбе по левому флангу, Жорди теперь уже забрался в офсайд.

Гомес зацепился за мяч после заброса из центра поля и под давлением соперника пробил по воротам с дальней дистанции, мяч полетел точно по центру, Джонсон спокойно поймал мяч.

ГО-О-О-О-О-ОЛ! 3:0!!! Редондо!!! Игроки "Интера" перехватили мяч на половине поля соперника за счёт высокого прессинга, далее с правой половины поля Грессель выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, Гомес уверенно набежал на мяч и затем сделал прострел в центр штрафной, где уже оказался свободным Редондо, который в касание отправил мяч в сетку и оформил дубль.

Бернардески с правого фланга выполнил прострел в центр к линии вратарской на Керра, Коллендер уверенно сыграл на выходе и в прыжке перехватил мяч.

Кампана в центре поля огрел по ногам Лонга. "Торонто" вновь не удалось быстро разыграть стандарт.

Полузащитник "Интера" Федерико Редондо получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Флореса.

Быструю атаку по левой половине поля провели игроки "Интера", в завершении эпизода Рохас сделал передачу к левому углу штрафной площади, Суарес выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, Грессель сделал скидку в центр штрафной, но Гомес под давлением соперника не смог завершить момент ударом по воротам.

Ларьи на левом фланге у своей штрафной площади нарушил правила против Рохаса. Игроки "Интера" заработали достаточно неплохой стандарт.

Рохас со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, в результате борьбы получилась скидка к линии вратарской, но тут уже Джонсон сыграл на выходе и перехватил мяч.

Начинается второй тайм. Посмотрим, сможет ли сейчас одна из команд сыграть более явным первым номером, либо у нас и дальше продолжится достаточно равная борьба, где очень многое будет решать реализация моментов.

Спокойно начинается второй тайм, игроки "Интера" пока что контролируют мяч в центре поля и стараются работать по счёту.

С правой половины поля последовал заброс к левому углу штрафной площади "Торонто" на Альбу, Ларьи накрыл соперника и выбил мяч на угловой.

Грессель с углового выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, мяч полетел высоковато и в итоге ушёл на правую половину поля.

Гомес в центре поля нарушил правила против Ларьи, а затем Диего не позволил сопернику быстро разыграть стандарт.

Полузащитник "Торонто" Дерик Этьенн получил жёлтую карточку за срыв атаки. На правой половине поля Этьенн нарушил правила против Фрэя.

ГО-О-О-О-О-ОЛ! 2:0!!! Редондо!!! Грессель со стандарта выполнил подачу к дальнему углу вратарской, Редондо отлично оторвался от соперников и выпрыгнув головой отправил мяч в ближний угол ворот под перекладину, Джонсон не смог спасти свою команду.

Очень хорошее начало второго тайма удаётся провести "Интеру", теперь уже команде Херардо Мартино сделала полноценную заявку на победу.

Кампана в центре поля нарушил правила против Инсинье. Игроки "Торонто" не смогли быстро разыграть стандарт.

Из центра поля последовал заброс на ход Инсинье по левой половине поля, Лоренцо на этот раз забрался в офсайд.

Первый тайм

— Звучит свисток на перерыв. По итогам первой половины матча "Интер Майами" на домашнем поле в равной и упорной борьбе обыгрывает "Торонто" с минимальным счётом за счёт лучшей реализации моментов. В целом, чтобы рассчитывать на три очка, команде Херардо Мартино нужно стараться забивать ещё, а иначе "Торонто" всё же по такой игре найдёт свой ответный гол в итоге будет пытаться перевернуть ход матча в свою пользу.

45' Рохас теперь уже сам перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Ларьи.

45' Бернардески в борьбе за мяч на левом фланге у штрафной площади "Интера" нарушил правила против Рохаса.

45' Бернардески разыграл корнер с Петреттой, далее Рауль с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, где уже никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

45' Бернардески при смещении в центр с правой половины поля из-за пределов штрафной площади плотно пробил под левый угол ворот, Коллендер в прыжке достал до мяча, получился перевод в штангу, а затем мяч ушёл на угловой.

45' Пять минут было добавлено к основному времени первого тайма.

44' ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0!!! Гомес!!! Редондо из центра поля выполнил отличный заброс на ход Гомесу практически по центру, Диего убежал один на один с Джонсоном и сильно пробил под левый угол ворот, голкипер "Торонто" ничего не смог поделать.

43' Бернардески с левого фланга выполнил далеко не самый лучший заброс в центр штрафной площади, мяч полетел слишком высоко для Инсинье.

42' Фрэй теперь уже в центре поля нарушил правила против Инсинье. Игроки "Торонто" достаточно быстро разыграли стандарт.

41' Фрэй ворвался в штрафную площадь с правого фланга, но затем Ян в позиционной борьбе нарушил правила против Петретты.

40' Брайт с левой половины поля из-за пределов штрафной площади пробил в дальний угол ворот, мяч свалился с ноги у Янника и сильно ушёл в сторону от цели.

39' Рохас из центра половины поля "Торонто" сделал заброс в центр штрафной площади, Лонг грамотно сыграл по позиции и головой выбил мяч на левую половину поля.

38' Альба с левого фланга выполнил заброс на ближний угол штрафной площади, Гомес зацепился за мяч, но затем Диего в борьбе с Ларьи нарушил правила.

37' Ларьи в центре поля нарушил правила против Гомеса. Игроки "Интера" конечно же не стали торопиться при розыгрыше мяча.

36' В составе "Интер Майами" произошла замена. Вместо Сергея Кривцова на поле вышел Ноа Аллен.

35' Дал главный арбитр матча небольшую паузу футболистам, могут они попить воды и перевести дух в этот жаркий вечер.

34' Сергей Кривцов лёг на газон после рывка назад за мячом. Дёрнул заднюю поверхность бедра защитник "Интера", нужно Херардо Мартино готовить замену.

33' Из центра поля последовал заброс к левому углу штрафной площади "Интера" на Керра, защитники "цаплей" сыграли внимательно и без особого труда перехватили мяч.

32' Рохас в центре поля нарушил правила против Осорио. Игроки "Торонто" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

31' Грессель из центра поля выполнил заброс к левому углу штрафной площади, Кампана не был готов к рывку.

30' Гомес совершил рывок по левому флангу, у боковой линии штрафной площади "Торонто" Диего в борьбе с Ларьи оказался на газоне, главный арбитр матча показал, что нужно играть дальше.

29' Бернардески убежал в штрафную площадь по левой половине поля, Федерико стянул на себя внимание Коллендера и сделал передачу в центр штрафной площади, Керр в касание пробил в правый угол ворот из-под Альбы, мяч пролетел рядом со штангой.

28' Судьи из комнаты VAR также не нашли оснований для назначения пенальти, это решение является вполне справедливым.

27' Петретта в борьбе за мяч у линии штрафной площади получил повреждение, Брайт наступил на ногу сопернику, но Янник смотрел на верховой мяч и не особо контролировал ситуацию, свистка в итоге не последовало.

26' Бернардески с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Кривцов неплохо выпрыгнул и гловой выбил мяч за пределы штрафной площади, игроки "Интера" были первыми на подборе.

25' Петретта по левой половине поля убежал в штрафную площадь и под давлением Фрэя пробил по воротам, Ян неплохо сыграл в подкате и в итоге мяч был выбит на угловой.

24' Керр по правой половине поля вошёл в штрафную площадь, но под давлением двух соперников Деандре ожидаемо потерял мяч.

23' "Интер" в ближайшее время вновь останется без одного из игроков основного состава. Матиас Рохас отправился в расположение олимпийской сборной Парагвая.

22' Флорес под давлением соперника пробил по воротам с дальней дистанции, мяч сильно ушёл в сторону от правого угла.

21' Рохас с левой половины поля выполнил заброс на ближний штрафной площади, Альба от лицевой линии поля под давлением соперника сделал перевод на дальний угол штрафной, Грессель головой сделал скидку в центр штрафной, но тут уже Джонсон вовремя вышел из ворот и спокойно перехватил мяч.

20' Альба с левого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, мяч попал в Бернардески и улетел в аут.

19' Петретта с левого фланга сделал прострел в центр штрафной площади, Инсинье в касание пробил по воротам, мяч полетел точно по центру и в итоге Коллендер поймал его без особого труда.

18' Бернардески с правой половины поля выполнил прострел в центр штрафной площади, защитники "Интера" сыграли без ошибок и спокойно выбили мяч подальше от своих ворот.

17' Игроки "Торонто" пока что катают мяч в центре поля, а вот с развитием атак у клуба из Канады есть проблемы.

16' Осорио в центре поля нарушил правила против Рохаса. "Интер" уж совсем долго разыгрывал стандарт.

15' Бернардески с правого фланга выполнил подачу к левому углу штрафной площади на Инсинье, Лоренцо не смог подстроиться под мяч, чтобы обострить ситуацию на поле.

14' Из центра поля последовала передача на ход Гресселю по левой половине поля, Юлиан забрался в офсайд.

13' Керр в центре поля в борьбе за мяч нарушил правила против Брайта. Продолжают игроки достаточно жёстко биться за мяч практически в любой ситуации.

12' Из центра поля последовал заброс к левому углу штрафной площади "Торонто" на ход Гомесу, Джонстон прочитал момент, вовремя вышел из ворот и в итоге спокойно перехватил мяч.

11' Голкипер "Интер Майами" Дрейк Коллендер провёл уже более ста матчей за клуб и тем самым стал первым игроком, кто выступает столь длительное время за молодой клуб.

10' Фрэй совершил рывок по правому флангу, но под давлением Петретты Ян упустил мяч за лицевую линию поля.

9' Петретта при развитии атаки с левого фланга выполнил передачу к ближнему углу штрафной площади, Брайт грамотно сыграл в обороне и спокойно перехватил мяч.

8' Ларьи в центре поля огрел по ногам Гомеса. Достаточно много мелких фолов на старте матча у нас.

7' Брайт перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Флореса.

6' Бернардески из центра половины поля "Интера" выполнил относительно неплохую передачу к левому углу штрафной площади на ход Керру, но Деандре не был готов к рывку.

5' Брайт в центре поля заплёл ноги Керру. Игроки "Торонто" также не стали спешить при розыгрыше мяча.

4' Бернардески с левого фланга сделал прострел в центр штрафной площади, защитники "Интера" сыграли внимательно и спокойно перехватили мяч.

3' Флорес в центре поля нарушил правила против Гресселя. Игроки "Интера" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

2' Около 30 градусов сегодня в Майами, что конечно же будет доставлять дополнительные проблемы футболистам.