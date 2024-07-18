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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Интер Майами
3:1
Второй тайм: 80'
Торонто
0'
1:0
43' Гол
Гомес Диего
52' Желтая карточка
Этьенн Дерик
2:0
53' Гол
Редондо Федерико
3:0
59' Гол
Редондо Федерико
62' Желтая карточка
Редондо Федерико
3:1
80' Гол

Ход матча

36'
Аллен Ноа
Кривцов Сергей
 
43'
Гомес Диего
1:0
52'
 
Этьенн Дерик
53'
Редондо Федерико
2:0
59'
Редондо Федерико
3:0
59'
 
Лонгстафф Мэттью
Керр Деандре
61'
Суарес Луис
Кампана Леонардо
 
62'
Редондо Федерико
 
70'
 
О'Нил Шейн
Петретта Рауль
71'
 
Маршалл-Ратти Джакил
Бернардески Федерико
71'
 
Томпсон Коси
Ларьи Ричи
72'
 
Овусу Принс-Осеи
Инсинье Лоренцо
80'
3:1
Прогнозы 129
Интер Майами 95.3% (123)
X 3.1% (4)
Торонто 1.6% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Интер Майами
Ничья
Торонто
4.15
4.17
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6.83
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Коллендер
Дрейк
17
Фрэй
Ян
6
Авилес
Томас
27
Кривцов
Сергей
18
Альба
Жорди
55
Редондо
Федерико
42
Брайт
Янник
7
Рохас
Матиас
24
Грессель
Юлиан
8
Кампана
Леонардо
20
Гомес
Диего
1
Джонсон
Шон
15
Гомис
Никесон
5
Лонг
Кевин
28
Петретта
Рауль
22
Ларьи
Ричи
21
Осорио
Джонатан
20
Флорес
Дейби
11
Этьенн
Дерик
10
Бернардески
Федерико
24
Инсинье
Лоренцо
29
Керр
Деандре
Интер Майами
4-3-3
Торонто
3-4-2-1

История личных встреч

Интер Майами
Торонто

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

8 матчей

75%
25%
6 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

М
4:0
М
2:0
М
0:1
М
2:1
М
3:0
М
0:1
М
3:1
М
2:1

Голы

Всего голов

12
3

Голов в среднем за матч

3
0.75

Среднее время на гол

30
120

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

16
5

Голов в среднем за матч

2
0.63

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
2
Больше 25%
Меньше 75%
6

Среднее время на гол

45
144

Бомбардиры внутри турнира

Интер Майами
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Месси Лионель 12 (1) 0.5
Суарес Луис 12 0.5
Кампана Леонардо 5 0.21
Тейлор Роберт 4 0.17
Альба Жорди 3 0.13
Гомес Диего 3 0.13
Рохас Матиас 3 0.13
Кремаски Бенджамин 3 0.13
Редондо Федерико 2 0.08
Фрэй Ян 2 0.08
Афонсо Лео 2 0.08
Грессель Юлиан 1 0.04
Бускетс Серхио 1 0.04
Кривцов Сергей 1 0.04
Руис Давид 0 0
Негри Франко 0 0
Сандерленд Лоусон 0 0
Брайт Янник 0 0
Торонто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бернардески Федерико 8 0.32
Овусу Принс-Осеи 6 0.24
Инсинье Лоренцо 4 (1) 0.16
Лонгстафф Мэттью 2 0.08
Спайсер Тайрис 2 0.08
Этьенн Дерик 2 0.08
Петретта Рауль 1 0.04
Маршалл-Ратти Джакил 1 0.04
Камареро Алонсо Коэльо 1 0.04
Осорио Джонатан 1 0.04
Флорес Дейби 1 0.04
Керр Деандре 1 0.04
Франклин Кобе 0 0

Карточки

Интер Майами
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Авилес Томас 9 1
Бускетс Серхио 5 1
Альба Жорди 6 0
Гомес Диего 5 0
Вейгандт Марсело 5 0
Кривцов Сергей 4 0
Кампана Леонардо 4 0
Аллен Ноа 4 0
Руис Давид 2 1
Редондо Федерико 3 0
Суарес Луис 2 0
Грессель Юлиан 2 0
Кремаски Бенджамин 2 0
Брайт Янник 2 0
Фрейре Николас 1 0
Рохас Матиас 1 0
Тейлор Роберт 1 0
Негри Франко 1 0
Сэйлор Райан 1 0
Торонто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бернардески Федерико 7 2
Лонг Кевин 8 1
Флорес Дейби 6 0
Гомис Никесон 4 1
Осорио Джонатан 5 0
Петретта Рауль 5 0
Лонгстафф Мэттью 5 0
Инсинье Лоренцо 4 0
О'Нил Шейн 3 0
Джонсон Шон 3 0
Рустед Сигурд 3 0
Камареро Алонсо Коэльо 3 0
Этьенн Дерик 2 0
Томпсон Коси 2 0
Спайсер Тайрис 2 0
Овусу Принс-Осеи 1 0
Акинола Айо 1 0
Франклин Кобе 1 0
Маршалл-Ратти Джакил 1 0

Результаты матчей

Интер Майами
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Торонто
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
8% (1)
58% (7)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

10
6
Интер Майами
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Торонто
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

10
18

Упущенные победы

22
13
Интер Майами
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
30% (7)
43% (10)
26% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
30% (7)
30% (7)
Торонто
38.1%
61.9%
8 побед 13 поражений
Первый тайм
21% (5)
33% (8)
46% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (5)
25% (6)
54% (13)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
7

Волевые победы

13
19

Упущенные победы

32
19

Голы по времени матча

Забито

30
9
12 В 1-м тайме 4
18 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
12 Не забивали 18
6
20%
2
22%
1-15
3
10%
1
11%
16-30
3
10%
1
11%
31-45
5
17%
2
22%
46-60
7
23%
0
0%
61-75
6
20%
3
33%
76-90

Пропущено

14
23
8 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
2
14%
2
9%
1-15
1
7%
3
13%
16-30
5
36%
3
13%
31-45
1
7%
2
9%
46-60
2
14%
3
13%
61-75
3
21%
10
43%
76-90

Забито

23
22
10 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 8
13 Не забивали 12
0
0%
3
14%
1-15
4
17%
2
9%
16-30
6
26%
5
23%
31-45
4
17%
4
18%
46-60
3
13%
2
9%
61-75
6
26%
6
27%
76-90

Пропущено

21
22
12 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 9
6
29%
0
0%
1-15
1
5%
2
9%
16-30
5
24%
3
14%
31-45
3
14%
5
23%
46-60
6
29%
5
23%
61-75
0
0%
7
32%
76-90

Забито

53
31
22 В 1-м тайме 14
31 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 11
2 Не забивали 6
6
11%
5
16%
1-15
7
13%
3
10%
16-30
9
17%
6
19%
31-45
9
17%
6
19%
46-60
10
19%
2
6%
61-75
12
23%
9
29%
29%
76-90

Пропущено

35
45
20 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 32
13 Пропускали первыми 11
18 Не пропускали 18
8
23%
2
4%
1-15
2
6%
5
11%
16-30
10
29%
6
13%
31-45
4
11%
7
16%
46-60
8
23%
8
18%
61-75
3
9%
17
38%
76-90

Результаты последних матчей

Интер Майами
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Цинциннати - Интер Майами 6:1 Шарлотт - Интер Майами 1:2 Нэшвилл - Интер Майами 1:2 Интер Майами - Коламбус Крю 2:1
Филадельфия Юнион - Интер Майами 1:2 Интер Майами - Сент-Луис Сити 3:3 Интер Майами - Атланта Юнайтед 1:3 Ванкувер Уайткэпс - Интер Майами 1:2 Интер Майами - Ди Си Юнайтед 1:0 Орландо Сити - Интер Майами 0:0 ФК Монреаль - Интер Майами 2:3 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 6:2 Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 1:4 Интер Майами - Нэшвилл 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Интер Майами 2:3 Монтеррей - Интер Майами 3:1 Интер Майами - Колорадо Рэпидс 2:2 Интер Майами - Монтеррей 1:2 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 4:0
Торонто
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Торонто - Филадельфия Юнион 2:1 Коламбус Крю - Торонто 4:0 Торонто - Орландо Сити 1:2 Атланта Юнайтед - Торонто 2:1
Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 3:0 Торонто - Нэшвилл 1:2 Торонто - Чикаго Файр 1:4 Ди Си Юнайтед - Торонто 2:2 Филадельфия Юнион - Торонто 0:0 Торонто - Цинциннати 3:4 Торонто - ФК Монреаль 5:1 Нэшвилл - Торонто 2:0 Торонто - Нью-Йорк Сити 2:3 Торонто - Даллас 3:1 Орландо Сити - Торонто 1:2 Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Шарлотт - Торонто 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Торонто 4:0 Торонто - Спортинг Канзас-Сити 1:3 Торонто - Атланта Юнайтед 2:0

Результаты матчей

Интер Майами
Торонто

Точный счет

1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
6:2
1 раз 9%
1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
5
1 раз 9%
6
1 раз 9%
1
6 раз 50%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
5
1 раз 8%

Точный счет

1:2
4 раза 33%
2:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
4:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
4
1 раз 8%
0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%

Точный счет

1:2
4 раза 17%
2:3
3 раза 13%
1:1
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%
1:2
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

2
8 раз 35%
1
5 раз 22%
3
5 раз 22%
0
2 раза 9%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%
1
9 раз 38%
0
6 раз 25%
2
6 раз 25%
3
2 раза 8%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Интер Майами
Торонто

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
1.5
Больше Меньше
6
6
4
7
2.5
3
9
2
9
3.5
1
11
2
9
4.5
1
11
1
10
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
6
6
8
4
1.5
3
9
4
8
2.5
1
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
2
0.5
Больше Меньше
18
6
16
7
1.5
9
15
8
15
2.5
3
21
3
20
3.5
1
23
2
21
4.5
1
23
1
22
5.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 22 13 4 5 44 - 29 43
2.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 23 12 7 4 48 - 30 43
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 24 12 7 5 44 - 32 43
4.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 24 11 5 8 45 - 38 38
5.
Портленд Тимберс
 Заявка 24 10 6 8 48 - 39 36
6.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 22 10 5 7 38 - 30 35
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 23 9 7 7 32 - 26 34
8.
Хьюстон Динамо
 Заявка 22 8 7 7 30 - 27 31
9.
Миннесота Юнайтед
 1:1 Заявка 24 8 7 9 37 - 39 31
10.
Остин
 1:1 Заявка 24 8 7 9 26 - 33 31
11.
Даллас
 1:1 Заявка 24 7 6 11 35 - 38 27
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 24 6 5 13 39 - 49 23
13.
Сент-Луис Сити
 Заявка 23 4 10 9 31 - 43 22
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 23 4 2 17 31 - 58 14

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 3:0 Заявка 24 15 5 4 54 - 37 50
2.
Цинциннати
 0:1 Заявка 24 15 3 6 43 - 30 48
3.
Коламбус Крю
 1:0 Заявка 22 13 6 3 46 - 19 45
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 23 9 10 4 38 - 28 37
5.
Нью-Йорк Сити
 1:2 Заявка 24 11 3 10 34 - 29 36
6.
Шарлотт
 0:1 Заявка 24 10 5 9 27 - 25 35
7.
Орландо Сити
 1:0 Заявка 24 9 6 9 36 - 37 33
8.
Атланта Юнайтед
 2:1 Заявка 24 7 6 11 33 - 34 27
9.
Торонто
 0:3 Заявка 25 8 3 14 32 - 47 27
10.
ФК Монреаль
 Заявка 23 6 8 9 32 - 47 26
11.
Нэшвилл
 0:1 Заявка 24 6 8 10 26 - 34 26
12.
Чикаго Файр
 1:0 Заявка 24 6 7 11 29 - 40 25
13.
Филадельфия Юнион
 4:1 Заявка 24 5 9 10 41 - 42 24
14.
Ди Си Юнайтед
 1:1 Заявка 25 5 9 11 33 - 49 24
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:4 Заявка 22 7 1 14 22 - 45 22

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 12 9 2 1 30 - 13 29
2.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 11 8 1 2 28 - 12 25
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 11 7 3 1 25 - 16 24
4.
Портленд Тимберс
 Заявка 12 7 3 2 30 - 18 24
5.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 12 7 3 2 25 - 15 24
6.
Даллас
 1:1 Заявка 13 7 3 3 24 - 17 24
7.
Остин
 1:1 Заявка 12 6 3 3 20 - 17 21
8.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 11 5 5 1 17 - 8 20
9.
Хьюстон Динамо
 Заявка 11 4 5 2 13 - 10 17
10.
Миннесота Юнайтед
 1:1 Заявка 12 4 5 3 17 - 15 17
11.
Сент-Луис Сити
 Заявка 13 4 5 4 14 - 16 17
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 12 4 3 5 25 - 25 15
13.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 9 4 2 3 17 - 14 14
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 12 3 1 8 13 - 24 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нью-Йорк Сити
 1:2 Заявка 12 8 1 3 25 - 14 25
2.
Коламбус Крю
 1:0 Заявка 11 7 3 1 21 - 6 24
3.
Интер Майами
 3:0 Заявка 12 7 3 2 31 - 16 24
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 10 6 4 0 21 - 7 22
5.
Шарлотт
 0:1 Заявка 12 6 4 2 14 - 10 22
6.
Цинциннати
 0:1 Заявка 13 6 2 5 20 - 16 20
7.
Торонто
 0:3 Заявка 12 6 0 6 23 - 21 18
8.
ФК Монреаль
 Заявка 11 4 5 2 19 - 16 17
9.
Атланта Юнайтед
 2:1 Заявка 12 5 2 5 23 - 18 17
10.
Нэшвилл
 0:1 Заявка 13 4 5 4 18 - 15 17
11.
Чикаго Файр
 1:0 Заявка 12 4 3 5 15 - 20 15
12.
Ди Си Юнайтед
 1:1 Заявка 13 4 3 6 20 - 26 15
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:4 Заявка 12 4 1 7 12 - 23 13
14.
Орландо Сити
 1:0 Заявка 11 3 3 5 16 - 14 12
15.
Филадельфия Юнион
 4:1 Заявка 12 2 4 6 17 - 19 10

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 13 6 3 4 21 - 16 21
2.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 13 5 4 4 19 - 16 19
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 12 4 6 2 20 - 18 18
4.
Лос-Анджелес
 Заявка 10 4 2 4 14 - 16 14
5.
Хьюстон Динамо
 Заявка 11 4 2 5 17 - 17 14
6.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 12 4 2 6 15 - 18 14
7.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 12 4 2 6 20 - 23 14
8.
Миннесота Юнайтед
 1:1 Заявка 12 4 2 6 20 - 24 14
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 12 3 3 6 18 - 21 12
10.
Остин
 1:1 Заявка 12 2 4 6 6 - 16 10
11.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 12 2 2 8 14 - 24 8
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 10 0 5 5 17 - 27 5
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 11 1 1 9 18 - 34 4
14.
Даллас
 1:1 Заявка 11 0 3 8 11 - 21 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 0:1 Заявка 11 9 1 1 23 - 14 28
2.
Интер Майами
 3:0 Заявка 12 8 2 2 23 - 21 26
3.
Коламбус Крю
 1:0 Заявка 11 6 3 2 25 - 13 21
4.
Орландо Сити
 1:0 Заявка 13 6 3 4 20 - 23 21
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 13 3 6 4 17 - 21 15
6.
Филадельфия Юнион
 4:1 Заявка 12 3 5 4 24 - 23 14
7.
Шарлотт
 0:1 Заявка 12 4 1 7 13 - 15 13
8.
Нью-Йорк Сити
 1:2 Заявка 12 3 2 7 9 - 15 11
9.
Чикаго Файр
 1:0 Заявка 12 2 4 6 14 - 20 10
10.
Атланта Юнайтед
 2:1 Заявка 12 2 4 6 10 - 16 10
11.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:4 Заявка 10 3 0 7 10 - 22 9
12.
Нэшвилл
 0:1 Заявка 11 2 3 6 8 - 19 9
13.
ФК Монреаль
 Заявка 12 2 3 7 13 - 31 9
14.
Ди Си Юнайтед
 1:1 Заявка 12 1 6 5 13 - 23 9
15.
Торонто
 0:3 Заявка 13 2 3 8 9 - 26 9
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 17 (5)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 15 (4)
Лос-Анджелес Буанга Денис 14 (9)
Коламбус Крю Эрнандес Хуан 13 (6)
Интер Майами Месси Лионель 12 (10)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 1 9
Торонто Бернардески Федерико 2 7
Торонто Лонг Кевин 1 8
Ди Си Юнайтед Дахоме Кристиан 1 8
Нью-Йорк Ред Буллз Эдельман Даниэль 1 8
Весь список
  • Второй тайм
  • Описание гола
    80'
    ГООООООЛ! 3:1!!! Этьенн!!!
  • Фол, нарушение
    79'
    Брайт в центре поля огрел по ногам Осорио. Игроки "Торонто" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • 78'
    Всё нормально с Флоресом и Редондо, оба футболиста после паузы показали, что они готовы играть дальше. 
  • Судья
    77'
    Дал как раз сейчас судья футболистам и небольшую паузу, чтобы они могли попить воды и перевести дух. 
  • Травма, повреждение
    76'
    Флорес и Редондо неудачно столкнулись между собой в борьбе за мяч в центре поля, пауза в игре. 
  • Замена
    75'
    Последнюю замену провёл Джон Хердман. Вместо Лоренцо Инсинье на поле вышел Принс-Осеи Овусу. 
  • Замена
    74'
    В составе "Торонто" произошла замена. Вместо Ричи Ларьи на поле вышел Коси Томпсон. 
  • 73'
    Этьенн с левого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, мяч свалился с ноги у Дерика и в итоге полетел точно в руки Коллендеру. 
  • Замена
    72'
    Ещё одну замену провёл Джон Хердман. Вместо Рауля Петретты на поле вышел Шейн О'Нил. 
  • Угловой
    71'
    Лонгстафф с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, не без труда, но игроки "Интера" всё же общими усилиями смогли отбиться. 
  • Замена
    70'
    В составе "Торонто" произошла замена. Вместо Федерико Бернардески на поле вышел Джакил Маршалл-Ратти. 
  • Опасный момент
    69'
    Бернардески убежал по правой половине поля в штрафную площадь после заброса из центра поля, Федерико в итоге из-под Аллена пробил под дальний угол ворот, Коллендер отлично сложился и перевёл мяч на угловой. 
  • 68'
    Бернардески попытался войти в штрафную площадь с правого фланга, Редондо отлично сыграл в обороне и перехватил мяч. 
  • 67'
    Как-то во втором тайме "Торонто" совсем поник и уже перестал совершать даже подходы к воротам соперника. 
  • Замена
    66'
    В составе "Торонто" произошла замена. Вместо Деандре Керра на поле вышел Мэттью Лонгстафф. 
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    • 65'
      Рохас со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, в результате борьбы получилась скидка к линии вратарской, но тут уже Джонсон сыграл на выходе и перехватил мяч. 
    • Фол, нарушение
      64'
      Ларьи на левом фланге у своей штрафной площади нарушил правила против Рохаса. Игроки "Интера" заработали достаточно неплохой стандарт. 
    • 63'
      Быструю атаку по левой половине поля провели игроки "Интера", в завершении эпизода Рохас сделал передачу к левому углу штрафной площади, Суарес выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, Грессель сделал скидку в центр штрафной, но Гомес под давлением соперника не смог завершить момент ударом по воротам. 
    • Желтая карточка
      62'
      Полузащитник "Интера" Федерико Редондо получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Флореса. 
    • Замена
      61'
      В составе "Интера" произошла замена. Вместо Леонардо Кампаны на поле вышел Луис Суарес. 
    • Фол, нарушение
      60'
      Кампана в центре поля огрел по ногам Лонга. "Торонто" вновь не удалось быстро разыграть стандарт. 
    • 59'
      Бернардески с правого фланга выполнил прострел в центр к линии вратарской на Керра, Коллендер уверенно сыграл на выходе и в прыжке перехватил мяч. 
    • 2 гола - дубль!
      58'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ! 3:0!!! Редондо!!! Игроки "Интера" перехватили мяч на половине поля соперника за счёт высокого прессинга, далее с правой половины поля Грессель выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, Гомес уверенно набежал на мяч и затем сделал прострел в центр штрафной, где уже оказался свободным Редондо, который в касание отправил мяч в сетку и оформил дубль. 
    • 57'
      Гомес зацепился за мяч после заброса из центра поля и под давлением соперника пробил по воротам с дальней дистанции, мяч полетел точно по центру, Джонсон спокойно поймал мяч. 
    • Офсайд
      56'
      Брайт из глубины поля выполнил заброс на ход Альбе по левому флангу, Жорди теперь уже забрался в офсайд. 
    • Офсайд
      55'
      Из центра поля последовал заброс на ход Инсинье по левой половине поля, Лоренцо на этот раз забрался в офсайд. 
    • Фол, нарушение
      54'
      Кампана в центре поля нарушил правила против Инсинье. Игроки "Торонто" не смогли быстро разыграть стандарт. 
    • 53'
      Очень хорошее начало второго тайма удаётся провести "Интеру", теперь уже команде Херардо Мартино сделала полноценную заявку на победу. 
    • Описание гола
      52'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ! 2:0!!! Редондо!!! Грессель со стандарта выполнил подачу к дальнему углу вратарской, Редондо отлично оторвался от соперников и выпрыгнув головой отправил мяч в ближний угол ворот под перекладину, Джонсон не смог спасти свою команду. 
    • Желтая карточка
      51'
      Полузащитник "Торонто" Дерик Этьенн получил жёлтую карточку за срыв атаки. На правой половине поля Этьенн нарушил правила против Фрэя. 
    • Фол, нарушение
      50'
      Гомес в центре поля нарушил правила против Ларьи, а затем Диего не позволил сопернику быстро разыграть стандарт. 
    • Угловой
      49'
      Грессель с углового выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, мяч полетел высоковато и в итоге ушёл на правую половину поля. 
    • 48'
      С правой половины поля последовал заброс к левому углу штрафной площади "Торонто" на Альбу, Ларьи накрыл соперника и выбил мяч на угловой. 
    • 47'
      Спокойно начинается второй тайм, игроки "Интера" пока что контролируют мяч в центре поля и стараются работать по счёту. 
    • Второй тайм начался
      46'
      Начинается второй тайм. Посмотрим, сможет ли сейчас одна из команд сыграть более явным первым номером, либо у нас и дальше продолжится достаточно равная борьба, где очень многое будет решать реализация моментов. 
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Звучит свисток на перерыв. По итогам первой половины матча "Интер Майами" на домашнем поле в равной и упорной борьбе обыгрывает "Торонто" с минимальным счётом за счёт лучшей реализации моментов. В целом, чтобы рассчитывать на три очка, команде Херардо Мартино нужно стараться забивать ещё, а иначе "Торонто" всё же по такой игре найдёт свой ответный гол в итоге будет пытаться перевернуть ход матча в свою пользу. 
    • Фол, нарушение
      45'
      Рохас теперь уже сам перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Ларьи. 
    • Фол, нарушение
      45'
      Бернардески в борьбе за мяч на левом фланге у штрафной площади "Интера" нарушил правила против Рохаса. 
    • Угловой
      45'
      Бернардески разыграл корнер с Петреттой, далее Рауль с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, где уже никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
    • Штанга
      45'
      Бернардески при смещении в центр с правой половины поля из-за пределов штрафной площади плотно пробил под левый угол ворот, Коллендер в прыжке достал до мяча, получился перевод в штангу, а затем мяч ушёл на угловой. 
    • Дополнительное время
      45'
      Пять минут было добавлено к основному времени первого тайма. 
    • Описание гола
      44'
      ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0!!! Гомес!!! Редондо из центра поля выполнил отличный заброс на ход Гомесу практически по центру, Диего убежал один на один с Джонсоном и сильно пробил под левый угол ворот, голкипер "Торонто" ничего не смог поделать. 
    • 43'
      Бернардески с левого фланга выполнил далеко не самый лучший заброс в центр штрафной площади, мяч полетел слишком высоко для Инсинье. 
    • Фол, нарушение
      42'
      Фрэй теперь уже в центре поля нарушил правила против Инсинье. Игроки "Торонто" достаточно быстро разыграли стандарт. 
    • Фол, нарушение
      41'
      Фрэй ворвался в штрафную площадь с правого фланга, но затем Ян в позиционной борьбе нарушил правила против Петретты. 
    • 40'
      Брайт с левой половины поля из-за пределов штрафной площади пробил в дальний угол ворот, мяч свалился с ноги у Янника и сильно ушёл в сторону от цели. 
    • 39'
      Рохас из центра половины поля "Торонто" сделал заброс в центр штрафной площади, Лонг грамотно сыграл по позиции и головой выбил мяч на левую половину поля. 
    • Фол, нарушение
      38'
      Альба с левого фланга выполнил заброс на ближний угол штрафной площади, Гомес зацепился за мяч, но затем Диего в борьбе с Ларьи нарушил правила. 
    • Фол, нарушение
      37'
      Ларьи в центре поля нарушил правила против Гомеса. Игроки "Интера" конечно же не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • Замена
      36'
      В составе "Интер Майами" произошла замена. Вместо Сергея Кривцова на поле вышел Ноа Аллен. 
    • Судья
      35'
      Дал главный арбитр матча небольшую паузу футболистам, могут они попить воды и перевести дух в этот жаркий вечер. 
    • Травма, повреждение
      34'
      Сергей Кривцов лёг на газон после рывка назад за мячом. Дёрнул заднюю поверхность бедра защитник "Интера", нужно Херардо Мартино готовить замену. 
    • 33'
      Из центра поля последовал заброс к левому углу штрафной площади "Интера" на Керра, защитники "цаплей" сыграли внимательно и без особого труда перехватили мяч. 
    • Фол, нарушение
      32'
      Рохас в центре поля нарушил правила против Осорио. Игроки "Торонто" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • 31'
      Грессель из центра поля выполнил заброс к левому углу штрафной площади, Кампана не был готов к рывку. 
    • Судья
      30'
      Гомес совершил рывок по левому флангу, у боковой линии штрафной площади "Торонто" Диего в борьбе с Ларьи оказался на газоне, главный арбитр матча показал, что нужно играть дальше. 
    • Опасный момент
      29'
      Бернардески убежал в штрафную площадь по левой половине поля, Федерико стянул на себя внимание Коллендера и сделал передачу в центр штрафной площади, Керр в касание пробил в правый угол ворот из-под Альбы, мяч пролетел рядом со штангой. 
    • Видеоповтор
      28'
      Судьи из комнаты VAR также не нашли оснований для назначения пенальти, это решение является вполне справедливым. 
    • Травма, повреждение
      27'
      Петретта в борьбе за мяч у линии штрафной площади получил повреждение, Брайт наступил на ногу сопернику, но Янник смотрел на верховой мяч и не особо контролировал ситуацию, свистка в итоге не последовало. 
    • Угловой
      26'
      Бернардески с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Кривцов неплохо выпрыгнул и гловой выбил мяч за пределы штрафной площади, игроки "Интера" были первыми на подборе. 
    • 25'
      Петретта по левой половине поля убежал в штрафную площадь и под давлением Фрэя пробил по воротам, Ян неплохо сыграл в подкате и в итоге мяч был выбит на угловой. 
    • 24'
      Керр по правой половине поля вошёл в штрафную площадь, но под давлением двух соперников Деандре ожидаемо потерял мяч. 
    • 23'
      "Интер" в ближайшее время вновь останется без одного из игроков основного состава. Матиас Рохас отправился в расположение олимпийской сборной Парагвая. 
    • 22'
      Флорес под давлением соперника пробил по воротам с дальней дистанции, мяч сильно ушёл в сторону от правого угла. 
    • 21'
      Рохас с левой половины поля выполнил заброс на ближний штрафной площади, Альба от лицевой линии поля под давлением соперника сделал перевод на дальний угол штрафной, Грессель головой сделал скидку в центр штрафной, но тут уже Джонсон вовремя вышел из ворот и спокойно перехватил мяч. 
    • 20'
      Альба с левого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, мяч попал в Бернардески и улетел в аут. 
    • 19'
      Петретта с левого фланга сделал прострел в центр штрафной площади, Инсинье в касание пробил по воротам, мяч полетел точно по центру и в итоге Коллендер поймал его без особого труда. 
    • 18'
      Бернардески с правой половины поля выполнил прострел в центр штрафной площади, защитники "Интера" сыграли без ошибок и спокойно выбили мяч подальше от своих ворот. 
    • 17'
      Игроки "Торонто" пока что катают мяч в центре поля, а вот с развитием атак у клуба из Канады есть проблемы. 
    • Фол, нарушение
      16'
      Осорио в центре поля нарушил правила против Рохаса. "Интер" уж совсем долго разыгрывал стандарт. 
    • 15'
      Бернардески с правого фланга выполнил подачу к левому углу штрафной площади на Инсинье, Лоренцо не смог подстроиться под мяч, чтобы обострить ситуацию на поле. 
    • Офсайд
      14'
      Из центра поля последовала передача на ход Гресселю по левой половине поля, Юлиан забрался в офсайд. 
    • Фол, нарушение
      13'
      Керр в центре поля в борьбе за мяч нарушил правила против Брайта. Продолжают игроки достаточно жёстко биться за мяч практически в любой ситуации. 
    • 12'
      Из центра поля последовал заброс к левому углу штрафной площади "Торонто" на ход Гомесу, Джонстон прочитал момент, вовремя вышел из ворот и в итоге спокойно перехватил мяч. 
    • 11'
      Голкипер "Интер Майами" Дрейк Коллендер провёл уже более ста матчей за клуб и тем самым стал первым игроком, кто выступает столь длительное время за молодой клуб. 
    • 10'
      Фрэй совершил рывок по правому флангу, но под давлением Петретты Ян упустил мяч за лицевую линию поля. 
    • 9'
      Петретта при развитии атаки с левого фланга выполнил передачу к ближнему углу штрафной площади, Брайт грамотно сыграл в обороне и спокойно перехватил мяч. 
    • Фол, нарушение
      8'
      Ларьи в центре поля огрел по ногам Гомеса. Достаточно много мелких фолов на старте матча у нас. 
    • Фол, нарушение
      7'
      Брайт перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Флореса. 
    • 6'
      Бернардески из центра половины поля "Интера" выполнил относительно неплохую передачу к левому углу штрафной площади на ход Керру, но Деандре не был готов к рывку. 
    • Фол, нарушение
      5'
      Брайт в центре поля заплёл ноги Керру. Игроки "Торонто" также не стали спешить при розыгрыше мяча. 
    • 4'
      Бернардески с левого фланга сделал прострел в центр штрафной площади, защитники "Интера" сыграли внимательно и спокойно перехватили мяч. 
    • Фол, нарушение
      3'
      Флорес в центре поля нарушил правила против Гресселя. Игроки "Интера" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • 2'
      Около 30 градусов сегодня в Майами, что конечно же будет доставлять дополнительные проблемы футболистам. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня для "Интера" важно при своих болельщиках одержать победу над нестабильным "Торонто", который тем не менее всё же обладает крепким составом и уже усилился игроками сборной Канады, которые вернулись в клуб с прошедшего Кубка Америки. 
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 43'
      Г О О О О Л - Гомес Диего бьет в цель!
    • 36'
      Кривцов Сергей уходит с поля. Аллен Ноа выходит вместо него
    • Судья начинает матч
    • 80 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Интер Майами 3:1 Торонто

    Исход игры
    Интер Майами
    95.3% (123)
    Ничья
    3.1% (4)
    Торонто
    1.6% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    76.92% (80)
    Меньше
    23.08% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    75.96% (79)
    Нет
    24.04% (25)
    Популярный счёт
    2:1 Интер Майами
    38% (49)
    3:1 Интер Майами
    21.7% (28)
    2:0 Интер Майами
    12.4% (16)
    1:0 Интер Майами
    5.4% (7)
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