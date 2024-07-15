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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Интер Майами
 
Позже
Торонто
Прогнозы 44
Интер Майами 97.7% (43)
X 2.3% (1)
Торонто 0% (0)
Все прогнозы
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Интер Майами
Ничья
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История личных встреч

Интер Майами
Торонто

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

8 матчей

75%
25%
6 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

М
4:0
М
2:0
М
0:1
М
2:1
М
3:0
М
0:1
М
3:1
М
2:1

Голы

Всего голов

12
3

Голов в среднем за матч

3
0.75

Среднее время на гол

30
120

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

16
5

Голов в среднем за матч

2
0.63

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
2
Больше 25%
Меньше 75%
6

Среднее время на гол

45
144

Бомбардиры внутри турнира

Интер Майами
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Месси Лионель 12 (1) 0.52
Суарес Луис 12 0.52
Кампана Леонардо 5 0.22
Тейлор Роберт 4 0.17
Альба Жорди 3 0.13
Рохас Матиас 3 0.13
Кремаски Бенджамин 3 0.13
Гомес Диего 2 0.09
Фрэй Ян 2 0.09
Афонсо Лео 2 0.09
Грессель Юлиан 1 0.04
Бускетс Серхио 1 0.04
Кривцов Сергей 1 0.04
Руис Давид 0 0
Негри Франко 0 0
Редондо Федерико 0 0
Сандерленд Лоусон 0 0
Брайт Янник 0 0
Торонто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бернардески Федерико 8 0.33
Овусу Принс-Осеи 6 0.25
Инсинье Лоренцо 4 (1) 0.17
Лонгстафф Мэттью 2 0.08
Спайсер Тайрис 2 0.08
Этьенн Дерик 2 0.08
Петретта Рауль 1 0.04
Маршалл-Ратти Джакил 1 0.04
Камареро Алонсо Коэльо 1 0.04
Осорио Джонатан 1 0.04
Флорес Дейби 1 0.04
Керр Деандре 1 0.04
Франклин Кобе 0 0

Карточки

Интер Майами
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Авилес Томас 9 1
Бускетс Серхио 5 1
Альба Жорди 6 0
Гомес Диего 5 0
Вейгандт Марсело 5 0
Кривцов Сергей 4 0
Кампана Леонардо 4 0
Аллен Ноа 4 0
Руис Давид 2 1
Суарес Луис 2 0
Грессель Юлиан 2 0
Редондо Федерико 2 0
Кремаски Бенджамин 2 0
Брайт Янник 2 0
Фрейре Николас 1 0
Рохас Матиас 1 0
Тейлор Роберт 1 0
Негри Франко 1 0
Сэйлор Райан 1 0
Торонто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бернардески Федерико 7 2
Лонг Кевин 8 1
Флорес Дейби 6 0
Гомис Никесон 4 1
Осорио Джонатан 5 0
Петретта Рауль 5 0
Лонгстафф Мэттью 5 0
Инсинье Лоренцо 4 0
О'Нил Шейн 3 0
Джонсон Шон 3 0
Рустед Сигурд 3 0
Камареро Алонсо Коэльо 3 0
Томпсон Коси 2 0
Спайсер Тайрис 2 0
Этьенн Дерик 1 0
Овусу Принс-Осеи 1 0
Акинола Айо 1 0
Франклин Кобе 1 0
Маршалл-Ратти Джакил 1 0

Результаты матчей

Интер Майами
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Торонто
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
8% (1)
58% (7)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

10
6
Интер Майами
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Торонто
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

10
18

Упущенные победы

22
13
Интер Майами
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
30% (7)
43% (10)
26% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
30% (7)
30% (7)
Торонто
38.1%
61.9%
8 побед 13 поражений
Первый тайм
21% (5)
33% (8)
46% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (5)
25% (6)
54% (13)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
7

Волевые победы

13
19

Упущенные победы

32
19

Голы по времени матча

Забито

30
9
12 В 1-м тайме 4
18 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
12 Не забивали 18
6
20%
2
22%
1-15
3
10%
1
11%
16-30
3
10%
1
11%
31-45
5
17%
2
22%
46-60
7
23%
0
0%
61-75
6
20%
3
33%
76-90

Пропущено

14
23
8 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
2
14%
2
9%
1-15
1
7%
3
13%
16-30
5
36%
3
13%
31-45
1
7%
2
9%
46-60
2
14%
3
13%
61-75
3
21%
10
43%
76-90

Забито

23
22
10 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 8
13 Не забивали 12
0
0%
3
14%
1-15
4
17%
2
9%
16-30
6
26%
5
23%
31-45
4
17%
4
18%
46-60
3
13%
2
9%
61-75
6
26%
6
27%
76-90

Пропущено

21
22
12 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 9
6
29%
0
0%
1-15
1
5%
2
9%
16-30
5
24%
3
14%
31-45
3
14%
5
23%
46-60
6
29%
5
23%
61-75
0
0%
7
32%
76-90

Забито

53
31
22 В 1-м тайме 14
31 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 11
2 Не забивали 6
6
11%
5
16%
1-15
7
13%
3
10%
16-30
9
17%
6
19%
31-45
9
17%
6
19%
46-60
10
19%
2
6%
61-75
12
23%
9
29%
29%
76-90

Пропущено

35
45
20 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 32
13 Пропускали первыми 11
18 Не пропускали 18
8
23%
2
4%
1-15
2
6%
5
11%
16-30
10
29%
6
13%
31-45
4
11%
7
16%
46-60
8
23%
8
18%
61-75
3
9%
17
38%
76-90

Результаты последних матчей

Интер Майами
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Цинциннати - Интер Майами 6:1 Шарлотт - Интер Майами 1:2 Нэшвилл - Интер Майами 1:2 Интер Майами - Коламбус Крю 2:1
Филадельфия Юнион - Интер Майами 1:2 Интер Майами - Сент-Луис Сити 3:3 Интер Майами - Атланта Юнайтед 1:3 Ванкувер Уайткэпс - Интер Майами 1:2 Интер Майами - Ди Си Юнайтед 1:0 Орландо Сити - Интер Майами 0:0 ФК Монреаль - Интер Майами 2:3 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 6:2 Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 1:4 Интер Майами - Нэшвилл 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Интер Майами 2:3 Монтеррей - Интер Майами 3:1 Интер Майами - Колорадо Рэпидс 2:2 Интер Майами - Монтеррей 1:2 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 4:0
Торонто
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Торонто - Филадельфия Юнион 2:1 Коламбус Крю - Торонто 4:0 Торонто - Орландо Сити 1:2 Атланта Юнайтед - Торонто 2:1
Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 3:0 Торонто - Нэшвилл 1:2 Торонто - Чикаго Файр 1:4 Ди Си Юнайтед - Торонто 2:2 Филадельфия Юнион - Торонто 0:0 Торонто - Цинциннати 3:4 Торонто - ФК Монреаль 5:1 Нэшвилл - Торонто 2:0 Торонто - Нью-Йорк Сити 2:3 Торонто - Даллас 3:1 Орландо Сити - Торонто 1:2 Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Шарлотт - Торонто 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Торонто 4:0 Торонто - Спортинг Канзас-Сити 1:3 Торонто - Атланта Юнайтед 2:0

Результаты матчей

Интер Майами
Торонто

Точный счет

1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
6:2
1 раз 9%
1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
5
1 раз 9%
6
1 раз 9%
1
6 раз 50%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
5
1 раз 8%

Точный счет

1:2
4 раза 33%
2:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
4:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
4
1 раз 8%
0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%

Точный счет

1:2
4 раза 17%
2:3
3 раза 13%
1:1
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%
1:2
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

2
8 раз 35%
1
5 раз 22%
3
5 раз 22%
0
2 раза 9%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%
1
9 раз 38%
0
6 раз 25%
2
6 раз 25%
3
2 раза 8%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Интер Майами
Торонто

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
1.5
Больше Меньше
6
6
4
7
2.5
3
9
2
9
3.5
1
11
2
9
4.5
1
11
1
10
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
6
6
8
4
1.5
3
9
4
8
2.5
1
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
2
0.5
Больше Меньше
18
6
16
7
1.5
9
15
8
15
2.5
3
21
3
20
3.5
1
23
2
21
4.5
1
23
1
22
5.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 22 13 4 5 44 - 29 43
2.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 23 12 7 4 48 - 30 43
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 24 12 7 5 44 - 32 43
4.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 24 11 5 8 45 - 38 38
5.
Портленд Тимберс
 Заявка 24 10 6 8 48 - 39 36
6.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 22 10 5 7 38 - 30 35
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 23 9 7 7 32 - 26 34
8.
Хьюстон Динамо
 Заявка 22 8 7 7 30 - 27 31
9.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 23 8 6 9 36 - 38 30
10.
Остин
 Заявка 23 8 6 9 25 - 32 30
11.
Даллас
 Заявка 23 7 5 11 34 - 37 26
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 24 6 5 13 39 - 49 23
13.
Сент-Луис Сити
 Заявка 23 4 10 9 31 - 43 22
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 23 4 2 17 31 - 58 14

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 23 15 3 5 43 - 29 48
2.
Интер Майами
 Заявка 23 14 5 4 51 - 37 47
3.
Коламбус Крю
 Заявка 21 12 6 3 45 - 19 42
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 23 9 10 4 37 - 28 37
5.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 23 11 3 9 33 - 27 36
6.
Шарлотт
 Заявка 23 10 5 8 27 - 24 35
7.
Орландо Сити
 Заявка 23 8 6 9 35 - 37 30
8.
Торонто
 Заявка 24 8 3 13 32 - 44 27
9.
Нэшвилл
 Заявка 23 6 8 9 26 - 33 26
10.
ФК Монреаль
 Заявка 23 6 8 9 32 - 46 26
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 23 6 6 11 31 - 33 24
12.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 24 5 8 11 32 - 48 23
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 21 7 1 13 21 - 41 22
14.
Чикаго Файр
 Заявка 23 5 7 11 28 - 40 22
15.
Филадельфия Юнион
 Заявка 23 4 9 10 37 - 41 21

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 12 9 2 1 30 - 13 29
2.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 11 8 1 2 28 - 12 25
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 11 7 3 1 25 - 16 24
4.
Портленд Тимберс
 Заявка 12 7 3 2 30 - 18 24
5.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 12 7 3 2 25 - 15 24
6.
Даллас
 Заявка 12 7 2 3 23 - 16 23
7.
Остин
 Заявка 12 6 3 3 20 - 17 21
8.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 11 5 5 1 17 - 8 20
9.
Хьюстон Динамо
 Заявка 11 4 5 2 13 - 10 17
10.
Сент-Луис Сити
 Заявка 13 4 5 4 14 - 16 17
11.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 11 4 4 3 16 - 14 16
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 12 4 3 5 25 - 25 15
13.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 9 4 2 3 17 - 14 14
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 12 3 1 8 13 - 24 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 12 8 1 3 25 - 14 25
2.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 10 6 4 0 20 - 7 22
3.
Шарлотт
 Заявка 12 6 4 2 14 - 10 22
4.
Коламбус Крю
 Заявка 10 6 3 1 20 - 6 21
5.
Интер Майами
 Заявка 11 6 3 2 28 - 16 21
6.
Цинциннати
 Заявка 12 6 2 4 20 - 15 20
7.
Торонто
 Заявка 12 6 0 6 23 - 21 18
8.
ФК Монреаль
 Заявка 11 4 5 2 19 - 16 17
9.
Нэшвилл
 Заявка 12 4 5 3 18 - 14 17
10.
Чикаго Файр
 Заявка 12 4 3 5 15 - 20 15
11.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 13 4 3 6 20 - 26 15
12.
Атланта Юнайтед
 Заявка 11 4 2 5 21 - 17 14
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 12 4 1 7 12 - 23 13
14.
Орландо Сити
 Заявка 11 3 3 5 16 - 14 12
15.
Филадельфия Юнион
 Заявка 11 1 4 6 13 - 18 7

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 13 6 3 4 21 - 16 21
2.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 13 5 4 4 19 - 16 19
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 12 4 6 2 20 - 18 18
4.
Лос-Анджелес
 Заявка 10 4 2 4 14 - 16 14
5.
Хьюстон Динамо
 Заявка 11 4 2 5 17 - 17 14
6.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 12 4 2 6 15 - 18 14
7.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 12 4 2 6 20 - 23 14
8.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 12 4 2 6 20 - 24 14
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 12 3 3 6 18 - 21 12
10.
Остин
 Заявка 11 2 3 6 5 - 15 9
11.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 12 2 2 8 14 - 24 8
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 10 0 5 5 17 - 27 5
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 11 1 1 9 18 - 34 4
14.
Даллас
 Заявка 11 0 3 8 11 - 21 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 11 9 1 1 23 - 14 28
2.
Интер Майами
 Заявка 12 8 2 2 23 - 21 26
3.
Коламбус Крю
 Заявка 11 6 3 2 25 - 13 21
4.
Орландо Сити
 Заявка 12 5 3 4 19 - 23 18
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 13 3 6 4 17 - 21 15
6.
Филадельфия Юнион
 Заявка 12 3 5 4 24 - 23 14
7.
Шарлотт
 Заявка 11 4 1 6 13 - 14 13
8.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 11 3 2 6 8 - 13 11
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 12 2 4 6 10 - 16 10
10.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 9 3 0 6 9 - 18 9
11.
Нэшвилл
 Заявка 11 2 3 6 8 - 19 9
12.
Торонто
 Заявка 12 2 3 7 9 - 23 9
13.
ФК Монреаль
 Заявка 12 2 3 7 13 - 30 9
14.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 11 1 5 5 12 - 22 8
15.
Чикаго Файр
 Заявка 11 1 4 6 13 - 20 7
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 17 (5)
Лос-Анджелес Буанга Денис 14 (9)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 14 (4)
Интер Майами Месси Лионель 12 (10)
Коламбус Крю Эрнандес Хуан 12 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 1 9
Торонто Бернардески Федерико 2 7
Торонто Лонг Кевин 1 8
Ди Си Юнайтед Дахоме Кристиан 1 8
Нью-Йорк Ред Буллз Эдельман Даниэль 1 8
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Интер Майами - Торонто от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 июля 2024, осталось 2 дня 18 часов 35 минут.



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    • Прогнозы 44
    Интер Майами 97.7% (43)
    X 2.3% (1)
    Торонто 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Интер Майами
    Ничья
    Торонто
    4.15
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    4.20
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    4.50
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    Прогнозы на матч Интер Майами - Торонто

    Исход игры
    Интер Майами
    97.7% (43)
    Ничья
    2.3% (1)
    Торонто
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    70.73% (29)
    Меньше
    29.27% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    70.73% (29)
    Нет
    29.27% (12)
    Популярный счёт
    2:1 Интер Майами
    40.9% (18)
    3:1 Интер Майами
    25% (11)
    2:0 Интер Майами
    18.2% (8)
    1:0 Интер Майами
    6.8% (3)
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