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  3. США
  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Филадельфия Юнион
4:1
Второй тайм: 82'
Нью-Инглэнд Революшн
0'
1:0
29' Гол
Барибо Тай
2:0
39' Гол
Глеснес Якоб
3:0
44' Гол
Барибо Тай
3:1
50' Гол
Харкс Иэн
4:1
52' Гол
Барибо Тай
66' Желтая карточка
Панайоту Джек
18
Блэйк
Андре
15
Мбезо
Оливье
5
Глеснес
Якоб
3
Эллиотт
Джек
27
Вагнер
Кай
8
Мартинес
Хосе
Андрес
11
Бедойя
Алехандро
31
Флэк
Леон
10
Газдаг
Даниэль
7
Уре
Микаэль
28
Барибо
Тай
31
Ивачич
Альяз
6
Менса
Джонатан
3
Арреага
Хавьер
2
Ромни
Дейв
88
Фаррелл
Эндрю
14
Харкс
Иэн
8
Полстер
Мэтт
34
Спаулдинг
Райан
47
Байрактаревич
Есмир
17
Вуд
Бобби
22
Панайоту
Джек
Филадельфия Юнион
4-1-2-1-2
Нью-Инглэнд Революшн
3-4-3

История личных встреч

Филадельфия Юнион
Нью-Инглэнд Революшн

28 матчей

89.3%
10.7%
3.5527136788005E-15%
25 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
35.7%
7.2%
16 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

89.3%
14.3%
25 побед 4 ничьи 0 побед

17 матчей

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед

Первый тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 13 побед

Второй тайм

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 9 побед

45 матчей

55.6%
20%
24.4%
25 побед 9 ничьих 11 побед

Первый тайм

35.6%
35.6%
28.8%
16 побед 16 ничьих 13 побед

Второй тайм

55.6%
24.4%
20%
25 побед 11 ничьих 9 побед

История матчей

М
0:3
ТМК
0:0
М
0:1
М
3:1
М
2:1
М
3:0
ТМК
2:0
М
2:1
М
1:1
М
0:1
М
2:1
М
1:1
М
0:2
М
2:0
М
1:2
М
2:1
М
0:0
ЧМ
1:0
М
1:1
М
6:1
М
1:0
М
2:3
М
2:0
М
3:0
М
3:0
М
0:4
ОК
1:1
М
3:0
М
1:1
М
0:1
М
1:2
ОК
2:0
М
1:3
М
3:5
М
1:0
М
5:1
М
2:0
М
1:0
М
1:0
М
0:0
М
2:1
М
4:4
М
0:3
М
1:2
М
1:1

Голы

Всего голов

47
28

Голов в среднем за матч

1.88
1.4

Среднее время на гол

47
64

Всего голов

23
22

Голов в среднем за матч

1.15
0.88

Среднее время на гол

78
102

Всего голов

70
50

Голов в среднем за матч

1.56
1.11

Тотал матчей

2.5
42
Больше 93%
Меньше 7%
3
34
Больше 76%
Меньше 24%
11
22
Больше 49%
Меньше 51%
23
8
Больше 18%
Меньше 82%
37
5
Больше 11%
Меньше 89%
40
4
Больше 9%
Меньше 91%
41
3
Больше 7%
Меньше 93%
42
2
Больше 4%
Меньше 96%
43

Среднее время на гол

57
81

Бомбардиры внутри турнира

Филадельфия Юнион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Газдаг Даниэль 11 (4) 0.46
Уре Микаэль 6 0.25
Карранса Хулиан 6 0.25
Барибо Тай 6 0.25
МакГлинн Джек 3 0.13
Салливан Куинн 2 0.08
Бедойя Алехандро 2 0.08
Буэно Хесус 2 0.08
Вагнер Кай 1 0.04
Глеснес Якоб 1 0.04
Донован Крис 1 0.04
Харриэль Натан 0 0
Эллиотт Джек 0 0
Флэк Леон 0 0
Мартинес Хосе Андрес 0 0
Рафанелло Жереми 0 0
Нью-Инглэнд Революшн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вриони Джакомо 8 0.36
Хиль Карлес 5 0.23
Боатенг Эммануль II 2 0.09
Байрактаревич Есмир 2 0.09
Чанкалай Томас 2 0.09
Хиль Начо 1 0.05
Бак Ноуэл 1 0.05
Харкс Иэн 1 0.05
Джонс Дехуан 0 0
Борреро Дилан 0 0
Полстер Мэтт 0 0

Карточки

Филадельфия Юнион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бедойя Алехандро 6 0
Эллиотт Джек 4 1
Карранса Хулиан 5 0
Газдаг Даниэль 4 0
Лоу Дэмион 4 0
Мартинес Хосе Андрес 4 0
Вагнер Кай 4 0
Глеснес Якоб 3 0
МакГлинн Джек 3 0
Харриэль Натан 3 0
Салливан Куинн 3 0
Уре Микаэль 2 0
Флэк Леон 2 0
Семмле Оливер 1 0
Нью-Инглэнд Революшн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Полстер Мэтт 7 0
Вриони Джакомо 4 1
Арреага Хавьер 5 0
Харкс Иэн 5 0
Кесслер Генри 5 0
Чанкалай Томас 4 0
Хиль Карлес 3 0
Ивачич Альяз 2 0
Хиль Начо 2 0
Борреро Дилан 2 0
Спаулдинг Райан 0 1
Лима Ник 1 0
Джонс Дехуан 1 0
Панайоту Джек 1 0

Результаты матчей

Филадельфия Юнион
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Нью-Инглэнд Революшн
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
25% (3)
8% (1)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

11
4
Филадельфия Юнион
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Нью-Инглэнд Революшн
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
11% (1)
78% (7)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

13
19

Упущенные победы

15
8
Филадельфия Юнион
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
22% (5)
26% (6)
52% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (10)
26% (6)
30% (7)
Нью-Инглэнд Революшн
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
24% (5)
38% (8)
38% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (9)
19% (4)
38% (8)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

13
21

Упущенные победы

26
12

Голы по времени матча

Забито

13
9
3 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
15 Не забивали 15
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
3
33%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
7
54%
1
11%
46-60
1
8%
2
22%
61-75
2
15%
2
22%
76-90

Пропущено

18
18
10 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
3
17%
2
11%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
5
28%
3
17%
31-45
3
17%
3
17%
46-60
2
11%
4
22%
61-75
3
17%
6
33%
76-90

Забито

25
12
10 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 7
12 Не забивали 12
1
4%
4
33%
1-15
2
8%
2
17%
16-30
7
28%
4
33%
31-45
4
16%
0
0%
46-60
5
20%
1
8%
61-75
6
24%
1
8%
76-90

Пропущено

22
23
7 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 10
1
5%
1
4%
1-15
3
14%
3
13%
16-30
3
14%
4
17%
31-45
6
27%
5
22%
46-60
1
5%
2
9%
61-75
8
36%
8
35%
76-90

Забито

38
21
13 В 1-м тайме 14
25 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 10
4 Не забивали 6
3
8%
4
19%
1-15
3
8%
5
24%
16-30
7
18%
5
24%
31-45
11
29%
1
5%
46-60
6
16%
3
14%
61-75
8
21%
3
14%
76-90

Пропущено

40
41
17 В 1-м тайме 13
23 Во 2-м тайме 28
12 Пропускали первыми 11
18 Не пропускали 18
4
10%
3
7%
1-15
5
13%
3
7%
16-30
8
20%
7
17%
31-45
9
23%
8
20%
46-60
3
8%
6
15%
61-75
11
28%
14
34%
76-90

Результаты последних матчей

Филадельфия Юнион
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Торонто - Филадельфия Юнион 2:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Чикаго Файр - Филадельфия Юнион 4:3 ФК Монреаль - Филадельфия Юнион 4:2
Филадельфия Юнион - Шарлотт 0:2 Цинциннати - Филадельфия Юнион 4:3 Филадельфия Юнион - Интер Майами 1:2 Филадельфия Юнион - ФК Монреаль 2:2 Филадельфия Юнион - Торонто 0:0 Шарлотт - Филадельфия Юнион 0:0 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 0:3 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 1:2 Филадельфия Юнион - Орландо Сити 2:3 Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион 2:2 Филадельфия Юнион - Сиэтл Саундерс 2:3 Филадельфия Юнион - Реал Солт-Лейк 1:2 Атланта Юнайтед - Филадельфия Юнион 2:2 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 1:2 Филадельфия Юнион - Миннесота Юнайтед 2:0 Портленд Тимберс - Филадельфия Юнион 1:3
Нью-Инглэнд Революшн
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 1:3 Сиэтл Саундерс - Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Атланта Юнайтед 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Крю 1:5
Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Ванкувер Уайткэпс 3:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нэшвилл - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 0:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 4:2 Чикаго Файр - Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 1:4 Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Клуб Америка - Нью-Инглэнд Революшн 5:2 Нью-Инглэнд Революшн - Шарлотт 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Клуб Америка 0:4 Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 1:2

Результаты матчей

Филадельфия Юнион
Нью-Инглэнд Революшн

Точный счет

1:2
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
2:3
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 45%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
1
7 раз 58%
0
3 раза 25%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Точный счет

2:2
3 раза 25%
4:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:2
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
3
4 раза 33%
1
2 раза 17%
0
1 раз 8%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%

Точный счет

2:2
5 раз 22%
1:2
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
2:3
2 раза 9%
4:3
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
0:1
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
2:0
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%

Точное количество голов

2
10 раз 43%
1
5 раз 22%
0
4 раза 17%
3
4 раза 17%
1
10 раз 48%
0
6 раз 29%
2
4 раза 19%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Филадельфия Юнион
Нью-Инглэнд Революшн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
9
3
5
6
1.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
6
3
9
3
1.5
3
6
4
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
4
0.5
Больше Меньше
15
6
14
9
1.5
5
16
4
19
2.5
1
20

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 22 13 4 5 44 - 29 43
2.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 23 12 7 4 48 - 30 43
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 24 12 7 5 44 - 32 43
4.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 24 11 5 8 45 - 38 38
5.
Портленд Тимберс
 Заявка 24 10 6 8 48 - 39 36
6.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 22 10 5 7 38 - 30 35
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 23 9 7 7 32 - 26 34
8.
Хьюстон Динамо
 Заявка 22 8 7 7 30 - 27 31
9.
Миннесота Юнайтед
 1:1 Заявка 24 8 7 9 37 - 39 31
10.
Остин
 1:1 Заявка 24 8 7 9 26 - 33 31
11.
Даллас
 1:1 Заявка 24 7 6 11 35 - 38 27
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 24 6 5 13 39 - 49 23
13.
Сент-Луис Сити
 Заявка 23 4 10 9 31 - 43 22
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 23 4 2 17 31 - 58 14

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 3:0 Заявка 24 15 5 4 54 - 37 50
2.
Цинциннати
 0:1 Заявка 24 15 3 6 43 - 30 48
3.
Коламбус Крю
 1:0 Заявка 22 13 6 3 46 - 19 45
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 23 9 10 4 38 - 28 37
5.
Нью-Йорк Сити
 1:2 Заявка 24 11 3 10 34 - 29 36
6.
Шарлотт
 0:1 Заявка 24 10 5 9 27 - 25 35
7.
Орландо Сити
 1:0 Заявка 24 9 6 9 36 - 37 33
8.
Атланта Юнайтед
 2:1 Заявка 24 7 6 11 33 - 34 27
9.
Торонто
 0:3 Заявка 25 8 3 14 32 - 47 27
10.
ФК Монреаль
 Заявка 23 6 8 9 32 - 47 26
11.
Нэшвилл
 0:1 Заявка 24 6 8 10 26 - 34 26
12.
Чикаго Файр
 1:0 Заявка 24 6 7 11 29 - 40 25
13.
Филадельфия Юнион
 4:1 Заявка 24 5 9 10 41 - 42 24
14.
Ди Си Юнайтед
 1:1 Заявка 25 5 9 11 33 - 49 24
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:4 Заявка 22 7 1 14 22 - 45 22

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 12 9 2 1 30 - 13 29
2.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 11 8 1 2 28 - 12 25
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 11 7 3 1 25 - 16 24
4.
Портленд Тимберс
 Заявка 12 7 3 2 30 - 18 24
5.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 12 7 3 2 25 - 15 24
6.
Даллас
 1:1 Заявка 13 7 3 3 24 - 17 24
7.
Остин
 1:1 Заявка 12 6 3 3 20 - 17 21
8.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 11 5 5 1 17 - 8 20
9.
Хьюстон Динамо
 Заявка 11 4 5 2 13 - 10 17
10.
Миннесота Юнайтед
 1:1 Заявка 12 4 5 3 17 - 15 17
11.
Сент-Луис Сити
 Заявка 13 4 5 4 14 - 16 17
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 12 4 3 5 25 - 25 15
13.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 9 4 2 3 17 - 14 14
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 12 3 1 8 13 - 24 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нью-Йорк Сити
 1:2 Заявка 12 8 1 3 25 - 14 25
2.
Коламбус Крю
 1:0 Заявка 11 7 3 1 21 - 6 24
3.
Интер Майами
 3:0 Заявка 12 7 3 2 31 - 16 24
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 10 6 4 0 21 - 7 22
5.
Шарлотт
 0:1 Заявка 12 6 4 2 14 - 10 22
6.
Цинциннати
 0:1 Заявка 13 6 2 5 20 - 16 20
7.
Торонто
 0:3 Заявка 12 6 0 6 23 - 21 18
8.
ФК Монреаль
 Заявка 11 4 5 2 19 - 16 17
9.
Атланта Юнайтед
 2:1 Заявка 12 5 2 5 23 - 18 17
10.
Нэшвилл
 0:1 Заявка 13 4 5 4 18 - 15 17
11.
Чикаго Файр
 1:0 Заявка 12 4 3 5 15 - 20 15
12.
Ди Си Юнайтед
 1:1 Заявка 13 4 3 6 20 - 26 15
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:4 Заявка 12 4 1 7 12 - 23 13
14.
Орландо Сити
 1:0 Заявка 11 3 3 5 16 - 14 12
15.
Филадельфия Юнион
 4:1 Заявка 12 2 4 6 17 - 19 10

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 13 6 3 4 21 - 16 21
2.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 13 5 4 4 19 - 16 19
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 12 4 6 2 20 - 18 18
4.
Лос-Анджелес
 Заявка 10 4 2 4 14 - 16 14
5.
Хьюстон Динамо
 Заявка 11 4 2 5 17 - 17 14
6.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 12 4 2 6 15 - 18 14
7.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 12 4 2 6 20 - 23 14
8.
Миннесота Юнайтед
 1:1 Заявка 12 4 2 6 20 - 24 14
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 12 3 3 6 18 - 21 12
10.
Остин
 1:1 Заявка 12 2 4 6 6 - 16 10
11.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 12 2 2 8 14 - 24 8
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 10 0 5 5 17 - 27 5
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 11 1 1 9 18 - 34 4
14.
Даллас
 1:1 Заявка 11 0 3 8 11 - 21 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 0:1 Заявка 11 9 1 1 23 - 14 28
2.
Интер Майами
 3:0 Заявка 12 8 2 2 23 - 21 26
3.
Коламбус Крю
 1:0 Заявка 11 6 3 2 25 - 13 21
4.
Орландо Сити
 1:0 Заявка 13 6 3 4 20 - 23 21
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 13 3 6 4 17 - 21 15
6.
Филадельфия Юнион
 4:1 Заявка 12 3 5 4 24 - 23 14
7.
Шарлотт
 0:1 Заявка 12 4 1 7 13 - 15 13
8.
Нью-Йорк Сити
 1:2 Заявка 12 3 2 7 9 - 15 11
9.
Чикаго Файр
 1:0 Заявка 12 2 4 6 14 - 20 10
10.
Атланта Юнайтед
 2:1 Заявка 12 2 4 6 10 - 16 10
11.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:4 Заявка 10 3 0 7 10 - 22 9
12.
Нэшвилл
 0:1 Заявка 11 2 3 6 8 - 19 9
13.
ФК Монреаль
 Заявка 12 2 3 7 13 - 31 9
14.
Ди Си Юнайтед
 1:1 Заявка 12 1 6 5 13 - 23 9
15.
Торонто
 0:3 Заявка 13 2 3 8 9 - 26 9
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 17 (5)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 15 (4)
Лос-Анджелес Буанга Денис 14 (9)
Коламбус Крю Эрнандес Хуан 13 (6)
Интер Майами Месси Лионель 12 (10)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 1 9
Торонто Бернардески Федерико 2 7
Торонто Лонг Кевин 1 8
Ди Си Юнайтед Дахоме Кристиан 1 8
Нью-Йорк Ред Буллз Эдельман Даниэль 1 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 44'
    Уре Микаэль сделал результативную передачу.
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    • Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Филадельфия Юнион
    Ничья
    Нью-Инглэнд Революшн
    1.75
    4.20
    Реклама, pari.ru
    5.18
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Филадельфия Юнион 4:1 Нью-Инглэнд Революшн онлайн

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    Филадельфия Юнион
    Нью-Инглэнд Революшн
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