Тур: 1. Стадион: Субару Парк.
4:1
Второй тайм: 82'
0'
1:0
29' ГолБарибо Тай
2:0
39' ГолГлеснес Якоб
3:0
44' ГолБарибо Тай
3:1
50' ГолХаркс Иэн
4:1
52' ГолБарибо Тай
66' Желтая карточкаПанайоту Джек
Ход матча
29'
1:0
39'
2:0
44'
3:0
50'
3:1
52'
4:1
66'
Прогноз на матч от Liveresult
18
Блэйк
Андре
15
Мбезо
Оливье
27
Вагнер
Кай
31
Флэк
Леон
28
Барибо
Тай
31
Ивачич
Альяз
14
Харкс
Иэн
17
Вуд
Бобби
- Основной состав
-
18 Блэйк АндреВратарь
-
15 Мбезо ОливьеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Вагнер КайЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Флэк ЛеонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Барибо ТайНападающий
- Запасные игроки
-
76 Рик ЭндрюВратарь
-
17 Лоу ДэмионЗащитник
-
20 Буэно ХесусПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Донован КрисНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Кёртин Джим
- Основной состав
-
31 Ивачич АльязВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Харкс ИэнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Вуд БоббиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
36 Эдвардс ЭрлВратарь
- Защитник
-
15 Бай БрэндонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Болма ДжошНападающий
-
-
39 Marcos Dias
-
32 Malcolm Fry
-
Главный тренер: Caleb Porter
История личных встреч
Филадельфия Юнион
Нью-Инглэнд Революшн
28 матчей
89.3%
10.7%
3.5527136788005E-15%
25 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
35.7%
7.2%
16 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
89.3%
14.3%
25 побед 4 ничьи 0 побед
17 матчей
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед
Первый тайм
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 13 побед
Второй тайм
41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 9 побед
45 матчей
55.6%
20%
24.4%
25 побед 9 ничьих 11 побед
Первый тайм
35.6%
35.6%
28.8%
16 побед 16 ничьих 13 побед
Второй тайм
55.6%
24.4%
20%
25 побед 11 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
47
28
Голов в среднем за матч
1.88
1.4
Среднее время на гол
47
64
Всего голов
23
22
Голов в среднем за матч
1.15
0.88
Среднее время на гол
78
102
Всего голов
70
50
Голов в среднем за матч
1.56
1.11
Тотал матчей
2.5
42
Больше 93%
Меньше 7%
3
34
Больше 76%
Меньше 24%
11
22
Больше 49%
Меньше 51%
23
8
Больше 18%
Меньше 82%
37
5
Больше 11%
Меньше 89%
40
4
Больше 9%
Меньше 91%
41
3
Больше 7%
Меньше 93%
42
2
Больше 4%
Меньше 96%
43
Среднее время на гол
57
81
Бомбардиры внутри турнира
Филадельфия Юнион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Газдаг Даниэль
|11 (4)
|0.46
|Уре Микаэль
|6
|0.25
|Карранса Хулиан
|6
|0.25
|Барибо Тай
|6
|0.25
|МакГлинн Джек
|3
|0.13
|Салливан Куинн
|2
|0.08
|Бедойя Алехандро
|2
|0.08
|Буэно Хесус
|2
|0.08
|Вагнер Кай
|1
|0.04
|Глеснес Якоб
|1
|0.04
|Донован Крис
|1
|0.04
|Харриэль Натан
|0
|0
|Эллиотт Джек
|0
|0
|Флэк Леон
|0
|0
|Мартинес Хосе Андрес
|0
|0
|Рафанелло Жереми
|0
|0
Нью-Инглэнд Революшн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вриони Джакомо
|8
|0.36
|Хиль Карлес
|5
|0.23
|Боатенг Эммануль II
|2
|0.09
|Байрактаревич Есмир
|2
|0.09
|Чанкалай Томас
|2
|0.09
|Хиль Начо
|1
|0.05
|Бак Ноуэл
|1
|0.05
|Харкс Иэн
|1
|0.05
|Джонс Дехуан
|0
|0
|Борреро Дилан
|0
|0
|Полстер Мэтт
|0
|0
Карточки
Филадельфия Юнион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бедойя Алехандро
|6
|0
|Эллиотт Джек
|4
|1
|Карранса Хулиан
|5
|0
|Газдаг Даниэль
|4
|0
|Лоу Дэмион
|4
|0
|Мартинес Хосе Андрес
|4
|0
|Вагнер Кай
|4
|0
|Глеснес Якоб
|3
|0
|МакГлинн Джек
|3
|0
|Харриэль Натан
|3
|0
|Салливан Куинн
|3
|0
|Уре Микаэль
|2
|0
|Флэк Леон
|2
|0
|Семмле Оливер
|1
|0
Нью-Инглэнд Революшн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Полстер Мэтт
|7
|0
|Вриони Джакомо
|4
|1
|Арреага Хавьер
|5
|0
|Харкс Иэн
|5
|0
|Кесслер Генри
|5
|0
|Чанкалай Томас
|4
|0
|Хиль Карлес
|3
|0
|Ивачич Альяз
|2
|0
|Хиль Начо
|2
|0
|Борреро Дилан
|2
|0
|Спаулдинг Райан
|0
|1
|Лима Ник
|1
|0
|Джонс Дехуан
|1
|0
|Панайоту Джек
|1
|0
Результаты матчей
Филадельфия Юнион
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Нью-Инглэнд Революшн
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
25% (3)
8% (1)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
11
4
Филадельфия Юнион
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Нью-Инглэнд Революшн
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
11% (1)
78% (7)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
13
19
Упущенные победы
15
8
Филадельфия Юнион
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
22% (5)
26% (6)
52% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (10)
26% (6)
30% (7)
Нью-Инглэнд Революшн
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
24% (5)
38% (8)
38% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (9)
19% (4)
38% (8)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
13
21
Упущенные победы
26
12
Голы по времени матча
Забито
13
9
3 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
15 Не забивали 15
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
3
33%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
7
54%
1
11%
46-60
1
8%
2
22%
61-75
2
15%
2
22%
76-90
Пропущено
18
18
10 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
3
17%
2
11%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
5
28%
3
17%
31-45
3
17%
3
17%
46-60
2
11%
4
22%
61-75
3
17%
6
33%
76-90
Забито
25
12
10 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 7
12 Не забивали 12
1
4%
4
33%
1-15
2
8%
2
17%
16-30
7
28%
4
33%
31-45
4
16%
0
0%
46-60
5
20%
1
8%
61-75
6
24%
1
8%
76-90
Пропущено
22
23
7 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 10
1
5%
1
4%
1-15
3
14%
3
13%
16-30
3
14%
4
17%
31-45
6
27%
5
22%
46-60
1
5%
2
9%
61-75
8
36%
8
35%
76-90
Забито
38
21
13 В 1-м тайме 14
25 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 10
4 Не забивали 6
3
8%
4
19%
1-15
3
8%
5
24%
16-30
7
18%
5
24%
31-45
11
29%
1
5%
46-60
6
16%
3
14%
61-75
8
21%
3
14%
76-90
Пропущено
40
41
17 В 1-м тайме 13
23 Во 2-м тайме 28
12 Пропускали первыми 11
18 Не пропускали 18
4
10%
3
7%
1-15
5
13%
3
7%
16-30
8
20%
7
17%
31-45
9
23%
8
20%
46-60
3
8%
6
15%
61-75
11
28%
14
34%
76-90
Результаты последних матчей
Филадельфия Юнион
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Торонто - Филадельфия Юнион 2:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Чикаго Файр - Филадельфия Юнион 4:3 ФК Монреаль - Филадельфия Юнион 4:2
Филадельфия Юнион - Шарлотт 0:2 Цинциннати - Филадельфия Юнион 4:3 Филадельфия Юнион - Интер Майами 1:2 Филадельфия Юнион - ФК Монреаль 2:2 Филадельфия Юнион - Торонто 0:0 Шарлотт - Филадельфия Юнион 0:0 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 0:3 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 1:2 Филадельфия Юнион - Орландо Сити 2:3 Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион 2:2 Филадельфия Юнион - Сиэтл Саундерс 2:3 Филадельфия Юнион - Реал Солт-Лейк 1:2 Атланта Юнайтед - Филадельфия Юнион 2:2 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 1:2 Филадельфия Юнион - Миннесота Юнайтед 2:0 Портленд Тимберс - Филадельфия Юнион 1:3
Нью-Инглэнд Революшн
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 1:3 Сиэтл Саундерс - Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Атланта Юнайтед 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Крю 1:5
Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Ванкувер Уайткэпс 3:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нэшвилл - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 0:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 4:2 Чикаго Файр - Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 1:4 Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Клуб Америка - Нью-Инглэнд Революшн 5:2 Нью-Инглэнд Революшн - Шарлотт 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Клуб Америка 0:4 Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 1:2
Результаты матчей
Филадельфия Юнион
Нью-Инглэнд Революшн
Точный счет
1:2
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
2:3
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 45%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
1
7 раз 58%
0
3 раза 25%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Точный счет
2:2
3 раза 25%
4:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:2
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
Точное количество голов
2
5 раз 42%
3
4 раза 33%
1
2 раза 17%
0
1 раз 8%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
Точный счет
2:2
5 раз 22%
1:2
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
2:3
2 раза 9%
4:3
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
0:1
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
2:0
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
Точное количество голов
2
10 раз 43%
1
5 раз 22%
0
4 раза 17%
3
4 раза 17%
1
10 раз 48%
0
6 раз 29%
2
4 раза 19%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Филадельфия Юнион
Нью-Инглэнд Революшн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
93
56
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
63
93
36
48
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
194
Больше Меньше
156
149
516
419
120
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|22
|13
|4
|5
|44 - 29
|43
|2.
|Заявка
|23
|12
|7
|4
|48 - 30
|43
|3.
|Заявка
|24
|12
|7
|5
|44 - 32
|43
|4.
|Заявка
|24
|11
|5
|8
|45 - 38
|38
|5.
|Заявка
|24
|10
|6
|8
|48 - 39
|36
|6.
|Заявка
|22
|10
|5
|7
|38 - 30
|35
|7.
|Заявка
|23
|9
|7
|7
|32 - 26
|34
|8.
|Заявка
|22
|8
|7
|7
|30 - 27
|31
|9.
|1:1 Заявка
|24
|8
|7
|9
|37 - 39
|31
|10.
|1:1 Заявка
|24
|8
|7
|9
|26 - 33
|31
|11.
|1:1 Заявка
|24
|7
|6
|11
|35 - 38
|27
|12.
|Заявка
|24
|6
|5
|13
|39 - 49
|23
|13.
|Заявка
|23
|4
|10
|9
|31 - 43
|22
|14.
|Заявка
|23
|4
|2
|17
|31 - 58
|14
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0 Заявка
|24
|15
|5
|4
|54 - 37
|50
|2.
|0:1 Заявка
|24
|15
|3
|6
|43 - 30
|48
|3.
|1:0 Заявка
|22
|13
|6
|3
|46 - 19
|45
|4.
|Заявка
|23
|9
|10
|4
|38 - 28
|37
|5.
|1:2 Заявка
|24
|11
|3
|10
|34 - 29
|36
|6.
|0:1 Заявка
|24
|10
|5
|9
|27 - 25
|35
|7.
|1:0 Заявка
|24
|9
|6
|9
|36 - 37
|33
|8.
|2:1 Заявка
|24
|7
|6
|11
|33 - 34
|27
|9.
|0:3 Заявка
|25
|8
|3
|14
|32 - 47
|27
|10.
|Заявка
|23
|6
|8
|9
|32 - 47
|26
|11.
|0:1 Заявка
|24
|6
|8
|10
|26 - 34
|26
|12.
|1:0 Заявка
|24
|6
|7
|11
|29 - 40
|25
|13.
|4:1 Заявка
|24
|5
|9
|10
|41 - 42
|24
|14.
|1:1 Заявка
|25
|5
|9
|11
|33 - 49
|24
|15.
|1:4 Заявка
|22
|7
|1
|14
|22 - 45
|22
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|30 - 13
|29
|2.
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|28 - 12
|25
|3.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|25 - 16
|24
|4.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|30 - 18
|24
|5.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|25 - 15
|24
|6.
|1:1 Заявка
|13
|7
|3
|3
|24 - 17
|24
|7.
|1:1 Заявка
|12
|6
|3
|3
|20 - 17
|21
|8.
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|17 - 8
|20
|9.
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|13 - 10
|17
|10.
|1:1 Заявка
|12
|4
|5
|3
|17 - 15
|17
|11.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|14 - 16
|17
|12.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|25 - 25
|15
|13.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|17 - 14
|14
|14.
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|13 - 24
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:2 Заявка
|12
|8
|1
|3
|25 - 14
|25
|2.
|1:0 Заявка
|11
|7
|3
|1
|21 - 6
|24
|3.
|3:0 Заявка
|12
|7
|3
|2
|31 - 16
|24
|4.
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|21 - 7
|22
|5.
|0:1 Заявка
|12
|6
|4
|2
|14 - 10
|22
|6.
|0:1 Заявка
|13
|6
|2
|5
|20 - 16
|20
|7.
|0:3 Заявка
|12
|6
|0
|6
|23 - 21
|18
|8.
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|19 - 16
|17
|9.
|2:1 Заявка
|12
|5
|2
|5
|23 - 18
|17
|10.
|0:1 Заявка
|13
|4
|5
|4
|18 - 15
|17
|11.
|1:0 Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 20
|15
|12.
|1:1 Заявка
|13
|4
|3
|6
|20 - 26
|15
|13.
|1:4 Заявка
|12
|4
|1
|7
|12 - 23
|13
|14.
|1:0 Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 14
|12
|15.
|4:1 Заявка
|12
|2
|4
|6
|17 - 19
|10
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 16
|21
|2.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 16
|19
|3.
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|20 - 18
|18
|4.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 16
|14
|5.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|17 - 17
|14
|6.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 18
|14
|7.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|20 - 23
|14
|8.
|1:1 Заявка
|12
|4
|2
|6
|20 - 24
|14
|9.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|18 - 21
|12
|10.
|1:1 Заявка
|12
|2
|4
|6
|6 - 16
|10
|11.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|14 - 24
|8
|12.
|Заявка
|10
|0
|5
|5
|17 - 27
|5
|13.
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|18 - 34
|4
|14.
|1:1 Заявка
|11
|0
|3
|8
|11 - 21
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|11
|9
|1
|1
|23 - 14
|28
|2.
|3:0 Заявка
|12
|8
|2
|2
|23 - 21
|26
|3.
|1:0 Заявка
|11
|6
|3
|2
|25 - 13
|21
|4.
|1:0 Заявка
|13
|6
|3
|4
|20 - 23
|21
|5.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|17 - 21
|15
|6.
|4:1 Заявка
|12
|3
|5
|4
|24 - 23
|14
|7.
|0:1 Заявка
|12
|4
|1
|7
|13 - 15
|13
|8.
|1:2 Заявка
|12
|3
|2
|7
|9 - 15
|11
|9.
|1:0 Заявка
|12
|2
|4
|6
|14 - 20
|10
|10.
|2:1 Заявка
|12
|2
|4
|6
|10 - 16
|10
|11.
|1:4 Заявка
|10
|3
|0
|7
|10 - 22
|9
|12.
|0:1 Заявка
|11
|2
|3
|6
|8 - 19
|9
|13.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|13 - 31
|9
|14.
|1:1 Заявка
|12
|1
|6
|5
|13 - 23
|9
|15.
|0:3 Заявка
|13
|2
|3
|8
|9 - 26
|9
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|17 (5)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|15 (4)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|14 (9)
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|13 (6)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|12 (10)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|1 9
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 7
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 8
|Ди Си Юнайтед
|Дахоме Кристиан
|1 8
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Эдельман Даниэль
|1 8