Тур: 1. Стадион: Мерседес-Бенц Стэдиум.
2:1
Второй тайм: 77'
0'
1:0
1' ГолРиос Даниэль
2:0
38' ГолЛобжанидзе Саба
61' Желтая карточкаМуюмба Тристан
2:1
65' ГолБакрар Монсеф
77' Желтая карточкаХаак Джастин
Ход матча
1'
1:0
38'
2:0
61'
65'
2:1
77'
11
Леннон
Брукс
19
Риос
Даниэль
49
Фриз
Мэтт
35
Иленчич
Митя
80
Хаак
Джастин
55
Паркс
Китон
17
Вольф
Ханнес
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Леннон БруксЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Риос ДаниэльНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Коэн ДжошВратарь
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
25 Бреннан ЛюкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Вольф ТайлерПолузащитник
-
29 Тьяре ДжамалНападающий
-
Главный тренер: Rob Valentino
- Основной состав
-
49 Фриз МэттВратарь
-
35 Иленчич МитяЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
80 Хаак ДжастинПолузащитник
-
55 Паркс КитонПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Вольф ХаннесПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
38 Байера ДрюЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
43 Магно ТаллесНападающий
-
42 Piero Elias
-
Главный тренер: Кашинг Ник
История личных встреч
Атланта Юнайтед
Нью-Йорк Сити
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
9 матчей
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
16 матчей
25%
43.8%
31.2%
4 победы 7 ничьих 5 побед
Первый тайм
31.3%
43.8%
24.9%
5 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
18.8%
50%
31.2%
3 победы 8 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
8
Голов в среднем за матч
2
0.89
Среднее время на гол
45
101
Всего голов
15
10
Голов в среднем за матч
1.67
1.43
Среднее время на гол
54
63
Всего голов
29
18
Голов в среднем за матч
1.81
1.13
Тотал матчей
2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
49
80
Бомбардиры внутри турнира
Атланта Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Риос Даниэль
|6
|0.25
|Альмада Тьяго
|6 (2)
|0.25
|Лобжанидзе Саба
|6
|0.25
|Якумакис Георгиос
|5 (1)
|0.21
|Тьяре Джамал
|5
|0.21
|Силва Алешандре
|2
|0.08
|Уайли Калеб
|1
|0.04
|Слиш Бартош
|1
|0.04
|Леннон Брукс
|0
|0
|Муюмба Тристан
|0
|0
|Москера Эдвин
|0
|0
|Фортьюн Аджани
|0
|0
|Эрнандес Рональд
|0
|0
Нью-Йорк Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Родригес Сантьяго
|8 (2)
|0.33
|Мартинес Алонсо
|8
|0.33
|Вольф Ханнес
|4
|0.17
|Охеда Агустин
|3
|0.13
|Фернандес Джулиан
|2
|0.08
|Паркс Китон
|2
|0.08
|Перея Андрес
|2
|0.08
|Бакрар Монсеф
|2
|0.08
|О'Тул Кевин
|1
|0.04
|Джонс Малачи
|1
|0.04
|Грей Тэйвон
|0
|0
|Моралес Максимильяно
|0
|0
|Мартинс Тьяго II
|0
|0
|Сэндс Джеймс
|0
|0
Карточки
Атланта Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грегерсен Стиан
|6
|1
|Альмада Тьяго
|5
|0
|Леннон Брукс
|4
|0
|Муюмба Тристан
|4
|0
|Гузан Брэд
|2
|1
|Якумакис Георгиос
|3
|0
|Слиш Бартош
|3
|0
|Фортьюн Аджани
|3
|0
|Уильямс Дэррик
|2
|0
|Силва Алешандре
|2
|0
|Абрам Луис
|2
|0
|Москера Эдвин
|2
|0
|Уайли Калеб
|2
|0
|Кобб Ноа
|1
|0
Нью-Йорк Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сэндс Джеймс
|7
|1
|Паркс Китон
|4
|1
|Родригес Сантьяго
|5
|0
|Перея Андрес
|4
|0
|Иленчич Митя
|2
|1
|Мартинс Тьяго II
|3
|0
|Бакрар Монсеф
|3
|0
|Джонс Малачи
|3
|0
|Танасиевич Страхиня
|2
|0
|Фриз Мэтт
|2
|0
|Хаак Джастин
|2
|0
|Грей Тэйвон
|2
|0
|Моралес Максимильяно
|1
|0
|Фернандес Джулиан
|1
|0
|Вольф Ханнес
|1
|0
|Охеда Агустин
|1
|0
|Риса Бирк
|1
|0
|Мартинес Алонсо
|1
|0
Результаты матчей
Атланта Юнайтед
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Нью-Йорк Сити
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
0% (0)
58% (7)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
10
2
Атланта Юнайтед
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Нью-Йорк Сити
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
12
7
Упущенные победы
7
22
Атланта Юнайтед
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
43% (10)
48% (11)
9% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
35% (8)
39% (9)
Нью-Йорк Сити
30%
70%
6 побед 14 поражений
Первый тайм
13% (3)
43% (10)
43% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
17% (4)
57% (13)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
2
8
Волевые победы
14
10
Упущенные победы
17
24
Голы по времени матча
Забито
21
8
8 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 2
8 Забивали первыми 4
13 Не забивали 18
1
5%
2
25%
1-15
2
10%
1
13%
16-30
5
24%
3
38%
31-45
5
24%
0
0%
46-60
4
19%
0
0%
61-75
4
19%
2
25%
76-90
Пропущено
17
13
3 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
1
6%
2
15%
1-15
1
6%
1
8%
16-30
1
6%
3
23%
31-45
6
35%
4
31%
46-60
5
29%
29%
2
15%
61-75
3
18%
1
8%
76-90
Забито
10
25
2 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 14
2 Забивали первыми 9
16 Не забивали 12
0
0%
4
16%
1-15
0
0%
2
8%
16-30
2
20%
5
20%
31-45
2
20%
3
12%
46-60
3
30%
2
8%
61-75
3
30%
9
36%
76-90
Пропущено
16
14
8 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 9
3
19%
2
14%
1-15
1
6%
1
7%
16-30
4
25%
1
7%
31-45
3
19%
3
21%
46-60
3
19%
3
21%
61-75
2
13%
4
29%
76-90
Забито
31
33
10 В 1-м тайме 17
21 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 13
6 Не забивали 7
1
3%
6
18%
1-15
2
6%
3
9%
16-30
7
23%
8
24%
31-45
7
23%
3
9%
46-60
7
23%
2
6%
61-75
7
23%
11
33%
76-90
Пропущено
33
27
11 В 1-м тайме 10
22 Во 2-м тайме 17
12 Пропускали первыми 9
19 Не пропускали 18
4
12%
4
15%
1-15
2
6%
2
7%
16-30
5
15%
4
15%
31-45
9
27%
7
26%
46-60
8
24%
5
19%
61-75
5
15%
5
19%
76-90
Результаты последних матчей
Атланта Юнайтед
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
ФК Монреаль - Атланта Юнайтед 1:0 Атланта Юнайтед - Инди Элевен 1:2 Реал Солт-Лейк - Атланта Юнайтед 5:2 Нью-Инглэнд Революшн - Атланта Юнайтед 2:1
Атланта Юнайтед - Торонто 2:1 Сент-Луис Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 0:1 Атланта Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:2 Атланта Юнайтед - Шарлотт 2:3 Интер Майами - Атланта Юнайтед 1:3 Атланта Юнайтед - Лос-Анджелес 0:1 Чарльстон Бэттери - Атланта Юнайтед 0:0 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 1:1 Цинциннати - Атланта Юнайтед 1:0 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 2:3 Атланта Юнайтед - Шарлотт Индепенденс 3:0 Атланта Юнайтед - Миннесота Юнайтед 1:2 Чикаго Файр - Атланта Юнайтед 0:0 Атланта Юнайтед - Цинциннати 1:2 Атланта Юнайтед - Филадельфия Юнион 2:2
Нью-Йорк Сити
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 0:0 Остин - Нью-Йорк Сити 2:1 Нью-Йорк Сити - ФК Монреаль 2:0 Нью-Йорк Сити - Орландо Сити 4:2
Нэшвилл - Нью-Йорк Сити 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 2:0 Нью-Йорк Сити - Коламбус Крю 2:3 Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 5:1 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 0:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 1:2 Торонто - Нью-Йорк Сити 2:3 Нью-Йорк Сити - Колорадо Рэпидс 0:2 Нью-Йорк Сити - Шарлотт 2:1 Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 2:0 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:1 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Сити - Торонто 2:1
Результаты матчей
Атланта Юнайтед
Нью-Йорк Сити
Точный счет
1:2
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
2:3
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
2:0
3 раза 25%
2:1
3 раза 25%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
6 раз 55%
1
2 раза 18%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
2
7 раз 58%
1
2 раза 17%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
1:0
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
1:0
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
Точный счет
1:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
2:3
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
2:0
5 раз 22%
2:1
4 раза 17%
1:0
3 раза 13%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:3
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
2
7 раз 30%
1
7 раз 30%
0
6 раз 26%
3
2 раза 9%
4
1 раз 4%
2
8 раз 35%
0
7 раз 30%
1
5 раз 22%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Атланта Юнайтед
Нью-Йорк Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
111
83
93
29
210
110
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
56
210
29
111
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
176
Больше Меньше
167
1013
1112
320
320
122
221
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|22
|13
|4
|5
|44 - 29
|43
|2.
|Заявка
|23
|12
|7
|4
|48 - 30
|43
|3.
|Заявка
|24
|12
|7
|5
|44 - 32
|43
|4.
|Заявка
|24
|11
|5
|8
|45 - 38
|38
|5.
|Заявка
|24
|10
|6
|8
|48 - 39
|36
|6.
|Заявка
|22
|10
|5
|7
|38 - 30
|35
|7.
|Заявка
|23
|9
|7
|7
|32 - 26
|34
|8.
|Заявка
|22
|8
|7
|7
|30 - 27
|31
|9.
|1:1 Заявка
|24
|8
|7
|9
|37 - 39
|31
|10.
|1:1 Заявка
|24
|8
|7
|9
|26 - 33
|31
|11.
|1:1 Заявка
|24
|7
|6
|11
|35 - 38
|27
|12.
|Заявка
|24
|6
|5
|13
|39 - 49
|23
|13.
|Заявка
|23
|4
|10
|9
|31 - 43
|22
|14.
|Заявка
|23
|4
|2
|17
|31 - 58
|14
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0 Заявка
|24
|15
|5
|4
|54 - 37
|50
|2.
|0:1 Заявка
|24
|15
|3
|6
|43 - 30
|48
|3.
|1:0 Заявка
|22
|13
|6
|3
|46 - 19
|45
|4.
|Заявка
|23
|9
|10
|4
|38 - 28
|37
|5.
|1:2 Заявка
|24
|11
|3
|10
|34 - 29
|36
|6.
|0:1 Заявка
|24
|10
|5
|9
|27 - 25
|35
|7.
|1:0 Заявка
|24
|9
|6
|9
|36 - 37
|33
|8.
|2:1 Заявка
|24
|7
|6
|11
|33 - 34
|27
|9.
|0:3 Заявка
|25
|8
|3
|14
|32 - 47
|27
|10.
|Заявка
|23
|6
|8
|9
|32 - 47
|26
|11.
|0:1 Заявка
|24
|6
|8
|10
|26 - 34
|26
|12.
|1:0 Заявка
|24
|6
|7
|11
|29 - 40
|25
|13.
|4:1 Заявка
|24
|5
|9
|10
|41 - 42
|24
|14.
|1:1 Заявка
|25
|5
|9
|11
|33 - 49
|24
|15.
|1:4 Заявка
|22
|7
|1
|14
|22 - 45
|22
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|30 - 13
|29
|2.
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|28 - 12
|25
|3.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|25 - 16
|24
|4.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|30 - 18
|24
|5.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|25 - 15
|24
|6.
|1:1 Заявка
|13
|7
|3
|3
|24 - 17
|24
|7.
|1:1 Заявка
|12
|6
|3
|3
|20 - 17
|21
|8.
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|17 - 8
|20
|9.
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|13 - 10
|17
|10.
|1:1 Заявка
|12
|4
|5
|3
|17 - 15
|17
|11.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|14 - 16
|17
|12.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|25 - 25
|15
|13.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|17 - 14
|14
|14.
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|13 - 24
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:2 Заявка
|12
|8
|1
|3
|25 - 14
|25
|2.
|1:0 Заявка
|11
|7
|3
|1
|21 - 6
|24
|3.
|3:0 Заявка
|12
|7
|3
|2
|31 - 16
|24
|4.
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|21 - 7
|22
|5.
|0:1 Заявка
|12
|6
|4
|2
|14 - 10
|22
|6.
|0:1 Заявка
|13
|6
|2
|5
|20 - 16
|20
|7.
|0:3 Заявка
|12
|6
|0
|6
|23 - 21
|18
|8.
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|19 - 16
|17
|9.
|2:1 Заявка
|12
|5
|2
|5
|23 - 18
|17
|10.
|0:1 Заявка
|13
|4
|5
|4
|18 - 15
|17
|11.
|1:0 Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 20
|15
|12.
|1:1 Заявка
|13
|4
|3
|6
|20 - 26
|15
|13.
|1:4 Заявка
|12
|4
|1
|7
|12 - 23
|13
|14.
|1:0 Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 14
|12
|15.
|4:1 Заявка
|12
|2
|4
|6
|17 - 19
|10
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 16
|21
|2.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 16
|19
|3.
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|20 - 18
|18
|4.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 16
|14
|5.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|17 - 17
|14
|6.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 18
|14
|7.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|20 - 23
|14
|8.
|1:1 Заявка
|12
|4
|2
|6
|20 - 24
|14
|9.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|18 - 21
|12
|10.
|1:1 Заявка
|12
|2
|4
|6
|6 - 16
|10
|11.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|14 - 24
|8
|12.
|Заявка
|10
|0
|5
|5
|17 - 27
|5
|13.
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|18 - 34
|4
|14.
|1:1 Заявка
|11
|0
|3
|8
|11 - 21
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|11
|9
|1
|1
|23 - 14
|28
|2.
|3:0 Заявка
|12
|8
|2
|2
|23 - 21
|26
|3.
|1:0 Заявка
|11
|6
|3
|2
|25 - 13
|21
|4.
|1:0 Заявка
|13
|6
|3
|4
|20 - 23
|21
|5.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|17 - 21
|15
|6.
|4:1 Заявка
|12
|3
|5
|4
|24 - 23
|14
|7.
|0:1 Заявка
|12
|4
|1
|7
|13 - 15
|13
|8.
|1:2 Заявка
|12
|3
|2
|7
|9 - 15
|11
|9.
|1:0 Заявка
|12
|2
|4
|6
|14 - 20
|10
|10.
|2:1 Заявка
|12
|2
|4
|6
|10 - 16
|10
|11.
|1:4 Заявка
|10
|3
|0
|7
|10 - 22
|9
|12.
|0:1 Заявка
|11
|2
|3
|6
|8 - 19
|9
|13.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|13 - 31
|9
|14.
|1:1 Заявка
|12
|1
|6
|5
|13 - 23
|9
|15.
|0:3 Заявка
|13
|2
|3
|8
|9 - 26
|9
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|17 (5)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|15 (4)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|14 (9)
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|13 (6)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|12 (10)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|1 9
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 7
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 8
|Ди Си Юнайтед
|Дахоме Кристиан
|1 8
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Эдельман Даниэль
|1 8