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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Атланта Юнайтед
2:1
Второй тайм: 77'
Нью-Йорк Сити
0'
1:0
1' Гол
Риос Даниэль
2:0
38' Гол
Лобжанидзе Саба
61' Желтая карточка
Муюмба Тристан
2:1
65' Гол
Бакрар Монсеф
77' Желтая карточка
Хаак Джастин

Ход матча

1'
Риос Даниэль
(Лобжанидзе Саба)
1:0
38'
Лобжанидзе Саба
2:0
46'
 
Моралес Максимильяно
Охеда Агустин
61'
Муюмба Тристан
 
64'
 
Магно Таллес
Макфарлейн Кристиан
65'
2:1
Бакрар Монсеф
68'
Тьяре Джамал
Риос Даниэль
 
73'
 
Миятович Йован
Бакрар Монсеф
77'
 
Хаак Джастин
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Атланта Юнайтед
Ничья
Нью-Йорк Сити
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Все Коэффициенты
1
Гузан
Брэд
11
Леннон
Брукс
3
Уильямс
Дэррик
4
Абрам
Луис
2
Эрнандес
Рональд
6
Слиш
Бартош
13
Маккарти
Дакс
8
Муюмба
Тристан
9
Лобжанидзе
Саба
19
Риос
Даниэль
16
Силва
Алешандре
49
Фриз
Мэтт
35
Иленчич
Митя
12
Танасиевич
Страхиня
5
Риса
Бирк
18
Макфарлейн
Кристиан
80
Хаак
Джастин
55
Паркс
Китон
11
Фернандес
Джулиан
17
Вольф
Ханнес
26
Охеда
Агустин
9
Бакрар
Монсеф
Атланта Юнайтед
4-3-3
Нью-Йорк Сити
4-2-3-1

История личных встреч

Атланта Юнайтед
Нью-Йорк Сити

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

16 матчей

25%
43.8%
31.2%
4 победы 7 ничьих 5 побед

Первый тайм

31.3%
43.8%
24.9%
5 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

18.8%
50%
31.2%
3 победы 8 ничьих 5 побед

История матчей

М
1:1
М
2:2
М
1:1
М
1:2
М
2:2
М
2:0
М
1:1
М
1:0
М
4:1
М
2:1
М
3:1
М
0:1
М
1:1
М
2:2
М
3:1
М
3:1

Голы

Всего голов

14
8

Голов в среднем за матч

2
0.89

Среднее время на гол

45
101

Всего голов

15
10

Голов в среднем за матч

1.67
1.43

Среднее время на гол

54
63

Всего голов

29
18

Голов в среднем за матч

1.81
1.13

Тотал матчей

2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

49
80

Бомбардиры внутри турнира

Атланта Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Риос Даниэль 6 0.25
Альмада Тьяго 6 (2) 0.25
Лобжанидзе Саба 6 0.25
Якумакис Георгиос 5 (1) 0.21
Тьяре Джамал 5 0.21
Силва Алешандре 2 0.08
Уайли Калеб 1 0.04
Слиш Бартош 1 0.04
Леннон Брукс 0 0
Муюмба Тристан 0 0
Москера Эдвин 0 0
Фортьюн Аджани 0 0
Эрнандес Рональд 0 0
Нью-Йорк Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родригес Сантьяго 8 (2) 0.33
Мартинес Алонсо 8 0.33
Вольф Ханнес 4 0.17
Охеда Агустин 3 0.13
Фернандес Джулиан 2 0.08
Паркс Китон 2 0.08
Перея Андрес 2 0.08
Бакрар Монсеф 2 0.08
О'Тул Кевин 1 0.04
Джонс Малачи 1 0.04
Грей Тэйвон 0 0
Моралес Максимильяно 0 0
Мартинс Тьяго II 0 0
Сэндс Джеймс 0 0

Карточки

Атланта Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грегерсен Стиан 6 1
Альмада Тьяго 5 0
Леннон Брукс 4 0
Муюмба Тристан 4 0
Гузан Брэд 2 1
Якумакис Георгиос 3 0
Слиш Бартош 3 0
Фортьюн Аджани 3 0
Уильямс Дэррик 2 0
Силва Алешандре 2 0
Абрам Луис 2 0
Москера Эдвин 2 0
Уайли Калеб 2 0
Кобб Ноа 1 0
Нью-Йорк Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сэндс Джеймс 7 1
Паркс Китон 4 1
Родригес Сантьяго 5 0
Перея Андрес 4 0
Иленчич Митя 2 1
Мартинс Тьяго II 3 0
Бакрар Монсеф 3 0
Джонс Малачи 3 0
Танасиевич Страхиня 2 0
Фриз Мэтт 2 0
Хаак Джастин 2 0
Грей Тэйвон 2 0
Моралес Максимильяно 1 0
Фернандес Джулиан 1 0
Вольф Ханнес 1 0
Охеда Агустин 1 0
Риса Бирк 1 0
Мартинес Алонсо 1 0

Результаты матчей

Атланта Юнайтед
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Нью-Йорк Сити
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
0% (0)
58% (7)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

10
2
Атланта Юнайтед
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Нью-Йорк Сити
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

12
7

Упущенные победы

7
22
Атланта Юнайтед
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
43% (10)
48% (11)
9% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
35% (8)
39% (9)
Нью-Йорк Сити
30%
70%
6 побед 14 поражений
Первый тайм
13% (3)
43% (10)
43% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
17% (4)
57% (13)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

2
8

Волевые победы

14
10

Упущенные победы

17
24

Голы по времени матча

Забито

21
8
8 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 2
8 Забивали первыми 4
13 Не забивали 18
1
5%
2
25%
1-15
2
10%
1
13%
16-30
5
24%
3
38%
31-45
5
24%
0
0%
46-60
4
19%
0
0%
61-75
4
19%
2
25%
76-90

Пропущено

17
13
3 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
1
6%
2
15%
1-15
1
6%
1
8%
16-30
1
6%
3
23%
31-45
6
35%
4
31%
46-60
5
29%
29%
2
15%
61-75
3
18%
1
8%
76-90

Забито

10
25
2 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 14
2 Забивали первыми 9
16 Не забивали 12
0
0%
4
16%
1-15
0
0%
2
8%
16-30
2
20%
5
20%
31-45
2
20%
3
12%
46-60
3
30%
2
8%
61-75
3
30%
9
36%
76-90

Пропущено

16
14
8 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 9
3
19%
2
14%
1-15
1
6%
1
7%
16-30
4
25%
1
7%
31-45
3
19%
3
21%
46-60
3
19%
3
21%
61-75
2
13%
4
29%
76-90

Забито

31
33
10 В 1-м тайме 17
21 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 13
6 Не забивали 7
1
3%
6
18%
1-15
2
6%
3
9%
16-30
7
23%
8
24%
31-45
7
23%
3
9%
46-60
7
23%
2
6%
61-75
7
23%
11
33%
76-90

Пропущено

33
27
11 В 1-м тайме 10
22 Во 2-м тайме 17
12 Пропускали первыми 9
19 Не пропускали 18
4
12%
4
15%
1-15
2
6%
2
7%
16-30
5
15%
4
15%
31-45
9
27%
7
26%
46-60
8
24%
5
19%
61-75
5
15%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

Атланта Юнайтед
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
ФК Монреаль - Атланта Юнайтед 1:0 Атланта Юнайтед - Инди Элевен 1:2 Реал Солт-Лейк - Атланта Юнайтед 5:2 Нью-Инглэнд Революшн - Атланта Юнайтед 2:1
Атланта Юнайтед - Торонто 2:1 Сент-Луис Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 0:1 Атланта Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:2 Атланта Юнайтед - Шарлотт 2:3 Интер Майами - Атланта Юнайтед 1:3 Атланта Юнайтед - Лос-Анджелес 0:1 Чарльстон Бэттери - Атланта Юнайтед 0:0 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 1:1 Цинциннати - Атланта Юнайтед 1:0 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 2:3 Атланта Юнайтед - Шарлотт Индепенденс 3:0 Атланта Юнайтед - Миннесота Юнайтед 1:2 Чикаго Файр - Атланта Юнайтед 0:0 Атланта Юнайтед - Цинциннати 1:2 Атланта Юнайтед - Филадельфия Юнион 2:2
Нью-Йорк Сити
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 0:0 Остин - Нью-Йорк Сити 2:1 Нью-Йорк Сити - ФК Монреаль 2:0 Нью-Йорк Сити - Орландо Сити 4:2
Нэшвилл - Нью-Йорк Сити 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 2:0 Нью-Йорк Сити - Коламбус Крю 2:3 Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 5:1 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 0:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 1:2 Торонто - Нью-Йорк Сити 2:3 Нью-Йорк Сити - Колорадо Рэпидс 0:2 Нью-Йорк Сити - Шарлотт 2:1 Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 2:0 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:1 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Сити - Торонто 2:1

Результаты матчей

Атланта Юнайтед
Нью-Йорк Сити

Точный счет

1:2
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
2:3
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
2:0
3 раза 25%
2:1
3 раза 25%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 55%
1
2 раза 18%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
2
7 раз 58%
1
2 раза 17%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

1:0
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
1:0
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%

Точный счет

1:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
2:3
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
2:0
5 раз 22%
2:1
4 раза 17%
1:0
3 раза 13%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:3
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

2
7 раз 30%
1
7 раз 30%
0
6 раз 26%
3
2 раза 9%
4
1 раз 4%
2
8 раз 35%
0
7 раз 30%
1
5 раз 22%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Атланта Юнайтед
Нью-Йорк Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
11
1
8
3
1.5
9
3
2
9
2.5
2
10
1
10
3.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
5
6
2
10
1.5
2
9
1
11
2.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
6
0.5
Больше Меньше
16
7
10
13
1.5
11
12
3
20
2.5
3
20
1
22
3.5
2
21

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 22 13 4 5 44 - 29 43
2.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 23 12 7 4 48 - 30 43
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 24 12 7 5 44 - 32 43
4.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 24 11 5 8 45 - 38 38
5.
Портленд Тимберс
 Заявка 24 10 6 8 48 - 39 36
6.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 22 10 5 7 38 - 30 35
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 23 9 7 7 32 - 26 34
8.
Хьюстон Динамо
 Заявка 22 8 7 7 30 - 27 31
9.
Миннесота Юнайтед
 1:1 Заявка 24 8 7 9 37 - 39 31
10.
Остин
 1:1 Заявка 24 8 7 9 26 - 33 31
11.
Даллас
 1:1 Заявка 24 7 6 11 35 - 38 27
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 24 6 5 13 39 - 49 23
13.
Сент-Луис Сити
 Заявка 23 4 10 9 31 - 43 22
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 23 4 2 17 31 - 58 14

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 3:0 Заявка 24 15 5 4 54 - 37 50
2.
Цинциннати
 0:1 Заявка 24 15 3 6 43 - 30 48
3.
Коламбус Крю
 1:0 Заявка 22 13 6 3 46 - 19 45
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 23 9 10 4 38 - 28 37
5.
Нью-Йорк Сити
 1:2 Заявка 24 11 3 10 34 - 29 36
6.
Шарлотт
 0:1 Заявка 24 10 5 9 27 - 25 35
7.
Орландо Сити
 1:0 Заявка 24 9 6 9 36 - 37 33
8.
Атланта Юнайтед
 2:1 Заявка 24 7 6 11 33 - 34 27
9.
Торонто
 0:3 Заявка 25 8 3 14 32 - 47 27
10.
ФК Монреаль
 Заявка 23 6 8 9 32 - 47 26
11.
Нэшвилл
 0:1 Заявка 24 6 8 10 26 - 34 26
12.
Чикаго Файр
 1:0 Заявка 24 6 7 11 29 - 40 25
13.
Филадельфия Юнион
 4:1 Заявка 24 5 9 10 41 - 42 24
14.
Ди Си Юнайтед
 1:1 Заявка 25 5 9 11 33 - 49 24
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:4 Заявка 22 7 1 14 22 - 45 22

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 12 9 2 1 30 - 13 29
2.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 11 8 1 2 28 - 12 25
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 11 7 3 1 25 - 16 24
4.
Портленд Тимберс
 Заявка 12 7 3 2 30 - 18 24
5.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 12 7 3 2 25 - 15 24
6.
Даллас
 1:1 Заявка 13 7 3 3 24 - 17 24
7.
Остин
 1:1 Заявка 12 6 3 3 20 - 17 21
8.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 11 5 5 1 17 - 8 20
9.
Хьюстон Динамо
 Заявка 11 4 5 2 13 - 10 17
10.
Миннесота Юнайтед
 1:1 Заявка 12 4 5 3 17 - 15 17
11.
Сент-Луис Сити
 Заявка 13 4 5 4 14 - 16 17
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 12 4 3 5 25 - 25 15
13.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 9 4 2 3 17 - 14 14
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 12 3 1 8 13 - 24 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нью-Йорк Сити
 1:2 Заявка 12 8 1 3 25 - 14 25
2.
Коламбус Крю
 1:0 Заявка 11 7 3 1 21 - 6 24
3.
Интер Майами
 3:0 Заявка 12 7 3 2 31 - 16 24
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 10 6 4 0 21 - 7 22
5.
Шарлотт
 0:1 Заявка 12 6 4 2 14 - 10 22
6.
Цинциннати
 0:1 Заявка 13 6 2 5 20 - 16 20
7.
Торонто
 0:3 Заявка 12 6 0 6 23 - 21 18
8.
ФК Монреаль
 Заявка 11 4 5 2 19 - 16 17
9.
Атланта Юнайтед
 2:1 Заявка 12 5 2 5 23 - 18 17
10.
Нэшвилл
 0:1 Заявка 13 4 5 4 18 - 15 17
11.
Чикаго Файр
 1:0 Заявка 12 4 3 5 15 - 20 15
12.
Ди Си Юнайтед
 1:1 Заявка 13 4 3 6 20 - 26 15
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:4 Заявка 12 4 1 7 12 - 23 13
14.
Орландо Сити
 1:0 Заявка 11 3 3 5 16 - 14 12
15.
Филадельфия Юнион
 4:1 Заявка 12 2 4 6 17 - 19 10

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 13 6 3 4 21 - 16 21
2.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 13 5 4 4 19 - 16 19
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 12 4 6 2 20 - 18 18
4.
Лос-Анджелес
 Заявка 10 4 2 4 14 - 16 14
5.
Хьюстон Динамо
 Заявка 11 4 2 5 17 - 17 14
6.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 12 4 2 6 15 - 18 14
7.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 12 4 2 6 20 - 23 14
8.
Миннесота Юнайтед
 1:1 Заявка 12 4 2 6 20 - 24 14
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 12 3 3 6 18 - 21 12
10.
Остин
 1:1 Заявка 12 2 4 6 6 - 16 10
11.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 12 2 2 8 14 - 24 8
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 10 0 5 5 17 - 27 5
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 11 1 1 9 18 - 34 4
14.
Даллас
 1:1 Заявка 11 0 3 8 11 - 21 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 0:1 Заявка 11 9 1 1 23 - 14 28
2.
Интер Майами
 3:0 Заявка 12 8 2 2 23 - 21 26
3.
Коламбус Крю
 1:0 Заявка 11 6 3 2 25 - 13 21
4.
Орландо Сити
 1:0 Заявка 13 6 3 4 20 - 23 21
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 13 3 6 4 17 - 21 15
6.
Филадельфия Юнион
 4:1 Заявка 12 3 5 4 24 - 23 14
7.
Шарлотт
 0:1 Заявка 12 4 1 7 13 - 15 13
8.
Нью-Йорк Сити
 1:2 Заявка 12 3 2 7 9 - 15 11
9.
Чикаго Файр
 1:0 Заявка 12 2 4 6 14 - 20 10
10.
Атланта Юнайтед
 2:1 Заявка 12 2 4 6 10 - 16 10
11.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:4 Заявка 10 3 0 7 10 - 22 9
12.
Нэшвилл
 0:1 Заявка 11 2 3 6 8 - 19 9
13.
ФК Монреаль
 Заявка 12 2 3 7 13 - 31 9
14.
Ди Си Юнайтед
 1:1 Заявка 12 1 6 5 13 - 23 9
15.
Торонто
 0:3 Заявка 13 2 3 8 9 - 26 9
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 17 (5)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 15 (4)
Лос-Анджелес Буанга Денис 14 (9)
Коламбус Крю Эрнандес Хуан 13 (6)
Интер Майами Месси Лионель 12 (10)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 1 9
Торонто Бернардески Федерико 2 7
Торонто Лонг Кевин 1 8
Ди Си Юнайтед Дахоме Кристиан 1 8
Нью-Йорк Ред Буллз Эдельман Даниэль 1 8
Весь список
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 53'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 38'
    Г О О О О Л - Лобжанидзе Саба бьет в цель!
  • 1'
    Лобжанидзе Саба сделал результативную передачу.
  • 1'
    Г О О О О Л - Риос Даниэль бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 45% завершится ничьей.
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Атланта Юнайтед
Ничья
Нью-Йорк Сити
3.95
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