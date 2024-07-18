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  3. США
  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Цинциннати
0:1
Второй тайм: 82'
Чикаго Файр
0'
35' Желтая карточка
Герберс Фабиан
58' Желтая карточка
Кейперс Уго
0:1
70' Гол
Гутьеррес Брайан
72' Желтая карточка
Pat Noonan
18
Челентано
Роман
91
Йедлин
Деандре
14
Келлер
Кипп
32
Мерфи
Ян
23
Орельяно
Лука
27
Асад
Ямиль
20
Буха
Павел
5
Нвободо
Обинна
11
Бэрд
Кори
22
Валенсуэла
Херардо
7
Кубо
Юя
34
Брэди
Крис
2
Суке
Арно
16
Омсберг
Уайетт
5
Кцихос
Рафаэль
27
Аригони
Аллан
21
Герберс
Фабиан
30
Хименес
Гастон
24
Дин
Джонатан
8
Мюллер
Крис
9
Кейперс
Уго
7
Хайле-Селассие
Марен
Цинциннати
3-4-2-1
Чикаго Файр
3-4-3

История личных встреч

Цинциннати
Чикаго Файр

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

12.5%
75%
12.5%
1 победа 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

12 матчей

50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

8.3%
75%
16.7%
1 победа 9 ничьих 2 победы

Второй тайм

41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 3 победы

История матчей

М
1:2
М
1:0
М
3:3
М
2:3
М
1:2
М
3:4
М
0:1
М
0:0
М
3:0
М
0:0
М
1:2
ОК
0:0

Голы

Всего голов

6
10

Голов в среднем за матч

1
1.67

Среднее время на гол

90
54

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

1.5
1.17

Среднее время на гол

60
77

Всего голов

15
17

Голов в среднем за матч

1.25
1.42

Тотал матчей

2.5
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

72
63

Бомбардиры внутри турнира

Цинциннати
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Акоста Лусиано 11 (2) 0.46
Кубо Юя 9 0.38
Орельяно Лука 5 0.21
Келси Кевин 5 0.21
Буха Павел 4 0.17
Асад Ямиль 2 0.08
Сантос Сержио II 2 0.08
Бупендза Аарон 2 0.08
Бэрд Кори 1 0.04
Валенсуэла Херардо 1 0.04
Робинсон Майлз 1 0.04
Йедлин Деандре 0 0
Нвободо Обинна 0 0
Чикаго Файр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейперс Уго 9 0.38
Гутьеррес Брайан 5 (1) 0.21
Хайле-Селассие Марен 5 (1) 0.21
Герберс Фабиан 2 0.08
Шакири Джердан 2 (2) 0.08
Акоста Келлин 2 0.08
Хименес Гастон 1 0.04
Теран Карлос 1 0.04
Аригони Аллан 1 0.04
Пинеда Маурисио 1 0.04
Кцихос Рафаэль 0 0
Суке Арно 0 0
Мюллер Крис 0 0
Гутман Эндрю 0 0
Куциас Георгиос 0 0
Брэди Крис 0 0

Карточки

Цинциннати
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нвободо Обинна 6 1
Кубо Юя 6 0
Акоста Лусиано 6 0
Робинсон Майлз 3 1
Йедлин Деандре 4 0
Буха Павел 4 0
Орельяно Лука 4 0
Мерфи Ян 4 0
Келси Кевин 4 0
Миазга Мэтт 3 0
Хэлси Бретт 1 1
Пауэлл Альвас 2 0
Бупендза Аарон 2 0
Челентано Роман 2 0
Бэрд Кори 1 0
Сантос Сержио II 1 0
Келлер Кипп 1 0
Валенсуэла Херардо 1 0
Чикаго Файр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Герберс Фабиан 7 0
Аригони Аллан 6 0
Кцихос Рафаэль 5 0
Акоста Келлин 5 0
Пинеда Маурисио 5 0
Теран Карлос 3 1
Гутьеррес Брайан 4 0
Кейперс Уго 2 0
Барлоу Том 2 0
Омсберг Уайетт 2 0
Наварро Федерико 2 0
Дин Джонатан 2 0
Брэди Крис 2 0
Шакири Джердан 1 0
Сальквист Тобиас 1 0
Гаспер Чейз 1 0
Куциас Георгиос 1 0

Результаты матчей

Цинциннати
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Чикаго Файр
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

3
9
Цинциннати
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
36% (4)
64% (7)
Чикаго Файр
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
11

Упущенные победы

23
13
Цинциннати
35%
65%
7 побед 13 поражений
Первый тайм
26% (6)
52% (12)
22% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
39% (9)
39% (9)
Чикаго Файр
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
30% (7)
48% (11)
22% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
22% (5)
43% (10)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

7
12

Упущенные победы

26
22

Голы по времени матча

Забито

21
13
10 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 4
14 Не забивали 15
3
14%
0
0%
1-15
2
10%
2
15%
16-30
5
24%
2
15%
31-45
6
29%
5
38%
46-60
3
14%
2
15%
61-75
2
10%
2
15%
76-90

Пропущено

14
20
9 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 10
0
0%
2
10%
1-15
7
50%
3
15%
16-30
2
14%
3
15%
31-45
2
14%
5
25%
46-60
2
14%
3
15%
61-75
1
7%
4
20%
76-90

Забито

24
15
4 В 1-м тайме 5
20 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 2
12 Не забивали 16
2
8%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
2
8%
3
20%
31-45
7
29%
29%
0
0%
46-60
6
25%
2
13%
61-75
7
29%
29%
8
53%
76-90

Пропущено

13
20
4 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
0
0%
4
20%
1-15
2
15%
2
10%
16-30
2
15%
5
25%
31-45
3
23%
3
15%
46-60
4
31%
4
20%
61-75
2
15%
2
10%
76-90

Забито

45
28
14 В 1-м тайме 9
31 Во 2-м тайме 19
14 Забивали первыми 6
3 Не забивали 8
5
11%
1
4%
1-15
2
4%
3
11%
16-30
7
16%
5
18%
31-45
13
29%
5
18%
46-60
9
20%
4
14%
61-75
9
20%
10
36%
76-90

Пропущено

27
40
13 В 1-м тайме 19
14 Во 2-м тайме 21
7 Пропускали первыми 14
16 Не пропускали 20
0
0%
6
15%
1-15
9
33%
5
13%
16-30
4
15%
8
20%
31-45
5
19%
8
20%
46-60
6
22%
7
18%
61-75
3
11%
6
15%
76-90

Результаты последних матчей

Цинциннати
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Цинциннати - Шарлотт 1:3 Цинциннати - Интер Майами 6:1 Ди Си Юнайтед - Цинциннати 2:3 Даллас - Цинциннати 0:1
Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Цинциннати - Филадельфия Юнион 4:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Цинциннати 2:4 Цинциннати - Нэшвилл 0:2 Торонто - Цинциннати 3:4 Цинциннати - Сент-Луис Сити 3:1 Цинциннати - Атланта Юнайтед 1:0 Коламбус Крю - Цинциннати 1:2 Орландо Сити - Цинциннати 0:1 Цинциннати - Колорадо Рэпидс 2:1 Атланта Юнайтед - Цинциннати 1:2 ФК Монреаль - Цинциннати 2:1 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Шарлотт - Цинциннати 1:1 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 1:2
Чикаго Файр
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Чикаго Файр 1:0 Чикаго Файр - Филадельфия Юнион 4:3 Сиэтл Саундерс - Чикаго Файр 2:1
Орландо Сити - Чикаго Файр 4:2 Торонто - Чикаго Файр 1:4 Чикаго Файр - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Чикаго Файр - Орландо Сити 1:1 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 1:1 Чикаго Файр - Коламбус Крю 1:3 Чикаго Файр - Шарлотт 0:1 Сент-Луис Сити - Чикаго Файр 3:1 Чикаго Файр - Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Чикаго Файр - Атланта Юнайтед 0:0 Чикаго Файр - Реал Солт-Лейк 0:4 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 0:0 Чикаго Файр - Хьюстон Динамо 2:1 Атланта Юнайтед - Чикаго Файр 3:0 Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр 1:1 Чикаго Файр - ФК Монреаль 4:3

Результаты матчей

Цинциннати
Чикаго Файр

Точный счет

0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
4:3
2 раза 17%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
6
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
4
2 раза 17%

Точный счет

1:2
4 раза 36%
0:1
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
2
4 раза 36%
4
2 раза 18%
3
1 раз 9%
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%

Точный счет

1:2
6 раз 26%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
2:1
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
4:3
2 раза 9%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 39%
2
5 раз 22%
0
3 раза 13%
4
3 раза 13%
3
2 раза 9%
6
1 раз 4%
0
8 раз 35%
1
8 раз 35%
2
4 раза 17%
4
3 раза 13%

Тоталы голов в матче

Цинциннати
Чикаго Файр

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
7
5
4
8
1.5
4
8
3
9
2.5
2
10
2
10
3.5
2
10
1
11
4.5
1
11
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
1.5
Больше Меньше
3
8
3
8
2.5
1
10
2
9
3.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
3
0.5
Больше Меньше
15
8
11
12
1.5
7
16
6
17
2.5
3
20
4
19
3.5
3
20
1
22
4.5
1
22
5.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 22 13 4 5 44 - 29 43
2.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 23 12 7 4 48 - 30 43
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 24 12 7 5 44 - 32 43
4.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 24 11 5 8 45 - 38 38
5.
Портленд Тимберс
 Заявка 24 10 6 8 48 - 39 36
6.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 22 10 5 7 38 - 30 35
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 23 9 7 7 32 - 26 34
8.
Хьюстон Динамо
 Заявка 22 8 7 7 30 - 27 31
9.
Миннесота Юнайтед
 1:1 Заявка 24 8 7 9 37 - 39 31
10.
Остин
 1:1 Заявка 24 8 7 9 26 - 33 31
11.
Даллас
 1:1 Заявка 24 7 6 11 35 - 38 27
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 24 6 5 13 39 - 49 23
13.
Сент-Луис Сити
 Заявка 23 4 10 9 31 - 43 22
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 23 4 2 17 31 - 58 14

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 3:0 Заявка 24 15 5 4 54 - 37 50
2.
Цинциннати
 0:1 Заявка 24 15 3 6 43 - 30 48
3.
Коламбус Крю
 1:0 Заявка 22 13 6 3 46 - 19 45
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 23 9 10 4 38 - 28 37
5.
Нью-Йорк Сити
 1:2 Заявка 24 11 3 10 34 - 29 36
6.
Шарлотт
 0:1 Заявка 24 10 5 9 27 - 25 35
7.
Орландо Сити
 1:0 Заявка 24 9 6 9 36 - 37 33
8.
Атланта Юнайтед
 2:1 Заявка 24 7 6 11 33 - 34 27
9.
Торонто
 0:3 Заявка 25 8 3 14 32 - 47 27
10.
ФК Монреаль
 Заявка 23 6 8 9 32 - 47 26
11.
Нэшвилл
 0:1 Заявка 24 6 8 10 26 - 34 26
12.
Чикаго Файр
 1:0 Заявка 24 6 7 11 29 - 40 25
13.
Филадельфия Юнион
 4:1 Заявка 24 5 9 10 41 - 42 24
14.
Ди Си Юнайтед
 1:1 Заявка 25 5 9 11 33 - 49 24
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:4 Заявка 22 7 1 14 22 - 45 22

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 12 9 2 1 30 - 13 29
2.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 11 8 1 2 28 - 12 25
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 11 7 3 1 25 - 16 24
4.
Портленд Тимберс
 Заявка 12 7 3 2 30 - 18 24
5.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 12 7 3 2 25 - 15 24
6.
Даллас
 1:1 Заявка 13 7 3 3 24 - 17 24
7.
Остин
 1:1 Заявка 12 6 3 3 20 - 17 21
8.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 11 5 5 1 17 - 8 20
9.
Хьюстон Динамо
 Заявка 11 4 5 2 13 - 10 17
10.
Миннесота Юнайтед
 1:1 Заявка 12 4 5 3 17 - 15 17
11.
Сент-Луис Сити
 Заявка 13 4 5 4 14 - 16 17
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 12 4 3 5 25 - 25 15
13.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 9 4 2 3 17 - 14 14
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 12 3 1 8 13 - 24 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нью-Йорк Сити
 1:2 Заявка 12 8 1 3 25 - 14 25
2.
Коламбус Крю
 1:0 Заявка 11 7 3 1 21 - 6 24
3.
Интер Майами
 3:0 Заявка 12 7 3 2 31 - 16 24
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 10 6 4 0 21 - 7 22
5.
Шарлотт
 0:1 Заявка 12 6 4 2 14 - 10 22
6.
Цинциннати
 0:1 Заявка 13 6 2 5 20 - 16 20
7.
Торонто
 0:3 Заявка 12 6 0 6 23 - 21 18
8.
ФК Монреаль
 Заявка 11 4 5 2 19 - 16 17
9.
Атланта Юнайтед
 2:1 Заявка 12 5 2 5 23 - 18 17
10.
Нэшвилл
 0:1 Заявка 13 4 5 4 18 - 15 17
11.
Чикаго Файр
 1:0 Заявка 12 4 3 5 15 - 20 15
12.
Ди Си Юнайтед
 1:1 Заявка 13 4 3 6 20 - 26 15
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:4 Заявка 12 4 1 7 12 - 23 13
14.
Орландо Сити
 1:0 Заявка 11 3 3 5 16 - 14 12
15.
Филадельфия Юнион
 4:1 Заявка 12 2 4 6 17 - 19 10

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 13 6 3 4 21 - 16 21
2.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 13 5 4 4 19 - 16 19
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 12 4 6 2 20 - 18 18
4.
Лос-Анджелес
 Заявка 10 4 2 4 14 - 16 14
5.
Хьюстон Динамо
 Заявка 11 4 2 5 17 - 17 14
6.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 12 4 2 6 15 - 18 14
7.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 12 4 2 6 20 - 23 14
8.
Миннесота Юнайтед
 1:1 Заявка 12 4 2 6 20 - 24 14
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 12 3 3 6 18 - 21 12
10.
Остин
 1:1 Заявка 12 2 4 6 6 - 16 10
11.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 12 2 2 8 14 - 24 8
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 10 0 5 5 17 - 27 5
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 11 1 1 9 18 - 34 4
14.
Даллас
 1:1 Заявка 11 0 3 8 11 - 21 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 0:1 Заявка 11 9 1 1 23 - 14 28
2.
Интер Майами
 3:0 Заявка 12 8 2 2 23 - 21 26
3.
Коламбус Крю
 1:0 Заявка 11 6 3 2 25 - 13 21
4.
Орландо Сити
 1:0 Заявка 13 6 3 4 20 - 23 21
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 13 3 6 4 17 - 21 15
6.
Филадельфия Юнион
 4:1 Заявка 12 3 5 4 24 - 23 14
7.
Шарлотт
 0:1 Заявка 12 4 1 7 13 - 15 13
8.
Нью-Йорк Сити
 1:2 Заявка 12 3 2 7 9 - 15 11
9.
Чикаго Файр
 1:0 Заявка 12 2 4 6 14 - 20 10
10.
Атланта Юнайтед
 2:1 Заявка 12 2 4 6 10 - 16 10
11.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:4 Заявка 10 3 0 7 10 - 22 9
12.
Нэшвилл
 0:1 Заявка 11 2 3 6 8 - 19 9
13.
ФК Монреаль
 Заявка 12 2 3 7 13 - 31 9
14.
Ди Си Юнайтед
 1:1 Заявка 12 1 6 5 13 - 23 9
15.
Торонто
 0:3 Заявка 13 2 3 8 9 - 26 9
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 17 (5)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 15 (4)
Лос-Анджелес Буанга Денис 14 (9)
Коламбус Крю Эрнандес Хуан 13 (6)
Интер Майами Месси Лионель 12 (10)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 1 9
Торонто Бернардески Федерико 2 7
Торонто Лонг Кевин 1 8
Ди Си Юнайтед Дахоме Кристиан 1 8
Нью-Йорк Ред Буллз Эдельман Даниэль 1 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 35'
    Герберс Фабиан получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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