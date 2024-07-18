Тур: 1. Стадион: TQL Stadium.
0:1
Второй тайм: 82'
0'
35' Желтая карточкаГерберс Фабиан
58' Желтая карточкаКейперс Уго
0:1
70' ГолГутьеррес Брайан
72' Желтая карточкаPat Noonan
Ход матча
35'
58'
70'
0:1
72'
Прогноз на матч от Liveresult
14
Келлер
Кипп
32
Мерфи
Ян
27
Асад
Ямиль
20
Буха
Павел
11
Бэрд
Кори
7
Кубо
Юя
34
Брэди
Крис
24
Дин
Джонатан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Келлер КиппЗащитник
-
32 Мерфи ЯнЗащитник
- Защитник
-
27 Асад ЯмильЗащитник
-
20 Буха ПавелПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Бэрд КориПолузащитник
- Полузащитник
-
7 Кубо ЮяНападающий
- Запасные игроки
-
36 Лоуро ЭванВратарь
- Защитник
-
15 Хэлси БреттЗащитник
-
33 Фостер ИсайяЗащитник
-
34 Агедо ЛондонЗащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Келси КевинНападающий
-
25 Paul Walters
-
Главный тренер: Нунан Пэт
- Основной состав
-
34 Брэди КрисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Дин ДжонатанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Ричи СпенсерВратарь
- Защитник
- Защитник
-
37 Казас ХавьерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
48 Пореба ДавидПолузащитник
-
12 Барлоу ТомНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Клопас Фрэнк
История личных встреч
Цинциннати
Чикаго Файр
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
12.5%
75%
12.5%
1 победа 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
12 матчей
50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
8.3%
75%
16.7%
1 победа 9 ничьих 2 победы
Второй тайм
41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
10
Голов в среднем за матч
1
1.67
Среднее время на гол
90
54
Всего голов
9
7
Голов в среднем за матч
1.5
1.17
Среднее время на гол
60
77
Всего голов
15
17
Голов в среднем за матч
1.25
1.42
Тотал матчей
2.5
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
72
63
Бомбардиры внутри турнира
Цинциннати
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Акоста Лусиано
|11 (2)
|0.46
|Кубо Юя
|9
|0.38
|Орельяно Лука
|5
|0.21
|Келси Кевин
|5
|0.21
|Буха Павел
|4
|0.17
|Асад Ямиль
|2
|0.08
|Сантос Сержио II
|2
|0.08
|Бупендза Аарон
|2
|0.08
|Бэрд Кори
|1
|0.04
|Валенсуэла Херардо
|1
|0.04
|Робинсон Майлз
|1
|0.04
|Йедлин Деандре
|0
|0
|Нвободо Обинна
|0
|0
Чикаго Файр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кейперс Уго
|9
|0.38
|Гутьеррес Брайан
|5 (1)
|0.21
|Хайле-Селассие Марен
|5 (1)
|0.21
|Герберс Фабиан
|2
|0.08
|Шакири Джердан
|2 (2)
|0.08
|Акоста Келлин
|2
|0.08
|Хименес Гастон
|1
|0.04
|Теран Карлос
|1
|0.04
|Аригони Аллан
|1
|0.04
|Пинеда Маурисио
|1
|0.04
|Кцихос Рафаэль
|0
|0
|Суке Арно
|0
|0
|Мюллер Крис
|0
|0
|Гутман Эндрю
|0
|0
|Куциас Георгиос
|0
|0
|Брэди Крис
|0
|0
Карточки
Цинциннати
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нвободо Обинна
|6
|1
|Кубо Юя
|6
|0
|Акоста Лусиано
|6
|0
|Робинсон Майлз
|3
|1
|Йедлин Деандре
|4
|0
|Буха Павел
|4
|0
|Орельяно Лука
|4
|0
|Мерфи Ян
|4
|0
|Келси Кевин
|4
|0
|Миазга Мэтт
|3
|0
|Хэлси Бретт
|1
|1
|Пауэлл Альвас
|2
|0
|Бупендза Аарон
|2
|0
|Челентано Роман
|2
|0
|Бэрд Кори
|1
|0
|Сантос Сержио II
|1
|0
|Келлер Кипп
|1
|0
|Валенсуэла Херардо
|1
|0
Чикаго Файр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Герберс Фабиан
|7
|0
|Аригони Аллан
|6
|0
|Кцихос Рафаэль
|5
|0
|Акоста Келлин
|5
|0
|Пинеда Маурисио
|5
|0
|Теран Карлос
|3
|1
|Гутьеррес Брайан
|4
|0
|Кейперс Уго
|2
|0
|Барлоу Том
|2
|0
|Омсберг Уайетт
|2
|0
|Наварро Федерико
|2
|0
|Дин Джонатан
|2
|0
|Брэди Крис
|2
|0
|Шакири Джердан
|1
|0
|Сальквист Тобиас
|1
|0
|Гаспер Чейз
|1
|0
|Куциас Георгиос
|1
|0
Результаты матчей
Цинциннати
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Чикаго Файр
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
3
9
Цинциннати
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
36% (4)
64% (7)
Чикаго Файр
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
2
11
Упущенные победы
23
13
Цинциннати
35%
65%
7 побед 13 поражений
Первый тайм
26% (6)
52% (12)
22% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
39% (9)
39% (9)
Чикаго Файр
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
30% (7)
48% (11)
22% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
22% (5)
43% (10)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
7
12
Упущенные победы
26
22
Голы по времени матча
Забито
21
13
10 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 4
14 Не забивали 15
3
14%
0
0%
1-15
2
10%
2
15%
16-30
5
24%
2
15%
31-45
6
29%
5
38%
46-60
3
14%
2
15%
61-75
2
10%
2
15%
76-90
Пропущено
14
20
9 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 10
0
0%
2
10%
1-15
7
50%
3
15%
16-30
2
14%
3
15%
31-45
2
14%
5
25%
46-60
2
14%
3
15%
61-75
1
7%
4
20%
76-90
Забито
24
15
4 В 1-м тайме 5
20 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 2
12 Не забивали 16
2
8%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
2
8%
3
20%
31-45
7
29%
29%
0
0%
46-60
6
25%
2
13%
61-75
7
29%
29%
8
53%
76-90
Пропущено
13
20
4 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
0
0%
4
20%
1-15
2
15%
2
10%
16-30
2
15%
5
25%
31-45
3
23%
3
15%
46-60
4
31%
4
20%
61-75
2
15%
2
10%
76-90
Забито
45
28
14 В 1-м тайме 9
31 Во 2-м тайме 19
14 Забивали первыми 6
3 Не забивали 8
5
11%
1
4%
1-15
2
4%
3
11%
16-30
7
16%
5
18%
31-45
13
29%
5
18%
46-60
9
20%
4
14%
61-75
9
20%
10
36%
76-90
Пропущено
27
40
13 В 1-м тайме 19
14 Во 2-м тайме 21
7 Пропускали первыми 14
16 Не пропускали 20
0
0%
6
15%
1-15
9
33%
5
13%
16-30
4
15%
8
20%
31-45
5
19%
8
20%
46-60
6
22%
7
18%
61-75
3
11%
6
15%
76-90
Результаты последних матчей
Цинциннати
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Цинциннати - Шарлотт 1:3 Цинциннати - Интер Майами 6:1 Ди Си Юнайтед - Цинциннати 2:3 Даллас - Цинциннати 0:1
Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Цинциннати - Филадельфия Юнион 4:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Цинциннати 2:4 Цинциннати - Нэшвилл 0:2 Торонто - Цинциннати 3:4 Цинциннати - Сент-Луис Сити 3:1 Цинциннати - Атланта Юнайтед 1:0 Коламбус Крю - Цинциннати 1:2 Орландо Сити - Цинциннати 0:1 Цинциннати - Колорадо Рэпидс 2:1 Атланта Юнайтед - Цинциннати 1:2 ФК Монреаль - Цинциннати 2:1 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Шарлотт - Цинциннати 1:1 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 1:2
Чикаго Файр
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Чикаго Файр 1:0 Чикаго Файр - Филадельфия Юнион 4:3 Сиэтл Саундерс - Чикаго Файр 2:1
Орландо Сити - Чикаго Файр 4:2 Торонто - Чикаго Файр 1:4 Чикаго Файр - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Чикаго Файр - Орландо Сити 1:1 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 1:1 Чикаго Файр - Коламбус Крю 1:3 Чикаго Файр - Шарлотт 0:1 Сент-Луис Сити - Чикаго Файр 3:1 Чикаго Файр - Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Чикаго Файр - Атланта Юнайтед 0:0 Чикаго Файр - Реал Солт-Лейк 0:4 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 0:0 Чикаго Файр - Хьюстон Динамо 2:1 Атланта Юнайтед - Чикаго Файр 3:0 Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр 1:1 Чикаго Файр - ФК Монреаль 4:3
Результаты матчей
Цинциннати
Чикаго Файр
Точный счет
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
4:3
2 раза 17%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
6
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
4
2 раза 17%
Точный счет
1:2
4 раза 36%
0:1
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
2
4 раза 36%
4
2 раза 18%
3
1 раз 9%
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
Точный счет
1:2
6 раз 26%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
2:1
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
4:3
2 раза 9%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 39%
2
5 раз 22%
0
3 раза 13%
4
3 раза 13%
3
2 раза 9%
6
1 раз 4%
0
8 раз 35%
1
8 раз 35%
2
4 раза 17%
4
3 раза 13%
Тоталы голов в матче
Цинциннати
Чикаго Файр
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
75
48
48
39
210
210
210
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
38
38
110
29
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
203
Больше Меньше
158
1112
716
617
320
419
320
122
122
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|22
|13
|4
|5
|44 - 29
|43
|2.
|Заявка
|23
|12
|7
|4
|48 - 30
|43
|3.
|Заявка
|24
|12
|7
|5
|44 - 32
|43
|4.
|Заявка
|24
|11
|5
|8
|45 - 38
|38
|5.
|Заявка
|24
|10
|6
|8
|48 - 39
|36
|6.
|Заявка
|22
|10
|5
|7
|38 - 30
|35
|7.
|Заявка
|23
|9
|7
|7
|32 - 26
|34
|8.
|Заявка
|22
|8
|7
|7
|30 - 27
|31
|9.
|1:1 Заявка
|24
|8
|7
|9
|37 - 39
|31
|10.
|1:1 Заявка
|24
|8
|7
|9
|26 - 33
|31
|11.
|1:1 Заявка
|24
|7
|6
|11
|35 - 38
|27
|12.
|Заявка
|24
|6
|5
|13
|39 - 49
|23
|13.
|Заявка
|23
|4
|10
|9
|31 - 43
|22
|14.
|Заявка
|23
|4
|2
|17
|31 - 58
|14
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0 Заявка
|24
|15
|5
|4
|54 - 37
|50
|2.
|0:1 Заявка
|24
|15
|3
|6
|43 - 30
|48
|3.
|1:0 Заявка
|22
|13
|6
|3
|46 - 19
|45
|4.
|Заявка
|23
|9
|10
|4
|38 - 28
|37
|5.
|1:2 Заявка
|24
|11
|3
|10
|34 - 29
|36
|6.
|0:1 Заявка
|24
|10
|5
|9
|27 - 25
|35
|7.
|1:0 Заявка
|24
|9
|6
|9
|36 - 37
|33
|8.
|2:1 Заявка
|24
|7
|6
|11
|33 - 34
|27
|9.
|0:3 Заявка
|25
|8
|3
|14
|32 - 47
|27
|10.
|Заявка
|23
|6
|8
|9
|32 - 47
|26
|11.
|0:1 Заявка
|24
|6
|8
|10
|26 - 34
|26
|12.
|1:0 Заявка
|24
|6
|7
|11
|29 - 40
|25
|13.
|4:1 Заявка
|24
|5
|9
|10
|41 - 42
|24
|14.
|1:1 Заявка
|25
|5
|9
|11
|33 - 49
|24
|15.
|1:4 Заявка
|22
|7
|1
|14
|22 - 45
|22
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|30 - 13
|29
|2.
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|28 - 12
|25
|3.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|25 - 16
|24
|4.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|30 - 18
|24
|5.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|25 - 15
|24
|6.
|1:1 Заявка
|13
|7
|3
|3
|24 - 17
|24
|7.
|1:1 Заявка
|12
|6
|3
|3
|20 - 17
|21
|8.
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|17 - 8
|20
|9.
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|13 - 10
|17
|10.
|1:1 Заявка
|12
|4
|5
|3
|17 - 15
|17
|11.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|14 - 16
|17
|12.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|25 - 25
|15
|13.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|17 - 14
|14
|14.
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|13 - 24
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:2 Заявка
|12
|8
|1
|3
|25 - 14
|25
|2.
|1:0 Заявка
|11
|7
|3
|1
|21 - 6
|24
|3.
|3:0 Заявка
|12
|7
|3
|2
|31 - 16
|24
|4.
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|21 - 7
|22
|5.
|0:1 Заявка
|12
|6
|4
|2
|14 - 10
|22
|6.
|0:1 Заявка
|13
|6
|2
|5
|20 - 16
|20
|7.
|0:3 Заявка
|12
|6
|0
|6
|23 - 21
|18
|8.
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|19 - 16
|17
|9.
|2:1 Заявка
|12
|5
|2
|5
|23 - 18
|17
|10.
|0:1 Заявка
|13
|4
|5
|4
|18 - 15
|17
|11.
|1:0 Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 20
|15
|12.
|1:1 Заявка
|13
|4
|3
|6
|20 - 26
|15
|13.
|1:4 Заявка
|12
|4
|1
|7
|12 - 23
|13
|14.
|1:0 Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 14
|12
|15.
|4:1 Заявка
|12
|2
|4
|6
|17 - 19
|10
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 16
|21
|2.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 16
|19
|3.
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|20 - 18
|18
|4.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 16
|14
|5.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|17 - 17
|14
|6.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 18
|14
|7.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|20 - 23
|14
|8.
|1:1 Заявка
|12
|4
|2
|6
|20 - 24
|14
|9.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|18 - 21
|12
|10.
|1:1 Заявка
|12
|2
|4
|6
|6 - 16
|10
|11.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|14 - 24
|8
|12.
|Заявка
|10
|0
|5
|5
|17 - 27
|5
|13.
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|18 - 34
|4
|14.
|1:1 Заявка
|11
|0
|3
|8
|11 - 21
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|11
|9
|1
|1
|23 - 14
|28
|2.
|3:0 Заявка
|12
|8
|2
|2
|23 - 21
|26
|3.
|1:0 Заявка
|11
|6
|3
|2
|25 - 13
|21
|4.
|1:0 Заявка
|13
|6
|3
|4
|20 - 23
|21
|5.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|17 - 21
|15
|6.
|4:1 Заявка
|12
|3
|5
|4
|24 - 23
|14
|7.
|0:1 Заявка
|12
|4
|1
|7
|13 - 15
|13
|8.
|1:2 Заявка
|12
|3
|2
|7
|9 - 15
|11
|9.
|1:0 Заявка
|12
|2
|4
|6
|14 - 20
|10
|10.
|2:1 Заявка
|12
|2
|4
|6
|10 - 16
|10
|11.
|1:4 Заявка
|10
|3
|0
|7
|10 - 22
|9
|12.
|0:1 Заявка
|11
|2
|3
|6
|8 - 19
|9
|13.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|13 - 31
|9
|14.
|1:1 Заявка
|12
|1
|6
|5
|13 - 23
|9
|15.
|0:3 Заявка
|13
|2
|3
|8
|9 - 26
|9
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|17 (5)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|15 (4)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|14 (9)
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|13 (6)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|12 (10)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|1 9
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 7
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 8
|Ди Си Юнайтед
|Дахоме Кристиан
|1 8
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Эдельман Даниэль
|1 8