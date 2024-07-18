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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Нью-Йорк Ред Буллз
 
Прерван
ФК Монреаль

Ход матча

18'
Кармона Викельман
1:0
43'
 
Пьетт Самюэль
Лучшие коэффициенты
Нью-Йорк Ред Буллз
Ничья
ФК Монреаль
1.45
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5.68
6.40
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Все Коэффициенты
31
Карлос
Мигел
Коронел
12
Нилис
Дилан
15
Нилис
Шон
3
Эйле
Ноа
6
Данкан
Кайл
17
Харпер
Кэмерон
48
Донкор
Рональд
75
Эдельман
Даниэль
19
Кармона
Викельман
9
Морган
Льюис
13
Ванзейр
Данте
40
Сируа
Жонатан
16
Уотерман
Джоэл
4
Фернандо
Алварез
3
Хоакин
Соса
22
Тейшейра
Руан
19
Салиба
Натан
6
Пьетт
Самюэль
29
Шуаньер
Матьё
11
Ласситер
Ариэль
13
Тойе
Мейсон
9
Коккаро
Матиас
Нью-Йорк Ред Буллз
4-4-2
ФК Монреаль
3-5-2

История личных встреч

Нью-Йорк Ред Буллз
ФК Монреаль

14 матчей

92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

85.7%
35.7%
12 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

16 матчей

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед

Первый тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед

30 матчей

43.3%
13.3%
43.4%
13 побед 4 ничьи 13 побед

Первый тайм

40%
33.3%
26.7%
12 побед 10 ничьих 8 побед

Второй тайм

36.7%
20%
43.3%
11 побед 6 ничьих 13 побед

История матчей

М
2:2
М
2:1
М
2:0
М
0:1
М
1:2
М
1:0
М
2:1
М
4:1
М
3:0
М
1:2
М
3:0
М
3:1
М
4:0
М
1:0
М
1:2
М
1:0
М
1:0
М
3:1
М
3:0
М
2:1
М
1:1
ЛЧК
1:1
ЛЧК
1:0
М
4:2
М
2:2
М
4:0
М
2:1
М
1:0
М
3:1
М
1:2

Голы

Всего голов

34
10

Голов в среднем за матч

2.27
0.67

Среднее время на гол

39
135

Всего голов

26
15

Голов в среднем за матч

1.73
1

Среднее время на гол

51
90

Всего голов

60
25

Голов в среднем за матч

2
0.83

Тотал матчей

2.5
23
Больше 77%
Меньше 23%
7
20
Больше 67%
Меньше 33%
10
9
Больше 30%
Меньше 70%
21
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
29

Среднее время на гол

45
108

Бомбардиры внутри турнира

Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морган Льюис 10 (1) 0.43
Форсберг Эмиль 6 (3) 0.26
Харпер Кэмерон 5 0.22
Маноэль Элиас 5 (1) 0.22
Кармона Викельман 3 0.13
Ванзейр Данте 2 0.09
Амайя Фрэнки 1 0.04
Толкин Джон 1 0.04
Бёрк Кори 1 0.04
Рейес Андрес 1 0.04
Гьенгор Деннис 1 0.04
Холл Джулиан 1 0.04
Нилис Шон 0 0
Данкан Кайл 0 0
Эйле Ноа 0 0
Нилис Дилан 0 0
ФК Монреаль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сунуси Ибрахим 6 0.26
Коккаро Матиас 4 (2) 0.17
Ласситер Ариэль 3 0.13
Мартинес Хосеф 3 0.13
Тейшейра Руан 2 0.09
Вильсен Жюль-Антони 2 0.09
Янков Доминик 2 0.09
Дюк Брайс 2 0.09
Шуаньер Матьё 2 (1) 0.09
Пьетт Самюэль 1 0.04
Фернандо Алварез 1 0.04
Тойе Мейсон 1 0.04
Опоку Квадво 1 0.04
Эдвардс Рахим 0 0
Лаппалайнен Ласси 0 0
Корбо Габриэле 0 0
Кэмпбелл Джордж 0 0
Хоакин Соса 0 0

Карточки

Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эдельман Даниэль 8 1
Эйле Ноа 5 1
Данкан Кайл 4 0
Амайя Фрэнки 4 0
Нилис Шон 2 1
Харпер Кэмерон 3 0
Рейес Андрес 1 1
Бёрк Кори 2 0
Толкин Джон 2 0
Кармона Викельман 2 0
Sandro Schwarz 1 0
Ванзейр Данте 1 0
Нилис Дилан 1 0
Маноэль Элиас 1 0
Нгома Серж 1 0
Страуд Питер 1 0
Донкор Рональд 1 0
ФК Монреаль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кэмпбелл Джордж 7 0
Эдвардс Рахим 5 1
Пьетт Самюэль 6 0
Ласситер Ариэль 4 1
Салиба Натан 4 1
Шуаньер Матьё 5 0
Янков Доминик 4 0
Уотерман Джоэл 4 0
Хоакин Соса 3 0
Мартинес Хосеф 2 0
Тейшейра Руан 2 0
Коккаро Матиас 2 0
Зухир Рида 2 0
Ваньяма Виктор 1 0
Фернандо Алварез 1 0
Сируа Жонатан 1 0
Вильсен Жюль-Антони 1 0

Результаты матчей

Нью-Йорк Ред Буллз
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
40% (4)
0% (0)
ФК Монреаль
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

3
6
Нью-Йорк Ред Буллз
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
15% (2)
31% (4)
ФК Монреаль
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
25% (3)
67% (8)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

12
6

Упущенные победы

15
16
Нью-Йорк Ред Буллз
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
30% (7)
39% (9)
30% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (13)
26% (6)
17% (4)
ФК Монреаль
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
22% (5)
43% (10)
35% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
30% (7)
52% (12)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

16
9

Упущенные победы

18
22

Голы по времени матча

Забито

20
11
7 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
15 Не забивали 18
2
10%
4
36%
1-15
3
15%
1
9%
16-30
2
10%
0
0%
31-45
4
20%
1
9%
46-60
4
20%
4
36%
61-75
5
25%
1
9%
76-90

Пропущено

7
32
4 В 1-м тайме 12
3 Во 2-м тайме 20
2 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 10
2
29%
4
13%
1-15
1
14%
5
16%
16-30
1
14%
3
9%
31-45
1
14%
8
25%
46-60
0
0%
2
6%
61-75
2
29%
10
31%
76-90

Забито

18
19
7 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
14 Не забивали 14
0
0%
2
11%
1-15
3
17%
2
11%
16-30
4
22%
7
37%
31-45
4
22%
2
11%
46-60
2
11%
2
11%
61-75
5
28%
4
21%
76-90

Пропущено

20
16
7 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 8
6
30%
0
0%
1-15
0
0%
5
31%
16-30
1
5%
4
25%
31-45
3
15%
3
19%
46-60
7
35%
1
6%
61-75
3
15%
3
19%
76-90

Забито

38
30
14 В 1-м тайме 16
24 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 10
6 Не забивали 9
2
5%
6
20%
1-15
6
16%
3
10%
16-30
6
16%
7
23%
31-45
8
21%
3
10%
46-60
6
16%
6
20%
61-75
10
26%
5
17%
76-90

Пропущено

27
48
11 В 1-м тайме 21
16 Во 2-м тайме 27
9 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 18
8
30%
30%
4
8%
1-15
1
4%
10
21%
16-30
2
7%
7
15%
31-45
4
15%
11
23%
46-60
7
26%
3
6%
61-75
5
19%
13
27%
76-90

Результаты последних матчей

Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Колорадо Рэпидс - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 3:0
ФК Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Нэшвилл 0:0 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Орландо Сити 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 3:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:4 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 4:2 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 6:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Лос-Анджелес - Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 0:0 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 4:0 Коламбус Крю - Нью-Йорк Ред Буллз 3:0
ФК Монреаль
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
ФК Монреаль - Атланта Юнайтед 1:0 ФК Монреаль - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Нью-Йорк Сити - ФК Монреаль 2:0 ФК Монреаль - Филадельфия Юнион 4:2
Колорадо Рэпидс - ФК Монреаль 4:1 ФК Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 ФК Монреаль - Реал Солт-Лейк 0:0 Филадельфия Юнион - ФК Монреаль 2:2 ФК Монреаль - Ди Си Юнайтед 4:2 ФК Монреаль - Нэшвилл 0:0 Торонто - ФК Монреаль 5:1 ФК Монреаль - Коламбус Крю 1:3 ФК Монреаль - Интер Майами 2:3 Нэшвилл - ФК Монреаль 4:1 Коламбус Крю - ФК Монреаль 0:0 ФК Монреаль - Орландо Сити 2:2 ФК Монреаль - Цинциннати 2:1 Сиэтл Саундерс - ФК Монреаль 5:0 Ди Си Юнайтед - ФК Монреаль 1:0 Чикаго Файр - ФК Монреаль 4:3

Результаты матчей

Нью-Йорк Ред Буллз
ФК Монреаль

Точный счет

0:0
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
0:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
4:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%

Точное количество голов

0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
2 раза 20%
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
4
2 раза 18%

Точный счет

0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%
4:1
2 раза 17%
0:0
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
0
4 раза 31%
1
3 раза 23%
4
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%

Точный счет

0:0
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
1:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
1:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%
0:0
4 раза 17%
2:2
3 раза 13%
1:0
2 раза 9%
2:3
2 раза 9%
4:1
2 раза 9%
4:2
2 раза 9%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

2
7 раз 30%
0
6 раз 26%
1
5 раз 22%
4
3 раза 13%
3
2 раза 9%
0
7 раз 30%
1
6 раз 26%
2
6 раз 26%
3
2 раза 9%
4
2 раза 9%

Тоталы голов в матче

Нью-Йорк Ред Буллз
ФК Монреаль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
9
2
6
4
1.5
6
5
4
6
2.5
2
9
2
8
3.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
7
5
6
7
1.5
4
8
1
12
2.5
2
10
1
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
6
0.5
Больше Меньше
16
7
12
11
1.5
10
13
5
18
2.5
4
19
3
20
3.5
2
21

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 22 13 4 5 44 - 29 43
2.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 23 12 7 4 48 - 30 43
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 24 12 7 5 44 - 32 43
4.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 24 11 5 8 45 - 38 38
5.
Портленд Тимберс
 Заявка 24 10 6 8 48 - 39 36
6.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 22 10 5 7 38 - 30 35
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 23 9 7 7 32 - 26 34
8.
Хьюстон Динамо
 Заявка 22 8 7 7 30 - 27 31
9.
Миннесота Юнайтед
 1:1 Заявка 24 8 7 9 37 - 39 31
10.
Остин
 1:1 Заявка 24 8 7 9 26 - 33 31
11.
Даллас
 1:1 Заявка 24 7 6 11 35 - 38 27
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 24 6 5 13 39 - 49 23
13.
Сент-Луис Сити
 Заявка 23 4 10 9 31 - 43 22
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 23 4 2 17 31 - 58 14

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 3:0 Заявка 24 15 5 4 54 - 37 50
2.
Цинциннати
 0:1 Заявка 24 15 3 6 43 - 30 48
3.
Коламбус Крю
 1:0 Заявка 22 13 6 3 46 - 19 45
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 23 9 10 4 38 - 28 37
5.
Нью-Йорк Сити
 1:2 Заявка 24 11 3 10 34 - 29 36
6.
Шарлотт
 0:1 Заявка 24 10 5 9 27 - 25 35
7.
Орландо Сити
 1:0 Заявка 24 9 6 9 36 - 37 33
8.
Атланта Юнайтед
 2:1 Заявка 24 7 6 11 33 - 34 27
9.
Торонто
 0:3 Заявка 25 8 3 14 32 - 47 27
10.
ФК Монреаль
 Заявка 23 6 8 9 32 - 47 26
11.
Нэшвилл
 0:1 Заявка 24 6 8 10 26 - 34 26
12.
Чикаго Файр
 1:0 Заявка 24 6 7 11 29 - 40 25
13.
Филадельфия Юнион
 4:1 Заявка 24 5 9 10 41 - 42 24
14.
Ди Си Юнайтед
 1:1 Заявка 25 5 9 11 33 - 49 24
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:4 Заявка 22 7 1 14 22 - 45 22

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 12 9 2 1 30 - 13 29
2.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 11 8 1 2 28 - 12 25
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 11 7 3 1 25 - 16 24
4.
Портленд Тимберс
 Заявка 12 7 3 2 30 - 18 24
5.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 12 7 3 2 25 - 15 24
6.
Даллас
 1:1 Заявка 13 7 3 3 24 - 17 24
7.
Остин
 1:1 Заявка 12 6 3 3 20 - 17 21
8.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 11 5 5 1 17 - 8 20
9.
Хьюстон Динамо
 Заявка 11 4 5 2 13 - 10 17
10.
Миннесота Юнайтед
 1:1 Заявка 12 4 5 3 17 - 15 17
11.
Сент-Луис Сити
 Заявка 13 4 5 4 14 - 16 17
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 12 4 3 5 25 - 25 15
13.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 9 4 2 3 17 - 14 14
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 12 3 1 8 13 - 24 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нью-Йорк Сити
 1:2 Заявка 12 8 1 3 25 - 14 25
2.
Коламбус Крю
 1:0 Заявка 11 7 3 1 21 - 6 24
3.
Интер Майами
 3:0 Заявка 12 7 3 2 31 - 16 24
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 10 6 4 0 21 - 7 22
5.
Шарлотт
 0:1 Заявка 12 6 4 2 14 - 10 22
6.
Цинциннати
 0:1 Заявка 13 6 2 5 20 - 16 20
7.
Торонто
 0:3 Заявка 12 6 0 6 23 - 21 18
8.
ФК Монреаль
 Заявка 11 4 5 2 19 - 16 17
9.
Атланта Юнайтед
 2:1 Заявка 12 5 2 5 23 - 18 17
10.
Нэшвилл
 0:1 Заявка 13 4 5 4 18 - 15 17
11.
Чикаго Файр
 1:0 Заявка 12 4 3 5 15 - 20 15
12.
Ди Си Юнайтед
 1:1 Заявка 13 4 3 6 20 - 26 15
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:4 Заявка 12 4 1 7 12 - 23 13
14.
Орландо Сити
 1:0 Заявка 11 3 3 5 16 - 14 12
15.
Филадельфия Юнион
 4:1 Заявка 12 2 4 6 17 - 19 10

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 13 6 3 4 21 - 16 21
2.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 13 5 4 4 19 - 16 19
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 12 4 6 2 20 - 18 18
4.
Лос-Анджелес
 Заявка 10 4 2 4 14 - 16 14
5.
Хьюстон Динамо
 Заявка 11 4 2 5 17 - 17 14
6.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 12 4 2 6 15 - 18 14
7.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 12 4 2 6 20 - 23 14
8.
Миннесота Юнайтед
 1:1 Заявка 12 4 2 6 20 - 24 14
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 12 3 3 6 18 - 21 12
10.
Остин
 1:1 Заявка 12 2 4 6 6 - 16 10
11.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 12 2 2 8 14 - 24 8
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 10 0 5 5 17 - 27 5
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 11 1 1 9 18 - 34 4
14.
Даллас
 1:1 Заявка 11 0 3 8 11 - 21 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 0:1 Заявка 11 9 1 1 23 - 14 28
2.
Интер Майами
 3:0 Заявка 12 8 2 2 23 - 21 26
3.
Коламбус Крю
 1:0 Заявка 11 6 3 2 25 - 13 21
4.
Орландо Сити
 1:0 Заявка 13 6 3 4 20 - 23 21
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 13 3 6 4 17 - 21 15
6.
Филадельфия Юнион
 4:1 Заявка 12 3 5 4 24 - 23 14
7.
Шарлотт
 0:1 Заявка 12 4 1 7 13 - 15 13
8.
Нью-Йорк Сити
 1:2 Заявка 12 3 2 7 9 - 15 11
9.
Чикаго Файр
 1:0 Заявка 12 2 4 6 14 - 20 10
10.
Атланта Юнайтед
 2:1 Заявка 12 2 4 6 10 - 16 10
11.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:4 Заявка 10 3 0 7 10 - 22 9
12.
Нэшвилл
 0:1 Заявка 11 2 3 6 8 - 19 9
13.
ФК Монреаль
 Заявка 12 2 3 7 13 - 31 9
14.
Ди Си Юнайтед
 1:1 Заявка 12 1 6 5 13 - 23 9
15.
Торонто
 0:3 Заявка 13 2 3 8 9 - 26 9
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 17 (5)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 15 (4)
Лос-Анджелес Буанга Денис 14 (9)
Коламбус Крю Эрнандес Хуан 13 (6)
Интер Майами Месси Лионель 12 (10)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 1 9
Торонто Бернардески Федерико 2 7
Торонто Лонг Кевин 1 8
Ди Си Юнайтед Дахоме Кристиан 1 8
Нью-Йорк Ред Буллз Эдельман Даниэль 1 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 43'
    Пьетт Самюэль получил желтую карточку от судьи
  • 18'
    Г О О О О Л - Кармона Викельман бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Нью-Йорк Ред Буллз
Ничья
ФК Монреаль
1.45
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5.68
6.40
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Все Коэффициенты
Где смотреть матч Нью-Йорк Ред Буллз - ФК Монреаль онлайн

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ФК Монреаль
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