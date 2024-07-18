Тур: 1. Стадион: Ред Булл Арена.
Прерван
Ход матча
18'
43'
12
Нилис
Дилан
15
Нилис
Шон
3
Эйле
Ноа
19
Салиба
Натан
13
Тойе
Мейсон
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Нилис ДиланЗащитник
-
15 Нилис ШонЗащитник
-
3 Эйле НоаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Мира РайанВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Холл ДжулианНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шварц Сандро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Салиба НатанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Тойе МейсонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Дюк БрайсПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Лоран Куртуа
История личных встреч
Нью-Йорк Ред Буллз
ФК Монреаль
14 матчей
92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
85.7%
35.7%
12 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед
16 матчей
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед
Первый тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед
30 матчей
43.3%
13.3%
43.4%
13 побед 4 ничьи 13 побед
Первый тайм
40%
33.3%
26.7%
12 побед 10 ничьих 8 побед
Второй тайм
36.7%
20%
43.3%
11 побед 6 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
34
10
Голов в среднем за матч
2.27
0.67
Среднее время на гол
39
135
Всего голов
26
15
Голов в среднем за матч
1.73
1
Среднее время на гол
51
90
Всего голов
60
25
Голов в среднем за матч
2
0.83
Тотал матчей
2.5
23
Больше 77%
Меньше 23%
7
20
Больше 67%
Меньше 33%
10
9
Больше 30%
Меньше 70%
21
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
Среднее время на гол
45
108
Бомбардиры внутри турнира
Нью-Йорк Ред Буллз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морган Льюис
|10 (1)
|0.43
|Форсберг Эмиль
|6 (3)
|0.26
|Харпер Кэмерон
|5
|0.22
|Маноэль Элиас
|5 (1)
|0.22
|Кармона Викельман
|3
|0.13
|Ванзейр Данте
|2
|0.09
|Амайя Фрэнки
|1
|0.04
|Толкин Джон
|1
|0.04
|Бёрк Кори
|1
|0.04
|Рейес Андрес
|1
|0.04
|Гьенгор Деннис
|1
|0.04
|Холл Джулиан
|1
|0.04
|Нилис Шон
|0
|0
|Данкан Кайл
|0
|0
|Эйле Ноа
|0
|0
|Нилис Дилан
|0
|0
ФК Монреаль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сунуси Ибрахим
|6
|0.26
|Коккаро Матиас
|4 (2)
|0.17
|Ласситер Ариэль
|3
|0.13
|Мартинес Хосеф
|3
|0.13
|Тейшейра Руан
|2
|0.09
|Вильсен Жюль-Антони
|2
|0.09
|Янков Доминик
|2
|0.09
|Дюк Брайс
|2
|0.09
|Шуаньер Матьё
|2 (1)
|0.09
|Пьетт Самюэль
|1
|0.04
|Фернандо Алварез
|1
|0.04
|Тойе Мейсон
|1
|0.04
|Опоку Квадво
|1
|0.04
|Эдвардс Рахим
|0
|0
|Лаппалайнен Ласси
|0
|0
|Корбо Габриэле
|0
|0
|Кэмпбелл Джордж
|0
|0
|Хоакин Соса
|0
|0
Карточки
Нью-Йорк Ред Буллз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эдельман Даниэль
|8
|1
|Эйле Ноа
|5
|1
|Данкан Кайл
|4
|0
|Амайя Фрэнки
|4
|0
|Нилис Шон
|2
|1
|Харпер Кэмерон
|3
|0
|Рейес Андрес
|1
|1
|Бёрк Кори
|2
|0
|Толкин Джон
|2
|0
|Кармона Викельман
|2
|0
|Sandro Schwarz
|1
|0
|Ванзейр Данте
|1
|0
|Нилис Дилан
|1
|0
|Маноэль Элиас
|1
|0
|Нгома Серж
|1
|0
|Страуд Питер
|1
|0
|Донкор Рональд
|1
|0
ФК Монреаль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кэмпбелл Джордж
|7
|0
|Эдвардс Рахим
|5
|1
|Пьетт Самюэль
|6
|0
|Ласситер Ариэль
|4
|1
|Салиба Натан
|4
|1
|Шуаньер Матьё
|5
|0
|Янков Доминик
|4
|0
|Уотерман Джоэл
|4
|0
|Хоакин Соса
|3
|0
|Мартинес Хосеф
|2
|0
|Тейшейра Руан
|2
|0
|Коккаро Матиас
|2
|0
|Зухир Рида
|2
|0
|Ваньяма Виктор
|1
|0
|Фернандо Алварез
|1
|0
|Сируа Жонатан
|1
|0
|Вильсен Жюль-Антони
|1
|0
Результаты матчей
Нью-Йорк Ред Буллз
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
40% (4)
0% (0)
ФК Монреаль
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
3
6
Нью-Йорк Ред Буллз
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
15% (2)
31% (4)
ФК Монреаль
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
25% (3)
67% (8)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
12
6
Упущенные победы
15
16
Нью-Йорк Ред Буллз
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
30% (7)
39% (9)
30% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (13)
26% (6)
17% (4)
ФК Монреаль
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
22% (5)
43% (10)
35% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
30% (7)
52% (12)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
16
9
Упущенные победы
18
22
Голы по времени матча
Забито
20
11
7 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
15 Не забивали 18
2
10%
4
36%
1-15
3
15%
1
9%
16-30
2
10%
0
0%
31-45
4
20%
1
9%
46-60
4
20%
4
36%
61-75
5
25%
1
9%
76-90
Пропущено
7
32
4 В 1-м тайме 12
3 Во 2-м тайме 20
2 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 10
2
29%
4
13%
1-15
1
14%
5
16%
16-30
1
14%
3
9%
31-45
1
14%
8
25%
46-60
0
0%
2
6%
61-75
2
29%
10
31%
76-90
Забито
18
19
7 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
14 Не забивали 14
0
0%
2
11%
1-15
3
17%
2
11%
16-30
4
22%
7
37%
31-45
4
22%
2
11%
46-60
2
11%
2
11%
61-75
5
28%
4
21%
76-90
Пропущено
20
16
7 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 8
6
30%
0
0%
1-15
0
0%
5
31%
16-30
1
5%
4
25%
31-45
3
15%
3
19%
46-60
7
35%
1
6%
61-75
3
15%
3
19%
76-90
Забито
38
30
14 В 1-м тайме 16
24 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 10
6 Не забивали 9
2
5%
6
20%
1-15
6
16%
3
10%
16-30
6
16%
7
23%
31-45
8
21%
3
10%
46-60
6
16%
6
20%
61-75
10
26%
5
17%
76-90
Пропущено
27
48
11 В 1-м тайме 21
16 Во 2-м тайме 27
9 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 18
8
30%
30%
4
8%
1-15
1
4%
10
21%
16-30
2
7%
7
15%
31-45
4
15%
11
23%
46-60
7
26%
3
6%
61-75
5
19%
13
27%
76-90
Результаты последних матчей
Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Колорадо Рэпидс - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 3:0
ФК Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Нэшвилл 0:0 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Орландо Сити 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 3:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:4 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 4:2 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 6:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Лос-Анджелес - Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 0:0 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 4:0 Коламбус Крю - Нью-Йорк Ред Буллз 3:0
ФК Монреаль
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
ФК Монреаль - Атланта Юнайтед 1:0 ФК Монреаль - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Нью-Йорк Сити - ФК Монреаль 2:0 ФК Монреаль - Филадельфия Юнион 4:2
Колорадо Рэпидс - ФК Монреаль 4:1 ФК Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 ФК Монреаль - Реал Солт-Лейк 0:0 Филадельфия Юнион - ФК Монреаль 2:2 ФК Монреаль - Ди Си Юнайтед 4:2 ФК Монреаль - Нэшвилл 0:0 Торонто - ФК Монреаль 5:1 ФК Монреаль - Коламбус Крю 1:3 ФК Монреаль - Интер Майами 2:3 Нэшвилл - ФК Монреаль 4:1 Коламбус Крю - ФК Монреаль 0:0 ФК Монреаль - Орландо Сити 2:2 ФК Монреаль - Цинциннати 2:1 Сиэтл Саундерс - ФК Монреаль 5:0 Ди Си Юнайтед - ФК Монреаль 1:0 Чикаго Файр - ФК Монреаль 4:3
Результаты матчей
Нью-Йорк Ред Буллз
ФК Монреаль
Точный счет
0:0
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
0:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
4:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
Точное количество голов
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
2 раза 20%
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
4
2 раза 18%
Точный счет
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%
4:1
2 раза 17%
0:0
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 38%
0
4 раза 31%
1
3 раза 23%
4
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
Точный счет
0:0
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
1:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
1:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%
0:0
4 раза 17%
2:2
3 раза 13%
1:0
2 раза 9%
2:3
2 раза 9%
4:1
2 раза 9%
4:2
2 раза 9%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
2
7 раз 30%
0
6 раз 26%
1
5 раз 22%
4
3 раза 13%
3
2 раза 9%
0
7 раз 30%
1
6 раз 26%
2
6 раз 26%
3
2 раза 9%
4
2 раза 9%
Тоталы голов в матче
Нью-Йорк Ред Буллз
ФК Монреаль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
92
64
65
46
29
28
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
75
67
48
112
210
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
176
Больше Меньше
167
1211
1013
518
419
320
221
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|22
|13
|4
|5
|44 - 29
|43
|2.
|Заявка
|23
|12
|7
|4
|48 - 30
|43
|3.
|Заявка
|24
|12
|7
|5
|44 - 32
|43
|4.
|Заявка
|24
|11
|5
|8
|45 - 38
|38
|5.
|Заявка
|24
|10
|6
|8
|48 - 39
|36
|6.
|Заявка
|22
|10
|5
|7
|38 - 30
|35
|7.
|Заявка
|23
|9
|7
|7
|32 - 26
|34
|8.
|Заявка
|22
|8
|7
|7
|30 - 27
|31
|9.
|1:1 Заявка
|24
|8
|7
|9
|37 - 39
|31
|10.
|1:1 Заявка
|24
|8
|7
|9
|26 - 33
|31
|11.
|1:1 Заявка
|24
|7
|6
|11
|35 - 38
|27
|12.
|Заявка
|24
|6
|5
|13
|39 - 49
|23
|13.
|Заявка
|23
|4
|10
|9
|31 - 43
|22
|14.
|Заявка
|23
|4
|2
|17
|31 - 58
|14
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0 Заявка
|24
|15
|5
|4
|54 - 37
|50
|2.
|0:1 Заявка
|24
|15
|3
|6
|43 - 30
|48
|3.
|1:0 Заявка
|22
|13
|6
|3
|46 - 19
|45
|4.
|Заявка
|23
|9
|10
|4
|38 - 28
|37
|5.
|1:2 Заявка
|24
|11
|3
|10
|34 - 29
|36
|6.
|0:1 Заявка
|24
|10
|5
|9
|27 - 25
|35
|7.
|1:0 Заявка
|24
|9
|6
|9
|36 - 37
|33
|8.
|2:1 Заявка
|24
|7
|6
|11
|33 - 34
|27
|9.
|0:3 Заявка
|25
|8
|3
|14
|32 - 47
|27
|10.
|Заявка
|23
|6
|8
|9
|32 - 47
|26
|11.
|0:1 Заявка
|24
|6
|8
|10
|26 - 34
|26
|12.
|1:0 Заявка
|24
|6
|7
|11
|29 - 40
|25
|13.
|4:1 Заявка
|24
|5
|9
|10
|41 - 42
|24
|14.
|1:1 Заявка
|25
|5
|9
|11
|33 - 49
|24
|15.
|1:4 Заявка
|22
|7
|1
|14
|22 - 45
|22
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|30 - 13
|29
|2.
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|28 - 12
|25
|3.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|25 - 16
|24
|4.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|30 - 18
|24
|5.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|25 - 15
|24
|6.
|1:1 Заявка
|13
|7
|3
|3
|24 - 17
|24
|7.
|1:1 Заявка
|12
|6
|3
|3
|20 - 17
|21
|8.
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|17 - 8
|20
|9.
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|13 - 10
|17
|10.
|1:1 Заявка
|12
|4
|5
|3
|17 - 15
|17
|11.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|14 - 16
|17
|12.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|25 - 25
|15
|13.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|17 - 14
|14
|14.
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|13 - 24
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:2 Заявка
|12
|8
|1
|3
|25 - 14
|25
|2.
|1:0 Заявка
|11
|7
|3
|1
|21 - 6
|24
|3.
|3:0 Заявка
|12
|7
|3
|2
|31 - 16
|24
|4.
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|21 - 7
|22
|5.
|0:1 Заявка
|12
|6
|4
|2
|14 - 10
|22
|6.
|0:1 Заявка
|13
|6
|2
|5
|20 - 16
|20
|7.
|0:3 Заявка
|12
|6
|0
|6
|23 - 21
|18
|8.
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|19 - 16
|17
|9.
|2:1 Заявка
|12
|5
|2
|5
|23 - 18
|17
|10.
|0:1 Заявка
|13
|4
|5
|4
|18 - 15
|17
|11.
|1:0 Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 20
|15
|12.
|1:1 Заявка
|13
|4
|3
|6
|20 - 26
|15
|13.
|1:4 Заявка
|12
|4
|1
|7
|12 - 23
|13
|14.
|1:0 Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 14
|12
|15.
|4:1 Заявка
|12
|2
|4
|6
|17 - 19
|10
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 16
|21
|2.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 16
|19
|3.
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|20 - 18
|18
|4.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 16
|14
|5.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|17 - 17
|14
|6.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 18
|14
|7.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|20 - 23
|14
|8.
|1:1 Заявка
|12
|4
|2
|6
|20 - 24
|14
|9.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|18 - 21
|12
|10.
|1:1 Заявка
|12
|2
|4
|6
|6 - 16
|10
|11.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|14 - 24
|8
|12.
|Заявка
|10
|0
|5
|5
|17 - 27
|5
|13.
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|18 - 34
|4
|14.
|1:1 Заявка
|11
|0
|3
|8
|11 - 21
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|11
|9
|1
|1
|23 - 14
|28
|2.
|3:0 Заявка
|12
|8
|2
|2
|23 - 21
|26
|3.
|1:0 Заявка
|11
|6
|3
|2
|25 - 13
|21
|4.
|1:0 Заявка
|13
|6
|3
|4
|20 - 23
|21
|5.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|17 - 21
|15
|6.
|4:1 Заявка
|12
|3
|5
|4
|24 - 23
|14
|7.
|0:1 Заявка
|12
|4
|1
|7
|13 - 15
|13
|8.
|1:2 Заявка
|12
|3
|2
|7
|9 - 15
|11
|9.
|1:0 Заявка
|12
|2
|4
|6
|14 - 20
|10
|10.
|2:1 Заявка
|12
|2
|4
|6
|10 - 16
|10
|11.
|1:4 Заявка
|10
|3
|0
|7
|10 - 22
|9
|12.
|0:1 Заявка
|11
|2
|3
|6
|8 - 19
|9
|13.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|13 - 31
|9
|14.
|1:1 Заявка
|12
|1
|6
|5
|13 - 23
|9
|15.
|0:3 Заявка
|13
|2
|3
|8
|9 - 26
|9
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|17 (5)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|15 (4)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|14 (9)
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|13 (6)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|12 (10)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|1 9
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 7
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 8
|Ди Си Юнайтед
|Дахоме Кристиан
|1 8
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Эдельман Даниэль
|1 8