Тур: 1. Стадион: Тойота.
Ход матча
10'
1:0
16'
1:1
Прогноз на матч от Liveresult
30
Пас
Мартен
15
Вяйсянен
Лео
33
Вольфф
Оуэн
13
Финлей
Итан
11
Обриан
Хадер
- Основной состав
-
30 Пас МартенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Твумаси ЭмаЗащитник
-
29 Джункуа СэмЗащитник
- Защитник
-
24 Корча АметЗащитник
-
11 Сили ДантеПолузащитник
-
12 Сент КарлПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Анса ЮджинПолузащитник
-
Главный тренер: Петер Люксен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Вяйсянен ЛеоЗащитник
- Защитник
-
33 Вольфф ОуэнПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Финлей ИтанПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Обриан ХадерПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Колманич ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Рубио ДиегоНападающий
-
Главный тренер: Вольф Джош
История личных встреч
Даллас
Остин
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы
11 матчей
54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
27.3%
54.5%
18.2%
3 победы 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
45.5%
18.2%
36.3%
5 побед 2 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
10
Голов в среднем за матч
1.6
1.67
Среднее время на гол
56
54
Всего голов
12
3
Голов в среднем за матч
2
0.6
Среднее время на гол
45
150
Всего голов
20
13
Голов в среднем за матч
1.82
1.18
Тотал матчей
2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
49
76
Бомбардиры внутри турнира
Даллас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Муса Петар
|12
|0.5
|Феррейра Хесус
|4 (1)
|0.17
|Дельгадо Патриксон
|3
|0.13
|Фаррингтон Логан
|2
|0.08
|Ильяраменди Асьер
|2
|0.08
|Арриола Пол
|2
|0.08
|Берджесс Нкоси
|2
|0.08
|Льетгет Себастьян
|1
|0.04
|Джункуа Сэм
|1
|0.04
|Анса Юджин
|1
|0.04
|Фрейзер Лиам
|1
|0.04
|Ибеага Себастьен
|1
|0.04
|Сили Данте
|1
|0.04
|Камунго Бернард
|0
|0
|Фарфан Марко
|0
|0
|Твумаси Эма
|0
|0
|Нтсабеленг Тсики
|0
|0
Остин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Обриан Хадер
|5
|0.21
|Дриусси Себастьян
|5 (2)
|0.21
|Рубио Диего
|4
|0.17
|Зардес Гьяси
|3
|0.13
|Касканте Хулио
|2
|0.08
|Гильерме дос Сантос
|2
|0.08
|Ринг Александр
|1 (1)
|0.04
|Галлахер Джон
|1
|0.04
|Хеджес Мэтт
|1
|0.04
|Ригони Эмилиано
|1
|0.04
|Хайнс-Айк Брендан
|1
|0.04
|Даниэль Перейра
|0
|0
|Вольфф Оуэн
|0
|0
|Хименес Эктор
|0
|0
|Колманич Жан
|0
|0
|Фодри Си-Джей
|0
|0
Карточки
Даллас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ильяраменди Асьер
|5
|0
|Арриола Пол
|5
|0
|Ибеага Себастьен
|5
|0
|Муса Петар
|4
|0
|Фрейзер Лиам
|4
|0
|Берджесс Нкоси
|2
|1
|Сили Данте
|3
|0
|Норрис Нолан
|3
|0
|Пас Мартен
|2
|0
|Твумаси Эма
|2
|0
|Камунго Бернард
|2
|0
|Дельгадо Патриксон
|2
|0
|Фаррингтон Логан
|2
|0
|Льетгет Себастьян
|1
|0
|Фарфан Марко
|1
|0
|Джункуа Сэм
|1
|0
|Нтсабеленг Тсики
|1
|0
|Tarik Scott
|1
|0
Остин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Касканте Хулио
|6
|0
|Валенсия Йохан
|6
|0
|Даниэль Перейра
|5
|0
|Рубио Диего
|4
|0
|Дриусси Себастьян
|4
|0
|Гильерме дос Сантос
|4
|0
|Обриан Хадер
|4
|0
|Галлахер Джон
|4
|0
|Хайнс-Айк Брендан
|2
|1
|Ринг Александр
|3
|0
|Вольфф Оуэн
|3
|0
|Зардес Гьяси
|2
|0
|Колманич Жан
|2
|0
|Фодри Си-Джей
|2
|0
|Хименес Эктор
|1
|0
|Стувер Брэд
|1
|0
Результаты матчей
Даллас
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Остин
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
8
0
Упущенные победы
5
3
Даллас
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
45% (5)
55% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Остин
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
19
5
Упущенные победы
2
19
Даллас
83.3%
16.7%
15 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (10)
48% (11)
9% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (11)
35% (8)
17% (4)
Остин
29.4%
70.6%
5 побед 12 поражений
Первый тайм
22% (5)
39% (9)
39% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
39% (9)
39% (9)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
27
5
Упущенные победы
7
22
Голы по времени матча
Забито
22
5
9 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 2
13 Не забивали 18
1
5%
0
0%
1-15
4
18%
0
0%
16-30
4
18%
2
40%
31-45
6
27%
0
0%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
4
18%
3
60%
76-90
Пропущено
17
15
7 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 7
2
12%
2
13%
1-15
3
18%
4
27%
16-30
2
12%
3
20%
31-45
3
18%
3
20%
46-60
3
18%
3
20%
61-75
4
24%
0
0%
76-90
Забито
11
20
3 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 4
14 Не забивали 13
1
9%
2
10%
1-15
1
9%
3
15%
16-30
1
9%
2
10%
31-45
2
18%
5
25%
46-60
4
36%
5
25%
61-75
2
18%
3
15%
76-90
Пропущено
21
17
8 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
3
14%
2
12%
1-15
3
14%
2
12%
16-30
2
10%
2
12%
31-45
4
19%
3
18%
46-60
3
14%
5
29%
29%
61-75
6
29%
3
18%
76-90
Забито
33
25
12 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 6
4 Не забивали 8
2
6%
2
8%
1-15
5
15%
3
12%
16-30
5
15%
4
16%
31-45
8
24%
5
20%
46-60
7
21%
5
20%
61-75
6
18%
6
24%
76-90
Пропущено
38
32
15 В 1-м тайме 15
23 Во 2-м тайме 17
12 Пропускали первыми 15
18 Не пропускали 17
5
13%
4
13%
1-15
6
16%
6
19%
16-30
4
11%
5
16%
31-45
7
18%
6
19%
46-60
6
16%
8
25%
61-75
10
26%
3
9%
76-90
Результаты последних матчей
Даллас
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 3:2 Даллас - Портленд Тимберс 3:2
Даллас - Цинциннати 0:1 Сиэтл Саундерс - Даллас 3:2 Даллас - Миннесота Юнайтед 5:3 Даллас - Сент-Луис Сити 2:0 Миннесота Юнайтед - Даллас 1:1 Лос-Анджелес - Даллас 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 3:1 Даллас - Реал Солт-Лейк 3:3 Тампа Бэй - Даллас 1:2 Хьюстон Динамо - Даллас 1:1 Даллас - Остин 2:1 Даллас - Мемфис-901 1:0 Торонто - Даллас 3:1 Даллас - Хьюстон Динамо 2:0 Колорадо Рэпидс - Даллас 2:1 Даллас - Сиэтл Саундерс 0:0
Остин
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Остин - Сиэтл Саундерс 0:1 Остин - Нью-Йорк Сити 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Остин 2:0 Миннесота Юнайтед - Остин 0:1
Остин - Лос-Анджелес 1:1 Колорадо Рэпидс - Остин 2:0 Реал Солт-Лейк - Остин 5:1 Остин - Портленд Тимберс 0:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 1:1 Остин - Спортинг Канзас-Сити 3:2 Остин - Хьюстон Динамо 1:0 Даллас - Остин 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Остин 0:0 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Хьюстон Динамо - Остин 0:1 Сент-Луис Сити - Остин 1:0 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Остин - Даллас 2:1 Орландо Сити - Остин 2:0 Остин - Филадельфия Юнион 2:2
Результаты матчей
Даллас
Остин
Точный счет
2:0
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 42%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
5
1 раз 8%
2
5 раз 42%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
2:1
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
7 раз 64%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
0
6 раз 55%
1
5 раз 45%
Точный счет
2:1
5 раз 22%
2:0
3 раза 13%
3:2
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
2:0
4 раза 17%
0:1
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 39%
2
7 раз 30%
0
4 раза 17%
3
2 раза 9%
5
1 раз 4%
0
8 раз 35%
1
8 раз 35%
2
5 раз 22%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Даллас
Остин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
102
84
75
39
210
111
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
56
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
194
Больше Меньше
158
1013
716
320
221
122
122
122
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|22
|13
|4
|5
|44 - 29
|43
|2.
|Заявка
|23
|12
|7
|4
|48 - 30
|43
|3.
|Заявка
|24
|12
|7
|5
|44 - 32
|43
|4.
|Заявка
|24
|11
|5
|8
|45 - 38
|38
|5.
|Заявка
|24
|10
|6
|8
|48 - 39
|36
|6.
|Заявка
|22
|10
|5
|7
|38 - 30
|35
|7.
|Заявка
|23
|9
|7
|7
|32 - 26
|34
|8.
|Заявка
|22
|8
|7
|7
|30 - 27
|31
|9.
|1:1 Заявка
|24
|8
|7
|9
|37 - 39
|31
|10.
|1:1 Заявка
|24
|8
|7
|9
|26 - 33
|31
|11.
|1:1 Заявка
|24
|7
|6
|11
|35 - 38
|27
|12.
|Заявка
|24
|6
|5
|13
|39 - 49
|23
|13.
|Заявка
|23
|4
|10
|9
|31 - 43
|22
|14.
|Заявка
|23
|4
|2
|17
|31 - 58
|14
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0 Заявка
|24
|15
|5
|4
|54 - 37
|50
|2.
|0:1 Заявка
|24
|15
|3
|6
|43 - 30
|48
|3.
|1:0 Заявка
|22
|13
|6
|3
|46 - 19
|45
|4.
|Заявка
|23
|9
|10
|4
|38 - 28
|37
|5.
|1:2 Заявка
|24
|11
|3
|10
|34 - 29
|36
|6.
|0:1 Заявка
|24
|10
|5
|9
|27 - 25
|35
|7.
|1:0 Заявка
|24
|9
|6
|9
|36 - 37
|33
|8.
|2:1 Заявка
|24
|7
|6
|11
|33 - 34
|27
|9.
|0:3 Заявка
|25
|8
|3
|14
|32 - 47
|27
|10.
|Заявка
|23
|6
|8
|9
|32 - 47
|26
|11.
|0:1 Заявка
|24
|6
|8
|10
|26 - 34
|26
|12.
|1:0 Заявка
|24
|6
|7
|11
|29 - 40
|25
|13.
|4:1 Заявка
|24
|5
|9
|10
|41 - 42
|24
|14.
|1:1 Заявка
|25
|5
|9
|11
|33 - 49
|24
|15.
|1:4 Заявка
|22
|7
|1
|14
|22 - 45
|22
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|30 - 13
|29
|2.
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|28 - 12
|25
|3.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|25 - 16
|24
|4.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|30 - 18
|24
|5.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|25 - 15
|24
|6.
|1:1 Заявка
|13
|7
|3
|3
|24 - 17
|24
|7.
|1:1 Заявка
|12
|6
|3
|3
|20 - 17
|21
|8.
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|17 - 8
|20
|9.
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|13 - 10
|17
|10.
|1:1 Заявка
|12
|4
|5
|3
|17 - 15
|17
|11.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|14 - 16
|17
|12.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|25 - 25
|15
|13.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|17 - 14
|14
|14.
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|13 - 24
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:2 Заявка
|12
|8
|1
|3
|25 - 14
|25
|2.
|1:0 Заявка
|11
|7
|3
|1
|21 - 6
|24
|3.
|3:0 Заявка
|12
|7
|3
|2
|31 - 16
|24
|4.
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|21 - 7
|22
|5.
|0:1 Заявка
|12
|6
|4
|2
|14 - 10
|22
|6.
|0:1 Заявка
|13
|6
|2
|5
|20 - 16
|20
|7.
|0:3 Заявка
|12
|6
|0
|6
|23 - 21
|18
|8.
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|19 - 16
|17
|9.
|2:1 Заявка
|12
|5
|2
|5
|23 - 18
|17
|10.
|0:1 Заявка
|13
|4
|5
|4
|18 - 15
|17
|11.
|1:0 Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 20
|15
|12.
|1:1 Заявка
|13
|4
|3
|6
|20 - 26
|15
|13.
|1:4 Заявка
|12
|4
|1
|7
|12 - 23
|13
|14.
|1:0 Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 14
|12
|15.
|4:1 Заявка
|12
|2
|4
|6
|17 - 19
|10
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 16
|21
|2.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 16
|19
|3.
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|20 - 18
|18
|4.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 16
|14
|5.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|17 - 17
|14
|6.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 18
|14
|7.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|20 - 23
|14
|8.
|1:1 Заявка
|12
|4
|2
|6
|20 - 24
|14
|9.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|18 - 21
|12
|10.
|1:1 Заявка
|12
|2
|4
|6
|6 - 16
|10
|11.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|14 - 24
|8
|12.
|Заявка
|10
|0
|5
|5
|17 - 27
|5
|13.
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|18 - 34
|4
|14.
|1:1 Заявка
|11
|0
|3
|8
|11 - 21
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|11
|9
|1
|1
|23 - 14
|28
|2.
|3:0 Заявка
|12
|8
|2
|2
|23 - 21
|26
|3.
|1:0 Заявка
|11
|6
|3
|2
|25 - 13
|21
|4.
|1:0 Заявка
|13
|6
|3
|4
|20 - 23
|21
|5.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|17 - 21
|15
|6.
|4:1 Заявка
|12
|3
|5
|4
|24 - 23
|14
|7.
|0:1 Заявка
|12
|4
|1
|7
|13 - 15
|13
|8.
|1:2 Заявка
|12
|3
|2
|7
|9 - 15
|11
|9.
|1:0 Заявка
|12
|2
|4
|6
|14 - 20
|10
|10.
|2:1 Заявка
|12
|2
|4
|6
|10 - 16
|10
|11.
|1:4 Заявка
|10
|3
|0
|7
|10 - 22
|9
|12.
|0:1 Заявка
|11
|2
|3
|6
|8 - 19
|9
|13.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|13 - 31
|9
|14.
|1:1 Заявка
|12
|1
|6
|5
|13 - 23
|9
|15.
|0:3 Заявка
|13
|2
|3
|8
|9 - 26
|9
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|17 (5)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|15 (4)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|14 (9)
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|13 (6)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|12 (10)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|1 9
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 7
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 8
|Ди Си Юнайтед
|Дахоме Кристиан
|1 8
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Эдельман Даниэль
|1 8