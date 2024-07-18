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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Даллас
1:1
Первый тайм: 41'
Остин
0'
1:0
10' Гол
Арриола Пол
1:1
16' Гол
Зардес Гьяси

Ход матча

10'
Арриола Пол
(Фаррингтон Логан)
1:0
16'
1:1
Зардес Гьяси
(Даниэль Перейра)
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Даллас
Ничья
Остин
2.24
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4.80
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6.40
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Все Коэффициенты
30
Пас
Мартен
7
Арриола
Пол
25
Ибеага
Себастьен
17
Берджесс
Нкоси
4
Фарфан
Марко
8
Льетгет
Себастьян
14
Ильяраменди
Асьер
16
Нтсабеленг
Тсики
23
Фаррингтон
Логан
9
Муса
Петар
77
Камунго
Бернард
1
Стувер
Брэд
17
Галлахер
Джон
18
Касканте
Хулио
15
Вяйсянен
Лео
29
Гильерме
дос
Сантос
33
Вольфф
Оуэн
6
Даниэль
Перейра
13
Финлей
Итан
10
Дриусси
Себастьян
11
Обриан
Хадер
9
Зардес
Гьяси
Даллас
4-3-3
Остин
4-2-3-1

История личных встреч

Даллас
Остин

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы

11 матчей

54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

27.3%
54.5%
18.2%
3 победы 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

45.5%
18.2%
36.3%
5 побед 2 ничьи 4 победы

История матчей

М
2:1
М
2:1
М
1:0
М
3:0
М
0:1
М
2:1
М
1:1
М
2:2
М
2:1
М
3:5
М
2:0

Голы

Всего голов

8
10

Голов в среднем за матч

1.6
1.67

Среднее время на гол

56
54

Всего голов

12
3

Голов в среднем за матч

2
0.6

Среднее время на гол

45
150

Всего голов

20
13

Голов в среднем за матч

1.82
1.18

Тотал матчей

2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

49
76

Бомбардиры внутри турнира

Даллас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Муса Петар 12 0.5
Феррейра Хесус 4 (1) 0.17
Дельгадо Патриксон 3 0.13
Фаррингтон Логан 2 0.08
Ильяраменди Асьер 2 0.08
Арриола Пол 2 0.08
Берджесс Нкоси 2 0.08
Льетгет Себастьян 1 0.04
Джункуа Сэм 1 0.04
Анса Юджин 1 0.04
Фрейзер Лиам 1 0.04
Ибеага Себастьен 1 0.04
Сили Данте 1 0.04
Камунго Бернард 0 0
Фарфан Марко 0 0
Твумаси Эма 0 0
Нтсабеленг Тсики 0 0
Остин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Обриан Хадер 5 0.21
Дриусси Себастьян 5 (2) 0.21
Рубио Диего 4 0.17
Зардес Гьяси 3 0.13
Касканте Хулио 2 0.08
Гильерме дос Сантос 2 0.08
Ринг Александр 1 (1) 0.04
Галлахер Джон 1 0.04
Хеджес Мэтт 1 0.04
Ригони Эмилиано 1 0.04
Хайнс-Айк Брендан 1 0.04
Даниэль Перейра 0 0
Вольфф Оуэн 0 0
Хименес Эктор 0 0
Колманич Жан 0 0
Фодри Си-Джей 0 0

Карточки

Даллас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ильяраменди Асьер 5 0
Арриола Пол 5 0
Ибеага Себастьен 5 0
Муса Петар 4 0
Фрейзер Лиам 4 0
Берджесс Нкоси 2 1
Сили Данте 3 0
Норрис Нолан 3 0
Пас Мартен 2 0
Твумаси Эма 2 0
Камунго Бернард 2 0
Дельгадо Патриксон 2 0
Фаррингтон Логан 2 0
Льетгет Себастьян 1 0
Фарфан Марко 1 0
Джункуа Сэм 1 0
Нтсабеленг Тсики 1 0
Tarik Scott 1 0
Остин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Касканте Хулио 6 0
Валенсия Йохан 6 0
Даниэль Перейра 5 0
Рубио Диего 4 0
Дриусси Себастьян 4 0
Гильерме дос Сантос 4 0
Обриан Хадер 4 0
Галлахер Джон 4 0
Хайнс-Айк Брендан 2 1
Ринг Александр 3 0
Вольфф Оуэн 3 0
Зардес Гьяси 2 0
Колманич Жан 2 0
Фодри Си-Джей 2 0
Хименес Эктор 1 0
Стувер Брэд 1 0

Результаты матчей

Даллас
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Остин
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

8
0

Упущенные победы

5
3
Даллас
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
45% (5)
55% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Остин
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

19
5

Упущенные победы

2
19
Даллас
83.3%
16.7%
15 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (10)
48% (11)
9% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (11)
35% (8)
17% (4)
Остин
29.4%
70.6%
5 побед 12 поражений
Первый тайм
22% (5)
39% (9)
39% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
39% (9)
39% (9)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

27
5

Упущенные победы

7
22

Голы по времени матча

Забито

22
5
9 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 2
13 Не забивали 18
1
5%
0
0%
1-15
4
18%
0
0%
16-30
4
18%
2
40%
31-45
6
27%
0
0%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
4
18%
3
60%
76-90

Пропущено

17
15
7 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 7
2
12%
2
13%
1-15
3
18%
4
27%
16-30
2
12%
3
20%
31-45
3
18%
3
20%
46-60
3
18%
3
20%
61-75
4
24%
0
0%
76-90

Забито

11
20
3 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 4
14 Не забивали 13
1
9%
2
10%
1-15
1
9%
3
15%
16-30
1
9%
2
10%
31-45
2
18%
5
25%
46-60
4
36%
5
25%
61-75
2
18%
3
15%
76-90

Пропущено

21
17
8 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
3
14%
2
12%
1-15
3
14%
2
12%
16-30
2
10%
2
12%
31-45
4
19%
3
18%
46-60
3
14%
5
29%
29%
61-75
6
29%
3
18%
76-90

Забито

33
25
12 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 6
4 Не забивали 8
2
6%
2
8%
1-15
5
15%
3
12%
16-30
5
15%
4
16%
31-45
8
24%
5
20%
46-60
7
21%
5
20%
61-75
6
18%
6
24%
76-90

Пропущено

38
32
15 В 1-м тайме 15
23 Во 2-м тайме 17
12 Пропускали первыми 15
18 Не пропускали 17
5
13%
4
13%
1-15
6
16%
6
19%
16-30
4
11%
5
16%
31-45
7
18%
6
19%
46-60
6
16%
8
25%
61-75
10
26%
3
9%
76-90

Результаты последних матчей

Даллас
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 3:2 Даллас - Портленд Тимберс 3:2
Даллас - Цинциннати 0:1 Сиэтл Саундерс - Даллас 3:2 Даллас - Миннесота Юнайтед 5:3 Даллас - Сент-Луис Сити 2:0 Миннесота Юнайтед - Даллас 1:1 Лос-Анджелес - Даллас 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 3:1 Даллас - Реал Солт-Лейк 3:3 Тампа Бэй - Даллас 1:2 Хьюстон Динамо - Даллас 1:1 Даллас - Остин 2:1 Даллас - Мемфис-901 1:0 Торонто - Даллас 3:1 Даллас - Хьюстон Динамо 2:0 Колорадо Рэпидс - Даллас 2:1 Даллас - Сиэтл Саундерс 0:0
Остин
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Остин - Сиэтл Саундерс 0:1 Остин - Нью-Йорк Сити 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Остин 2:0 Миннесота Юнайтед - Остин 0:1
Остин - Лос-Анджелес 1:1 Колорадо Рэпидс - Остин 2:0 Реал Солт-Лейк - Остин 5:1 Остин - Портленд Тимберс 0:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 1:1 Остин - Спортинг Канзас-Сити 3:2 Остин - Хьюстон Динамо 1:0 Даллас - Остин 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Остин 0:0 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Хьюстон Динамо - Остин 0:1 Сент-Луис Сити - Остин 1:0 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Остин - Даллас 2:1 Орландо Сити - Остин 2:0 Остин - Филадельфия Юнион 2:2

Результаты матчей

Даллас
Остин

Точный счет

2:0
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
5
1 раз 8%
2
5 раз 42%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

2:1
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
7 раз 64%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
0
6 раз 55%
1
5 раз 45%

Точный счет

2:1
5 раз 22%
2:0
3 раза 13%
3:2
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
2:0
4 раза 17%
0:1
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 39%
2
7 раз 30%
0
4 раза 17%
3
2 раза 9%
5
1 раз 4%
0
8 раз 35%
1
8 раз 35%
2
5 раз 22%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Даллас
Остин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
10
2
8
4
1.5
7
5
3
9
2.5
2
10
1
11
3.5
1
11
1
11
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
5
6
2
9
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
4
0.5
Больше Меньше
15
8
10
13
1.5
7
16
3
20
2.5
2
21
1
22
3.5
1
22
1
22
4.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 22 13 4 5 44 - 29 43
2.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 23 12 7 4 48 - 30 43
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 24 12 7 5 44 - 32 43
4.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 24 11 5 8 45 - 38 38
5.
Портленд Тимберс
 Заявка 24 10 6 8 48 - 39 36
6.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 22 10 5 7 38 - 30 35
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 23 9 7 7 32 - 26 34
8.
Хьюстон Динамо
 Заявка 22 8 7 7 30 - 27 31
9.
Миннесота Юнайтед
 1:1 Заявка 24 8 7 9 37 - 39 31
10.
Остин
 1:1 Заявка 24 8 7 9 26 - 33 31
11.
Даллас
 1:1 Заявка 24 7 6 11 35 - 38 27
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 24 6 5 13 39 - 49 23
13.
Сент-Луис Сити
 Заявка 23 4 10 9 31 - 43 22
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 23 4 2 17 31 - 58 14

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 3:0 Заявка 24 15 5 4 54 - 37 50
2.
Цинциннати
 0:1 Заявка 24 15 3 6 43 - 30 48
3.
Коламбус Крю
 1:0 Заявка 22 13 6 3 46 - 19 45
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 23 9 10 4 38 - 28 37
5.
Нью-Йорк Сити
 1:2 Заявка 24 11 3 10 34 - 29 36
6.
Шарлотт
 0:1 Заявка 24 10 5 9 27 - 25 35
7.
Орландо Сити
 1:0 Заявка 24 9 6 9 36 - 37 33
8.
Атланта Юнайтед
 2:1 Заявка 24 7 6 11 33 - 34 27
9.
Торонто
 0:3 Заявка 25 8 3 14 32 - 47 27
10.
ФК Монреаль
 Заявка 23 6 8 9 32 - 47 26
11.
Нэшвилл
 0:1 Заявка 24 6 8 10 26 - 34 26
12.
Чикаго Файр
 1:0 Заявка 24 6 7 11 29 - 40 25
13.
Филадельфия Юнион
 4:1 Заявка 24 5 9 10 41 - 42 24
14.
Ди Си Юнайтед
 1:1 Заявка 25 5 9 11 33 - 49 24
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:4 Заявка 22 7 1 14 22 - 45 22

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 12 9 2 1 30 - 13 29
2.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 11 8 1 2 28 - 12 25
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 11 7 3 1 25 - 16 24
4.
Портленд Тимберс
 Заявка 12 7 3 2 30 - 18 24
5.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 12 7 3 2 25 - 15 24
6.
Даллас
 1:1 Заявка 13 7 3 3 24 - 17 24
7.
Остин
 1:1 Заявка 12 6 3 3 20 - 17 21
8.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 11 5 5 1 17 - 8 20
9.
Хьюстон Динамо
 Заявка 11 4 5 2 13 - 10 17
10.
Миннесота Юнайтед
 1:1 Заявка 12 4 5 3 17 - 15 17
11.
Сент-Луис Сити
 Заявка 13 4 5 4 14 - 16 17
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 12 4 3 5 25 - 25 15
13.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 9 4 2 3 17 - 14 14
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 12 3 1 8 13 - 24 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нью-Йорк Сити
 1:2 Заявка 12 8 1 3 25 - 14 25
2.
Коламбус Крю
 1:0 Заявка 11 7 3 1 21 - 6 24
3.
Интер Майами
 3:0 Заявка 12 7 3 2 31 - 16 24
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 10 6 4 0 21 - 7 22
5.
Шарлотт
 0:1 Заявка 12 6 4 2 14 - 10 22
6.
Цинциннати
 0:1 Заявка 13 6 2 5 20 - 16 20
7.
Торонто
 0:3 Заявка 12 6 0 6 23 - 21 18
8.
ФК Монреаль
 Заявка 11 4 5 2 19 - 16 17
9.
Атланта Юнайтед
 2:1 Заявка 12 5 2 5 23 - 18 17
10.
Нэшвилл
 0:1 Заявка 13 4 5 4 18 - 15 17
11.
Чикаго Файр
 1:0 Заявка 12 4 3 5 15 - 20 15
12.
Ди Си Юнайтед
 1:1 Заявка 13 4 3 6 20 - 26 15
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:4 Заявка 12 4 1 7 12 - 23 13
14.
Орландо Сити
 1:0 Заявка 11 3 3 5 16 - 14 12
15.
Филадельфия Юнион
 4:1 Заявка 12 2 4 6 17 - 19 10

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 13 6 3 4 21 - 16 21
2.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 13 5 4 4 19 - 16 19
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 12 4 6 2 20 - 18 18
4.
Лос-Анджелес
 Заявка 10 4 2 4 14 - 16 14
5.
Хьюстон Динамо
 Заявка 11 4 2 5 17 - 17 14
6.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 12 4 2 6 15 - 18 14
7.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 12 4 2 6 20 - 23 14
8.
Миннесота Юнайтед
 1:1 Заявка 12 4 2 6 20 - 24 14
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 12 3 3 6 18 - 21 12
10.
Остин
 1:1 Заявка 12 2 4 6 6 - 16 10
11.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 12 2 2 8 14 - 24 8
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 10 0 5 5 17 - 27 5
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 11 1 1 9 18 - 34 4
14.
Даллас
 1:1 Заявка 11 0 3 8 11 - 21 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 0:1 Заявка 11 9 1 1 23 - 14 28
2.
Интер Майами
 3:0 Заявка 12 8 2 2 23 - 21 26
3.
Коламбус Крю
 1:0 Заявка 11 6 3 2 25 - 13 21
4.
Орландо Сити
 1:0 Заявка 13 6 3 4 20 - 23 21
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 13 3 6 4 17 - 21 15
6.
Филадельфия Юнион
 4:1 Заявка 12 3 5 4 24 - 23 14
7.
Шарлотт
 0:1 Заявка 12 4 1 7 13 - 15 13
8.
Нью-Йорк Сити
 1:2 Заявка 12 3 2 7 9 - 15 11
9.
Чикаго Файр
 1:0 Заявка 12 2 4 6 14 - 20 10
10.
Атланта Юнайтед
 2:1 Заявка 12 2 4 6 10 - 16 10
11.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:4 Заявка 10 3 0 7 10 - 22 9
12.
Нэшвилл
 0:1 Заявка 11 2 3 6 8 - 19 9
13.
ФК Монреаль
 Заявка 12 2 3 7 13 - 31 9
14.
Ди Си Юнайтед
 1:1 Заявка 12 1 6 5 13 - 23 9
15.
Торонто
 0:3 Заявка 13 2 3 8 9 - 26 9
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 17 (5)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 15 (4)
Лос-Анджелес Буанга Денис 14 (9)
Коламбус Крю Эрнандес Хуан 13 (6)
Интер Майами Месси Лионель 12 (10)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 1 9
Торонто Бернардески Федерико 2 7
Торонто Лонг Кевин 1 8
Ди Си Юнайтед Дахоме Кристиан 1 8
Нью-Йорк Ред Буллз Эдельман Даниэль 1 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 16'
    Даниэль Перейра сделал результативную передачу.
  • 16'
    Г О О О О Л - Зардес Гьяси бьет в цель!
  • 10'
    Фаррингтон Логан сделал результативную передачу.
  • 10'
    Г О О О О Л - Арриола Пол бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Даллас
Ничья
Остин
2.24
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4.80
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6.40
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Где смотреть матч Даллас 1:1 Остин онлайн

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