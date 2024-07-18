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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Нэшвилл
0:1
Первый тайм: 40'
Орландо Сити
0'
18' Желтая карточка
Мьюл Алекс
0:1
19' Гол
Араухо Сесар
21' Желтая карточка
Тоурхалльссон Дагюр Дан
29' Желтая карточка
Бауэр Джош

Ход матча

18'
Мьюл Алекс
 
19'
0:1
Араухо Сесар
21'
 
Тоурхалльссон Дагюр Дан
29'
Бауэр Джош
 
Прогноз на матч от Liveresult
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Нэшвилл
Ничья
Орландо Сити
7.10
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2.50
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Уиллис
Джо
18
Мур
Шак
22
Бауэр
Джош
5
Махер
Джек
2
Ловитц
Дэниел
27
Анунга
Брайан
54
Дэвис
Шон
II
19
Мьюл
Алекс
10
Мухтар
Хани
14
Шаффельбург
Джейкоб
12
Банбери
Тил
1
Гальесе
Педро
17
Тоурхалльссон
Дагюр
Дан
15
Шлегель
Родриго
6
Янссон
Робин
3
Рафаэл
Дос
Сантос
5
Араухо
Сесар
16
Вильдер
Картахена
10
Торрес
Факундо
11
Охеда
Мартин
77
Ангуло
Иван
7
Энрике
Рамиро
Нэшвилл
4-2-3-1
Орландо Сити
4-2-3-1

История личных встреч

Нэшвилл
Орландо Сити

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

12 матчей

25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 3 победы

История матчей

М
0:1
М
1:0
М
0:1
М
0:2
ОК
1:1
М
3:1
М
1:1
М
2:2
М
1:1
М
2:3
М
1:1
М
3:1

Голы

Всего голов

7
8

Голов в среднем за матч

1.17
1.33

Среднее время на гол

77
67

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

1.33
1.17

Среднее время на гол

67
77

Всего голов

15
15

Голов в среднем за матч

1.25
1.25

Тотал матчей

2.5
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

72
72

Бомбардиры внутри турнира

Нэшвилл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сарридж Сэм 8 0.33
Мухтар Хани 5 (3) 0.21
Банбери Тил 3 (2) 0.13
Бойд Тайлер 2 0.08
Шаффельбург Джейкоб 1 0.04
Мур Шак 1 0.04
Циммерман Уокер 1 0.04
Мьюл Алекс 1 0.04
Йервуд Дрю 1 0.04
Годой Анибал 1 0.04
Махер Джек 1 0.04
Вашингтон Тейлор 0 0
Гейнс Маккинзи 0 0
Орландо Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Торрес Факундо 8 (1) 0.33
Макгуайр Дункан 7 0.29
Охеда Мартин 3 0.13
Ангуло Иван 3 0.13
Муриэль Луис 3 (1) 0.13
Тоурхалльссон Дагюр Дан 2 0.08
Линн Джек 2 0.08
Энрике Рамиро 2 0.08
Лодейро Николас 1 0.04
Араухо Сесар 1 0.04
Брекало Давид 1 0.04
Янссон Робин 1 0.04
Рафаэл Дос Сантос 0 0
Вильдер Картахена 0 0
Фриман Алекс 0 0

Карточки

Нэшвилл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йервуд Дрю 5 0
Годой Анибал 4 0
Мухтар Хани 3 0
Бауэр Джош 3 0
Анунга Брайан 1 1
Бойд Тайлер 2 0
Ловитц Дэниел 2 0
Мьюл Алекс 2 0
Сарридж Сэм 2 0
Махер Джек 2 0
Дэвис Шон II 2 0
Уиллис Джо 0 1
Мур Шак 1 0
Коллман Брент 1 0
Шаффельбург Джейкоб 1 0
МакНотон Лукас 1 0
Орландо Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Араухо Сесар 7 0
Янссон Робин 6 0
Вильдер Картахена 4 0
Макгуайр Дункан 4 0
Шлегель Родриго 2 1
Тоурхалльссон Дагюр Дан 3 0
Ангуло Иван 3 0
Фелипе 3 0
Лодейро Николас 1 0
Холлидей Майкл 1 0
Муриэль Луис 1 0
Гальесе Педро 1 0
Торрес Факундо 1 0
Брекало Давид 1 0
Смит Кайл 1 0
Энрике Рамиро 1 0

Результаты матчей

Нэшвилл
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Орландо Сити
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
7

Упущенные победы

9
7
Нэшвилл
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Орландо Сити
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

18
11

Упущенные победы

6
11
Нэшвилл
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
52% (12)
30% (7)
17% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
39% (9)
26% (6)
Орландо Сити
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (8)
22% (5)
43% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
35% (8)
26% (6)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

19
18

Упущенные победы

15
18

Голы по времени матча

Забито

19
18
10 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 2
12 Не забивали 14
1
5%
1
6%
1-15
3
16%
4
22%
16-30
6
32%
1
6%
31-45
3
16%
3
17%
46-60
2
11%
2
11%
61-75
4
21%
7
39%
76-90

Пропущено

13
24
5 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 11
0
0%
8
33%
1-15
2
15%
3
13%
16-30
3
23%
4
17%
31-45
2
15%
1
4%
46-60
3
23%
5
21%
61-75
3
23%
3
13%
76-90

Забито

8
15
3 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
18 Не забивали 17
0
0%
2
13%
1-15
3
38%
4
27%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
1
13%
1
7%
46-60
1
13%
3
20%
61-75
3
38%
2
13%
76-90

Пропущено

19
15
11 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
3
16%
2
13%
1-15
6
32%
1
7%
16-30
2
11%
3
20%
31-45
4
21%
1
7%
46-60
2
11%
2
13%
61-75
2
11%
6
40%
76-90

Забито

27
33
13 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 18
11 Забивали первыми 7
7 Не забивали 8
1
4%
3
9%
1-15
6
22%
8
24%
16-30
6
22%
4
12%
31-45
4
15%
4
12%
46-60
3
11%
5
15%
61-75
7
26%
9
27%
76-90

Пропущено

32
39
16 В 1-м тайме 21
16 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 14
15 Не пропускали 18
3
9%
10
26%
1-15
8
25%
4
10%
16-30
5
16%
7
18%
31-45
6
19%
2
5%
46-60
5
16%
7
18%
61-75
5
16%
9
23%
76-90

Результаты последних матчей

Нэшвилл
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 2:1 Портленд Тимберс - Нэшвилл 4:1 Коламбус Крю - Нэшвилл 2:0 Нэшвилл - Интер Майами 1:2
Нэшвилл - Нью-Йорк Сити 1:0 Торонто - Нэшвилл 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Нэшвилл 0:0 Нэшвилл - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Цинциннати - Нэшвилл 0:2 ФК Монреаль - Нэшвилл 0:0 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 1:1 Нэшвилл - Торонто 2:0 Шарлотт - Нэшвилл 1:0 Нэшвилл - ФК Монреаль 4:1 Нэшвилл - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Интер Майами - Нэшвилл 3:1 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 1:2 Нэшвилл - Коламбус Крю 2:2 Лос-Анджелес - Нэшвилл 5:0 Нэшвилл - Шарлотт 2:1
Орландо Сити
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 1:3 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 5:0 Торонто - Орландо Сити 1:2 Нью-Йорк Сити - Орландо Сити 4:2
Орландо Сити - Чикаго Файр 4:2 Шарлотт - Орландо Сити 2:2 Орландо Сити - Лос-Анджелес 1:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Орландо Сити 1:0 Чикаго Файр - Орландо Сити 1:1 Орландо Сити - Коламбус Крю 0:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Орландо Сити 0:1 Орландо Сити - Интер Майами 0:0 Филадельфия Юнион - Орландо Сити 2:3 Орландо Сити - Цинциннати 0:1 Орландо Сити - Торонто 1:2 ФК Монреаль - Орландо Сити 2:2 Ди Си Юнайтед - Орландо Сити 2:3 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Орландо Сити - Остин 2:0 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 2:0

Результаты матчей

Нэшвилл
Орландо Сити

Точный счет

1:2
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
2
4 раза 33%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%

Точный счет

0:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
2:2
2 раза 17%
2:3
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
3
3 раза 25%
1
2 раза 17%

Точный счет

1:2
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
1:0
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
4:1
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
2:3
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
4:2
2 раза 9%
5:0
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 43%
0
6 раз 26%
2
6 раз 26%
4
1 раз 4%
0
7 раз 30%
2
6 раз 26%
1
5 раз 22%
3
3 раза 13%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Нэшвилл
Орландо Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
7
4
5
7
1.5
4
7
1
11
2.5
2
9
1
11
3.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
9
3
2
9
1.5
7
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
6
0.5
Больше Меньше
16
7
7
16
1.5
11
12
1
22
2.5
5
18
1
22
3.5
2
21

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 22 13 4 5 44 - 29 43
2.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 23 12 7 4 48 - 30 43
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 24 12 7 5 44 - 32 43
4.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 24 11 5 8 45 - 38 38
5.
Портленд Тимберс
 Заявка 24 10 6 8 48 - 39 36
6.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 22 10 5 7 38 - 30 35
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 23 9 7 7 32 - 26 34
8.
Хьюстон Динамо
 Заявка 22 8 7 7 30 - 27 31
9.
Миннесота Юнайтед
 1:1 Заявка 24 8 7 9 37 - 39 31
10.
Остин
 1:1 Заявка 24 8 7 9 26 - 33 31
11.
Даллас
 1:1 Заявка 24 7 6 11 35 - 38 27
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 24 6 5 13 39 - 49 23
13.
Сент-Луис Сити
 Заявка 23 4 10 9 31 - 43 22
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 23 4 2 17 31 - 58 14

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 3:1 Заявка 24 15 5 4 54 - 38 50
2.
Цинциннати
 0:1 Заявка 24 15 3 6 43 - 30 48
3.
Коламбус Крю
 1:0 Заявка 22 13 6 3 46 - 19 45
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 23 9 10 4 38 - 28 37
5.
Нью-Йорк Сити
 1:2 Заявка 24 11 3 10 34 - 29 36
6.
Шарлотт
 0:1 Заявка 24 10 5 9 27 - 25 35
7.
Орландо Сити
 1:0 Заявка 24 9 6 9 36 - 37 33
8.
Атланта Юнайтед
 2:1 Заявка 24 7 6 11 33 - 34 27
9.
Торонто
 1:3 Заявка 25 8 3 14 33 - 47 27
10.
ФК Монреаль
 Заявка 23 6 8 9 32 - 47 26
11.
Нэшвилл
 0:1 Заявка 24 6 8 10 26 - 34 26
12.
Чикаго Файр
 1:0 Заявка 24 6 7 11 29 - 40 25
13.
Филадельфия Юнион
 4:1 Заявка 24 5 9 10 41 - 42 24
14.
Ди Си Юнайтед
 1:1 Заявка 25 5 9 11 33 - 49 24
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:4 Заявка 22 7 1 14 22 - 45 22

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 12 9 2 1 30 - 13 29
2.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 11 8 1 2 28 - 12 25
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 11 7 3 1 25 - 16 24
4.
Портленд Тимберс
 Заявка 12 7 3 2 30 - 18 24
5.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 12 7 3 2 25 - 15 24
6.
Даллас
 1:1 Заявка 13 7 3 3 24 - 17 24
7.
Остин
 1:1 Заявка 12 6 3 3 20 - 17 21
8.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 11 5 5 1 17 - 8 20
9.
Хьюстон Динамо
 Заявка 11 4 5 2 13 - 10 17
10.
Миннесота Юнайтед
 1:1 Заявка 12 4 5 3 17 - 15 17
11.
Сент-Луис Сити
 Заявка 13 4 5 4 14 - 16 17
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 12 4 3 5 25 - 25 15
13.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 9 4 2 3 17 - 14 14
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 12 3 1 8 13 - 24 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нью-Йорк Сити
 1:2 Заявка 12 8 1 3 25 - 14 25
2.
Коламбус Крю
 1:0 Заявка 11 7 3 1 21 - 6 24
3.
Интер Майами
 3:1 Заявка 12 7 3 2 31 - 17 24
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 10 6 4 0 21 - 7 22
5.
Шарлотт
 0:1 Заявка 12 6 4 2 14 - 10 22
6.
Цинциннати
 0:1 Заявка 13 6 2 5 20 - 16 20
7.
Торонто
 1:3 Заявка 12 6 0 6 23 - 21 18
8.
ФК Монреаль
 Заявка 11 4 5 2 19 - 16 17
9.
Атланта Юнайтед
 2:1 Заявка 12 5 2 5 23 - 18 17
10.
Нэшвилл
 0:1 Заявка 13 4 5 4 18 - 15 17
11.
Чикаго Файр
 1:0 Заявка 12 4 3 5 15 - 20 15
12.
Ди Си Юнайтед
 1:1 Заявка 13 4 3 6 20 - 26 15
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:4 Заявка 12 4 1 7 12 - 23 13
14.
Орландо Сити
 1:0 Заявка 11 3 3 5 16 - 14 12
15.
Филадельфия Юнион
 4:1 Заявка 12 2 4 6 17 - 19 10

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 13 6 3 4 21 - 16 21
2.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 13 5 4 4 19 - 16 19
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 12 4 6 2 20 - 18 18
4.
Лос-Анджелес
 Заявка 10 4 2 4 14 - 16 14
5.
Хьюстон Динамо
 Заявка 11 4 2 5 17 - 17 14
6.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 12 4 2 6 15 - 18 14
7.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 12 4 2 6 20 - 23 14
8.
Миннесота Юнайтед
 1:1 Заявка 12 4 2 6 20 - 24 14
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 12 3 3 6 18 - 21 12
10.
Остин
 1:1 Заявка 12 2 4 6 6 - 16 10
11.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 12 2 2 8 14 - 24 8
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 10 0 5 5 17 - 27 5
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 11 1 1 9 18 - 34 4
14.
Даллас
 1:1 Заявка 11 0 3 8 11 - 21 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 0:1 Заявка 11 9 1 1 23 - 14 28
2.
Интер Майами
 3:1 Заявка 12 8 2 2 23 - 21 26
3.
Коламбус Крю
 1:0 Заявка 11 6 3 2 25 - 13 21
4.
Орландо Сити
 1:0 Заявка 13 6 3 4 20 - 23 21
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 13 3 6 4 17 - 21 15
6.
Филадельфия Юнион
 4:1 Заявка 12 3 5 4 24 - 23 14
7.
Шарлотт
 0:1 Заявка 12 4 1 7 13 - 15 13
8.
Нью-Йорк Сити
 1:2 Заявка 12 3 2 7 9 - 15 11
9.
Чикаго Файр
 1:0 Заявка 12 2 4 6 14 - 20 10
10.
Атланта Юнайтед
 2:1 Заявка 12 2 4 6 10 - 16 10
11.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:4 Заявка 10 3 0 7 10 - 22 9
12.
Нэшвилл
 0:1 Заявка 11 2 3 6 8 - 19 9
13.
ФК Монреаль
 Заявка 12 2 3 7 13 - 31 9
14.
Ди Си Юнайтед
 1:1 Заявка 12 1 6 5 13 - 23 9
15.
Торонто
 1:3 Заявка 13 2 3 8 10 - 26 9
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 17 (5)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 15 (4)
Лос-Анджелес Буанга Денис 14 (9)
Коламбус Крю Эрнандес Хуан 13 (6)
Интер Майами Месси Лионель 12 (10)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 1 9
Торонто Бернардески Федерико 2 7
Торонто Лонг Кевин 1 8
Ди Си Юнайтед Дахоме Кристиан 1 8
Нью-Йорк Ред Буллз Эдельман Даниэль 1 8
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Нэшвилл
Ничья
Орландо Сити
7.10
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4.51
2.50
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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