Тур: 1. Стадион: Геодис Парк.
0:1
Первый тайм: 40'
0'
18' Желтая карточкаМьюл Алекс
0:1
19' ГолАраухо Сесар
21' Желтая карточкаТоурхалльссон Дагюр Дан
29' Желтая карточкаБауэр Джош
Ход матча
18'
19'
0:1
29'
Прогноз на матч от Liveresult
18
Мур
Шак
22
Бауэр
Джош
54
Дэвис
Шон
II
19
Мьюл
Алекс
10
Мухтар
Хани
12
Банбери
Тил
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Мур ШакЗащитник
-
22 Бауэр ДжошЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
54 Дэвис ШонПолузащитник
-
19 Мьюл АлексПолузащитник
-
10 Мухтар ХаниПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Банбери ТилНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Йервуд ДрюПолузащитник
-
11 Бойд ТайлерПолузащитник
-
47 Джонс ИсайяПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Rumba Munthali
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Охеда МартинПолузащитник
-
77 Ангуло ИванПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
50 Отеро ХавьерВратарь
-
24 Смит КайлЗащитник
-
30 Фриман АлексЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 ФелипеНападающий
-
27 Линн ДжекНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пареха Оскар
История личных встреч
Нэшвилл
Орландо Сити
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
12 матчей
25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
8
Голов в среднем за матч
1.17
1.33
Среднее время на гол
77
67
Всего голов
8
7
Голов в среднем за матч
1.33
1.17
Среднее время на гол
67
77
Всего голов
15
15
Голов в среднем за матч
1.25
1.25
Тотал матчей
2.5
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
72
72
Бомбардиры внутри турнира
Нэшвилл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сарридж Сэм
|8
|0.33
|Мухтар Хани
|5 (3)
|0.21
|Банбери Тил
|3 (2)
|0.13
|Бойд Тайлер
|2
|0.08
|Шаффельбург Джейкоб
|1
|0.04
|Мур Шак
|1
|0.04
|Циммерман Уокер
|1
|0.04
|Мьюл Алекс
|1
|0.04
|Йервуд Дрю
|1
|0.04
|Годой Анибал
|1
|0.04
|Махер Джек
|1
|0.04
|Вашингтон Тейлор
|0
|0
|Гейнс Маккинзи
|0
|0
Орландо Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Торрес Факундо
|8 (1)
|0.33
|Макгуайр Дункан
|7
|0.29
|Охеда Мартин
|3
|0.13
|Ангуло Иван
|3
|0.13
|Муриэль Луис
|3 (1)
|0.13
|Тоурхалльссон Дагюр Дан
|2
|0.08
|Линн Джек
|2
|0.08
|Энрике Рамиро
|2
|0.08
|Лодейро Николас
|1
|0.04
|Араухо Сесар
|1
|0.04
|Брекало Давид
|1
|0.04
|Янссон Робин
|1
|0.04
|Рафаэл Дос Сантос
|0
|0
|Вильдер Картахена
|0
|0
|Фриман Алекс
|0
|0
Карточки
Нэшвилл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йервуд Дрю
|5
|0
|Годой Анибал
|4
|0
|Мухтар Хани
|3
|0
|Бауэр Джош
|3
|0
|Анунга Брайан
|1
|1
|Бойд Тайлер
|2
|0
|Ловитц Дэниел
|2
|0
|Мьюл Алекс
|2
|0
|Сарридж Сэм
|2
|0
|Махер Джек
|2
|0
|Дэвис Шон II
|2
|0
|Уиллис Джо
|0
|1
|Мур Шак
|1
|0
|Коллман Брент
|1
|0
|Шаффельбург Джейкоб
|1
|0
|МакНотон Лукас
|1
|0
Орландо Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Араухо Сесар
|7
|0
|Янссон Робин
|6
|0
|Вильдер Картахена
|4
|0
|Макгуайр Дункан
|4
|0
|Шлегель Родриго
|2
|1
|Тоурхалльссон Дагюр Дан
|3
|0
|Ангуло Иван
|3
|0
|Фелипе
|3
|0
|Лодейро Николас
|1
|0
|Холлидей Майкл
|1
|0
|Муриэль Луис
|1
|0
|Гальесе Педро
|1
|0
|Торрес Факундо
|1
|0
|Брекало Давид
|1
|0
|Смит Кайл
|1
|0
|Энрике Рамиро
|1
|0
Результаты матчей
Нэшвилл
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Орландо Сити
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
7
Упущенные победы
9
7
Нэшвилл
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Орландо Сити
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
18
11
Упущенные победы
6
11
Нэшвилл
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
52% (12)
30% (7)
17% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
39% (9)
26% (6)
Орландо Сити
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (8)
22% (5)
43% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
35% (8)
26% (6)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
19
18
Упущенные победы
15
18
Голы по времени матча
Забито
19
18
10 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 2
12 Не забивали 14
1
5%
1
6%
1-15
3
16%
4
22%
16-30
6
32%
1
6%
31-45
3
16%
3
17%
46-60
2
11%
2
11%
61-75
4
21%
7
39%
76-90
Пропущено
13
24
5 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 11
0
0%
8
33%
1-15
2
15%
3
13%
16-30
3
23%
4
17%
31-45
2
15%
1
4%
46-60
3
23%
5
21%
61-75
3
23%
3
13%
76-90
Забито
8
15
3 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
18 Не забивали 17
0
0%
2
13%
1-15
3
38%
4
27%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
1
13%
1
7%
46-60
1
13%
3
20%
61-75
3
38%
2
13%
76-90
Пропущено
19
15
11 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
3
16%
2
13%
1-15
6
32%
1
7%
16-30
2
11%
3
20%
31-45
4
21%
1
7%
46-60
2
11%
2
13%
61-75
2
11%
6
40%
76-90
Забито
27
33
13 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 18
11 Забивали первыми 7
7 Не забивали 8
1
4%
3
9%
1-15
6
22%
8
24%
16-30
6
22%
4
12%
31-45
4
15%
4
12%
46-60
3
11%
5
15%
61-75
7
26%
9
27%
76-90
Пропущено
32
39
16 В 1-м тайме 21
16 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 14
15 Не пропускали 18
3
9%
10
26%
1-15
8
25%
4
10%
16-30
5
16%
7
18%
31-45
6
19%
2
5%
46-60
5
16%
7
18%
61-75
5
16%
9
23%
76-90
Результаты последних матчей
Нэшвилл
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 2:1 Портленд Тимберс - Нэшвилл 4:1 Коламбус Крю - Нэшвилл 2:0 Нэшвилл - Интер Майами 1:2
Нэшвилл - Нью-Йорк Сити 1:0 Торонто - Нэшвилл 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Нэшвилл 0:0 Нэшвилл - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Цинциннати - Нэшвилл 0:2 ФК Монреаль - Нэшвилл 0:0 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 1:1 Нэшвилл - Торонто 2:0 Шарлотт - Нэшвилл 1:0 Нэшвилл - ФК Монреаль 4:1 Нэшвилл - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Интер Майами - Нэшвилл 3:1 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 1:2 Нэшвилл - Коламбус Крю 2:2 Лос-Анджелес - Нэшвилл 5:0 Нэшвилл - Шарлотт 2:1
Орландо Сити
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 1:3 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 5:0 Торонто - Орландо Сити 1:2 Нью-Йорк Сити - Орландо Сити 4:2
Орландо Сити - Чикаго Файр 4:2 Шарлотт - Орландо Сити 2:2 Орландо Сити - Лос-Анджелес 1:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Орландо Сити 1:0 Чикаго Файр - Орландо Сити 1:1 Орландо Сити - Коламбус Крю 0:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Орландо Сити 0:1 Орландо Сити - Интер Майами 0:0 Филадельфия Юнион - Орландо Сити 2:3 Орландо Сити - Цинциннати 0:1 Орландо Сити - Торонто 1:2 ФК Монреаль - Орландо Сити 2:2 Ди Си Юнайтед - Орландо Сити 2:3 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Орландо Сити - Остин 2:0 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 2:0
Результаты матчей
Нэшвилл
Орландо Сити
Точный счет
1:2
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
2
4 раза 33%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
Точный счет
0:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
2:2
2 раза 17%
2:3
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
3
3 раза 25%
1
2 раза 17%
Точный счет
1:2
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
1:0
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
4:1
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
2:3
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
4:2
2 раза 9%
5:0
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 43%
0
6 раз 26%
2
6 раз 26%
4
1 раз 4%
0
7 раз 30%
2
6 раз 26%
1
5 раз 22%
3
3 раза 13%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Нэшвилл
Орландо Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
74
57
47
111
29
111
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
93
29
75
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
176
Больше Меньше
167
716
1112
122
518
122
221
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|22
|13
|4
|5
|44 - 29
|43
|2.
|Заявка
|23
|12
|7
|4
|48 - 30
|43
|3.
|Заявка
|24
|12
|7
|5
|44 - 32
|43
|4.
|Заявка
|24
|11
|5
|8
|45 - 38
|38
|5.
|Заявка
|24
|10
|6
|8
|48 - 39
|36
|6.
|Заявка
|22
|10
|5
|7
|38 - 30
|35
|7.
|Заявка
|23
|9
|7
|7
|32 - 26
|34
|8.
|Заявка
|22
|8
|7
|7
|30 - 27
|31
|9.
|1:1 Заявка
|24
|8
|7
|9
|37 - 39
|31
|10.
|1:1 Заявка
|24
|8
|7
|9
|26 - 33
|31
|11.
|1:1 Заявка
|24
|7
|6
|11
|35 - 38
|27
|12.
|Заявка
|24
|6
|5
|13
|39 - 49
|23
|13.
|Заявка
|23
|4
|10
|9
|31 - 43
|22
|14.
|Заявка
|23
|4
|2
|17
|31 - 58
|14
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:1 Заявка
|24
|15
|5
|4
|54 - 38
|50
|2.
|0:1 Заявка
|24
|15
|3
|6
|43 - 30
|48
|3.
|1:0 Заявка
|22
|13
|6
|3
|46 - 19
|45
|4.
|Заявка
|23
|9
|10
|4
|38 - 28
|37
|5.
|1:2 Заявка
|24
|11
|3
|10
|34 - 29
|36
|6.
|0:1 Заявка
|24
|10
|5
|9
|27 - 25
|35
|7.
|1:0 Заявка
|24
|9
|6
|9
|36 - 37
|33
|8.
|2:1 Заявка
|24
|7
|6
|11
|33 - 34
|27
|9.
|1:3 Заявка
|25
|8
|3
|14
|33 - 47
|27
|10.
|Заявка
|23
|6
|8
|9
|32 - 47
|26
|11.
|0:1 Заявка
|24
|6
|8
|10
|26 - 34
|26
|12.
|1:0 Заявка
|24
|6
|7
|11
|29 - 40
|25
|13.
|4:1 Заявка
|24
|5
|9
|10
|41 - 42
|24
|14.
|1:1 Заявка
|25
|5
|9
|11
|33 - 49
|24
|15.
|1:4 Заявка
|22
|7
|1
|14
|22 - 45
|22
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|30 - 13
|29
|2.
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|28 - 12
|25
|3.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|25 - 16
|24
|4.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|30 - 18
|24
|5.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|25 - 15
|24
|6.
|1:1 Заявка
|13
|7
|3
|3
|24 - 17
|24
|7.
|1:1 Заявка
|12
|6
|3
|3
|20 - 17
|21
|8.
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|17 - 8
|20
|9.
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|13 - 10
|17
|10.
|1:1 Заявка
|12
|4
|5
|3
|17 - 15
|17
|11.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|14 - 16
|17
|12.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|25 - 25
|15
|13.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|17 - 14
|14
|14.
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|13 - 24
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:2 Заявка
|12
|8
|1
|3
|25 - 14
|25
|2.
|1:0 Заявка
|11
|7
|3
|1
|21 - 6
|24
|3.
|3:1 Заявка
|12
|7
|3
|2
|31 - 17
|24
|4.
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|21 - 7
|22
|5.
|0:1 Заявка
|12
|6
|4
|2
|14 - 10
|22
|6.
|0:1 Заявка
|13
|6
|2
|5
|20 - 16
|20
|7.
|1:3 Заявка
|12
|6
|0
|6
|23 - 21
|18
|8.
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|19 - 16
|17
|9.
|2:1 Заявка
|12
|5
|2
|5
|23 - 18
|17
|10.
|0:1 Заявка
|13
|4
|5
|4
|18 - 15
|17
|11.
|1:0 Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 20
|15
|12.
|1:1 Заявка
|13
|4
|3
|6
|20 - 26
|15
|13.
|1:4 Заявка
|12
|4
|1
|7
|12 - 23
|13
|14.
|1:0 Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 14
|12
|15.
|4:1 Заявка
|12
|2
|4
|6
|17 - 19
|10
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 16
|21
|2.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 16
|19
|3.
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|20 - 18
|18
|4.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 16
|14
|5.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|17 - 17
|14
|6.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 18
|14
|7.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|20 - 23
|14
|8.
|1:1 Заявка
|12
|4
|2
|6
|20 - 24
|14
|9.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|18 - 21
|12
|10.
|1:1 Заявка
|12
|2
|4
|6
|6 - 16
|10
|11.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|14 - 24
|8
|12.
|Заявка
|10
|0
|5
|5
|17 - 27
|5
|13.
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|18 - 34
|4
|14.
|1:1 Заявка
|11
|0
|3
|8
|11 - 21
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|11
|9
|1
|1
|23 - 14
|28
|2.
|3:1 Заявка
|12
|8
|2
|2
|23 - 21
|26
|3.
|1:0 Заявка
|11
|6
|3
|2
|25 - 13
|21
|4.
|1:0 Заявка
|13
|6
|3
|4
|20 - 23
|21
|5.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|17 - 21
|15
|6.
|4:1 Заявка
|12
|3
|5
|4
|24 - 23
|14
|7.
|0:1 Заявка
|12
|4
|1
|7
|13 - 15
|13
|8.
|1:2 Заявка
|12
|3
|2
|7
|9 - 15
|11
|9.
|1:0 Заявка
|12
|2
|4
|6
|14 - 20
|10
|10.
|2:1 Заявка
|12
|2
|4
|6
|10 - 16
|10
|11.
|1:4 Заявка
|10
|3
|0
|7
|10 - 22
|9
|12.
|0:1 Заявка
|11
|2
|3
|6
|8 - 19
|9
|13.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|13 - 31
|9
|14.
|1:1 Заявка
|12
|1
|6
|5
|13 - 23
|9
|15.
|1:3 Заявка
|13
|2
|3
|8
|10 - 26
|9
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|17 (5)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|15 (4)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|14 (9)
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|13 (6)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|12 (10)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|1 9
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 7
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 8
|Ди Си Юнайтед
|Дахоме Кристиан
|1 8
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Эдельман Даниэль
|1 8