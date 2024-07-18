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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Сиэтл Саундерс
2:0
Конец матча
Сент-Луис Сити
0'
4' Желтая карточка
Дуркин Кристофер
1:0
27' Гол в свои ворота
Паркер Тим
38' Желтая карточка
Тотлэнд Томас
2:0
49' Гол
Белл Джон
90' Желтая карточка
Ротрок Пол
90'+5
24
Фрай
Стефан
16
Рольдан
Александер
25
Раген
Джексон
15
Белл
Джон
5
Толо
Нуху
18
Варгас
Обед
7
Ролдан
Кристиан
14
Ротрок
Пол
11
Руснак
Альберт
23
Чу
Лео
13
Моррис
Джордан
1
Бюрки
Роман
14
Тотлэнд
Томас
26
Паркер
Тим
4
Нильссон
Йоаким
22
Хиберт
Кайл
10
Лёвен
Эдуард
8
Дуркин
Кристофер
41
Кляйн
Джонни
85
Кидзима
Хосэи
19
Вассилев
Индиана
29
Ториссон
Ноккви
Тейр
Сиэтл Саундерс
4-2-3-1
Сент-Луис Сити
4-2-3-1

История личных встреч

Сиэтл Саундерс
Сент-Луис Сити

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

М
1:2
М
0:2
М
3:0

Голы

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

3
2

Среднее время на гол

30
45

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1.33
1.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

67
67

Бомбардиры внутри турнира

Сиэтл Саундерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моррис Джордан 9 0.38
Руидиас Рауль 8 (4) 0.33
Руснак Альберт 4 (2) 0.17
Ротрок Пол 2 0.08
Варгас Обед 1 0.04
Чу Лео 1 0.04
Ролдан Кристиан 1 0.04
Мусовски Дэниел 1 0.04
Раген Джексон 1 0.04
Рольдан Александер 1 0.04
Белл Джон 1 0.04
Тевес Дилан 1 0.04
Де Ла Вега Педро 1 (1) 0.04
Пауло Жуан I 0 0
Бейкер Коди 0 0
Сент-Луис Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Клаусс Жоао 5 (1) 0.21
Вассилев Индиана 3 0.13
Помпеу Селио 3 0.13
Лёвен Эдуард 3 (2) 0.13
Тотлэнд Томас 2 0.08
Адениран Сэмюэл 2 0.08
Ториссон Ноккви Тейр 2 0.08
Альм Расмус 1 0.04
Дуркин Кристофер 1 0.04
Кидзима Хосэи 1 0.04
Нильссон Йоаким 1 0.04
Яро Джошуа 1 0.04
Блом Нджабуло 1 0.04
Острак Томаш 1 0.04
Кляйн Джонни 1 0.04
Рид Джейден 0 0
Марканич Энтони 0 0

Карточки

Сиэтл Саундерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Толо Нуху 6 1
Раген Джексон 4 1
Моррис Джордан 4 0
Рольдан Александер 2 1
Reed Baker-Whiting 2 1
Гомес Еймар 3 0
Варгас Обед 3 0
Атенсио Джошуа 1 1
Руидиас Рауль 2 0
Арреага Хавьер 2 0
Фрай Стефан 0 1
Руснак Альберт 1 0
Ролдан Кристиан 1 0
Пауло Жуан I 1 0
Ротрок Пол 1 0
Мусовски Дэниел 1 0
Лейва Дэнни 1 0
Тевес Дилан 1 0
Бейкер Коди 1 0
Kalani Rienzi 1 0
Сент-Луис Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуркин Кристофер 9 0
Марканич Энтони 5 1
Паркер Тим 6 0
Тотлэнд Томас 6 0
Вассилев Индиана 5 0
Помпеу Селио 5 0
Нильссон Йоаким 4 0
Блом Нджабуло 4 0
Острак Томаш 3 0
Рид Джейден 3 0
Джексон Азиэл 3 0
Кидзима Хосэи 3 0
Альм Расмус 2 0
Адениран Сэмюэл 2 0
Карнелл Брэдли 1 0
Яро Джошуа 1 0
Лёвен Эдуард 1 0
Нервински Джейк 1 0
Клаусс Жоао 1 0
Ториссон Ноккви Тейр 1 0
Уоттс Акил 1 0

Результаты матчей

Сиэтл Саундерс
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Сент-Луис Сити
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

3
16
Сиэтл Саундерс
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Сент-Луис Сити
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

12
10

Упущенные победы

9
12
Сиэтл Саундерс
70.6%
29.4%
12 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (12)
42% (10)
8% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
29% (7)
33% (8)
Сент-Луис Сити
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
25% (6)
42% (10)
33% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (5)
33% (8)
46% (11)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

16
10

Упущенные победы

12
28

Голы по времени матча

Забито

18
16
6 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
15 Не забивали 16
3
17%
5
31%
1-15
3
17%
2
13%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
4
22%
2
13%
46-60
1
6%
1
6%
61-75
7
39%
3
19%
76-90

Пропущено

9
30
2 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 20
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 10
0
0%
3
10%
1-15
2
22%
4
13%
16-30
0
0%
3
10%
31-45
1
11%
6
20%
46-60
3
33%
3
10%
61-75
3
33%
11
37%
76-90

Забито

14
15
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 7
15 Не забивали 15
3
21%
1
7%
1-15
2
14%
3
20%
16-30
1
7%
2
13%
31-45
2
14%
3
20%
46-60
5
36%
4
27%
61-75
1
7%
2
13%
76-90

Пропущено

19
15
11 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
2
11%
2
13%
1-15
3
16%
1
7%
16-30
6
32%
2
13%
31-45
4
21%
3
20%
46-60
1
5%
4
27%
61-75
3
16%
3
20%
76-90

Забито

32
31
12 В 1-м тайме 16
20 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 11
6 Не забивали 7
6
19%
6
19%
1-15
5
16%
5
16%
16-30
1
3%
5
16%
31-45
6
19%
5
16%
46-60
6
19%
5
16%
61-75
8
25%
5
16%
76-90

Пропущено

28
45
13 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 30
11 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 18
2
7%
5
11%
1-15
5
18%
5
11%
16-30
6
21%
5
11%
31-45
5
18%
9
20%
46-60
4
14%
7
16%
61-75
6
21%
14
31%
76-90

Результаты последних матчей

Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Остин - Сиэтл Саундерс 0:1 Сакраменто Репаблик - Сиэтл Саундерс 1:2 Сиэтл Саундерс - Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Сиэтл Саундерс - Чикаго Файр 2:1
Сиэтл Саундерс - Даллас 3:2 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 2:2 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 2:0 Спортинг Канзас-Сити - Сиэтл Саундерс 2:1 Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 1:1 Сент-Луис Сити - Сиэтл Саундерс 1:2 Сиэтл Саундерс - Финикс Райзинг 2:1 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 2:0 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 1:2 Сиэтл Саундерс - Луисвилл Сити 2:2 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Филадельфия Юнион - Сиэтл Саундерс 2:3 Ди Си Юнайтед - Сиэтл Саундерс 2:1 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 0:2 Даллас - Сиэтл Саундерс 0:0
Сент-Луис Сити
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Сент-Луис Сити - Ванкувер Уайткэпс 1:4 Колорадо Рэпидс - Сент-Луис Сити 4:1 Сент-Луис Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Сент-Луис Сити 4:3
Сент-Луис Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Сент-Луис Сити - Колорадо Рэпидс 0:3 Даллас - Сент-Луис Сити 2:0 Сент-Луис Сити - Портленд Тимберс 0:0 Интер Майами - Сент-Луис Сити 3:3 Сент-Луис Сити - Сиэтл Саундерс 1:2 Цинциннати - Сент-Луис Сити 3:1 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес 0:2 Сент-Луис Сити - Чикаго Файр 3:1 Хьюстон Динамо - Сент-Луис Сити 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Сент-Луис Сити 3:3 Сент-Луис Сити - Остин 1:0 Сент-Луис Сити - Даллас 0:0 Реал Солт-Лейк - Сент-Луис Сити 3:1 Сент-Луис Сити - Ди Си Юнайтед 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Сент-Луис Сити 3:3

Результаты матчей

Сиэтл Саундерс
Сент-Луис Сити

Точный счет

1:1
3 раза 25%
2:0
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%

Точный счет

2:1
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
3
1 раз 8%
3
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
1 раз 9%

Точный счет

2:0
4 раза 17%
2:1
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
1:2
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
2:0
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
3:1
3 раза 13%
3:3
3 раза 13%
1:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%

Точное количество голов

2
8 раз 33%
1
7 раз 29%
0
6 раз 25%
3
2 раза 8%
5
1 раз 4%
1
8 раз 33%
0
7 раз 29%
3
5 раз 21%
2
4 раза 17%

Тоталы голов в матче

Сиэтл Саундерс
Сент-Луис Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
9
4
6
6
1.5
4
9
2
10
2.5
1
12
1
11
3.5
1
11
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
8
3
5
7
1.5
5
6
1
11
2.5
4
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
6
0.5
Больше Меньше
17
7
11
13
1.5
9
15
3
21
2.5
5
19
1
23
3.5
1
23
4.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 25 13 7 5 47 - 34 46
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 23 13 5 5 45 - 30 44
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 24 12 8 4 49 - 31 44
4.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 23 11 5 7 40 - 31 38
5.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 25 11 5 9 47 - 41 38
6.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 24 10 7 7 34 - 26 37
7.
Портленд Тимберс
 Заявка 24 10 6 8 48 - 39 36
8.
Хьюстон Динамо
 Заявка 23 9 7 7 31 - 27 34
9.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 24 8 6 10 38 - 41 30
10.
Остин
 Заявка 24 8 6 10 26 - 35 30
11.
Даллас
 Заявка 24 8 5 11 37 - 38 29
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 25 6 5 14 40 - 51 23
13.
Сент-Луис Сити
 Заявка 24 4 10 10 31 - 45 22
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 24 4 2 18 31 - 59 14

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 24 15 5 4 54 - 38 50
2.
Цинциннати
 Заявка 24 15 3 6 43 - 30 48
3.
Коламбус Крю
 Заявка 22 12 7 3 46 - 20 43
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 24 9 11 4 39 - 30 38
5.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 24 11 4 9 35 - 29 37
6.
Шарлотт
 Заявка 24 10 6 8 28 - 25 36
7.
Орландо Сити
 Заявка 24 9 6 9 38 - 37 33
8.
ФК Монреаль
 Заявка 24 6 9 9 34 - 48 27
9.
Торонто
 Заявка 25 8 3 14 33 - 47 27
10.
Нэшвилл
 Заявка 24 6 8 10 26 - 36 26
11.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 25 6 8 11 35 - 50 26
12.
Атланта Юнайтед
 Заявка 24 6 7 11 33 - 35 25
13.
Чикаго Файр
 Заявка 24 6 7 11 29 - 40 25
14.
Филадельфия Юнион
 Заявка 24 5 9 10 42 - 42 24
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 22 7 1 14 22 - 46 22

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 13 9 3 1 31 - 14 30
2.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 12 8 3 1 28 - 18 27
3.
Даллас
 Заявка 13 8 2 3 26 - 17 26
4.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 11 8 1 2 28 - 12 25
5.
Портленд Тимберс
 Заявка 12 7 3 2 30 - 18 24
6.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 12 7 3 2 25 - 15 24
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 12 6 5 1 19 - 8 23
8.
Остин
 Заявка 12 6 3 3 20 - 17 21
9.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 10 5 2 3 19 - 15 17
10.
Хьюстон Динамо
 Заявка 11 4 5 2 13 - 10 17
11.
Сент-Луис Сити
 Заявка 13 4 5 4 14 - 16 17
12.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 12 4 4 4 18 - 17 16
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 12 4 3 5 25 - 25 15
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 13 3 1 9 13 - 25 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 12 8 1 3 25 - 14 25
2.
Интер Майами
 Заявка 12 7 3 2 31 - 17 24
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 11 6 5 0 22 - 9 23
4.
Коламбус Крю
 Заявка 11 6 4 1 21 - 7 22
5.
Шарлотт
 Заявка 12 6 4 2 14 - 10 22
6.
Цинциннати
 Заявка 13 6 2 5 20 - 16 20
7.
Торонто
 Заявка 12 6 0 6 23 - 21 18
8.
ФК Монреаль
 Заявка 11 4 5 2 19 - 16 17
9.
Нэшвилл
 Заявка 13 4 5 4 18 - 17 17
10.
Атланта Юнайтед
 Заявка 12 4 3 5 23 - 19 15
11.
Чикаго Файр
 Заявка 12 4 3 5 15 - 20 15
12.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 13 4 3 6 20 - 26 15
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 12 4 1 7 12 - 23 13
14.
Орландо Сити
 Заявка 11 3 3 5 16 - 14 12
15.
Филадельфия Юнион
 Заявка 12 2 4 6 18 - 19 10

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 13 6 3 4 21 - 16 21
2.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 13 5 4 4 19 - 16 19
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 13 4 7 2 21 - 19 19
4.
Хьюстон Динамо
 Заявка 12 5 2 5 18 - 17 17
5.
Лос-Анджелес
 Заявка 10 4 2 4 14 - 16 14
6.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 12 4 2 6 15 - 18 14
7.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 12 4 2 6 20 - 24 14
8.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 13 4 2 7 22 - 26 14
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 12 3 3 6 18 - 21 12
10.
Остин
 Заявка 12 2 3 7 6 - 18 9
11.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 13 2 2 9 15 - 26 8
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 11 0 5 6 17 - 29 5
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 11 1 1 9 18 - 34 4
14.
Даллас
 Заявка 11 0 3 8 11 - 21 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 11 9 1 1 23 - 14 28
2.
Интер Майами
 Заявка 12 8 2 2 23 - 21 26
3.
Коламбус Крю
 Заявка 11 6 3 2 25 - 13 21
4.
Орландо Сити
 Заявка 13 6 3 4 22 - 23 21
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 13 3 6 4 17 - 21 15
6.
Шарлотт
 Заявка 12 4 2 6 14 - 15 14
7.
Филадельфия Юнион
 Заявка 12 3 5 4 24 - 23 14
8.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 12 3 3 6 10 - 15 12
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 12 2 5 5 15 - 24 11
10.
Чикаго Файр
 Заявка 12 2 4 6 14 - 20 10
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 12 2 4 6 10 - 16 10
12.
ФК Монреаль
 Заявка 13 2 4 7 15 - 32 10
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 10 3 0 7 10 - 23 9
14.
Нэшвилл
 Заявка 11 2 3 6 8 - 19 9
15.
Торонто
 Заявка 13 2 3 8 10 - 26 9
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 17 (5)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 16 (5)
Лос-Анджелес Буанга Денис 14 (9)
Коламбус Крю Эрнандес Хуан 13 (6)
Даллас Муса Петар 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 1 9
Торонто Бернардески Федерико 2 7
Торонто Лонг Кевин 1 8
Ди Си Юнайтед Дахоме Кристиан 1 8
Нью-Йорк Ред Буллз Эдельман Даниэль 1 8
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 38'
      Тотлэнд Томас получил желтую карточку от судьи
    • 27'
      Г О О О О Л - Паркер Тим уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • 4'
      Дуркин Кристофер получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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