Тур: 1. Стадион: Lumen Field.
2:0
Конец матча
0'
4' Желтая карточкаДуркин Кристофер
1:0
27' Гол в свои воротаПаркер Тим
38' Желтая карточкаТотлэнд Томас
2:0
49' ГолБелл Джон
90' Желтая карточкаРотрок Пол
90'+5
Ход матча
27'
1:0
38'
49'
2:0
64'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
24
Фрай
Стефан
15
Белл
Джон
18
Варгас
Обед
14
Ротрок
Пол
23
Чу
Лео
26
Паркер
Тим
22
Хиберт
Кайл
10
Лёвен
Эдуард
41
Кляйн
Джонни
- Основной состав
-
24 Фрай СтефанВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Белл ДжонЗащитник
- Защитник
-
18 Варгас ОбедПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Ротрок ПолПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Чу ЛеоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Томас ЭндрюВратарь
-
28 Гомес ЕймарЗащитник
-
33 Бейкер КодиЗащитник
- Полузащитник
-
75 Лейва ДэнниПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Шметцер Брайан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Паркер ТимЗащитник
- Защитник
-
22 Хиберт КайлЗащитник
-
10 Лёвен ЭдуардПолузащитник
- Полузащитник
-
41 Кляйн ДжонниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Яро ДжошуаЗащитник
-
20 Уоттс АкилЗащитник
-
99 Рид ДжейденЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
59 Mykhi Joyner
-
Главный тренер: John Hackworth
История личных встреч
Сиэтл Саундерс
Сент-Луис Сити
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
3
2
Среднее время на гол
30
45
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
1.33
1.33
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
Среднее время на гол
67
67
Бомбардиры внутри турнира
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моррис Джордан
|9
|0.38
|Руидиас Рауль
|8 (4)
|0.33
|Руснак Альберт
|4 (2)
|0.17
|Ротрок Пол
|2
|0.08
|Варгас Обед
|1
|0.04
|Чу Лео
|1
|0.04
|Ролдан Кристиан
|1
|0.04
|Мусовски Дэниел
|1
|0.04
|Раген Джексон
|1
|0.04
|Рольдан Александер
|1
|0.04
|Белл Джон
|1
|0.04
|Тевес Дилан
|1
|0.04
|Де Ла Вега Педро
|1 (1)
|0.04
|Пауло Жуан I
|0
|0
|Бейкер Коди
|0
|0
Сент-Луис Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Клаусс Жоао
|5 (1)
|0.21
|Вассилев Индиана
|3
|0.13
|Помпеу Селио
|3
|0.13
|Лёвен Эдуард
|3 (2)
|0.13
|Тотлэнд Томас
|2
|0.08
|Адениран Сэмюэл
|2
|0.08
|Ториссон Ноккви Тейр
|2
|0.08
|Альм Расмус
|1
|0.04
|Дуркин Кристофер
|1
|0.04
|Кидзима Хосэи
|1
|0.04
|Нильссон Йоаким
|1
|0.04
|Яро Джошуа
|1
|0.04
|Блом Нджабуло
|1
|0.04
|Острак Томаш
|1
|0.04
|Кляйн Джонни
|1
|0.04
|Рид Джейден
|0
|0
|Марканич Энтони
|0
|0
Карточки
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Толо Нуху
|6
|1
|Раген Джексон
|4
|1
|Моррис Джордан
|4
|0
|Рольдан Александер
|2
|1
|Reed Baker-Whiting
|2
|1
|Гомес Еймар
|3
|0
|Варгас Обед
|3
|0
|Атенсио Джошуа
|1
|1
|Руидиас Рауль
|2
|0
|Арреага Хавьер
|2
|0
|Фрай Стефан
|0
|1
|Руснак Альберт
|1
|0
|Ролдан Кристиан
|1
|0
|Пауло Жуан I
|1
|0
|Ротрок Пол
|1
|0
|Мусовски Дэниел
|1
|0
|Лейва Дэнни
|1
|0
|Тевес Дилан
|1
|0
|Бейкер Коди
|1
|0
|Kalani Rienzi
|1
|0
Сент-Луис Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуркин Кристофер
|9
|0
|Марканич Энтони
|5
|1
|Паркер Тим
|6
|0
|Тотлэнд Томас
|6
|0
|Вассилев Индиана
|5
|0
|Помпеу Селио
|5
|0
|Нильссон Йоаким
|4
|0
|Блом Нджабуло
|4
|0
|Острак Томаш
|3
|0
|Рид Джейден
|3
|0
|Джексон Азиэл
|3
|0
|Кидзима Хосэи
|3
|0
|Альм Расмус
|2
|0
|Адениран Сэмюэл
|2
|0
|Карнелл Брэдли
|1
|0
|Яро Джошуа
|1
|0
|Лёвен Эдуард
|1
|0
|Нервински Джейк
|1
|0
|Клаусс Жоао
|1
|0
|Ториссон Ноккви Тейр
|1
|0
|Уоттс Акил
|1
|0
Результаты матчей
Сиэтл Саундерс
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Сент-Луис Сити
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
3
16
Сиэтл Саундерс
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Сент-Луис Сити
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
12
10
Упущенные победы
9
12
Сиэтл Саундерс
70.6%
29.4%
12 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (12)
42% (10)
8% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
29% (7)
33% (8)
Сент-Луис Сити
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
25% (6)
42% (10)
33% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (5)
33% (8)
46% (11)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
16
10
Упущенные победы
12
28
Голы по времени матча
Забито
18
16
6 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
15 Не забивали 16
3
17%
5
31%
1-15
3
17%
2
13%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
4
22%
2
13%
46-60
1
6%
1
6%
61-75
7
39%
3
19%
76-90
Пропущено
9
30
2 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 20
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 10
0
0%
3
10%
1-15
2
22%
4
13%
16-30
0
0%
3
10%
31-45
1
11%
6
20%
46-60
3
33%
3
10%
61-75
3
33%
11
37%
76-90
Забито
14
15
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 7
15 Не забивали 15
3
21%
1
7%
1-15
2
14%
3
20%
16-30
1
7%
2
13%
31-45
2
14%
3
20%
46-60
5
36%
4
27%
61-75
1
7%
2
13%
76-90
Пропущено
19
15
11 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
2
11%
2
13%
1-15
3
16%
1
7%
16-30
6
32%
2
13%
31-45
4
21%
3
20%
46-60
1
5%
4
27%
61-75
3
16%
3
20%
76-90
Забито
32
31
12 В 1-м тайме 16
20 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 11
6 Не забивали 7
6
19%
6
19%
1-15
5
16%
5
16%
16-30
1
3%
5
16%
31-45
6
19%
5
16%
46-60
6
19%
5
16%
61-75
8
25%
5
16%
76-90
Пропущено
28
45
13 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 30
11 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 18
2
7%
5
11%
1-15
5
18%
5
11%
16-30
6
21%
5
11%
31-45
5
18%
9
20%
46-60
4
14%
7
16%
61-75
6
21%
14
31%
76-90
Результаты последних матчей
Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Остин - Сиэтл Саундерс 0:1 Сакраменто Репаблик - Сиэтл Саундерс 1:2 Сиэтл Саундерс - Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Сиэтл Саундерс - Чикаго Файр 2:1
Сиэтл Саундерс - Даллас 3:2 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 2:2 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 2:0 Спортинг Канзас-Сити - Сиэтл Саундерс 2:1 Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 1:1 Сент-Луис Сити - Сиэтл Саундерс 1:2 Сиэтл Саундерс - Финикс Райзинг 2:1 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 2:0 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 1:2 Сиэтл Саундерс - Луисвилл Сити 2:2 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Филадельфия Юнион - Сиэтл Саундерс 2:3 Ди Си Юнайтед - Сиэтл Саундерс 2:1 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 0:2 Даллас - Сиэтл Саундерс 0:0
Сент-Луис Сити
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Сент-Луис Сити - Ванкувер Уайткэпс 1:4 Колорадо Рэпидс - Сент-Луис Сити 4:1 Сент-Луис Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Сент-Луис Сити 4:3
Сент-Луис Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Сент-Луис Сити - Колорадо Рэпидс 0:3 Даллас - Сент-Луис Сити 2:0 Сент-Луис Сити - Портленд Тимберс 0:0 Интер Майами - Сент-Луис Сити 3:3 Сент-Луис Сити - Сиэтл Саундерс 1:2 Цинциннати - Сент-Луис Сити 3:1 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес 0:2 Сент-Луис Сити - Чикаго Файр 3:1 Хьюстон Динамо - Сент-Луис Сити 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Сент-Луис Сити 3:3 Сент-Луис Сити - Остин 1:0 Сент-Луис Сити - Даллас 0:0 Реал Солт-Лейк - Сент-Луис Сити 3:1 Сент-Луис Сити - Ди Си Юнайтед 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Сент-Луис Сити 3:3
Результаты матчей
Сиэтл Саундерс
Сент-Луис Сити
Точный счет
1:1
3 раза 25%
2:0
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
Точный счет
2:1
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
3
1 раз 8%
3
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
1 раз 9%
Точный счет
2:0
4 раза 17%
2:1
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
1:2
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
2:0
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
3:1
3 раза 13%
3:3
3 раза 13%
1:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
Точное количество голов
2
8 раз 33%
1
7 раз 29%
0
6 раз 25%
3
2 раза 8%
5
1 раз 4%
1
8 раз 33%
0
7 раз 29%
3
5 раз 21%
2
4 раза 17%
Тоталы голов в матче
Сиэтл Саундерс
Сент-Луис Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
94
66
49
210
112
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
83
57
56
111
47
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
186
Больше Меньше
177
1113
915
321
519
123
123
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|25
|13
|7
|5
|47 - 34
|46
|2.
|Заявка
|23
|13
|5
|5
|45 - 30
|44
|3.
|Заявка
|24
|12
|8
|4
|49 - 31
|44
|4.
|Заявка
|23
|11
|5
|7
|40 - 31
|38
|5.
|Заявка
|25
|11
|5
|9
|47 - 41
|38
|6.
|Заявка
|24
|10
|7
|7
|34 - 26
|37
|7.
|Заявка
|24
|10
|6
|8
|48 - 39
|36
|8.
|Заявка
|23
|9
|7
|7
|31 - 27
|34
|9.
|Заявка
|24
|8
|6
|10
|38 - 41
|30
|10.
|Заявка
|24
|8
|6
|10
|26 - 35
|30
|11.
|Заявка
|24
|8
|5
|11
|37 - 38
|29
|12.
|Заявка
|25
|6
|5
|14
|40 - 51
|23
|13.
|Заявка
|24
|4
|10
|10
|31 - 45
|22
|14.
|Заявка
|24
|4
|2
|18
|31 - 59
|14
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|24
|15
|5
|4
|54 - 38
|50
|2.
|Заявка
|24
|15
|3
|6
|43 - 30
|48
|3.
|Заявка
|22
|12
|7
|3
|46 - 20
|43
|4.
|Заявка
|24
|9
|11
|4
|39 - 30
|38
|5.
|Заявка
|24
|11
|4
|9
|35 - 29
|37
|6.
|Заявка
|24
|10
|6
|8
|28 - 25
|36
|7.
|Заявка
|24
|9
|6
|9
|38 - 37
|33
|8.
|Заявка
|24
|6
|9
|9
|34 - 48
|27
|9.
|Заявка
|25
|8
|3
|14
|33 - 47
|27
|10.
|Заявка
|24
|6
|8
|10
|26 - 36
|26
|11.
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|35 - 50
|26
|12.
|Заявка
|24
|6
|7
|11
|33 - 35
|25
|13.
|Заявка
|24
|6
|7
|11
|29 - 40
|25
|14.
|Заявка
|24
|5
|9
|10
|42 - 42
|24
|15.
|Заявка
|22
|7
|1
|14
|22 - 46
|22
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|31 - 14
|30
|2.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|28 - 18
|27
|3.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|26 - 17
|26
|4.
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|28 - 12
|25
|5.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|30 - 18
|24
|6.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|25 - 15
|24
|7.
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|19 - 8
|23
|8.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|20 - 17
|21
|9.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|19 - 15
|17
|10.
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|13 - 10
|17
|11.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|14 - 16
|17
|12.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|18 - 17
|16
|13.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|25 - 25
|15
|14.
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|13 - 25
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|25 - 14
|25
|2.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|31 - 17
|24
|3.
|Заявка
|11
|6
|5
|0
|22 - 9
|23
|4.
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|21 - 7
|22
|5.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|14 - 10
|22
|6.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|20 - 16
|20
|7.
|Заявка
|12
|6
|0
|6
|23 - 21
|18
|8.
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|19 - 16
|17
|9.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|18 - 17
|17
|10.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|23 - 19
|15
|11.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 20
|15
|12.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|20 - 26
|15
|13.
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|12 - 23
|13
|14.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 14
|12
|15.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|18 - 19
|10
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 16
|21
|2.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 16
|19
|3.
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|21 - 19
|19
|4.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|18 - 17
|17
|5.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 16
|14
|6.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 18
|14
|7.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|20 - 24
|14
|8.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|22 - 26
|14
|9.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|18 - 21
|12
|10.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|6 - 18
|9
|11.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|15 - 26
|8
|12.
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|17 - 29
|5
|13.
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|18 - 34
|4
|14.
|Заявка
|11
|0
|3
|8
|11 - 21
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|23 - 14
|28
|2.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|23 - 21
|26
|3.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|25 - 13
|21
|4.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|22 - 23
|21
|5.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|17 - 21
|15
|6.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|14 - 15
|14
|7.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|24 - 23
|14
|8.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 15
|12
|9.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|15 - 24
|11
|10.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|14 - 20
|10
|11.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|10 - 16
|10
|12.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|15 - 32
|10
|13.
|Заявка
|10
|3
|0
|7
|10 - 23
|9
|14.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|8 - 19
|9
|15.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|10 - 26
|9
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|17 (5)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|16 (5)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|14 (9)
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|13 (6)
|Даллас
|Муса Петар
|13 (2)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|1 9
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 7
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 8
|Ди Си Юнайтед
|Дахоме Кристиан
|1 8
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Эдельман Даниэль
|1 8