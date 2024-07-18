Тур: 1. Стадион: Дигнити Хелс Спортс Парк.
3:2
Конец матча
0'
8' Желтая карточкаМахсо Андреас
1:0
12' ГолФагундес Диего
1:1
32' ГолКабрал Кевин
2:1
38' ГолПейнтсил Джозеф
3:1
43' ГолПуч Рикард
3:1
45' Не забитый пенальтиНаварро Рафа
3:2
45' ГолБассетт Коул
46' Желтая карточкаЛеффелсенд Яспер
67' Желтая карточкаСеррильо Эдвин
71' Желтая карточкаБомбито Мойзе
82' Желтая карточкаСтеффен Закари
90'+6
Ход матча
12'
1:0
32'
1:1
38'
2:1
43'
3:1
45'
3:1
45'
3:2
46'
67'
71'
74'
82'
Прогноз на матч от Liveresult
24
Нил
Джален
11
Пек
Габриэл
10
Пуч
Рикард
20
Ронен
Коннор
91
Кабрал
Кевин
23
Бассетт
Коул
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Нил ДжаленЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Пек ГабриэлПолузащитник
-
10 Пуч РикардПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Нельсон ДжонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Берри МигельНападающий
-
-
Главный тренер: Вэнни Грег
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Ронен КоннорПолузащитник
- Полузащитник
-
91 Кабрал КевинПолузащитник
-
23 Бассетт КоулПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Япи ДарренНападающий
-
41 Ethan Bandre
-
Главный тренер: Армас Крис
История личных встреч
Лос-Анджелес Гэлакси
Колорадо Рэпидс
18 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
55.6%
9 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
55.6%
33.3%
11.1%
10 побед 6 ничьих 0 побед
20 матчей
20%
80%
0 побед 4 ничьи 16 побед
Первый тайм
35%
65%
0 побед 7 ничьих 12 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 8 ничьих 14 побед
38 матчей
36.8%
21.1%
42.1%
14 побед 8 ничьих 16 побед
Первый тайм
23.7%
44.7%
31.6%
9 побед 17 ничьих 12 побед
Второй тайм
26.3%
36.8%
36.9%
10 побед 14 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
34
19
Голов в среднем за матч
1.62
1.12
Среднее время на гол
55
80
Всего голов
24
26
Голов в среднем за матч
1.41
1.24
Среднее время на гол
63
72
Всего голов
58
45
Голов в среднем за матч
1.53
1.18
Тотал матчей
2.5
36
Больше 95%
Меньше 5%
2
27
Больше 71%
Меньше 29%
11
18
Больше 47%
Меньше 53%
20
13
Больше 34%
Меньше 66%
25
6
Больше 16%
Меньше 84%
32
2
Больше 5%
Меньше 95%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
Среднее время на гол
58
76
Бомбардиры внутри турнира
Лос-Анджелес Гэлакси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йовелич Деян
|12
|0.48
|Пек Габриэл
|9
|0.36
|Пуч Рикард
|7 (1)
|0.28
|Пейнтсил Джозеф
|7 (1)
|0.28
|Фагундес Диего
|4
|0.16
|Ёсида Мая
|2
|0.08
|Берри Мигель
|2
|0.08
|Дельгадо Марко
|1
|0.04
|Ауде Хулиан
|1
|0.04
|Куэвас Маурисио
|1
|0.04
|Завалета Эрик
|1
|0.04
|Ямане Мики
|0
|0
|Бругман Гастон
|0
|0
Колорадо Рэпидс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Наварро Рафа
|11 (4)
|0.44
|Михайлович Джордже
|10 (3)
|0.4
|Бассетт Коул
|8
|0.32
|Кабрал Кевин
|5
|0.2
|Харрис Кельвин
|4
|0.16
|Бомбито Мойзе
|2
|0.08
|Фернандес Омир
|1
|0.04
|Льюис Джонатан
|1
|0.04
|Ларраз Оливер
|1
|0.04
|Япи Даррен
|1
|0.04
|Махсо Андреас
|0
|0
|Ронен Коннор
|0
|0
|Розенберри Киган
|0
|0
|Андерсон Себастьян
|0
|0
|Винс Сэмюэл
|0
|0
|Стюарт-Бэйнес Кимани
|0
|0
Карточки
Лос-Анджелес Гэлакси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пуч Рикард
|6
|0
|Дельгадо Марко
|4
|1
|Серрильо Эдвин
|5
|0
|Касерес Мартин
|3
|1
|Пейнтсил Джозеф
|4
|0
|Нил Джален
|3
|0
|Ауде Хулиан
|3
|0
|Ямане Мики
|2
|0
|Завалета Эрик
|0
|1
|Ёсида Мая
|1
|0
|Бругман Гастон
|1
|0
|Фагундес Диего
|1
|0
|Маккарти Джон
|1
|0
|Йовелич Деян
|1
|0
|Нельсон Джон
|1
|0
|Куэвас Маурисио
|1
|0
Колорадо Рэпидс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Михайлович Джордже
|5
|0
|Кабрал Кевин
|3
|1
|Наварро Рафа
|4
|0
|Стеффен Закари
|3
|0
|Махсо Андреас
|3
|0
|Япи Даррен
|3
|0
|Леффелсенд Яспер
|3
|0
|Бомбито Мойзе
|3
|0
|Абубакар Лалас
|2
|0
|Харрис Кельвин
|2
|0
|Ронен Коннор
|1
|0
|Андерсон Себастьян
|1
|0
|Льюис Джонатан
|1
|0
|Бассетт Коул
|1
|0
|Ларраз Оливер
|1
|0
Результаты матчей
Лос-Анджелес Гэлакси
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Колорадо Рэпидс
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
10
1
Упущенные победы
8
13
Лос-Анджелес Гэлакси
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Колорадо Рэпидс
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
8
4
Упущенные победы
17
21
Лос-Анджелес Гэлакси
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (11)
40% (10)
16% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
44% (11)
24% (6)
Колорадо Рэпидс
30%
70%
6 побед 14 поражений
Первый тайм
24% (6)
32% (8)
44% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
20% (5)
48% (12)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
18
5
Упущенные победы
25
34
Голы по времени матча
Забито
29
23
13 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 5
13 Не забивали 13
5
17%
3
13%
1-15
3
10%
2
9%
16-30
5
17%
5
22%
31-45
7
24%
6
26%
46-60
3
10%
2
9%
61-75
6
21%
5
22%
76-90
Пропущено
17
25
10 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
0
0%
4
16%
1-15
4
24%
4
16%
16-30
6
35%
5
20%
31-45
2
12%
4
16%
46-60
3
18%
3
12%
61-75
2
12%
5
20%
76-90
Забито
19
23
5 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 5
16 Не забивали 16
1
5%
1
4%
1-15
2
11%
3
13%
16-30
2
11%
6
26%
31-45
2
11%
3
13%
46-60
7
37%
3
13%
61-75
5
26%
7
30%
76-90
Пропущено
16
17
9 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
2
13%
3
18%
1-15
3
19%
1
6%
16-30
4
25%
5
29%
29%
31-45
3
19%
2
12%
46-60
2
13%
2
12%
61-75
2
13%
4
24%
76-90
Забито
48
46
18 В 1-м тайме 20
30 Во 2-м тайме 26
14 Забивали первыми 10
4 Не забивали 4
6
13%
4
9%
1-15
5
10%
5
11%
16-30
7
15%
11
24%
31-45
9
19%
9
20%
46-60
10
21%
5
11%
61-75
11
23%
12
26%
76-90
Пропущено
33
42
19 В 1-м тайме 22
14 Во 2-м тайме 20
9 Пропускали первыми 15
19 Не пропускали 19
2
6%
7
17%
1-15
7
21%
5
12%
16-30
10
30%
10
24%
31-45
5
15%
6
14%
46-60
5
15%
5
12%
61-75
4
12%
9
21%
76-90
Результаты последних матчей
Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:3
Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Спортинг Канзас-Сити 4:2 Чикаго Файр - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 2:1 Шарлотт - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Реал Солт-Лейк 2:2 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3
Колорадо Рэпидс
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Колорадо Рэпидс - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Колорадо Рэпидс - Сент-Луис Сити 4:1 Колорадо Рэпидс - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 3:0
Колорадо Рэпидс - ФК Монреаль 4:1 Сент-Луис Сити - Колорадо Рэпидс 0:3 Колорадо Рэпидс - Остин 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Колорадо Рэпидс 2:1 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 3:1 Колорадо Рэпидс - Миннесота Юнайтед 3:3 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 5:3 Колорадо Рэпидс - Ванкувер Уайткэпс 1:0 Колорадо Рэпидс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:3 Нью-Йорк Сити - Колорадо Рэпидс 0:2 Цинциннати - Колорадо Рэпидс 2:1 Колорадо Рэпидс - Даллас 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 0:3 Интер Майами - Колорадо Рэпидс 2:2 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 3:2 Колорадо Рэпидс - Хьюстон Динамо 0:1
Результаты матчей
Лос-Анджелес Гэлакси
Колорадо Рэпидс
Точный счет
2:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
4:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
4
2 раза 17%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
4
2 раза 17%
0
1 раз 8%
Точный счет
0:0
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
0:3
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 31%
3
4 раза 31%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
3
3 раза 23%
0
1 раз 8%
Точный счет
2:1
4 раза 16%
2:0
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
1:3
2 раза 8%
0:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
2:1
4 раза 16%
1:1
3 раза 12%
4:1
3 раза 12%
0:3
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
Точное количество голов
3
7 раз 28%
2
6 раз 24%
1
6 раз 24%
0
4 раза 16%
4
2 раза 8%
2
8 раз 32%
1
8 раз 32%
3
5 раз 20%
0
2 раза 8%
4
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Лос-Анджелес Гэлакси
Колорадо Рэпидс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
84
57
48
210
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
121
67
76
49
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
214
Больше Меньше
232
1510
1510
916
718
223
223
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|25
|13
|7
|5
|47 - 34
|46
|2.
|Заявка
|23
|13
|5
|5
|45 - 30
|44
|3.
|Заявка
|24
|12
|8
|4
|49 - 31
|44
|4.
|Заявка
|23
|11
|5
|7
|40 - 31
|38
|5.
|Заявка
|25
|11
|5
|9
|47 - 41
|38
|6.
|Заявка
|24
|10
|7
|7
|34 - 26
|37
|7.
|Заявка
|24
|10
|6
|8
|48 - 39
|36
|8.
|Заявка
|23
|9
|7
|7
|31 - 27
|34
|9.
|Заявка
|24
|8
|6
|10
|38 - 41
|30
|10.
|Заявка
|24
|8
|6
|10
|26 - 35
|30
|11.
|Заявка
|24
|8
|5
|11
|37 - 38
|29
|12.
|Заявка
|25
|6
|5
|14
|40 - 51
|23
|13.
|Заявка
|24
|4
|10
|10
|31 - 45
|22
|14.
|Заявка
|24
|4
|2
|18
|31 - 59
|14
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|24
|15
|5
|4
|54 - 38
|50
|2.
|Заявка
|24
|15
|3
|6
|43 - 30
|48
|3.
|Заявка
|22
|12
|7
|3
|46 - 20
|43
|4.
|Заявка
|24
|9
|11
|4
|39 - 30
|38
|5.
|Заявка
|24
|11
|4
|9
|35 - 29
|37
|6.
|Заявка
|24
|10
|6
|8
|28 - 25
|36
|7.
|Заявка
|24
|9
|6
|9
|38 - 37
|33
|8.
|Заявка
|24
|6
|9
|9
|34 - 48
|27
|9.
|Заявка
|25
|8
|3
|14
|33 - 47
|27
|10.
|Заявка
|24
|6
|8
|10
|26 - 36
|26
|11.
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|35 - 50
|26
|12.
|Заявка
|24
|6
|7
|11
|33 - 35
|25
|13.
|Заявка
|24
|6
|7
|11
|29 - 40
|25
|14.
|Заявка
|24
|5
|9
|10
|42 - 42
|24
|15.
|Заявка
|22
|7
|1
|14
|22 - 46
|22
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|31 - 14
|30
|2.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|28 - 18
|27
|3.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|26 - 17
|26
|4.
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|28 - 12
|25
|5.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|30 - 18
|24
|6.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|25 - 15
|24
|7.
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|19 - 8
|23
|8.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|20 - 17
|21
|9.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|19 - 15
|17
|10.
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|13 - 10
|17
|11.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|14 - 16
|17
|12.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|18 - 17
|16
|13.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|25 - 25
|15
|14.
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|13 - 25
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|25 - 14
|25
|2.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|31 - 17
|24
|3.
|Заявка
|11
|6
|5
|0
|22 - 9
|23
|4.
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|21 - 7
|22
|5.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|14 - 10
|22
|6.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|20 - 16
|20
|7.
|Заявка
|12
|6
|0
|6
|23 - 21
|18
|8.
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|19 - 16
|17
|9.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|18 - 17
|17
|10.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|23 - 19
|15
|11.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 20
|15
|12.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|20 - 26
|15
|13.
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|12 - 23
|13
|14.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 14
|12
|15.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|18 - 19
|10
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 16
|21
|2.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 16
|19
|3.
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|21 - 19
|19
|4.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|18 - 17
|17
|5.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 16
|14
|6.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 18
|14
|7.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|20 - 24
|14
|8.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|22 - 26
|14
|9.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|18 - 21
|12
|10.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|6 - 18
|9
|11.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|15 - 26
|8
|12.
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|17 - 29
|5
|13.
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|18 - 34
|4
|14.
|Заявка
|11
|0
|3
|8
|11 - 21
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|23 - 14
|28
|2.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|23 - 21
|26
|3.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|25 - 13
|21
|4.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|22 - 23
|21
|5.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|17 - 21
|15
|6.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|14 - 15
|14
|7.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|24 - 23
|14
|8.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 15
|12
|9.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|15 - 24
|11
|10.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|14 - 20
|10
|11.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|10 - 16
|10
|12.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|15 - 32
|10
|13.
|Заявка
|10
|3
|0
|7
|10 - 23
|9
|14.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|8 - 19
|9
|15.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|10 - 26
|9
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|17 (5)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|16 (5)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|14 (9)
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|13 (6)
|Даллас
|Муса Петар
|13 (2)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|1 9
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 7
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 8
|Ди Си Юнайтед
|Дахоме Кристиан
|1 8
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Эдельман Даниэль
|1 8