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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Лос-Анджелес Гэлакси
3:2
Конец матча
Колорадо Рэпидс
0'
8' Желтая карточка
Махсо Андреас
1:0
12' Гол
Фагундес Диего
1:1
32' Гол
Кабрал Кевин
2:1
38' Гол
Пейнтсил Джозеф
3:1
43' Гол
Пуч Рикард
3:1
45' Не забитый пенальти
Наварро Рафа
3:2
45' Гол
Бассетт Коул
46' Желтая карточка
Леффелсенд Яспер
67' Желтая карточка
Серрильо Эдвин
71' Желтая карточка
Бомбито Мойзе
74' Желтая карточка
82' Желтая карточка
Стеффен Закари
90'+6
77
Маккарти
Джон
19
Куэвас
Маурисио
24
Нил
Джален
4
Ёсида
Мая
2
Ямане
Мики
8
Дельгадо
Марко
20
Серрильо
Эдвин
11
Пек
Габриэл
10
Пуч
Рикард
7
Фагундес
Диего
28
Пейнтсил
Джозеф
95
Стеффен
Закари
22
Андерсон
Себастьян
64
Бомбито
Мойзе
5
Махсо
Андреас
3
Винс
Сэмюэл
20
Ронен
Коннор
21
Леффелсенд
Яспер
91
Кабрал
Кевин
23
Бассетт
Коул
7
Льюис
Джонатан
9
Наварро
Рафа
Лос-Анджелес Гэлакси
4-2-3-1
Колорадо Рэпидс
4-2-3-1

История личных встреч

Лос-Анджелес Гэлакси
Колорадо Рэпидс

18 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
55.6%
9 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

55.6%
33.3%
11.1%
10 побед 6 ничьих 0 побед

20 матчей

20%
80%
0 побед 4 ничьи 16 побед

Первый тайм

35%
65%
0 побед 7 ничьих 12 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 8 ничьих 14 побед

38 матчей

36.8%
21.1%
42.1%
14 побед 8 ничьих 16 побед

Первый тайм

23.7%
44.7%
31.6%
9 побед 17 ничьих 12 побед

Второй тайм

26.3%
36.8%
36.9%
10 побед 14 ничьих 14 побед

История матчей

М
0:0
М
1:3
М
4:1
М
2:0
М
1:1
М
1:2
М
0:2
М
2:1
М
0:1
М
2:2
М
2:1
М
3:0
М
1:3
М
1:0
М
1:0
М
1:1
М
0:0
М
1:0
М
1:3
М
1:1
М
6:0
М
3:4
М
1:0
М
0:1
М
2:0
М
1:0
М
1:1
М
2:0
М
1:0
М
1:3
М
1:3
М
0:1
М
1:1
М
2:3
ТМС
1:2
М
3:2
М
3:2
М
4:0

Голы

Всего голов

34
19

Голов в среднем за матч

1.62
1.12

Среднее время на гол

55
80

Всего голов

24
26

Голов в среднем за матч

1.41
1.24

Среднее время на гол

63
72

Всего голов

58
45

Голов в среднем за матч

1.53
1.18

Тотал матчей

2.5
36
Больше 95%
Меньше 5%
2
27
Больше 71%
Меньше 29%
11
18
Больше 47%
Меньше 53%
20
13
Больше 34%
Меньше 66%
25
6
Больше 16%
Меньше 84%
32
2
Больше 5%
Меньше 95%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
37

Среднее время на гол

58
76

Бомбардиры внутри турнира

Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йовелич Деян 12 0.48
Пек Габриэл 9 0.36
Пуч Рикард 7 (1) 0.28
Пейнтсил Джозеф 7 (1) 0.28
Фагундес Диего 4 0.16
Ёсида Мая 2 0.08
Берри Мигель 2 0.08
Дельгадо Марко 1 0.04
Ауде Хулиан 1 0.04
Куэвас Маурисио 1 0.04
Завалета Эрик 1 0.04
Ямане Мики 0 0
Бругман Гастон 0 0
Колорадо Рэпидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Наварро Рафа 11 (4) 0.44
Михайлович Джордже 10 (3) 0.4
Бассетт Коул 8 0.32
Кабрал Кевин 5 0.2
Харрис Кельвин 4 0.16
Бомбито Мойзе 2 0.08
Фернандес Омир 1 0.04
Льюис Джонатан 1 0.04
Ларраз Оливер 1 0.04
Япи Даррен 1 0.04
Махсо Андреас 0 0
Ронен Коннор 0 0
Розенберри Киган 0 0
Андерсон Себастьян 0 0
Винс Сэмюэл 0 0
Стюарт-Бэйнес Кимани 0 0

Карточки

Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пуч Рикард 6 0
Дельгадо Марко 4 1
Серрильо Эдвин 5 0
Касерес Мартин 3 1
Пейнтсил Джозеф 4 0
Нил Джален 3 0
Ауде Хулиан 3 0
Ямане Мики 2 0
Завалета Эрик 0 1
Ёсида Мая 1 0
Бругман Гастон 1 0
Фагундес Диего 1 0
Маккарти Джон 1 0
Йовелич Деян 1 0
Нельсон Джон 1 0
Куэвас Маурисио 1 0
Колорадо Рэпидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Михайлович Джордже 5 0
Кабрал Кевин 3 1
Наварро Рафа 4 0
Стеффен Закари 3 0
Махсо Андреас 3 0
Япи Даррен 3 0
Леффелсенд Яспер 3 0
Бомбито Мойзе 3 0
Абубакар Лалас 2 0
Харрис Кельвин 2 0
Ронен Коннор 1 0
Андерсон Себастьян 1 0
Льюис Джонатан 1 0
Бассетт Коул 1 0
Ларраз Оливер 1 0

Результаты матчей

Лос-Анджелес Гэлакси
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Колорадо Рэпидс
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

10
1

Упущенные победы

8
13
Лос-Анджелес Гэлакси
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Колорадо Рэпидс
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

8
4

Упущенные победы

17
21
Лос-Анджелес Гэлакси
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (11)
40% (10)
16% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
44% (11)
24% (6)
Колорадо Рэпидс
30%
70%
6 побед 14 поражений
Первый тайм
24% (6)
32% (8)
44% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
20% (5)
48% (12)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

18
5

Упущенные победы

25
34

Голы по времени матча

Забито

29
23
13 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 5
13 Не забивали 13
5
17%
3
13%
1-15
3
10%
2
9%
16-30
5
17%
5
22%
31-45
7
24%
6
26%
46-60
3
10%
2
9%
61-75
6
21%
5
22%
76-90

Пропущено

17
25
10 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
0
0%
4
16%
1-15
4
24%
4
16%
16-30
6
35%
5
20%
31-45
2
12%
4
16%
46-60
3
18%
3
12%
61-75
2
12%
5
20%
76-90

Забито

19
23
5 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 5
16 Не забивали 16
1
5%
1
4%
1-15
2
11%
3
13%
16-30
2
11%
6
26%
31-45
2
11%
3
13%
46-60
7
37%
3
13%
61-75
5
26%
7
30%
76-90

Пропущено

16
17
9 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
2
13%
3
18%
1-15
3
19%
1
6%
16-30
4
25%
5
29%
29%
31-45
3
19%
2
12%
46-60
2
13%
2
12%
61-75
2
13%
4
24%
76-90

Забито

48
46
18 В 1-м тайме 20
30 Во 2-м тайме 26
14 Забивали первыми 10
4 Не забивали 4
6
13%
4
9%
1-15
5
10%
5
11%
16-30
7
15%
11
24%
31-45
9
19%
9
20%
46-60
10
21%
5
11%
61-75
11
23%
12
26%
76-90

Пропущено

33
42
19 В 1-м тайме 22
14 Во 2-м тайме 20
9 Пропускали первыми 15
19 Не пропускали 19
2
6%
7
17%
1-15
7
21%
5
12%
16-30
10
30%
10
24%
31-45
5
15%
6
14%
46-60
5
15%
5
12%
61-75
4
12%
9
21%
76-90

Результаты последних матчей

Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:3
Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Спортинг Канзас-Сити 4:2 Чикаго Файр - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 2:1 Шарлотт - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Реал Солт-Лейк 2:2 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3
Колорадо Рэпидс
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Колорадо Рэпидс - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Колорадо Рэпидс - Сент-Луис Сити 4:1 Колорадо Рэпидс - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 3:0
Колорадо Рэпидс - ФК Монреаль 4:1 Сент-Луис Сити - Колорадо Рэпидс 0:3 Колорадо Рэпидс - Остин 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Колорадо Рэпидс 2:1 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 3:1 Колорадо Рэпидс - Миннесота Юнайтед 3:3 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 5:3 Колорадо Рэпидс - Ванкувер Уайткэпс 1:0 Колорадо Рэпидс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:3 Нью-Йорк Сити - Колорадо Рэпидс 0:2 Цинциннати - Колорадо Рэпидс 2:1 Колорадо Рэпидс - Даллас 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 0:3 Интер Майами - Колорадо Рэпидс 2:2 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 3:2 Колорадо Рэпидс - Хьюстон Динамо 0:1

Результаты матчей

Лос-Анджелес Гэлакси
Колорадо Рэпидс

Точный счет

2:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
4:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
4
2 раза 17%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
4
2 раза 17%
0
1 раз 8%

Точный счет

0:0
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
0:3
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 31%
3
4 раза 31%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
3
3 раза 23%
0
1 раз 8%

Точный счет

2:1
4 раза 16%
2:0
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
1:3
2 раза 8%
0:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
2:1
4 раза 16%
1:1
3 раза 12%
4:1
3 раза 12%
0:3
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%

Точное количество голов

3
7 раз 28%
2
6 раз 24%
1
6 раз 24%
0
4 раза 16%
4
2 раза 8%
2
8 раз 32%
1
8 раз 32%
3
5 раз 20%
0
2 раза 8%
4
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Лос-Анджелес Гэлакси
Колорадо Рэпидс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
1.5
Больше Меньше
8
4
5
7
2.5
4
8
2
10
3.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
12
1
6
7
1.5
7
6
4
9
2.5
3
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
4
0.5
Больше Меньше
23
2
15
10
1.5
15
10
9
16
2.5
7
18
2
23
3.5
2
23

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 25 13 7 5 47 - 34 46
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 23 13 5 5 45 - 30 44
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 24 12 8 4 49 - 31 44
4.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 23 11 5 7 40 - 31 38
5.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 25 11 5 9 47 - 41 38
6.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 24 10 7 7 34 - 26 37
7.
Портленд Тимберс
 Заявка 24 10 6 8 48 - 39 36
8.
Хьюстон Динамо
 Заявка 23 9 7 7 31 - 27 34
9.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 24 8 6 10 38 - 41 30
10.
Остин
 Заявка 24 8 6 10 26 - 35 30
11.
Даллас
 Заявка 24 8 5 11 37 - 38 29
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 25 6 5 14 40 - 51 23
13.
Сент-Луис Сити
 Заявка 24 4 10 10 31 - 45 22
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 24 4 2 18 31 - 59 14

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 24 15 5 4 54 - 38 50
2.
Цинциннати
 Заявка 24 15 3 6 43 - 30 48
3.
Коламбус Крю
 Заявка 22 12 7 3 46 - 20 43
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 24 9 11 4 39 - 30 38
5.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 24 11 4 9 35 - 29 37
6.
Шарлотт
 Заявка 24 10 6 8 28 - 25 36
7.
Орландо Сити
 Заявка 24 9 6 9 38 - 37 33
8.
ФК Монреаль
 Заявка 24 6 9 9 34 - 48 27
9.
Торонто
 Заявка 25 8 3 14 33 - 47 27
10.
Нэшвилл
 Заявка 24 6 8 10 26 - 36 26
11.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 25 6 8 11 35 - 50 26
12.
Атланта Юнайтед
 Заявка 24 6 7 11 33 - 35 25
13.
Чикаго Файр
 Заявка 24 6 7 11 29 - 40 25
14.
Филадельфия Юнион
 Заявка 24 5 9 10 42 - 42 24
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 22 7 1 14 22 - 46 22

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 13 9 3 1 31 - 14 30
2.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 12 8 3 1 28 - 18 27
3.
Даллас
 Заявка 13 8 2 3 26 - 17 26
4.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 11 8 1 2 28 - 12 25
5.
Портленд Тимберс
 Заявка 12 7 3 2 30 - 18 24
6.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 12 7 3 2 25 - 15 24
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 12 6 5 1 19 - 8 23
8.
Остин
 Заявка 12 6 3 3 20 - 17 21
9.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 10 5 2 3 19 - 15 17
10.
Хьюстон Динамо
 Заявка 11 4 5 2 13 - 10 17
11.
Сент-Луис Сити
 Заявка 13 4 5 4 14 - 16 17
12.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 12 4 4 4 18 - 17 16
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 12 4 3 5 25 - 25 15
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 13 3 1 9 13 - 25 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 12 8 1 3 25 - 14 25
2.
Интер Майами
 Заявка 12 7 3 2 31 - 17 24
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 11 6 5 0 22 - 9 23
4.
Коламбус Крю
 Заявка 11 6 4 1 21 - 7 22
5.
Шарлотт
 Заявка 12 6 4 2 14 - 10 22
6.
Цинциннати
 Заявка 13 6 2 5 20 - 16 20
7.
Торонто
 Заявка 12 6 0 6 23 - 21 18
8.
ФК Монреаль
 Заявка 11 4 5 2 19 - 16 17
9.
Нэшвилл
 Заявка 13 4 5 4 18 - 17 17
10.
Атланта Юнайтед
 Заявка 12 4 3 5 23 - 19 15
11.
Чикаго Файр
 Заявка 12 4 3 5 15 - 20 15
12.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 13 4 3 6 20 - 26 15
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 12 4 1 7 12 - 23 13
14.
Орландо Сити
 Заявка 11 3 3 5 16 - 14 12
15.
Филадельфия Юнион
 Заявка 12 2 4 6 18 - 19 10

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 13 6 3 4 21 - 16 21
2.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 13 5 4 4 19 - 16 19
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 13 4 7 2 21 - 19 19
4.
Хьюстон Динамо
 Заявка 12 5 2 5 18 - 17 17
5.
Лос-Анджелес
 Заявка 10 4 2 4 14 - 16 14
6.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 12 4 2 6 15 - 18 14
7.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 12 4 2 6 20 - 24 14
8.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 13 4 2 7 22 - 26 14
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 12 3 3 6 18 - 21 12
10.
Остин
 Заявка 12 2 3 7 6 - 18 9
11.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 13 2 2 9 15 - 26 8
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 11 0 5 6 17 - 29 5
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 11 1 1 9 18 - 34 4
14.
Даллас
 Заявка 11 0 3 8 11 - 21 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 11 9 1 1 23 - 14 28
2.
Интер Майами
 Заявка 12 8 2 2 23 - 21 26
3.
Коламбус Крю
 Заявка 11 6 3 2 25 - 13 21
4.
Орландо Сити
 Заявка 13 6 3 4 22 - 23 21
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 13 3 6 4 17 - 21 15
6.
Шарлотт
 Заявка 12 4 2 6 14 - 15 14
7.
Филадельфия Юнион
 Заявка 12 3 5 4 24 - 23 14
8.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 12 3 3 6 10 - 15 12
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 12 2 5 5 15 - 24 11
10.
Чикаго Файр
 Заявка 12 2 4 6 14 - 20 10
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 12 2 4 6 10 - 16 10
12.
ФК Монреаль
 Заявка 13 2 4 7 15 - 32 10
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 10 3 0 7 10 - 23 9
14.
Нэшвилл
 Заявка 11 2 3 6 8 - 19 9
15.
Торонто
 Заявка 13 2 3 8 10 - 26 9
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 17 (5)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 16 (5)
Лос-Анджелес Буанга Денис 14 (9)
Коламбус Крю Эрнандес Хуан 13 (6)
Даллас Муса Петар 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 1 9
Торонто Бернардески Федерико 2 7
Торонто Лонг Кевин 1 8
Ди Си Юнайтед Дахоме Кристиан 1 8
Нью-Йорк Ред Буллз Эдельман Даниэль 1 8
Весь список
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