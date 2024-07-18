Тур: 1. Стадион: BMO Stadium.
1:1
Конец матча
0'
1:0
5' ГолОливера Кристиан
8' Желтая карточкаЛуна Диего
1:1
33' ГолВера Брайан
41' Желтая карточкаКамара Кей
60' Желтая карточкаХоллингсхед Райан
66' Желтая карточкаКатранис Александрос
71' Желтая карточкаЧанг Майкель
74' Желтая карточкаПаласио Нельсон
90' Желтая карточкаГлэд Джастин
90'+4
Ход матча
5'
8'
33'
1:1
41'
71'
74'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
33
Лонг
Аарон
19
Богуш
Матеуш
99
Буанга
Денис
18
Макмат
Зак
26
Кинтон
Филип
19
Дэвис
Боде
16
Чанг
Майкель
25
Крукс
Мэтт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Лонг АаронЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Богуш МатеушНападающий
-
99 Буанга ДенисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Шано МаксимЗащитник
-
18 Дуэньяс ЭрикПолузащитник
-
36 Мусто ТомасПолузащитник
- Нападающий
-
21 Анхель ТомасНападающий
-
23 Камара КейНападающий
-
27 Ордаз НатанНападающий
-
73 Eddy Berumen
-
Главный тренер: Черандоло Стивен
- Основной состав
-
18 Макмат ЗакВратарь
-
26 Кинтон ФилипЗащитник
-
19 Дэвис БодеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Чанг МайкельПолузащитник
-
25 Крукс МэттПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Биверс ГэвинВратарь
- Защитник
-
15 Глэд ДжастинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Енели ЭмекаПолузащитник
-
12 Matthew Bell
-
33 Tommy Silva
-
Главный тренер: Мастроени Пабло
История личных встреч
Лос-Анджелес
Реал Солт-Лейк
13 матчей
100%
13 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
76.9%
15.4%
7.7%
10 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
18 матчей
72.2%
27.8%
13 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
38.9%
44.4%
16.7%
7 побед 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
55.6%
22.2%
22.2%
10 побед 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
17
21
Голов в среднем за матч
1.89
2.33
Среднее время на гол
47
38
Всего голов
9
10
Голов в среднем за матч
1
1.11
Среднее время на гол
90
81
Всего голов
26
31
Голов в среднем за матч
1.44
1.72
Тотал матчей
2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
12
Больше 67%
Меньше 33%
6
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
62
52
Бомбардиры внутри турнира
Лос-Анджелес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буанга Денис
|14 (6)
|0.61
|Богуш Матеуш
|12
|0.52
|Оливера Кристиан
|5
|0.22
|Тильман Тимоти
|4
|0.17
|Камара Кей
|3
|0.13
|Атуэста Эдуард
|2
|0.09
|Ордаз Натан
|1
|0.04
|Холлингсхед Райан
|1
|0.04
|Моралес Давид
|1
|0.04
|Анхель Томас
|1
|0.04
|Паленсия Серги
|0
|0
|Санчес Илье
|0
|0
|Шано Максим
|0
|0
|Лонг Аарон
|0
|0
|Кампос Омар
|0
|0
Реал Солт-Лейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аранго Кристиан
|17 (2)
|0.71
|Гомес Карлос III
|11
|0.46
|Джулио Андерсон
|6
|0.25
|Луна Диего
|5
|0.21
|Катранис Александрос
|3
|0.13
|Крукс Мэтт
|2
|0.08
|Охеда Брайан
|2
|0.08
|Вера Брайан
|1
|0.04
|Паласио Нельсон
|1
|0.04
|Енели Эмека
|1
|0.04
|Чанг Майкель
|0
|0
|Барахас Фидель
|0
|0
|Овьедо Брайан
|0
|0
|Броди Эндрю
|0
|0
|Дэвис Боде
|0
|0
Карточки
Лос-Анджелес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Атуэста Эдуард
|6
|1
|Паленсия Серги
|5
|1
|Тильман Тимоти
|6
|0
|Мурильо Хесус
|3
|1
|Холлингсхед Райан
|4
|0
|Санчес Илье
|3
|0
|Шано Максим
|3
|0
|Богуш Матеуш
|3
|0
|Дуэньяс Эрик
|3
|0
|Моралес Давид
|1
|1
|Камара Кей
|2
|0
|Буанга Денис
|2
|0
|Сегура Эдди
|2
|0
|Лонг Аарон
|1
|0
|Кампос Омар
|1
|0
|Ордаз Натан
|1
|0
Реал Солт-Лейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вера Брайан
|8
|0
|Гомес Карлос III
|6
|0
|Крукс Мэтт
|6
|0
|Катранис Александрос
|5
|0
|Луна Диего
|5
|0
|Енели Эмека
|5
|0
|Аранго Кристиан
|4
|0
|Охеда Брайан
|4
|0
|Овьедо Брайан
|2
|0
|Макмат Зак
|2
|0
|Дэвис Боде
|2
|0
|Паласио Нельсон
|2
|0
|Руис Пабло
|1
|0
|Глэд Джастин
|1
|0
|Чанг Майкель
|1
|0
|Барахас Фидель
|1
|0
Результаты матчей
Лос-Анджелес
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Реал Солт-Лейк
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
7
5
Упущенные победы
5
9
Лос-Анджелес
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)
Реал Солт-Лейк
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
10
3
Упущенные победы
11
28
Лос-Анджелес
72.2%
27.8%
13 побед 5 поражений
Первый тайм
57% (13)
26% (6)
17% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (11)
22% (5)
30% (7)
Реал Солт-Лейк
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
25% (6)
42% (10)
33% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (5)
42% (10)
38% (9)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
17
8
Упущенные победы
16
37
Голы по времени матча
Забито
31
21
16 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 6
11 Не забивали 14
5
16%
1
5%
1-15
4
13%
3
14%
16-30
7
23%
6
29%
31-45
5
16%
1
5%
46-60
4
13%
4
19%
61-75
6
19%
6
29%
76-90
Пропущено
14
19
5 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 13
2 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 11
0
0%
2
11%
1-15
1
7%
1
5%
16-30
4
29%
3
16%
31-45
3
21%
5
26%
46-60
3
21%
2
11%
61-75
3
21%
6
32%
76-90
Забито
15
29
5 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 6
15 Не забивали 15
1
7%
1
3%
1-15
1
7%
7
24%
16-30
3
20%
6
21%
31-45
3
20%
3
10%
46-60
2
13%
4
14%
61-75
5
33%
8
28%
76-90
Пропущено
15
11
9 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
2
13%
3
27%
1-15
3
20%
1
9%
16-30
4
27%
2
18%
31-45
2
13%
1
9%
46-60
1
7%
2
18%
61-75
3
20%
2
18%
76-90
Забито
46
50
21 В 1-м тайме 24
25 Во 2-м тайме 26
15 Забивали первыми 12
3 Не забивали 5
6
13%
2
4%
1-15
5
11%
10
20%
16-30
10
22%
12
24%
31-45
8
17%
4
8%
46-60
6
13%
8
16%
61-75
11
24%
14
28%
76-90
Пропущено
29
30
14 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 18
2
7%
5
17%
1-15
4
14%
2
7%
16-30
8
28%
5
17%
31-45
5
17%
6
20%
46-60
4
14%
4
13%
61-75
6
21%
8
27%
76-90
Результаты последних матчей
Лос-Анджелес
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Лос-Анджелес - Коламбус Крю 1:5 Лос-Анджелес - Нью-Мехико Юнайтед 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 1:2 Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 3:0
Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 6:2 Остин - Лос-Анджелес 1:1 Орландо Сити - Лос-Анджелес 1:3 Лос-Анджелес - Даллас 1:0 Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед 2:0 Атланта Юнайтед - Лос-Анджелес 0:1 Лос-Анджелес - Лоудаун Юнайтед 3:0 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес 0:2 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Лас-Вегас Лайтс - Лос-Анджелес 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 3:1 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 3:2 Лос-Анджелес - Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 2:2 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 3:2
Реал Солт-Лейк
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 3:0 Реал Солт-Лейк - Атланта Юнайтед 5:2 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 3:2 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 0:1
Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 3:4 ФК Монреаль - Реал Солт-Лейк 0:0 Реал Солт-Лейк - Остин 5:1 Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 1:1 Даллас - Реал Солт-Лейк 3:3 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 5:3 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Реал Солт-Лейк 2:2 Нью-Мехико Юнайтед - Реал Солт-Лейк 4:2 Реал Солт-Лейк - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Филадельфия Юнион - Реал Солт-Лейк 1:2 Чикаго Файр - Реал Солт-Лейк 0:4 Реал Солт-Лейк - Коламбус Крю 0:0 Миннесота Юнайтед - Реал Солт-Лейк 1:1 Реал Солт-Лейк - Сент-Луис Сити 3:1 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 1:2
Результаты матчей
Лос-Анджелес
Реал Солт-Лейк
Точный счет
2:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
5:3
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%
3
3 раза 27%
5
3 раза 27%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
2
1 раз 9%
Точный счет
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
1:1
4 раза 31%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
4
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Точный счет
3:0
3 раза 13%
2:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%
1:1
4 раза 17%
1:2
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
Точное количество голов
2
8 раз 35%
1
6 раз 26%
3
4 раза 17%
0
3 раза 13%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%
1
6 раз 25%
0
5 раз 21%
2
4 раза 17%
3
4 раза 17%
5
3 раза 13%
4
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Лос-Анджелес
Реал Солт-Лейк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
92
94
74
58
65
211
38
211
38
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
103
55
67
19
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
203
Больше Меньше
195
149
1311
617
915
221
519
221
321
122
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|25
|13
|7
|5
|47 - 34
|46
|2.
|Заявка
|23
|13
|5
|5
|45 - 30
|44
|3.
|Заявка
|24
|12
|8
|4
|49 - 31
|44
|4.
|Заявка
|23
|11
|5
|7
|40 - 31
|38
|5.
|Заявка
|25
|11
|5
|9
|47 - 41
|38
|6.
|Заявка
|24
|10
|7
|7
|34 - 26
|37
|7.
|Заявка
|24
|10
|6
|8
|48 - 39
|36
|8.
|Заявка
|23
|9
|7
|7
|31 - 27
|34
|9.
|Заявка
|24
|8
|6
|10
|38 - 41
|30
|10.
|Заявка
|24
|8
|6
|10
|26 - 35
|30
|11.
|Заявка
|24
|8
|5
|11
|37 - 38
|29
|12.
|Заявка
|25
|6
|5
|14
|40 - 51
|23
|13.
|Заявка
|24
|4
|10
|10
|31 - 45
|22
|14.
|Заявка
|24
|4
|2
|18
|31 - 59
|14
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|24
|15
|5
|4
|54 - 38
|50
|2.
|Заявка
|24
|15
|3
|6
|43 - 30
|48
|3.
|Заявка
|22
|12
|7
|3
|46 - 20
|43
|4.
|Заявка
|24
|9
|11
|4
|39 - 30
|38
|5.
|Заявка
|24
|11
|4
|9
|35 - 29
|37
|6.
|Заявка
|24
|10
|6
|8
|28 - 25
|36
|7.
|Заявка
|24
|9
|6
|9
|38 - 37
|33
|8.
|Заявка
|24
|6
|9
|9
|34 - 48
|27
|9.
|Заявка
|25
|8
|3
|14
|33 - 47
|27
|10.
|Заявка
|24
|6
|8
|10
|26 - 36
|26
|11.
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|35 - 50
|26
|12.
|Заявка
|24
|6
|7
|11
|33 - 35
|25
|13.
|Заявка
|24
|6
|7
|11
|29 - 40
|25
|14.
|Заявка
|24
|5
|9
|10
|42 - 42
|24
|15.
|Заявка
|22
|7
|1
|14
|22 - 46
|22
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|31 - 14
|30
|2.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|28 - 18
|27
|3.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|26 - 17
|26
|4.
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|28 - 12
|25
|5.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|30 - 18
|24
|6.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|25 - 15
|24
|7.
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|19 - 8
|23
|8.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|20 - 17
|21
|9.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|19 - 15
|17
|10.
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|13 - 10
|17
|11.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|14 - 16
|17
|12.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|18 - 17
|16
|13.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|25 - 25
|15
|14.
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|13 - 25
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|25 - 14
|25
|2.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|31 - 17
|24
|3.
|Заявка
|11
|6
|5
|0
|22 - 9
|23
|4.
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|21 - 7
|22
|5.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|14 - 10
|22
|6.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|20 - 16
|20
|7.
|Заявка
|12
|6
|0
|6
|23 - 21
|18
|8.
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|19 - 16
|17
|9.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|18 - 17
|17
|10.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|23 - 19
|15
|11.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 20
|15
|12.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|20 - 26
|15
|13.
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|12 - 23
|13
|14.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 14
|12
|15.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|18 - 19
|10
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 16
|21
|2.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 16
|19
|3.
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|21 - 19
|19
|4.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|18 - 17
|17
|5.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 16
|14
|6.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 18
|14
|7.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|20 - 24
|14
|8.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|22 - 26
|14
|9.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|18 - 21
|12
|10.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|6 - 18
|9
|11.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|15 - 26
|8
|12.
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|17 - 29
|5
|13.
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|18 - 34
|4
|14.
|Заявка
|11
|0
|3
|8
|11 - 21
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|23 - 14
|28
|2.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|23 - 21
|26
|3.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|25 - 13
|21
|4.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|22 - 23
|21
|5.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|17 - 21
|15
|6.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|14 - 15
|14
|7.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|24 - 23
|14
|8.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 15
|12
|9.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|15 - 24
|11
|10.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|14 - 20
|10
|11.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|10 - 16
|10
|12.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|15 - 32
|10
|13.
|Заявка
|10
|3
|0
|7
|10 - 23
|9
|14.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|8 - 19
|9
|15.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|10 - 26
|9
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|17 (5)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|16 (5)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|14 (9)
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|13 (6)
|Даллас
|Муса Петар
|13 (2)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|1 9
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 7
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 8
|Ди Си Юнайтед
|Дахоме Кристиан
|1 8
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Эдельман Даниэль
|1 8