  1. Футбол
  2. Матчи
  3. США
  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Лос-Анджелес
1:1
Конец матча
Реал Солт-Лейк
0'
1:0
5' Гол
Оливера Кристиан
8' Желтая карточка
Луна Диего
1:1
33' Гол
Вера Брайан
41' Желтая карточка
Камара Кей
60' Желтая карточка
Холлингсхед Райан
66' Желтая карточка
Катранис Александрос
71' Желтая карточка
Чанг Майкель
74' Желтая карточка
Паласио Нельсон
90' Желтая карточка
Глэд Джастин
90'+4
1
Льорис
Уго
24
Холлингсхед
Райан
4
Сегура
Эдди
33
Лонг
Аарон
2
Кампос
Омар
11
Тильман
Тимоти
6
Санчес
Илье
20
Атуэста
Эдуард
13
Оливера
Кристиан
19
Богуш
Матеуш
99
Буанга
Денис
18
Макмат
Зак
26
Кинтон
Филип
19
Дэвис
Боде
4
Вера
Брайан
98
Катранис
Александрос
13
Паласио
Нельсон
6
Охеда
Брайан
16
Чанг
Майкель
25
Крукс
Мэтт
8
Луна
Диего
29
Джулио
Андерсон
Лос-Анджелес
4-3-3
Реал Солт-Лейк
4-2-3-1

История личных встреч

Лос-Анджелес
Реал Солт-Лейк

13 матчей

100%
13 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.9%
15.4%
7.7%
10 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

18 матчей

72.2%
27.8%
13 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

38.9%
44.4%
16.7%
7 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

55.6%
22.2%
22.2%
10 побед 4 ничьи 4 победы

История матчей

М
3:0
М
0:1
СИЦА
4:0
М
0:3
ТМК
0:2
М
2:0
М
1:4
М
3:2
М
2:1
М
0:1
М
1:3
М
3:0
М
0:2
ОК
0:3
М
2:1
М
2:3
М
2:0
М
1:5

Голы

Всего голов

17
21

Голов в среднем за матч

1.89
2.33

Среднее время на гол

47
38

Всего голов

9
10

Голов в среднем за матч

1
1.11

Среднее время на гол

90
81

Всего голов

26
31

Голов в среднем за матч

1.44
1.72

Тотал матчей

2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
12
Больше 67%
Меньше 33%
6
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

62
52

Бомбардиры внутри турнира

Лос-Анджелес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буанга Денис 14 (6) 0.61
Богуш Матеуш 12 0.52
Оливера Кристиан 5 0.22
Тильман Тимоти 4 0.17
Камара Кей 3 0.13
Атуэста Эдуард 2 0.09
Ордаз Натан 1 0.04
Холлингсхед Райан 1 0.04
Моралес Давид 1 0.04
Анхель Томас 1 0.04
Паленсия Серги 0 0
Санчес Илье 0 0
Шано Максим 0 0
Лонг Аарон 0 0
Кампос Омар 0 0
Реал Солт-Лейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аранго Кристиан 17 (2) 0.71
Гомес Карлос III 11 0.46
Джулио Андерсон 6 0.25
Луна Диего 5 0.21
Катранис Александрос 3 0.13
Крукс Мэтт 2 0.08
Охеда Брайан 2 0.08
Вера Брайан 1 0.04
Паласио Нельсон 1 0.04
Енели Эмека 1 0.04
Чанг Майкель 0 0
Барахас Фидель 0 0
Овьедо Брайан 0 0
Броди Эндрю 0 0
Дэвис Боде 0 0

Карточки

Лос-Анджелес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Атуэста Эдуард 6 1
Паленсия Серги 5 1
Тильман Тимоти 6 0
Мурильо Хесус 3 1
Холлингсхед Райан 4 0
Санчес Илье 3 0
Шано Максим 3 0
Богуш Матеуш 3 0
Дуэньяс Эрик 3 0
Моралес Давид 1 1
Камара Кей 2 0
Буанга Денис 2 0
Сегура Эдди 2 0
Лонг Аарон 1 0
Кампос Омар 1 0
Ордаз Натан 1 0
Реал Солт-Лейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вера Брайан 8 0
Гомес Карлос III 6 0
Крукс Мэтт 6 0
Катранис Александрос 5 0
Луна Диего 5 0
Енели Эмека 5 0
Аранго Кристиан 4 0
Охеда Брайан 4 0
Овьедо Брайан 2 0
Макмат Зак 2 0
Дэвис Боде 2 0
Паласио Нельсон 2 0
Руис Пабло 1 0
Глэд Джастин 1 0
Чанг Майкель 1 0
Барахас Фидель 1 0

Результаты матчей

Лос-Анджелес
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Реал Солт-Лейк
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

7
5

Упущенные победы

5
9
Лос-Анджелес
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)
Реал Солт-Лейк
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

10
3

Упущенные победы

11
28
Лос-Анджелес
72.2%
27.8%
13 побед 5 поражений
Первый тайм
57% (13)
26% (6)
17% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (11)
22% (5)
30% (7)
Реал Солт-Лейк
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
25% (6)
42% (10)
33% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (5)
42% (10)
38% (9)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

17
8

Упущенные победы

16
37

Голы по времени матча

Забито

31
21
16 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 6
11 Не забивали 14
5
16%
1
5%
1-15
4
13%
3
14%
16-30
7
23%
6
29%
31-45
5
16%
1
5%
46-60
4
13%
4
19%
61-75
6
19%
6
29%
76-90

Пропущено

14
19
5 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 13
2 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 11
0
0%
2
11%
1-15
1
7%
1
5%
16-30
4
29%
3
16%
31-45
3
21%
5
26%
46-60
3
21%
2
11%
61-75
3
21%
6
32%
76-90

Забито

15
29
5 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 6
15 Не забивали 15
1
7%
1
3%
1-15
1
7%
7
24%
16-30
3
20%
6
21%
31-45
3
20%
3
10%
46-60
2
13%
4
14%
61-75
5
33%
8
28%
76-90

Пропущено

15
11
9 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
2
13%
3
27%
1-15
3
20%
1
9%
16-30
4
27%
2
18%
31-45
2
13%
1
9%
46-60
1
7%
2
18%
61-75
3
20%
2
18%
76-90

Забито

46
50
21 В 1-м тайме 24
25 Во 2-м тайме 26
15 Забивали первыми 12
3 Не забивали 5
6
13%
2
4%
1-15
5
11%
10
20%
16-30
10
22%
12
24%
31-45
8
17%
4
8%
46-60
6
13%
8
16%
61-75
11
24%
14
28%
76-90

Пропущено

29
30
14 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 18
2
7%
5
17%
1-15
4
14%
2
7%
16-30
8
28%
5
17%
31-45
5
17%
6
20%
46-60
4
14%
4
13%
61-75
6
21%
8
27%
76-90

Результаты последних матчей

Лос-Анджелес
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Лос-Анджелес - Коламбус Крю 1:5 Лос-Анджелес - Нью-Мехико Юнайтед 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 1:2 Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 3:0
Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 6:2 Остин - Лос-Анджелес 1:1 Орландо Сити - Лос-Анджелес 1:3 Лос-Анджелес - Даллас 1:0 Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед 2:0 Атланта Юнайтед - Лос-Анджелес 0:1 Лос-Анджелес - Лоудаун Юнайтед 3:0 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес 0:2 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Лас-Вегас Лайтс - Лос-Анджелес 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 3:1 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 3:2 Лос-Анджелес - Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 2:2 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 3:2
Реал Солт-Лейк
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 3:0 Реал Солт-Лейк - Атланта Юнайтед 5:2 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 3:2 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 0:1
Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 3:4 ФК Монреаль - Реал Солт-Лейк 0:0 Реал Солт-Лейк - Остин 5:1 Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 1:1 Даллас - Реал Солт-Лейк 3:3 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 5:3 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Реал Солт-Лейк 2:2 Нью-Мехико Юнайтед - Реал Солт-Лейк 4:2 Реал Солт-Лейк - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Филадельфия Юнион - Реал Солт-Лейк 1:2 Чикаго Файр - Реал Солт-Лейк 0:4 Реал Солт-Лейк - Коламбус Крю 0:0 Миннесота Юнайтед - Реал Солт-Лейк 1:1 Реал Солт-Лейк - Сент-Луис Сити 3:1 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 1:2

Результаты матчей

Лос-Анджелес
Реал Солт-Лейк

Точный счет

2:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
5:3
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%
3
3 раза 27%
5
3 раза 27%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
2
1 раз 9%

Точный счет

0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
1:1
4 раза 31%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
4
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Точный счет

3:0
3 раза 13%
2:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%
1:1
4 раза 17%
1:2
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%

Точное количество голов

2
8 раз 35%
1
6 раз 26%
3
4 раза 17%
0
3 раза 13%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%
1
6 раз 25%
0
5 раз 21%
2
4 раза 17%
3
4 раза 17%
5
3 раза 13%
4
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Лос-Анджелес
Реал Солт-Лейк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
9
2
9
4
1.5
7
4
5
8
2.5
6
5
2
11
3.5
3
8
2
11
4.5
3
8
1
12
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
10
3
5
5
1.5
6
7
1
9
2.5
3
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
3
0.5
Больше Меньше
19
5
14
9
1.5
13
11
6
17
2.5
9
15
2
21
3.5
5
19
2
21
4.5
3
21
1
22
5.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 25 13 7 5 47 - 34 46
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 23 13 5 5 45 - 30 44
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 24 12 8 4 49 - 31 44
4.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 23 11 5 7 40 - 31 38
5.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 25 11 5 9 47 - 41 38
6.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 24 10 7 7 34 - 26 37
7.
Портленд Тимберс
 Заявка 24 10 6 8 48 - 39 36
8.
Хьюстон Динамо
 Заявка 23 9 7 7 31 - 27 34
9.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 24 8 6 10 38 - 41 30
10.
Остин
 Заявка 24 8 6 10 26 - 35 30
11.
Даллас
 Заявка 24 8 5 11 37 - 38 29
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 25 6 5 14 40 - 51 23
13.
Сент-Луис Сити
 Заявка 24 4 10 10 31 - 45 22
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 24 4 2 18 31 - 59 14

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 24 15 5 4 54 - 38 50
2.
Цинциннати
 Заявка 24 15 3 6 43 - 30 48
3.
Коламбус Крю
 Заявка 22 12 7 3 46 - 20 43
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 24 9 11 4 39 - 30 38
5.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 24 11 4 9 35 - 29 37
6.
Шарлотт
 Заявка 24 10 6 8 28 - 25 36
7.
Орландо Сити
 Заявка 24 9 6 9 38 - 37 33
8.
ФК Монреаль
 Заявка 24 6 9 9 34 - 48 27
9.
Торонто
 Заявка 25 8 3 14 33 - 47 27
10.
Нэшвилл
 Заявка 24 6 8 10 26 - 36 26
11.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 25 6 8 11 35 - 50 26
12.
Атланта Юнайтед
 Заявка 24 6 7 11 33 - 35 25
13.
Чикаго Файр
 Заявка 24 6 7 11 29 - 40 25
14.
Филадельфия Юнион
 Заявка 24 5 9 10 42 - 42 24
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 22 7 1 14 22 - 46 22

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 13 9 3 1 31 - 14 30
2.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 12 8 3 1 28 - 18 27
3.
Даллас
 Заявка 13 8 2 3 26 - 17 26
4.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 11 8 1 2 28 - 12 25
5.
Портленд Тимберс
 Заявка 12 7 3 2 30 - 18 24
6.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 12 7 3 2 25 - 15 24
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 12 6 5 1 19 - 8 23
8.
Остин
 Заявка 12 6 3 3 20 - 17 21
9.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 10 5 2 3 19 - 15 17
10.
Хьюстон Динамо
 Заявка 11 4 5 2 13 - 10 17
11.
Сент-Луис Сити
 Заявка 13 4 5 4 14 - 16 17
12.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 12 4 4 4 18 - 17 16
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 12 4 3 5 25 - 25 15
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 13 3 1 9 13 - 25 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 12 8 1 3 25 - 14 25
2.
Интер Майами
 Заявка 12 7 3 2 31 - 17 24
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 11 6 5 0 22 - 9 23
4.
Коламбус Крю
 Заявка 11 6 4 1 21 - 7 22
5.
Шарлотт
 Заявка 12 6 4 2 14 - 10 22
6.
Цинциннати
 Заявка 13 6 2 5 20 - 16 20
7.
Торонто
 Заявка 12 6 0 6 23 - 21 18
8.
ФК Монреаль
 Заявка 11 4 5 2 19 - 16 17
9.
Нэшвилл
 Заявка 13 4 5 4 18 - 17 17
10.
Атланта Юнайтед
 Заявка 12 4 3 5 23 - 19 15
11.
Чикаго Файр
 Заявка 12 4 3 5 15 - 20 15
12.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 13 4 3 6 20 - 26 15
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 12 4 1 7 12 - 23 13
14.
Орландо Сити
 Заявка 11 3 3 5 16 - 14 12
15.
Филадельфия Юнион
 Заявка 12 2 4 6 18 - 19 10

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 13 6 3 4 21 - 16 21
2.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 13 5 4 4 19 - 16 19
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 13 4 7 2 21 - 19 19
4.
Хьюстон Динамо
 Заявка 12 5 2 5 18 - 17 17
5.
Лос-Анджелес
 Заявка 10 4 2 4 14 - 16 14
6.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 12 4 2 6 15 - 18 14
7.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 12 4 2 6 20 - 24 14
8.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 13 4 2 7 22 - 26 14
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 12 3 3 6 18 - 21 12
10.
Остин
 Заявка 12 2 3 7 6 - 18 9
11.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 13 2 2 9 15 - 26 8
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 11 0 5 6 17 - 29 5
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 11 1 1 9 18 - 34 4
14.
Даллас
 Заявка 11 0 3 8 11 - 21 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 11 9 1 1 23 - 14 28
2.
Интер Майами
 Заявка 12 8 2 2 23 - 21 26
3.
Коламбус Крю
 Заявка 11 6 3 2 25 - 13 21
4.
Орландо Сити
 Заявка 13 6 3 4 22 - 23 21
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 13 3 6 4 17 - 21 15
6.
Шарлотт
 Заявка 12 4 2 6 14 - 15 14
7.
Филадельфия Юнион
 Заявка 12 3 5 4 24 - 23 14
8.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 12 3 3 6 10 - 15 12
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 12 2 5 5 15 - 24 11
10.
Чикаго Файр
 Заявка 12 2 4 6 14 - 20 10
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 12 2 4 6 10 - 16 10
12.
ФК Монреаль
 Заявка 13 2 4 7 15 - 32 10
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 10 3 0 7 10 - 23 9
14.
Нэшвилл
 Заявка 11 2 3 6 8 - 19 9
15.
Торонто
 Заявка 13 2 3 8 10 - 26 9
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 17 (5)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 16 (5)
Лос-Анджелес Буанга Денис 14 (9)
Коламбус Крю Эрнандес Хуан 13 (6)
Даллас Муса Петар 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 1 9
Торонто Бернардески Федерико 2 7
Торонто Лонг Кевин 1 8
Ди Си Юнайтед Дахоме Кристиан 1 8
Нью-Йорк Ред Буллз Эдельман Даниэль 1 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 41'
    Камара Кей получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Лос-Анджелес 1:1 Реал Солт-Лейк онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный