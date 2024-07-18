Тур: 1. Стадион: Би-Си Плэйс.
2:1
Конец матча
0'
1:0
34' Гол в свои воротаВолодер Роберт
1:1
69' ГолАгада Уильям
2:1
76' ГолПико Фабрис
87' Желтая карточкаВолодер Роберт
90'+4
Ход матча
34'
1:0
67'
69'
1:1
76'
87'
15
Утвик
Бьорн
45
Вите
Педро
20
Кубас
Андрес
25
Голд
Райан
24
Уайт
Брайан
22
Али
Ахмед
29
Мелия
Тим
24
Пьер
Кэйден
54
Вальтер
Реми
23
Агада
Уильям
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Утвик БьорнЗащитник
- Полузащитник
-
45 Вите ПедроПолузащитник
-
20 Кубас АндресПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Голд РайанНападающий
-
24 Уайт БрайанНападающий
-
22 Али АхмедНападающий
- Запасные игроки
-
32 Бёмер ИсаакВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Мартинш ЛуишПолузащитник
- Нападающий
-
11 Пико ФабрисНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сартини Ванни
- Основной состав
-
29 Мелия ТимВратарь
-
24 Пьер КэйденЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
54 Вальтер РемиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Агада УильямНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
11 Шелтон КириЗащитник
-
14 Ляйбольд ТимЗащитник
-
26 Томми ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
-
36 Ryan Schewe
-
Главный тренер: Вермес Питер
История личных встреч
Ванкувер Уайткэпс
Спортинг Канзас-Сити
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
81.8%
27.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед
14 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед
Первый тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Второй тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 10 побед
25 матчей
36%
16%
48%
9 побед 4 ничьи 12 побед
Первый тайм
36%
24%
40%
9 побед 6 ничьих 10 побед
Второй тайм
28%
32%
40%
7 побед 8 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
13
Голов в среднем за матч
1.27
0.93
Среднее время на гол
70
96
Всего голов
27
14
Голов в среднем за матч
1.93
1.27
Среднее время на гол
46
70
Всего голов
41
27
Голов в среднем за матч
1.64
1.08
Тотал матчей
2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
20
Больше 80%
Меньше 20%
5
13
Больше 52%
Меньше 48%
12
5
Больше 20%
Меньше 80%
20
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
Среднее время на гол
54
83
Бомбардиры внутри турнира
Ванкувер Уайткэпс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уайт Брайан
|12
|0.52
|Голд Райан
|9 (2)
|0.39
|Пико Фабрис
|6
|0.26
|Рапосо Райан
|3
|0.13
|Лаборда Матиас
|2
|0.09
|Берхальтер Себастьян
|2
|0.09
|Крейлах Дамир
|2
|0.09
|Шёпф Алессандро
|1
|0.04
|Али Ахмед
|1
|0.04
|Веселинович Ранко
|1
|0.04
|Блэкмон Тристан
|0
|0
|Мартинш Луиш
|0
|0
|Кубас Андрес
|0
|0
|Адекугбе Сэм
|0
|0
|Браун Джавейн
|0
|0
|Вите Педро
|0
|0
|Присо-Мбонге Ральф
|0
|0
Спортинг Канзас-Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Агада Уильям
|8
|0.32
|Томми Эрик
|5
|0.2
|Расселл Джонни
|4
|0.16
|Пулидо Алан
|4
|0.16
|Африфа Стивен
|3
|0.12
|Родригес Мемо
|2
|0.08
|Дэвис Якоб
|2
|0.08
|Варгас Аленис
|2
|0.08
|Вальтер Реми
|2
|0.08
|Росеро Даниэль
|2
|0.08
|Саллой Даниэль
|1
|0.04
|Радоя Неманья
|1
|0.04
|Ляйбольд Тим
|1
|0.04
|Кастелланос Роберт
|1
|0.04
|Ционис Маринос
|1
|0.04
|Шелтон Кири
|0
|0
|Фонтас Андреу
|0
|0
|Бассонг Зохран
|0
|0
|Володер Роберт
|0
|0
|Пьер Кэйден
|0
|0
Карточки
Ванкувер Уайткэпс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кубас Андрес
|6
|0
|Уайт Брайан
|5
|0
|Шёпф Алессандро
|3
|1
|Пико Фабрис
|4
|0
|Голд Райан
|3
|0
|Блэкмон Тристан
|3
|0
|Лаборда Матиас
|3
|0
|Берхальтер Себастьян
|3
|0
|Утвик Бьорн
|1
|1
|Али Ахмед
|2
|0
|Адекугбе Сэм
|2
|0
|Веселинович Ранко
|2
|0
|Рапосо Райан
|2
|0
|Браун Джавейн
|1
|0
|Джонсон Левонте
|1
|0
Спортинг Канзас-Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дэвис Якоб
|8
|0
|Родригес Мемо
|6
|0
|Радоя Неманья
|5
|0
|Расселл Джонни
|4
|0
|Фонтас Андреу
|4
|0
|Росеро Даниэль
|4
|0
|Бассонг Зохран
|2
|1
|Ляйбольд Тим
|3
|0
|Томми Эрик
|3
|0
|Шелтон Кири
|2
|0
|Саллой Даниэль
|2
|0
|Кастелланос Роберт
|2
|0
|Пулидо Алан
|1
|0
|Мелия Тим
|1
|0
|Эрнандес Фелипе
|1
|0
|Володер Роберт
|1
|0
Результаты матчей
Ванкувер Уайткэпс
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Спортинг Канзас-Сити
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
8
1
Упущенные победы
4
11
Ванкувер Уайткэпс
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Спортинг Канзас-Сити
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
54% (7)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
9
14
Упущенные победы
19
16
Ванкувер Уайткэпс
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
39% (9)
26% (6)
35% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
35% (8)
39% (9)
Спортинг Канзас-Сити
35%
65%
7 побед 13 поражений
Первый тайм
16% (4)
36% (9)
48% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
40% (10)
36% (9)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
17
15
Упущенные победы
23
27
Голы по времени матча
Забито
18
17
7 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 6
14 Не забивали 15
2
11%
0
0%
1-15
2
11%
1
6%
16-30
3
17%
2
12%
31-45
2
11%
4
24%
46-60
2
11%
6
35%
61-75
7
39%
4
24%
76-90
Пропущено
16
24
5 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 11
2
13%
1
4%
1-15
0
0%
2
8%
16-30
3
19%
5
21%
31-45
4
25%
3
13%
46-60
2
13%
6
25%
61-75
5
31%
7
29%
29%
76-90
Забито
21
25
11 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 7
13 Не забивали 13
4
19%
3
12%
1-15
4
19%
9
36%
16-30
3
14%
4
16%
31-45
2
10%
1
4%
46-60
3
14%
3
12%
61-75
5
24%
5
20%
76-90
Пропущено
16
25
12 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 11
2
13%
3
12%
1-15
5
31%
1
4%
16-30
5
31%
5
20%
31-45
2
13%
2
8%
46-60
0
0%
7
28%
61-75
2
13%
7
28%
76-90
Забито
39
42
18 В 1-м тайме 19
21 Во 2-м тайме 23
12 Забивали первыми 13
4 Не забивали 3
6
15%
3
7%
1-15
6
15%
10
24%
16-30
6
15%
6
14%
31-45
4
10%
5
12%
46-60
5
13%
9
21%
61-75
12
31%
9
21%
76-90
Пропущено
32
49
17 В 1-м тайме 17
15 Во 2-м тайме 32
10 Пропускали первыми 11
19 Не пропускали 22
4
13%
4
8%
1-15
5
16%
3
6%
16-30
8
25%
10
20%
31-45
6
19%
5
10%
46-60
2
6%
13
27%
61-75
7
22%
14
29%
76-90
Результаты последних матчей
Ванкувер Уайткэпс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Сент-Луис Сити - Ванкувер Уайткэпс 1:4 ФК Монреаль - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Миннесота Юнайтед - Ванкувер Уайткэпс 1:3 Ванкувер Уайткэпс - Сент-Луис Сити 4:3
Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Ванкувер Уайткэпс 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Колорадо Рэпидс 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 1:2 Ванкувер Уайткэпс - Интер Майами 1:2 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Колорадо Рэпидс - Ванкувер Уайткэпс 1:0 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Остин 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 0:2 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Ванкувер Уайткэпс - Торонто 4:0 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 1:2 Даллас - Ванкувер Уайткэпс 1:3
Спортинг Канзас-Сити
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 3:2 Колорадо Рэпидс - Спортинг Канзас-Сити 2:1
Спортинг Канзас-Сити - Остин 2:0 Коламбус Крю - Спортинг Канзас-Сити 4:0 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 3:4 Лос-Анджелес Гэлакси - Спортинг Канзас-Сити 4:2 Спортинг Канзас-Сити - Сиэтл Саундерс 2:1 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 1:2 Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Талса 4:0 Остин - Спортинг Канзас-Сити 3:2 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 1:2 Юнион Омаха - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Реал Солт-Лейк - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Сент-Луис Сити 3:3 Спортинг Канзас-Сити - Интер Майами 2:3
Результаты матчей
Ванкувер Уайткэпс
Спортинг Канзас-Сити
Точный счет
1:2
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:3
2 раза 17%
3:3
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
2
2 раза 20%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
2
5 раз 42%
3
4 раза 33%
1
3 раза 25%
Точный счет
1:1
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
2:1
4 раза 31%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:1
4 раза 17%
1:2
3 раза 13%
1:3
3 раза 13%
0:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
2:1
6 раз 24%
1:2
3 раза 12%
1:1
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
7 раз 30%
2
6 раз 26%
0
4 раза 17%
3
3 раза 13%
4
3 раза 13%
1
9 раз 36%
2
8 раз 32%
3
5 раз 20%
0
3 раза 12%
Тоталы голов в матче
Ванкувер Уайткэпс
Спортинг Канзас-Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
55
93
37
48
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
103
76
49
310
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
194
Больше Меньше
223
1211
1312
617
520
320
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|25
|13
|7
|5
|47 - 34
|46
|2.
|Заявка
|23
|13
|5
|5
|45 - 30
|44
|3.
|Заявка
|24
|12
|8
|4
|49 - 31
|44
|4.
|Заявка
|23
|11
|5
|7
|40 - 31
|38
|5.
|Заявка
|25
|11
|5
|9
|47 - 41
|38
|6.
|Заявка
|24
|10
|7
|7
|34 - 26
|37
|7.
|Заявка
|24
|10
|6
|8
|48 - 39
|36
|8.
|Заявка
|23
|9
|7
|7
|31 - 27
|34
|9.
|Заявка
|24
|8
|6
|10
|38 - 41
|30
|10.
|Заявка
|24
|8
|6
|10
|26 - 35
|30
|11.
|Заявка
|24
|8
|5
|11
|37 - 38
|29
|12.
|Заявка
|25
|6
|5
|14
|40 - 51
|23
|13.
|Заявка
|24
|4
|10
|10
|31 - 45
|22
|14.
|Заявка
|24
|4
|2
|18
|31 - 59
|14
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|24
|15
|5
|4
|54 - 38
|50
|2.
|Заявка
|24
|15
|3
|6
|43 - 30
|48
|3.
|Заявка
|22
|12
|7
|3
|46 - 20
|43
|4.
|Заявка
|24
|9
|11
|4
|39 - 30
|38
|5.
|Заявка
|24
|11
|4
|9
|35 - 29
|37
|6.
|Заявка
|24
|10
|6
|8
|28 - 25
|36
|7.
|Заявка
|24
|9
|6
|9
|38 - 37
|33
|8.
|Заявка
|24
|6
|9
|9
|34 - 48
|27
|9.
|Заявка
|25
|8
|3
|14
|33 - 47
|27
|10.
|Заявка
|24
|6
|8
|10
|26 - 36
|26
|11.
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|35 - 50
|26
|12.
|Заявка
|24
|6
|7
|11
|33 - 35
|25
|13.
|Заявка
|24
|6
|7
|11
|29 - 40
|25
|14.
|Заявка
|24
|5
|9
|10
|42 - 42
|24
|15.
|Заявка
|22
|7
|1
|14
|22 - 46
|22
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|31 - 14
|30
|2.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|28 - 18
|27
|3.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|26 - 17
|26
|4.
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|28 - 12
|25
|5.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|30 - 18
|24
|6.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|25 - 15
|24
|7.
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|19 - 8
|23
|8.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|20 - 17
|21
|9.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|19 - 15
|17
|10.
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|13 - 10
|17
|11.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|14 - 16
|17
|12.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|18 - 17
|16
|13.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|25 - 25
|15
|14.
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|13 - 25
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|25 - 14
|25
|2.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|31 - 17
|24
|3.
|Заявка
|11
|6
|5
|0
|22 - 9
|23
|4.
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|21 - 7
|22
|5.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|14 - 10
|22
|6.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|20 - 16
|20
|7.
|Заявка
|12
|6
|0
|6
|23 - 21
|18
|8.
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|19 - 16
|17
|9.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|18 - 17
|17
|10.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|23 - 19
|15
|11.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 20
|15
|12.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|20 - 26
|15
|13.
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|12 - 23
|13
|14.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 14
|12
|15.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|18 - 19
|10
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 16
|21
|2.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 16
|19
|3.
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|21 - 19
|19
|4.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|18 - 17
|17
|5.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 16
|14
|6.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 18
|14
|7.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|20 - 24
|14
|8.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|22 - 26
|14
|9.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|18 - 21
|12
|10.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|6 - 18
|9
|11.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|15 - 26
|8
|12.
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|17 - 29
|5
|13.
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|18 - 34
|4
|14.
|Заявка
|11
|0
|3
|8
|11 - 21
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|23 - 14
|28
|2.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|23 - 21
|26
|3.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|25 - 13
|21
|4.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|22 - 23
|21
|5.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|17 - 21
|15
|6.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|14 - 15
|14
|7.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|24 - 23
|14
|8.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 15
|12
|9.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|15 - 24
|11
|10.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|14 - 20
|10
|11.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|10 - 16
|10
|12.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|15 - 32
|10
|13.
|Заявка
|10
|3
|0
|7
|10 - 23
|9
|14.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|8 - 19
|9
|15.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|10 - 26
|9
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|17 (5)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|16 (5)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|14 (9)
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|13 (6)
|Даллас
|Муса Петар
|13 (2)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|1 9
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 7
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 8
|Ди Си Юнайтед
|Дахоме Кристиан
|1 8
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Эдельман Даниэль
|1 8