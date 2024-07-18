  1. Футбол
  2. Матчи
  3. США
  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Ванкувер Уайткэпс
2:1
Конец матча
Спортинг Канзас-Сити
0'
1:0
34' Гол в свои ворота
Володер Роберт
1:1
69' Гол
Агада Уильям
2:1
76' Гол
Пико Фабрис
87' Желтая карточка
Володер Роберт
90'+4
1
Такаока
Ёхеи
2
Лаборда
Матиас
4
Веселинович
Ранко
15
Утвик
Бьорн
7
Рапосо
Райан
45
Вите
Педро
20
Кубас
Андрес
8
Шёпф
Алессандро
25
Голд
Райан
24
Уайт
Брайан
22
Али
Ахмед
29
Мелия
Тим
24
Пьер
Кэйден
19
Кастелланос
Роберт
4
Володер
Роберт
22
Бассонг
Зохран
6
Радоя
Неманья
54
Вальтер
Реми
20
Варгас
Аленис
9
Пулидо
Алан
10
Саллой
Даниэль
23
Агада
Уильям
Ванкувер Уайткэпс
3-4-3
Спортинг Канзас-Сити
4-2-3-1

История личных встреч

Ванкувер Уайткэпс
Спортинг Канзас-Сити

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

81.8%
27.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед

14 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед

Первый тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Второй тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 10 побед

25 матчей

36%
16%
48%
9 побед 4 ничьи 12 побед

Первый тайм

36%
24%
40%
9 побед 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

28%
32%
40%
7 побед 8 ничьих 10 побед

История матчей

М
1:2
М
3:0
М
1:1
М
0:1
М
1:0
М
3:1
М
2:1
М
3:0
ЧМ
0:0
М
1:3
М
0:3
М
1:1
М
1:4
М
6:0
М
0:1
М
2:0
ЛЧК
1:2
ЛЧК
3:0
М
2:0
М
1:1
М
2:1
М
4:3
М
0:1
М
2:0
М
1:1

Голы

Всего голов

14
13

Голов в среднем за матч

1.27
0.93

Среднее время на гол

70
96

Всего голов

27
14

Голов в среднем за матч

1.93
1.27

Среднее время на гол

46
70

Всего голов

41
27

Голов в среднем за матч

1.64
1.08

Тотал матчей

2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
20
Больше 80%
Меньше 20%
5
13
Больше 52%
Меньше 48%
12
5
Больше 20%
Меньше 80%
20
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

54
83

Бомбардиры внутри турнира

Ванкувер Уайткэпс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уайт Брайан 12 0.52
Голд Райан 9 (2) 0.39
Пико Фабрис 6 0.26
Рапосо Райан 3 0.13
Лаборда Матиас 2 0.09
Берхальтер Себастьян 2 0.09
Крейлах Дамир 2 0.09
Шёпф Алессандро 1 0.04
Али Ахмед 1 0.04
Веселинович Ранко 1 0.04
Блэкмон Тристан 0 0
Мартинш Луиш 0 0
Кубас Андрес 0 0
Адекугбе Сэм 0 0
Браун Джавейн 0 0
Вите Педро 0 0
Присо-Мбонге Ральф 0 0
Спортинг Канзас-Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Агада Уильям 8 0.32
Томми Эрик 5 0.2
Расселл Джонни 4 0.16
Пулидо Алан 4 0.16
Африфа Стивен 3 0.12
Родригес Мемо 2 0.08
Дэвис Якоб 2 0.08
Варгас Аленис 2 0.08
Вальтер Реми 2 0.08
Росеро Даниэль 2 0.08
Саллой Даниэль 1 0.04
Радоя Неманья 1 0.04
Ляйбольд Тим 1 0.04
Кастелланос Роберт 1 0.04
Ционис Маринос 1 0.04
Шелтон Кири 0 0
Фонтас Андреу 0 0
Бассонг Зохран 0 0
Володер Роберт 0 0
Пьер Кэйден 0 0

Карточки

Ванкувер Уайткэпс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кубас Андрес 6 0
Уайт Брайан 5 0
Шёпф Алессандро 3 1
Пико Фабрис 4 0
Голд Райан 3 0
Блэкмон Тристан 3 0
Лаборда Матиас 3 0
Берхальтер Себастьян 3 0
Утвик Бьорн 1 1
Али Ахмед 2 0
Адекугбе Сэм 2 0
Веселинович Ранко 2 0
Рапосо Райан 2 0
Браун Джавейн 1 0
Джонсон Левонте 1 0
Спортинг Канзас-Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дэвис Якоб 8 0
Родригес Мемо 6 0
Радоя Неманья 5 0
Расселл Джонни 4 0
Фонтас Андреу 4 0
Росеро Даниэль 4 0
Бассонг Зохран 2 1
Ляйбольд Тим 3 0
Томми Эрик 3 0
Шелтон Кири 2 0
Саллой Даниэль 2 0
Кастелланос Роберт 2 0
Пулидо Алан 1 0
Мелия Тим 1 0
Эрнандес Фелипе 1 0
Володер Роберт 1 0

Результаты матчей

Ванкувер Уайткэпс
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Спортинг Канзас-Сити
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

8
1

Упущенные победы

4
11
Ванкувер Уайткэпс
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Спортинг Канзас-Сити
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
54% (7)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

9
14

Упущенные победы

19
16
Ванкувер Уайткэпс
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
39% (9)
26% (6)
35% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
35% (8)
39% (9)
Спортинг Канзас-Сити
35%
65%
7 побед 13 поражений
Первый тайм
16% (4)
36% (9)
48% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
40% (10)
36% (9)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

17
15

Упущенные победы

23
27

Голы по времени матча

Забито

18
17
7 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 6
14 Не забивали 15
2
11%
0
0%
1-15
2
11%
1
6%
16-30
3
17%
2
12%
31-45
2
11%
4
24%
46-60
2
11%
6
35%
61-75
7
39%
4
24%
76-90

Пропущено

16
24
5 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 11
2
13%
1
4%
1-15
0
0%
2
8%
16-30
3
19%
5
21%
31-45
4
25%
3
13%
46-60
2
13%
6
25%
61-75
5
31%
7
29%
29%
76-90

Забито

21
25
11 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 7
13 Не забивали 13
4
19%
3
12%
1-15
4
19%
9
36%
16-30
3
14%
4
16%
31-45
2
10%
1
4%
46-60
3
14%
3
12%
61-75
5
24%
5
20%
76-90

Пропущено

16
25
12 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 11
2
13%
3
12%
1-15
5
31%
1
4%
16-30
5
31%
5
20%
31-45
2
13%
2
8%
46-60
0
0%
7
28%
61-75
2
13%
7
28%
76-90

Забито

39
42
18 В 1-м тайме 19
21 Во 2-м тайме 23
12 Забивали первыми 13
4 Не забивали 3
6
15%
3
7%
1-15
6
15%
10
24%
16-30
6
15%
6
14%
31-45
4
10%
5
12%
46-60
5
13%
9
21%
61-75
12
31%
9
21%
76-90

Пропущено

32
49
17 В 1-м тайме 17
15 Во 2-м тайме 32
10 Пропускали первыми 11
19 Не пропускали 22
4
13%
4
8%
1-15
5
16%
3
6%
16-30
8
25%
10
20%
31-45
6
19%
5
10%
46-60
2
6%
13
27%
61-75
7
22%
14
29%
76-90

Результаты последних матчей

Ванкувер Уайткэпс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Сент-Луис Сити - Ванкувер Уайткэпс 1:4 ФК Монреаль - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Миннесота Юнайтед - Ванкувер Уайткэпс 1:3 Ванкувер Уайткэпс - Сент-Луис Сити 4:3
Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Ванкувер Уайткэпс 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Колорадо Рэпидс 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 1:2 Ванкувер Уайткэпс - Интер Майами 1:2 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Колорадо Рэпидс - Ванкувер Уайткэпс 1:0 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Остин 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 0:2 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Ванкувер Уайткэпс - Торонто 4:0 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 1:2 Даллас - Ванкувер Уайткэпс 1:3
Спортинг Канзас-Сити
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 3:2 Колорадо Рэпидс - Спортинг Канзас-Сити 2:1
Спортинг Канзас-Сити - Остин 2:0 Коламбус Крю - Спортинг Канзас-Сити 4:0 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 3:4 Лос-Анджелес Гэлакси - Спортинг Канзас-Сити 4:2 Спортинг Канзас-Сити - Сиэтл Саундерс 2:1 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 1:2 Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Талса 4:0 Остин - Спортинг Канзас-Сити 3:2 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 1:2 Юнион Омаха - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Реал Солт-Лейк - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Сент-Луис Сити 3:3 Спортинг Канзас-Сити - Интер Майами 2:3

Результаты матчей

Ванкувер Уайткэпс
Спортинг Канзас-Сити

Точный счет

1:2
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:3
2 раза 17%
3:3
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
2
2 раза 20%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
2
5 раз 42%
3
4 раза 33%
1
3 раза 25%

Точный счет

1:1
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
2:1
4 раза 31%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:1
4 раза 17%
1:2
3 раза 13%
1:3
3 раза 13%
0:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
2:1
6 раз 24%
1:2
3 раза 12%
1:1
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
7 раз 30%
2
6 раз 26%
0
4 раза 17%
3
3 раза 13%
4
3 раза 13%
1
9 раз 36%
2
8 раз 32%
3
5 раз 20%
0
3 раза 12%

Тоталы голов в матче

Ванкувер Уайткэпс
Спортинг Канзас-Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
5
5
1.5
9
3
3
7
2.5
4
8
2
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
10
3
7
6
1.5
4
9
3
10
2.5
1
12
1
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
4
0.5
Больше Меньше
22
3
12
11
1.5
13
12
6
17
2.5
5
20
3
20
3.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 25 13 7 5 47 - 34 46
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 23 13 5 5 45 - 30 44
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 24 12 8 4 49 - 31 44
4.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 23 11 5 7 40 - 31 38
5.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 25 11 5 9 47 - 41 38
6.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 24 10 7 7 34 - 26 37
7.
Портленд Тимберс
 Заявка 24 10 6 8 48 - 39 36
8.
Хьюстон Динамо
 Заявка 23 9 7 7 31 - 27 34
9.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 24 8 6 10 38 - 41 30
10.
Остин
 Заявка 24 8 6 10 26 - 35 30
11.
Даллас
 Заявка 24 8 5 11 37 - 38 29
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 25 6 5 14 40 - 51 23
13.
Сент-Луис Сити
 Заявка 24 4 10 10 31 - 45 22
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 24 4 2 18 31 - 59 14

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 24 15 5 4 54 - 38 50
2.
Цинциннати
 Заявка 24 15 3 6 43 - 30 48
3.
Коламбус Крю
 Заявка 22 12 7 3 46 - 20 43
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 24 9 11 4 39 - 30 38
5.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 24 11 4 9 35 - 29 37
6.
Шарлотт
 Заявка 24 10 6 8 28 - 25 36
7.
Орландо Сити
 Заявка 24 9 6 9 38 - 37 33
8.
ФК Монреаль
 Заявка 24 6 9 9 34 - 48 27
9.
Торонто
 Заявка 25 8 3 14 33 - 47 27
10.
Нэшвилл
 Заявка 24 6 8 10 26 - 36 26
11.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 25 6 8 11 35 - 50 26
12.
Атланта Юнайтед
 Заявка 24 6 7 11 33 - 35 25
13.
Чикаго Файр
 Заявка 24 6 7 11 29 - 40 25
14.
Филадельфия Юнион
 Заявка 24 5 9 10 42 - 42 24
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 22 7 1 14 22 - 46 22

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 13 9 3 1 31 - 14 30
2.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 12 8 3 1 28 - 18 27
3.
Даллас
 Заявка 13 8 2 3 26 - 17 26
4.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 11 8 1 2 28 - 12 25
5.
Портленд Тимберс
 Заявка 12 7 3 2 30 - 18 24
6.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 12 7 3 2 25 - 15 24
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 12 6 5 1 19 - 8 23
8.
Остин
 Заявка 12 6 3 3 20 - 17 21
9.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 10 5 2 3 19 - 15 17
10.
Хьюстон Динамо
 Заявка 11 4 5 2 13 - 10 17
11.
Сент-Луис Сити
 Заявка 13 4 5 4 14 - 16 17
12.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 12 4 4 4 18 - 17 16
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 12 4 3 5 25 - 25 15
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 13 3 1 9 13 - 25 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 12 8 1 3 25 - 14 25
2.
Интер Майами
 Заявка 12 7 3 2 31 - 17 24
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 11 6 5 0 22 - 9 23
4.
Коламбус Крю
 Заявка 11 6 4 1 21 - 7 22
5.
Шарлотт
 Заявка 12 6 4 2 14 - 10 22
6.
Цинциннати
 Заявка 13 6 2 5 20 - 16 20
7.
Торонто
 Заявка 12 6 0 6 23 - 21 18
8.
ФК Монреаль
 Заявка 11 4 5 2 19 - 16 17
9.
Нэшвилл
 Заявка 13 4 5 4 18 - 17 17
10.
Атланта Юнайтед
 Заявка 12 4 3 5 23 - 19 15
11.
Чикаго Файр
 Заявка 12 4 3 5 15 - 20 15
12.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 13 4 3 6 20 - 26 15
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 12 4 1 7 12 - 23 13
14.
Орландо Сити
 Заявка 11 3 3 5 16 - 14 12
15.
Филадельфия Юнион
 Заявка 12 2 4 6 18 - 19 10

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 13 6 3 4 21 - 16 21
2.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 13 5 4 4 19 - 16 19
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 13 4 7 2 21 - 19 19
4.
Хьюстон Динамо
 Заявка 12 5 2 5 18 - 17 17
5.
Лос-Анджелес
 Заявка 10 4 2 4 14 - 16 14
6.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 12 4 2 6 15 - 18 14
7.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 12 4 2 6 20 - 24 14
8.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 13 4 2 7 22 - 26 14
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 12 3 3 6 18 - 21 12
10.
Остин
 Заявка 12 2 3 7 6 - 18 9
11.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 13 2 2 9 15 - 26 8
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 11 0 5 6 17 - 29 5
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 11 1 1 9 18 - 34 4
14.
Даллас
 Заявка 11 0 3 8 11 - 21 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 11 9 1 1 23 - 14 28
2.
Интер Майами
 Заявка 12 8 2 2 23 - 21 26
3.
Коламбус Крю
 Заявка 11 6 3 2 25 - 13 21
4.
Орландо Сити
 Заявка 13 6 3 4 22 - 23 21
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 13 3 6 4 17 - 21 15
6.
Шарлотт
 Заявка 12 4 2 6 14 - 15 14
7.
Филадельфия Юнион
 Заявка 12 3 5 4 24 - 23 14
8.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 12 3 3 6 10 - 15 12
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 12 2 5 5 15 - 24 11
10.
Чикаго Файр
 Заявка 12 2 4 6 14 - 20 10
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 12 2 4 6 10 - 16 10
12.
ФК Монреаль
 Заявка 13 2 4 7 15 - 32 10
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 10 3 0 7 10 - 23 9
14.
Нэшвилл
 Заявка 11 2 3 6 8 - 19 9
15.
Торонто
 Заявка 13 2 3 8 10 - 26 9
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 17 (5)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 16 (5)
Лос-Анджелес Буанга Денис 14 (9)
Коламбус Крю Эрнандес Хуан 13 (6)
Даллас Муса Петар 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 1 9
Торонто Бернардески Федерико 2 7
Торонто Лонг Кевин 1 8
Ди Си Юнайтед Дахоме Кристиан 1 8
Нью-Йорк Ред Буллз Эдельман Даниэль 1 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 43'
    Г О О О О Л - Али Ахмед бьет в цель!
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 34'
      Голд Райан сделал результативную передачу.
    • 34'
      Г О О О О Л - Володер Роберт уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Ванкувер Уайткэпс 2:1 Спортинг Канзас-Сити онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный