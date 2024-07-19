Тур: 15. Стадион: Аспмира Стадион. Главный судья: Моен Кристиан
3:1
Конец матча
0'
1:0
12' ГолМиккельсен Эугуст
1:1
39' ГолSamuel Skree Skjeldal
44' Желтая карточкаРууд Эспен
47' Желтая карточкаГундерсен Йостейн
2:1
53' ГолСьоволд Фредрик
3:1
66' ГолБьоркан Фредерик
72' Желтая карточкаМиеттинен Тони
87' Желтая карточкаКапскармо Оскар
90'+11
Ход матча
12'
1:0
39'
44'
53'
2:1
66'
72'
87'
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
9 Удары по воротам 3
-
8 Удары в створ 2
-
6 Угловые 1
-
2 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
739 Количество передач 238
-
76 Владение мячом, % 24
18
Мо
Бреде
26
Эвьен
Хэкон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Мо БредеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Эвьен ХэконПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Дубвик ИсакЗащитник
- Защитник
-
19 Фет СондреНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кьетил Кнутсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
18 Аас СайверПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Нжи БилалНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Kenneth Dokken
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Вызван в сборную
История личных встреч
Будё / Глимт
Одд
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
55.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
16 матчей
43.8%
12.5%
43.7%
7 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
31.3%
50%
18.7%
5 побед 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
43.8%
31.3%
24.9%
7 побед 5 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
24
11
Голов в среднем за матч
3
1.38
Среднее время на гол
30
65
Всего голов
12
8
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
36
19
Голов в среднем за матч
2.25
1.19
Тотал матчей
2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
Среднее время на гол
40
75
Бомбардиры внутри турнира
Будё / Глимт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грёнбек Альберт
|8 (1)
|0.5
|Берг Патрик
|5
|0.31
|Хог Каспер Ваарст
|4
|0.25
|Зугеля Нино
|3
|0.19
|Хёуге Йенс
|3
|0.19
|Салтнес Ульрик
|3
|0.19
|Эвьен Хэкон
|2
|0.13
|Миккельсен Эугуст
|2
|0.13
|Бьоркан Фредерик
|2
|0.13
|Гундерсен Йостейн
|1
|0.06
|Сьоволд Фредрик
|1
|0.06
|Фет Сондре
|1
|0.06
|Сёрли Сондре
|0
|0
|Сёренсен Адам
|0
|0
Одд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ингебритсен Микаэль
|4
|0.25
|Faniel Temesgen Tewelde
|3
|0.19
|Свендсен Тобиас
|2
|0.13
|Bork Classoenn Bang-Kitlisen
|2
|0.13
|Мидтскуген Оле-Эрик
|1
|0.06
|Samuel Skree Skjeldal
|1
|0.06
|Нжи Билал
|1
|0.06
|Миеттинен Тони
|1
|0.06
|Аас Сайвер
|1
|0.06
|Рууд Эспен
|0
|0
|Хуссейн Эцаз
|0
|0
|Йоргенсен Филип
|0
|0
Карточки
Будё / Глимт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гундерсен Йостейн
|4
|0
|Берг Патрик
|3
|0
|Хёуге Йенс
|3
|0
|Эвьен Хэкон
|3
|0
|Бьоркан Фредерик
|3
|0
|Сёренсен Адам
|2
|0
|Капскармо Оскар
|1
|0
|Хог Каспер Ваарст
|1
|0
|Грёнбек Альберт
|1
|0
Одд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хуссейн Эцаз
|6
|0
|Миеттинен Тони
|4
|1
|Mihajlo Ivancevic
|3
|1
|Баккай Йосеф Бриан
|3
|0
|Рууд Эспен
|2
|0
|Свендсен Тобиас
|2
|0
|Овусу Соломон
|2
|0
|Йоргенсен Филип
|2
|0
|Ингебритсен Микаэль
|1
|0
|Юхансен Сондре
|1
|0
|Мидтскуген Оле-Эрик
|1
|0
|Jesper Svenungsen Skau
|1
|0
|Bork Classoenn Bang-Kitlisen
|1
|0
Результаты матчей
Будё / Глимт
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Одд
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
4
2
Будё / Глимт
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Одд
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
3
10
Упущенные победы
16
8
Будё / Глимт
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Одд
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
4
11
Упущенные победы
20
10
Голы по времени матча
Забито
15
5
7 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 1
8 Не забивали 11
1
7%
0
0%
1-15
3
20%
1
20%
16-30
3
20%
1
20%
31-45
1
7%
1
20%
46-60
4
27%
1
20%
61-75
3
20%
1
20%
76-90
Пропущено
5
10
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
2
40%
2
20%
31-45
1
20%
2
20%
46-60
1
20%
2
20%
61-75
1
20%
1
10%
76-90
Забито
17
10
4 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 1
8 Не забивали 9
2
12%
0
0%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
2
12%
1
10%
31-45
5
29%
29%
1
10%
46-60
4
24%
1
10%
61-75
4
24%
4
40%
76-90
Пропущено
8
17
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
3
38%
4
24%
16-30
1
13%
3
18%
31-45
2
25%
1
6%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
2
25%
7
41%
76-90
Забито
32
15
11 В 1-м тайме 6
21 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 2
1 Не забивали 5
3
9%
0
0%
1-15
3
9%
4
27%
16-30
5
16%
2
13%
31-45
6
19%
2
13%
46-60
8
25%
2
13%
61-75
7
22%
5
33%
76-90
Пропущено
13
27
6 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 12
9 Не пропускали 13
0
0%
1
4%
1-15
3
23%
6
22%
16-30
3
23%
5
19%
31-45
3
23%
3
11%
46-60
1
8%
4
15%
61-75
3
23%
8
30%
30%
76-90
Результаты последних матчей
Будё / Глимт
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Саннефьёрд - Будё / Глимт 2:1 Будё / Глимт - Бранн 5:1 Сарпсборг-08 - Будё / Глимт 1:2 Будё / Глимт - Стрёмсгодсет 2:1
Хёугесунн - Будё / Глимт 0:1 Будё / Глимт - Саннефьёрд 1:1 Будё / Глимт - КФУМ Осло 2:2 Хам-Кам - Будё / Глимт 1:0 Будё / Глимт - Тромсё 4:0 ФК Кристиансунн - Будё / Глимт 2:4 Будё / Глимт - Стрёмсгодсет 1:0 Будё / Глимт - Лиллестрём 2:4 Русенборг - Будё / Глимт 1:3 Юнкерен - Будё / Глимт 0:2 Будё / Глимт - Мольде 1:1 Лиллестрём - Будё / Глимт 0:5 Брённейсунд - Будё / Глимт 0:6 Будё / Глимт - Викинг 1:0 Фредрикстад - Будё / Глимт 0:2 Будё / Глимт - Мольде 3:5
Одд
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Одд - Хам-Кам 1:2 Русенборг - Одд 2:1 Одд - ФК Кристиансунн 1:1 Мольде - Одд 2:0
Стрёмсгодсет - Одд 1:1 Одд - Лиллестрём 2:1 КФУМ Осло - Одд 0:0 Одд - Мольде 0:4 Тромсё - Одд 4:0 Одд - Фредрикстад 0:2 Санднес - Одд 5:4 Одд - Викинг 3:3 Порс Гренланд - Одд 0:1 Бранн - Одд 2:0 Мольде - Одд 1:2 Одд - Саннефьёрд 2:2 Асколлен - Одд 1:3 Сарпсборг-08 - Одд 0:1 Одд - Хёугесунн 1:2 Одд - Саннефьёрд 0:2
Результаты матчей
Будё / Глимт
Одд
Точный счет
1:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
2:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
1:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
Точный счет
1:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:2
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
2
3 раза 20%
4
2 раза 13%
5
2 раза 13%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Будё / Глимт
Одд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
35
25
17
25
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
43
53
16
35
26
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
105
87
411
510
114
411
213
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|8 (2)
|Будё / Глимт
|Грёнбек Альберт
|8 (2)
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|7 (2)
|Фредрикстад
|Бьёрло Мортен
|7 (1)
|Русенборг
|Сэтер Оле Кристиан
|7
|Одд
|Хуссейн Эцаз
|6
|Саннефьёрд
|Кристиансен Стиан
|1 4
|Одд
|Миеттинен Тони
|1 4
|Бранн
|Нильсен Сиверт
|1 3
|Тромсё
|Енссен Андерс
|1 3