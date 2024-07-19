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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Моен Кристиан
Будё / Глимт
3:1
Конец матча
Одд
0'
1:0
12' Гол
Миккельсен Эугуст
1:1
39' Гол
Samuel Skree Skjeldal
44' Желтая карточка
Рууд Эспен
47' Желтая карточка
Гундерсен Йостейн
2:1
53' Гол
Сьоволд Фредрик
3:1
66' Гол
Бьоркан Фредерик
72' Желтая карточка
Миеттинен Тони
87' Желтая карточка
Капскармо Оскар
90'+11
12
Хайкин
Никита
5
Вембангомо
Брис
18
Мо
Бреде
6
Гундерсен
Йостейн
15
Бьоркан
Фредерик
26
Эвьен
Хэкон
7
Берг
Патрик
14
Салтнес
Ульрик
20
Сьоволд
Фредрик
28
Капскармо
Оскар
94
Миккельсен
Эугуст
1
Хансен
Андре
17
Овусу
Соломон
21
Хаген
Стеффен
5
Миеттинен
Тони
2
Рууд
Эспен
13
Samuel
Skree
Skjeldal
7
Йоргенсен
Филип
8
Хуссейн
Эцаз
6
Свендсен
Тобиас
10
Ингебритсен
Микаэль
11
Faniel
Temesgen
Tewelde
Будё / Глимт
4-3-3
Одд
5-3-2

История личных встреч

Будё / Глимт
Одд

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
55.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

16 матчей

43.8%
12.5%
43.7%
7 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

31.3%
50%
18.7%
5 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

43.8%
31.3%
24.9%
7 побед 5 ничьих 4 победы

История матчей

Э
0:2
Э
2:0
Э
7:0
Э
3:2
Э
1:1
Э
1:0
Э
6:1
Э
0:4
Э
3:1
Э
3:0
Э
1:1
Э
1:0
Э
2:1
Э
2:1
Э
2:1
Э
2:4

Голы

Всего голов

24
11

Голов в среднем за матч

3
1.38

Среднее время на гол

30
65

Всего голов

12
8

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

36
19

Голов в среднем за матч

2.25
1.19

Тотал матчей

2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
2
Больше 13%
Меньше 88%
14

Среднее время на гол

40
75

Бомбардиры внутри турнира

Будё / Глимт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грёнбек Альберт 8 (1) 0.5
Берг Патрик 5 0.31
Хог Каспер Ваарст 4 0.25
Зугеля Нино 3 0.19
Хёуге Йенс 3 0.19
Салтнес Ульрик 3 0.19
Эвьен Хэкон 2 0.13
Миккельсен Эугуст 2 0.13
Бьоркан Фредерик 2 0.13
Гундерсен Йостейн 1 0.06
Сьоволд Фредрик 1 0.06
Фет Сондре 1 0.06
Сёрли Сондре 0 0
Сёренсен Адам 0 0
Одд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ингебритсен Микаэль 4 0.25
Faniel Temesgen Tewelde 3 0.19
Свендсен Тобиас 2 0.13
Bork Classoenn Bang-Kitlisen 2 0.13
Мидтскуген Оле-Эрик 1 0.06
Samuel Skree Skjeldal 1 0.06
Нжи Билал 1 0.06
Миеттинен Тони 1 0.06
Аас Сайвер 1 0.06
Рууд Эспен 0 0
Хуссейн Эцаз 0 0
Йоргенсен Филип 0 0

Карточки

Будё / Глимт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гундерсен Йостейн 4 0
Берг Патрик 3 0
Хёуге Йенс 3 0
Эвьен Хэкон 3 0
Бьоркан Фредерик 3 0
Сёренсен Адам 2 0
Капскармо Оскар 1 0
Хог Каспер Ваарст 1 0
Грёнбек Альберт 1 0
Одд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хуссейн Эцаз 6 0
Миеттинен Тони 4 1
Mihajlo Ivancevic 3 1
Баккай Йосеф Бриан 3 0
Рууд Эспен 2 0
Свендсен Тобиас 2 0
Овусу Соломон 2 0
Йоргенсен Филип 2 0
Ингебритсен Микаэль 1 0
Юхансен Сондре 1 0
Мидтскуген Оле-Эрик 1 0
Jesper Svenungsen Skau 1 0
Bork Classoenn Bang-Kitlisen 1 0

Результаты матчей

Будё / Глимт
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Одд
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

4
2
Будё / Глимт
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Одд
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

3
10

Упущенные победы

16
8
Будё / Глимт
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Одд
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

4
11

Упущенные победы

20
10

Голы по времени матча

Забито

15
5
7 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 1
8 Не забивали 11
1
7%
0
0%
1-15
3
20%
1
20%
16-30
3
20%
1
20%
31-45
1
7%
1
20%
46-60
4
27%
1
20%
61-75
3
20%
1
20%
76-90

Пропущено

5
10
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
2
40%
2
20%
31-45
1
20%
2
20%
46-60
1
20%
2
20%
61-75
1
20%
1
10%
76-90

Забито

17
10
4 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 1
8 Не забивали 9
2
12%
0
0%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
2
12%
1
10%
31-45
5
29%
29%
1
10%
46-60
4
24%
1
10%
61-75
4
24%
4
40%
76-90

Пропущено

8
17
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
3
38%
4
24%
16-30
1
13%
3
18%
31-45
2
25%
1
6%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
2
25%
7
41%
76-90

Забито

32
15
11 В 1-м тайме 6
21 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 2
1 Не забивали 5
3
9%
0
0%
1-15
3
9%
4
27%
16-30
5
16%
2
13%
31-45
6
19%
2
13%
46-60
8
25%
2
13%
61-75
7
22%
5
33%
76-90

Пропущено

13
27
6 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 12
9 Не пропускали 13
0
0%
1
4%
1-15
3
23%
6
22%
16-30
3
23%
5
19%
31-45
3
23%
3
11%
46-60
1
8%
4
15%
61-75
3
23%
8
30%
30%
76-90

Результаты последних матчей

Будё / Глимт
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Саннефьёрд - Будё / Глимт 2:1 Будё / Глимт - Бранн 5:1 Сарпсборг-08 - Будё / Глимт 1:2 Будё / Глимт - Стрёмсгодсет 2:1
Хёугесунн - Будё / Глимт 0:1 Будё / Глимт - Саннефьёрд 1:1 Будё / Глимт - КФУМ Осло 2:2 Хам-Кам - Будё / Глимт 1:0 Будё / Глимт - Тромсё 4:0 ФК Кристиансунн - Будё / Глимт 2:4 Будё / Глимт - Стрёмсгодсет 1:0 Будё / Глимт - Лиллестрём 2:4 Русенборг - Будё / Глимт 1:3 Юнкерен - Будё / Глимт 0:2 Будё / Глимт - Мольде 1:1 Лиллестрём - Будё / Глимт 0:5 Брённейсунд - Будё / Глимт 0:6 Будё / Глимт - Викинг 1:0 Фредрикстад - Будё / Глимт 0:2 Будё / Глимт - Мольде 3:5
Одд
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Одд - Хам-Кам 1:2 Русенборг - Одд 2:1 Одд - ФК Кристиансунн 1:1 Мольде - Одд 2:0
Стрёмсгодсет - Одд 1:1 Одд - Лиллестрём 2:1 КФУМ Осло - Одд 0:0 Одд - Мольде 0:4 Тромсё - Одд 4:0 Одд - Фредрикстад 0:2 Санднес - Одд 5:4 Одд - Викинг 3:3 Порс Гренланд - Одд 0:1 Бранн - Одд 2:0 Мольде - Одд 1:2 Одд - Саннефьёрд 2:2 Асколлен - Одд 1:3 Сарпсборг-08 - Одд 0:1 Одд - Хёугесунн 1:2 Одд - Саннефьёрд 0:2

Результаты матчей

Будё / Глимт
Одд

Точный счет

1:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
2:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
1:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:2
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
2
3 раза 20%
4
2 раза 13%
5
2 раза 13%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Будё / Глимт
Одд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
1.5
Больше Меньше
3
5
2
5
2.5
1
7
2
5
3.5
1
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
4
3
5
3
1.5
1
6
3
5
2.5
2
6
3.5
1
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
10
5
8
7
1.5
4
11
5
10
2.5
1
14
4
11
3.5
2
13
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё / Глимт
 16 11 3 2 36 - 13 36
2.
Бранн
 16 8 5 3 24 - 19 29
3.
Викинг
 14 8 4 2 26 - 16 28
4.
Мольде
 15 8 4 3 30 - 16 28
5.
Фредрикстад
 14 6 5 3 21 - 14 23
6.
Лиллестрём
 14 6 1 7 18 - 24 19
7.
Стрёмсгодсет
 14 5 4 5 16 - 19 19
8.
КФУМ Осло
 14 4 6 4 19 - 20 18
9.
Русенборг
 14 5 2 7 20 - 27 17
10.
Хам-Кам
 15 4 5 6 18 - 17 17
11.
ФК Кристиансунн
 15 4 5 6 21 - 24 17
12.
Сарпсборг-08
 14 5 1 8 21 - 29 16
13.
Хёугесунн
 13 4 2 7 12 - 18 14
14.
Тромсё
 15 4 2 9 17 - 24 14
15.
Одд
 16 3 5 8 16 - 30 14
16.
Саннефьёрд
 15 3 4 8 20 - 25 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё / Глимт
 8 5 3 0 18 - 6 18
2.
Викинг
 8 5 2 1 15 - 9 17
3.
Бранн
 9 5 2 2 12 - 8 17
4.
Мольде
 8 4 2 2 18 - 11 14
5.
Русенборг
 7 4 1 2 10 - 9 13
6.
ФК Кристиансунн
 7 3 3 1 13 - 10 12
7.
Стрёмсгодсет
 6 2 3 1 7 - 5 9
8.
Фредрикстад
 6 2 3 1 7 - 5 9
9.
Саннефьёрд
 7 3 0 4 11 - 11 9
10.
Тромсё
 9 3 0 6 14 - 16 9
11.
Лиллестрём
 7 2 1 4 8 - 16 7
12.
Хёугесунн
 7 2 0 5 5 - 10 6
13.
Сарпсборг-08
 7 2 0 5 8 - 16 6
14.
Одд
 8 1 3 4 10 - 17 6
15.
Хам-Кам
 6 1 2 3 4 - 6 5
16.
КФУМ Осло
 7 0 4 3 7 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё / Глимт
 8 6 0 2 18 - 7 18
2.
Мольде
 7 4 2 1 12 - 5 14
3.
КФУМ Осло
 7 4 2 1 12 - 7 14
4.
Фредрикстад
 8 4 2 2 14 - 9 14
5.
Лиллестрём
 7 4 0 3 10 - 8 12
6.
Бранн
 7 3 3 1 12 - 11 12
7.
Хам-Кам
 9 3 3 3 14 - 11 12
8.
Викинг
 6 3 2 1 11 - 7 11
9.
Сарпсборг-08
 7 3 1 3 13 - 13 10
10.
Стрёмсгодсет
 8 3 1 4 9 - 14 10
11.
Хёугесунн
 6 2 2 2 7 - 8 8
12.
Одд
 8 2 2 4 6 - 13 8
13.
Тромсё
 6 1 2 3 3 - 8 5
14.
ФК Кристиансунн
 8 1 2 5 8 - 14 5
15.
Русенборг
 7 1 1 5 10 - 18 4
16.
Саннефьёрд
 8 0 4 4 9 - 14 4
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мольде Эриксен Кристиан I 8 (2)
Будё / Глимт Грёнбек Альберт 8 (2)
Мольде Эйкрем Магнус 7 (2)
Фредрикстад Бьёрло Мортен 7 (1)
Русенборг Сэтер Оле Кристиан 7
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Топ нарушителей
Одд Хуссейн Эцаз 6
Саннефьёрд Кристиансен Стиан 1 4
Одд Миеттинен Тони 1 4
Бранн Нильсен Сиверт 1 3
Тромсё Енссен Андерс 1 3
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