Тур: 15.
0:3
Конец матча
0'
33' Желтая карточкаBenjamin Acquah
49' Желтая карточкаBenjamin Orn
0:1
51' ГолAdrian Svanback
0:2
81' ГолBenjamin Orn
0:3
84' ГолЛупер Вильгельм
90'+6
Ход матча
33'
49'
51'
81'
0:2
84'
0:3
33
Экман
Оскар
- Основной состав
-
33 Экман ОскарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Рикард Нильссон
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Benjamin OrnЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
-
-
-
-
22 Chisom Chidi
-
Главный тренер: Kleber Saarenpaeae
История личных встреч
Оддевольд
Хельсинборг
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Оддевольд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аль-Хамлави Ассад
|6 (1)
|0.4
|Каллудра Лиридон
|3
|0.2
|Gabriel Sandberg
|2
|0.13
|Крезич Даниэль
|1
|0.07
|Linus Tornblad
|1
|0.07
|Olle Kjellman Olblad
|1
|0.07
|Gustav Forssell
|0
|0
|Oscar Berntsson
|0
|0
|Anton Snibb
|0
|0
|Adam Engelbrektsson
|0
|0
Хельсинборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лупер Вильгельм
|4 (2)
|0.27
|Сильверхолт Тейлор
|3 (1)
|0.2
|Benjamin Acquah
|2
|0.13
|Milan Rasmussen
|2
|0.13
|Adrian Svanback
|2
|0.13
|Ervin Gigovac
|1
|0.07
|Benjamin Orn
|1
|0.07
|Amar Muhsin
|1
|0.07
|Биркфельдт Йон
|0
|0
|Кабаши Ариан
|0
|0
|Олссон Деннис
|0
|0
|William Westerlund
|0
|0
Карточки
Оддевольд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Gabriel Sandberg
|3
|0
|Oscar Berntsson
|2
|0
|Filip Karlin
|2
|0
|Аль-Хамлави Ассад
|2
|0
|Alexander Almqvist
|2
|0
|Kenan Mehovic
|0
|1
|Каллудра Лиридон
|1
|0
|Linus Tornblad
|1
|0
|Крезич Даниэль
|1
|0
|Anton Snibb
|1
|0
|Viktor Krueger
|1
|0
|Дембе Джон
|1
|0
|Noa Bernhardtz
|1
|0
|Gustav Forssell
|1
|0
|Adam Engelbrektsson
|1
|0
Хельсинборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Benjamin Orn
|7
|1
|Рогне Томас
|2
|1
|Биркфельдт Йон
|3
|0
|Lukas Kjellnaes
|3
|0
|Хелльборг Адам
|2
|0
|Сильверхолт Тейлор
|2
|0
|Ervin Gigovac
|2
|0
|Daniel Bergman
|2
|0
|Йоэльссон Калле
|1
|0
|Альмаджед Сумар
|1
|0
|Amar Muhsin
|1
|0
|Milan Rasmussen
|1
|0
|Benjamin Acquah
|1
|0
|William Westerlund
|1
|0
Результаты матчей
Оддевольд
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Хельсинборг
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
3
0
Оддевольд
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Хельсинборг
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
9
2
Упущенные победы
7
6
Оддевольд
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
Хельсинборг
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
11
5
Упущенные победы
10
6
Голы по времени матча
Забито
5
10
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 3
11 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
2
40%
1
10%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
4
40%
76-90
Пропущено
9
10
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
2
22%
1
10%
1-15
1
11%
2
20%
16-30
1
11%
1
10%
31-45
3
33%
3
30%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
22%
2
20%
76-90
Забито
9
6
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
11%
2
33%
31-45
1
11%
1
17%
46-60
1
11%
1
17%
61-75
5
56%
1
17%
76-90
Пропущено
14
6
8 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
3
21%
1
17%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
3
21%
2
33%
31-45
3
21%
2
33%
46-60
1
7%
1
17%
61-75
2
14%
0
0%
76-90
Забито
14
16
4 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 7
6 Не забивали 6
1
7%
0
0%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
3
21%
3
19%
31-45
1
7%
4
25%
46-60
1
7%
1
6%
61-75
8
57%
5
31%
76-90
Пропущено
23
16
12 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 9
5
22%
2
13%
1-15
3
13%
2
13%
16-30
4
17%
3
19%
31-45
6
26%
5
31%
46-60
1
4%
2
13%
61-75
4
17%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Оддевольд
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Оддевольд - Эргрюте 4:1 Утсиктенс - Оддевольд 2:3 Оддевольд - Дегерфорс 1:1 Сандвикен - Оддевольд 2:0
Эребру - Оддевольд 2:2 Оддевольд - Эстерсунд 1:2 Варберг БоИС - Оддевольд 2:1 Оддевольд - Браге 1:1 Эстер - Оддевольд 3:0 Оддевольд - Сундсвалль 1:0 Сковде АИК - Оддевольд 0:0 Оддевольд - Гефле 2:1 Ландскруна - Оддевольд 2:1 Оддевольд - Эргрюте 0:0 Треллеборг - Оддевольд 1:2 Норрбю - Оддевольд 1:1 Сковде АИК - Оддевольд 1:0 Хельсинборг - Оддевольд 1:1 Оддевольд - Юнгшиле 3:0 Оддевольд - Троллхаттен 1:0
Хельсинборг
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Хельсинборг - Кёге 2:0 Хельсинборг - Варберг БоИС 1:0 Эстер - Хельсинборг 4:0 Хельсинборг - Эребру 1:0
Сундсвалль - Хельсинборг 1:3 Хельсинборг - Ландскруна 0:1 Хельсинборг - Сковде АИК 0:1 Треллеборг - Хельсинборг 0:0 Хельсинборг - Сандвикен 2:2 Эргрюте - Хельсинборг 0:1 Хельсинборг - Эстерсунд 0:0 Дегерфорс - Хельсинборг 2:1 Хельсинборг - Утсиктенс 1:1 Хельсинборг - Браге 1:1 Гефле - Хельсинборг 2:3 Хельсинборг - Эргрюте 2:0 Хельсинборг - Фалькенберг 2:1 Хельсинборг - Оддевольд 1:1 Треллеборг - Хельсинборг 2:1 Хельсинборг - Вернаму 0:1
Результаты матчей
Оддевольд
Хельсинборг
Точный счет
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 25%
0:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%
Точный счет
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
3
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
Точный счет
2:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
0:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
3
3 раза 20%
2
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Оддевольд
Хельсинборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
53
16
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
52
35
34
17
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
105
411
411
114
312
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|10
|3
|1
|28 - 13
|33
|2.
|15
|8
|5
|2
|26 - 11
|29
|3.
|14
|7
|5
|2
|26 - 15
|26
|4.
|14
|7
|3
|4
|20 - 17
|24
|5.
|15
|6
|5
|4
|17 - 15
|23
|6.
|14
|6
|4
|4
|18 - 12
|22
|7.
|15
|5
|5
|5
|16 - 19
|20
|8.
|14
|5
|4
|5
|16 - 15
|19
|9.
|0:0
|15
|4
|5
|6
|16 - 18
|17
|10.
|15
|4
|5
|6
|15 - 22
|17
|11.
|14
|4
|4
|6
|15 - 19
|16
|12.
|14
|4
|3
|7
|17 - 22
|15
|13.
|14
|4
|3
|7
|9 - 19
|15
|14.
|15
|3
|6
|6
|24 - 27
|15
|15.
|0:0
|15
|3
|5
|7
|20 - 23
|14
|16.
|15
|2
|3
|10
|11 - 27
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|1
|0
|17 - 7
|19
|2.
|8
|5
|3
|0
|15 - 3
|18
|3.
|7
|5
|1
|1
|17 - 8
|16
|4.
|6
|5
|0
|1
|11 - 4
|15
|5.
|7
|4
|2
|1
|12 - 5
|14
|6.
|8
|3
|3
|2
|15 - 12
|12
|7.
|0:0
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|8.
|8
|3
|3
|2
|10 - 11
|12
|9.
|6
|3
|2
|1
|8 - 7
|11
|10.
|7
|3
|2
|2
|9 - 6
|11
|11.
|7
|3
|1
|3
|12 - 12
|10
|12.
|8
|2
|4
|2
|6 - 6
|10
|13.
|7
|2
|3
|2
|6 - 8
|9
|14.
|7
|2
|2
|3
|8 - 11
|8
|15.
|7
|2
|2
|3
|3 - 6
|8
|16.
|0:0
|8
|2
|2
|4
|11 - 10
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|4
|2
|1
|11 - 6
|14
|2.
|7
|4
|1
|2
|11 - 9
|13
|3.
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|4.
|7
|2
|4
|1
|9 - 7
|10
|5.
|8
|2
|3
|3
|9 - 13
|9
|6.
|7
|2
|2
|3
|6 - 7
|8
|7.
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|8.
|7
|2
|2
|3
|6 - 8
|8
|9.
|8
|2
|2
|4
|9 - 14
|8
|10.
|7
|2
|1
|4
|6 - 13
|7
|11.
|0:0
|7
|1
|3
|3
|9 - 13
|6
|12.
|0:0
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|13.
|7
|1
|2
|4
|5 - 10
|5
|14.
|8
|1
|2
|5
|7 - 12
|5
|15.
|7
|0
|3
|4
|9 - 15
|3
|16.
|8
|0
|1
|7
|3 - 16
|1
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Эребру
|Хольмберг Карл
|8 (3)
|Дегерфорс
|Линдгрен Густав
|7 (5)
|Браге
|Ieltsin Camoes
|7 (4)
|Ландскруна
|Frederik Ihler
|7 (2)
|Дегерфорс
|Вукоевич Диян
|7 (1)
|Хельсинборг
|Benjamin Orn
|1 7
|Сковде АИК
|Filip Schyberg
|1 5
|Эребру
|Вальгейрссон Вальгейр
|6
|Эргрюте
|Файе Абдулайе
|5
|Утсиктенс
|Фальцетас Александр
|5