  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 15.
Оддевольд
0:3
Конец матча
Хельсинборг
0'
33' Желтая карточка
Benjamin Acquah
49' Желтая карточка
Benjamin Orn
0:1
51' Гол
Adrian Svanback
0:2
81' Гол
Benjamin Orn
0:3
84' Гол
Лупер Вильгельм
90'+6
33
Экман
Оскар
7
Filip
Karlin
21
Alexander
Almqvist
4
Philip
Engelbrektsson
12
Крезич
Даниэль
18
Gustav
Forssell
26
Gabriel
Sandberg
17
Olle
Kjellman
Olblad
5
Anton
Snibb
15
Аль-Хамлави
Ассад
22
Йоханссон
Юлиус
1
Йоэльссон
Калле
19
Benjamin
Orn
2
Биркфельдт
Йон
3
Wilhelm
Nilsson
20
Олссон
Деннис
13
Лупер
Вильгельм
16
Ervin
Gigovac
24
Daniel
Bergman
21
Adrian
Svanback
27
Benjamin
Acquah
9
Сильверхолт
Тейлор
Оддевольд
3-5-2
Хельсинборг
4-4-2

История личных встреч

Оддевольд
Хельсинборг

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ТМК
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Оддевольд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аль-Хамлави Ассад 6 (1) 0.4
Каллудра Лиридон 3 0.2
Gabriel Sandberg 2 0.13
Крезич Даниэль 1 0.07
Linus Tornblad 1 0.07
Olle Kjellman Olblad 1 0.07
Gustav Forssell 0 0
Oscar Berntsson 0 0
Anton Snibb 0 0
Adam Engelbrektsson 0 0
Хельсинборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лупер Вильгельм 4 (2) 0.27
Сильверхолт Тейлор 3 (1) 0.2
Benjamin Acquah 2 0.13
Milan Rasmussen 2 0.13
Adrian Svanback 2 0.13
Ervin Gigovac 1 0.07
Benjamin Orn 1 0.07
Amar Muhsin 1 0.07
Биркфельдт Йон 0 0
Кабаши Ариан 0 0
Олссон Деннис 0 0
William Westerlund 0 0

Карточки

Оддевольд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Gabriel Sandberg 3 0
Oscar Berntsson 2 0
Filip Karlin 2 0
Аль-Хамлави Ассад 2 0
Alexander Almqvist 2 0
Kenan Mehovic 0 1
Каллудра Лиридон 1 0
Linus Tornblad 1 0
Крезич Даниэль 1 0
Anton Snibb 1 0
Viktor Krueger 1 0
Дембе Джон 1 0
Noa Bernhardtz 1 0
Gustav Forssell 1 0
Adam Engelbrektsson 1 0
Хельсинборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Benjamin Orn 7 1
Рогне Томас 2 1
Биркфельдт Йон 3 0
Lukas Kjellnaes 3 0
Хелльборг Адам 2 0
Сильверхолт Тейлор 2 0
Ervin Gigovac 2 0
Daniel Bergman 2 0
Йоэльссон Калле 1 0
Альмаджед Сумар 1 0
Amar Muhsin 1 0
Milan Rasmussen 1 0
Benjamin Acquah 1 0
William Westerlund 1 0

Результаты матчей

Оддевольд
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Хельсинборг
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

3
0
Оддевольд
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Хельсинборг
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

9
2

Упущенные победы

7
6
Оддевольд
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
Хельсинборг
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

11
5

Упущенные победы

10
6

Голы по времени матча

Забито

5
10
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 3
11 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
2
40%
1
10%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
4
40%
76-90

Пропущено

9
10
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
2
22%
1
10%
1-15
1
11%
2
20%
16-30
1
11%
1
10%
31-45
3
33%
3
30%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
22%
2
20%
76-90

Забито

9
6
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
11%
2
33%
31-45
1
11%
1
17%
46-60
1
11%
1
17%
61-75
5
56%
1
17%
76-90

Пропущено

14
6
8 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
3
21%
1
17%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
3
21%
2
33%
31-45
3
21%
2
33%
46-60
1
7%
1
17%
61-75
2
14%
0
0%
76-90

Забито

14
16
4 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 7
6 Не забивали 6
1
7%
0
0%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
3
21%
3
19%
31-45
1
7%
4
25%
46-60
1
7%
1
6%
61-75
8
57%
5
31%
76-90

Пропущено

23
16
12 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 9
5
22%
2
13%
1-15
3
13%
2
13%
16-30
4
17%
3
19%
31-45
6
26%
5
31%
46-60
1
4%
2
13%
61-75
4
17%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Оддевольд
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Оддевольд - Эргрюте 4:1 Утсиктенс - Оддевольд 2:3 Оддевольд - Дегерфорс 1:1 Сандвикен - Оддевольд 2:0
Эребру - Оддевольд 2:2 Оддевольд - Эстерсунд 1:2 Варберг БоИС - Оддевольд 2:1 Оддевольд - Браге 1:1 Эстер - Оддевольд 3:0 Оддевольд - Сундсвалль 1:0 Сковде АИК - Оддевольд 0:0 Оддевольд - Гефле 2:1 Ландскруна - Оддевольд 2:1 Оддевольд - Эргрюте 0:0 Треллеборг - Оддевольд 1:2 Норрбю - Оддевольд 1:1 Сковде АИК - Оддевольд 1:0 Хельсинборг - Оддевольд 1:1 Оддевольд - Юнгшиле 3:0 Оддевольд - Троллхаттен 1:0
Хельсинборг
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Хельсинборг - Кёге 2:0 Хельсинборг - Варберг БоИС 1:0 Эстер - Хельсинборг 4:0 Хельсинборг - Эребру 1:0
Сундсвалль - Хельсинборг 1:3 Хельсинборг - Ландскруна 0:1 Хельсинборг - Сковде АИК 0:1 Треллеборг - Хельсинборг 0:0 Хельсинборг - Сандвикен 2:2 Эргрюте - Хельсинборг 0:1 Хельсинборг - Эстерсунд 0:0 Дегерфорс - Хельсинборг 2:1 Хельсинборг - Утсиктенс 1:1 Хельсинборг - Браге 1:1 Гефле - Хельсинборг 2:3 Хельсинборг - Эргрюте 2:0 Хельсинборг - Фалькенберг 2:1 Хельсинборг - Оддевольд 1:1 Треллеборг - Хельсинборг 2:1 Хельсинборг - Вернаму 0:1

Результаты матчей

Оддевольд
Хельсинборг

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 25%
0:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%

Точный счет

2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
3
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%

Точный счет

2:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
0:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
3
3 раза 20%
2
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Оддевольд
Хельсинборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
3
1
6
1.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
5
2
3
5
1.5
3
4
1
7
2.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
10
5
4
11
1.5
4
11
1
14
2.5
3
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 14 10 3 1 28 - 13 33
2.
Эстер
 15 8 5 2 26 - 11 29
3.
Дегерфорс
 14 7 5 2 26 - 15 26
4.
Сандвикен
 14 7 3 4 20 - 17 24
5.
Хельсинборг
 15 6 5 4 17 - 15 23
6.
Браге
 14 6 4 4 18 - 12 22
7.
Треллеборг
 15 5 5 5 16 - 19 20
8.
Утсиктенс
 14 5 4 5 16 - 15 19
9.
Эребру
 0:0 15 4 5 6 16 - 18 17
10.
Оддевольд
 15 4 5 6 15 - 22 17
11.
Эстерсунд
 14 4 4 6 15 - 19 16
12.
Варберг БоИС
 14 4 3 7 17 - 22 15
13.
Сковде АИК
 14 4 3 7 9 - 19 15
14.
Гефле
 15 3 6 6 24 - 27 15
15.
Эргрюте
 0:0 15 3 5 7 20 - 23 14
16.
Сундсвалль
 15 2 3 10 11 - 27 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 7 6 1 0 17 - 7 19
2.
Эстер
 8 5 3 0 15 - 3 18
3.
Дегерфорс
 7 5 1 1 17 - 8 16
4.
Сандвикен
 6 5 0 1 11 - 4 15
5.
Браге
 7 4 2 1 12 - 5 14
6.
Гефле
 8 3 3 2 15 - 12 12
7.
Эребру
 0:0 8 3 3 2 10 - 8 12
8.
Треллеборг
 8 3 3 2 10 - 11 12
9.
Эстерсунд
 6 3 2 1 8 - 7 11
10.
Утсиктенс
 7 3 2 2 9 - 6 11
11.
Варберг БоИС
 7 3 1 3 12 - 12 10
12.
Хельсинборг
 8 2 4 2 6 - 6 10
13.
Оддевольд
 7 2 3 2 6 - 8 9
14.
Сундсвалль
 7 2 2 3 8 - 11 8
15.
Сковде АИК
 7 2 2 3 3 - 6 8
16.
Эргрюте
 0:0 8 2 2 4 11 - 10 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 7 4 2 1 11 - 6 14
2.
Хельсинборг
 7 4 1 2 11 - 9 13
3.
Эстер
 7 3 2 2 11 - 8 11
4.
Дегерфорс
 7 2 4 1 9 - 7 10
5.
Сандвикен
 8 2 3 3 9 - 13 9
6.
Браге
 7 2 2 3 6 - 7 8
7.
Утсиктенс
 7 2 2 3 7 - 9 8
8.
Треллеборг
 7 2 2 3 6 - 8 8
9.
Оддевольд
 8 2 2 4 9 - 14 8
10.
Сковде АИК
 7 2 1 4 6 - 13 7
11.
Эргрюте
 0:0 7 1 3 3 9 - 13 6
12.
Эребру
 0:0 7 1 2 4 6 - 10 5
13.
Варберг БоИС
 7 1 2 4 5 - 10 5
14.
Эстерсунд
 8 1 2 5 7 - 12 5
15.
Гефле
 7 0 3 4 9 - 15 3
16.
Сундсвалль
 8 0 1 7 3 - 16 1
  • — Повышение
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Эребру Хольмберг Карл 8 (3)
Дегерфорс Линдгрен Густав 7 (5)
Браге Ieltsin Camoes 7 (4)
Ландскруна Frederik Ihler 7 (2)
Дегерфорс Вукоевич Диян 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хельсинборг Benjamin Orn 1 7
Сковде АИК Filip Schyberg 1 5
Эребру Вальгейрссон Вальгейр 6
Эргрюте Файе Абдулайе 5
Утсиктенс Фальцетас Александр 5
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 49'
      Benjamin Oern получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Alexander Almqvist уходит с поля. Viktor Krueger выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 33'
      Бенжамин Аква получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Оддевольд 0:3 Хельсинборг онлайн

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